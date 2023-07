Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest 15-tommere til 10 000 kroner

AMDs Ryzen-prosessorer gir deg bedre spillgrafikk

Kjører spill uten dedikert grafikkort.

Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud Oppdatert 30. juni Lagre Lagre artikkel

Introduksjon og oppsummering »

Superkompakte og fjærlette 13-tommere er flotte greier for deg på farten, men om du er på jakt etter en ny bærbar for stua eller hjemmekontoret kan det ha mer for seg å ta steget opp til maskiner med større skjerm.

15-tommere er gjerne ikke noe du drar med deg mellom møter eller på reise til stadighet, men så gir de en helt annen oversikt og komfort om de er bygget riktig.

Den siste tiden har vi prøvekjørt de to spennende 15-tommerne Acer Swift 3 og HP Envy x360 – begge til omtrent 10 000 kroner. Sistnevnte er forresten også en hybrid, som lar deg vri skjermen 360 grader så du kan tegne på den eller bruke den som et nettbrett.

Og ja, vi omtalte akkurat de to maskinene som spennende, og mens det kanskje ikke er helt klart hvorfor, skyldes det rett og slett det de skjuler på innsiden. De siste årene har Intel hatt nær monopol på å levere prosessor og grafikk i bærbare maskiner, men nå har erkerivalen AMD endelig våknet fra sin lange dvale og sluppet sine Ryzen-prosesorer, som også har tatt plass i dagens testmaskiner. Disse skal være verdige konkurrenter til Intels mer kjente og etablerte Core i-prosessorer.

Hvilke mirakler Ryzen-prosessorene eventuelt gjør for ytelse og valuta for pengene er vanskelig å lese kun fra spesifikasjonene, men vi kommer tilbake til dette i både konklusjonen og selvsagt på neste side hvor vi går i dybden på ytelsen. Vi ser imidlertid få grunner til AMDs tilbakekomst i det bærbare markedet om de ikke var ute etter å sette en liten «støkk» i konkurrenten.

Se Ryzen-ytelsen og batteritid på neste side »

Spesifikasjoner HP Envy x360 15 Acer Swift 3 Type Hybrid Tradisjonell Skjerm 15,6" IPS, 1920x1080 (16:9), Berøringsvennlig 15,6" IPS, 1920x1080 (16:9) Prosessor AMD Ryzen 5 2500U (4 kjerner @ 2,0 – 3,6 GHz, 15 W) AMD Ryzen 7 2700U (4 kjerner @ 2,2 – 3,8 GHz, 15 W) Grafikk Radeon Vega 8 Radeon Vega 10 Lagring 256 GB (M.2 NVMe SSD) 256 GB (M.2 NVMe SSD) + 1TB HDD Minne 8 GB (DDR4 2400 MHz) 8 GB (DDR4 2400 MHz) Tilkoblinger 1x USB 3.0 Type-C, 2x USB 3.0, HDMI, SD-leser, Minijack 1x USB 3 Type-C, 3x USB 3.0, HDMI, SD-leser, Minijack, Kensington-lås Annet HD-kamera, ansiktspålogging, 802.11ac, BT 4.2 HD-kamera, fingerpålogging, 802.11ac, BT 4.1 Batteri 54,5 Wh 49,5 Wh Vekt 2,04 kg 2,2 kg Mål (HxBxD) 1,95 x 36,1 x 24,9 cm 1,9 x 37 x 25,5 cm Operativsystem Windows 10 Home Windows 10 Home Pris 10 000,- 10 000,- Åpne fullskjerm Mer +

Premium-følelse under 10 000 kroner

Envy x360 og Swift 3. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Flere 13-tommere veier nå inn på omtrent kiloen, og da blir det noe helt annet å møte på de to 15-tommerne fra HP og Acer, som er dobbelt så tunge og mye bredere. Dette er imidlertid ikke bare negativt. Som en konsekvens oppleves de to maskinene mer solide, og takket være en større skjerm og litt mindre fokus på slanke linjer – som særlig kommer tastaturet til gode – øker komforten betraktelig ved bruk.

Materialmessig har både HP og Acer lagt seg i selen for å levere så «premium» maskiner som mulig uten å krysse over grensen på de 10 000 kronene folk flest liker å holde seg under. Resultatet er solide aluminiumkabinetter hos begge kandidater, hver prydet med detaljer som spriter opp designet noen hakk.

Swift 3 og Envy x360. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Det er likevel HP som leverer den mest unike, elegante og forseggjorte designen med sin Envy x360. De holder seg til designspråket de har høstet gode tilbakemeldinger for med tidligere modeller i Envy-serien, som låner flere elementer fra toppmodellen Spectre. Vår testmaskin kommer i «Ash Silver»-utførelsen, hvor det mørkegrå og matte aluminiumskabinettet danker ut det meste vi har sett i prisklassen. Alt fra kromlisten rundt pekeplaten, den blanke og stiliserte HP-logoen i front, skjermhengslene og det matchende tastaturet bidrar til å skape en enhetlig følelse – som om maskinen var verket til én person.

For all del, Acer har lite å skamme seg over, det er bare det at vi har sett den lysegrå sølvaktige fargen og det børstede aluminiumsdesignet før. Til prisen står det seg likevel godt, og i tillegg kommer kromdetaljer som omkranser alle hjørner, være seg av kabinettet eller pekeplaten og fingeravtrykkleseren. Acer-logoen i front inviterer dessuten til et svakt fargespill litt ut ifra hvor du ser på den fra.

De fleste porter er på plass, men du får ikke Intels Thunderbolt 3-kontakt som kan kobles til skjermer, ladere og eksterne grafikkløsninger. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Skjerm

Et par tommer fra eller til virker kanskje ikke som noen stor greie, men sammenlignet med et typisk 13,3-tommerspanel er jo økningen opp til 15,6 tommer som hos Swift 3 og Envy på over 17 prosent og altså ganske betydelig. Ettersom Envy og Swift 3 holder fast på et Full HD-panel på 1920 x 1080 punkter får du verken plass til mer informasjon eller flere vinduer enn du pleier, men både bilder og tekst blir større og tydeligere. Du får altså veldig god oversikt over det du jobber med. Om du savner høyere oppløsning har du dessuten ingen grunn til det, da du fra normal sitteavstand ikke ser enkeltpunkter og bildet fremstår som svært skarpt hos begge kandidater.

HP skriver om sin Envy x360 at den byr på et «ultra bright», eller «svært lyssterkt», panel. Dette harmonerer imidlertid ganske dårlig med vår opplevelse av panelet, og våre målinger bekrefter at HP har få grunner til å fremheve akkurat lysstyrke som en av Envys sterke sider. Faktisk savner vi av og til muligheten til å øke lysstyrken selv ved innendørs bruk. 225 nits er nemlig ikke lysere enn det strengt talt bør være, særlig fordi dagens blanke berøringsskjermer har en tendens til å slite med refleksjoner fra lyskilder rundt deg.

Hos Acers Swift står det enda litt dårligere til. Ikke at du merker forskjell på ti nits fra eller til, men her kunne maskinen enkelt tatt hjem en viktig seier med mer trøkk bak panelet.

Når det kommer til korrekt fargegjengivelse er vi gjerne ikke så strenge når vi har å gjøre med «hjemmemaskiner» som ikke skal brukes av profesjonelle fotografer eller videoskapere. Her må vi imidlertid si oss skuffet over både HP og Acer. Panelene de har utstyrt sine Envy og Swift 3-maskiner med produserer kanskje klare og skarpe bilder, men fargene er unøyaktige.

Vi mener de virker noe blasse og tappet for «liv». Grønnfarger tenderer for eksempel mot det gule, rødt mot det oransje og mørkeblått savner mer av det mørke. «Vanlige» PC-brukere kan fint leve med dette, men bedre alternativer finnes og du som vil behandle bilder på disse maskinene bør se deg om etter andre kandidater.

Se hvor godt Envy x360-panelet er kalibrert her, og Swift 3-panelet her.

HPs Envy x360 har, til forskjell fra Swift 3, en berøringsfølsom skjerm som dessuten kan roteres 360 grader. Det gjør at du kan bruke maskinen som et nettbrett eller tegnebrett. Nå er maskinen ganske tung, så noen erstatter for iPaden på toget blir den neppe, men her ligger alt til rette for å være kreativ med en Windows Ink-penn eller bare lat og surfe på nett med fingrene som navigasjonsverktøy. Responsen i skjermen er nemlig veldig god.

Envy x360 på topp. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Topp skrivekomfort

Envy x360. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Om det er én ting som altfor ofte får gjennomgå hos stadig slankere 13-tommere er det tastaturet. Et par millimeter ekstra vandring for tastene kommer ikke på tale om det kommer i veien for å være tynnere enn konkurrenten, noe som gjerne fører med seg sørgelig skrivekomfort og støy.

Her i 15-tommersleiren viser Acer og HP på sin side hvor gode bærbartastaturer egentlig kan være å skrive på. Envy og Swift-tastaturene har nemlig de ønskelige ekstra millimeterne vandring, og ikke minst svært god demping, slik at du kan taste i vei uten å plage sidemannen med støy.

Swift 3. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Ned på detaljnivå har Envy-tastaturet kanskje litt lenger vandring enn Swift 3, som på sin side er ørlite grann mer kontant. Skrivefølelsen er uansett helt på topp for begge kandidater her. Et hvitt LED-lys er selvfølgelig på plass bak tastaturet, slik at du ser hva du skriver etter at sola har gått ned, og med mer plass i bredden har du en dedikert «num-pad» til høyre. Her er det viktig å påpeke at Acer har satt inn ganske smale numeriske taster som krever litt tilvenning om du er av typen som ikke ser på tastaturet når du knaster i vei.

En av fordelene ved å putte noen flere tusenlapper i en 15-tommer enn å velge de virkelige budsjettmodellene til 4999 kroner, er ved siden av bedre byggekvalitet og ytelse at også pekeplaten får et realt løft. Borte er de ru plastflatene med svak sporing og elendig flerfingerytelse. Her er disse erstattet av dyrere og mer forseggjorte glassplater, eller såkalte «Precision Trackpads», som sporer langt jevnere og med langt større presisjon. Musepekeren tar dermed ikke plutselige omveier eller uplanlagte pauser i sporingen, og mens vi fortsatt mener Apples glasspekeplate er hakket mer egnet til pirkearbeid gjør de heller ikke her en dårlig figur. Rulling, kniping (zooming), panorering og lignende går også silkemykt og jevnt for seg.

Oppsummering

Premium-design og topp interaksjon

HP Envy x360 15-BQ181no

HPs Envy x360 fokuserer mer på interaksjon og brukervennlighet enn ytelse. Det vinner den stort på. For selv om Acers Swift 3 så vidt tar den på prosessorytelse og spillytelse, og støyer mindre, er Envys hybridmuligheter rett og slett verdt et helt poeng i seg selv.

For Envy x360 er ikke bare en bærbar, den er også et nettbrett eller et tegnebrett om du dreier skjermen 360 grader rundt, og du kan navigere på skjermen med flerfingerbevegelser som fungerer helt etter boka.

Dette er også maskinen som ser og føles dyrere enn den er, med svært elegant design og god byggekvalitet i aluminium. Tastaturet er omtrent så godt som det kan bli på en bærbar, med god demping og lite støy, og pekeplaten er så jevn og responsiv som den skal være. Fingrene dine venner seg altså til maskinen umiddelbart.

Å logge deg inn i Windows tar Windows Hello-kameraet seg av, og når du først er i gang tror vi ikke du vil angre på kjøpet selv om Acers Swift 3 yter hakket bedre.

De eneste vi vil fraråde å kjøpe en Envy x360 er deg som liker å spille mye, for maskinen støyer dessverre en del mer enn Acers alternativ. Ellers er ting å være obs på at skjermen kunne hatt både sprekere farger og litt mer lys, samt at du ikke vil se noe til Thunderbolt 3-kontakten flere og flere nye Intel-baserte maskiner leveres med.

8 Meget bra fjerne Sammenlign HP Envy x360 15-BQ181no 8 Meget bra sitat HP setter interaksjon foran ytelse, og tjener på det. Fordeler + Kan brukes som nettbrett/tegnebrett

+ Flott design og god byggekvalitet

+ God prosessor- og spillytelse

+ Godt tastatur og pekeplate Ting å tenke på — Litt mye støy under spilling

— Ingen Intel Thunderbolt-kontakt

— Svakt kalibrert skjerm

— Svak lysstyrke i skjerm

Best ytelse

Acer Swift 3 SF315-41 (NX.GV7ED.009)

Acers Swift 3 er litt raskere enn HPs Envy x360 takket være en dyrere prosessor. Men vi tviler på om akkurat prosessorhastighet er det folk flest lar avgjøre valget av bærbar når de har 10 000 kroner å bruke. I stedet er det en god egenskap å være klar over om du ikke lar deg friste av Envys hybridegenskaper og berøringsskjerm, eller dens mer eksklusive design. For i tillegg til å være raskere, er Acers Swift ganske mye roligere under spilling og når du gir den tøffe oppgaver. Dette er dermed maskinen for deg som ser etter høy ytelse og lavt støynivå i prisklassen.

Tastaturet og pekeplaten er jevngode med Envy x360s løsninger, noe som betyr at vi er svært godt fornøyde. Fingersensoren som logger deg inn i Windows fungerer godt, men Envy x360s ansiktspålogging føles mer fremtidsaktig og er enda et hakk mer effektiv.

Byggekvaliteten er god, men samtidig har vi liksom sett det sølvblanke og børstede aluminiumdesignet før. Skjermen viser litt blasse farger og lysstyrken burde vært høyere – også for normal bruk innendørs.

Når maskinen bare klarer snaue fire og en halv time på en opplading er dette også en faktor som er med på å føre Swift 3 inn på plassen godt bak HPs Envy x360. En bærbars viktigste egenskaper er nettopp anvendelighet og batteridriftstid, og en skal ikke føle seg lenket til laderen i 2018.

7 Bra fjerne Sammenlign Acer Swift 3 SF315-41 (NX.GV7ED.009) 7 Bra sitat Høy ytelse, men konkurrenten er mer balansert. Fordeler + Høy prosessorytelse

+ God integrert grafikk

+ Fingerpålogging

+ Godt tastatur og pekeplate

+ Støysvak Ting å tenke på — Svak batteridriftstid

— Noe lyssvak skjerm

— Svakt kalibrert panel

Ytelse »

Ryzen for bærbare ble lansert med brask og bram under fjorårets Computex-messe. Fra den nye prosessorarkitekturen lovet AMD oss 50 prosent høyere prosessorytelse, 40 prosent høyere grafikkytelse og 50 prosent lavere energiforbruk. Problemet var at AMD sammenlignet med sine tidligere (for bærbare) svært lite konkurransedyktige APU-er, og ikke mot Intels Core i-prosessorer som en finner i majoriteten av bærbare.

I dag kan vi endelig vise hvor godt AMDs nye Ryzen-prosessorer står seg mot Intels dominerende Core-i-serie, og våre målinger viser at maskiner med AMDs nyeste frier har både styrker og svakheter.

Mens HP Envy x360-maskinen i testen har en Ryzen 5 2500U-prosessor, skilter Acers Swift 3 med storebroren Ryzen 7 2700U, som er klokket 0,2 GHz høyere både med alle prosessorkjerner på full guffe og kun én kjerne.

Det første vi ser er at de to Ryzen-prosessorene utmerker seg i flerkjerneytelse – altså når et program bruker alle kjernene i prosessoren. Sammenlignet mot Acer Swift 5, som er en 13-tommer til omtrent 10 000 kroner, snakker vi om en ytelsesøkning på mellom 28 og 45 prosent avhengig av testprogram.

På enkelkjerneytelse er ikke Ryzen-prosessorene like langt foran, men fortsatt er de bedre enn det Intel leverer i prisklassen.

For referanse tar vi med at en av Intels kraftigste prosessorer (i7-8550U) for underholdningsbærbare i 15-tommersklassen får henholdsvis 565 poeng i Cinebench med alle kjerner og 170 poeng i Cinebench med én kjerne i bruk. Her ligger likevel prisen vel 50 prosent høyere, så konklusjonen blir at AMD leverer mye prosessorkrutt for pengene med sine nye Ryzen-prosessorer.

Akkurat som Intels Core i-prosessorer skilter med integrert grafikk kalt HD Graphics eller Iris, har Ryzen-prosessorene innebygget Vega-grafikk. Ettersom Vega-grafikk er det ypperste AMD har å by på over i grafikkortleiren var vi spente på ytelsen, og ikke minst også varme og støy.

Det er spennende å å se at AMDs Ryzen-prosessorer med Vega-grafikk matcher Nvidias dedikerte GTX 1050-brikke. Dette er en helt annen ytelse enn vi kjenner fra Intels integrerte grafikkløsninger i denne prisklassen, og bare Intels Iris-grafikk kan matche Vega-løsningen. Men da til en høyere pris. Enklere esport-spill og litt eldre titler som Minecraft eller andre «Indie»-utgivelser bør altså gå fint å spille på både Swift og Envy x360.

Grunnen til at Acers Swift 3 yter hakket bedre enn HPs Envy x360 skyldes at sistnevnte har en Vega-brikke med 10 kjerner, fremfor 8 kjerner i Envy x360s tilfelle. Forskjellen mellom de to i spill er marginal, og selv om Acers Swift 3 også har en raskere prosessor, skiller ikke mer enn to til tre FPS i vårt testspill.

Begge maskiner kommer med raske PCIe-baserte M.2-løsninger for lagring, og selv om Acer kniper litt igjen på utgiftssiden ved å tilby tregere skrivehastighet, tviler vi på at dette vil ha særlig mye å si for deg under normal bruk av maskinen.

Ingen av maskinene blir særlig varme, men overraskende nok er HPs Envy x360 en del mer støyende enn konkurrenten med hakket kraftigere innmat. 46 desibel høres en god del bedre enn 40,5 desibel fra Aceren, så om du tenker å spille en del spill eller presse komponentene med mye hard jobbing ville vi helt klart gått for Acers Swift 3.

Ingen av maskinene støyer særlig når de står på «tomgang», selv om viftene deres kan spinne opp nå og da. Som oftest skyldes dette at Windows installerer oppdateringer i bakgrunnen eller lignende.

Det kanskje mest skuffende med våre to ellers så flotte 15-tommere til 10 000 kroner er batteridriftstiden. Vi er ikke helt overrasket – det er jo en grunn til at Intel har hatt taket på bærbarkategorien i mange år nå – for AMDs styrke er ikke energieffektivitet. Heller ikke i denne omgang med Ryzen-prosessorene, dessverre.

Med i underkant av seks timer driftstid for HPs Envy x360 kommer du deg kanskje gjennom dagen på en opplading, men Acers Swift faller helt igjennom og vil ta kvelden etter omlag fire og en halv time. Det er altfor svakt – og dette er selv etter at Acer sendte oss en fastavareoppdatering som ifølge dem selv skulle forbedre batteridriftstiden med 40 minutter.

Eier du noen av produktene i samletesten? Hjelp andre ved å skrive en anmeldelse Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse HP Envy x360 15-BQ181no Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse Acer Swift 3 SF315-41 (NX.GV7ED.009) Forrige Neste

Oppdatert 30. juni 2023, 16:28