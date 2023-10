Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Beste toastjern (2023)

Enkel hverdagslykke: Vi har funnet det beste toastjernet

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Vegar Jansen Oppdatert i går 13:56 mer Lagre

Ostesmørbrød, toast, grillet sandwich – denne raske, enkle og potensielt meget gode matretten har mange navn og langt flere fans. Derfor finnes det også en haug med mer eller mindre gode og forseggjorte kjøkkenapparater som skal sørge for selve grillingen.

Utvalget er faktisk såpass stort at det er urealistisk å ta for seg alle, så i denne testen med ni smørbrødgriller/-jern går vi ganske bredt og ser på eksemplarer med vidt forskjellig pris og egenskaper.

Men det er ikke bare i form og funksjon vi her finner et større spenn enn når vi for eksempel ser på klassiske vaffeljern. Hva slags ostesmørbrød man ønsker å lage varierer også mye. Mens en vaffel smaker og lukter stort sett likt rundt om i de tusen hjem, står enhver fritt fram til å komponere ostesmørbrød på sin helt spesielle måte.

Der noen sverger til kun loff, kan andre fint klare seg med grovbrød. Og innvendig er det bare osten, fantasien og det du har i kjøleskapet som setter grenser. Så i motsetning til våre tester av vaffeljern (enkle og doble) legger vi mindre vekt på det ferdige resultatet, men prøver heller å peke ut påvirkende faktorer.

Product Breville VST070X Cuisine toastjern 3 i 1 Krups Grcic FDK4 OBH Nordica Crispy (6882) OBH Nordica Onyx (6889) Sage The Perfect Press Tefal Snack Collection SW852D Wilfa Easy Melt SAM1B-1000 WMF Lono Sandwich Toaster annonse Pris 999,- - 480,- 311,- 404,- 1 299,- 897,- 399,- 945,- Oppgitt effekt 850 watt 900 watt 850 watt 750 watt 1000 watt 1260 - 1500 watt 700 watt 1000 watt 730 - 870 watt Målt vekt 2,45 kg 2,21 kg 2,14 kg 1,50 kg 1,64 kg 3,35 kg 2,89 kg 2,54 kg 2,48 Oppvarmingstid 4 min 4 min 2,5 min 2 min 1,5 min 3 min 4,5 - 5 min 4 min 4 min Av/på-bryter Bytt Bytt Krysse av Bytt Bytt Krysse av Krysse av Bytt Krysse av Avtagbare jern Krysse av Krysse av Bytt Bytt Bytt Bytt Krysse av Krysse av Bytt Jernform Trekantet Trekantet og grill* Sandwich Sandwich Grill Flat grill Trekantet, sandwich og grill** Sandwich Trekantet Jernstørrelse (cm) 11 x 12 13 x 14 / 12 x 24 12 x 12 10 x 11 14 x 22,5 17 x 26 11 x 12,5 / 10,5 x 12,5 / 10,5 x 20 12 x 13 12 x 13 Ca. pris ved testing 1000 kroner 600 kroner 400 kroner 300 kroner 500 kroner 1300 kroner 800 kroner ++ 500 kroner 700 - 1200 kroner Åpne fullskjerm Mer +

* Jernform for belgiske vafler følger også med.

** Sandwich- og grillform må kjøpes separat, mens jernform for belgiske vafler følger med apparatet.

For enkelhetens skyld har vi i denne testen kun sett på jern som takler å steke opp til to smørbrød om gangen.

Bak fra venstre: OBH Nordica Crispy, Cuisine 3 i 1, WMF Lono, Krups, Wilfa og OBH Nordica Onyx. Foran: Breville, Tefal og Sage. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Slik har vi testet I sin enkleste form er ikke slike apparater spesielt kompliserte. De enkleste består i grunnen kun av to stekeflater vendt mot hverandre. Interessant nok er det kun et fåtall små smørbrødjern som har en eller annen form for temperaturinnstilling – noe som er ganske vanlig på for eksempel vaffeljern. Kun ett av jernene i denne testen har regulerbar temperatur, og den er heller ikke imponerende funksjonell. Samtlige smørbrødgriller i testen varmer seg opp til et sted mellom 220 og 260 grader, noe som kan ta fra halvannet minutt til nesten fem minutter avhengig av varmeelementer og størrelse/tykkelse på jernet. Steketid har vi ikke tatt hensyn til, da dette vil variere etter brødtype, smørbrødtykkelse og personlige preferanser. Men vi kan si at det vanligvis tar et sted mellom tre og fem minutter å steke et par smørbrød. Av «kjekt å ha»-egenskaper har vi sett på om apparatet har egen av/på-knapp, noe som kan være praktisk dersom du er veldig glad i toast og vil ha apparatet i «stand by» på benken. Videre er det veldig praktisk med jern som kan tas ut for enklere rengjøring. Fire av modellene har dette, og samtlige former kan da puttes i oppvaskmaskinen om det skulle være ønskelig. Et par av smørbrødgrillene har også en funksjon der jernet kan byttes med andre former, noe som kan gjøre det enklere å steke forskjellige ting – eller i det minste få variert form på smørbrødet – med samme apparat. Kroneksempelet her er Tefal Snack Collection. Dette er et skikkelig multijern der du kan få fatt i former for opptil 16 forskjellige typer grill- og bakverk. For å teste de forskjellige modellene har vi ganske enkelt stekt (og konsumert) en haug med ostesmørbrød. Forhåpentligvis vil undertegnede med tiden få tilbake lysten på denne matretten, men det er åpenbart mulig å få for mye av det gode. Mer +

Grill, trekant eller sandwich?

For en del vil formen på selve jernet være en av de viktigere egenskapene. I hovedsak er det tre hovedformer: grill, vanlig sandwich og trekantet sandwich.

De tre hovedformene: trekantet sandwich, vanlig sandwich og grill/panini. Disse formene er for Tefal Snack Collection. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Med grill – også kjent under navnet paninigrill – mener vi et jern uten noen bestemt form eller fasong på stekeflaten. De fleste har likevel riller som på en klassisk grill.

Sandwich har en jernform som til en viss grad former ostesmørbrødet slik at det får et mer luftig midtparti og «klemmes igjen» rundt kantene.

Trekantet sandwich er som vanlig sandwich, men jernet deler i tillegg smørbrødet i to. Dette fører til at mindre av smørbrødet blir luftig, men kan være veldig kjekt om det er flere som kan tenke seg en liten snack.

Ute etter inspirasjon til ostesmørbrødet? Her er noen oppskrifter fra våre venner i Godt.no:

...og ikke minst trikset som tar ostesmørbrødet til nye høyder.

Best i test: Sage The Perfect Press - i en egen liga!

Forrige Neste

Sage er ikke helt ukjente med å lage litt overdådig kjøkkenutstyr i «krøsus»-klassen: Tekniske innretninger som gjør jobben litt bedre enn en standard modell fra konkurrenten, samtidig som de koster dobbelt så mye.

The Perfect Press er en slik sak, men denne gangen er det nesten så vi mener den er verdt kostnaden. Altså, det sitter fremdeles veldig langt inne å anbefale en smørbrødgrill til langt over tusenlappen, men dette produktet er virkelig noe for seg selv.

I konstruksjonen er det brukt mye metall – kun gripehåndtaket, «modusbryteren» og basen med beina er av plast. Dette gir apparatet god vekt og en ganske lekker fremtoning.

I motsetning til griller der man er ment å klemme jernet og ostesmørbrødet hardt sammen, satser Sage på noe de kaller «crush control». Vi ville kanskje heller kalt det en halvåpen grill.

Her er i hvert fall poenget å få til noe som i større grad minner om ostesmørbrød tilberedt i en stekepanne. Jernet er derfor helt flatt, mens lokket på sin side er godt balansert og presser ned i svært liten grad. I tillegg er det ikke hengslet på vanlig måte, så det er helt åpent rundt.

Alt dette fører til at smørbrødet ikke blir klemt, og at vi i stedet får en ekstra luftig matbit med sprøstekte overflater.

Samtidig blir ikke midten av ostesmørbrødet så varmt at vi risikerer å brenne ganen med smeltet ost.

Apparatet har også en «open melt»-modus, der lokket blir «hengende» litt over skiven. Dette er for deg som er ute etter å lage et enkelt smørbrød med smeltet ost over.

The Perfect Press er ellers utstyrt med av/på-knapp, to indikatorlamper og testens kraftigste varmeelementer, noe som gir den en oppvarmingstid på tre minutter. Den nedre delen av jernet er ellers utformet med en høy kant som forhindrer eventuelt søl.

Men helt perfekt er ikke dette jernet. Vi synes modusbryteren i plast virker litt vel skranglete. I tillegg kunne vi ønsket oss en måte å regulere temperaturen på, slik at vi kunne hatt muligheten til å få litt mer varme til kjernen av smørbrødet uten at brødskiven blir for brun.

Alt i alt er likevel dette vår favoritt i dette selskapet – selv om prisen altså er skikkelig stiv.

Imponerende fjerne Sammenlign Sage Appliances SSG600BSS The Perfect Press Imponerende sitat Virkelig noe helt for seg selv. Fordeler + Av/på-bryter

+ To stekemodi

+ Godt balansert lokk

+ Ganske stor stekeflate

+ Lager lite søl, enkel å rengjøre

+ Relativt kort oppvarmingstid Ting å tenke på — Pris

— Skranglete modusbryter

Ganske enkelt veldig bra: Krups Grcic FDK4

Forrige Neste

Dette tyskdesignede smørbrødjernet med det spesielle navnet Krups Grcic FDH4 troner i skrivende stund øverst på prissammenligningstjenesten Prisjakts liste over de mest populære smørbrødgrillene. Vi kan forstå hvorfor.

Dette er et ukomplisert jern som føles solid der det står støtt på kjøkkenbenken. Grillen gjør kun én ting, og dette må vi si den gjør ganske så godt. Her får vi passe romslige sandwich-formede jern med høye kanter, slik at det meste av søl unngås. Den ru overflaten er også relativt enkel å holde ren.

På fronten har apparatet en praktisk av/på-knapp, og to tydelige lamper gjør det enkelt å se når det har nådd arbeidstemperatur – noe det gjør på 2,5 minutter.

Jernene er ikke avtagbare for enklere rengjøring, men jerndybden sørger til gjengjeld for at smuler og smeltet ost ikke enkelt finner veien ned i sprekker eller ut over kanten.

Lokket lar seg feste i den nederste delen over to trinn. Dersom du klemmer det helt ned, lukkes det helt og sørger for at smørbrødet holder bedre på fuktigheten og varmen. For et litt sprøere resultat kan vi bruke det øverste trinnet. Ellers har lokket uansett såpass med masse at det holder fint med tyngdekraften også.

Festemekanismen har i tillegg sin nytte under lagring, for i likhet med alle de andre jernene i denne testen kan Krups Grcic FDK4 fint oppbevares stående når det ikke steker smørbrød.

Med en pris på 400 kroner er dette også et av testens rimeligste smørbrødjern, og her mener vi du får valuta for pengene.

Meget bra fjerne Sammenlign Krups Grcic FDK4 Meget bra sitat Et klassisk ostesmørbrødjern som leverer varene. Fordeler + Av/på-bryter

+ Blir ganske raskt varm

+ Lager lite søl, enkel å holde ren Ting å tenke på — Ingen spesielle

«Testvinner-kopi» til en tredjedel av prisen: OBH Nordica Onyx (6889)

Forrige Neste

OBH Nordica er den eneste aktøren i denne testen som er representert med to smørbrødjern, og det er fordi disse er vidt forskjellige. Onyx er en slags elektrisk halvåpen bordgrill, eller vi kan tenke på det som en rimeligere variant av The Perfect Press.

For med en pris på rundt fem hundre kroner koster Onyx en tusenlapp mindre enn luksusmodellen fra Sage. Forskjellen er selvsagt til å ta og føle på – OBHs utgave benytter seg av langt mer plast, noe som selvsagt gjør sitt med kvalitetsinntrykket. Den føles billigere fordi den er billigere, og lokket mangler i tillegg helt den myke «tøtsjen» til testvinneren.

På den annen side er heller ikke Onyx brutal på noen måte, og selv om lokket presser litt hardere, er dette slett ikke dårlig – smørbrødene blir både sprø og luftige.

Rent praktisk sett liker vi den lille skuffen i front som skal ta unna overskuddsfett og -ost. Størrelsen på jernet er bra nok for å steke to smørbrød om gangen, og ved å trekke hele 1000 watt har den testens korteste oppvarmingstid på bare litt over halvannet minutt.

Meget bra fjerne Sammenlign OBH Nordica Onyx (6889) annonse Utvalgte butikker 499 hos Kitch'n Sjekk nå 599 hos Elkjøp Sjekk nå Billigste hos Se alle priser 404 hos Proshop.no Sjekk nå Meget bra sitat Bra smørbrødjern for den som liker den halvåpne løsningen. Fordeler + Blir kjapt varm

+ Grei størrelse på stekeplaten

+ Lager lite søl, enkel å rengjøre

+ Lokk som ikke presser for hardt på smørbrødet Ting å tenke på — Utbredt bruk av plast

Både easy og cheesy: Wilfa Easy Melt SAM1B-1000

Forrige Neste

Med ordspråket «so easy it’s cheesy» på esken setter Wilfa tonen for sitt Easy Melt smørbrødjern. Det virker solid bygd og kommer i en matt sort utførelse som ikke tiltrekker seg så altfor mange fettflekker.

Innvendig byr Wilfaen på nokså romslige sandwichformer som også er et hakk dypere enn det vi finner på en del andre og rimeligere smørbrødjern. Formene kan dessuten enkelt fjernes for å enkle rengjøringen.

I likhet med blant annet modellene fra Krups og Breville er Wilfa Easy Melt et jern som lukkes helt når lokket er stengt. Med samme steketid blir altså ikke toasten du får her like sprø som med mer åpne jern, men i stedet får du ostesmørbrød som er litt mykere og saftigere. Samtidig kan du alltids øke steketiden litt eller la være å klemme ned lokket dersom du er ute etter mer krønsj i brødet. Det er uansett fint å kunne velge.

Dette apparatet er ellers utstyrt med en stor indikatorlampe, mens de relativt kraftige jernformene gir oss en oppvarmingstid på fire minutter.

Wilfa Easy Melt SAM1B-1000 koster rundt fem hundre kroner, og det er ingen dum pris for dette jernet.

Vårt foretrukne trekantjern: Breville VST070X

Forrige Neste

Her har vi et jern som lager klassiske trekantede ostesmørbrødbiter. Dette krever på sin side at lokket må klemmes godt ned under stekingen, og helst uten at vi ender opp med for flat og daff toast.

Sånn sett er dette et jern som gjør jobben sin ganske så godt. Lokket har god tyngde og en festemekanisme som sørger for å holde det godt på plass. Formene er av ikke de største, men har på sin side anstendig dybde, så vi får fremdeles smørbrød med ganske luftige midtpartier.

Det blir også lite søl, ettersom disse formene med keramisk belegg tar hensyn til tyngdekraften, hvorpå den nedre formen har høye kanter både foran og bak. Skulle du likevel føle behovet, kan jernene enkelt løsnes for rengjøring.

Apparatet gir ellers et solid inntrykk. Det har overflater som er enkle å holde rene og er utstyrt med to indikatorlamper. På grunn av de litt kraftige jernformene er oppvarmingstiden på litt over fire minutter.

Breville VST070X er for øvrig også testens eneste smørbrødjern med en bryter for regulering av temperaturintensiteten, om enn uten at vi klarte å måle den helt store forskjellen med vårt termometer.

Totalt sett har vi uansett sansen for denne modellen, og hvis du foretrekker trekantede ostesmørbrød, er dette egentlig en veldig fin kandidat. Men prisen på rundt tusenlappen er noen hakk høyere enn vi liker.

Bra fjerne Breville VST070X annonse Utvalgte butikker 999 hos Elkjøp Sjekk nå Bra sitat Absolutt vårt foretrukne trekantsandwichjern. Fordeler + Temperaturvelger

+ Enkel å holde ren

+ Avtagbare jern Ting å tenke på — Prisen

— Ikke av de største jernformene

Multikunstneren: Tefal Snack Collection SW852D

Forrige Neste

Dette er et sånt apparat der du grubler litt på «hvorfor har ingen tenkt på dette før»? For idéen er egentlig god. I stedet for å ha forskjellige apparater for å steke forskjellige ting, kan du her bruke samme den samme enheten og bare bytte ut jernformene.

Tefal Snack Collection har derfor tre forskjellige former som kan brukes til ostesmørbrød: grill, sandwich og trekanter. Uheldigvis er det kun sistnevnte (og en jernform for belgiske vafler) som følger med selve apparatet. Ønsker du en av de andre formene til toast, må de kjøpes separat og koster omtrent 200 kroner per stykk.

Enheten i seg selv virker solid. Den har metalltopp, to indikatorlamper og en praktisk av/på-knapp.

Man tenker likevel at designen kunne vært bedre. For det første er dette et av testens aller smaleste jern, enda apparatet i seg selv ikke er av de minste. Skulle vi først lagd et «multijern», hadde det vært en fint å ha litt ekstra å gå på i størrelse. Derfor skulle vi helst sett at det var et par centimeter bredere.

For det andre: Hadde det ikke vært en fordel med temperaturkontroll på et apparat som skal brukes til å steke så mange forskjellige ting?

For det tredje synes vi det er litt vel mange sprekker og kroker som lett kan grises til av røre, smuler og for vår del smeltet ost. Spesielt når vi bruker skiver med litt størrelse.

Dessuten kunne den hatt nytte av litt kraftigere varmeelementer, ettersom det bruker nesten fem minutter på å bli varmt nok.

For våre ostesmørbrød må vi innrømme at vi foretrakk jern #3, som gir oss en paninigrill. Men sammenlignet med for eksempel OBH Nordica Onyx får vi her en mindre grill som koster mer penger.

Selvfølgelig, har du tenkt å bruke den til andre ting enn ostesmørbrød også, synes vi fremdeles at et slikt multijern er en god idé. Men like god og økonomisk som en spesialisert ostesmørbrødgrill er den ikke.

Bra fjerne Sammenlign Tefal Snack Collection SW852D Bra sitat Et multijern som kan lage flere forskjellige typer toast. Men da koster det. Fordeler + Av/på-bryter

+ Multijern med mange muligheter

+ Form for trekantsandwich og belgisk vaffel følger med Ting å tenke på — Ikke av de største jernene

— Som multijern burde den hatt temperaturkontroll

Også flere muligheter: Cuisine toastjern 3 i 1

Forrige Neste

Europris’ husmerke Cuisine byr på denne «3 i 1»-modellen som da ikke bare har avtagbare jernformer, men som også kommer med flere jern i esken. Til en viss grad minner det derfor om Tefals Snack Collection multijern, bare at med Cuisine er både trekantet sandwich og grill inkludert.

Vi får også med jern for belgiske vafler. Dette er ikke kompatibelt med noen former for ostesmørbrød undertegnede kjenner til, men greit nok. For ordens skyld: Vi har ikke testet hvordan dette apparatet fungerer som vaffeljern.

Sammenlignet med kandidaten fra Tefal byr Cuisine-jernet på jernformer med bedre størrelse. Men det store kvalitetsinntrykket mangler. Selv om jernformene er større, er de samtidig lettere enn de vi får hos Tefal. Som igjen er lettere enn formene til Breville og Wilfa.

Videre har apparatet irritasjonsmomenter som en spesielt kort ledning og en indikatorlampe som slukker når jernet har nådd riktig temperatur – noe som er omvendt av de andre i testen.

Når dette er sagt må vi likevel si at dette toastjernet gjør jobben sin helt greit, og vi likte spesielt den ganske romslige grillformen. Men dersom vi først var ute etter et jern med grillfunksjon, hadde vi heller plukket oss Onyx fra OBH Nordica.

Og hvis målet er et skikkelig multijern, får vi langt flere muligheter med Tefal Snack Collection.

Helt greit fjerne Cuisine toastjern 3 i 1 Helt greit sitat Et greit alternativ, men ikke noe mer. Fordeler + God størrelse på jernene

+ Kommer med tre jernformer (inkl. belgisk vaffel) Ting å tenke på — Mangler den gode kvalitetsfølelsen

Litt liten: OBH Nordica Crispy (6882)

Forrige Neste

Dette er testens minste og letteste smørbrødjern. Det bruker også minst energi under oppvarmingen. Selv om det kun trekker 750 watt, er det klart til dyst allerede etter to minutter.

Det sier også sitt om hvor lite jern som faktisk skal varmes opp hos Crispy. Nå vet vi ikke sikkert, men vi har en mistanke om at metallformen ikke er spesielt tykk, og det gjør at brødet fort får en litt vel frisk farge. Men på den annen side har vi heller ikke opplevd at smørbrødene svir seg, så vi får si at det er godkjent.

Slippbelegget virker veldig glatt og fører til at skivene presses fremover når vi skal stenge jernet. Har du mye ost som går forbi selve skivekanten, kan dette fort føre til litt søl.

Litt små former gjør at du også kanskje vil ha problemer med de aller største brødskivene, men bortsett fra dette er det altså et lite, enkelt og kjapt toastjern som gjør en helt grei jobb.

Men for å være ærlige ville vi mye heller gått opp en hundrelapp og plukket med oss jernet fra Krups.

Bzzzzzzzzzzzzzzzz: WMF Lono Sandwich Toaster

Forrige Neste

Sist vi brukte noe fra WMF var det et vaffeljern vi testet ut. Denne gangen er det en ostesmørbrødgrill bygd på samme lest, som vil si en overflate av rustfritt stål, lav profil og innebygd kjølevifte.

Igjen er vi ikke helt overbeviste om at dette med aktiv kjøling er veien å gå. Jo, du slipper å brenne deg på lokket under smørbrødstekingen, men til gjengjeld må du leve med støyen fra viften. Og når du slår av apparatet, stopper viften slik at toppen straks blir varm.

Likevel er det ikke bare sorgen. Apparatet har en kjekk av/på-knapp og en praktisk totrinns låsemekanisme – om enn ikke av de mest solide løsningene vi har sett.

Av smørbrød lager WMF Lono Sandwich Toaster den trekantede typen, og størrelsen er det ikke noe å si på Resultatet blir ikke direkte dårlig, men vi foretrekker likevel de fleste andre jern i denne samletesten. Dessuten vil du da både kunne spare ørene og lommeboken. Av en eller annen grunn ligger nemlig denne modellen i den øvre delen av prisskalaen.

Middelmådig fjerne Sammenlign WMF Lono Sandwich Toaster Middelmådig sitat For støyende og for dyr. Fordeler + Av/på-bryter

+ Vifte holder topplokket kjøling under steking Ting å tenke på — Pris

— Viftestøy

Les også Beste pizzaovn

Vil du sammenligne? Velg produktene du er interessert i og se hvordan de skiller seg. 9 / 10 Sammenlign Sammenlign Sage Appliances SSG600BSS The Perfect Press 8 / 10 Sammenlign Sammenlign Krups Grcic FDK4 8 / 10 Sammenlign Sammenlign OBH Nordica Onyx (6889) 8 / 10 Sammenlign Sammenlign Wilfa Easy Melt SAM1B-1000 7 / 10 Sammenlign Sammenlign Tefal Snack Collection SW852D 5.5 / 10 Sammenlign Sammenlign OBH Nordica Crispy (6882) 5 / 10 Sammenlign Sammenlign WMF Lono Sandwich Toaster Forrige Neste