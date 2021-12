Norges billigste kaffetraktere

Biltema møter Clas Ohlson til duell. Duger noen av dem?

Biltemas kaffetrakter til venstre, og Clas Ohlsons til høyre.

Det siste året har vi testet både de mest eksklusive kaffetrakterne, og modeller under tusenlappen.

Det vi fant ut var interessant:

Flere av de rimeligere trakterne laget like god kaffe som toppmodellene. Enkelte av dem var også gode på andre områder.

Dette ga oss en idé.

I forrige samletest satte vi prisgulvet til 500 kroner. Kunne vi gå enda lavere og finne en trakter som laget god kaffe?

Jakten på en skjult kaffejuvel var i gang, og raskt pekte to traktere seg ut.

En fra Biltema til 200 kroner, og en fra Clas Ohlson til 280 kroner. Prisen gjør dem til to av Norges aller billigste kaffetraktere.

De er riktig nok veldig enkle av seg og strippet for ekstra-funksjoner. Men tenk om Biltema- eller «Claser’n»-trakteren kunne hamle opp med de dyrere vi har anbefalt?

Om så bare på bare smaken, som jo er det viktigste.

Vi tok dem inn til test for å finne ut om 200 kroner gir deg god kaffe!

PS: Vi forsøkte også å teste de tilsvarende rimelige trakterne fra Jula og Europris, men disse var enten utgående eller ikke på lager.

Disse trakterne er testet

Produkt Biltema «Kaffetrakter 1,5 liter» Clas Ohlson «Kaffetrakter 12 kopper» annonse Pris 199,- 280,- Pris ved test 200 kroner 280 kroner Effekt 1000 Watt 1080 Watt Kapasitet 1,5 liter (12 kopper) 1,5 liter (12 kopper) ECBC-godkjent Bytt Bytt Avtakbar vanntank Bytt Bytt Timerfunksjon Bytt Bytt Slå av varmeplate Bytt Bytt Auto-av Krysse av Krysse av Kabeloppbevaring Krysse av Bytt Dryppstopp Automatisk Automatisk Mål (HxBxD) 34 x 21,5 x 23 cm 32 x 25 x 15,5 cm Utførelse Blank plast Blank og matt plast

Styrker og svakheter ved trakterne

Utvid tabellen for å se detaljerte beskrivelser, eller åpne i fullskjerm for best oversikt!

Produkt Temperatur Tidsbruk Smaktest 1 liter-brygg Smaktest 1 kopp-brygg Støy Brukervennlighet Tilpasninger Byggekvalitet Design Rengjøring Biltema «Kaffetrakter 1,5 liter» Clas Ohlson «Kaffetrakter 12 kopper»

Clas Ohlsons kaffetrakter 12 kopper

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

Vi må innrømme at vi ikke hadde store forventninger til denne testen. Prisen var ekstremt lav, noe som ofte gir produkter med lavere kvalitet.

Det sagt var det aldri noen tvil om at trakteren fra Clas Ohlson var denne duellens vinner.

Det er det én grunn til: den trakter helt «grei» kaffe som også var klart bedre enn hva konkurrenten fra Biltema disket opp med.

Kaffen dens vil ikke hylles av kaffenerder, og satt opp mot testvinneren vår i premiumsegmentet, Wilfas Svart Precition som brygger med korrekt tid og innenfor korrekt temperatur, var den sjanseløs i smakstesten vår.

Likevel lykkes den i å fange i alle fall noe av den særegne smaken i kaffen vi matet den med. Og like viktig: vi rynket aldri på nesen over usmaker.

Vi noterte oss at vår syrlige testkaffe ble litt i overkant syrlig, og at den manglet mye av sødmen vi finner hos bedre traktere. Det gjaldt både på literstesten og ved brygging av bare en kopp.

Men, selv om den ikke trakter like godt og balansert som dyrere testvinnere, skal Clas Ohlson-trakteren ha skryt for at den ikke produsere bitter eller overekstrahert kaffe som tørker ut munnen i etterkant.

Uten en konstant kritisk tunge, eller forventning om at trakteren vil hente ut det beste fra dyr spesialkaffe, tror vi denne vil gjøre jobben for en del kaffedrikkere.

Det sagt må du være klar over at smakstesten er der trakteren gjør det «best».

På alle andre områder står det ganske dårlig til.

For det første er trakteren veldig treg, der en liter bruker over 10 minutter på å bli klar. Andre traktere klarer literen på nesten halv tid. Underveis må du også holde ut med konstant høy og plagsom støy.

Det er også klart at ingen har lagt sjelen sin ned i arbeidet med utformingen av trakteren. Et beskrivende eksempel på det er hvordan filterkurven svinger ut mot veggen – fra deg – slik at trakteren må løftes frem hver gang den skal fylles eller tømmes for kaffe. Det er komplett idiotisk.

Ellers oser det «billig» av trakteren, som er konstruert i hundre prosent hardplast. Én ting er at den knapt veier noe slik at den sklir rundt på kjøkkenbenken når du setter i eller trekker ut kolben. En annen er at trakterens blanke overflater raskt tiltrekker seg støv og fettmerker, samt får masse småriper som skjemmer den ytterligere.

De få positive punktene blir dermed begrenset til at karaffelen er god å helle av og at det er lett å fylle på vann i den store vanntanken.

Mange av problemene og de dårlige løsningene denne trakteren sliter med slipper du helt unna om du omtrent dobler prisen du betaler. Da blir også selve kaffen merkbart bedre. Har du mulighet og ønske om en bedre totalpakke ville vi derfor vurdert en av de rimeligere testvinnerne fra samletesten vår av traktere mellom 500 og 1000 kroner i stedet.

4.5 Svakt Clas Ohlson «Kaffetrakter 12 kopper» annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sammenlign sitat " Kan vurderes om budsjettet trumfer alt annet. " Fordeler Krysse av Lager helt allright kaffe. (Både liter og kopp)

Krysse av Lett å fylle vann

Krysse av God karaffel

Krysse av Rimelig Ting å tenke på Bytt Treg

Bytt Støyer veldig

Bytt Elendig løsning for filterholder

Bytt Ustabil dryppstopp

Bytt Ingen tilpasningsmuligheter

Bytt Lav byggekvalitet og kjedelig design

Bytt Overflaten blir raskt stygg

Biltemas «Kaffetrakter 1,5 liter»

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

Vi fant ingen rimeligere og like tilgjengelig kaffetrakter som denne fra Biltema. Hadde den levert en grei kopp kaffe for 200 kroner, kunne det alene vært argument nok for flere til å plukke opp en til kjøkkenet, arbeidsplassen eller hytta. Uansett hvordan den ellers opplevdes i bruk.

Dessverre må vi si at prisen er det eneste som imponerer med trakteren.

Kaffen den lager er ikke bare flere hakk dårligere enn hva konkurrenten disker opp med, men smakte også direkte overekstrahert og bittert. Faktisk til et slikt nivå at munnen tørket ut og det prikket i tungen vår etter hver slurk. Det var også stort underskudd av sødme her, og koppen var langt fra balansert og god.

Ved å levere såpass svakt på selve smakstesten var det aldri mulig å redde seg inn for Biltema-trakteren. Og det forsøkte den heller ikke.

Her får du riktig nok en smartere løsning for å tømme filterholderen enn hos konkurrenten, men bare om du ikke har overskap som lokket dens enkelt kan stange opp i. Og som hos konkurrenten er karaffelen god å helle av.

Men konstruksjonen i blank hardplast sanker ingen poeng. Heller støv, riper og fettmerker. Åpne/lukke-mekanismen til filterholder og vanntank gir også en dårlig følelse og holder lav kvalitet.

Å fylle vann er dessuten mer kronglete med intern vanntank bak filterkurven. I tillegg bidrar den lave vekten til at trakteren ofte må holdes igjen når du betjener den og ikke vil den skal bevege på seg.

Trakteren er veldig treg der den bruker nesten 10 minutter på en liter, og den støyer nesten like mye som konkurrenten.

Om vi skal oppsummere tror vi faktisk vi har funnet ut at prisgulvet for en grei kaffetrakter ligger et stykke over denne til to hundrelapper.

Har du stramt budsjett å bruke på kaffetrakter vil modellen fra Clas Ohlson være et bedre valg som gir deg bedre kaffe. En langt bedre totalopplevelse, både for smak og betjening, får du imidlertid først om du tar steget opp til trakterne mellom 500 og 1000 kroner.

3.5 Dårlig Biltema «Kaffetrakter 1,5 liter» annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sammenlign sitat " Lav pris gjør ikke opp for det du serveres her. " Fordeler Krysse av Ekstremt rimelig

Krysse av God karaffel

Krysse av Grei å betjene uten overskap

Krysse av Kabeloppbevaring Ting å tenke på Bytt Kaffen er ikke god (bitter og gir tørr munnfølelse)

Bytt Treg

Bytt Støyer en del

Bytt Lite brukervennlig med overskap

Bytt Ustabil dryppstopp

Bytt Ingen tilpasningsmuligheter

Bytt Lav byggekvalitet og kjedelig design

Bytt Overflaten blir raskt stygg

Slik har vi testet Vi har brygget to runder med hver trakter. En for litersbrygg, og en for en enkelt kopp. Ved litersbrygget har vi brukt 60g kaffe malt etter «butikkstandard», og for 1-koppbrygget har vi valgt 250 milliliter vann til 15g kaffe, malt noe finere enn butikkstandard. Kaffen vi har brukt under testingen er «Coffee of the World» sin «Mount Kenya», en fruktig medium brent kaffe med mye aroma og høy syrlighet. For traktere med flere program har vi benyttet standardprogrammet, eller evt. såkalte «Gold»-program hvor tilgjengelig. Disse skal følge ECBC-standarden for bryggetid og temperatur. For enkeltkopper har vi benyttet egnet program om tilgjengelig. Vi har sammenlignet trakterne mot hverandre samt vår testvinner i premiumkategorien, «Wilfa Svart Performance», og notert ned smaksprofiler. Traktere som har fått graderingen «Svært bra» eller «Bra» etter smakstesten har alle stort potensial, med kun marginale forskjeller seg imellom. Vi har benyttet en «EasyLog» fra Lascar Electronics for å logge temperaturen under bryggeprosessen. Måleren har en feilmargin på 2,5c, som er godt nok til at vi kan avsløre om trakterne ligger innenfor de 92 til 96 celsius ECBC legger til grunn for sine anbefalinger for bryggetemperatur og som er en standard å strekke seg etter i bransjen. For støymåling har vi brukt et desibelmeter til å logge den presist fra 20 centimeter avstand, men også vurdert den opplevde støyen. Mer +

Vi har flere tester for kaffedrikkere:

Les også Den beste kaffetrakteren : Oppgrader hjemmekontoret med den beste kaffetrakteren

Les også Beste kaffetrakter 500 - 1000 kroner : Vi har testet syv rimelige kaffetraktere

Les også Kaffekvern : Disse kaffekvernene gjør underverker for kaffen din

Les også Derfor bør du kverne kaffe for hånd

Les også Den beste termosen (2021) : Åtte termoser, flere potensielle vinnere og én tydelig taper

Eier du noen av produktene i samletesten? Hjelp andre ved å skrive en anmeldelse Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse Clas Ohlson «Kaffetrakter 12 kopper» Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse Biltema «Kaffetrakter 1,5 liter» Forrige Neste