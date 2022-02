Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Beste robotstøvsuger 2022

Vi har funnet den aller beste robotstøvsugeren på markedet

Niklas Plikk Lagre Lagre artikkel

Oppdatert februar 2022 med to nye modeller: Ecovacs Deebot Ozmo T9 AIVI og Neato Botvac Connected D10.

Det er nå fem år siden vi testet vår første robotstøvsuger, og du verden så mye som har skjedd siden den gang.

Fra å være et litt halvdårlig produkt nesten ingen gadd å investere i – de var dyre og de fleste av dem var ganske vimsete – har de nå blitt så smarte, kraftige og nyttige at vi vanskelig kan se for oss hverdagen uten. Når du først har blitt vant til å komme hjem til rene gulv hver eneste gang du har vært ute, er det vanskelig å gå tilbake.

Robotstøvsugere har rett og slett gått fra å være et nisjeprodukt for de late, til å være en dings vi anbefaler til de aller fleste.

Vi har gjennomført flere forskjellige tester av robotstøvsugere nå, og dette er samlesaken for alle testene. I år har vi testet syv nye modeller, som du vil se resultatene til nedenfor.

Disse robotstøvsugerne har vi testet: Roborock S7+

Dreame Bot Z10 Pro

iRobot Roomba J7+

iRobot Roomba i7+

Roborock S6 MaxV

Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI

Samsung JetBot 90 AI+

Neato Botvac Connected D10 (lagt til februar 2022)

Ecovacs Deebot Ozmo T9 AIVI (lagt til februar 2022) Disse modellene har vi testet tidligere, men ikke med de samme og utvidede metodene som i 2021: Roborock S50 Max (Testet sommer 2020 – fikk 9/10 )

) iRobot Roomba S9+ (testet sommer 2020 – fikk 8/10 )

) Roborock S6 (testet sommer 2020 – fikk 8/10 )

) Xiaomi Robot Vacuum Mop (Mi 1C) (testet sommer 2020) – fikk 7/10 )

) Neato Botvac D7 (testet sommer 2020 – fikk 6,5/10 )

) Xiaomi RoboRock S50 (testet våren 2018 – fikk 9/10 )

) Electrolux Pure i9 (testet høsten 2017 – fikk 7,5/10 )

) iRobot Roomba 980 (testet høsten 2017 – fikk 9/10 )

) Neato Botvac Connected (testet høsten 2017 – fikk 8/10 )

) Xiaomi Mi Vacuum (testet høsten 2017 – fikk 8/10 )

) Miele Scout RX1 (testet høsten 2016 – fikk 5/10 )

) Samsung Powerbot VR9000 (testet høsten 2016 – fikk 5/10) Generelt ville vi ha holdt oss unna de aller eldste robotstøvsugerne fra denne listen. Mye har skjedd siden 2016. Mer +

Hvorfor velge robotstøvsuger?

Den største fordelen med en robotstøvsuger er rett og slett at du slipper å gjøre rengjøringsjobben selv. Du trenger ikke engang å være til stede når den gjør jobben for deg.

Enten kan du sette dem til å støvsuge visse tider, visse dager, eller rett og slett be dem om å støvsuge hver gang du er ute fra hjemmet. Du kan programmere dem til å støvsuge ekstra kraftig på kjøkkenet, hvor det kanskje er litt ekstra smuss og skitt, og du kan be dem holde seg unna matskålene til husdyret ditt også. Flere av robotstøvsugerne er til og med så avanserte at de ser hvor de skal kjøre, slik at de kan unngå ledninger, sandaler og til og med avføring på gulvet, i tilfelle bikkja hadde et lite uhell.

Med en robotstøvsuger i hus vil gulvet støvsuges oftere enn ellers (det var i hvert fall tilfelle hos oss), noe som naturligvis gjør gulvet generelt renere. En hyggelig sideeffekt av dét igjen er også at det er mindre svevestøv rundt omkring, som både er fint for astmatikere og dem med støvallergi, men også for den generelle luftkvaliteten.

Robotstøvsugerne krever generelt lite oppfølging, og det er ekstra gjeldende for de fleste av årets modeller. De kommer nemlig med dokkingstasjoner med støvbeholdere, som tømmer robotstøvsugeren for deg. Luksus!

De fleste toppmodellene kommer nå med mulighet for å kjøpe en dokkingstasjon som tømmer støvbeholderen i støvsugeren hver gang den returnerer. Roomba J7 avbildet, hvor dokkingstasjonen også har en egen plass for ekstrapose.

Hva bør du tenkte på før du kjøper robotstøvsuger?

En robotstøvsuger vil aldri kunne erstatte en vanlig støvsuger fullstendig. Det vil være steder den ikke kommer til, som trange kriker og kroker eller trappeoppganger, og de kommer ikke over kjempehøye terskler.

Selv om de tilbyr såkalt punktrengjøring hvor du kan sette dem på et sted og den bare støvsuger i dét området, er det både raskere og mer effektivt å gjøre jobben selv med en vanlig støvsuger.

Hvis du bor i et hus med høye terskler er ikke en robotstøvsuger for deg. Det samme kan nok sies hvis du har mange etasjer, og du ikke ønsker å investere i en robotstøvsuger til hver eneste etasje. Alle robotstøvsugerne i testen støtter lagring av kart for flere etasjer, men det vil likevel kreve at du manuelt flytter støvsugeren opp og ned.

Har du en langhåret hund vil de aller, aller fleste robotstøvsugerne slite med å få unna alt hår. Selv om det kanskje kommer opp fra gulvet, blir det trolig sittende fast i børsten.

Robotstøvsugere er generelt også litt dyre, sammenlignet med tradisjonelle støvsugere.

Nytt i år er også at de aller fleste robotstøvsugere har dokkingstasjoner som krever ekstra støvsugerposer. Dette vil føre til en ekstra utgift på rundt 40–80 kroner per pose, som må byttes cirka annenhver måned. Dreame har de billigste posene, mens iRobot koster mest. Det eneste unntaket er dokkingstasjonen til Roborock S7, som fungerer like fint uten pose.

Neato vs cheerios - hvem vinner?

Slik har vi testet

Vi har gjennomført en rekke forskjellige tester på samtlige modeller for å finne den aller beste robotstøvsugeren på markedet.

Sugeevne: Vi har testet oppsugningsevnen til hver robotstøvsuger på både parkettgulv og på tepper. Vi testet med både salt og ris på parkettgulv for å se hvordan de taklet små og store partikler, mens vi holdt oss til kun salt på teppegulvet. Det var tydelig at robotstøvsugere har blitt såpass gode i 2021 at samtlige fikk full score på hardt gulv, mens ingen klarte å suge opp alt saltet på teppegulvet. Her må vi trolig gå hardere til verks neste gang vi oppdaterer testmetodikken.

Samtlige robotstøvsugere fikk prøve seg på å suge opp salt strødd utover teppet. Her var det stor forskjell.

Støvsuging av hjørner: Vi har observert hvordan de støvsuger lengst inn i hjørner, hvor de fleste robotstøvsugerne sliter med å komme helt inn.

Vi har observert hvordan de støvsuger lengst inn i hjørner, hvor de fleste robotstøvsugerne sliter med å komme helt inn. Unngåelse av småting: Vi har lagt ut sammenkrøllede ladekabler på gulvet for å se om noen av robotstøvsugerne klarer å unngå dem. Fem av støvsugerne i testen skryter nemlig på seg å ha kamera i front for å unngå slike ting.

Vi har lagt ut sammenkrøllede ladekabler på gulvet for å se om noen av robotstøvsugerne klarer å unngå dem. Fem av støvsugerne i testen skryter nemlig på seg å ha kamera i front for å unngå slike ting. Terskler: Alle robotstøvsugerne fikk også kjøre over en rekke ulike terskler, hvor vi har vurdert dem alle basert på om de klarer å komme over en terskel på 1,5–1,7 centimeter. De har også støvsugd en hel etasje flere ganger for å se hvordan de navigerer generelt samt takler hindre som stoler, tepper og lister.

Alle robotstøvsugerne fikk også kjøre over en rekke ulike terskler, hvor vi har vurdert dem alle basert på om de klarer å komme over en terskel på 1,5–1,7 centimeter. De har også støvsugd en hel etasje flere ganger for å se hvordan de navigerer generelt samt takler hindre som stoler, tepper og lister. Smarthjemstøtte/app: Vi har også forsøkt å koble samtlige modeller til et smarthjemsystem, for å se om de kan fjernstyres med noe annet enn bare den medfølgende appen. Vi har også sett på hvor gode appene er.

Vi har også forsøkt å koble samtlige modeller til et smarthjemsystem, for å se om de kan fjernstyres med noe annet enn bare den medfølgende appen. Vi har også sett på hvor gode appene er. Vaskeegenskaper : Flere av robotstøvsugerne kommer også med mulighet for å vaske gulvet med en mopp. Dette har generelt aldri vært et viktig punkt i støvsugertestene våre, fordi vi har ment at det er såpass klønete å bruke moppetilbehøret, spesielt hvis du har tepper i hus. I år er det annerledes. Roborock S7 har nemlig en mopp som løftes automatisk når den kjører på tepper, slik at den kan støvsuge og vaske hele huset, alt på en gang, uten at den setter seg fast i tepper. I tillegg gjør den en overraskende god vaskejobb takket være en egen gnukkemotor. Kombinert med vannstyring, slik at man kan bestemme hvilke rom som bør vaskes ekstra godt, har det blitt en veldig nyttig funksjon. Dermed har vi tatt med dette i betraktningen i år.

: Flere av robotstøvsugerne kommer også med mulighet for å vaske gulvet med en mopp. Dette har generelt aldri vært et viktig punkt i støvsugertestene våre, fordi vi har ment at det er såpass klønete å bruke moppetilbehøret, spesielt hvis du har tepper i hus. I år er det annerledes. Roborock S7 har nemlig en mopp som løftes automatisk når den kjører på tepper, slik at den kan støvsuge og vaske hele huset, alt på en gang, uten at den setter seg fast i tepper. I tillegg gjør den en overraskende god vaskejobb takket være en egen gnukkemotor. Kombinert med vannstyring, slik at man kan bestemme hvilke rom som bør vaskes ekstra godt, har det blitt en veldig nyttig funksjon. Dermed har vi tatt med dette i betraktningen i år. Dokkingstasjon: De fleste robotstøvsugerne kommer i år med dokkingstasjon for automatisk tømming, så dette er også tatt med i vurderingen. Verdt å merke seg er at for alle modeller unntatt én – Roborock S7 – krever dokkingstasjonen at du kjøper støvsugerposer.

Vi har også tatt hensyn til pris. Alle robotstøvsugerne i denne testen er tross alt veldig gode, men prisene varierer en hel del – fra under 5.000 til 15.000 (!) kroner – og hvis man ikke får merkbart mye mer for tre ganger prisen, er det rett og slett et dårlig kjøp.

Slik ble testresultatene:

trykk på «mer» under tabellen for utvidet info.

Product Store og små partikler, gulv Små partikler, teppe Mopp? Er den effektiv? Terskeltest - 1,5 cm Hjørner Klarte den å unngå små hindringer? Dokkingstasjon Batteri, kjøretid App og smarthjemstøtte Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI Ecovacs Deebot Ozmo T9 AIVI iRobot Roomba i7+ 7558 iRobot Roomba j7+ Neato Botvac D10 Roborock S6 MaxV RoboRock S7 Samsung JetBot 90 AI+ Dreame Z10pro

Generelt kan vi si at det ikke var noen robotstøvsugere som gjorde det dårlig i denne testen. Utviklingen har kommet såpass langt at de fleste klarer å navigere relativt smertefritt rundt i huset, og de plukker opp relativt mye av smusset på gulvet. Men forskjeller er det definitivt, og det er et stort steg fra testens vinner til testens taper, både i funksjonalitet, navigasjon og generell bruk.

BEST I TEST: Roborock S7+ – Én funksjon unna 10/10

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Vi har testet robotstøvsugere i årevis, men aldri før har vi testet en robotstøvsuger som gir deg en så god totalpakke som Roborock S7. Den har fått oss til å like både dokkingstasjonen og vaskemoppen – to ting vi tidligere har ment har vært «kjekt å ha», men aldri «må ha».

For la oss begynne med nyvinningene her, før vi går videre til de litt mer forutsigbare funksjonene.

Kinesiske robotstøvsugere har i årevis hatt muligheten til å montere på en mopp på baksiden, slik at man kan få den til å «vaske» gulvet i tillegg til den vanlige støvsugingen. I våre tester har vi aldri lagt særlig vekt på funksjonaliteten. Delvis fordi de ikke gjør en særlig god vaskejobb – de bare drar en fuktig klut rundt på gulvet – men også fordi det er så mye styr knyttet til å faktisk bruke moppen. Man må sette opp «no go»-soner i appen for å fortelle den hvor du har tepper, for har du på en mopp og den beveger seg på et teppe, er sjansen veldig stor for at den setter seg fast. Dette gjør også at i mange situasjoner kan ikke robotstøvsugeren komme seg til store deler av huset, fordi det er et teppe i veien.

Men det var før. Roborock S7 fikser begge problemene. Den skryter nemlig av sonisk vasking, ved at moppen vibrerer med en frekvens på 50 Hz, opptil 3000 ganger i minuttet, som gjør at moppen faktisk skrubber gulvet, og ikke bare sklir over smuss og skitt. Og det funker faktisk. Av alle moppene vi har testet er dette den eneste som faktisk får vekk hele flekker fra gulvet, enten det er kaffesøl eller saft. Litt mer tyktflytende ting, som rømme, er vanskeligere, men likevel, mye bedre enn konkurrentene.

For det andre kan den løfte hele moppen opp, slik at den kan kjøre over tepper selv med moppen på. Og det er dette som virkelig hever den over konkurrentene. I praksis kan man ha på moppen hele tiden, og det er nøyaktig det vi har hatt. Dermed har du en robotstøvsuger som alltid vasker mens den støvsuger, og faktisk gjør en god jobb med begge deler. Det er det rett og slett ingen andre som kan by på.

Det andre høydepunktet til Roborock S7 er dokkingstasjonen du kan kjøpe med. Dokkingstasjoner generelt gjør det utrolig bekvemt å eie en robotstøvsuger, siden man slipper å tømme støvbeholderen manuelt – alt smusset blir sugd opp i dokkingstasjonen hver gang den har rengjort gulvet ditt. Ulempen med det hele er at de har krevd at du bruker støvposer i dokkingstasjonen. Plutselig har du en ekstra utgift du må regne med å legge ut for jevnt og trutt. Irriterende. Roborocks dokkingstasjon er imidlertid så smart at du kan selv velge om du vil bruke støvsugerpose, eller om du vil bruke uten. Den eneste «ulempen» med sistnevnte er at du må tømme beholderen selv, fremfor å kaste posen, men det er gjort på et par sekunder. Hundrevis av kroner spart. Vips var plutselig en dokkingstasjon også noe vi fikk sansen for.

Disse nyvinningene kommer på toppen av en allerede fantastisk robotstøvsuger. Den plukker opp smuss godt fra hardt gulv, og overraskende godt på teppe. Faktisk så godt at vi måtte gjøre testen på nytt, for vi trodde ikke på resultatene først. Men det virker som den nye gummibørsten på undersiden virkelig har gjort underverker for smussoppsamling på relativt harde tepper, som vi testet robotstøvsugerne på denne gangen. S7-en var den eneste som klarte å plukke opp 100 prosent av saltet vi strødde rundt på teppet. Faktisk bedre enn iRobot-modellene, som pleier å briljere på tepper.

Appen er smart og byr på et vell av funksjonalitet, og du kan gjøre alt fra å koble den opp til Google Home til å be den støvsuge huset i spesifikk rekkefølge. Den har også støtte for lagring av kart over flere etasjer, i tilfelle du bor i et stort hus.

De eneste negative tingene vi kan trekke frem er at den ikke gjør det så godt med oppsamling i hjørner, men de sliter de fleste modeller med. Enda viktigere er det at den mangler et kamera på fremsiden, for å unngå ting som ledninger, sandaler og husdyr-«uhell». Hadde den hatt det hadde vi kunnet gi vår første 10/10 til en robotstøvsuger. Nå får det holde med 9,5.

PS: Roborock S7 selges som separat robotstøvsuger, men også i pakke med dokkingstasjon, og heter da Roborock S7+. Prisforskjellen er på rundt 2000 kroner. Kommer i svart eller hvit.

9.5 Imponerende Roborock S7+ annonse 7 990,- Sjekk nå 7 990,- Sjekk nå Lagre Lagre Sammenlign sitat " Den beste robotstøvsugeren med flere innovative løsninger " Fordeler Krysse av Rengjør raskt og effektivt

Krysse av Best i test på tepper

Krysse av Moppen kan løfte seg opp, og skrubber

Krysse av Dokkingstasjonen fungerer uten støvsugerposer

Krysse av Appen er smart og enkel i bruk

Krysse av Knallgod navigering du kan følge med på i sanntid Ting å tenke på Bytt Mangler kamera i front for å unngå ledninger o.l.

iRobot Roomba J7+ – Smart og effektiv maskin i premiuminnpakning

Forrige Neste Åpne fullskjerm

iRobot Roomba J7+ er Roombaen vi har ønsket oss i årevis. Den klarer å beholde premium-følelsen bare Roombaene har – både i form av materialvalg, innpakning, app og brukeropplevelse – uten at du må tømme hele bankkontoen for å kjøpe den. At de samtidig klarer å by på testens desidert peneste (og søteste?) dokkingstasjon, er prikken over i-en.

For dette er første gangen vi hørt flere komplimenter for utseendet til en robotstøvsuger og dokkingstasjonen dens fra opptil flere gjester. Det ser rett og slett ut som et lite designmøbel, til og med med en liten merkelapp i lær, i sterk kontrast til de andre modellene vi har hatt til test.

Men det er ikke bare designen som er lekkert – iRobot Roomba J7+ yter også veldig godt.

Dette er iRobots aller første robotstøvsuger med kamera på fremsiden, som den bruker både for å navigere seg rundt i hjemmet, men også for å unngå småting på gulvet – slik som løse ladekabler og husdyravføring. iRobot er så skråsikre på kameraet at de garanterer deg en ny robotstøvsuger hvis J7-en skulle kjøre over en liten brun kladd på gulvet. Det er det rett og slett ingen andre aktører som gjør.

Hvorvidt den fungerer bedre enn de andre modellene er vanskelig å avgjøre, for alle modellene med frontkamera klarte å unngå ledningene vi la ut for å teste funksjonen. Men at den funker kan vi i hvert fall si oss enige i.

Til tross for at J7 «bare» bruker kameraet på front til å navigere seg rundt, ikke en lidar, kommer den seg rundt i hele huset uten problemer. Den har til og med et lite lys på fremsiden for at den skal fortsatt skal klare å navigere seg rundt i mørket, noe iRobots støvsugere ikke alltid har vært så gode på. Lidar-modeller fungerer derimot like fint både om natten og dagen – uansett lysforhold.

iRobots app fortsetter å være superenkel å bruke. Enkelheten går kanskje på bekostning av noen litt mer fancy funksjoner som andre byr på – slik som sanntidsvisning av hvor robotstøvsugeren er i rommet på et kart, og muligheten til å bruke kameraet som overvåkning – men dette er ikke veldig store savn.

Ellers gjør Roomba J7 det godt på de fleste av de målbare testene våre – slik som støvsuging på hardt gulv, hjørner og også tepper. iRobots modeller pleier å gjøre det ekstra godt på tepper, takket være deres doble børster på undersiden, men i denne testen kommer faktisk Roborock S7 enda bedre ut. Det overrasket oss. Hadde vi hatt iRobots virkelige toppmodell – S9 – inne til å teste, ville den trolig gjort det best. Roomba J7 gjør uansett en veldig solid jobb generelt på rengjøringen, og kommer seg over alle husets dørterskler.

Dokkingstasjonen gjør en fremragende jobb med å tømme støvsugeren hver gang den returnerer hjem, og den kompakte og pene designen er altså ingen hindring for det praktiske.

Roomba J7 har ingen mulighet for vaskemopp, men det ser vi vanligvis ikke på som et særlig stort tap. Hadde ikke Roborock S7 eksistert hadde vi sagt at moppetilbehøret bare er «kjekt å ha», og ikke noe de fleste faktisk bruker.

iRobots to støvsugere har for øvrig testens klart dårligste batterikapasitet. Det er sjelden et problem i praksis, og samtlige modeller i testen har muligheten til å kjøre tilbake til laderen hvis de går tom for batteri midtveis, og kan fortsette rengjøringen så fort de har mer batteri. Men har du et digert hus kan det være greit å være klar over.

iRobot Roomba J7+ – altså både støvsugeren og dokkingstasjonen samlet – kostet 8990 kroner da vi testet den – altså 1000 kroner over Roborock S7 med dokkingstasjon. Prisen ser imidlertid ut til å svinge en hel del, og flere butikker har hatt Roomba J7+ til 11.000 kroner. Anbefalingen vår fordrer en pris på under 9000 kroner.

For prisen får du testens desidert lekreste pakke, og med et par veldig hendige funksjoner – og en bæsjegaranti ingen andre kan by på.

9 Imponerende iRobot Roomba j7+ annonse 10 189,- Sjekk nå 11 499,- Sjekk nå 11 499,- Sjekk nå Lagre Lagre Sammenlign sitat " Den desidert lekreste robotstøvsugeren og dokkingstasjon vi har testet " Fordeler Krysse av Både støvsugeren og dokkingstasjonen ser prima ut

Krysse av Lekker app og enkelt oppsett

Krysse av Dokkingstasjonen fungerte helt smertefritt

Krysse av Effektiv rengjøring på harde overflater

Krysse av Gode resultater på tepper

Krysse av Kom seg over terskler uten problemer

Krysse av Unngår ledninger og andre små hindringer på gulvet

Krysse av "Bæsjegaranti" - gir deg ny maskin hvis den kjører over avføring Ting å tenke på Bytt Kostbar (kostet 9000 kr da vi testet)

Bytt Ikke best på tepper, noe vi egentlig hadde forventet

Bytt Svak batterikapasitet

Bytt Ingen mopp

Bytt Dokkingstasjonen krever støvsugerposer

Roborock S6 MaxV: Fra å være den beste i fjor, til å bli et godt budsjettkjøp i år

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Det manglet ikke på superlativer da vi testet Roborock S6 MaxV for første gang i 2020. Vi kalte maskinen for den beste robotstøvsugeren på markedet, og ble spesielt imponert over frontkameraet som gjorde at den svingte unna løse ledninger på gulvet uten problemer. Det var det ingen andre i samletesten vår i fjor som kunne.

I år er situasjonen helt annerledes. Fem av årets modeller byr på denne funksjonen nå, og de fleste fås også med mulighet for dokkingstasjon med autotømming, det gjør ikke RoboRock S6 MaxV.

Men selv om flere konkurrenter har kommet til, og noen byr på et par finesser Roborock S6 MaxV ikke har, har ikke dette blitt noen dårligere maskin av den grunn. Tingene vi elsket i fjor er fortsatt på plass.

Slik ser det ut etter at S6 MaxV har støvsugd hele etasjen, og merket flere steder med objekter den har identifisert. Se for eksempel kabelikonet i soverommet nede til høyre (en kabel til en vifte), og kabelikonet oppe til høyre i stua (kabler under TV-hyllen).

Det inkluderer en knallgod app som gir deg totaloversikt over hvor robotstøvsugeren er til enhver tid, med et hav av innstillinger og finesser. Der iRobot vinner på enkelhet og minimalisme, vinner Roborock på dybde og detaljer.

S6 MaxV gjør det strålende på rengjøringstestene, og deler annenplassen på teppetesten med Roomba J7+ – kun slått av storebror S7. Den kommer seg også greit over dørterskler, og er generelt en svært fornøyelig rengjøringsarbeider å ha i hus.

Som med omtrent alle andre kinesiske robotstøvsugere er det mulighet for å sette på et moppetilbehør, og den kan by på smartstyring av vannmengde, slik at du for eksempel kan be den vaske med ekstra mye vann på kjøkkenet for å få vekk de verste flekkene. Like god som S7 er den dog ikke.

Hvis du bare er ute etter en knallgod robotstøvsuger, uten noen fancy dokkingstasjon, er Roborock S6 MaxV fortsatt et veldig bra valg. Du får ikke bedre maskin for 4600 kroner. Men for bare en tusenlapp ekstra får du Roborock S7, som byr på «alt», bortsett fra kameraet i front.

8.5 Meget bra Roborock S6 MaxV annonse 4 388,- Sjekk nå 4 479,- Sjekk nå 4 479,- Sjekk nå Lagre Lagre Sammenlign sitat " Fortsatt en fantastisk god robotstøvsuger " Fordeler Krysse av Detekterer og unngår små ting på gulvet raskt og effektivt

Krysse av Knallgod navigering som du kan følge med på i sanntid

Krysse av Gode rengjøringsresultater

Krysse av Innholdsrik app

Krysse av Mopp med elektronisk vannstyring

Krysse av Har falt mye i pris siden i fjor Ting å tenke på Bytt Fungerer ikke med den nye Roborock-dokkingstasjonen

Bytt Har ikke samme gode moppeegenskaper som S7

Dreame Bot Z10 Pro – En rimeligere utfordrer med det meste man trenger

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Da Roborock-støvsugerne først kom på markedet var de et underselskap av Xiaomi, før de vokste seg så store at de kvittet seg helt med Xiaomi-navnet, og de flyttet støvsugerne over til sin egen app – fra Mi Home til Roborock.

Nå er det Dreame som har tatt over rollen som Xiaomis utvalgte robotstøvsugerprodusent, og som vanlig fra dette selskapet får vi både god kvalitet og hyggelige priser.

Dreame Bot Z10 Pro er nesten skapt for «Godt kjøp»-merket vårt fra sin unnfangelse.

På papiret får du nesten alt med Z10 Pro, og prislappen er på «bare» 6000 kroner, og det inkluderer altså både støvsugeren og dokkingstasjonen med automatisk tømming.

Den har kamera i front for å unngå løse kabler og «uhell» fra husdyr, mens en lidar på toppen sikrer nøyaktig navigasjon og muligheten til sanntidsovervåkning av posisjonen på kartet. Batteritiden er nesten på høyde med de beste, støvbeholderen er passe stor og børstene på undersiden er så godt som identiske med de fleste Roborocker vi har sett i årevis. Mopptilbehør medfølger, og som de fleste modeller i høyere prisklasser byr den på smart vannstyring (men ikke muligheten til å løfte opp moppen eller skrubbe, slik Roborock S7 kan).

Det er bare på de konkrete rengjøringstestene våre vi klarer å skille Dreame Bot Z10 Pro fra de aller beste støvsugerne. På hardt gulv gjør den en formidabel jobb, mens på teppet klarer den «bare» å få opp 77 prosent av saltet vi strødde utover. Robotstøvsugere er aldri maskinen du vil bruke for å dyprense teppene dine, men det er likevel et dårligere resultat enn de aller beste modellene.

Den eneste potensielle fallgruven til Dreame Bot Z10 Pro er at det kan være vanskelig å få tak i ekstratilbehør. I skrivende stund ser det ikke ut til å være en eneste butikk som selger dem, men vi får beskjed fra distributøren om at posene er på vei til Norden nå. De bør være i Elkjøp-butikker om to til tre uker, og vil da selges i fempakninger for 200 kroner. For å være på den sikre siden kan det være lurt å vente til vi faktisk ser disse i butikkene før du eventuelt kjøper en Dreame Bot Z10 Pro. Maskinen i seg selv er det i hvert fall lite å utsette på, spesielt til den prisen.

8.5 Meget bra Dreame Z10pro annonse 4 998,- Sjekk nå 5 499,- Sjekk nå 5 499,- Sjekk nå Lagre Lagre Sammenlign sitat " Gjør det aller meste veldig godt, uten å tømme hele lommeboken " Fordeler Krysse av Knallgod navigering som du kan følge med på i sanntid

Krysse av Gode rengjøringsresultater

Krysse av Mopp med elektronisk vannstyring

Krysse av Mye for pengene

Krysse av God på terskler

Krysse av Dokkingstasjonen fungerer godt

Krysse av Unngår ledninger og andre små hindringer på gulvet Ting å tenke på Bytt Dokkingstasjonen krever støvsugerposer

Bytt Ikke særlig god på tepper

Bytt Har ikke samme gode moppeegenskaper som Roborock S7

Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI – God på det aller meste, men koster for mye

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Det er veldig mye å like med EcoVacs Deebot Ozmo T8 AIVI, og akkurat som flere av modellene i denne testen har den en imponerende liste over funksjoner og egenskaper.

Deebot Ozmo T8 AIVI ble egentlig sluppet allerede i fjor, men det er først nå vi har fått sjansen til å ha den til test. Og spesifikasjonslisten ligner veldig på fjorårets testvinner – Roborock S6 MaxV. Den har lidar-sensor på toppen for å kartlegge hjemmet ditt, og et avansert kamera i front for å unngå ledninger og andre småting som lidaren er for høy til å se. Kombinasjonen fungerer like utmerket her som på de andre støvsugerne med samme oppsett, og vi kan nesten garantere at dette vil være standard i de fleste high-end-robotstøvsugere i årene som kommer.

Mopp kan festes på i tillegg, og i Deebots tilfelle er det to ulike varianter du kan velge mellom. Modellen vi fikk inn til test har en medfølgende «Pro»-mopp, som kan oscillere mens den dras bortover gulvet, som gir betydelig bedre rengjøringseffekt enn det vanlige mopptilbehøret som passer til maskinen. Dette ble først solgt separat fra maskinen, men ser nå ut til å følge med som standard i alle pakker vi har sett på nettet. Det er strålende, og for deg som vil ha en god vaskemopp er det denne eller Roborock S7 du bør vurdere. Roborock S7 drar imidlertid det lengste strået, ettersom moppen kan løftes opp når den ser et teppe. Det kan ikke Deebots maskin, og ber deg bare bruke den der det ikke er tepper i nærheten.

Til test fikk vi bare tilsendt selve robotstøvsugeren, men den kan også kjøpes med en dokkingstasjon som byr på automatisk tømming, slik mange av de andre modellene i testen kan. Den koster i skrivende stund 3500 kroner i tillegg, men denne har vi altså ikke testet. Som alle de andre krever denne også støvsugerposer.

Deebot Ozmo T8 AIVI gjør det godt på rengjøringstestene våre på gulv, men ikke like imponerende på teppetesten. Den kommer imidlertid ganske godt inn i hjørner med sidebørsten sin, og i de aller fleste tilfeller vil denne gjøre en solid rengjøringsjobb i hjemmet ditt. Den kommer seg også over det meste av dørterskler uten problemer.

Det aller største aberet til Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI er den høye prisen, for i praksis er den nesten identisk som Roborock S6 MaxV, men med mulighet for dokkingstasjon i tillegg. Men prisene er vidt forskjellige. Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI selges for nesten 6000 kroner, og dokkingstasjonen koster som nevnt ytterligere 3500 kroner.

Da ville vi heller gått for Xiaomi Dreame Bot Z10 Pro som også ligner veldig, men til en betydelig lavere pris. Eller nevnte Roborock S6 MaxV.

8 Meget bra Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " En knallgod robotstøvsuger som stort sett holdes igjen av prisen " Fordeler Krysse av Knallgod navigering som du kan følge med på i sanntid

Krysse av Gode rengjøringsresultater

Krysse av Veldig god medfølgende "Pro"-mopp med vibrasjon

Krysse av God på terskler

Krysse av Dokkingstasjon med automatisk tømming kan kjøpes ekstra

Krysse av Unngår ledninger og andre små hindringer på gulvet Ting å tenke på Bytt Dyr

Bytt Dokkingstasjonen er også dyr - 3500 kroner

Bytt Litt klønete å bruke moppen, da den ikke kan løftes opp fra tepper (slik Roborock S7 kan)

Ecovacs Deebot T9 AIVI – Kan det meste, og moppen imponerer, men prisen er stiv

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Ecovacs Deebot T9 AIVI er det ypperste og mest avanserte selskapet har på by på i skrivende stund, med «alt» man forventer av en moderne robotstøvsuger. Det inkluderer kraftig motor, framovervendt kamera for unngå små hindringer, en mopp med skrubbefunksjon, avansert kartlegging, en god app og en selvtømmende dokkingstasjon.

Men det holder ikke bare med gode spesifikasjoner, den skal jo fungere i praksis også!

Og Ecovacs DeebotT9 AIVI gjør stort sett en svært solid jobb. Den beveger seg selvsikkert og godt rundt i hjemmet, og med kameraet på fremsiden klarer den stort sett å unngå det meste av små hindringer, slik som sko og løse ledninger. Med sine relativt store sidebørster kommer den også relativt godt inn i hjørner, selv om det er flere som gjør det bedre på akkurat dette punktet.

Den takler både små og store partikler godt på hardt gulv, slik de fleste dyre robotstøvsugere gjør, og på tepperengjøring gjør den også en bedre jobb en forgjengeren. T9 har både en kraftigere motor og helt ny børstedesign, så det er fint å se noen konkrete resultater av endringen. Børstene på undersiden ligner nå mer på de vi kjenner fra iRobot, med to gummibørster som ruller mot hverandre for å plukke opp smuss, og resulterte også i ganske like resultater som iRobot-modellene; 80 prosent av alt saltet vi helte ut på teppet ble plukket opp og havnet i støvbeholderen.

Med moppen på kan du se at den droppet å støvsuge en del av stuen, ettersom det er et stort teppe der. Det gjør også at den ikke kommer til under sofaen, fordi da må den kjøre over teppet først.

Den medfølgende «Pro»-moppen imponerte oss, og noe du bør dobbeltsjekke at følger med i pakken hvis du skal kjøpe denne robotstøvsugeren. For i motsetning til de fleste robotstøvsugermopper drar ikke denne bare en våt klut langs gulvet mens den støvsuger, men den skrubber aktivt gulvet. Du både ser og hører hele børsten bevege seg, og den fysiske bevegelsen gjør også at den får vasket bort flere flekker og mer skitt enn andre vanlige mopper. Ulempen er selvfølgelig at den ikke vil kjøre over tepper, så har du store tepper, eller områder den ikke kommer til uten å kjøre over tepper, er moppen neppe noe du vil bruke så ofte. Til gjengjeld legger den merke til tepper automatisk, så den setter seg i hvert fall ikke fast.

Til vår store overraskelse klarte den nye og avanserte Ecovacs-roboten bare så vidt terskeltesten vår. I praksis er det en veldig enkel test: Vi setter robotstøvsugeren i et rom, og for å komme seg ut er den nødt til å komme over en terskel på drøye 1,5 centimeter. Ecovacs T9 AIVI ga tilsynelatende opp før den engang gadd å prøve. Den ville bare rengjøre det ene rommet, selv om vi kunne se på kartet at den forsto at det var utenfor døren. Akkurat da vi var i ferd med å gi opp, etter fem forsøk, kom den seg ut.

Appen byr på en rekke smarte funksjoner, og den fungerer stort sett veldig greit. Vi synes fortsatt det er rart at de har splittet ut videofunksjonene knyttet til frontkameraet som en helt separat del av appen, men kanskje er det fordi de ikke tror det er noe de fleste vil bruke. Du kan nemlig sette opp roboten til å kjøre rundt og filme hjemmet ditt, som en slags vakthund, og lagre bevegelser den oppdager.

Du kan også aktivere kameraet på støvsugeren når du vil for å se hvor den er og hva den holder på med, men i motsetning til for eksempel Roborock S6 MaxV, kan du ikke fjernstyre den nøyaktig som du vil.

Det er også små andre finurligheter vi ikke helt forstår oss på. I appen kan man for eksempel se i sanntid hvor roboten er, og hvordan den støvsuger, men linjene som viser hvor den har vært vises bare når appen har vært på. Derfor er det ikke så lett å titte innom appen og se hva den har støvsugd, mer enn de siste 10 sekundene.

Tre runder rett etter hverandre, hvor roboten bestemte seg for å droppe å rengjøre tre ulike områder.

Støvsugeren er generelt også litt ustabil. Noen dager bestemmer den for eksempel at den ikke gidder å støvsuge deler av stuen, tilsynelatende fordi det var en sko som blokkerte ruten den hadde planlagt. Det var masse plass utenom, men i stedet forble en tredjedel av etasjen bare ignorert.

Dokkingstasjonen fra Ecovacs selges separat, men siden vi har testet så mange robotstøvsugere med dokkingstasjon tok vi med denne i testen også. Den koster ytterligere 3500 kroner, altså på toppen av de allerede ganske hårete 9000 kronene som Ecovacs T9 AIVI koster.

Dokkingstasjonen fungerer helt fint, og har tilsynelatende ingen problemer med å tømme støvbeholderen selv når den er stappfull av støv, hår og annet smuss. Som med de aller fleste slike dokkingstasjoner krever den imidlertid støvsugerposer (bare Roborocks dokkingstasjon kan fungere uten), så du må regne med en jevnlig kostnad her. Til gjengjeld er det ikke så ofte du må tømme den – trolig én gang i måneden, men det kommer naturlig an på hvor stort hus du har og hvor ofte den blir brukt.

Alt i alt er Ecovacs T9 AIVI er veldig god robotstøvsuger, og manglende er stort sett små. Men når prisen for støvsuger og dokkingstasjon bikker over 12.000 kr totalt, burde man forvente perfeksjon. Og det får du ikke her. På noen punkter er den faktisk dårligere enn forgjengeren T8, rett og slett fordi vi hadde langt færre programvareproblemer med den. Roborock S7+ fremstår fortsatt som en bedre og billigere totalpakke.

7.5 Bra Ecovacs Deebot Ozmo T9 Aivi annonse 8 789,- Sjekk nå 8 990,- Sjekk nå Lagre Lagre Sammenlign sitat " Veldig lik som forgjengeren, men koster mer " Fordeler Krysse av God navigering og beveger seg selvsikkert rundt i rommet

Krysse av Gode rengjøringsresultater

Krysse av Veldig god medfølgende "Pro"-mopp som skrubber gulvet

Krysse av Dokkingstasjon med automatisk tømming kan kjøpes ekstra

Krysse av Unngår ledninger og andre små hindringer på gulvet Ting å tenke på Bytt Dyr

Bytt Dokkingstasjonen er også dyr - 3500 kroner

Bytt Litt klønete å bruke moppen, da den ikke kan løftes opp fra tepper (slik Roborock S7 kan)

Bytt Noen underlige småfeil med appen

Bytt Droppet å støvsuge deler av rommet flere ganger

iRobot Roomba i7+ – Et langt bedre kjøp nå enn før, men henger ikke helt med i svingene

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Da vi hanket inn den nye Roomba J7+ til test, ble vi forespurt om vi ikke også ville teste Roomba i7+ på nytt, som vi opprinnelig testet i 2019 og ga 7,5/10. Den har nemlig stupt i pris siden den gang, og fått flere nye funksjoner via programvareoppdateringer. Vi takket ja, og tenkte det kunne være en god konkurrent til røkla, nå som prisen har stupt fra den absurde startprisen på cirka 13.500 kroner til «bare» 8000 kroner nå.

Og for all del, det er mye godt å si om Roomba i7+. Den gjør en god rengjøringsjobb og de patenterte dobbeltbørstene på undersiden gjør det generelt ekstra godt på tepper. Appen og innpakningen generelt er utsøkt utført, og det oser «premium» av hele produktet, selv om designen kanskje henger litt etter de ferskeste modellene i 2021. Roomba i7+ var den første robotstøvsugeren på markedet med en dokkingstasjon som kunne tømme robotstøvsugeren automatisk, og det fortjener iRobot fortsatt honnør for. De tar seg også godt betalt for støvsugerposene som puttes i dokkingstasjonen, med hele 269 kroner for tre poser.

Men til 8000 kroner i 2021 forventer vi mer, selv om det er et godt stykke ned fra originalprisen i 2019. For 8000 kroner får du for eksempel testvinneren Roborock S7, med dokkingstasjon, som kan vaske fletta av i7+. Begge gjør det godt på hardt gulv, som de fleste, men Roborock S7 gjør det faktisk bedre på tepper. Den kan også moppe, og dokkingstasjonen trenger ikke støvsugerposer.

iRobot Roomba i7+ har også testens dårligste batteritid. Det er sjeldent et stort problem for de fleste robotstøvsugere, men Roomba-støvsugerne har en tendens til å bruke ekstra lang tid sammenlignet med de andre konkurrentene. Kombinerer du dette med lav batteritid har du en ganske irriterende kombo. For jo da, den finner veien tilbake til dokkingstasjonen midtveis i rengjøringen, men den fortsetter ikke å støvsuge før den er fulladet. Det kan ta flere timer, og det som burde vært en times rengjøringsjobb, tar mange timer for Roombaen, bare fordi den må lade midtveis. Dette var aldri tilfelle for de andre støvsugerne i testen, bare fordi de holdt ut lenger til å begynne med.

Dermed ender vi opp med å beholde vår originale karakter på 7,5/10 til iRobot Roomba i7+, selv om vektleggingen av karakterene har endret seg.

7.5 Bra iRobot Roomba i7+ 7558 annonse 8 429,- Sjekk nå Lagre Lagre sitat " Klarer ikke lenger å holde følge med de beste " Fordeler Krysse av Betydelig billigere enn da vi testet den første gang

Krysse av Programvaren har blitt betydelig bedre, og appen er lekende lett å bruke

Krysse av Innpakning og brukeropplevelse er knallbra

Krysse av Rengjører godt på harde overflater

Krysse av Dokkingstasjonen fungerer fortsatt godt Ting å tenke på Bytt Fortsatt ikke særlig billig

Bytt Svakere tepperesultat enn vi hadde forventet

Bytt Dokkingstasjonen krever støvsugerposer

Bytt Dårligst batterikapasitet

Bytt Bruker lang tid på å rengjøre

Bytt Har ikke mopp

Neato Botvac D10 – Kraftig og god på hjørner, men innovasjonen sluttet for årevis siden

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Da vi for alvor begynte å teste robotstøvsugere tilbake i 2016 var Neato blant det beste du kunne kjøpe. Deres D-formede robotstøvsugere var en liten revolusjon, og de var blant de aller første som benyttet seg av lidar-navigering for å kartlegge hjemmet.

Men siden den gang har mye skjedd i robotstøvsugermarkedet, og det krever langt mer enn bare enn kraftig motor og en bred børste for å heve seg i toppen. Og her virker det rett og slett som at Neato ikke har klart å følge med den hyppige utviklingen.

Her mangler nemlig nesten alle funksjonene de andre toppmodellene kan by på. Du får hverken mopp, frontvendt kamera for å unngå hindringer, selvtømmende dokkingstasjon eller avanserte appfunksjoner. Innovasjonen Neato Botvac D10 kan by på er en kraftigere motor som er mer stillegående enn før, stort batteri og forbedret filtrering. Veiledende pris? 10.000 kroner.

Obs: Vi har sett den nede til 6000 kroner også, og i skrivende stund er den tilgjengelig for 7000 kroner, uten at det gjør saken så mye bedre.

I rengjøringstestene våre gjør den det godt takket være den kraftige motoren, og fullbreddebørsten de har brukt i årevis er fortsatt en god idé som fungerer bra i praksis. Den kommer godt inntil hjørner, og til å plukke smuss og partikler på både gulv og tepper gjør den en solid jobb.

Mens samtlige andre i testen har programvare som automatisk detekterer rom og lar deg finjustere hvor grensene går, har ikke Neato noe slikt. Du kan imidlertid tegne opp soner i kartet, bare med firkanter, og gi hver firkant et romnavn. Såkalte no-go-soner, hvor man vil at robotstøvsugeren skal holde seg unna, må lages som en firkant, mens med andre modeller kan man også tegne opp streker og lage litt mer fleksible løsninger.

Likevel føles dette som en robotstøvsuger vi kunne testet for flere år siden, ikke en moderne robotstøvsuger som skal trenge å koste 10.000 kroner. Mangelen på nærsensorer og kameraer på fremsiden gjør for eksempel at den hele tiden er nødt til å dunke inn i vegger og hindringer for å forstå at det er en vegg der, før den snur litt på seg, dunker igjen, og fortsetter til den kan kjøre rett fremover. Den er overforsiktig i bevegelsene sine, og av og til kjører den seg vill blant stolben under kjøkkenbordet, rett og slett fordi den blir forvirret.

Den klarer dørterskeltesten vår med et nødskrik. Ikke fordi den ikke er god på terskler, men den gikk seg nesten vill på vei mot terskelen, og satt i 10 minutter under et bord og ropte «Please wait while I figure out my surroundings».

Som med alle andre roboter uten frontkamera klarer den ikke å unngå ladekabler, sko og andre små dingser vi legger ut på gulvet.

Neato skryter av at appen har blitt oppgradert, og selv om den ved første øyekast ser litt fjongere ut, er det ikke så mye å skryte av rent funksjonalitetsmessig. Du kan for eksempel ikke justere rengjøringsgrad mens den er i gang, og du må selv markere opp hvert eneste rom ved hjelp av firkanter du tegner opp.

Når det gjelder batteritiden skal Neato ha skryt for å ha veldig mye kapasitet – denne kan tilsynelatende holde på i timevis før den går tom for strøm. Men det veier ikke opp for alle de andre manglene vi har opplevd.

Konkurrentene er både smartere, billigere og bedre.

6 Helt greit Neato Robotics Botvac D10 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Gjør en helt OK jobb, men henger flere år bak konkurrentene " Fordeler Krysse av Gode rengjøringsresultater

Krysse av Kommer godt inn i hjørner takket være D-formen

Krysse av Ser ganske fin ut Ting å tenke på Bytt Veiledende pris er på 10.000 kr!

Bytt Har ikke mopp

Bytt Appen mangler haugevis av funksjoner alle andre har

Bytt Har ikke fremovervendte sensorer eller kamera

Bytt Spiser kabler og sko med glede

Bytt Kom bare så vidt over terskeltesten vår

Bytt Har ikke automatisk dokkingstasjon med tømming

Samsung JetBot 90 AI+ – Kan ingenting de andre ikke kan, og koster en halv formue

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Samsungs robotstøvsugere har alltid skilt seg ut med ganske sprø design, og årets JetBot 90 AI+ er intet unntak. Den låner «D-formen» til Neato-støvsugerne, med en diger børste i front som dekker hele bredden, men resten av designen er veldig «Samsung». Det fremstår imidlertid som den er designet mest for å skille seg ut, fremfor at de uvanlige formene har noen praktiske fordeler.

For eksempel blir man nesten lurt til å tro at robotstøvsugeren kommer seg frem ved hjelp av belter på grunn av trekantformene på siden, men på undersiden er det «bare» hjul. På toppen er lidartårnet gjemt når støvsugeren er i dvale, men løfter seg opp så fort den skrus på.

JetBot 90 AI+ er testens desidert høyeste robotstøvsuger med sine 13,7 vertikale centimeter, noe som er et ganske stort handikap for en rengjøringsmaskin man helst vil skal komme til under sofaer og senger. Samsungs robotstøvsuger kommer seg rett og slett ikke under sofaen i stua, noe samtlige andre robotstøvsugere i testen klarer, og med mindre du har en veldig høy sofa eller seng vil det samme trolig gjelde deg.

Minst like ille var det da vi oppdaget at JetBot 90 AI+ heller ikke kommer seg over terskler særlig godt. Vi utfordret samtlige maskiner med en terskel på 1,5 centimeter, og Samsung JetBot 90 AI+ var den eneste som ikke kom seg over, selv etter åtte-ni forsøk. På Samsungs informasjonssider står det at maskinens terskelgrense er på 1,5 centimeter, så det ser for så vidt ut til å stemme, men det gjør at den skilte seg ut som soleklart dårligst i testen på dette feltet.

Bare disse to tingene – at den ikke kan støvsuge under sofaen og ikke kommer seg over mange terskler – gjør den til et dårligere robotstøvsuger enn samtlige andre modeller i testen her. Og det er synd, for det er jo flere ting den gjør godt.

Den store børsten gjør en fremragende jobb på hardt gulv, både små og store partikler slukes uten problemer, og bredden på børsten gjør også at JetBot 90 AI+ gjør det soleklart best i hjørner sammenlignet med de andre. Det overrasket oss faktisk, ettersom den ikke har noen sidebørste. Men Samsungs maskin veier opp for dette ved å heller dytte seg selv aggressivt inn i hjørner, og får virkelig med seg nesten alt av smuss.

Den myke børsten gjør imidlertid ikke en særlig god jobb på tepper. Samme problematikk kjenner vi fra håndholdte støvsugere, hvor de kommer med separate munnstykker for hardt gulv og tepper. Myke børster som Samsungen er utstyrt med er perfekt egnet for harde gulv, men klarer rett og slett ikke å rykke nok i teppefibrene til å løsne opp smusset. Resultatet ble at bare 65 prosent av de små partiklene vi fordelte ut på teppet ble tatt opp av Samsung JetBot 90 AI+. Dårligst i testen.

Den «smarte» delen av Samsungs robotstøvsuger synes vi fungerer godt. Den unngår ledninger og andre små hindringer på gulvet godt takket være det fremovervendte kameraet, og man kan også sette den opp som en et mobilt sikkerhetskamera for å se om du har hatt innbrudd mens du er borte. Koblingen mot Samsungs smarthjemsystem SmartThings er også lekende lett, som muliggjør litt mer avansert styring enn noen av de andre konkurrentene. Generelt kan man gjøre det samme på alle robotstøvsugerne, men for eksempel er det enklere å sette opp JetBot 90 AI+ til automatisk å støvsuge mens du er vekke fra huset enn det er på noen av de andre.

Dokkingstasjonen til JetBot 90 AI+ fungerer ellers akkurat som ventet, og gjør en solid jobb med å tømme robotstøvsugeren hver gang den returnerer. Også her må du kjøpe støvsugerposer, som selges for cirka 200 kroner for fem poser.

Selv om Samsung JetBot 90 AI+ gjør det strålende på hardt gulv og har en del smarte funksjoner ved seg, er det umulig å anbefale noen å kjøpe en robotstøvsuger som ikke vil komme seg over mange terskler, og under de fleste sofaer.

Og det er før vi tar den absurde prisen på 15.000 kroner med i regnestykket.

5 Middelmådig Samsung JetBot 90 AI+ annonse 10 995,- Sjekk nå 10 995,- Sjekk nå 14 995,- Sjekk nå Lagre Lagre Sammenlign sitat " Koster mest, men blir utklasset på de fleste punkter " Fordeler Krysse av Annerledes design

Krysse av Smart app og mange muligheter for smart planlegging

Krysse av Unngår ledninger og andre små hindringer på gulvet

Krysse av Veldig god på harde overflater

Krysse av Veldig god i hjørner Ting å tenke på Bytt Hårreisende pris

Bytt Altfor høy til å komme under mange sofaer og senger

Bytt Kommer ikke over terskler på 1,5 centimeter

Bytt Dårligst i testen på tepper

Bytt Ingen mopp

Bytt Dokkingstasjonen krever støvsugerposer

Tidligere testresultater finner du på side 2: