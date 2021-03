RTX 3060 Ti: Stort og påkostet vs. kompakt budsjettkort

Er de påkostede kortene verdt de ekstra hundrelappene?

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud 3 Mar 2021 18:00

Å teste grafikkort er litt vanskelig for tiden. Tilgjengeligheten er ekstremt knapp slik at få har muligheten til å kjøpe kortene vi skriver om og prisene gir knapt mening lenger. De ligger skyhøyt over Nvidias og produsentenes annonserte utsalgspriser, de endres fra uke til uke og det er ikke engang uvanlig å se modeller fra svakere RTX-serier som ligger over enkelte modeller fra en kraftigere serie.

Mye av det vi sjekker når vi tester grafikkort er jo om de gir mening og verdi for pengene i forhold til andre serier rundt dem. Med et skiftende prisbilde og lanseringer som spres utover svært mange måneder, er det tilnærmet umulig å gi flere modeller en rettferdig vurdering som vi føler oss trygge på vil stå seg også i ukene og månedene etter at testen er publisert.

Fremfor å i hovedsak fokusere på verdi for pengene mot andre serier eller konkurrenter, tenkte vi det denne gang kunne være interessant å kikke på konkurransen innad i samme serie og hos samme produsent.

Normalt setter vi et tredjepartskort opp mot et «referansekort». Nå som vi skal kikke på RTX 3060 Ti-serien velger vi, i tillegg til å teste referansemodellen fra Nvidia, å sette to kort fra Gigabyte opp mot hverandre. Det ene er blant selskapets enklere modeller, kalt «Eagle OC», mens «Gaming OC Pro» er dyrere og på papiret mer påkostet.

Finner vi egenskaper som gjør det verdt å bla opp mer penger for «oppgraderte» kort innad i samme serie? Blir det ytelsesforskjeller som utgjør forskjellen, eller kjøleegenskapene og støy?

Særlig interessant blir dette nå som vi tar for oss en trio med kort tilhørende «mellomklassen», som dermed skal være oppnåelig for mange lommebøker. I denne priskategorien er kanskje ikke like mange så interessert i å bla opp mer penger for «det lille ekstra» som i entusiastklassen.

Det rimeligste kortet i RTX 3060 Ti-serien er Nvidias eget Founders Edition som Nvidia hevder har en pris på 4700 kroner. Dette vil imidlertid mest fungere som et kontrollkort, for det er ikke tilgjengelig for salg i Norge og det er ukjent om det noen gang vil bli det.

Med dagens opphetede markedet selges tredjepartskortene fra Gigabyte for langt høyere summer. Eagle OC ligger på omtrent 5900 kroner, mens Gaming OC Pro ligger på omtrent 6500 kroner når vi skriver vår test. Ingen av dem er imidlertid tilgjengelig for kjøp for disse prisene.

Vi går rett det viktigste for alle som vurderer Nvidias RTX 3060 Ti-serie, som er ytelsen.

Målingene våre viser for det første at alle de tre kortene, være seg Nvidias Founders Edition eller Gigabytes Eagle OC og Gaming OC Pro, yter helt identisk!

Dette er ganske overraskende. Det er så godt som aldri store forskjeller å spore mellom kort fra samme serie, men det er nesten alltid mulig å vise til at ett av kortene, gjerne det dyreste med mest påkostet kjøleløsning, drar fra med i alle fall et par-tre prosentpoeng mot resten.

For RTX 3060 Ti-serien virker det som kjøleløsningen til de ulike modellene ikke påvirker ytelsen. Dette understøttet overvåkningsprogrammet vårt, GPU-Z, som under testløpene våre dokumenterte hvordan samtlige modeller skrek etter mer strøm. Strøm var alltid den begrensende faktoren når lasten ble høy og bildeflyten stanget i taket i de ulike oppløsningene. Ikke én gang under testingen ble det eksempelvis flagget for at temperaturen begrenset ytelsen.

Det er tydelig at Nvidia har gitt grafikkbrikken som ligger til grunn i RTX 3060 Ti-kortene en kraftig begrensning på hvor mye strøm den kan få tilført og utnytte. Dette er kjedelig for Gigabytes dyre Gaming OC Pro, som kommer med en 8+6-pinnkontakt fremfor eksempelvis en enkelt 8-pinnkontakt på Eagle OC.

Det sagt gjør funnene det enklere for deg som skal velge et RTX 3060 Ti-kort da du ikke trenger å tenke like mye på ytelsesforskjeller innad i samme serie lenger.

Og når det kommer til ytelsesforskjell mot andre serier er det lett å skaffe seg oversikt:

40 prosent raskere enn forgjengeren

Når vi legger 1440p-oppløsningen til grunn, som fra snittbildeflyten i de fem testspillene våre virker å være en perfekt match for serien, er et RTX 3060 Ti henholdsvis 59 og 40 prosent raskere enn RTX 2060 og RTX 2060 Super som det erstatter.

Om du ruger på et GTX 1060 6GB-kort, som ikke er med i grafen, kan vi fra vårt store Excel-ark med målinger fortelle at du står overfor omtrent 160 prosent høyere ytelse om du oppgraderer.

Om du vakler mellom å velge et RTX 3060 Ti eller et dyrere RTX 3070 kan valget også ha blitt lettere etter å ha lest denne testen, for RTX 3070 yter bare litt over 10 prosent bedre i 1440p-oppløsning.

Generelt anbefaler vi ikke RTX 3060 Ti-kortene for 4K-oppløsning ettersom de i snitt ikke klarer å opprettholde minst 60 FPS. Min-FPS kan også falle helt ned mot 30 FPS i enkelte titler i denne høye oppløsningen.

Det er imidlertid verdt å merke seg at desto høyere oppløsningen blir, desto mer flekser RTX 3060 Ti muskler over tidligere RTX-serier. Det dette betyr i praksis er at prosessoren vår holder igjen ytelsen noe i enkelte titler på lavere oppløsninger. Har du en raskere prosessor enn vår AMD R9 3950X kan du dermed se frem til noe høyere bildeflyt i både 1080p og 1440p-oppløsning enn det som kommer frem av grafene våre. Hvor realistisk det er at noen vil kombinere en så sterk prosessor med et mellomklassegrafikkort er dog et helt annet spørsmål, men kanskje vil noen oppgradere prosessoren i løpet av året?

Å sammenligne pris er som vi nevnte innledningsvis nesten helt poengløst for tiden, ettersom den endres hver uke og tilsynelatende bare fortsetter oppover for hele serien. Få kort er heller tilgjengelig til prisen nettbutikkene viser, og Nvidias Founders Edition-kort har aldri vært å se snurten av i Norge.

Når vi ser på en slanket versjon av grafen som viser hvor mye ytelse du teoretisk sett får for pengene dine akkurat nå, er denne heller ikke så spennende da alle RTX 3060 Ti-kortene jo yter helt likt. Høyere pris for en modell betyr dermed lavere verdi for pengene, enkelt og greit.

Men det er jo andre ting enn ytelse som er viktig når man velger grafikkort, som støy og varme, som vi hopper over til.

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Mye viftestøy

Med lik ytelse blir det enda viktigere at det dyreste kortet leverer på viktige egenskaper som støy og temperatur.

Heldigvis for Gigabytes Gaming OC Pro gjør det også det. Kortet oppleves som stillegående under hard last. Såpass stille at du trolig har andre vifter i maskinen din som overdøver det under spilling.

Forskjellen til det rimeligere Eagle OC kunne også knapt vært større. Gigabytes kompakte alternativ med to vifter høres godt. Det har ingen ulyder ved seg, men viftene dets går på konstant høyt turtall for å holde tritt med storebrorens ytelse og temperatur samtidig som det forsøker å veie opp for sitt mye mindre kjøleareal.

På en side er det artig at man kan få tak i kompakte grafikkort med samme ytelse som større kort med flere vifter og kraftigere kjøler. Vi ville imidlertid ikke orket å høre på Eagle OC under lengre spilløkter og hadde sannsynligvis endt opp med å justere ned ytelsen for å redusere støynivået. Da har det fabrikkoverklokkede kortet tapt kampen om alle andre kunder enn de med svært kompakte kabinett som også aksepterer støy. Altså de fleste.

Ett kort trekker mer strøm

Gigabytes Gaming OC Pro trekker mer strøm enn de andre kortene under spilling. En ekstra vifte forklarer noe, men ellers skulle man tro noen av de ekstra 40 wattene gikk til å gi høyere ytelse uten ekstra manuell overklokking på toppen av fabrikkoverklokkingen det leveres med. Slik er det imidlertid ikke.

Det vi kan si er imidlertid at om du skal kjøpe ett av de to kortene fra Gigabyte for å overklokke, bør du helt klart går for storebroren. Det er ikke sikkert det gir deg mye ekstra ytelse for innsatsen, men her har du i det minste rom for å prøve deg uten at støy blir et problem. Du kan også øke den såkalte «Power Limiten» med 12 prosent, som er mer enn for Eagle OC, og Gaming OC Pro kommer dessuten med mulighet for å veksle mellom to BIOS-er, «Silent» og «OC». Ytelsen deres er helt identisk i våre målinger, så de fungerer mest som en ekstra sikkerhet om noe skulle gå til skogs ved manuell overklokking.

Når det kommer til Nvidias Founders Edition er dette hakket roligere enn Gigabytes beste kort, men også varmere. Uten å være tilgjengelig for salg spiller det liten rolle for de fleste. For vår del – som skal teste spill på dette i flere år fremover – er det imidlertid greit å se at ytelsen dets ikke påvirkes negativt av varme.

Strålesporing og DLSS-ytelse

Flere og flere titler får nå støtte for strålesporing og DLSS, to teknologier som vi ikke måler effektene av i våre standard ytelsestester. Det skyldes at eldre grafikkort ikke støtter noen av teknologiene, og at AMD ikke har noen rivaliserende DLSS-teknologi for sin nye RX 6000-serie enda.

Sjansen er stor for at du vil ha et grafikkort som er kapabelt til å drive begge teknologier. Strålesporing gir, blant annet, støtte for svært realistiske lys- og skyggeeffekter samt refleksjoner i spill, mens DLSS kan levere en voldsom ytelsesøkning ved intelligent oppskalering av bildet tilnærmet uten synlige artefakter. De to teknologiene skinner også når de jobber i tandem. Strålesporing ved å gi mer realisme til spillverdenen, og DLSS for å hente inn igjen bildeflyten den krevende strålesporingen stjeler når den er aktivert.

Om du ønsker å dra nytte av kun strålesporing i støttede spill viser våre målinger at du bør ha en skjerm med kun Full HD-oppløsning. Ellers vil du oppleve merkbare dupp i bildeflyten og mye hakking.

Trøsten får være at ikke engang storebroren RTX 3070, med omtrent 13 prosent høyere ytelse her, er kraftig nok for strålesporing i 1440p-oppløsning. Målingene viser også hvordan AMDs dyrere RX 6800 har en dårligere implementert strålesporing som gir lavere ytelse.

Som nevnt støtter imidlertid mange spill en kombinasjon av strålesporing og Nvidias DLSS-teknologi. Fra DLSS-testen vår ser vi at et RTX 3060 Ti kan løfte bildeflyten med omtrent 65 prosent sammenlignet med resultatene kortet oppnår ved tradisjonell rendering av «Control». Det er imponerende, særlig ettersom du knapt ser forskjell på billedkvaliteten under spilling.

Slår man sammen de to teknologiene strålesporing og DLSS ender vi i Control opp med 80 FPS ved 1440p-oppløsning, som er mer enn spillbart. Dette er dessuten 2 FPS mer enn om begge teknologiene var avslått, noe som viser at DLSS ikke bare kan hente inn igjen noe av ytelsestapet strålesporing påfører kortet, men forbedre resultatet ut over det opprinnelige!

Dette er også nesten dobbelt så godt resultat som AMDs RX 6800 kan vise til, et kort som nevnt har svakere implementering av strålesporing og helt mangler et DLSS-alternativ.

Akkurat som for tradisjonelle rasterbaserte spill kan vi dermed anbefale RTX 3060 Ti for 1440p-spilling i titler som støtter både strålesporing og DLSS.

Storebror RTX 3070 leverer omtrent 11 prosent høyere ytelse for strålesporing og DLSS. Det er ikke nok til å forsvare en oppgradering dit eller på noen måte tillate spilling i enda høyere oppløsninger, som 4K. Om 4K-spilling med strålesporing og DLSS er det du ønsker må du opp på et RTX 3080 og en helt annen prisklasse.

Konklusjoner

Et RTX 3060 Ti lar deg spille med jevn og høy bildeflyt i både Full HD- og 1440p-oppløsning. Dette gjelder også for titler som støtter strålesporing og DLSS. Akkurat som det dyrere RTX 3070, som bare er 10 prosent kraftigere men i alle fall på papiret fra 23 prosent dyrere.

Med normale priser ville dermed RTX 3060 Ti-serien vært klart å foretrekke over RTX 3070-serien for deg som er budsjettbevisst.

I dagens marked, med oppblåste priser og kort som enten ikke er tilgjengelig for levering eller ikke engang bestilling, er det imidlertid vanskelig å mene så mye om hvilke serier som gir mest mening å kjøpe.

Derfor har vi heller ikke satt karakterer på disse kortene, ettersom det er såpass tett knyttet opp til pris.

Det vi likevel kan si er at RTX 3060 Ti er en heftig og svært merkbar oppgradering over kort som GTX 1060 og RTX 2060. Selv eiere av et RTX 2060 Super fra forrige generasjon vi få betydelig høyere ytelse.

Nå er ikke AMD klare med sine konkurrenter til RTX 3060 Ti-serien enda, men det som allerede er helt klart er at bare Nvidias kort gjelder om du vil nyte strålesporing denne generasjonen. Nvidias strålesporing er mer effektiv enn AMDs, noe vi blant annet ser ved at mellomklassekortet RTX 3060 Ti danker ut «entusiastkortet light» RX 6800 i vårt testspill. I tillegg sørger DLSS-teknologien til Nvidia for at RTX 3060 Ti kan holde strålesporing aktivert i inntil 1440p. Da med høyere bildeflyt enn AMDs dyrere grafikkort klarer å hoste opp i den lave Full HD-oppløsningen.

Nvidia RTX 3060 Ti Founders Edition

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Det er ikke sikkert du noen gang vil kunne kjøpe Nvidias Founders Edition. Det er fryktelig leit, for om kortet hadde vært tilgjengelig, og særlig til prisen Nvidia presenterte det med, ville det være et røverkjøp vi knapt har sett maken til.

Kortet yter svært godt, men det er også nesten helt stille under last og ser rett og slett ekstremt bra ut med stilrent og «voksent» design. Byggekvaliteten på kortet, med neste bare aluminium og gjennomtenkt kjøling, overgår konkurrentenes på alle områder.

Men, om man ikke kan kjøpe Founders Edition, så kan man ikke. Da får man nesten bare velge et større og kraftigere tredjepartskort. I alle fall om alternativet er å spare noen hundrelapper på et kompakt og bråkete et. Bare se på «annenplassen» under.

Nvidia RTX 3060 Ti Founders Edition 8GB annonse Sjekk prisen Det beste RTX 3060 Ti-kortet som dessverre ikke er i salg Fordeler Et supert 1440p-alternativ både med og uten «RTX»-funksjoner.

Ekstremt god byggekvalitet

Flott funksjonelt og stilrent design

HDMI 2.1-støtte og AV1-avkoding

Viftene står stille på lav last

Bedre på strålesporing enn konkurrenten

DLSS gir høyere ytelse i flere spill Ting å tenke på Ikke tilgjengelig for salg

Blir varmere enn andre modeller

Strømkontakt plasert midt på kortet og krever (medfølgende) adapter

RTX 3060 Ti Gigabyte Gaming OC Pro

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Av kortene vi har testet som – i alle fall i teorien – er tilgjengelig for salg, er Gigabytes RTX 3060 Ti Gaming OC Pro det beste valget.

Kortet har ikke bedre ytelse enn de andre modellene fra RTX 3060 Ti-serien det er målt opp mot, men i forhold til det kompakte og rimeligere Gigabyte Eagle OC er det mye hyggeligere å bo sammen med. Det er fordi det støyer så mye mindre, og oppleves som tilnærmet lydløst under spilling.

Her spiller den ekstra viften, samt den mye kraftigere kjøleren enn hos Eagle OC følgelig inn. De tre viftene til kortet måler 80 millimeter i diameter og spinner i motsatt retning av hverandre. Gigabyte hevder dette reduserer sjansen for turbulens, som kan gi lavere luftflyt og mer støy. Viftene har ikke doble kulelager som eksempelvis MSI bruker, men de er satt inn med en spesielt grafen-gel som bidrar til at de nesten skal matche den gode levetiden deres og lage enda mindre lyd. Akkurat dette siste er det vanskelig å verifisere, men som sagt er vi i alle fall fornøyde med støynivået.

Gaming OC Pro har god kontroll på temperaturen. Du som har en vanlig luftkjøler bør imidlertid merke deg at mye av varmen vil blåses rett opp mot prosessoren fremfor å forsvinne ut i bakkant. Deler av bakplaten er nemlig åpnet opp, men dette er ikke noe problem om du har en AIO-kjøler.

Byggekvaliteten er helt standard, med hele huset bygget av plast mens bakplaten er laget av aluminium.

Kortet er ikke spesielt stort og burde lett passe inn i alle standard ATX-kabinetter. Det er også ganske konservativt designet, med sort og sølvgrå base, og enkelte hvite detaljer. RGB-belysningen, som begrenser seg til å velge farge for Gigabyte-logoen på siden av kortet, kan for øvrig synkroniseres mot andre av Gigabytes Aorus-enheter om du har noen.

Gaming OC Pro trekker noe mer strøm enn de andre i testen. Vi ser ingen åpenbar grunn til at det må være slik ut av esken, men dersom du vil leke deg med ekstra overklokking kan du kanskje få dratt nytte av at «power limit» kan økes helt til 112 prosent med denne modellen. Det er ikke mulig hos det kompakte Eagle OC. En ekstra «sikring» er også at kortet kommer med to BIOS-er og at du enkelt kan bytte mellom disse med en skyvebryter utenpå kortet. Dette lar deg gjenopprette innstillingene dersom noe går fryktelig galt i prosessen. Vi er imidlertid skuffet over at ytelsen ikke påvirkes i noen signifikant grad av å bytte mellom «OC»-BIOS og «Silent»-BIOS.

Den kraftigere kjølingen vil uansett være nyttig for manuell overklokking, mens resultatene dine som alltid vil avhenge av kvaliteten på grafikkbrikken som sitter i akkurat ditt kort.

Gigabytes RTX 3060 Ti Gaming OC Pro koster noen hundrelapper mer enn deres eget Eagle OC. Vi ville uten problemer spandert på oss prisdifferansen for å få signifikant lavere støynivå. Potensielt mer slingringsmonn ved overklokking uten at ørene faller av blir bare en liten bonus.

Til slutt vil vi påpeke at den ene strømkontakten på vår testmodell hadde en bøyd strømpinne som gjorde det umulig å koble til strømkontakten. Vi klarte det ved å rikke den på plass med en pinsett, men vi risikerte også å ødelegge kortet i prosessen. Dette samme problemet hadde vi også på vårt testeksemplar av Gigabytes RTX 3070 Gaming OC . Vi får ofte svært tidlige eksemplarer av kort, og kan ikke vite om dette er et utbredt problem for «samlebåndsmodellene» som ender i butikk, men opplever du det samme med ditt eksemplar får du vise til denne testen og kreve erstatningsenhet av selger. Slikt skal gå på reklamasjon og du bør på ingen måte risikere å ødelegge kortet ditt.

Gigabyte RTX 3060 Ti Gaming OC Pro 8GB annonse Sjekk prisen Et stille kort perfekt for 1440p-spilling Fordeler Et supert 1440p-alternativ både med og uten «RTX»-funksjoner.

Designet passer «over alt»

Kjølig under høy last

HDMI 2.1-støtte og AV1-avkoding

Viftene står stille på lav last

Bedre på strålesporing enn konkurrenten

DLSS gir høyere ytelse i flere spill

Kommer med to BIOS-er Ting å tenke på For tiden svært dyrt

Feil på strømkontakten (på vårt eksemplar)

Ingen ytelsesforskjell ved BIOS-veksling

Trekker mer strøm enn andre kort i serien

RTX 3060 Ti Gigabyte Eagle OC

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Gigabytes Eagle OC er blant selskapets rimeligere RTX 3060 Ti-modeller og er ganske lite og slakt slik at det passer til kompakte maskiner hvor plass er en utfordring. Ettersom det kun trenger en 8-pinner strømkontakt og trekker lite strøm fungerer det også med «alle» strømforsyninger, liten som stor.

Kortet yter nøyaktig like godt som de andre i testen, blant annet takket være fabrikkoverklokking ut av esken, og kan vise til de samme gode temperaturene som «storebroren».

Å opprettholde denne ytelsen i det mer kompakte formatet betyr imidlertid at kortets to vifter må jobbe hardere. Viftene måler riktig nok 100 millimeter i diameter, som er mer enn hos Gaming OC Pro, men de går likevel på et høyere turtall og får mindre hjelp av passiv kjøling enn større kort.

Under spilling blåser det dermed titt og ofte opp til liten kuling, og ørene blir raskt trette av den jevne men godt hørbare luftstrømmen. Med mindre du spiller med dempede hodetelefoner, eller må ha et kompakt kort til maskinen din, ville vi nok sett oss om etter et annet alternativ. Viftene er satt inn med den samme grafen-gelen som storebroren, og her trengs også det i enda større grad tror vi.

Som for storebroren har bakplaten en utskjæring som lar varmluften strømme ut baksiden og opp mot prosessorkjøleren. Det er noe å tenke på om du har en luftkjøler der. Både bakplate og resten av kroppen er konstruert i plast, noe som senker inntrykket noe. Kortet er imidlertid lett, og trenger ikke bakplaten for avstiving for å unngå «sagging» som på større kort. Her fungerer den mest som pynt.

Som sin storebror innehar kanskje ikke Eagle OC det mest spennende designet, men det har heller evnen til å gli inn i flere bygg uten å gjøre så mye ut av seg. Det er helt ok. Det mest dristige designgrepet er RGB-logoen som lyser opp siden og undersiden av kortet. Enten statisk i en av 16,7 millioner valgbare fargekombinasjoner eller i ulike effekter. Også her kan lyset synkroniseres mot andre Aorus-enheter for å enkelt gi maskinen din et enhetlig uttrykk.

Gigabyte RTX 3060 Ti Eagle OC er rimeligere og mer kompakt enn sin storebror i testen, og like kraftig. Men om prisdifferansen holder seg på omtrent 600 kroner ville vi lagt dem på bordet først som sist for et roligere kort som kanskje også kan overklokkes litt til manuelt.

Gigabyte RTX 3060 Ti Eagle OC 8GB annonse Sjekk prisen Like kraftig som større, dyrere modeller, men lager for mye støy Fordeler Super ytelse for 1440p-spilling, både med og uten «RTX»-funksjoner.

Designet passer «over alt»

Kjølig under høy last

HDMI 2.1-støtte og AV1-avkoding

Viftene står stille på lav last

Bedre på strålesporing enn konkurrenten

DLSS gir høyere ytelse i flere spill

Kompakt Ting å tenke på Støyer under last

Ingen rom for ekstra overklokking

Bakplate av plast

For tiden dyrt

Spesifikasjonssammenligning

Modell AMD RX 5700 XT Nvidia RTX 2060 Super Nvidia RTX 3060 Ti Nvidia RTX 3070 Arkitektur RDNA 1 Turing Ampere Ampere Grafikkprosessor Navi 10 XT TU106-410 GA104-200 GA104-300 Brikkestørrelse 251 mm² (7 nm) 445 mm² (12 nm) 392 mm² (8 nm) 392 mm² (8 nm) Transistorer 10,3 mrd. 10,8 mrd. 17,4 mrd. 17,4 mrd. Shadingenheter 2560 2176 4864 5888 Tekstur/rasterenheter 160/64 136/34 152/80 184/96 Strålesporingkjerner 0 34 (1. gen) 38 (2. gen) 46 (2. gen) «AI»-kjerner 0 272 (2. gen) 152 (3. gen) 184 (3. gen) GPU-boost 2000 MHz 1650 MHz 1665 MHz 1725 MHz Minne 8 GB G6 (14 Gb/s) 8 GB G6 (14 Gb/s) 8 GB G6 (14 Gb/s) 8 GB G6 (14 Gb/s) Minnebåndbredde 448 GB/s (256-bit) 448 GB/s (256-bit) 448 GB/s (256-bit) 448 GB/s (256-bit) Typisk forbruk 225 W (8+6-pin) 160 W (8-pin) 200 W (12-pin) 220 W (12-pin) Lansert Juli 2019 Juli 2019 Desember 2020 Oktober 2020 Lanseringspris (fra) 4400,- 4300,- 4700,- 5750,-