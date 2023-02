Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Beste robotstøvsuger 2023

Vi har funnet den aller beste robotstøvsugeren på markedet

Flere modeller har nå dokkingstasjoner som gjør «alt». Her er flere av de mest spennende utfordrerne i 2022. Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Oppdatert oktober 2022 med seks nye modeller. Noen karakterer er også justert for å ta høyde for endringer i markedet og nye priser.

Det er nå over seks år siden vi testet vår første robotstøvsuger, og du verden så mye som har skjedd siden den gang.

Fra å være et litt halvdårlig produkt nesten ingen gadd å investere i – de var dyre og de fleste av dem var ganske vimsete – har de nå blitt så smarte, kraftige og nyttige at vi vanskelig kan se for oss hverdagen uten. Når du først har blitt vant til å komme hjem til rene gulv hver eneste gang du har vært ute, er det vanskelig å gå tilbake.

Robotstøvsugere har rett og slett gått fra å være et nisjeprodukt for de late, til å være en dings vi anbefaler til de aller fleste.

Vi har gjennomført flere forskjellige tester av robotstøvsugere nå, og dette er samlesaken for alle testene. Denne høsten har vi testet ytterligere seks modeller, som du vil se resultatene til nedenfor. Det inkluderer en splitter ny testvinner.

Utfordrerne fra 2021. Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Hvorfor velge robotstøvsuger?

Den største fordelen med en robotstøvsuger er rett og slett at du slipper å gjøre rengjøringsjobben selv. Du trenger ikke engang å være til stede når den gjør jobben for deg.

Nesten alle toppmodellene kommer nå med en dokkingstasjon for å tømme robotstøvsugeren for støv. Noen kan også fylle automatisk på med vann, og vaske moppen selv. Roborock S7+ til venstre, Ecovacs Deebot X1 Omni til høyre. Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Enten kan du sette dem til å støvsuge visse tider, visse dager, eller rett og slett be dem om å støvsuge hver gang du er ute fra hjemmet. Du kan programmere dem til å støvsuge ekstra kraftig på kjøkkenet, hvor det kanskje er litt ekstra smuss og skitt, og du kan be dem holde seg unna matskålene til husdyret ditt også.

De fleste har nå også kameraer foran for å se hvor de skal kjøre, slik at de kan unngå ledninger, sandaler og til og med avføring på gulvet, i tilfelle bikkja hadde et lite uhell.

En håndfull av de nyeste modellene har også superavanserte dokkingstasjoner som ikke bare tømmer støvbeholderen i robotstøvsugeren automatisk, men også fyller på vann, vasker moppen(e) på baksiden og tømmer ut det skitne vannet i en egen beholder. Disse kan gå nesten helt av seg selv i en måned før du må fylle på vann eller tømme støvbeholderen.

Med en robotstøvsuger i hus vil gulvet støvsuges oftere enn ellers (det var i hvert fall tilfelle hos oss), noe som naturligvis gjør gulvet generelt renere. En hyggelig bivirkning av dét igjen er også at det er mindre svevestøv rundt omkring, som både er fint for astmatikere og dem med støvallergi, men også for den generelle luftkvaliteten.

De fleste toppmodellene kommer nå med mulighet for å kjøpe en dokkingstasjon som tømmer støvbeholderen i støvsugeren hver gang den returnerer. Roomba J7 avbildet, hvor dokkingstasjonen også har en egen plass for ekstrapose. Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Hva bør du tenkte på før du kjøper robotstøvsuger?

En robotstøvsuger vil aldri kunne erstatte en vanlig støvsuger fullstendig. Det vil være steder den ikke kommer til, som trange kriker og kroker eller trappeoppganger, og de sliter med høye terskler.

Selv om de tilbyr såkalt punktrengjøring hvor du kan sette dem på et sted og den bare støvsuger i dét området, er det både raskere og mer effektivt å gjøre jobben selv med en vanlig støvsuger.

Hvis du bor i et hus med høye terskler er ikke en robotstøvsuger for deg. Det samme kan nok sies hvis du har mange etasjer, og du ikke ønsker å investere i en robotstøvsuger til hver eneste etasje. Alle robotstøvsugerne i testen støtter lagring av kart for flere etasjer, men det vil likevel kreve at du manuelt flytter støvsugeren opp og ned.

Har du en langhåret hund vil de aller, aller fleste robotstøvsugerne slite med å få unna alt hår. Selv om det kanskje kommer opp fra gulvet, blir det trolig sittende fast i børsten.

Robotstøvsugere er generelt også litt dyre, sammenlignet med tradisjonelle støvsugere.

Merk at mange av de nye robotstøvsugerne nå kommer med dokkingstasjoner som automatisk tømmer støvbeholderen automatisk. Dette er veldig praktisk, men fører også med seg en ekstra kostnad i form av støvsugerposer. Dette vil føre til en ekstra utgift på rundt 40–80 kroner per pose, som må byttes cirka annenhver måned.

Dreame har de billigste posene, mens iRobot koster mest. Det eneste unntaket er den ene dokkingstasjonen til Roborock-modellene (den som ligner på en kaffetrakter), som fungerer like fint uten pose. Dreame har for øvrig også en dokkingstasjon med eget vaskemiddel i seg, for moppen, som også koster ekstra penger.

Generell vedlikehold vil også gjelde samtlige modeller, og ting som børster og mopper vil måtte erstattes etter mye bruk.

Neato vs. cheerios – hvem vinner? Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Slik har vi testet

Vi har gjennomført en rekke forskjellige tester på samtlige modeller for å finne den aller beste robotstøvsugeren på markedet.

Sugeevne: Vi har testet oppsugningsevnen til hver robotstøvsuger på både parkettgulv og på tepper. Vi testet med både salt og ris på parkettgulv for å se hvordan de taklet små og store partikler, mens vi holdt oss til kun salt på teppegulvet. Det var tydelig at robotstøvsugere har blitt såpass gode i 2021 at samtlige fikk full score på hardt gulv, mens ingen klarte å suge opp alt saltet på teppegulvet. Her må vi trolig gå hardere til verks neste gang vi oppdaterer testmetodikken.

Samtlige robotstøvsugere fikk prøve seg på å suge opp salt strødd utover teppet. Her var det stor forskjell. Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Støvsuging av hjørner: Vi har observert hvordan de støvsuger lengst inn i hjørner, hvor de fleste robotstøvsugerne sliter med å komme helt inn.

Vi har observert hvordan de støvsuger lengst inn i hjørner, hvor de fleste robotstøvsugerne sliter med å komme helt inn. Unngåelse av småting: Vi har lagt ut sammenkrøllede ladekabler på gulvet for å se om noen av robotstøvsugerne klarer å unngå dem. Fem av støvsugerne i testen skryter nemlig på seg å ha kamera i front for å unngå slike ting.

Vi har lagt ut sammenkrøllede ladekabler på gulvet for å se om noen av robotstøvsugerne klarer å unngå dem. Fem av støvsugerne i testen skryter nemlig på seg å ha kamera i front for å unngå slike ting. Terskler: Alle robotstøvsugerne fikk også kjøre over en rekke ulike terskler, hvor vi har vurdert dem alle basert på om de klarer å komme over en terskel på 1,5–1,7 centimeter. De har også støvsugd en hel etasje flere ganger for å se hvordan de navigerer generelt samt takler hindre som stoler, tepper og lister.

Alle robotstøvsugerne fikk også kjøre over en rekke ulike terskler, hvor vi har vurdert dem alle basert på om de klarer å komme over en terskel på 1,5–1,7 centimeter. De har også støvsugd en hel etasje flere ganger for å se hvordan de navigerer generelt samt takler hindre som stoler, tepper og lister. Smarthjemstøtte/app: Vi har også forsøkt å koble samtlige modeller til et smarthjemsystem, for å se om de kan fjernstyres med noe annet enn bare den medfølgende appen. Vi har også sett på hvor gode appene er.

Vi har også forsøkt å koble samtlige modeller til et smarthjemsystem, for å se om de kan fjernstyres med noe annet enn bare den medfølgende appen. Vi har også sett på hvor gode appene er. Vaskeegenskaper : Flere av robotstøvsugerne kommer også med mulighet for å vaske gulvet med en mopp. Dette har generelt aldri vært et viktig punkt i støvsugertestene våre, fordi vi har ment at det er såpass klønete å bruke moppetilbehøret, spesielt hvis du har tepper i hus. Nå er det annerledes. Et par modeller har nå mopper som kan løftes opp når de kjører på tepper, slik at den kan støvsuge og vaske hele huset, alt på en gang, uten at den setter seg fast i tepper. Derfor har moppeegenskapene blitt med i vurderingen nå, og er noe av det som skiller de aller beste tydelig fra hverandre

: Flere av robotstøvsugerne kommer også med mulighet for å vaske gulvet med en mopp. Dette har generelt aldri vært et viktig punkt i støvsugertestene våre, fordi vi har ment at det er såpass klønete å bruke moppetilbehøret, spesielt hvis du har tepper i hus. Nå er det annerledes. Et par modeller har nå mopper som kan løftes opp når de kjører på tepper, slik at den kan støvsuge og vaske hele huset, alt på en gang, uten at den setter seg fast i tepper. Derfor har moppeegenskapene blitt med i vurderingen nå, og er noe av det som skiller de aller beste tydelig fra hverandre Dokkingstasjon: De fleste high-end-robotstøvsugerne kommer nå med dokkingstasjon for automatisk tømming, så dette er også tatt med i vurderingen. Tre modeller har ekstra avanserte dokkingstasjoner som tar hånd om moppevasking og tømming og påfyll av vann også.

Vi har også tatt hensyn til pris. Alle robotstøvsugerne i denne testen er tross alt veldig gode, men prisene varierer en hel del – fra under 5.000 til nærmere 14.000 kroner.

Slik ble testresultatene:

9.5 Roborock S7 MaxV Ultra Bytt 9.5 Roborock S7+ Bytt 9 Dreame L10s Ultra Bytt 9 iRobot Roomba j7+ Bytt 8.5 Roborock S6 MaxV Bytt 8.5 Dreame Z10pro Bytt 8 Roborock Q7 Max + Bytt 8 Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI Bytt 7.5 Ecovacs Deebot X1 Omni Bytt 7.5 Ecovacs Deebot T10 Plus Bytt 7.5 Ecovacs Deebot Ozmo T9 Aivi Bytt 7 Dreame Bot D10 Plus Bytt 7 iRobot Roomba i7+ 7558 Bytt 6.5 Neato Robotics Botvac D10 Bytt 5.5 Samsung JetBot 90 AI+ Bytt

Generelt kan vi si at det ikke var noen robotstøvsugere som gjorde det dårlig i denne testen. Utviklingen har kommet såpass langt at de fleste klarer å navigere relativt smertefritt rundt i huset, og de plukker opp relativt mye av smusset på gulvet. Men forskjeller er det definitivt, og det er et stort steg fra testens vinner til testens taper, både i funksjonalitet, navigasjon og generell bruk.

Best i test: Roborock S7 MaxV Ultra

Det er vanskelig å peke på noe vi savner ved Roborock S7 MaxV Ultra, bortsett fra en lavere pris.

Den krever nesten ikke tilsyn. Den både støvsuger og vasker gulvet ditt i ukevis før du er nødt til å fylle på litt mer vann, eller tømme skittenvannstanken. Og den gjør en fremragende jobb på begge deler. Enten det er på vanlig laminatgulv eller på kortluggede tepper får den opp det meste av smuss, og det er kun godt inntørkede flekker hvor du må ta frem kluten og gnikke litt for hånd. Dokkingstasjonen har fungert helt feilfritt, og selv om det ikke er den vakreste dingsen å ha stående fremme, er designet i hvert fall veldig praktisk.

100 prosent perfekt er den dog ikke – vi har jo alltid noe å pirke på. For selv om Roborock S7 MaxV nesten aldri trenger tilsyn, har det skjedd at den har satt seg fast i løse kabler på gulvet. Rett og slett fordi de lå rett rundt en sving, og de ble ikke oppdaget av frontkameraet. Det samme kan gjelde ting som skolisser, hvis du er uheldig.

Men det største aberet er naturligvis prisen. Det koster å overlate hele rengjøringsjobben til roboten. Dette ser vi er felles for alle robotstøvsugerne med dokkingstasjoner som gjør «alt».

Det finnes jo også en litt rimeligere variant kalt Roborock S7 MaxV Plus, hvor du bytter ut den helautomatiske dokkingstasjonen med den samme som S7+, lokalt kjent som «kaffetrakterdokken». Da må du «bare» ut med 10.000 kroner, men da går du også glipp av den superavanserte og praktiske dokken som vasker, tømmer og fikser «alt» selv.

Har du pengene er det ingen tvil om at Roborock S7 MaxV Ultra gir deg den beste opplevelsen på markedet. Foreløpig er Roborock fortsatt kongen av robotstøvsugere. Spørsmålet er bare hvor mye du er villig til å betale for å «glemme» vedlikehold og la den gjøre hele jobben selv.

9.5 Imponerende fjerne Sammenlign Roborock S7 MaxV Ultra annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 14390 hos Komplett Sjekk nå 14390 hos Elkjøp Sjekk nå 9.5 Imponerende sitat Rett og slett den beste robotstøvsugeren på markedet Fordeler + Rengjør raskt og effektivt

+ Enormt kraftig motor får opp alt av smuss, selv på tepper

+ Moppen kan løfte seg opp, og skrubber

+ Dokkingstasjon som tømmer, vasker og fyller på vanntanken

+ Dokkingstasjonen feilet ikke én eneste gang

+ Appen er smart og enkel i bruk

+ Knallgod navigering du kan følge med på i sanntid

+ Unngår kabler, sko og annet smårusk på gulvet Ting å tenke på — Kjempedyr

— Sluker fortsatt kabler og smårusk hvis du har uflaks

— Dokkingstasjonen krever støvsugerposer

— «Praktisk» design, men ikke akkurat lekker

En solid annenplass: Roborock S7+

Roborock S7 byr rett og slett på en fantastisk god totalpakke. Dette var robotstøvsugeren som fikk oss til å like både dokkingstasjonen og vaskemoppen – to ting vi tidligere har ment har vært «kjekt å ha», men aldri «må ha».

Derfor var også dette modellen som tronet øverst på listen vår fra høsten 2021 til høsten 2022.

Det aller mest spennende denne robotstøvsugeren byr på, som også etterfølgeren S7 MaxV har, er den fantastiske moppen.

Kinesiske robotstøvsugere har i årevis hatt muligheten til å montere på en mopp på baksiden, slik at man kan få den til å «vaske» gulvet i tillegg til den vanlige støvsugingen. I våre tester har vi aldri lagt særlig vekt på funksjonaliteten. Delvis fordi de ikke gjør en særlig god vaskejobb – de bare drar en fuktig klut rundt på gulvet – men også fordi det er så mye styr knyttet til å faktisk bruke moppen. Man må sette opp «no go»-soner i appen for å fortelle den hvor du har tepper, for har du på en mopp og den beveger seg på et teppe, er sjansen veldig stor for at den setter seg fast. Dette gjør også at i mange situasjoner kan ikke robotstøvsugeren komme seg til store deler av huset, fordi det er et teppe i veien.

Men det var før. Roborock S7 fikser begge problemene. Den skryter nemlig av sonisk vasking, ved at moppen vibrerer med en frekvens på 50 Hz, opptil 3000 ganger i minuttet, som gjør at moppen faktisk skrubber gulvet, og ikke bare sklir over smuss og skitt. Og det funker faktisk. Av alle moppene vi har testet er dette den eneste som faktisk får vekk hele flekker fra gulvet, enten det er kaffesøl eller saft. Litt mer tyktflytende ting, som rømme, er vanskeligere, men likevel, mye bedre enn konkurrentene.

For det andre kan den løfte hele moppen opp, slik at den kan kjøre over tepper selv med moppen på. Og det er dette som virkelig hever den over konkurrentene. I praksis kan man ha på moppen hele tiden, og det er nøyaktig det vi har hatt. Dermed har du en robotstøvsuger som alltid vasker mens den støvsuger, og faktisk gjør en god jobb med begge deler. Det er det rett og slett ingen andre som kan by på.

Det andre høydepunktet til Roborock S7 er dokkingstasjonen du kan kjøpe med. Dokkingstasjoner generelt gjør det utrolig bekvemt å eie en robotstøvsuger, siden man slipper å tømme støvbeholderen manuelt – alt smusset blir sugd opp i dokkingstasjonen hver gang den har rengjort gulvet ditt. Ulempen med det hele er at de har krevd at du bruker støvposer i dokkingstasjonen. Plutselig har du en ekstra utgift du må regne med å legge ut for jevnt og trutt. Irriterende.

Roborocks dokkingstasjon er imidlertid så smart at du kan selv velge om du vil bruke støvsugerpose, eller om du vil bruke den uten. Den eneste «ulempen» med sistnevnte er at du må tømme beholderen selv, fremfor å kaste posen, men det er gjort på et par sekunder. Hundrevis av kroner spart. Vips var plutselig en dokkingstasjon også noe vi fikk sansen for.

Disse nyvinningene kommer på toppen av en allerede fantastisk robotstøvsuger. Den plukker opp smuss godt fra hardt gulv, og overraskende godt på teppe. Faktisk så godt at vi måtte gjøre testen på nytt, for vi trodde ikke på resultatene først. Men det virker som den nye gummibørsten på undersiden virkelig har gjort underverker for smussoppsamling på relativt harde tepper, som vi testet robotstøvsugerne på denne gangen. S7-en var den eneste som klarte å plukke opp 100 prosent av saltet vi strødde rundt på teppet. Faktisk bedre enn iRobot-modellene, som pleier å briljere på tepper.

Appen er smart og byr på et vell av funksjonalitet, og du kan gjøre alt fra å koble den opp til Google Home til å be den støvsuge huset i spesifikk rekkefølge. Den har også støtte for lagring av kart over flere etasjer, i tilfelle du bor i et stort hus.

Skal vi trekke fram de negative punktene er at denne, som de fleste robotstøvsugere, ikke briljerer i hjørner. Den mangler også kamera på fremsiden, slik etterfølgeren S7 MaxV har, så den unngår ikke ledninger, sandaler og husdyr-« uhell».

PS: Roborock S7 selges som separat robotstøvsuger, men også i pakke med dokkingstasjon, og heter da Roborock S7+. Prisforskjellen er på rundt 2000 kroner. Kommer i svart eller hvit.

9.5 Imponerende
Roborock S7+
sitat En knallgod totalpakke som både støvsuger og rengjør gulvet med glans Fordeler + Rengjør raskt og effektivt
+ Best i test på tepper
+ Moppen kan løfte seg opp, og skrubber
+ Dokkingstasjonen fungerer uten støvsugerposer
+ Appen er smart og enkel i bruk
+ Knallgod navigering du kan følge med på i sanntid Ting å tenke på — Mangler kamera i front for å unngå ledninger o.l.

+ Best i test på tepper

+ Moppen kan løfte seg opp, og skrubber

+ Dokkingstasjonen fungerer uten støvsugerposer

+ Appen er smart og enkel i bruk

+ Knallgod navigering du kan følge med på i sanntid Ting å tenke på — Mangler kamera i front for å unngå ledninger o.l.

Anbefalt: Dreame L10s Ultra

Dreame ser ut til å følge direkte i Roborocks fotspor ved å gjøre seg bemerket med billige og gode modeller, før de hopper rett og til premiumsegmentet med langt dyrere (og naturligvis bedre) modeller.

Dreame L10s Ultra er helt i toppen av prissjiktet, og byr på alt man kan forvente av en topp-toppmodell i 2022. Og det er ikke lite.

Hovedattraksjonen er naturligvis den helautomatiske dokkingstasjonen som tar hånd om «alt». Den tømmer støv automatisk. Den vasker vaskebørstene automatisk og har til og med en egen såpebeholder for at vaskevannet alltid skal gi maks effekt. Etter rengjøring tømmes det møkkete vannet i en egen beholder, og en føner tørker børstene når de ikke er i bruk.

På selve roboten finner vi en oppgradert og kraftig motor, forovervendt 3D-kamera for å unngå småting på gulvet, og «naturligvis» en lidar på toppen for nærmest feilfri navigering rundt i heimen. Undersiden skiller seg imidlertid fra erkerivalene sine ved å ha en helt annen type mopp. For her er det to roterende vaskemopper fremfor én fullbreddemopp som blir dratt bortover, akkurat som vi først ble kjent med i Ecovacs Deebot X1 Omni og Dreame W10. De har imidlertid blitt bedre i L10s Ultra, ettersom de nå endelig kan løftes opp. «Og så da?», tenker du?

Jo, akkurat som med Roborocks nyeste modeller vil en mopp som kan løftes opp gjøre at du kan kjøre robotstøvsugeren i hele etasjen, både vaske gulvet og støvsuge tepper - og alt kan gjøres i samme rengjøringsrunde.

De to modellene fungerer imidlertid ikke helt likt. Der Roborock fyller opp en vanntank om bord i robotstøvsugeren som gradvis fukter moppen, har ikke Dreame-modellen dette. I stedet vaskes og fuktes de roterende moppene ved dokkingstasjonen, og robotstøvsugeren returnerer jevnlig for å vaske og fukte moppene igjen. Siden moppene nå kan løftes opp, passer støvsugeren på at den ikke drar moppen rundt på gulvet unødvendig mye, bare der den skal vaske.

Både Roborocks og Dreames tilnærming fungerer godt, men vi foretrekker Roborock-løsningen. Delvis fordi den slipper å returnere så ofte, og den virker å ha bedre kontroll på hvor fuktig moppen er. Dreame er enten hakket for tørr eller veldig fuktig, og noen ganger virket det som den ikke fuktet moppene i det hele tatt før den reiste ut på oppdrag. Dette har aldri et problem med Roborock-modellene som har vanntank om bord, og sine vibrerende mopper.

Dreames mopper falt også av ved noen tilfeller, fordi de klarte å vikle seg inn i noen løse kabler på gulvet. Moppene må for øvrig også «fønes» etter de er vasket, noe som også gjøres automatisk i dokkingstasjonen. Ulempen er bare at det lager en konstant (dog lav) lyd en god stund etter at robotstøvsugeren er ferdig. Litt plagsomt. Roborock har løst «problemet» ved å la sin litt tynnere mopp lufttørke, siden dokkingstasjonen har en liten opphøyning som lar moppen henge fritt. Enkelt og greit.

Stort sett fungerer Dreame L10s Ultra helt utmerket. Den kartlegger hele etasjen raskt og uten problemer, og i appen er det enkelt å navngi hvert rom, bestemme rekkefølge den skal rengjøre samt bestemme om den bare skal støvsuge, bare vaske eller begge deler, samt hva slags styrke den skal ha. Den har støtte for å lagre flere etasjer, selv om den naturligvis ikke kan gå i trapper selv.

På rengjøringstestene gjør den det svært godt. Som forventet får den opp både små, mellomstore og store partikler på laminatgulvet vårt, og med en kraftigere motor får den også opp det meste av saltet vi helte utover vårt relativt lave teppe. Ikke like bra som Roborock S7 MaxV og Roborock Q7, men nesten.

Vi synes også vaskemoppene gjorde det veldig godt med å få opp flekker, spesielt da vi skrudde den til maksimal fuktighet. For da klarte den seg bedre enn Ecovacs X1 Omni og ganske likt med W10, Roborock S7MaxV og den nye Ecovacs T10. Ulempen er bare at moppene ikke alltid er like fuktige, og da går også resultatene nedover.

Alt i alt er Dreame L10s Ultra en imponerende pakke. På papiret byr den på nærmest det samme som Roborock S7 MaxV Ultra, til omtrent samme pris, men i en litt mer stilren pakke. I praksis havner den imidlertid litt bak på flere punkter, selv om vi trygt kan anbefale denne til alle.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Dreame L10s Ultra annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 12495 hos Komplett Sjekk nå 12499 hos Elkjøp Sjekk nå 9 Imponerende sitat En imponerende "alt-i-ett"-maskin Fordeler + Gode rengjøringsresultater

+ Moppene kan løfte seg opp

+ Dokkingstasjon som gjør "alt"

+ Inkluderer såpe i dokkingstasjonen

+ Smart og god app

+ God navigering

+ Unngår kabler, sko og annet smårusk på gulvet Ting å tenke på — Kjempedyr

— Moppene kan falle av under rengjøring

— Ingen vanntank ombord, så moppene er ikke alltid like våte

— Tørkelyden fra dokkingstasjonen er litt plagsom

Anbefalt: iRobot Roomba J7+

iRobot Roomba J7+ er Roombaen vi har ønsket oss i årevis. Den klarer å beholde premium-følelsen bare Roombaene har – både i form av materialvalg, innpakning, app og brukeropplevelse – uten at du må tømme hele bankkontoen for å kjøpe den. At de samtidig klarer å by på testens desidert peneste (og søteste?) dokkingstasjon, er prikken over i-en.

For dette er første gangen vi hørt flere komplimenter for utseendet til en robotstøvsuger og dokkingstasjonen dens fra opptil flere gjester. Det ser rett og slett ut som et lite designmøbel, til og med med en liten merkelapp i lær, i sterk kontrast til de andre modellene vi har hatt til test.

Men det er ikke bare designen som er lekkert – iRobot Roomba J7+ yter også veldig godt.

Dette er iRobots aller første robotstøvsuger med kamera på fremsiden, som den bruker både for å navigere seg rundt i hjemmet, men også for å unngå småting på gulvet – slik som løse ladekabler og husdyravføring. iRobot er så skråsikre på kameraet at de garanterer deg en ny robotstøvsuger hvis J7-en skulle kjøre over en liten brun kladd på gulvet. Det er det rett og slett ingen andre aktører som gjør.

Hvorvidt den fungerer bedre enn de andre modellene er vanskelig å avgjøre, for alle modellene med frontkamera klarte å unngå ledningene vi la ut for å teste funksjonen. Men at den funker kan vi i hvert fall si oss enige i.

Til tross for at J7 «bare» bruker kameraet på front til å navigere seg rundt, ikke en lidar, kommer den seg rundt i hele huset uten problemer. Den har til og med et lite lys på fremsiden for at den skal fortsatt skal klare å navigere seg rundt i mørket, noe iRobots støvsugere ikke alltid har vært så gode på. Lidar-modeller fungerer derimot like fint både om natten og dagen – uansett lysforhold.

iRobots app fortsetter å være superenkel å bruke. Enkelheten går kanskje på bekostning av noen litt mer fancy funksjoner som andre byr på – slik som sanntidsvisning av hvor robotstøvsugeren er i rommet på et kart, og muligheten til å bruke kameraet som overvåkning – men dette er ikke veldig store savn.

Ellers gjør Roomba J7 det godt på de fleste av de målbare testene våre – slik som støvsuging på hardt gulv, hjørner og også tepper. iRobots modeller pleier å gjøre det ekstra godt på tepper, takket være deres doble børster på undersiden, men i denne testen kommer faktisk Roborock S7 enda bedre ut. Det overrasket oss. Hadde vi hatt iRobots virkelige toppmodell – S9 – inne til å teste, ville den trolig gjort det best. Roomba J7 gjør uansett en veldig solid jobb generelt på rengjøringen, og kommer seg over alle husets dørterskler.

Dokkingstasjonen gjør en fremragende jobb med å tømme støvsugeren hver gang den returnerer hjem, og den kompakte og pene designen er altså ingen hindring for det praktiske.

Roomba J7 har ingen mulighet for vaskemopp, men det ser vi vanligvis ikke på som et særlig stort tap. Hadde ikke Roborock S7 eksistert hadde vi sagt at moppetilbehøret bare er «kjekt å ha», og ikke noe de fleste faktisk bruker.

iRobots to støvsugere har for øvrig testens klart dårligste batterikapasitet. Det er sjelden et problem i praksis, og samtlige modeller i testen har muligheten til å kjøre tilbake til laderen hvis de går tom for batteri midtveis, og kan fortsette rengjøringen så fort de har mer batteri. Men har du et digert hus kan det være greit å være klar over.

iRobot Roomba J7+ – altså både støvsugeren og dokkingstasjonen samlet – kostet 8990 kroner da vi testet den – altså 1000 kroner over Roborock S7 med dokkingstasjon. Prisen ser imidlertid ut til å svinge en hel del, og flere butikker har hatt Roomba J7+ til 11.000 kroner. Anbefalingen vår fordrer en pris på under 9000 kroner.

For prisen får du testens desidert lekreste pakke, og med et par veldig hendige funksjoner – og en bæsjegaranti ingen andre kan by på.

9 Imponerende fjerne Sammenlign iRobot Roomba j7+ annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 9399 hos Elkjøp Sjekk nå 9 Imponerende sitat Den desidert lekreste robotstøvsugeren og dokkingstasjon vi har testet Fordeler + Både støvsugeren og dokkingstasjonen ser prima ut

+ Lekker app og enkelt oppsett

+ Dokkingstasjonen fungerte helt smertefritt

+ Effektiv rengjøring på harde overflater

+ Gode resultater på tepper

+ Kom seg over terskler uten problemer

+ Unngår ledninger og andre små hindringer på gulvet

+ "Bæsjegaranti" - gir deg ny maskin hvis den kjører over avføring Ting å tenke på — Kostbar (kostet 9000 kr da vi testet)

— Ikke best på tepper, noe vi egentlig hadde forventet

— Svak batterikapasitet

— Ingen mopp

— Dokkingstasjonen krever støvsugerposer

Godt kjøp: Roborock S6 MaxV

Det manglet ikke på superlativer da vi testet Roborock S6 MaxV for første gang i 2020. Vi kalte maskinen for den beste robotstøvsugeren på markedet, og ble spesielt imponert over frontkameraet som gjorde at den svingte unna løse ledninger på gulvet uten problemer. Det var det ingen andre på markedet som kunne i 2020.

I år er situasjonen helt annerledes. En rekke av robotstøvsugerne i testen har kamera på plass, og de fleste fås også med mulighet for dokkingstasjon med autotømming, noe ikke RoboRock S6 MaxV kan by på.

Men selv om flere konkurrenter har kommet til, og noen byr på et par finesser Roborock S6 MaxV ikke har, har ikke dette blitt noen dårligere maskin av den grunn. Tingene vi elsket opprinnelig er fortsatt på plass.

Slik ser det ut etter at S6 MaxV har støvsugd hele etasjen, og merket flere steder med objekter den har identifisert. Se for eksempel kabelikonet i soverommet nede til høyre (en kabel til en vifte), og kabelikonet oppe til høyre i stua (kabler under TV-hyllen).

Det inkluderer en knallgod app som gir deg totaloversikt over hvor robotstøvsugeren er til enhver tid, med et hav av innstillinger og finesser. Der iRobot vinner på enkelhet og minimalisme, vinner Roborock på dybde og detaljer.

S6 MaxV gjør det strålende på rengjøringstestene og blir kun slått av storebror S7 og Q7. Den kommer seg også greit over dørterskler, og er generelt en svært fornøyelig rengjøringsarbeider å ha i hus.

Som med omtrent alle andre kinesiske robotstøvsugere er det mulighet for å sette på et moppetilbehør, og den kan by på smartstyring av vannmengde, slik at du for eksempel kan be den vaske med ekstra mye vann på kjøkkenet for å få vekk de verste flekkene. Like god som S7-modellene er den dog ikke.

Hvis du bare er ute etter en knallgod robotstøvsuger, uten noen fancy dokkingstasjon, er Roborock S6 MaxV fortsatt et veldig bra valg. Du får ikke bedre maskin for 4000 kroner. Men for bare en tusenlapp ekstra får du Roborock S7, som byr på «alt», bortsett fra kameraet i front.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Roborock S6 MaxV annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Fortsatt en fantastisk god robotstøvsuger Fordeler + Detekterer og unngår små ting på gulvet raskt og effektivt

+ Knallgod navigering som du kan følge med på i sanntid

+ Gode rengjøringsresultater

+ Innholdsrik app

+ Mopp med elektronisk vannstyring

+ Har falt mye i pris siden i fjor Ting å tenke på — Fungerer ikke med den nye Roborock-dokkingstasjonen

— Har ikke samme gode moppeegenskaper som S7

Godt kjøp: Dreame Bot Z10 Pro

Da Roborock-støvsugerne først kom på markedet var de et underselskap av Xiaomi, før de vokste seg så store at de kvittet seg helt med Xiaomi-navnet, og de flyttet støvsugerne over til sin egen app – fra Mi Home til Roborock.

Nå er det Dreame som har tatt over rollen som Xiaomis utvalgte robotstøvsugerprodusent, og som vanlig fra dette selskapet får vi både god kvalitet og hyggelige priser.

Dreame Bot Z10 Pro er nesten skapt for «Godt kjøp»-merket vårt fra sin unnfangelse.

På papiret får du nesten alt med Z10 Pro, og prislappen er på «bare» 6000 kroner, og det inkluderer altså både støvsugeren og dokkingstasjonen med automatisk tømming.

Den har kamera i front for å unngå løse kabler og «uhell» fra husdyr, mens en lidar på toppen sikrer nøyaktig navigasjon og muligheten til sanntidsovervåkning av posisjonen på kartet. Batteritiden er nesten på høyde med de beste, støvbeholderen er passe stor og børstene på undersiden er så godt som identiske med de fleste Roborocker vi har sett i årevis. Mopptilbehør medfølger, og som de fleste modeller i høyere prisklasser byr den på smart vannstyring (men ikke muligheten til å løfte opp moppen eller skrubbe, slik Roborock S7 kan).

Det er bare på de konkrete rengjøringstestene våre vi klarer å skille Dreame Bot Z10 Pro fra de aller beste støvsugerne. På hardt gulv gjør den en formidabel jobb, mens på teppet klarer den «bare» å få opp 77 prosent av saltet vi strødde utover. Robotstøvsugere er aldri maskinen du vil bruke for å dyprense teppene dine, men det er likevel et dårligere resultat enn de aller beste modellene.

Alt i alt er det lite å utsette på Dreame Z10 Pro, spesielt til den prisen.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Dreame Z10pro annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 4999 hos Elkjøp Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Gjør det aller meste veldig godt, uten å tømme hele lommeboken Fordeler + Knallgod navigering som du kan følge med på i sanntid

+ Gode rengjøringsresultater

+ Mopp med elektronisk vannstyring

+ Mye for pengene

+ God på terskler

+ Dokkingstasjonen fungerer godt

+ Unngår ledninger og andre små hindringer på gulvet Ting å tenke på — Dokkingstasjonen krever støvsugerposer

— Ikke særlig god på tepper

— Har ikke samme gode moppeegenskaper som Roborock S7

Roborock Q7 Max+

Det er nesten overveldende mange robotstøvsugere på markedet nå, og Roborock gjorde det ikke noe lettere da de bestemte seg for å begynne å selge enda en serie med robotstøvsugere i Q-serien. Q7 Max+ er på mange måter lik Roborock S7+, men mangler et par ting, og gjør noen ting litt annerledes. Merk at plusstegnet i navnet bare betyr at en dokkingstasjon er inkludert i prisen, mens selve robotstøvsugeren er den samme som en «vanlig» Q7 Max.

Den største forskjellen fra S7 til Q7 er moppen. Q7 Max har den samme «stasjonære» moppen som vi er kjent med fra tidligere år, mens de nye og påkostede modellene fra Roborock har sin såkalte «vibrarise»-mopp. Med andre ord: Q7 Max har en mopp som bare dras bortover gulvet, mens S7 har en mopp som faktisk skrubber gulvet med vibrering, og som løfter moppen når den kommer til et teppe.

Har det mye å si? Vel, det kommer helt an på hva slags underlag du vil at robotstøvsugeren skal støvsuge. Har du tepper i hjemmet som du gjerne vil at robotstøvsugeren skal rengjøre, og et gulv du vil moppe, kommer du til å bli irritert over at du ikke kan gjøre begge på samme rengjøringsrunde med Q7 Max.

Kamera i front har ikke Roborock tatt seg råd til, og dermed har både denne og S7 samme savn. For dette har nærmest blitt standard i «high-end»-segmentet, fordi det gjør at robotstøvsugere klarer å unngå små, lave hindringer. Enten det er løse ladekabler på gulvet, sandaler, sko eller en hundebæsj. Dette klarer ikke disse, og det er rett og slett et stort savn sammenlignet med konkurrentene.

Q7 Max+ har også et ganske spesielt støvkammer. Det er nemlig kombinert med vanntanken. Dette designvalget slår oss som litt underlig, da støv og vann sjeldent er noe du vil kombinere. Vanntanken er bitte litt større enn hos S7, 350 mot 300 ml, mens støvkammeret er det samme; 470 ml. Med dokkingstasjonen vil jo støvkammeret tømmes automatisk, så det er ikke et særlig stort problem, men det virker som et underlig valg å kombinere de to delene hvis man kjøper Q7 Max separat.

Det som taler i Q7 Max’s favør er den kraftige motoren. Her snakker vi en sugekraft på 4200 Pa, det samme som vi finner i selskapets toppmodell S7 MaxV, og i teorien betydelig kraftigere enn de 2500 Pa vi finner hos S7.

Men i praksis har det ikke så mye å si, viser våre tester. Det er nemlig ikke sugekraften i seg selv som er avgjørende, men kombinasjonen med et godt børstedesign. Både med 2500 Pa og 4200 Pa har ikke Roborock-modellene noe problem med å plukke opp støv og smuss fra gulvet, og heller ikke fra tepper. Q7 gjør det marginalt dårligere på tepper enn S7, men begge to er bedre enn de andre konkurrentene.

Dokkingstasjonen har en litt annen utforming enn Roborocks andre modeller, og er denne gangen avhengig av støvsugerposer for å fungere. Dette var noe av det vi likte aller best med S7+, som klarte seg like bra uten pose. Posene koster rundt 60 kroner per stykk.

Etter å ha brukt Q7 Max+ i et par uker er det få overraskelser å nevne, men også få begeistringer. Den gjør jobben akkurat som forventet, til en akkurat forventet pris. Vi savner moppeegenskapene til S7-serien, og vi synes den kombinerte støv- og vanntanken er et ganske underlig designvalg, men langt ifra noen «dealbreakers». Er det denne som er akkurat innafor budsjettet ditt, er dette er trygt og godt valg. Men spytter du inn litt mer penger får du også noe som kan vaske gulvet langt bedre enn denne.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Roborock Q7 Max + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 5890 hos Komplett Sjekk nå 6790 hos Power Sjekk nå 6790 hos Elkjøp Sjekk nå 8 Meget bra sitat God og effektiv, uten å koste skjorta Fordeler + Svært god rengjøringsresultater, spesielt på tepper

+ Tømmer støv automatisk i dokkingstasjonen

+ Funksjonsrik app

+ Ingen problem med terskler

+ Solid og god navigering

+ Mopp med elektronisk vannstyring Ting å tenke på — Mangler frontkamera, så den unngår ikke små hindringer

— Ikke samme avanserte moppeegenskaper som toppmodellene

— Dokkingstasjon krever støvsugerpose

Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI

Det er veldig mye å like med EcoVacs Deebot Ozmo T8 AIVI, og akkurat som flere av modellene i denne testen har den en imponerende liste over funksjoner og egenskaper.

Den har lidar-sensor på toppen for å kartlegge hjemmet ditt, og et avansert kamera i front for å unngå ledninger og andre småting som lidaren er for høy til å se. Kombinasjonen fungerer like utmerket her som på de andre støvsugerne med samme oppsett.

Mopp kan festes på i tillegg, og i Deebots tilfelle er det to ulike varianter du kan velge mellom. Modellen vi fikk inn til test har en medfølgende «Pro»-mopp, som kan oscillere mens den dras bortover gulvet, som gir betydelig bedre rengjøringseffekt enn det vanlige mopptilbehøret som passer til maskinen. Dette ble først solgt separat fra maskinen, men ser nå ut til å følge med som standard i alle pakker vi har sett på nettet. Det er strålende, og for deg som vil ha en god vaskemopp er det denne eller de nye Roborock-modellene du bør vurdere. Roborock S7-modellene drar imidlertid det lengste strået, ettersom moppen kan løftes opp når den ser et teppe. Det kan ikke Deebots maskin, og ber deg bare bruke den der det ikke er tepper i nærheten.

Til test fikk vi bare tilsendt selve robotstøvsugeren, men den kan også kjøpes med en dokkingstasjon som byr på automatisk tømming, slik mange av de andre modellene i testen kan. Den koster i skrivende stund 3500 kroner i tillegg, men denne har vi altså ikke testet. Som alle de andre krever denne også støvsugerposer.

Deebot Ozmo T8 AIVI gjør det godt på rengjøringstestene våre på gulv, men ikke like imponerende på teppetesten. Den kommer imidlertid ganske godt inn i hjørner med sidebørsten sin, og i de aller fleste tilfeller vil denne gjøre en solid rengjøringsjobb i hjemmet ditt. Den kommer seg også over det meste av dørterskler uten problemer.

Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI selges for omtrenr 5000 kroner, og dokkingstasjonen koster som nevnt ytterligere 3500 kroner.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8 Meget bra sitat En knallgod robotstøvsuger som stort sett holdes igjen av prisen Fordeler + Knallgod navigering som du kan følge med på i sanntid

+ Gode rengjøringsresultater

+ Veldig god medfølgende "Pro"-mopp med vibrasjon

+ God på terskler

+ Dokkingstasjon med automatisk tømming kan kjøpes ekstra

+ Unngår ledninger og andre små hindringer på gulvet Ting å tenke på — Dyr

— Dokkingstasjonen er også dyr - 3500 kroner

— Litt klønete å bruke moppen, da den ikke kan løftes opp fra tepper (slik Roborock S7 kan)

Ecovacs Deebot X1 Omni

Lovnaden var en robotstøvsuger som fikser «alt» selv. Og på mange måter gjør Ecovacs Deebot X1 Omni akkurat dét. Den forsvinner ut fra dokkingstasjonen sin for å rengjøre hjemmet ditt på egen hånd, den returnerer jevnlig for å rengjøre moppene, og når jobben er klar tømmer den støvbeholderen selv og renser og tørker seg selv.

Alt du trenger å gjøre er å tømme skittenvannstanken i ny og ne, fylle på ferskt vann og tømme støvsugerposen de få gangene den faktisk blir full. Resten ordner maskinen selv.

Og slik er det faktisk i praksis også. Problemet er bare at rengjøringsresultatene ikke er helt så strålende som vi hadde håpet. På støvsugingen gjør den en formidabel jobb, ironisk nok også veldig godt på tepper, selv om du må ta av moppene for at den skal klare dette. Navigasjonen er også solid, og bortsett fra et par uhell klarer den stort sett å unngå både kabler, sokker og andre småting på bakken.

Men de gode vaskeresultatene uteble. Faktisk ble vi overraskende skuffet da vi utfordret den med inntørkede kaffeflekker, ketchupsøl og tørket saft. Her forble gulvet skittent, selv etter flere runder. På litt ferskere flekker, og litt vått søl på gulvet, gikk det langt bedre.

Og bortsett fra dette, og de små «uhellene» med at den satt seg fast i en terskel en gang og slukte en ledning iblant, er Ecovacs Deebot X1 Omni faktisk så «hands-off» som vi hadde håpet på.

Men når halvparten av produktet handler om moppene og rengjøring, og det også øker prisen til 12.000 kroner, må man kunne forvente bedre resultater. For det hjelper ikke at den kan vaske moppene automatisk, når moppene ikke klarer å gjøre gulvet rent.

Denne ble opprinnelig solo-testet. Les en mer utfyllende test av Ecovacs Deebot X1 Omni her.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Ecovacs Deebot X1 Omni annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 11995 hos Power Sjekk nå 11995 hos Elkjøp Sjekk nå 7.5 Bra Fordeler + Gjør faktisk «alt» selv - rengjøring, tømming og fylling

+ Kraftig motor ga gode rengjøringsresultater

+ Relativt stillegående rensing i dokkingstasjonen

+ Smart og innholdsrik app

+ God til å navigere seg rundt

+ Følger med ekstra våtmopper og børste for rengjøring Ting å tenke på — Dyr!

— Dokkingstasjonen er enorm

— Ikke særlig god på mopping

— Ikke alltid like flink til å unngå små ting på gulvet

Ecovacs Deebot T10 Plus

Vi hadde mange positive ting å si om fjorårets Ecovacs Deebot T9 Plus, og nå er etterfølgeren på plass, i form av T10 Plus.

Akkurat som forgjengeren har T10-modellen det aller meste man bør forvente av en moderne, high-end-robotstøvsuger. Det inkluderer en kraftig motor for å suge opp alt av smuss og skitt, en mopp som ikke bare dras bortover gulvet, men faktisk skrubber, samt et avansert kamerasystem i front for å sikre at den ikke sluker løse kabler, sko og andre små dingser.

Det er likevel ytterst få endringer som er gjort her sammenlignet med fjorårets T9-modell. Vi måtte rett og slett sjekke spesifikasjonsarket for å verifisere hva som faktisk hadde blitt gjort. Og her er det snakk om mikrojusteringer. Støvbeholderen har for eksempel blitt 20 milliliter mindre, fra 420 til 400, men til gjengjeld er støvposen i dokkingstasjonen nå økt fra 2,5 liter til 3,2 liter. Batteritiden er også økt fra 175 minutter til 195 minutter.

Grunn til å juble? Ikke akkurat. Men vi fortviler heller ikke, for vi likte tross alt fjorårets modell også. Vi legger umiddelbart også merke til et par feilrettinger på ting vi irriterte oss med i T9. For eksempel den underlige feilen som gjorde at appen ikke kunne vise i sanntid hvor robotstøvsugeren hadde støvsugd, med mindre man hadde appen åpen på mobilen hele tiden.

Moppen til Ecovacs er fortsatt blant de beste på markedet i ren ytelse. Med en god og fuktig mopp som faktisk skrubber ned på gulvet får den opp det meste av smuss, og det ser jo unektelig litt kulere ut når moppen nærmest danser salsa bortover gulvet med sin ristende bakende. Denne har også blitt litt bedre sammenlignet med forgjengeren, med ekstra skrubbeffekt. Men det er fortsatt et stort savn at moppen ikke kan løftes opp. For at den skal bevege seg opp på tepper må du ta av moppen, og da forsvinner litt av vitsen, synes vi. Spesielt nå som vi har fått i både pose og sekk fra Roborock i to år, burde vi kunne forvente at konkurrentene følger etter. Dreame har klart det med L10s Ultra, for eksempel.

Ecovacs har for øvrig slengt inn en «luftrenser»-modul som du setter inn når du ikke vil bruke moppen. I praksis merket vi imidlertid ingen forskjell på luften som kom ut herfra enn tidligere.

Selv om designet er så godt som identisk med fjorårets modell, klarer årets T10 terskeltesten vår med glans på første forsøk. Forgjengeren klarte det bare så vidt.

Den takler både små og store partikler godt på hardt gulv, slik de fleste dyre robotstøvsugere gjør, og på tepperengjøring burde den i teorien gjøre en god jobb, akkurat som forgjengeren. Likevel fikk vi vidt forskjellige resultat. Der forgjengeren fikk opp 80 prosent av saltet vi hadde strødd utover teppet, klarte T10 bare omtrent 60 prosent. En liten desibelmåling fortalte oss at den ikke hadde aktivert «turboeffekten», selv om vi hadde stilt inn at den skulle gjøre dette på tepper, og selv etter flere forsøk nektet den å støvsuge på maksimal styrke. Dermed ble resultatene deretter.

Vi merket også en svært irriterende høyfrekvent lyd mens T10 var aktiv, som aldri ble borte. Den var alltid tilstedeværende, selv om den ble delvis maskert av blant annet moppen under rengjøring.

På T9 klagde vi litt på ustabil navigering, der støvsugeren av og til bestemte seg for å droppe rengjøringen flere steder i huset. Akkurat denne feilen opplevde vi ikke med T10, men litt rusk i maskineriet er det fortsatt. Under vasketesten ble den nesten sittende fast i et hjørne, selv om det ikke var en eneste hindring der, og den insisterte på å vaske det samme området fire-fem ganger. Det er synd, for selve vaskeresultatene var svært gode.

Vi synes for øvrig også at det er irriterende at moppen må tas av etter hver rengjøring, for ellers vil ikke moppen tørke. Gulvet i dokkingstasjonen er nemlig helt flatt, og fjerner man ikke moppen vil det fort begynne å lukte surt.

Oppsummert synes vi T10 har rettet opp flere av de små irritasjonsmomentene vi hadde med T9, men ikke alle. I tillegg har det kommet et par nye irritasjonsmoment, som at turbomodusen ikke ville aktiveres under teppetesten, og en høyfrekvent pipelyd mens den støvsugde. Slike feil bør man slippe når man punger ut nærmere 10.000 kroner for en avansert robotstøvsuger.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Ecovacs Deebot T10 Plus annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8457 hos Elkjøp Sjekk nå 8457 hos Power Sjekk nå 7.5 Bra sitat Grunnleggende svært god, men sliter fortsatt med en rekke småfeil Fordeler + Generelt veldig gode rengjøringsresultater

+ Veldig effektiv rengjøringsmopp (som skrubber!)

+ Relativt kompakt og fin dokkingstasjon, som tømmer støv automatisk

+ Ingen problem med terskler

+ Funksjonsrik app

+ Unngår kabler, sko og annet smårusk på gulvet Ting å tenke på — Høyfrekvent pipelyd mens den rengjør

— Litt ustabil navigasjon

— Ville ikke aktivere turbomodus på teppetesten

— Moppen må tas av manuelt etter bruk, ellers tørker den ikke

Ecovacs Deebot T9 AIVI

Ecovacs Deebot T9 AIVI byr på det meste man kan forvente av en moderne robotstøvsuger. Det inkluderer kraftig motor, framovervendt kamera for unngå små hindringer, en mopp med skrubbefunksjon, avansert kartlegging, en god app og en selvtømmende dokkingstasjon.

Men det holder ikke bare med gode spesifikasjoner, den skal jo fungere i praksis også.

Og Ecovacs DeebotT9 AIVI gjør stort sett en svært solid jobb. Den beveger seg selvsikkert og godt rundt i hjemmet, og med kameraet på fremsiden klarer den stort sett å unngå det meste av små hindringer, slik som sko og løse ledninger. Med sine relativt store sidebørster kommer den også relativt godt inn i hjørner, selv om det er flere som gjør det bedre på akkurat dette punktet.

Den takler både små og store partikler godt på hardt gulv, slik de fleste dyre robotstøvsugere gjør, og på tepperengjøring gjør den også en bedre jobb en forgjengeren. T9 har både en kraftigere motor og helt ny børstedesign sammenlignet med T8, så det er fint å se noen konkrete resultater av endringen. Børstene på undersiden ligner nå mer på de vi kjenner fra iRobot, med to gummibørster som ruller mot hverandre for å plukke opp smuss, og resulterte også i ganske like resultater som iRobot-modellene; 80 prosent av alt saltet vi helte ut på teppet ble plukket opp og havnet i støvbeholderen.

Med moppen på kan du se at den droppet å støvsuge en del av stuen, ettersom det er et stort teppe der. Det gjør også at den ikke kommer til under sofaen, fordi da må den kjøre over teppet først. Kamera Ecovacs-appen

Den medfølgende «Pro»-moppen imponerte oss, og noe du bør dobbeltsjekke at følger med i pakken hvis du skal kjøpe denne robotstøvsugeren. For i motsetning til tradisjonelle robotstøvsugermopper drar ikke denne bare en våt klut langs gulvet mens den støvsuger, men den skrubber aktivt gulvet. Du både ser og hører hele børsten bevege seg, og den fysiske bevegelsen gjør også at den får vasket bort flere flekker og mer skitt enn andre vanlige mopper. Ulempen er selvfølgelig at den ikke vil kjøre over tepper, så har du store tepper, eller områder den ikke kommer til uten å kjøre over tepper, er moppen neppe noe du vil bruke så ofte. Til gjengjeld legger den merke til tepper automatisk, så den setter seg i hvert fall ikke fast.

Til vår store overraskelse klarte den nye og avanserte Ecovacs-roboten bare så vidt terskeltesten vår. I praksis er det en veldig enkel test: Vi setter robotstøvsugeren i et rom, og for å komme seg ut er den nødt til å komme over en terskel på drøye 1,5 centimeter. Ecovacs T9 AIVI ga tilsynelatende opp før den engang gadd å prøve. Den ville bare rengjøre det ene rommet, selv om vi kunne se på kartet at den forsto at det var utenfor døren. Akkurat da vi var i ferd med å gi opp, etter fem forsøk, kom den seg ut.

Appen byr på en rekke smarte funksjoner, og den fungerer stort sett veldig greit. Vi synes fortsatt det er rart at de har splittet ut videofunksjonene knyttet til frontkameraet som en helt separat del av appen, men kanskje er det fordi de ikke tror det er noe de fleste vil bruke. Du kan nemlig sette opp roboten til å kjøre rundt og filme hjemmet ditt, som en slags vakthund, og lagre bevegelser den oppdager.

Du kan også aktivere kameraet på støvsugeren når du vil for å se hvor den er og hva den holder på med, men i motsetning til for eksempel Roborock S6 MaxV, kan du ikke fjernstyre den nøyaktig som du vil.

Det er også små andre finurligheter vi ikke helt forstår oss på. I appen kan man for eksempel se i sanntid hvor roboten er, og hvordan den støvsuger, men linjene som viser hvor den har vært vises bare når appen har vært på. Derfor er det ikke så lett å titte innom appen og se hva den har støvsugd, mer enn de siste 10 sekundene.

Tre runder rett etter hverandre, hvor roboten bestemte seg for å droppe å rengjøre tre ulike områder. Kamera Ecovacs-appen

Støvsugeren er generelt også litt ustabil. Noen dager bestemmer den for eksempel at den ikke gidder å støvsuge deler av stuen, tilsynelatende fordi det var en sko som blokkerte ruten den hadde planlagt. Det var masse plass utenom, men i stedet forble en tredjedel av etasjen bare ignorert.

Dokkingstasjonen fra Ecovacs selges separat, men siden vi har testet så mange robotstøvsugere med dokkingstasjon tok vi med denne i testen også. Den koster ytterligere 3500 kroner, på toppen av de drøye 5000 kronene som selve maskinen koster.

Dokkingstasjonen fungerer helt fint, og har tilsynelatende ingen problemer med å tømme støvbeholderen selv når den er stappfull av støv, hår og annet smuss. Som med de aller fleste slike dokkingstasjoner krever den imidlertid støvsugerposer (bare Roborocks dokkingstasjon kan fungere uten), så du må regne med en jevnlig kostnad her. Til gjengjeld er det ikke så ofte du må tømme den – trolig én gang i måneden, men det kommer naturlig an på hvor stort hus du har og hvor ofte den blir brukt.

Alt i alt er Ecovacs T9 AIVI er veldig god robotstøvsuger, og manglende er stort sett små. På noen punkter er den imidlertid dårligere enn forgjengeren T8, rett og slett fordi vi hadde langt færre programvareproblemer med den.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Ecovacs Deebot Ozmo T9 Aivi annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7.5 Bra sitat Veldig lik som forgjengeren, men koster mer Fordeler + God navigering og beveger seg selvsikkert rundt i rommet

+ Gode rengjøringsresultater

+ Veldig god medfølgende "Pro"-mopp som skrubber gulvet

+ Dokkingstasjon med automatisk tømming kan kjøpes ekstra

+ Unngår ledninger og andre små hindringer på gulvet Ting å tenke på — Dyr

— Dokkingstasjonen er også dyr - 3500 kroner

— Litt klønete å bruke moppen, da den ikke kan løftes opp fra tepper (slik Roborock S7 kan)

— Noen underlige småfeil med appen

— Droppet å støvsuge deler av rommet flere ganger

Dreame D10 Plus

Vi kan gjøre dette veldig raskt og enkelt: Dreame D10 Pluser nærmest identisk med selskapets Z10 Pro, bortsett fra at Z10 Pro har flere sensorer. Prisforskjellen ser ut til å være neglisjerbar i praksis, selv om D10 Plus er ment å være et lite hakk under Z10 Pro.

Dreame D10 Plus byr nemlig på en hyggelig prislapp, en dokkingstasjon med automatisk støvtømming, vaskemopp (som ikke er særlig god) og det meste man forventer av en moderne støvsuger. Den har imidlertid ikke kamerasensorer foran, så den kommer til å sluke både løse kabler og husdyravføring med stor appetitt. Det er der Z10 Pro har sin fordel, ettersom den er utstyrt med kamerasensor foran, og avstandssensor på sidene, for å unngå små hindringer som dette.

Men ellers er spesifikasjonene nærmest identiske. Vi vil påstå Z10 Pro beveger seg rundt med hakket mer selvtillit og fart enn D10 Plus, trolig på grunn av de ekstra sensorene, men jobben får de gjort begge to. D10 Plus kommer seg enkelt og greit rundt ved hjelp av lidaren på toppen, og begge to har samme, smarte app. Ved ett tidspunkt måtte vi manuelt dra ut en diger klump av støv og hår som hadde satt seg fast i dokkingstasjonen, men ellers hadde vi ingenting å utsette på den automatiske støvtømmingen.

I rengjøringstestene gjorde den det også høvelig godt, men ikke helt på nivå med de aller beste og dyreste. Men det skal man vel heller ikke forvente når hele pakken koster under 5000 kroner.

Dreame D10 Plus gir deg mye for pengene, men Z10 Pro gir deg enda mer.

7 Bra fjerne Sammenlign Dreame Bot D10 Plus annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 4290 hos Elkjøp Sjekk nå 7 Bra sitat En god robotstøvsuger, men sliter med å skille seg ut Fordeler + God rengjøringsresultater

+ Kommer seg fint over terskler

+ Billig, men bare marginalt under Z10 Pro

+ Har mopp med elektronisk vannstyring Ting å tenke på — Ikke så god på tepper

— Mangler frontkamera som "storebroren" Z10 Pro har

— Dokkingstasjonen tettet seg én gang under testingen

— Billig, men bare marginalt under Z10 Pro

iRobot Roomba i7+

Da vi hanket inn den nye Roomba J7+ til test, ble vi forespurt om vi ikke også ville teste Roomba i7+ på nytt, som vi opprinnelig testet i 2019 og ga 7,5/10. Den har nemlig stupt i pris siden den gang, og fått flere nye funksjoner via programvareoppdateringer. Vi takket ja, og tenkte det kunne være en god konkurrent til røkla.

Og for all del, det er mye godt å si om Roomba i7+. Den gjør en god rengjøringsjobb og de patenterte dobbeltbørstene på undersiden gjør det generelt ekstra godt på tepper. Appen og innpakningen generelt er utsøkt utført, og det oser «premium» av hele produktet, selv om designen kanskje henger litt etter de ferskeste modellene i 2022. Roomba i7+ var den første robotstøvsugeren på markedet med en dokkingstasjon som kunne tømme robotstøvsugeren automatisk, og det fortjener iRobot fortsatt honnør for. De tar seg også godt betalt for støvsugerposene som puttes i dokkingstasjonen, med hele 269 kroner for tre poser.

Men til 7000 kr forventer vi mer, selv om det er et godt stykke ned fra originalprisen i 2019. For 8000 kroner får du for eksempel testvinneren Roborock S7, med dokkingstasjon, som kan vaske fletta av i7+. Begge gjør det godt på hardt gulv, som de fleste, men Roborock S7 gjør det faktisk bedre på tepper. Den kan også moppe, og dokkingstasjonen trenger ikke støvsugerposer.

iRobot Roomba i7+ har også testens dårligste batteritid. Det er sjeldent et stort problem for de fleste robotstøvsugere, men Roomba-støvsugerne har en tendens til å bruke ekstra lang tid sammenlignet med de andre konkurrentene. Kombinerer du dette med lav batteritid har du en ganske irriterende kombo. For jo da, den finner veien tilbake til dokkingstasjonen midtveis i rengjøringen, men den fortsetter ikke å støvsuge før den er fulladet. Det kan ta flere timer, og det som burde vært en times rengjøringsjobb, tar mange timer for Roombaen, bare fordi den må lade midtveis. Dette var aldri tilfelle for de andre støvsugerne i testen, bare fordi de holdt ut lenger til å begynne med.

Obs i 2022: Denne fremstår som et mindre godt valg sammenlignet med flere av de mer moderne konkurrentene, og vi har justert karakteren ned til 7 fra tidligere 7,5.

7 Bra fjerne Sammenlign iRobot Roomba i7+ 7558 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7 Bra sitat Klarer ikke lenger å holde følge med de beste Fordeler + Betydelig billigere enn da vi testet den første gang

+ Programvaren har blitt betydelig bedre, og appen er lekende lett å bruke

+ Innpakning og brukeropplevelse er knallbra

+ Rengjører godt på harde overflater

+ Dokkingstasjonen fungerer fortsatt godt Ting å tenke på — Fortsatt ikke særlig billig

— Svakere tepperesultat enn vi hadde forventet

— Dokkingstasjonen krever støvsugerposer

— Dårligst batterikapasitet

— Bruker lang tid på å rengjøre

— Har ikke mopp

Neato Botvac Connected D10

Da vi for alvor begynte å teste robotstøvsugere tilbake i 2016 var Neato blant det beste du kunne kjøpe. Deres D-formede robotstøvsugere var en liten revolusjon, og de var blant de aller første som benyttet seg av lidar-navigering for å kartlegge hjemmet.

Men siden den gang har mye skjedd i robotstøvsugermarkedet, og det krever langt mer enn bare enn kraftig motor og en bred børste for å heve seg i toppen. Og her virker det rett og slett som at Neato ikke har klart å følge med den hyppige utviklingen.

Her mangler nemlig nesten alle funksjonene de andre toppmodellene kan by på. Du får hverken mopp, frontvendt kamera for å unngå hindringer, selvtømmende dokkingstasjon eller avanserte appfunksjoner. Innovasjonen Neato Botvac D10 kan by på er en kraftigere motor som er mer stillegående enn før, stort batteri og forbedret filtrering. Veiledende pris? 10.000 kroner.

Obs: Prisen er nå heldigvis langt lavere, og i skrivende stund har den falt helt ned til 4000 kroner. Det er en mer passende pris for hva du får.

I rengjøringstestene våre gjør den det godt takket være den kraftige motoren, og fullbreddebørsten de har brukt i årevis er fortsatt en god idé som fungerer bra i praksis. Den kommer godt inntil hjørner, og til å plukke smuss og partikler på både gulv og tepper gjør den en solid jobb.

Mens samtlige andre i testen har programvare som automatisk detekterer rom og lar deg finjustere hvor grensene går, har ikke Neato noe slikt. Du kan imidlertid tegne opp soner i kartet, bare med firkanter, og gi hver firkant et romnavn. Såkalte no-go-soner, hvor man vil at robotstøvsugeren skal holde seg unna, må lages som en firkant, mens med andre modeller kan man også tegne opp streker og lage litt mer fleksible løsninger. Kamera Neato-appen

Likevel føles dette som en robotstøvsuger vi kunne testet for flere år siden, ikke en moderne robotstøvsuger som skal trenge å koste 10.000 kroner. Mangelen på nærsensorer og kameraer på fremsiden gjør for eksempel at den hele tiden er nødt til å dunke inn i vegger og hindringer for å forstå at det er en vegg der, før den snur litt på seg, dunker igjen, og fortsetter til den kan kjøre rett fremover. Den er overforsiktig i bevegelsene sine, og av og til kjører den seg vill blant stolben under kjøkkenbordet, rett og slett fordi den blir forvirret.

Den klarer dørterskeltesten vår med et nødskrik. Ikke fordi den ikke er god på terskler, men den gikk seg nesten vill på vei mot terskelen, og satt i 10 minutter under et bord og ropte «Please wait while I figure out my surroundings».

Som med alle andre roboter uten frontkamera klarer den ikke å unngå ladekabler, sko og andre små dingser vi legger ut på gulvet.

Neato skryter av at appen har blitt oppgradert, og selv om den ved første øyekast ser litt fjongere ut, er det ikke så mye å skryte av rent funksjonalitetsmessig. Du kan for eksempel ikke justere rengjøringsgrad mens den er i gang, og du må selv markere opp hvert eneste rom ved hjelp av firkanter du tegner opp.

Når det gjelder batteritiden skal Neato ha skryt for å ha veldig mye kapasitet – denne kan tilsynelatende holde på i timevis før den går tom for strøm. Men det veier ikke opp for alle de andre manglene vi har opplevd.

Konkurrentene er både smartere, billigere og bedre.

Obs i 2022: Prisen har nå falt betraktelig siden vi først testet den, og vi har dermed justert karakteren opp fra 6 til 6,5.

6.5 Helt greit fjerne Sammenlign Neato Robotics Botvac D10 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 4047 hos Elkjøp Sjekk nå 4047 hos Power Sjekk nå 6.5 Helt greit sitat Gjør en helt OK jobb, men henger flere år bak konkurrentene Fordeler + Gode rengjøringsresultater

+ Kommer godt inn i hjørner takket være D-formen

+ Ser ganske fin ut

+ Har falt mye i pris i 2022 Ting å tenke på — Har ikke mopp

— Appen mangler haugevis av funksjoner alle andre har

— Har ikke fremovervendte sensorer eller kamera

— Spiser kabler og sko med glede

— Kom bare så vidt over terskeltesten vår

— Har ikke automatisk dokkingstasjon med tømming

Samsung JetBot 90 AI+

Samsungs robotstøvsugere har alltid skilt seg ut med ganske sprø design, og årets JetBot 90 AI+ er intet unntak. Den låner «D-formen» til Neato-støvsugerne, med en diger børste i front som dekker hele bredden, men resten av designen er veldig «Samsung». Det fremstår imidlertid som den er designet mest for å skille seg ut, fremfor at de uvanlige formene har noen praktiske fordeler.

For eksempel blir man nesten lurt til å tro at robotstøvsugeren kommer seg frem ved hjelp av belter på grunn av trekantformene på siden, men på undersiden er det «bare» hjul. På toppen er lidartårnet gjemt når støvsugeren er i dvale, men løfter seg opp så fort den skrus på.

JetBot 90 AI+ er testens desidert høyeste robotstøvsuger med sine 13,7 vertikale centimeter, noe som er et ganske stort handikap for en rengjøringsmaskin man helst vil skal komme til under sofaer og senger. Samsungs robotstøvsuger kommer seg rett og slett ikke under sofaen i stua, noe samtlige andre robotstøvsugere i testen klarer, og med mindre du har en veldig høy sofa eller seng vil det samme trolig gjelde deg.

Minst like ille var det da vi oppdaget at JetBot 90 AI+ heller ikke kommer seg over terskler særlig godt. Vi utfordret samtlige maskiner med en terskel på 1,5 centimeter, og Samsung JetBot 90 AI+ var den eneste som ikke kom seg over, selv etter åtte-ni forsøk. På Samsungs informasjonssider står det at maskinens terskelgrense er på 1,5 centimeter, så det ser for så vidt ut til å stemme, men det gjør at den skilte seg ut som soleklart dårligst i testen på dette feltet.

Bare disse to tingene – at den ikke kan støvsuge under sofaen og ikke kommer seg over mange terskler – gjør den til et dårligere robotstøvsuger enn samtlige andre modeller i testen her. Og det er synd, for det er jo flere ting den gjør godt.

Den store børsten gjør en fremragende jobb på hardt gulv, både små og store partikler slukes uten problemer, og bredden på børsten gjør også at JetBot 90 AI+ gjør det soleklart best i hjørner sammenlignet med de andre. Det overrasket oss faktisk, ettersom den ikke har noen sidebørste. Men Samsungs maskin veier opp for dette ved å heller dytte seg selv aggressivt inn i hjørner, og får virkelig med seg nesten alt av smuss.

Den myke børsten gjør imidlertid ikke en særlig god jobb på tepper. Samme problematikk kjenner vi fra håndholdte støvsugere, hvor de kommer med separate munnstykker for hardt gulv og tepper. Myke børster som Samsungen er utstyrt med er perfekt egnet for harde gulv, men klarer rett og slett ikke å rykke nok i teppefibrene til å løsne opp smusset. Resultatet ble at bare 65 prosent av de små partiklene vi fordelte ut på teppet ble tatt opp av Samsung JetBot 90 AI+. Dårligst i testen.

Den «smarte» delen av Samsungs robotstøvsuger synes vi fungerer godt. Den unngår ledninger og andre små hindringer på gulvet godt takket være det fremovervendte kameraet, og man kan også sette den opp som en et mobilt sikkerhetskamera for å se om du har hatt innbrudd mens du er borte. Koblingen mot Samsungs smarthjemsystem SmartThings er også lekende lett, som muliggjør litt mer avansert styring enn noen av de andre konkurrentene. Generelt kan man gjøre det samme på alle robotstøvsugerne, men for eksempel er det enklere å sette opp JetBot 90 AI+ til automatisk å støvsuge mens du er vekke fra huset enn det er på noen av de andre.

Dokkingstasjonen til JetBot 90 AI+ fungerer ellers akkurat som ventet, og gjør en solid jobb med å tømme robotstøvsugeren hver gang den returnerer. Også her må du kjøpe støvsugerposer, som selges for cirka 200 kroner for fem poser.

Selv om Samsung JetBot 90 AI+ gjør det strålende på hardt gulv og har en del smarte funksjoner ved seg, er det umulig å anbefale noen å kjøpe en robotstøvsuger som ikke vil komme seg over mange terskler, og under de fleste sofaer.

Og det er før vi tar den absurde prisen på 15.000 kroner med i regnestykket.

Obs i 2022: Prisen har nå falt betraktelig siden vi først testet den, og vi har dermed justert karakteren opp fra 5 til 5,5.

5.5 Middelmådig fjerne Sammenlign Samsung JetBot 90 AI+ annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8177 hos Elkjøp Sjekk nå 5.5 Middelmådig sitat Koster mest, men blir utklasset på de fleste punkter Fordeler + Annerledes design

+ Smart app og mange muligheter for smart planlegging

+ Unngår ledninger og andre små hindringer på gulvet

+ Veldig god på harde overflater

+ Veldig god i hjørner

+ Har falt mye i pris i 2022 Ting å tenke på — Altfor høy til å komme under mange sofaer og senger

— Kommer ikke over terskler på 1,5 centimeter

— Dårligst i testen på tepper

— Ingen mopp

— Dokkingstasjonen krever støvsugerposer

Roborock S6 MaxV
9.5 Imponerende
sitat Den beste robotstøvsugeren vi noen gang har testet Fordeler + Detekterer små ting på gulvet bedre enn noen andre modeller
+ Knallgod navigering som du kan følge med på i sanntid
+ Gode rengjøringsresultater
+ Ekstremt innholdsrik app
+ Mopp med elektronisk vannstyring
+ God på terskler Ting å tenke på — Blir slått av flere modeller på teppegulv
— Litt dyr
— Objektdeteksjonen er fortsatt ikke helt feilfri

Én gang i tiden var robotstøvsugere nesten synonymt med iRobots Roombaer, men nå er det på tide at vi gir topplassen til kinesiske Roborock. I årevis har de bevist at de kan lage helt fantastiske robotstøvsugere, og Roborock S6 MaxV er den aller beste de har laget hittil. Den aller viktigste funksjonen og nyvinningen til S6 MaxV, som gjør at den skiller seg soleklart fra konkurrentene, er dobbeltkameraet på fremsiden. De to kameraene i kombinasjon med en ny prosesseringsbrikke fra amerikanske Qualcomm, skal gjøre at roboten klarer å analysere objekter som dukker opp foran den. Fram til nå har små, lave objekter på gulvet vært så godt som umulige for robotstøvsugere å unngå, siden de ikke har hatt noen effektiv måte å detektere dem på. Med enten LIDAR-er på toppen eller oppovervendte kameraer har de alle hatt en dødsone på fremsiden, og de bev

+ Knallgod navigering som du kan følge med på i sanntid

+ Gode rengjøringsresultater

+ Ekstremt innholdsrik app

+ Mopp med elektronisk vannstyring

+ God på terskler Ting å tenke på — Blir slått av flere modeller på teppegulv

— Litt dyr

— Objektdeteksjonen er fortsatt ikke helt feilfri Roborock S5 Max Hvis du ikke trenger alle de avanserte funksjonene som testvinneren har, er Roborock S5 Max modellen du bør gå for. Den er betydelig billigere, men gjør fremdeles en fabelaktig rengjøringsjobb som både støvsuger og mopperobot. Designet kjenner vi fra selskapets første modell fra 2017, med hvit plast og oransje detaljer. Max-tillegget i navnet tilsier at roboten har en ekstra stor vannbeholder, og elektronisk styring av vannmengden som brukes når den er i moppemodus. Dette deler den med S6 MaxV, og ser ut til å fungere akkurat som forventet. Du kan for eksempel be den bruke litt mindre vann på parketten i stua hvor du trolig bare trenger en liten «shine», mens den kan bruke ekstra vann på kjøkkenet for å vaske vekk flekker. Roborock S5 Max gjorde det godt i de isolerte støvtestene, og sugde opp alt av salt og ris den møtte foran seg på parkettgulvet. Den gjorde det også relativt godt på teppet, og fikk opp 68 prosent av saltet vi hadde strødd utover. Dette var nest best i testen, kun slått av bråkebøtten Neato D7 Connected. Som alle robotene unntatt testvinneren slukte den ladekabelen vi hadde lagt frem, rett og slett fordi den ikke har noen sensorer bortsett fra «støtfangeren» i front. Stadig flere robotstøvsugere har fått en litt høyere klaring foran for å takle høye terskler, men det gjør også at de har blitt enda flinkere til å spise opp kabler og sette seg fast i sandaler eller lave sko. Roborock S5 Max er intet unntak. Den kommer seg over høye terskler, men du bør holde det relativt ryddig på gulvet om du vil unngå å dra ut sokker og ledninger fra børsten når den er ferdig. Igjen – dette gjelder alle modellene unntatt testvinneren Roborock S6 MaxV. Roborock S5 Max har ellers de fleste funksjoner og tjenester man kan forvente av en toppmodell. Via Roborock-appen kan du lagre flere etasjer i minnet dens, og du kan sette opp rekkefølgen for rommene den skal støvsuge. Du kan sette opp ulik sugestyrke for hvert rom, samt justere vannmengde på individuell basis hvis du har på moppetilbehøret. Du kan sette opp virtuelle vegger og «no go»-soner (veldig praktisk hvis du har et sted med mye rot som du tenker støvsugeren kan droppe akkurat nå), og du kan selvfølgelig sette opp timeplaner slik at den bare støvsuger på gitte tidspunkt. Du kan også koble den til smarthjemsystemer som Google Home, slik at du kan befale støvsugeren om å støvsuge kjøkkenet uten å løfte en finger. Roborock S5 Max er rett og slett en knallgod robotstøvsuger til en god pris. Den mangler kameraene til S6 MaxV, men ellers er de to modellene svært like. Testscore ved opprinnelig publisering: 9/10 9 Imponerende fjerne Sammenlign Roborock S5 Max annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 249 hos Elkjøp Sjekk nå 309 hos Komplett Sjekk nå 9 Imponerende sitat Robotstøvsugeren som kan gjøre nesten alt, til en hyggelig pris Fordeler + Knallgod navigering som du kan følge med på i sanntid

+ Gode rengjøringsresultater

+ Veldig god app med støtte for alt man kan trenge

+ Mopp med elektronisk vannstyring

+ Mye for pengene

+ God på terskler Ting å tenke på — Sluker ledninger, sko og sandaler

— Mangler kameraene i front som storebroren S6 MaxV har iRobot Roomba S9 Amerikanske iRobot har snart laget robotstøvsugere i 20 år (!), og Roomba S9 er deres nyeste og aller beste modell. Selv om den ikke vinner testen vår, kan vi i hvert fall gi den honnør for å være den lekreste av samtlige modeller vi har hatt til test. Matt svart plast, et bronseaktig lokk og et nytt D-formet design gjør at den skiller seg positivt ut i mengden, og bare skriker luksus. Modellen selges enten separat og heter Roomba S9, eller med en spesiell ladestasjon, og kalles Roomba S9+. Ladestasjonen er en diger sak som automatisk tømmer robotstøvsugeren for smuss når den kommer tilbake for å lade. Vi har testet Roomba S9+, altså med ladestasjonen, men for å gjøre testen «rettferdig» har vi bare vurdert støvsugeren direkte mot de andre konkurrentene. Roomba S9, selv uten ladestasjonen, koster en halv formue. Den selges for svimlende 13.000 kroner – cirka dobbelt så mye som Roborock S6 MaxV og tre ganger så mye som S5 Max. iRobot har alltid priset modellene sine høyere enn konkurrentene, men med de nye modellene har prisene nesten blitt latterlige. Kvaliteten er det dog ingen tvil om, og Roomba S9 er et virkelig påkostet og lekkert produkt. For første gang har iRobot valgt et D-formet design, popularisert av Neato, som gjør at børsten har blitt betydelig bredere enn i tidligere modeller, og fronten skal komme enda bedre til hjørner og langs kanter. Som Neato har bevist tidligere fungerer designet godt, og Roomba S9 gjør en fremragende rengjøringsjobb. Den klarte forunderlig nok «bare» 98 prosent av de små partiklene på hardt underlag, men tok til gjengjeld delt førsteplass ned Neato på teppegulvet (1 gram dårligere). Børsten på S9 skal nemlig tilpasse seg høyden på underlaget for å sikre at den kommer helt ned til bakken, og med de doble børstene får den virkelig gjort en god jobb med å plukke opp alt vi utfordret den med. Vi synes også den virker å gjøre en bedre jobb med dyrehår, spesielt lange hundehår, enn konkurrentene. De doble børstene gjør en god jobb med å grafse til seg hårene fra både tepper og gulv, og selv om noe hår setter seg fast i endene på børstene (dette gjelder alle robotstøvsugere), er det lett å fjerne det med hånden. Man kan nemlig ta ut hele børsten, og børsten er litt hul på begge sider, slik at håret ikke sitter fast. Navigasjonsmessig gjør den også en grei jobb, selv om vi synes S9-en er usedvanlig treg. Mens de andre robotene brukte under en time på å støvsuge den øvre etasjen i huset, brukte S9-en konsekvent minst halvannen time. Den gjør dog en god jobb med å ikke brøyte seg inn i altfor mange ting, selv om også denne spiser kabler og sandaler hvis de ligger strødd rundt. iRobots app er svært god og oversiktlig, og byr på en rekke smartfunksjoner. Du kan sette navn på rom, bestemme rekkefølge på rengjøring, si ifra om den skal støvsuge flere ganger og naturligvis sette opp en ukentlig timeplan for den. Den kan også snakke med taleassistenter som Google Home, og har støtte for lagring av kart for opptil ti etasjer. Dette lagres for øvrig lokalt på maskinen, så hvis du skulle mistet nettet vil den fortsatt huske hvordan huset ditt ser ut. Roomba S9 har ingen moppefunksjon, man kan til gjengjeld «snakke» med selskapets dedikerte vaskerobot Brava Jet M6, slik at vaskeroboten går i gang så fort den vet at S9 er ferdig med å støvsuge. Veldig kjekt. Det største aberet er naturligvis prisen. For 13.000 kroner kan du kjøpe opptil flere andre robotstøvsugere, som for de fleste vil gjøre en like god jobb. Designet er kanskje penere både på selve roboten og for appen, og den utmerker seg på ting som hundehår og tepper, men burde strengt talt koste mye, mye mindre. OBS: Rett etter at vi publiserte samletesten vår lanserte iRobot en komplett overhaling av programvaren i selskapets roboter. Dette har vi ikke vurdert, men du kan lese om oppdateringen her. Testscore ved opprinnelig publisering: 8/10 8 Meget bra fjerne Sammenlign iRobot Roomba S9 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 5999 hos Jollyroom Sjekk nå 8247 hos Elkjøp Sjekk nå 8 Meget bra sitat Luksus fra ende til annen, men prisen er latterlig Fordeler + Veldig gode rengjøringsresultater

+ D-formen gjør den ekstra god på hjørner

+ Smart og intuitiv app, stappfull av funksjoner

+ Lekkert design

+ Kraftig motor og smart børstedesign

+ Best egnet for dem med langhårede dyr Ting å tenke på — Ekstremt dyr

— Bruker lang tid på å rengjøre

— Dockingstasjon med automatisk tømming selges separat (og koster mye)

— Ingen moppefunksjon Roborock S6 Roborock har sluppet mange modeller de siste årene, og det er lett å gå i surr. Spesielt fordi de ikke alltid holder seg til tradisjonell rekkefølge i produktnavnene sine. Roborock S6 kom eksempelvis ut etter Roborock S5, men før Roborock S5 Max. Og S6 Pure (ikke testet) kom også ut på et senere tidspunkt. Men navneforvirring til tross, Roborock S6 var på et tidspunkt toppmodellen til Roborock. Den hadde litt kraftigere motor enn forgjengeren S5, og kunne by på en rekke hendige funksjoner i appen som forgjengeren ikke hadde. I dag har konkurransen blitt hardere, ikke minst mot sine etterfølgere. Roborock S6 er nemlig veldig lik S5 Max, bortsett fra et par små detaljer. S5 Max har langt større vanntank til mopping og kan by på elektronisk styring av vannmengde. I vår test kom også S5 Max bedre ut på tepperengjøring, selv om S6-en er hakket stillere i bruk under rengjøring. De to modellene kommer like godt ut i våre øvrige tester, men S6-en koster et par hundrelapper ekstra. Totalt sett er den en god robotstøvsuger, men slik prisene er nå hadde vi heller gått for Roborock S5 Max. Testscore ved opprinnelig publisering: 8/10 8 Meget bra fjerne Sammenlign RoboRock S6 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8 Meget bra sitat Roborock S6 leverer varene, men må se seg slått av oppfølgerne sine Fordeler + Knallgod navigering som du kan følge med på i sanntid

+ Gode rengjøringsresultater

+ Veldig god app

+ Mopp

+ God på terskler Ting å tenke på — Sluker ledninger, sko og sandaler

— Ikke særlig avansert mopp

— Mangler kameraene i front som storebroren S6 MaxV har Xiaomi Mi 1C Robot Vacuum Mop – Overraskende god for prisen Så fort vi pakket ut Xiaomi Robot Vacuum Mop (også kalt Xiaomi Mi 1C), tenkte vi at det kom til å bli en ganske urettferdig test. Med sine 2700 kroner koster den nemlig betydelig mindre enn konkurrentene vi setter den opp mot denne gangen, og den mangler flere av funksjonene vi har blitt bortskjemt med hos toppmodellene. Vi ble imidlertid overtalt av Multicom, som var butikken som lånte oss støvsugeren, til å gi den en sjanse fordi den skulle gi mye valuta for pengene. Jammen hadde de ikke rett. For selv om Robot Vacuum Mop (passe uinspirert navn) mangler LIDAR-sensoren på toppen som vi kjenner fra selskapets dyrere modeller, klarte den å imitere storebrødrene rimelig godt. Den kom seg overraskende greit rundt i huset uten mye trøbbel, og rengjøringsmønstrene dens imiterer også de mer avanserte ved at den stort sett går sikksakk bortover gulvet, uten å gå glipp av noen flater. I motsetning til modellene fra Roborock kan man ikke følge med på lokasjonens dens i sanntid (Det kan man ikke med Neato eller iRobots modeller heller), og kartet den ender opp med etter en ferdig rengjøring er ikke like detaljert som de beste. Men det fungerer helt greit, og man kan fortsatt sette opp «no go»-soner og opptil 7 virtuelle vegger. Timeplan er også støttet, men ikke de mer avanserte funksjonene som støtte for flere etasjer eller rominndeling hvor du kan si i hvilken rekkefølge den skal støvsuge. Når det kommer til rengjøring gjorde Robot Vacuum Mop en helt grei jobb. Den plukket opp alle riskorn (store partikler), men ikke alt salt (små partikler). Den kom også soleklart dårligst ut på tepper av alle modellene i testen. Motoren er rett og slett ikke kraftig nok. På den andre siden gjorde dette at vi har å gjøre med den mest stillegående robotstøvsugeren i testen her. Navigasjonen generelt virker å være litt «fort og gæli», noe som viste seg å være en fordel når den skal over dørterskler. Den bare kjørte over, uten å tenke seg om. Xiaomi Mi 1C er ikke veldig raffinert, men gir solid ytelse for pengene og vil være god nok for mange. Testscore ved opprinnelig publisering: 7/10 7 Bra fjerne Sammenlign Xiaomi Mi 1C Robot Vacuum Mop annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7 Bra sitat Ikke den smarteste eller kraftigste, men du verden så mye du får for pengene Fordeler + Lav profil, kommer seg under de fleste sofaer og senger

+ Grei navigasjon, til tross for ingen LIDAR

+ Kommer seg over de fleste terskler

+ Veldig stillegående

+ Grei appstyring

+ Mopp med elektronisk vannstyring

+ Billig Ting å tenke på — Grei rengjøring på gulv, men dårlig på tepper

— Litt unøyaktig navigering

— Mangler flere av de mer avanserte funksjonene i appen Neato Botvac D7 Connected Neato har ikke sluppet en ny robotstøvsuger på flere år, men D7 Connected er deres nyeste modell. Den ble opprinnelig lansert i 2018, og siden den gang har det skjedd et par ting på robotstøvsugermarkedet. Neato var blant de første som utstyrte robotstøvsugerne sine med LIDAR på toppen for å navigere, og som sverget til en D-formet fasong, med børsten lengst frem for å komme helt inn til kanter og lister. Dette er beholdt i D7 Connected, og på papiret gjør den det ganske godt. Den har en enorm støvbeholder på hele 700 ml (de fleste andre har under 500 ml), som gjør at den kan gå flere runder før den må tømmes. Dessverre er den designet slik at det er en stor åpning som peker nedover mens man løfter den opp for å tømme, og er man ikke forsiktig vil støv falle ut før man kommer til søppelkassen. På rengjøringstestene gjør Neato det svært godt, men det aller beste resultatet kommer på teppeunderlag. Motoren er kraftig, og børstedesignet ser ut til å gjøre en god jobb med å plukke og skitt og smuss. Ulempen er at den dermed bråker. Selv da vi hadde stilt den inn på «stillemodus» bråket den mer enn de fleste andre på maks, og med maks motorkraft bråket den betydelig mer enn de andre. Stempelet som bråkebøtte ble ytterligere bekreftet da Neato D7 Connected ble satt til å støvsuge rundt i huset. Stort sett gjør LIDAR-en på toppen at robotstøvsugeren navigerer seg smertefritt rundt i huset, men så fort den blir utsatt for små, lave eller tynne objekter, ser man hvor aggressiv den kan være. Matskåler til dyr blir dyttet bortover, kabler blir slukt og vaser blir knuffet. Vi løste problemet delvis ved å aktivere en modus som gjorde at den navigerte litt mer forsiktig og gjorde støtdemperen hakket mer sensitiv, men den henger likevel bak de andre utfordrerne på dette punktet. Appen er solid, og via en rekke programvareoppdateringer har den fått på plass de aller viktigste funksjonene. Timeplanstyring, rominndeling via soner og støtte for flere etasjer er på plass, og punktrengjøring via appen fungerer smertefritt. Man kan også sette opp virtuelle vegger og «no go»-soner, noe som kan være kjekt å gjøre rundt de nevnte dyrematskålene og områder med mye rot på gulvet. Den kan også kobles til smarthjem, slik at du kan styre den med stemmen via Google Home. Hadde vi testet denne da den kom i 2018 ville vi nok gitt den en høyere score, for den gjør en fabelaktig rengjøringsjobb og har mange hendige funksjoner. Sammenlignet med de nye konkurrentene klarer den imidlertid ikke å hevde seg. Testscore ved opprinnelig publisering: 6,5/10 6.5 Helt greit fjerne Sammenlign Neato Robotics Botvac D7 Connected annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 3267 hos Elkjøp Sjekk nå 6.5 Helt greit sitat God og kraftig, men klarer ikke å hamle opp med de aller beste Fordeler + Kraftig sugeevne

+ D-formen gjør den ekstra god på hjørner

+ Kjempestor støvbeholder

+ Solid app med mange funksjoner Ting å tenke på — Bråker mye, selv med laveste sugestyrke

— Dunker mye inn i ting

— Sluker ledninger, sko og sandaler

— Klarte ikke alltid å komme seg over de høyeste dørtersklene

— Ingen moppefunksjon Xiaomi Mi Robot Vacuum 2 Xiaomi RoboRock S50/S5 treffer på de aller viktigste punktene når vi skal vurdere en robotstøvsuger. Her får du nemlig både strålende ytelse, en smart app som stadig får oppdateringer, og en pris som ingen av konkurrentenes toppmodeller kan matche. Da er det ikke rart at de havner høyt opp på listen vår. Og det er totalpakken til den hyggelige prisen som gjør at Xiaomi RoboRock S50 havner over iRobots imponerende Roomba-robotstøvsugere. Sammenlignet med sin egen forgjenger Mi Vacuum har motoren blitt litt kraftigere, fra 1800Pa til 2000Pa, og en eget teppemodus er også på plass nå, slik at den suger ekstra kraftig når den beveger seg over et teppe. RoboRock s50 har også høyere klaring, og den kommer seg nå lettere over høyere terskler og tepper. Den gjør det godt på begge de isolerte rengjøringstestene våre, og på navigasjonstesten får den full score. Den klarte fint å komme seg rundt i hele huset, og via appen kan du også definere forskjellige soner hvor du vil at den skal støvsuge, i tilfelle det er noen området du vil at den skal unngå. Xiaomi har vært flinke til å komme med jevnlige oppdateringer av appen, som gir robotstøvsugeren stadig smartere kontroller og funksjonalitet. Roomba i7+ har litt bedre appfunksjonalitet enn Xiaomi RoboRock s50 totalt sett, hvor vi virkelig elsker muligheten til å definere forskjellige rom med navn, og be den støvsuge akkurat der du vil. Men med mindre du har veldig spesifikke behov, er ikke mangelen på dette noe du vil irritere deg særlig over. Vi testet RoboRock S50 for første gang i mars 2018, og da var den bare tilgjengelig i én norsk nettbutikk. Nå er den imidlertid å finne nesten over alt, og prisen har i tillegg gått ned betydelig. Med så god ytelse og lav pris kårer vi derfor dette til den beste robotstøvsugeren du kan kjøpe akkurat nå. Testscore ved opprinnelig publisering: 9/10 9 Imponerende fjerne Sammenlign Xiaomi Mi Robot Vacuum 2 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 9 Imponerende sitat En toppmodell på alle måter, bortsett fra prisen Fordeler + God på navigering

+ Setter seg sjeldent fast

+ Bedre enn forgjengeren på tepper

+ Bra ytelse

+ Smart app

+ Har vaskemopp

+ Lav pris! Ting å tenke på — Følger ikke med barriere/magbånd

— Vaskemoppen har begrenset nytteverdi Les hele den opprinnelige testen av RoboRock S50 her » Obs: Denne støvsugeren har tilsynelatende hatt flere navn siden lanseringen, og blitt omtalt som både Xiaomi Robot Vacuum 2, RoboRock S50 og RoboRock S5. Alle disse er samme modell. iRobot Roomba 980 Roomba-serien fra iRobot har blitt omtrent synonymt med robotstøvsugere, og Roomba 980 har i lang tid vært modellen alle har villet sammenligne seg med. Den har fått en rekke små oppdateringer over årene, hvor den blant annet nå har fått muligheten til å vise deg nøyaktige rengjøringskart av huset ditt etter en fullført økt. Dette har blitt den nye standarden for de beste robotstøvsugerne på markedet. Der det tidligere var ganske uvanlig å ha kamera på robotstøvsugeren, eller en tilsvarende sensor, er alle modeller i denne testen utstyrt med dette. Roomba 980 er utstyrt med både optiske og akustiske sensorer for å forstå hvor i rommet den befinner seg, og bruker såkalt SLAM-kartlegging (Visual Simultaneous Localization and Mapping). Det vil si at den finner punkter i rommet og lager et kart over omgivelsene, slik at roboten vet hvor den er og hvor den har vært. Dette har vi også sett Neato og Xiaomis modeller utstyrt med, og alle scorer høyt på navigasjonstestene våre. Roomba 980 setter seg omtrent aldri fast, og finner veien ut av vanskelige situasjoner. Den er relativt lav og kommer seg under sengen din, så lenge du har cirka 10 centimeter å gå på. Som med de fleste robotstøvsugere spiser den gledelig opp løse kabler og dytter rundt på små objekter, så det gjelder å ha et relativt ryddig gulv for at du skal slippe å dra ut sokker og andre småting fra børstene. På vår isolerte rengjøringstest kommer Roomba 980 veldig godt ut. Den fikk full pott på ristesten, og nesten alt av sukkeret vi strødde utover ble plukket opp. Det skal imidlertid sies at den brukte utrolig lang tid, og kjørte om og om igjen før den var fornøyd med egen innsats. På de forskjellige testene brukte den mellom 16 og 21 minutter på bare seks kvadratmeter, noe som er langt mer enn de andre robotstøvsugerne gjorde. Dette er trolig på grunn av iRobots smussensor på undersiden, som oppdaget at det fortsatt var smuss igjen på gulvet den ikke hadde fanget opp. Det beste hadde selvfølgelig vært om den klarte det samme resultatet på kortere tid, men hadde vi måttet velge foretrekker vi et renere gulv fremfor kortere rengjøringstid. Alt i alt scorer den høyt på punktene vi anser som viktigst, og vil garantert gjøre deg fornøyd. Det eneste aberet, som det ofte er med iRobots modeller, er prisen. Roomba 980 koster betydelig mer enn konkurrentene, og det koster mer enn det smaker. Testscore ved opprinnelig publisering: 9/10 9 Imponerende fjerne Sammenlign iRobot Roomba 980 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 4937 hos Elkjøp Sjekk nå 9 Imponerende Fordeler + God på navigering

+ Setter seg sjeldent fast

+ «Barriere» følger med

+ God på tepper

+ Veldig bra sugeevne

+ Nyttig app med rengjøringskart Ting å tenke på — Dyr

— Bruker lang tid på å rengjøre Neato Botvac Connected De aller fleste robotstøvsugere er helt runde, men Neato har tatt en litt annen vri for å kunne få plass til en bredere børste, plassert helt i front. Dette skal bidra til at den plukker opp smuss og støv bedre, og at den kommer til kanter bedre enn for eksempel iRobot Roomba 980, som er helt rund, og har børstene sine plassert midt under støvsugeren. Neato Botvac Connected har en lidar på toppen for å kunne se omgivelsene sine. Dette er altså en lasersensor som ser rundt seg i 360 grader, og hovedgrunnen til at Botvac Connected kan skryte på seg SLAM-kartlegging. Dette ser man hver gang den setter i gang å støvsuge: Den kjører omtrent en meter ut fra ladestasjonen, stopper litt opp, og kartlegger rommet så godt den kan i sin nåværende posisjon. Deretter setter den i gang å støvsuge, og i motsetning til Roomba 980 som umiddelbart starter i sikksakkmønster, finner Neato fram til kantene i rommet først, før den tar resten av rommet i sikksakkmønster. Akkurat som flere av de andre modellene i testen kan Neato Botvac Connected gi deg et rengjøringskart etter at den er ferdig med økten sin. Her kan du se hvordan den mener rommet ditt ser ut, og fargene den tegner opp viser hvor den har støvsugd. Dette er ikke noe du trenger å følge med på daglig, men det kan være kjempenyttig for å vite om du er nødt til å flytte på ting på gulvet, slik at den kommer frem til alle kriker og kroker. Neato Botvac Connected gjør det godt på navigeringstesten vår med 28 av 30 riskorn, og fungerer stort sett veldig godt. På den isolerte rengjøringstesten kom den overraskende dårlig ut, spesielt på de små partiklene, hvor den bare fikk opp 54 av 60 gram av sukkeret vi hadde strødd på gulvet. Årsaken er rett og slett at støvsugeren bare tok én runde rundt i rommet, og så seg fornøyd med det. Konkurrentene kjørte alle flere runder, om og om igjen, for å få med seg alle partikler. Det gadd ikke Neatos støvsuger å gjøre, og kom dermed dårligst ut. I hverdagen derimot, når du ikke har strødd sukker utover hele gulvet ditt, la vi aldri merke til noen dårligere rengjøring fra Botvac Connected enn de andre. Med prisen tatt i betraktning gir denne støvsugeren deg fortsatt mye for pengene, og er en generelt en svært god robotstøvsuger. Testscore ved opprinnelig publisering: 8/10 8 Meget bra fjerne Sammenlign Neato Botvac Connected annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8 Meget bra Fordeler + Nøyaktig navigering

+ Veldig god og enkel app

+ Setter seg sjeldent fast

+ Kommer godt til ved kanter og hjørner

+ Magnetbånd følger med

+ Relativt billig Ting å tenke på — Slet på den ene rengjøringstesten

— Lett å søle når man tømmer støvbeholderen Xiaomi Mi Robot Vacuum Vi ble mildt sagt positivt overrasket da vi testet Xiaomi Mi Vacuum for første gang tidligere i år, og det gode inntrykket har ikke blitt noe dårligere etter denne runden med tester. På mange måter ligner den veldig på Neato Botvac Connected, både i utseende og funksjon. Den har en lidar på toppen som alltid skanner omgivelsene, og hjelper den å navigere rundt i hjemmet. Xiaomis robotstøvsuger gjør det faktisk best av alle i testen på navigering, og klarte å plukke opp alle riskornene vi hadde lagt ut på forskjellige steder i huset. Xiaomi har også en avansert app som lar deg følge med på rengjøringen mens den holder på, direkte fra skjermen. Du får rett og slett se et topografisk kart av huset/leiligheten din, og et lite robotikon som flytter seg rundt viser hvor roboten din befinner seg i rommet. Ikke akkurat noe man trenger, men det er jo litt morsomt å sitte på jobb og se på mens robotstøvsugeren kjører rundt der hjemme. Selv om appen har noen avanserte funksjoner så er den ikke den aller letteste i bruk, og totaltsett liker vi iRobots appvariant best. Det skjedde også at appen av og til ikke fant robotstøvsugeren, noe vi ikke merket hos noen av de andre konkurrentene. På rengjøringstesten i det lille rommet gjorde den det godt på både store og små partikler, og delte faktisk førsteplassen med iRobot Roomba 980. Det er mildt sagt imponerende med tanke på prisforskjellen. Men det er ikke bare lovord å komme med her, og Xiaomi Mi Vacuum er den som sliter mest med høye terskler eller skikkelig høye tepper. Begge deler kan få den til å sette seg fast, og kan bli et hinder hvis du har et hjem med mange høye terskler eller tepper. Da hjelper det ikke med en nærmest feilfri navigasjon. Likevel, til prisen er dette rett og slett et kupp. Til bare 3200 kroner overpresterer den betydelig, og kan gi deg en virkelig god robotvenn i hjemmet til en hyggelig innstegspris. Men, du bør også vurdere å spytte inn en ekstra tusenlapp og gå for oppfølgeren, som gikk av med seieren i denne samletesten. Den er kraftigere og bedre, og prishoppet er ikke så høyt. Testscore ved opprinnelig publisering: 8/10 8 Meget bra fjerne Sammenlign Xiaomi Mi Robot Vacuum annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8 Meget bra Fordeler + Nøyaktig navigering

+ God app-funksjonalitet når den først er satt opp

+ Bra batteritid

+ God på større partikler

+ God på små partikler

+ Soleklart billigst Ting å tenke på — Kantsensor eller magnetbånd følger ikke med

— Sliter litt med terskler og høye tepper

— Litt kronglete å sette opp appen første gang iRobot Roomba i7+ 7558 Roomba i7+ er den desidert dyreste robotstøvsugeren på markedet, og har alt det nyeste iRobot har klart å stappe inn i en liten rengjøringsmaskin. Bedre navigasjon, bedre støvopptak, og bedre mobilapplikasjon er blant høydepunktene. Men mest iøynefallende er imidlertid den nye dokkingstasjonen, som rager opp fra gulvet som et fyrtårn i plast og metall. For mens vanlige robotstøvsugere har støvbeholdere som må tømmes jevnt og trutt, tømmer Roomba i7+ seg selv. Dokkingstasjonen er nemlig en liten støvsuger i seg selv, og hver gang robotstøvsugeren kjører hjem etter en økt, suges støvbeholderen tom, og samler seg i en støvsugerpose i dokkingstasjonen. Posen skal romme omtrent like mye støv som 30 fulle støvbeholdere fra robotstøvsugeren. Dette er en funksjon vi setter pris på, selv om den bråker som et uvær i de fire-fem sekundene den bruker for å tømme støvbeholderen for smuss. Det største aberet er imidlertid at du er nødt til å kjøpe støvsugerposer til den (250 kroner for tre), noe man ikke trenger å gjøre med andre robotstøvsugere. Det utgjør en ytterligere kostnad på et allerede svindyrt produkt. Irobot har gjort en fabelaktig jobb med appen sin, som med i7+ virkelig får skinne. Den er pen å se på og lekende lett å bruke. Mer datakraft og bedre sensorer gjør også at den lagrer kartdata, som du deretter kan bruke for å spesifisere og navngi forskjellige rom i huset. Deretter kan du be den om å rengjøre bare kjøkkenet eller gangen, og den kjører automatisk til rett sted. Dette kan du også gjøre via stemmen med for eksempel en Google Home. Den forbedrede navigasjonen utgjorde ingen stor forskjell fra selskapets tidligere toppmodell, da også Roomba 980 gjorde en strålende jobb på dette området. Med forskjellige sensorer og såkalt vSLAM-algoritmer gjør rett og slett de fleste toppmodellene til iRobot en veldig solid jobb med å finne frem i hjemmet, og tilbake til dokkingstasjonen hvis den må lades opp midtveis i rengjøringen. Ting som løse skolisser og ladekabler forblir imidlertid fortsatt et problem, slik det er for alle robotstøvsugere. Dørterskler opp mot 2 centimeter klarer den også greit. På rengjøringstestene våre gjør Roomba i7+ det eksepsjonelt godt. Den bruker lang tid, akkurat som Roomba 980, men resultatet blir i hvert fall strålende. Den fikk opp 60/60 gram av både ris og sukker, og generelt gjør den en god jobb på å følge kanter og lister i hjemmet. Den har også en smart deteksjon av tepper, som gjør at den suger ekstra kraftig når den merker at den er på et teppe. Totalt sett er iRobot Roomba i7+ definitivt en god robotstøvsuger og byr på noen finesser konkurrentene ikke har, og hadde ikke pris vært en faktor ville denne trolig havnet på toppen. Men når den koster to-tre ganger så mye som for eksempel Xiaomi RoboRock S50, må den kunne by på mer. Prisen er rett og slett helt absurd, og blir enda dyrere ved at du må forplikte deg til å kjøpe støvsugerposer for å unngå den relativt enkle jobben med å manuelt tømme støvkammeret. Forbedringene fra deres egen Roomba 980, som vi har sett nede rundt 8000 kroner, er heller ikke store nok for å forsvare oppgraderingen. Merk at Roomba i7+ også kan komme uten dokkingstasjonen, og kalles da bare i7. Da koster den «bare» 10 500 kroner, noe som fortsatt er en veldig stiv pris. Testscore ved opprinnelig publisering: 7,5/10 7.5 Bra fjerne Sammenlign iRobot Roomba i7+ 7558 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7.5 Bra Fordeler + Veldig bra sugeevne

+ Setter seg sjeldent fast

+ God på tepper

+ Best på rengjøringstesten

+ Den beste appen med smarte funksjoner

+ Hendig med dokkingstasjon som tømmer støvkammeret automatisk Ting å tenke på — Ekstremt dyr

— Trenger støvsugerposer til dokkingstasjonen

— Kan bruke lang tid på å rengjøre Electrolux PUREi9 I lang tid var det en selvfølge at robotstøvsugere skulle være runde. De siste årene er det imidlertid flere produsenter som har forsøkt seg på nye fasonger, deriblant Electrolux. Pure i9 er formet som en trekant med avrundede hjørner, hvor den ene flatsiden er fronten hvor børsten befinner seg. Siden rullene er plassert lengst frem på støvsugeren, i stedet for midt under, får den mer sugeeffekt langt kantene enn for eksempel Roombas modell klarer. Kombinert med børsten på siden gjør Pure i9 en formidabel innsats på rengjøringstesten vår. Den plukket opp 60 av 60 gram riskorn vi hadde strødd over gulvet, og på testen med mindre partikler klarte den 57 av 60 gram. Sistnevnte er ikke helt på nivå med de beste, men fortsatt bra. For å navigere seg rundt benytter robotstøvsugeren seg av et «3D-kamera» i front, samt to lasere som peker utover, for å få en nøyaktig idé om hindrene i veien. Å putte kameraet i front, og ikke på toppen, slik blant annet Neato og Xiaomi gjør, ser ut til å funke godt for å unngå små hindringer rett foran støvsugeren, men ikke så bra for å navigere rundt i hjemmet. Der andre robotstøvsugere har en tendens til å dytte lette objekter rundt, som fjernkontroller eller sandaler, kjører Pure i9 forsiktig rundt dem. Det fungerer ikke på alt, og kabler ser ut til å være for tynne til å bli registrert av kameraet. Dermed kan det fort bli oppspiste ledninger, eller avbrutte rengjøringsrunder, hvis du ikke gjemmer vekk løse ladekabler på gulvet. Akkurat som de andre modellene, altså. Like entusiastiske er vi ikke for navigeringen til Pure i9. Den er flink til å komme seg over terskler, men til å faktisk finne fram i hjemmet uten hjelp hadde den problemer med. I ristesten vår, hvor vi la ut riskorn 30 forskjellige steder i huset, kom den dårligst ut av alle støvsugerne med 24 av 30 riskorn. I løpet av testperioden satt den seg også fast flere ganger, og på ganske uforståelige steder. Under et nesten helt åpent bord, med bare to stoler langt ifra hverandre, ble støvsugeren stående og virre frem og tilbake, helt til batteriet gikk tomt. En annen gang, ikke på samme sted, men i samme område, satte den seg fast i et hjørne. Hadde den bare rygget litt ville den kommet ut igjen, uten problemer, men såpass klarte den visst ikke å skjønne. Dette ble litt bedre mot slutten av testingen, men den fremsto likevel som støvsugeren med dårligst romforståelse. Testscore ved opprinnelig publisering: 7,5/10 7.5 Bra fjerne Sammenlign Electrolux PUREi9 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7.5 Bra Fordeler + God på rengjøring

+ Kommer lett over dørterskler

+ Flink til å unngå hindringer

+ Ryddig app Ting å tenke på — Dyr

— Dårligst på navigering

— Må lades oftere enn konkurrentene

— Barriere følger ikke med, til tross for den høye prisen