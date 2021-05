Vi har funnet den aller beste robotstøvsugeren på markedet

Vinneren kan noe ingen andre robotstøvsugere kan.

Niklas Plikk, Tek.no

Niklas Plikk 22 Aug 2020 09:32 Først publisert 19 Nov 2017 06:00

Bare de flinkeste av oss har rutiner og viljestyrke til å støvsuge hver dag. Eller annenhver dag, eller kanskje til og med bare én gang i uka.

Er du en av disse flinke menneskene er neppe en robotstøvsuger for deg.

Men hvis huset ditt alltid er på randen til å være litt for støvete, og du hater å støvsuge, har du funnet riktig test.

Vi har gjennomført flere forskjellige tester av robotstøvsugere nå, og dette er samlesaken for alle testene. Vi har oppdatert og justert resultatene basert på nye priser og erfaringer, og testet flere nye modeller.

Disse er med i testen:

iRobot Roomba S9 (testet sommer 2020)

Neato Botvac D7 Connected (testet sommer 2020)

Roborock S50 Max (testet sommer 2020)

Roborock S6 (testet sommer 2020)

Roborock S6 MaxV (testet sommer 2020)

Xiaomi Robot Vacuum Mop (Mi 1C) (testet sommer 2020)

Disse modellene har vi testet tidligere, men ikke med de samme og utvidede metodene som i 2020:

Electrolux Pure i9 (testet høsten 2017 - fikk 7,5/10 )

iRobot Roomba 980 (testet høsten 2017 - fikk 9/10)

iRobot Roomba i7+ (testet våren 2019 Fikk 7,5/10)

Neato Botvac Connected (testet høsten 2017 - fikk 8/10)

Xiaomi Mi Vacuum (testet høsten 2017 - fikk 8/10)

Xiaomi RoboRock S50 (testet våren 2018 - fikk 9/10)

Hvorfor velge robotstøvsuger?

Den største fordelen med en robotstøvsuger er rett og slett at du slipper å gjøre rengjøringsjobben selv. Du trenger ikke engang å være tilstede når den gjør jobben for deg. Samtlige av robotstøvsugerne i samletesten vår har støtte for planlagt støvsuging, hvor du kan programmere dem til å støvsuge på spesifikke tidspunkt i løpet av uka. Dermed kan du få den til å støvsuge hver dag mens du er på jobb, eller kanskje bare annenhver dag hvis du ikke har så mye støv. Flere av dem har også støtte for kartlegging av flere etasjer, slik at den gjør en enda mer effektiv jobb hvis du flytter rundt på den.

Siden den støvsuger oftere enn du vanligvis ville ha gjort blir det generelt mindre støv i hjemmet ditt. Svevestøv som legger seg på gulvet blir plukket opp jevnlig, i stedet for å svirre rundt og legge seg på hyller og benker. Det bidrar altså ikke bare til mindre smuss og støv på gulvet, men også generelt i huset.

Robotstøvsugerne krever lite oppfølging, og selv om det varierer litt mellom modellene er de alle relativt lette å tømme for smuss.

Hvis du har dyr hjemme, spesielt hunder med litt langt hår, kan det være verdt å vite at de krever litt ekstra vedlikehold. Alle støvsugerne i testen vil plukke opp alt håret fra gulvet, men stort sett vil håret også sette seg fast i børstene. Det er ingen stor jobb å rense børstene, men det krever jo litt ekstra innsats. Roomba S9 var støvsugeren som var best på akkurat dette, fordi børstene var hakket enklere å rengjøre enn på de andre modellene.

Hvorfor ikke velge robotstøvsuger?

En robotstøvsuger vil aldri kunne erstatte en vanlig støvsuger fullstendig. Det vil være steder den ikke kommer til, som trange kriker og kroker eller trappeoppganger, og de kommer ikke over kjempehøye terskler.

Selv om de tilbyr såkalt punktrengjøring hvor du kan sette dem på et sted og den bare støvsuger i dét området, er det både raskere og mer effektivt å gjøre jobben selv med en vanlig støvsuger.

Har du en langhåret hund vil de aller, aller fleste robotstøvsugerne slite med å få unna alt hår. Selv om det kanskje kommer opp fra gulvet, blir det trolig sittende fast i børsten.

Robotstøvsugere setter seg også fast i ting, og selv de beste modellene kan vikle seg inn i kabler, sandaler og skjerf som ligger på gulvet. Nytt i 2020 er robotstøvsugere med kameraer i front som skal klare å unngå en del av disse tingene, og fremover vil nok dette bli industristandard. Men helt feilfri er de ikke. Spesielt risikofylt kan det være hvis husdyret ditt har vært uheldig og enten kastet opp en hårball, eller til og med lagt fra seg en liten kladd på gulvet. Da kan det fort bli smurt utover gulvet ditt.

Se hvordan testvinneren klarte å unngå en ladekabel på gulvet her:

Slik har vi testet

Vi har gjennomført en rekke forskjellige tester på samtlige modeller for å finne den aller beste robotstøvsugeren på markedet.

Vi har testet oppsugningsevnen til hver robotstøvsuger på både hardt og mykt underlag. Vi testet med både salt og ris på parkettgulv for å se hvordan de taklet små og store partikler, mens vi holdt oss til kun salt på teppegulvet. Det var tydelig at robotstøvsugere har blitt såpass gode i 2020 at nesten alle fikk full score på hardt gulv, mens ingen klarte å suge opp alt saltet på teppegulvet.

Et av de største irritasjonsmomentene hos robotstøvsugere er at de kan sluke ting som løse kabler eller sko mens de kjører rundt. For å dokumentere dette hadde vi en liten test hvor vi la ut en løs ladekabel på gulvet, og senere sandal, for å se om noen av støvsugerne navigerte seg rundt dem. Alle modeller, unntatt RoboRock S6 MaxV, spiste både kabelen og sandalen med glede.

Alle robotstøvsugerne fikk også kjøre over en rekke ulike terskler. De har også støvsugd en hel etasje flere ganger for å se hvordan de navigerer generelt samt takler hindre som stoler, tepper og lister.

Vi har også forsøkt å koble samtlige modeller til et smarthjemsystem, for å se om de kan fjernstyres med noe annet enn bare den medfølgende appen. Samtlige modeller i testen kunne kobles til Google Home, men graden av funksjonalitet varierte.

Flere av robotstøvsugerne kommer også med mulighet for å moppe gulvet. Dette har ikke vært hovedfokuset vårt i denne testen, men vi har sett at alle modellene med mopp faktisk gjør det de skal, og notert oss ned litt anekdotiske resultat. De mest avanserte modellene har nå fått elektronisk styring av vannmengde, noe vi ikke har sett i tidligere generasjoner.

Slik ble testresultatene:

Product Store partikler, gulv Små partikler, gulv Små partikler, teppe Evne til å komme over terskler Klarte den å unngå å kjøre over en ladekabel? Lydnivå, maks Lydnivå, min Har den mopp? Smarthjemmstøtte? Støtte for å lagre flere kart/etasjer? Støtte for å navgi rom og støvsuge enkeltrom Velge rekkefølge på rom den skal støvsuge? Teppedeteksjon iRobot Roomba S9 100 prosent 98 prosent 75 prosent Meget god Nei. Kjørte rett over kabelen. 73,5 67,2 Nei Ja Ja Ja Ja Ja Neato Robotics Botvac D7 Connected 98 prosent 98 prosent 76 prosent God Nei. Kjørte rett over kabelen. 78 75 Nei Ja Ja Ja, men kan bare støvsuge en "sone" per gang. Nei Nei Roborock S5 Max 100 prosent 100 prosent 68 prosent Meget god Nei. Kjørte rett over kabelen. 73,1 68,1 Ja Ja Ja Ja Ja Ja RoboRock S6 100 prosent 100 prosent 58 prosent Meget god Nei. Kjørte rett over kabelen. 75,5 67,7 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Roborock S6 MaxV 100 prosent 100 prosent 60 prosent Meget god Ja! 73,4 67,3 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Xiaomi Mi 1C Robot Vacuum Mop 100 prosent 94 prosent 42 prosent Meget god Nei. Kjørte rett over kabelen. 69,5 63,5 Ja Ja Nei Nei Nei Nei

Generelt kan vi si at det ikke var noen robotstøvsugere som gjorde det dårlig i denne testen. Utviklingen har kommet såpass langt at de fleste klarer å navigere relativt smertefritt rundt i huset, og de plukker opp relativt mye av smusset på gulvet. Men forskjeller er det definitivt, og det er et stort steg fra testens vinner til testens taper, både i funksjonalitet, navigasjon og generell bruk.

Roborock S6 MaxV: En fantastisk toppmodell som kan noe ingen andre robotstøvsugere kan

Én gang i tiden var robotstøvsugere nesten synonymt med iRobots Roombaer, men nå er det på tide at vi gir topplassen til kinesiske Roborock. I årevis har de bevist at de kan lage helt fantastiske robotstøvsugere, og Roborock S6 MaxV er den aller beste de har laget hittil.

Den aller viktigste funksjonen og nyvinningen til S6 MaxV, som gjør at den skiller seg soleklart fra konkurrentene, er dobbeltkameraet på framsiden. De to kameraene i kombinasjon med en ny prosesseringsbrikke fra amerikanske Qualcomm, skal gjøre at roboten klarer å analysere objekter som dukker opp foran den. Fram til nå har små, lave objekter på gulvet vært så godt som umulige for robotstøvsugere å unngå, siden de ikke har hatt noen effektiv måte å detektere dem på. Med enten LIDAR-er på toppen eller oppovervendte kameraer har de alle hatt en dødsone på framsiden, og de bevegelige støtfangerne har aldri vært forsiktige nok. Med de doble kameraene, som skal gi roboten et dybdebilde å forholde seg til, klarer den faktisk å unngå de aller fleste små hindringer.

Slik ser det ut etter at S6 MaxV har støvsugd hele etasjen, og merket flere steder med objekter den har identifisert. Se for eksempel kabelikonet i soverommet nede til høyre (en kabel til en vifte), og kabelikonet oppe til høyre i stua (kabler under TV-hyllen).

Vi testet alle robotstøvsugerne ved å legge en tynn ladekabel foran dem, og alle andre modellene bortsett fra S6 MaxV kjørte rett over den. S6 MaxV kjørte i stedet mot kabelen, stoppet litt opp, tenkte seg om, før den tok en liten runde rundt kabelen i stedet. Samtidig markerte den punktet på kartet i appen med et lite ledningsikon. Det samme klarte den hvis man satte fram en sko eller en sandal.

Det fungerer ikke alltid, og på et ekstra vanskelig område i stuen hvor det er mye kabler kom den inn i feil vinkel, og kjørte over ledningene likevel. Men dette er milevis foran konkurrentene, og trolig måten alle robotstøvsugere vil navigere i fremtiden.

Bortsett fra de to kameraene på framsiden er Roborock S6 MaxV akkurat som vi hadde forventet. Den gjør det godt på alle de vanlige testene våre, og plukket opp alt av små og store partikler på parkettgulvet. På teppegulvet gjorde den det også greit, selv om den måtte se seg slått av flere av de andre modellene. Den kom seg over alle tersklene vi utsatte den for, selv om den trengte flere forsøk på de aller største.

Som de andre Roborock-modellene kommer S6 MaxV med en vanntank og moppetilbehør. Den har elektronisk styring av vannmengde, og kombinert med en svært god app kan du bestemme hvor den skal bruke mye vann, og hvor den skal være litt mer forsiktig. Dette fungerte overraskende bra, og sammen med Roborock S5 Max var det denne som så ut til å takle flekker på gulvet best.

Du kan lagre opptil fire forskjellige etasjer i appen, og du kan bestemme rekkefølgen den skal støvsuge rommene i. Du kan til og med bestemme hvor kraftig den skal støvsuge i de forskjellige rommene. Vi synes dog det er litt underlig at den skryter av teppedeteksjon (som funker), men at den ikke kan bruke denne informasjonen til å vite hvor den kan vaske med moppen i fremtiden. I stedet må du sette opp «no go»-soner i appen, så den ikke plutselig begynner å vaske teppene dine.

Roborock har i det siste utviklet en separat app fra Xiaomi, som vi brukte for å koble til både S5 Max og S6 MaxV. Appen er like enkel, god og oversiktig som Xiaomis, og var enkel å koble sammen med blant annet Google Home, slik at vi kunne sette i gang vasking med en stemmekommando.

Roborock S6 MaxV er selskapets dyreste modell til nå, men den er faktisk såpass mye bedre enn tidligere modeller at prisen er forsvarlig. Dette er rett og slett den beste robotstøvsugeren du kan få på markedet nå, og vi gleder oss til å se hva selskapet gjør videre med teknologien.

9.5 Imponerende Roborock S6 MaxV annonse Sjekk prisen Den beste robotstøvsugeren vi noen gang har testet Fordeler Detekterer små ting på gulvet bedre enn noen andre modeller

Knallgod navigering som du kan følge med på i sanntid

Gode rengjøringsresultater

Ekstremt innholdsrik app

Mopp med elektronisk vannstyring

God på terskler Ting å tenke på Blir slått av flere modeller på teppegulv

Litt dyr

Objektdeteksjonen er fortsatt ikke helt feilfri

Roborock S5 Max: Kan nesten alt, uten å koste skjorta

Hvis du ikke trenger alle de avanserte funksjonene som testvinneren har, er Roborock S5 Max modellen du bør gå for. Den er betydelig billigere, men gjør fremdels en fabelaktig rengjøringsjobb som både støvsuger og mopperobot.

Designet kjenner vi fra selskapets første modell fra 2017 , med hvit plast og oransje detaljer. Max-tillegget i navnet tilsier at roboten har en ekstra stor vannbeholder, og elektronisk styring av vannmengden som brukes når den er i moppemodus. Dette deler den med S6 MaxV, og ser ut til å fungere akkurat som forventet. Du kan for eksempel be den bruke litt mindre vann på parketten i stua hvor du trolig bare trenger en liten «shine», mens den kan bruke ekstra vann på kjøkkenet for å vaske vekk flekker.

Roborock S5 Max gjorde det godt i de isolerte støvtestene, og sugde opp alt av salt og ris den møtte foran seg på parkettgulvet. Den gjorde det også relativt godt på teppet, og fikk opp 68 prosent av saltet vi hadde strødd utover. Dette var nest best i testen, kun slått av bråkebøtten Neato D7 Connected. Som alle robotene unntatt testvinneren slukte den ladekabelen vi hadde lagt frem, rett og slett fordi den ikke har noen sensorer bortsett fra «støtfangeren» i front.

Stadig flere robotstøvsugere har fått en litt høyere klaring foran for å takle høye terskler, men det gjør også at de har blitt enda flinkere til å spise opp kabler og sette seg fast i sandaler eller lave sko. Roborock S5 Max er intet unntak. Den kommer seg over høye terskler, men du bør holde det relativt ryddig på gulvet om du vil unngå å dra ut sokker og ledninger fra børsten når den er ferdig. Igjen - dette gjelder alle modellene unntatt testvinneren Roborock S6 MaxV.

Roborock S5 Max har ellers de fleste funksjoner og tjenester man kan forvente av en toppmodell. Via Roborock-appen kan du lagre flere etasjer i minnet dens, og du kan sette opp rekkefølgen for rommene den skal støvsuge. Du kan sette opp ulik sugestyrke for hvert rom, samt justere vannmengde på individuell basis hvis du har på moppetilbehøret. Du kan sette opp virtuelle vegger og «no go»-soner (veldig praktisk hvis du har et sted med mye rot som du tenker støvsugeren kan droppe akkurat nå), og du kan selvfølgelig sette opp timeplaner slik at den bare støvsuger på gitte tidspunkt. Du kan også koble den til smarthjemsystemer som Google Home, slik at du kan befale støvsugeren om å støvsuge kjøkkenet uten å løfte en finger.

Roborock S5 Max er rett og slett en knallgod robotstøvsuger til en god pris. Den mangler kameraene til S6 MaxV, men ellers er de to modellene svært like.

9 Imponerende Roborock S5 Max annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Sjekk prisen Robotstøvsugeren som kan gjøre nesten alt, til en hyggelig pris Fordeler Knallgod navigering som du kan følge med på i sanntid

Gode rengjøringsresultater

Veldig god app med støtte for alt man kan trenge

Mopp med elektronisk vannstyring

Mye for pengene

God på terskler Ting å tenke på Sluker ledninger, sko og sandaler

Mangler kameraene i front som storebroren S6 MaxV har

iRobot Roomba S9 - Kostbar luksus

Amerikanske iRobot har snart laget robotstøvsugere i 20 år (!), og Roomba S9 er deres nyeste og aller beste modell. Selv om den ikke vinner testen vår, kan vi i hvert fall gi den honnør for å være den lekreste av samtlige modeller vi har hatt til test. Matt svart plast, et bronseaktig lokk og et nytt D-formet design gjør at den skiller seg positivt ut i mengden, og bare skriker luksus.

Modellen selges enten separat og heter Roomba S9, eller med en spesiell ladestasjon, og kalles Roomba S9+. Ladestasjonen er en diger sak som automatisk tømmer robotstøvsugeren for smuss når den kommer tilbake for å lade. Vi har testet Roomba S9+, altså med ladestasjonen, men for å gjøre testen «rettferdig» har vi bare vurdert støvsugeren direkte mot de andre konkurrentene.

Roomba S9, selv uten ladestasjonen, koster en halv formue. Den selges for svimlende 13.000 kroner – cirka dobbelt så mye som Roborock S6 MaxV og tre ganger så mye som S5 Max. iRobot har alltid priset modellene sine høyere enn konkurrentene, men med de nye modellene har prisene nesten blitt latterlige.

Kvaliteten er det dog ingen tvil om, og Roomba S9 er et virkelig påkostet og lekkert produkt. For første gang har iRobot valgt et D-formet design, popularisert av Neato, som gjør at børsten har blitt betydelig bredere enn i tidligere modeller, og fronten skal komme enda bedre til hjørner og langs kanter. Som Neato har bevist tidligere fungerer designet godt, og Roomba S9 gjør en fremragende rengjøringsjobb. Den klarte forunderlig nok «bare» 98 prosent av de små partiklene på hardt underlag, men tok til gjengjeld delt førsteplass ned Neato på teppegulvet (1 gram dårligere). Børsten på S9 skal nemlig tilpasse seg høyden på underlaget for å sikre at den kommer helt ned til bakken, og med de doble børstene får den virkelig gjort en god jobb med å plukke opp alt vi utfordret den med.

Vi synes også den virker å gjøre en bedre jobb med dyrehår, spesielt lange hundehår, enn konkurrentene. De doble børstene gjør en god jobb med å grafse til seg hårene fra både tepper og gulv, og selv om noe hår setter seg fast i endene på børstene (dette gjelder alle robotstøvsugere), er det lett å fjerne det med hånden. Man kan nemlig ta ut hele børsten, og børsten er litt hul på begge sider, slik at håret ikke sitter fast.

Navigasjonsmessig gjør den også en grei jobb, selv om vi synes S9-en er usedvanlig treg. Mens de andre robotene brukte under en time på å støvsuge den øvre etasjen i huset, brukte S9-en konsekvent minst halvannen time. Den gjør dog en god jobb med å ikke brøyte seg inn i altfor mange ting, selv om også denne spiser kabler og sandaler hvis de ligger strødd rundt.

iRobots app er svært god og oversiktlig, og byr på en rekke smartfunksjoner. Du kan sette navn på rom, bestemme rekkefølge på rengjøring, si ifra om den skal støvsuge flere ganger og naturligvis sette opp en ukentlig timeplan for den. Den kan også snakke med taleassistenter som Google Home, og har støtte for lagring av kart for opptil ti etasjer. Dette lagres for øvrig lokalt på maskinen, så hvis du skulle mistet nettet vil den fortsatt huske hvordan huset ditt ser ut.

Roomba S9 har ingen moppefunksjon, man kan til gjengjeld «snakke» med selskapets dedikerte vaskerobot Brava Jet M6, slik at vaskeroboten går i gang så fort den vet at S9 er ferdig med å støvsuge. Veldig kjekt.

Det største aberet er naturligvis prisen. For 13.000 kroner kan du kjøpe opptil flere andre robotstøvsugere, som for de fleste vil gjøre en like god jobb. Designet er kanskje penere både på selve roboten og for appen, og den utmerker seg på ting som hundehår og tepper, men burde strengt talt koste mye, mye mindre.

OBS: Rett etter at vi publiserte samletesten vår lanserte iRobot en komplett overhaling av programvaren i selskapets roboter. Dette har vi ikke vurdert, men du kan lese om oppdateringen her .

8 Meget bra iRobot Roomba S9 annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Sjekk prisen Luksus fra ende til annen, men prisen er latterlig Fordeler Veldig gode rengjøringsresultater

D-formen gjør den ekstra god på hjørner

Smart og intuitiv app, stappfull av funksjoner

Lekkert design

Kraftig motor og smart børstedesign

Best egnet for dem med langhårede dyr Ting å tenke på Ekstremt dyr

Bruker lang tid på å rengjøre

Dockingstasjon med automatisk tømming selges separat (og koster mye)

Ingen moppefunksjon

Roborock S6 - God allround-robotstøvsuger

Roborock har sluppet mange modeller de siste årene, og det er lett å gå i surr. Spesielt fordi de ikke alltid holder seg til tradisjonell rekkefølge i produktnavnene sine. Roborock S6 kom eksempelvis ut etter Roborock S5, men før Roborock S5 Max. Og S6 Pure (ikke testet) kom også ut på et senere tidspunkt.

Men navneforvirring til tross, Roborock S6 var på et tidspunkt toppmodellen til Roborock. Den hadde litt kraftigere motor enn forgjengeren S5, og kunne by på en rekke hendige funksjoner i appen som forgjengeren ikke hadde.

I dag har konkurransen blitt hardere, ikke minst mot sine etterfølgere. Roborock S6 er nemlig veldig lik S5 Max, bortsett fra et par små detaljer. S5 Max har langt større vanntank til mopping og kan by på elektronisk styring av vannmengde. I vår test kom også S5 Max bedre ut på tepperengjøring, selv om S6-en er hakket stillere i bruk under rengjøring.

De to modellene kommer like godt ut i våre øvrige tester, men S6-en koster et par hundrelapper ekstra. Totalt sett er den en god robotstøvsuger, men slik prisene er nå hadde vi heller gått for Roborock S5 Max.

8 Meget bra RoboRock S6 annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Sjekk prisen Roborock S6 leverer varene, men må se seg slått av oppfølgerne sine Fordeler Knallgod navigering som du kan følge med på i sanntid

Gode rengjøringsresultater

Veldig god app

Mopp

God på terskler Ting å tenke på Sluker ledninger, sko og sandaler

Ikke særlig avansert mopp

Mangler kameraene i front som storebroren S6 MaxV har

Xiaomi Mi 1C Robot Vacuum Mop - Overraskende god for prisen

Så fort vi pakket ut Xiaomi Robot Vacuum Mop (også kalt Xiaomi Mi 1C), tenkte vi at det kom til å bli en ganske urettferdig test. Med sine 2700 kroner koster den nemlig betydelig mindre enn konkurrentene vi setter den opp mot denne gangen, og den mangler flere av funksjonene vi har blitt bortskjemt med hos toppmodellene. Vi ble imidlertid overtalt av Multicom, som var butikken som lånte oss støvsugeren, til å gi den en sjanse fordi den skulle gi mye valuta for pengene. Jammen hadde de ikke rett.

For selv om Robot Vacuum Mop (passe uinspirert navn) mangler LIDAR-sensoren på toppen som vi kjenner fra selskapets dyrere modeller, klarte den å imitere storebrødrene rimelig godt.

Den kom seg overraskende greit rundt i huset uten mye trøbbel, og rengjøringsmønstrene dens imiterer også de mer avanserte ved at den stort sett går sikksakk bortover gulvet, uten å gå glipp av noen flater. I motsetning til modellene fra Roborock kan man ikke følge med på lokasjonens dens i sanntid (Det kan man ikke med Neato eller iRobots modeller heller), og kartet den ender opp med etter en ferdig rengjøring er ikke like detaljert som de beste. Men det fungerer helt greit, og man kan fortsatt sette opp «no go»-soner og opptil 7 virtuelle vegger. Timeplan er også støttet, men ikke de mer avanserte funksjonene som støtte for flere etasjer eller rominndeling hvor du kan si i hvilken rekkefølge den skal støvsuge.

Når det kommer til rengjøring gjorde Robot Vacuum Mop en helt grei jobb. Den plukket opp alle riskorn (store partikler), men ikke alt salt (små partikler). Den kom også soleklart dårligst ut på tepper av alle modellene i testen. Motoren er rett og slett ikke kraftig nok. På den andre siden gjorde dette at vi har å gjøre med den mest stillegående robotstøvsugeren i testen her. Navigasjonen generelt virker å være litt «fort og gæli», noe som viste seg å være en fordel når den skal over dørterskler. Den bare kjørte over, uten å tenke seg om.

Xiaomi Mi 1C er ikke veldig raffinert, men gir solid ytelse for pengene og vil være god nok for mange.

7 Bra Xiaomi Mi 1C Robot Vacuum Mop annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Ikke den smarteste eller kraftigste, men du verden så mye du får for pengene Fordeler Lav profil, kommer seg under de fleste sofaer og senger

Grei navigasjon, til tross for ingen LIDAR

Kommer seg over de fleste terskler

Veldig stillegående

Grei appstyring

Mopp med elektronisk vannstyring

Billig Ting å tenke på Grei rengjøring på gulv, men dårlig på tepper

Litt unøyaktig navigering

Mangler flere av de mer avanserte funksjonene i appen

Neato Botvac D7 Connected - Kraftig, men bråkete

Neato har ikke sluppet en ny robotstøvsuger på flere år, men D7 Connected er deres nyeste modell. Den ble opprinnelig lansert i 2018, og siden den gang har det skjedd et par ting på robotstøvsugermarkedet.

Neato var blant de første som utstyrte robotstøvsugerne sine med LIDAR på toppen for å navigere, og som sverget til en D-formet fasong, med børsten lengst frem for å komme helt inn til kanter og lister. Dette er beholdt i D7 Connected, og på papiret gjør den det ganske godt. Den har en enorm støvbeholder på hele 700 ml (de fleste andre har under 500 ml), som gjør at den kan gå flere runder før den må tømmes. Dessverre er den designet slik at det er en stor åpning som peker nedover mens man løfter den opp for å tømme, og er man ikke forsiktig vil støv falle ut før man kommer til søppelkassen.

På rengjøringstestene gjør Neato det svært godt, men det aller beste resultatet kommer på teppeunderlag. Motoren er kraftig, og børstedesignet ser ut til å gjøre en god jobb med å plukke og skitt og smuss. Ulempen er at den dermed bråker. Selv da vi hadde stilt den inn på «stillemodus» bråket den mer enn de fleste andre på maks, og med maks motorkraft bråket den betydelig mer enn de andre.

Stempelet som bråkebøtte ble ytterligere bekreftet da Neato D7 Connected ble satt til å støvsuge rundt i huset. Stort sett gjør LIDAR-en på toppen at robotstøvsugeren navigerer seg smertefritt rundt i huset, men så fort den blir utsatt for små, lave eller tynne objekter, ser man hvor aggressiv den kan være. Matskåler til dyr blir dyttet bortover, kabler blir slukt og vaser blir knuffet. Vi løste problemet delvis ved å aktivere en modus som gjorde at den navigerte litt mer forsiktig og gjorde støtdemperen hakket mer sensitiv, men den henger likevel bak de andre utfordrerne på dette punktet.

Appen er solid, og via en rekke programvareoppdateringer har den fått på plass de aller viktigste funksjonene. Timeplanstyring, rominndeling via soner og støtte for flere etasjer er på plass, og punktrengjøring via appen fungerer smertefritt. Man kan også sette opp virtuelle vegger og «no go»-soner, noe som kan være kjekt å gjøre rundt de nevnte dyrematskålene og områder med mye rot på gulvet. Den kan også kobles til smarthjem, slik at du kan styre den med stemmen via Google Home.

Hadde vi testet denne da den kom i 2018 ville vi nok gitt den en høyere score, for den gjør en fabelaktig rengjøringsjobb og har mange hendige funksjoner. Sammenlignet med de nye konkurrentene klarer den imidlertid ikke å hevde seg.

6.5 Helt greit Neato Robotics Botvac D7 Connected annonse Sjekk prisen Sjekk prisen God og kraftig, men klarer ikke å hamle opp med de aller beste Fordeler Kraftig sugeevne

D-formen gjør den ekstra god på hjørner

Kjempestor støvbeholder

Solid app med mange funksjoner Ting å tenke på Bråker mye, selv med laveste sugestyrke

Dunker mye inn i ting

Sluker ledninger, sko og sandaler

Klarte ikke alltid å komme seg over de høyeste dørtersklene

Ingen moppefunksjon

