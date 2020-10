Vår nye håndholdte støvsuger-favoritt kan både støvsuge og vaske

David Auby Johansen 5 Juli 2020 16:30

Oppdatert oktober 2020 med Roborock Mace H6.

Pollensesongen er godt i gang og for de av oss med rennende nese, kløende hals og sandpapir i øynene er det nå enda viktigere enn før å være nøye med rengjøringen innendørs.

I denne testen har vi testet seks av de nyeste tråd- og poseløse støvsugerne på markedet. I tillegg har vi tatt med Dyson V11, som vi har testet tidligere.

Sist gang vi gjorde en samletest av støvsugere var det Bosch med sin «Bosch Unlimited» som stakk av med seieren. Modellen kom med to avtakbare batterier, noe som sørget for tilnærmet ubegrenset batteritid. I tillegg var støvsugeren både kraftig og behagelig i bruk.

Batteritid, sugekraft og ergonomi er med andre ord de kanskje viktigste egenskapene til en god støvsuger. I tillegg skader det heller ikke om det følger med munnstykker som takler ulike utfordringer som nedstøvede lister eller tepper fulle av katte- eller hundehår.

Fuktig innovasjon

Tråd- og poseløse støvsugere har eksistert på forbrukermarkedet en god stund nå. På den tiden har modellene fått sterkere sugeevne, bedre batteritid og smartere og bedre utformede munnstykker. Samtidig er det sjelden at det kommer helt nye innovative løsninger.

Derfor er det forfriskende å konstatere at to av modellene vi har testet denne gangen skiller seg ut med en ny funksjon, nemlig egen vaskemodus. Å kunne både vaske og støvsuge i samme slengen høres jo perfekt ut for badet eller parketten. På papiret virker det som en strålende ide, men vi er nysgjerrige på om dette faktisk fungerer i praksis.

Dette er støvsugerne vi har testet:

Product Dyson V11 Absolute Miele Triflex HX1 Pro Philips SpeedPro Max Aqua 8000 XC8149 Xiaomi Roidmi RS60 Pro Ryobi One+ R18SV7 Samsung Jet 90 Multi RoboRock Mace H6 20412 NOK 9989 NOK 6995 NOK 2599 NOK 6995 NOK 3549 NOK Pris testet 8.770 kroner 10.193 kr 6.995 kroner 7.199 kroner veiledende (kommer i Q4) 2.399 kr (uten batteri) 6.995 kr 3549 kroner Type batteri Integrert Li-Ion 2 stk avtakbare Li-Ion Integrert Li-Ion Integrert Li-Ion Avtakbar Li-Ion (medfølger ikke) 1 stk avtakbar Li-Ion Li-Po Bruksinnstillinger 2-i-1 3-i-1 2-i-1 + vaskemulighet 2-i-1 2-i-1 2-i-1 2-i-1 Trinnvis styrke 3 trinn 3 trinn 3 trinn 3 trinn 2 trinn 3 trinn 3 trinn Munnstykker 7 stk 4 stk 5 stk 5 stk 3 stk 4 stk 5 stk LED-lys Nei Ja Ja Ja (med sensor) Ja Nei Nei Ladestativ Veggstativ Veggstativ, men kan stå av seg selv. Dobbel lading Veggstativ Veggstativ Veggstativ Ladestativ, dobbel lading Veggstativ Vekt total/håndholdt 3.050 gram/ikke veid 3.690/2.090 gram 2.770/1.570 gram 2.780/1.650 gram 3.300/2.210 gram 2.750/1.610 gram 2.480/1.430

Slik har vi testet Som i de foregående testene har vi testet batterikapasiteten på både laveste og høyeste effekt. Vi har latt støvsugerne gå tomme for strøm uten å støvsuge, så batteritiden vil nok være noe lavere ved faktisk bruk. Resultatene vil allikevel være en god indikasjon på hvor god batteritiden er modellene seg imellom. Batteritid på håndholdte støvsugere kan oppleves som en flaskehals, og for mye ladetid vs. brukstid blir fort et praktisk problem. Enkelte av støvsugerne kommer med flere avtakbare batterier og muligheten for å lade flere batterier samtidig. Sugekraft er en annen viktig faktor. I likhet med tidligere støvsugertester har vi også denne gangen fordelt 100 gram med ris på et teppe og undersøkt hvor mye som trekkes opp av de ulike modellene på laveste styrke. Vi har brukt et annet teppe enn ved forrige test, og resultatene mellom denne testen og foregående kan derfor ikke sammenlignes. Når man har testet modellene en stund blir det også ganske tydelig at noen trekker til seg mer støv og skitt enn andre. I tillegg har vi sjekket volum (maks effekt på en meters avstand), vekt og ergonomi. Ergonomi går på alt fra hvor tung modellen kjennes i bruk, til hvor godt den ruller over gulvet. Størrelsen på støvbeholderen og, ikke minst, utformingen på den er også relevant. Når det kommer til design ellers er dette smak og behag. Allikevel er det viktig for mange å kunne rydde vekk støvsugeren når den ikke er i bruk, og da er det fint om den ikke er veldig tung og stor.

Oppsummert

Denne gangen ble det et jevnt kappløp mellom fire veldig gode modeller, og det er åpenbart at det generelle nivået på håndholdte støvsugermodeller har økt siden sist vi testet. Ved forrige test var det som nevnt Bosch med sin Bosch Unlimited-modell som vant.

To avtagbare batterier og mulighet for hurtiglading ga suveren batteritid. Modellen var veldig behagelig i bruk, men dessverre kom den med litt få munnstykker – der ingen av dem føltes som den perfekte match mot dyrehår.

Testvinneren denne gangen hadde eget munnstykke dedikert til dyrehår. Den var minst like komfortabel i bruk og batteritiden, selv om den kun har ett integrert batteri, var svært god. Vi ser med andre ord testvinneren denne gang som bedre enn testvinneren forrige gang. Når det er sagt så er Bosch sin støvsuger en veldig god modell som man nå får til en svært god pris.

I tabellen under har vi tatt med Bosch Unlimited, men verdt å merke seg er at ris-testen for den og Dyson V11 er gjort med et annet teppe, så disse tallene er ikke direkte sammenliknbare.

Product Bosch Unlimited Dyson V11 Absolute Miele Triflex HX1 Pro Philips SpeedPro Max Aqua 8000 XC8149 Roidmi RS60 Ryobi One+ R18SV7 Samsung Jet 90 Multi RoboRock Mace H6 20412 NOK 9989 NOK 6995 NOK 2599 NOK 6995 NOK 3549 NOK Batteritid maks/min 15/45 min (to batterier medfølger) 15/80 min 18/36 min (to batterier medfølger) 28/76 min 11/89 min 18/41 min 10/45 min 11/80 min Volum 58 dB 69 dB 64 dB 66 dB 74 dB 75 dB (ekstra skarp) 69 dB 64 dB God på hår Middels Svært god God Svært god Middels Svak God God Ergonomi Svært god God Middels Svært god Svært god Svak Svært god Svært god Størrelse støvbeholder/ utforming 0,4 liter/god 0,76 liter/svært god 0,5 liter/middels 0,6 liter/svært god 0,55 liter/dårlig 0,5 liter/svært god 0,5 liter/svært god 0,4 liter/god Opptak ris i gram 94/100* 96/100* 98/100 93/100 82/100 90/100 98/100 92/100

I denne samletesten var det store prisforskjeller mellom modellene. For Mieles Triflex HX1 Pro må man i skrivende stund ut med over ti tusen kroner. Det er testens dyreste modell, med nesten dobbel så høy pris som den rimeligste Philips-støvsugeren. Vi var imponert over Mieles modell, men den var i overkant stor og tung.

En annen modell vi også var imponert over var Samsung Jet 90. Samsung leverer en jevnt over solid modell som det var en fryd å støvsuge med. Men der Samsung var god, var Philips ofte enda bedre.

Vi tror nok at vaskemodusen er en innovasjon det kommer til å være ulike meninger om. Det er ikke like effektivt som å støvsuge og vaske separat, men vi tipper at resultatet er cirka 90 prosent sammenlignet med støvsuging og full vask etterpå. Og tidsbruken, ja den halverer du. Er det godt nok? Vi synes det - i alle fall til vedlikeholdsvasken innimellom.

Men, det er ikke på grunn av vaskemodusen at Philips Max Aqua stikker av med seieren. Det er fordi det er den mest gjennomførte støvsugermodellen vi testet.

Vi er veldig imponerte over hvor gjennomtenkt Philips-modellen er. Den er utformet på en måte som gjør at man kommer helt ned langs gulvet og kan støvsuge under lave sofaer eller senger. Den har den best utformede støvbeholderen og har de beste munnstykkene for dyrehår. Batteritiden, den nest beste i testen, var på godt over en time. Modellen var ikke best på vår test med ris på teppe, men ser man på helheten så var det Philips som var best i denne omgangen.

Philips 8000 Series SpeedPro Max Aqua

Philips Max Aqua forsøker å gi et tilfredsstillende svar på et typisk problem: skal man støvsuge, vaske, eller begge deler?

Denne modellen kommer nemlig med eget munnstykke som gjør at man kan vaske og støvsuge samtidig. Det høres litt ut som en gimmick, men vi ble faktisk positivt overrasket.

Vi gikk over et flisbelagt baderom, men dette systemet fungerer like fint på parketten. Dette er ikke en optimal løsning og man kommer ikke så lett til i hjørner, men man opplever faktisk at man får gjort to jobber samtidig, og det er uten tvil en god følelse.

Systemet er dessuten veldig enkelt å bruke. Man fyller bare på med vann og litt vaskemiddel i en beholder på selve munnstykket og trykker på en liten knott med foten for å frigjøre vann.

I tillegg til eget vaskemunnstykke kommer Philips Max Aqua også med fugemunnstykke, børste, slangeforlenger, og ikke minst miniturbobørste til bruk på sofa eller tepper med mye dyrehår. Denne fungerer utmerket og er et uvurderlig hjelpemiddel om man har kjæledyr av den pelsete sorten.

I det hele tatt er vi veldig imponert over denne modellen fra Philips. I tillegg til å ha testens beste batteritid er støvsugeren utrolig behagelig å støvsuge med. Med sin lave vekt er den ideell som håndstøvsuger. Det er dessuten enkelt å komme til under lave møbler som seng eller sofa. På designfronten er Philips rett og slett et lite hestehode foran de andre modellene i denne testen.

Det eneste vi kan sette fingeren på er utformingen av hovedmunnstykket - det fungerer som en drøm på parketten, men lugget litt på de tykkeste teppene. Med sine 93/100 gram er den absolutt god, men ikke best i test på opptak av ris. Vi opplever allikevel at denne modellen fra Philips er den aller beste i testen. Den er kjempebehagelig å støvsuge med, det følger med en rekke munnstykker (blant annet til hår), den har et behagelig støynivå, man kommer til over alt og batteritiden er suveren.

PS! Om du ikke trenger vaskemodusen og kan klare deg med et par munnstykker mindre finnes også modellen XC8043 til det som i skrivende stund er 1.200 kroner mindre. Vi har også hatt den inne i forbindelse med denne testen, og kan skrive under på at den for de fleste bruksområder er akkurat like god.

9 Imponerende Philips SpeedPro Max Aqua 8000 XC8149 annonse Sjekk prisen En utrolig behagelig støvsuger med egen vaskemodus Fordeler Veldig behagelig i bruk

Lav vekt

Suveren batteritid

Veldig god på dyrehår

Egen vaskemodus

Mange munnstykker Ting å tenke på Hovedmunnstykket kunne ha vært enda bedre

God, men ikke best på sugekraft

Samsung Jet 90 Multi

Samsung Jet 90 Multi er et produkt man blir glad av å pakke opp og sette sammen. Modellen har robuste (men allikevel lette) deler som klikker på plass sømløst. Vi legger dessuten merke til at Jet 90 er den eneste støvsugeren i testen med justerbart rør. Det er hendig hvis man ikke er så høy og også praktisk hvis man skal rydde vekk støvsugeren.

Vi lar oss også imponere over sugekraften på denne modellen. I vår test med ris på teppe klarte den hele 98/100 gram. Det er delt bestenotering med Mieles modell. Samsungs modell kommer med rull på hovedmunnstykket (noe som også er typisk på både Dyson og Roidmi-modeller). Det fungerer fint og er spesielt praktisk på parketten. På teppe fungerer det også godt, selv om vi gjerne skulle hatt en annen type munnstykke til dette.

Samsung Jet VS90 har i likhet med støvsugerne fra Philips turbobørste for å støvsuge tepper eller sofa med mye dyrehår. Børsten fungerer godt, men er dessverre ikke like imponerende som Philips sin variant. Mens Philips fjernet rubb og stubb av hår, sliter dessverre Samsung Jet 90 med de vanskeligste hårtustene. Støvbeholderen har god størrelse, og utformingen på den er veldig smart.

Alt i alt er Samsung sin Jet 90 en skikkelig god støvsuger med noen mindre irritasjonsmomenter. Batteritiden på 45 min er godkjent, men vi kunne godt tenkt oss at det fulgte med et ekstra batteri – spesielt siden det følger med ladestativ der man kan lade to batterier samtidig.

8.5 Meget bra Samsung Jet 90 Multi annonse Sjekk prisen Sjekk prisen En kraftfull støvsuger som det er behagelig å støvsuge med. Fordeler Veldig god sugekraft

Robust, men lett

Smart støvbeholder

Ladestativ med dobbel lading

God på dyrehår Ting å tenke på Kommer kun med ett batteri

Litt få munnstykker

Dyson V11 Absolute

Dyson v11 Absolute er en svært allsidig støvsuger som kommer med hele syv munnstykker der man får støvsuget det aller meste – enten du bare skal gå over leiligheten, rengjøre tepper/møbler/sofa eller støvsuge bilen.

Vi vil påstå at dette er den mest allsidige støvsugeren vi har testet noensinne. Modellen er også veldig kraftig og i vår test med ris på teppe klarte den seg utmerket. Også batteritiden var vi imponert over.

Når det er sagt så er det noen småting som vi irriterer oss over. Modellen er litt slitsom å bruke over lengre tid – man blir rett og slett sliten i hånden. Det hjelper heller ikke at man må holde inne på-knappen hele tiden mens man støvsuger. Det burde være unødvendig.

Det må også nevnes at støvsugeren befinner seg i det høyere prissjiktet.

Ønsker du å lese hele vår test av Dyson v11 Absolute, finner du den her .

PS: Dyson har siden lansert en ny «Extra Pro»-versjon av V11, som kommer med to utbyttbare batterier. Den koster i skrivende stund 9.000 kroner.

8.5 Meget bra Dyson V11 Absolute annonse Sjekk prisen Sjekk prisen En utrolig god støvsuger som dessverre kan bli litt slitsom å bruke i lengden Fordeler Svært god på det aller meste - både hår, støv, tepper og parkett

Overlegen ved støvsuging av møbler

Svært god batteritid

Hendig LED-display Ting å tenke på Slitsom å bruke ved lengre økter

Må holde inne knappen for å støvsuge

Roborock Mace H6

De fleste kjenner kinesiske RoboRock som en produsent av robotstøvsugere. I vår seneste samletest av disse selvkjørende krabatene kåret vi RoboRocks S6 MAXV til vinner og utropte den til «Den beste robotstøvsugeren vi noen gang har testet». Forventningene til RoboRock Mace H6 var med andre ord satt høyt.

Førsteinntrykket av RoboRock Mace H6 er svært så god. Modellen har et stilig design som ligger tett opptil det ikoniske designet til støvsugerne fra Dyson. Vi har tidligere skrevet om irritasjonen over at man på Dysons modeller må holde inne på-knappen for å støvsuge. Det kan spare batteri på kortere økter, men er slitsomt i lengden. På Roborocks modell er dette valgfritt ved at man kan låse knappen fast. Smart!

I batteritesten klarte Mace 80 minutter i ECO-mode og 11 minutter når vi satte den på full guffe. Det er godkjent, selv om vi kanskje kunne ønske at den kunne gå noe lenger på maks kraft. Selv om ECO-mode er en god ide på papiret var vi litt skuffet over sugekraften. Det er først når man setter den på maks at støvsugeren virkelig får vist potensialet sitt. I vår «ris-test» (der vi strør 100 gram ris utover et teppe) klarte den 92 gram på ECO, noe som er helt på det jevne (her må det også nevnes at støvsugeren går over i «boost»-modus på teppe). Når vi kjører på med maks kraft derimot farer det meste opp.

Andre ting å sette fingeren på er at vi savnet et eget munnstykke til dyrehår. Nå må det sies at hovedmunnstykket fungerte ganske godt på hår, så det var ikke et stort savn, men har du husdyr kan det være noe å ta med i vurderingen. I tillegg synes vi at støvbeholderen var i minste laget, men samtidig var enkel å tømme. Når det er sagt så fungerer det aller meste ellers svært så godt. Verdt å nevne seg er at RoboRock Mace er den letteste modellen i testen, og derfor veldig behagelig å støvsuge for eksempel sofaen med. Vi likte også OLED-displayet som blant annet viser gjenværende batteritid.

Alt i alt er Roborock Mace en god støvsuger til en veldig hyggelig pris. Her får du mye for pengene og derfor får modellen en «Godt kjøp»-anbefaling av oss.

PS: For de spesielt interesserte kan det opplyses at denne modellen er testens eneste med såkalt Li-Po batteri. I praksis har ikke dette så mye å si (Li-Po minner mye om Li-Ion), men begge teknologier har sine fordeler og ulemper.

8 Meget bra Roborock Mace H6 annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Sjekk prisen En jevnt over god støvsuger til en svært behagelig pris Fordeler Svært god pris

Laveste vekt i testen

Behagelig i bruk

God sugekraft

God allrounder Ting å tenke på Ikke best på dyrehår

Ikke best sugekraft

Kort batteritid på maks kraft

Miele Triflex HX1 Pro

Miele er mest kjent for sine hvitevarer, og kanskje spesielt sine vaskemaskiner. På støvsugermarkedet har de en rekke modeller, men de fleste er standard modeller med ledning. Miele Triflex HX1 Pro er en toppmodell av det pose- og trådløse slaget. Den er også testens dyreste med en pris på over 10.000 kr i skrivende stund.

Førsteinntrykket når vi setter sammen støvsugeren er at dette er en stor og robust støvsugermodell (med en vekt på nesten 3.7 kg er modellen den tyngste i testen) der delene sitter svært godt i hverandre ved montering. Kanskje for godt, for ved demontering sliter vi med å trekke delene fra hverandre. Monteringen oppleves intuitiv, men vi er ikke imponert over støvbeholder-løsningen. Første gang vi skulle tømme deiset avfallet rett i gulvet. Beholderen klikker heller ikke så godt på plass.

Som eneste støvsuger i testen kan denne modellen settes sammen i tre ulike konfigurasjoner (såkalt 3 i 1): med motor-delen høyt plassert, lavt plassert eller som håndholdt variant. Setter man motordelen lavt vil også støvsugeren føles lettere i bruk og armen belastes mindre. Det setter vi pris på. Denne konfigurasjonen gjør også at støvsugeren kan stå av seg selv på gulvet. Samtidig kunne vi ønske at motordelen uavhengig av konfigurasjon var plassert på oversiden slik at vi lettere kunne kommet til under lave møbler.

Den største innvendingen mot Miele må (i tillegg til at modellen er den den tyngste og største i testen) være batteritiden. Vi setter pris på at det medfølger et ekstra batteri, men når batteritiden på laveste hastighet går tom etter 35 minutter (batteri nr. 2 varte kun i 32 min), så er det i korteste laget selv om man kan alternere mellom to batterier. Det følger også med en ekstra batterilader, så om man lader både med denne og direkte i støvsugeren får man ladet to batterier samtidig. Det hjelper absolutt! Men her er det også veldig viktig å nevne at denne Miele-modellen oppleves veldig kraftfull, og det vil naturligvis ha sammenheng med hvor lenge batteriet varer.

Støvsugeren har altså en veldig sterk sugekraft (sammen med Samsung sin modell best i test), og har en rekke munnstykker som passer til det meste. Modellen kommer ikke med et dedikert munnstykke til dyrehår (som Philips og Roidmi gjør), men har et eget munnstykke til sofa/tekstil som fungerer godt, om ikke ideelt.

Støvsugeren er tung, også som håndholdt, og man blir fort sliten i armen. Alt i alt er denne modellen fra Miele en god støvsuger med masse tilbehør men som dessverre er noe tung i bruk.

8 Meget bra Miele Triflex HX1 Pro annonse Sjekk prisen Sjekk prisen En stor, tung og kraftig støvsuger Fordeler Veldig god sugekraft

Kommer med to batterier og to ladere

Robust 3-i-1-konfigurasjon Ting å tenke på Tung og stor

Tung å bruke som håndholdt

Vanskelig å komme til under sofa/seng

Dyr!

Roidmi RS60 Pro

Førsteinntrykket når vi pakker ut støvsugeren fra Roidmi er svært så bra. Modellen minner nesten om et Apple-produkt med munnstykkene pent dandert i hver sine små esker. Her finnes det munnstykker til det meste – enten man skal støvsuge sofa, tepper eller hva det måtte være.

Roidmi RS60 (kalt NEX 2 Pro i hjemmemarkedet Kina) fremstår på en måte som får deg til å ønske at den skal være bra. Modellen er slank og pen, den har OLED-skjerm, en rekke munnstykker til all slags bruk, og kan dessuten kobles til en app via Bluetooth. Her kan man blant annet sjekke batteritid og status på filter. Det er fint nok, men kanskje ikke kjempenødvendig.

Det meste stemmer med denne modellen, unntatt det viktigste – nemlig sugekraften. Støvsugeren hadde det laveste opptaket av ris og det er veldig merkbart at sugekraften ikke er av det sterkeste slaget, heller ikke når man setter den på full effekt. Her blir det liggende både hår og støv igjen i hjørnene.

Med unntak av støvbeholderen, der vi måtte bruke en kniv for å få ut restene, er Roidmi RS60 et gjennomtenkt og godt designet produkt - altså et greit kjøp hvis man har behov for en allsidig støvsuger. Den har en utrolig batteritid på nesten en og en halv time (men kun 11 min på høyeste effekt) og en rekke munnstykker – blant annet eget munnstykke for vasking og støvsuging samtidig. Siden kluten er mye mindre og sugekraften svakere fungerer det ikke like godt som på Philips sin Max Aqua, men man har nå i hvert fall muligheten.

Roidmi RS60 er en stilig, allsidig og lett støvsuger som dessverre ikke er kraftig nok til å nå helt opp i denne testen. Den er også dyrere enn man kanskje forventer, med en veiledende pris på over 7.000 kroner når den lanseres i fjerde kvartal.

6.5 Helt greit Xiaomi Roidmi RS60 Pro annonse Sjekk prisen Ser fantastisk ut, men i bruk er den dessverre litt skuffende Fordeler Slankt og flott design

Suveren batteritid

Lett å bruke, har egen app Ting å tenke på Svak sugekraft

Irriterende støvbeholder

Ryobi One + R18SV7

Du har sikkert sett dem. De grønn-gule elektriske verktøyene er ikke å ta feil av. Det japanske selskapet Ryobi har alt fra motorsager og gressklippere til skrutrekkere i sortimentet sitt – alle drevet av de avtakbare Ryobi-batteriene. Fordelen med dette «One»-systemet er at man kan bruke de samme batteriene til alt du har fra Ryobi. Hvis du skal kjøpe dem løst koster de rundt 1.000 - 1.200 kroner stykket.

Førsteinntrykket av Ryobi One + er at støvsugeren minner mer om et hageredskap enn en støvsuger til innendørs bruk. Designet er definitivt av det litt røffe slaget. Ikke noe galt i det, men til deg som gjerne vil at støvsugeren din skal være et designobjekt pent dandert ved siden av sofaen – du er herved advart.

Lydvolumet er også røft: Denne støvsugeren snakker med «utestemme». Volumet ble målt til 75 desibel, noe som ikke er ekstremt i seg selv, men kvaliteten på lyden er høy og skarp. Av samtlige støvsugere i testen hadde denne definitivt den mest plagsomme lyden.

Med et inntak på 90/100 gram ris vil vi si at sugekraften absolutt er godkjent (nå skal det sies at på vårt testeksemplar slo dessverre ikke motoren på munnstykket seg på ved bruk på laveste hastighet, men kun når vi kjørte på maks). Samtidig føles den bedre på parketten enn på teppet, der den var ganske hardhendt.

Det motoriserte hovedmunnstykket er dessuten lite fleksibelt og ganske smalt. De medfølgende munnstykkene (et fuge- og et børstestykke) fungerer greit nok, men vi savner et munnstykke til å støvsuge sofa eller seng med. Det var også vanskelig å komme til under sofaen siden motordelen på støvsugeren er plassert under skaftet.

Batteritiden, som vi målte til 41 minutter i vanlig modus og 18 på maks, er godkjent. Vi brukte et 5.0 Ah batteri, og her vil batteritiden naturligvis variere med kapasiteten på batteriet. Nå skal det sies at støvsugeren, og spesielt motordelen, allerede er ganske tung, så her må det gjøres en avveining mellom batteri- og muskelkraft. Med et 5.0 Ah-batteri veide den som håndholdt rundt 2,2 kilo, noe som er rimelig tungt. Her blir man fort sliten i armen.

Merk at hverken batteri eller lader følger med i pakken, men må kjøpes separat, men dette er altså en i utgangspunktet rimelig støvsuger - og om du har Ryobi-utstyr fra før klarer du deg sannsynligvis uten.