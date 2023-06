Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Gaming Samletest Spillbærbare med RTX 2080 Max-Q

Så rå blir PC-ene når prisen runder 30 000 kroner. Vi har testet tre av dem.

Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

27. juni

Hvor rå kan spillbærbare bli når produsentene går «all in» med den nyeste teknologien?

Vi skal finne svaret i denne testen, hvor vi har sopt inn tre topptrimmede modeller som alle ønsker å være drømmemaskinen for spillere på farten eller deg som ikke har plass til store stasjonære hjemme.

På menyen finner vi den 17 tommer store toppmodellen til MSI, GS75 Stealth, samt de to lekre 15-tommerne Razer Blade 15 Advanced og Acer Predator Triton 500.

Samtlige er vel under to centimeter tynne, veier rett over et par kilo og kommer med svært gode spesifikasjoner. Vi snakker sekskjernede Intel-prosessorer og Nvidias nyeste RTX 2080-grafikk som er representert i form av de energi-og støyoptimaliserte Max-Q-utgavene. De kommer også med masser av lagring og minne, men det meste bør også stemme når de har priser som strekker seg fra 28 500 til nesten 34 000 kroner.

Som du kan se av sammenligningstabellen like under er maskinene i testen ganske likt spesifisert. Det gjør det lettere å sammenligne dem med tanke på ytelse, pris og opplevelse. Selv om alle maskinene har samme grafikkbrikke og prosessor kan de fremdeles yte ulikt, for eksempel på grunn av kjøleløsning, design eller fokus på støy. De føles dessuten garantert forskjellige ut under bruk.

Sammenligning av spesifikasjoner

Modell MSI GS75 Stealth 8SG Razer Blade 15 Advanced Acer Predator Triton 500 Pris 33 800,- 30 100,- 28 500,- Skjerm 17,3" Full HD IPS, 144Hz 15,6" Full HD IPS, 144Hz 15,6" Full HD IPS, 144Hz, G-Sync Grafikk Nvidia RTX 2080 Max-Q Nvidia RTX 2080 Max-Q Nvidia RTX 2080 Max-Q Prosessor Intel Core i7-8750H (2.2 – 4,1 GHz) Intel Core i7-8750H (2.2 – 4,1 GHz) Intel Core i7-8750H (2.2 – 4,1 GHz) Lagring 512 GB (PCIe SSD) 512 GB (PCIe SSD) 1 TB (PCIe SSD) Minne 32 GB (2666 MHz) 16 GB (2666 MHz) 16 GB (2666 MHz) Batteri 82 Wh 80 Wh 54 Wh Trådløst 802.11ac, BT 5.0 802.11ac, BT 5.0 802.11ac, BT 5.0 Porter USB-C,Thunderbolt 3, 3x USB 3.1, HDMI, LAN, minijack, mikrofon, kortleser Thunderbolt 3, 3x USB 3.1, HDMI, MiniDisplayPort, minijack Thunderbolt 3, 3x USB 3.1, HDMI, MiniDisplayPort, LAN minijack, mikrofon Vekt og mål 2,3 kg 39,6 x 26 x 1,9 cm 2,16 kg 35,5 x 23,5 x 1,8 cm 2,2 kg 35,9 x 25,5 x 1,8 cm Åpne fullskjerm Mer +

Oppsummering av egenskaper

Her har vi oppsummert hva vi synes om ulike viktige egenskaper for hver av de tre spillbærbare etter å ha brukt dem noen dager.

Detaljene finner du i teksten, og disse er verdt å få med seg ettersom tre maskiner som alle har fått samme «score» kan passe folk med vidt ulik preferanse.

Modell MSI GS75 Stealth 8SG Razer Blade 15 Advanced Acer Predator Triton 500 Grafikkytelse Svært bra Svært bra Svært bra Prosessorytelse Svært bra Svært bra Svært bra Lagring/minne Svært bra Middels Svært bra Støy Svært bra Middels Bra Bygg/design Bra Svært bra Svært bra Skjerm Svært bra Bra Svært bra Tastatur Svært bra Bra Svært bra Pekeplate Svært bra Svært bra Svært bra Batteritid Bra Svært bra Middels Åpne fullskjerm Mer +

OBS: Ytelsesmålingene og grafene våre ligger nederst i saken!

Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

God ytelse...

MSI GS75 Stealth.

Det viktigste for en spillbærbar er ytelsen, og da særlig den til grafikkbrikken. Du kan se de nøyaktige målingene nederst i saken, men oppsummeringen er uansett at spillbærbare med RTX 2080-grafikk tar nye og tunge spill på strak arm.

Bildeflyten ligger rundt 80 til 90 FPS i de tyngste spillene, men for å utnytte de raske panelene på 144Hz til det fulle må du enten skru ned grafikkdetaljene eller fyre opp mindre krevende spill som Fortnite, League of Legends, Overwatch eller Apex Legends – spill disse maskinene ikke engang vil bli andpustne av å kjøre.

...som koster mye

Razer Blade 15 Advanced.

Vi merker oss imidlertid at våre nye og svært dyre testkandidater ikke yter revolusjonerende mye bedre enn den ferske testvinneren vår med RTX 2060-grafikk som koster omtrent 10 000 kroner mindre enn flere av dagens 2080 Max-Q-baserte bærbare. Acers Predator Triton 500 med RTX 2060-grafikk har nemlig bare omtrent 20 færre FPS.

Her går våre topptrimmede maskiner på en aldri så liten smell. Om man måler gevinsten av å legge inn 10 000 kroner ekstra på FPS-en isolert sett, er kanskje ingen av disse maskinene verdt prisen. Men sånn er det jo med det meste, at man må gi en del ekstra for å få det siste lille av ytelse eller kvalitet.

Acer Predator Triton 500.

Så skal vi heller ikke glemme at vi snakker om Max-Q-utgaver av grafikkbrikken. Dette er brikker som er tilpasset svært kompakte og tynne spillmaskiner, med fokus på å operere på de mest effektive frekvensene heller enn de høyeste. Dette skal gi mindre støy og lenger driftstid enn maskiner uten Max-Q-grafikk – og dette er noe vi selvsagt setter på prøve lenger ned i saken.

MSI klarer å klemme hakket høyere ytelse ut av prosessoren enn de to 15-tommerne. Kanskje på grunn av bedre kjøling, men dette gir uansett ikke utslag i form av høyere spillytelse.

Akkurat slik skal maskinene bygges

Blar du opp omtrent 30 000 kroner for en spillbærbar skal den jaggu se ut som den har kostet noen kroner også. Og det gjør maskinene vi har til test definitivt. De er slanke og lette som aldri før, men takket være topp byggekvalitet og bruken av solide materialer er de også robuste som få. Skjermrammene er også slanke, som seg hør og bør i 2019.

Ekstra imponerende er byggekvaliteten til Razers kandidat. Den er dønn solid, har minst «fleks» av alle maskinene og minner veldig om unibody-designet til Apples MacBook Pro-maskiner. Derav er den også den mest stilrene maskinen.

Acers maskin har også et solid metall-kabinett som gir en veldig helhetlig følelse ettersom det samme materialet er brukt i hele konstruksjonen. Designet er relativt minimalistisk, men du vil avsløres av den lysende Predator-logoen i fronten og de spesielle fargede WASD- og piltastene.

MSIs GS75 Stealth er kanskje den mest stilrene spillmaskinen de har levert til test hos oss noen gang. Undersiden av maskinen er dog laget av plast, og om vi skulle peke ut den av maskinene i testen med lavest byggekvalitet måtte det bli denne. Ikke fordi den er dårlig, men fordi konkurrentene er helt rå. Vi opplever dessuten mest «fleks» i kroppen på denne maskinen, samt av og til noen ulyder fra skjermhengselen.

Rent designmessig har dessuten MSI gjort en bommert. De har nemlig plassert en avlang pekeplate til høyre for sentrum av mellomrom-tasten. Dermed ender du opp med å dekke 75 prosent av pekeplaten med hånden din når du bruker tastaturet, og det er dermed veldig vanskelig å ikke komme borti den. Vi opplevde flere ganger at vi aktiverte høyreklikkmenyen mens vi skrev, og det er heller ikke særlig artig å kjenne at du stadig berører pekeplaten ettersom du alltid risikerer å flytte markøren i prosessen.

Store forskjeller på skjermene

Samtlige skjermer i testen har raske 144 Hz-paneler med lav forsinkelse. De oppleves også som skarpe nok, selv om de «bare» leveres med Full HD-oppløsning. Dette er nemlig godt nok på 15 og 17 tommer store paneler. IPS-panelene sørger dessuten for upåklagelig innsynsvinkel. Men så begynner forskjellene å vise seg. For ikke alle skjermene i testen kan huke av på de siste to viktige egenskapene.

Razers Blade 15 Advanced har testens svakeste lysstyrke, målt til kun 260 nits. Plassert ved siden av den mest lyssterke skjermen på 345 nits, som tilhører MSIs GS75 Stealth, fremstår førstnevntes skjerm nærmest litt gråaktig når vi viser et helt hvitt bilde. Lysstyrken er god nok for spilling i dunkel belysning, men vi savner mer guffe på dagtid, og i alle fall når sola titter inn. Alt under 300 nits burde egentlig være utryddet i dette prissegmentet for lenge siden.

Razer skriver på sin nettside at maskinen kommer med et fabrikkalibrert panel, og våre målinger bekrefter at fargebalansen er ganske god. Kun slått av MSIs GS75 Stealth, som oppnår helt perfekt resultat når sRGB-modusen dens er aktivert. Acer har på sin side en jobb å gjøre med kalibreringen av sin Predator-skjerm. Den har en lite blåstikk og tendens mot å vise for mettede farger. Dog er skjermen greit lyssterk og fargene er i alle fall ikke kjedelige å se på.

Acer har imidlertid et ess i ermet. Som eneste maskin i testen støtter nemlig panelet dens Nvidias G-Sync, som hjelper til med å fjerne riving når du spiller med opplåst bildefrekvens. Denne funksjonen er gull verdt og kan gi en mye jevnere opplevelse både når du har litt for lav FPS og svært høy FPS.

Om vi skulle velge maskin basert på kun panelet ville valget stått mellom Acer på grunn av G-Sync og MSI for deres høye lysstyrke, ekstra store skjerm og gode kalibrering. Etter å ha spilt litt på hver av maskinene kommer vi ikke bort fra at vi setter pris på de par ekstra tommene sMSI-maskinen gir oss.

Åpne fullskjerm Razer Blade 15 Advanced MSI GS75 Stealth Acer Predator Triton 500 Razer Blade 15 Advanced MSI GS75 Stealth Acer Predator Triton 500

To type tastaturer

Alle tastaturene i testen er svært gode, men der MSI og Acer har gitt sine taster ganske lang vandring med god demping og lite støy, har Razer valgt mer kontante taster med kortere vandring og hardere nedslag.

Sistnevnte er langt fra dårlige – her kommer din personlige preferanse inn – men undertegnede foretrekker de to førstnevnte. Særlig Acer har virkelig fått til et tastatur som fungerer godt både til skriving og spilling, men mot MSI-maskinen blir dette skikkelig flisespikkeri.

Alle maskinenes tastaturer kan konfigureres med ulike lysinnstillinger via forhåndsinstallert programvare. Du kan leke deg med alle regnbuens farger og enten velge en statisk palett, kun fargelegge enkelte taster eller velge profiler som gir deg bølge- og regnbueeffekter og mye mer.

Enkelte kan nok være villige til å bla opp noen ekstra mynter for den 17 tommer store MSI-maskinen rett og slett fordi den har plass til et numerisk talltastatur, mens for andre er dette bare i veien.

Pekeplatene er ikke like viktige på en spillbærbar siden du stort sett spiller med mus, men her er det uansett lite å utsette på de tre testmaskinene.

Fra venstre til høyre: Acer, Razer og MSI.

MSIs 17-tommer overlegen på støy

Da vi testet rimeligere RTX 2060-baserte spillbærbare syntes vi alle støyet litt mer enn de burde og hva vi syntes var behagelig.

Ironisk nok viser målingene våre at to av dagens kraftigere maskiner støyer mindre enn disse. Dette kan vi takke Nvidias Max-Q-design for, men for den soleklart beste på støy, som er MSIs GS75 Stealth, spiller nok også det økte volumet inn. 17-tommeren har jo bedre plass til kjøling enn en 15-tommer, og dette kommer den altså til gode i form av betydelig lavere støy.

47 desibel er lavt nok til at støyen ikke er plagsom selv med åpne hodetelefoner, og viftene er såpass intelligente at de gradvis bygger opp moment eller senker hastigheten for en jevnere opplevelse. Denne støyen er av typen som du faktisk kan glemme bort mens du spiller.

Acer leverer også et godkjent støynivå, særlig for en 15-tommer, mens Razer har stort forbedringspotensiale. Vi vil karakterisere deres Blade 15 Advanced med 53 desibel som støyende under spilling.

Det skal nevnes at alle maskinene har en såkalt «Whisper Mode». Denne modusen lar deg spesifisere maks FPS i hvert enkelt spill fra 30 til 120 FPS, noe som kan sørge for at grafikkbrikken ikke må jobbe så hardt og dermed trenger mindre kjøling. Dette er et fint alternativ når du spiller spill som ikke må pumpe ut så mange FPS som mulig eller du har andre i rommet som reagerer på støyen fra maskinen.

Konklusjon

Best i test!

Acer Predator Triton 500 (NH.Q4WED.031)

Acers Predator Triton 500 vant nylig vår samletest av spillbærbare med RTX 2060-grafikk. Her befester de sin posisjon som en seriøs og troverdig aktør ved å toppe også testen vår av maskiner helt i toppsjiktet.

For Predator Triton 500 tar en knepen seier over MSIs GS75. Det skyldes i hovedsak fire ting:

1) Den er langt rimeligere og er den eneste av de testede RTX 2080 Max-Q-maskinene som kan sies å tilby relativt god valuta for pengene.

2) Den har en mer gjennomtenkt plassering og utforming av berøringsflaten, som ikke kommer i veien for deg når du bruker tastaturet.

3) Panelet støtter Nvidias G-Sync-teknologi. Dette gir en «roligere» bildeflyt som kan hjelpe til med å forbedre opplevelsen om FPS-en blir svært lav, samt lar deg oppleve raske spill helt uten riving når du spiller med opplåst FPS.

4) Acer gir deg hele én terabyte med SSD-lagring. Det kommer godt med når nye spill gjerne er på 50-60 gigabyte eller mer. Og på bærbare maskiner vil du jo helst unngå å måtte dra med deg ekstern lagring.

I tillegg til disse punktene er ytelsen helt på linje med de andre maskinene, byggekvaliteten er prima og tastaturet det samme. Skjermen oppleves som lyssterk nok, og selv om den kanskje har «feil» farger som er vel mettede, er de i alle fall spreke og gjør innholdet interessant å se på.

Maskinen støyer merkbart mer enn MSI-maskinen, men uten at den oppleves som direkte støyende, slik som er tilfelle for Razers Blade 15 Advanced. Vi skal også huske på at vi snakker om en 15-tommer her, og ikke en 17-tommer med mer plass til kjøling.

Batteritiden er imidlertid ganske dårlig, så om dette er viktig for deg bør du se deg om etter noe annet, for eksempel annenplassen i denne testen.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Acer Predator Triton 500 (NH.Q4WED.031) 8.5 Meget bra sitat Topp ytelse i solid innpakning for en akseptabel pris. Fordeler + Svært god spillytelse

+ Høy prosessorytelse

+ Mye lagringsplass

+ Solid byggekvalitet

+ Godt design

+ God skjerm med G-Sync

+ Behagelig tastatur med lite støy

+ Presis og jevn pekeplate

+ Billigst i testen Ting å tenke på — Merkbar støy ved spilling

— Svak batteritid

— Ikke kalibrert skjerm

En god nummer to

MSI GS75 Stealth 8SG-054NE

Grunnen til at MSI plasseres rett bak Acers Predator Triton 500 har først og fremst med prisen og den nevnte designblemmen å gjøre. For om vi ser på ytelsesforskjellen ned til bærbare med RTX 2060-grafikk er ikke denne voldsomt stor, men avstanden i pris er nettopp det. Vi synes også det er kjedelig at vi stadig kommer borti pekeplaten når vi skriver, noe som skyldes formen og plasseringen.

Når det er sagt har MSI på alle andre områder bygget en helt rå spillbærbar. Har du pengene og vet at du vil ha en mus koblet til 99 prosent av tiden kan det godt være at det er denne maskinen du skal velge.

Her får du nemlig topp ytelse med bemerkelsesverdig lavt støynivå. Her er MSI i en helt annen liga enn eksempelvis Razer, men også merkbart bedre enn Acer. Denne prestasjonen er sjelden for så kompakte og kraftige maskiner, selv om det selvsagt er en fordel for MSIs 17-tommer at konkurrentene med 15-tommers panel er fysisk mindre med dårligere plass til kjøling.

Panelet på 17 tommer gjør maskinen litt større og litt tyngre enn konkurrentene, men dette er ikke noe vi ville tenkt på med mindre vi skulle transportere med oss maskinen daglig. De par ekstra tommene gir et fordelaktig større vindu inn i spillverdenen og bedre oversikt ellers i Windows. Kvaliteten på panelet er dessuten best både når det kommer til nøyaktighet og lysstyrke. Så skulle vi selvsagt ønske at G-sync også var med på lasset.

Tastaturet er veldig behagelig og kan tilpasses opp og i mente. Maskinen er svært godt bygget, og solide materialer som aluminium er en av hovedbyggesteinene. Selv om vi snakker om en spillbærbar er dessuten designet såpass minimalistisk og nedtonet at den passer inn i flere miljøer enn spillrommet til fjortenåringen.

Én ting til slutt: Vi skulle ønsket oss dobbelt så mye lagringsplass. Dagens spill er ofte opp mot 60 til 70 GB, og morgendagens enda større, så vær obs på at du kanskje ikke kan ha alle favorittspillene dine installert på en og samme tid. Men det er kanskje ikke et så stort problem med tanke på dagens raske nettlinjer. Dessuten har maskinen plass til en ekstra Sata-basert M.2-SSD om du vil sette inn dette senere.

Alt i alt er MSI GS75 Stealth et virkelig solid alternativ for deg som tåler prisen og kan leve med den leie plasseringen og formen til pekeplaten.

8 Meget bra fjerne Sammenlign MSI GS75 Stealth 8SG-054NE 8 Meget bra sitat Valget for deg som alltid har en spillmus like ved. Fordeler + Høy spillytelse

+ God prosessorytelse

+ Plass til oppgradering av lagringskapasitet

+ Stor, lyssterk og kalibrert skjerm

+ Lavt støynivå

+ God byggekvalitet

+ Behagelig og støysvakt tastatur

+ God pekeplate

+ God batteritid Ting å tenke på — Problematisk plassering av pekeplate

— Noe dyr

— Har ikke G-Sync

Testens best bygde

Razer Blade 15 (2019) (RZ09-02888N92-R3N1)

Vi hadde store forventninger til Razers Blade 15 Advanced. Kanskje fordi selskapet er et rendyrket spillselskap og mange i lang tid har vært villige til å betale mer for deres maskiner enn for konkurrentene.

Etter å ha blitt kjent med Razer, både gjennom fjorårets Blade 15 og denne nye Advanced-kraftpakken med RTX 2080 Max-Q-grafikk, forstår vi «hypen» og hvorfor mange liker produktene deres. Men målingene våre viser at Razer langt fra er perfekte.

For ved siden av å være blant de dyrere 15-tommerne i klassen har Razers Blade 15 Advanced en litt for lyssvak skjerm som heller ikke har G-Sync, slik Acers Predator Triton 500 har. Den støyer også betydelig mer enn både Acers sammenlignbare 15-tommer og MSIs 17-tommer store GS75 Stealth. Videre er Razer litt gniene på komponentene. Acer gir deg dobbelt så mye lagring for lavere pris, mens MSI gir dobbelt så mye minne.

Razers kandidat har imidlertid også flere sterke sider. For eksempel er byggekvaliteten vanvittig god og designet virkelig stilig. Kanskje er den enda et hakk bedre enn de øvrige maskinene i testen på disse områdene. Om Apple skulle laget en spillmaskin ville den kanskje sett og føltes ut som dette.

Skjermen er også i det minste godt kalibrert. Pekeplaten er stor, responsiv og nøyaktig, og tastaturet er kjapt og kontant med utallige muligheter for tilpasning. Vi vekter ikke batteritiden så høyt i tester av spillbærbare, men om det er viktig for deg leverer Blade 15 Advanced svært godt på dette punktet.

Vi avskriver ikke Blade 15 Advanced helt, men du bør eie et par lukkede hodetelefoner og bruke den mest i svak belysning for at den ikke skal irritere deg.

7 Bra fjerne Sammenlign Razer Blade 15 (2019) (RZ09-02888N92-R3N1) 7 Bra sitat Testens stiligste og mest solide maskin sliter med støy og lyssvak skjerm. Fordeler + Høy spillytelse

+ God prosessorytelse

+ Ekstremt høy byggekvalitet

+ Tøft design

+ Kalibrert skjerm

+ Raskt og kontant tastatur

+ Stor, presis og jevn pekeplate

+ Svært god batteritid Ting å tenke på — Ønsker oss mer minne/lagring for prisen

— Støyer en del under spilling

— Lyssvak skjerm

Litt om hvordan vi har testet (Trykk for å vise)

Alle maskinene kom med hvert sitt program for styring av ytelse og strømsparing. Med mange ulike profiler å velge mellom landet vi til slutt på at det mest rettferdige var å teste på den høyeste ytelsesmodusen så lenge denne ikke var tydelig merket med «overklokking».

Dette er ikke for å «straffe» enkelte av deltakerne i testen, men heller fordi vi av erfaring vet at OC-modus gir kraftig økt støy og generelt ikke signifikant høyere ytelse.

For MSI testet vi på «Sport Mode», for Acer testet vi på «Normal»-modus heller enn OC-modusene «Rask» eller «Raskere»-, og for Razer på «Gaming Mode».

Ved test av batteriet er modusen satt til den som klinger mest energisparende-aktig. I tillegg er eventuell G-sync slått av, skjermens oppdateringsfrekvens satt til 60 Hz, strømstyringen i Windows satt til «bedre batteri» og lysstyrken til 150 nits.

Oppdatert 27. juni 2023