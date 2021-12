Ekstremt jevnt i vår test av topp-blendere

Men vi hadde aldri gjettet vinneren på forhånd.

De tre blenderne representert i vår test: Sage The Super Q, Vitamix Ascent 2300i og Blendtec Designer 625.

I sommer utførte vi en stor test av rimelige blendere til under 1500 kr. Den gang var det Wilfa Xplode Vital som stakk av med seieren. Blenderen utmerket seg ved å lage den “smootheste” smoothien i testen, og modellen kom dessuten med 5 års garanti på motor.

En blender rundt 1500 kroner vil trolig være bra nok for de fleste blenderbehov, men i denne runden har vi tatt titt på de virkelige toppmodellene på markedet. Det endte opp med at vi hanket inn tre modeller med en pris på rundt 5-6000 kr:

Vitamix Ascent 2300i

Blendtec Designer 625

Sage The Super Q

Fra disse produsentene finnes det også en rekke andre modeller, der de fleste av dem er av det dyrere slaget. Grunnen til at vi har gått for akkurat disse blenderne er for det første at de koster nogenlunde det samme, og at sammenligningen dem imellom derfor vil bli mer rettferdig.

Den andre grunnen er at vi har forsøkt å finne modeller som balanserer pris og ytelse på en god måte. En Vitamix toppmodell for eksempel koster i skrivende stund nesten 10.000 kr. Motoren imidlertid er den nøyaktig den samme som på modellen vi har testet, og det er kun materialene som er brukt og noe ekstra tilleggsutstyr som er forskjellig på de ulike modellene.

6000 kr kan allikevel kanskje høres mye ut for en blender, men det er viktig å huske på at en blender av dette kaliberet er ment å skulle vare i lang tid, og at holdbarhet på produktet dermed blir en del av prisingen. De tre modellene vi har testet kommer med garantier som strekker seg vesentlig lenger enn den norske forbrukerkjøpsloven. Paradoksalt nok kan det derfor være mer lønnsomt med et dyrere engangskjøp. Det er dessuten mer miljøvennlig og ofte lettere å selge brukt.

Dette var blenderne vi testet:

Product Vitamix Ascent 2300i Sage The Super Q blender Blendtec Designer 625 annonse Pris 6 369,- 5 979,- 6 131,- Pris ved testing 6369 kr 4995 kr 6343 kr Motorkraft 1400W 2400W 2200W Kapasitet 2 liter 2 liter 2,5 liter Vekt på motorenhet 4,5 kg 4,7 kg 3,3 kg Hastighetskontroll 10 trinns, justeringshjul 12 trinn, justeringshjul 6 trinn Pulse-funksjon Krysse av Krysse av Krysse av Avtakbar knivenhet Bytt Bytt Bytt Høyde (inkludert lokk) 43,5 cm 45,5 cm 40 cm Lydvolum 75 db 75 db 78 db Materiale Hardplast Hardplast Hardplast Maks temperatur 80 grader Ikke oppgitt 80 grader Antall beholdere 1 2 1 Ekstrautstyr Støter Ekstra "to go"-beholder, støter, slikkepott -

“Will it blend?” - slik testet vi

Mange husker nok den smått absurde “Will it blend?”-serien som gikk sin seiersgang på Youtube for noen år siden. I serien tok de i bruk en Blendtec-blender til å blende alt fra mobiltelefoner til golfballer. Serien var et genialt markedsføringsstunt og gjorde sitt til at Blendtec-blenderne ble kjent for å kunne blende nærmest hva det skulle være.

I denne testen har vi ingen planer om å blende verken iPhoner eller annen elektronikk. Ren styrke er dessuten ikke den eneste indikasjonen på en god blender. Form på beholder og blader, samt byggkvalitet er minst like viktig for et godt resultat.

Så, hva mer kan man forvente av en dyrere blender i sammenligning med en rimeligere modell? Den nevnte byggekvaliteten er en viktig faktor her. Den henger også sammen med forventet levealder på produktet. De tre blenderne i denne testen kommer faktisk alle med utvidet garanti: 10 år på Sage og Vitamix, og 8 år på Blendtec. Til sammenligning kom testvinneren fra vår test av blendere under 1500 kr, Wilfa Xplode Vital, med 5 års garanti.

En annen faktor er enda høyere makskraft. Det gjør at man potensielt sett kan lage jevnere smoothier. Det gjør også at man også kan lage mat som nøttesmør, noe blendere med svakere motor ikke klarer så godt. Det har derfor blitt del av testregimet denne gangen. Vi har også sjekket hvor enkelt det er å lage majones i blenderne. Det har vi gjort både for å undersøke den generelle anvendeligheten på modellene, men også for å sjekke form og høydejustering på bladenhetene. Så kan man selvfølgelig innvende at majones burde lages i en foodprosessor. Samtidig er det en begrensning på hvor mange apparater man har plass til på kjøkkenbenken. At en blender kan brukes til mer enn bare å lage smoothie ser vi derfor kun som positivt.

Vi helte smoothiene gjennom en sil for å se hvor fint blenderne klarte å kutte ingrediensene.

Så for å oppsummere litt. Vi har altså laget smoothie, nøttesmør og majones i denne testen. I tillegg har vi kontrollert at modellen knuser is på en tilfredsstillende måte. Til smoothien har vi brukt frossen frukt og grønnkål siden den har blader som er vanskelig å bryte helt ned. Til nøttesmørret brukte vi en halv kilo blanding av peanøtter og mandler. Her måtte vi prøve og feile litt, og en av erfaringene vi gjorde oss i denne testen var at det var vanskelig å lage mindre porsjoner nøttesmør. Det gjaldt alle blenderne. Til majonesen forsøkte vi både med kun 1 eggeplomme og så med 1 helt egg (joda, majones kan lages både med og uten).

Under kan du se prosessen med å lage majones i blender med kun en eggeplomme. På alle de tre blenderne var bladene plassert for høyt til at det gikk å lage majones. På ett egg derimot fungerte det. Det var allikevel noe helt annet som skilte modellene på majoneslaging - mer om det utover i saken.

I tillegg til dette har vi vurdert brukervennligheten og hvor stødig blenderne oppleves på kjøkkenbenken. Også lydnivå og om blenderne kommer med noe ekstrautstyr har spilt inn i vurderingen.

Vi har ikke lagt så stor vekt på hvor mange grader beholderen tåler denne gangen, siden det uansett ikke er anbefalt å blende veldig varme ingredienser. Skal man lage en purée eller suppe, vil anbefalingen uansett være å kjøle ned ingrediensene til lunken temperatur, kjøre dem for så å varme opp suppen til ønskelig temperatur.

Trykk på mer for utvidet forklaring på punktene i tabellen:

Best i test: Sage The Super Q

Lesere som er mer enn gjennomsnittlig interessert i blendere kjenner sikkert til både Blendtec og Vitamix. I utgangspunktet skulle også denne testen være en duell mellom nettopp disse to gigantene. Derfor er det en glede å kunne si at vi ble ekstremt positivt overrasket over Sage The Super Q i arbeidet med denne testen. Sage leverer på det aller meste, og med en pris på rundt 5000 kr er det den rimeligste blenderen i testen.

Når det kommer til ren blender-kraft har det vært vanskelig å kåre en vinner mellom Vitamix og Sage. Begge blenderne har et voldsomt trykk, noe vi blant annet fikk demonstrert da vi laget nøttesmør. På 2 minutter gikk vi fra knasende nøtter til flytende nøttesmør. Verken på Sage eller Vitamix var det nødvendig å tilsette ekstra olje. Vær allikevel oppmerksom på å anvende riktig teknikk og nok nøtter. Det er ikke en vanskelig prosess, men helt nødvendig for å få et godt resultat. Vi forsøkte først med for liten mengde nøtter og feil teknikk, og det endte bare med at nøttemassen skjøv seg stadig lenger opp langs kantene på beholderen.

Blenderens voldsomme kraft gjør også at man sjeldent behøver å skru opp til maks. Det var ikke nødvendig hverken da vi laget knust is, smoothie, nøttesmør eller majones. Å skru opp til maks gjør naturligvis også noe med lydnivået. Vi testet både med våre egne ører og med en decibel-måler, og på maks effekt var lydnivået såpass høyt at vi flere ganger valgte å ta på oss hørselsvern i form av et par hodetelefoner. Nå ma det sies at dette gjaldt alle de tre modellen i testen, og Sage var ikke den verste. Blendtec hadde høyere decibel og lyden var mer intens enn på de to andre modellene. Allikevel, dette er verdt å merke seg.

Både Sage og Vitamix har egenskaper som gjør den bedre enn konkurrenten, og sett opp mot hverandre blir det i sum ganske jevnt. Sage for eksempel har i motsetning til Vitamix ikke noen sikkerhetsmekanisme som stopper den fra å starte uten lokk. Vi synes også hastighetsinnstillingene på Sage ikke var like gode som på Vitamix: Istedenfor en gradvis økning har den «stir, mix, chop» - der disse lar bladene bevege seg støtvis istedenfor jevnt.

Sage kom med flere ferdiginstallerte programmer, men vi var ikke så begeistret over justeringshjulet.

Når det er sagt så kommer Sage med mer ekstrautstyr enn Vitamix. Modellen har både egen liten “bullet”-beholder og en slikkepott. Den lille beholderen kommer med et eget lite blad, og fungerer fint for å lage smoothies i mindre porsjoner. Slikkepotten syntes vi også var veldig nyttig, spesielt for å skrape ut nøttesmør. Sage har også en rekke forhåndsinnstallerte programmer inkludert vaskeprogram. Dette har ikke Vitamix A2300i (A2500i som koster rundt tusenlappen mer har dette).

Sage The Super Q Blender fungerte i det hele tatt utmerket til det meste vi brukte den til. Det eneste unntaket var majones. Majonesen i seg selv ble god, men det ble mye søl underveis. Her kunne vi ønsket oss en mindre åpning i lokket. Samtidig forstår vi at åpningen må være av en viss størrelse siden den skal få plass til støteren. Det kan hende det går an å utvikle en smart løsning for dette, men det kan også være at det å lage majones er og vil forbli foodprosessoren sin jobb.

Sage The Super Q kommer seirende ut av denne testen. Det er ikke fordi den er overlegen i kraft og ytelse, men fordi den er like god som Vitamix, bare med mer ekstrautstyr til en mindre penge.

NB: Vi testet også Sage The Vaq Q vakuumpumpe som kan kjøpes som tilbehør. Poenget med pumpen er å trekke ut luft fra beholderen før den kjøres slik at smoothien eller suppen får lavere oksygeninnhold.

Vi testet på flere ulike måter. Først sjekket vi vekten på 1 liter smoothie (der vi naturligvis brukte nøyaktig samme mengde og type ingredienser) med og uten pumpe. Uten pumpe veide vesken 741 gram, mens den veide 907 gram med. En ganske stor forskjell med andre ord, noe som i hvert fall viser at pumpen virker som den skal og at smoothien ved bruk av pumpe var tettere og mer kompakt enn uten. Smaksmessig derimot må vi si at vi ikke kunne smake noen forskjell. Smoothien var riktig nok tykkere, men ikke mer smaksrik.

En blå lysring indikerer om vakuumpumpingen fungerer som den skal.

Vi lot også de to ulike smoothiene stå én time på kjøkkenbenken uten lokk. Her la vi merke til at smoothien uten pumpe skilte seg i mye større grad enn den med. En forskjell altså, men spørsmålet her er om det har en praktisk konsekvens? Da vi rørte blandingene sammen igjen så de ganske like ut. Det siste vi gjorde var å la de to ulike blandingene stå med lokk i kjøleskapet i ett døgn. Dagen derpå kunne vi observere at blandingene så litt forskjellig ut på overflaten, men smaken opplevdes også her helt identisk.

Konklusjonen blir at vi ser liten grunn til å anskaffe seg Sage The Vaq Q, selv om den fungerer som den skal.

9 Imponerende Sage Appliances The Super Q annonse 5 979,- Sjekk nå 5 990,- Sjekk nå 5 990,- Sjekk nå Sammenlign Fordeler Krysse av Fantastisk kvalitet på smoothie

Krysse av Mye for pengene (billigst i testen)

Krysse av Lager veldig bra nøttesmør

Krysse av Kommer med ekstra beholder og slikkepott Ting å tenke på Bytt Hastighetsjusteringen kunne vært bedre

Bytt Ikke så godt egnet til å lage majones

Vitamix Ascent 2300i

Blant blender-entusiaster er amerikanske Vitamix et kjent navn. Modellene regnes for å være ekstremt holdbare, men også ganske kostbare. Men Vitamix kommer i ulike prisklasser, og modellen vi har med i denne testen illustrerer at en blender fra Vitamix ikke trenger å koste det hvite ut av øyet. Jo, modellen går for rundt 6000 kr i skrivende stund, men her er det viktig å inkludere tidshorisonten i beregningen. Alle blendere fra Vitamix kommer med 10 års garanti, så dette er en blender du kan bruke daglig i mange år fremover. Alle blendere fra Vitamix blir dessuten levert med den samme solide motoren, så uansett hvilken prisklasse man legger seg i vil motorkraften forbli den samme. På de ulike modellene er det kun materialbruk og noe funksjonalitet som skiller. A2500i kommer for eksempel med ferdiginstallerte programmer, og A3500i kommer i børstet stål. Vi likte den hvite finishen på A2300i, men modellen kommer også i sort.

Det første vi legger merke til når vi trekker Vitamix A2300i ut av esken er hvor solid den er bygd. Det handler ikke bare om vekt, men om følelsen den avgir både i bruk og ved forflytning. Høy vekt er dessuten ikke noe negativt trekk ved en blender. Det gjør bare at maskinen holder seg mer stabil på kjøkkenbenken, noe A2300i med sine 4,5 kg definitivt gjør. I likhet med testvinner Sage står Vitamix pålestøtt på benken uansett hvor mye vi drar på. Lydnivået er riktignok høyt, men ikke like ille som Blendtec.

Et par ord om designet: På bilder ser blenderne fra Vitamix unektelig litt gammelmodige ut. A2300i har et justeringshjul og to manuelle brytere med et design som ser ut som det ikke er endret på de siste 30 årene. I bruk derimot fremstår modellen og designet mye friskere enn på bilder. Justeringshjulet er dessuten en fryd å bruke. Det er fininnstilt til den ytterste perfeksjon og gir klart den beste brukeropplevelsen i testen. Vi liker også at maskinen - som eneste i testen - ikke er mulig å starte uten at lokket er på.

Litt gammelmodig design, men vi elsket justeringshjulet på denne modellen!

A2300i hadde overhodet ingen problemer med å jafse i seg alt det vi puttet i den, enten det var frossen frukt, isbiter, grønnkål eller nøtter. Smoothien fikk en ekstremt god tekstur og alt av blåbær og grønnkål ble fullstendig brutt ned - ofte uten å måtte kjøre på full effekt. Også nøttene ble omdannet til nøttesmør lekende lett.

I første omgang fikk vi det riktignok ikke til, men det viste seg at for liten mengde nøtter kombinert med dårlig teknikk var syndebukken. For å få den riktige virveleffekten måtte vi opp i 0,5 kg nøtter. Etter litt googling fant vi også en perfekt teknikk der vi brukte den medfølgende støteren til å skyve nøttemassen ned fra sidene og inn mot midten. Og vipps, på 2 minutter hadde vi nøttesmør med perfekt tekstur. Den samme teknikken brukte vi dessuten på Sage The Super Q, og resultatet var forbløffende likt både når det kom til tekstur, men også tiden vi brukte. På Blendtec derimot var det ikke mulig å bruke denne teknikken.

Da vi laget majones var det omvendt. Her ble resultatet på Vitamix og Sage omtrent like dårlig. Eller rettere sagt: Sluttresultatet var bra, prosessen var grisete. På begge modeller sprutet det oljedråper tilbake gjennom åpningen i lokket. God majones ble det i begge tilfeller, men kjøkkenskapene måtte vaskes. Vi forsøkte både å lage majones med kun én eggeplomme og med et helt egg. Da vi forsøkte med kun plommen klarte ingen av blenderne i testen å blande lavt nok til at blandingen ble mikset skikkelig. Det beste resultatet ga faktisk blenderen fra Blendtec simpelthen fordi åpningen på lokket var minst. Uansett, har du planer om å lage mye majones, og da særlig i små mengder av gangen, så kan nok en food prosessor være et bedre valg enn noen av blenderne i denne testen.

Vitamix A2300i er alt i alt en utrolig kraftfull og robust blender. Noen vil kanskje savne ferdiginstallerte programmer, men mangelen på det er ingen hindring i å lage perfekte smoothies eller nøttesmør. Vi elsker også at modellen kommer med 10 års garanti og at den har den samme sterke motoren som på de dyrere Vitamix-modellene.

9 Imponerende Vitamix Ascent 2300i annonse 6 369,- Sjekk nå 6 369,- Sjekk nå 6 495,- Sjekk nå Sammenlign sitat " En fantastisk god og robust blender uten ferdiginstallerte programmer " Fordeler Krysse av Fantastisk kvalitet på smoothie

Krysse av Lett å lage nøttesmør med

Krysse av Sensor så den ikke starter uten lokk

Krysse av Robust og står stødig på benken

Krysse av 10 års garanti på motordel Ting å tenke på Bytt Høyt lydnivå

Bytt Har ikke programmer

Bytt Middels god til å lage majones med

Blendtec Designer 625

Sammen med Vitamix regnes Blendtec som noe av det ypperste man kan anskaffe seg av blendere. Vi hadde derfor relativt høye forventninger til denne modellen. Forventninger som dessverre ikke innfridde helt.

Ikke misforstå, Blendtec Designer 625 er en strålende blender. Den lager fantastiske smoothies og den har en vanvittig motorkraft. Når det er sagt ble det utover i testen ganske tydelig at denne modellen ikke helt nådde opp i sammenligning med de andre. Det er det flere grunner til.

Blendtec-blenderen ikke står like stødig på benken som de to andre. Du er nødt til å holde litt på toppen av lokket, i hvert fall når man kjører på full effekt. Med sine 3,3 kg er motorenhenten den helt klart letteste i testen, og det påvirker også hvor stødig maskinen oppleves. Den har også det høyeste lydnivået av de tre blenderne. Det generelle lydnivået i denne testen var høyt, men Blendtec var den verste. For de som vurderer Blendtec til profesjonell bruk finnes det for øvrig en egen modell med isolerende lyddempingskabinett - Blendtec Professional 800.

Vi var heller ikke så begeistret over blenderens touch-panel, som til tider opplevdes lite responsivt. Telleren som teller sekunder var heller ikke særlig smart, da den telte opp til 99 sekunder istedenfor å gå til 60. Små ting som dette trekker dessverre ned brukeropplevelsen.

Touch-panelet på Blendtec Designer 625 hadde en tendens til å fuske litt.

Blenderen var heller ikke særlig god til å lage nøttesmør med - og den er heller ikke designet til det. Der både Sage- og Vitamix-modellene er tilnærmet runde i bunnen av beholderen, er Blendtec-blenderen nesten firkantet. Det gjorde at nøttemassen ble sittende fast i hjørnene. Dessuten kommer den ikke men noen støter som kan brukes for å skyve nøttemassen ned fra sidene. Vi klarte allikevel til slutt å lage nøttesmør, det tok bare mer tid og mer arbeid enn på Vitamix og Sage. Til Blendtecs forsvar er det riktignok meningen at man skal bruke en egen beholder (en såkalt “Twister jar”) for å lage mat som nøttesmør eller hummus. Samtidig, dette er ikke noe vi trengte på de to andre modellene i testen, så for de som kjøper Blendtec vil dette komme som en ekstra utgift.

Et problem på Blendtec var at nøttemassen krøp opp langs sidene uten at det fantes noen måte å skrape den ned mens maskinen var i gang.

Paradoksalt nok opplevde vi allikevel at Blendtec Designer 625 var den beste blenderen til å tilberede majones i - simpelthen fordi den har den minste åpningen i lokket. God majones, med mindre søl. Smoothiene vi laget ble også helt topp, selv om blandingen viste ørlite granne mer fiber da vi silte den.

Blendtec var faktisk den letteste blenderen å lage majones med siden åpningen på lokket var den minste.

Det er i det hele tatt veldig mye bra med Blendtec Designer 625. Og selv om dette ikke er noen skjønnhetskonkurranse, må vi si at den tok seg veldig godt ut på kjøkkenbenken. Designet er både moderne og flott. Størrelsen er også den minst skremmende av de tre blenderne. Vi liker også at blenderen viser antall sykler den har blitt brukt. Det kommer godt med hvis man for eksempel skal videreselge blenderen. Vi liker også at blenderen har en del ferdiginnstallerte programmer og at den kommer med 8 års garanti. Det er veldig bra, selv om det er 2 år mindre enn på Vitamix og Sage.

8 Meget bra Blendtec Designer 625 annonse 6 131,- Sjekk nå 6 169,- Sjekk nå Sammenlign Fordeler Krysse av Lager veldig gode smoothies

Krysse av Best på majones

Krysse av Viser antall sykluser

Krysse av Har ferdiginstallerte programmer Ting å tenke på Bytt Veldig høyt lydnivå

Bytt Ikke like stødig på benken som de andre

Bytt Tungvint å lage nøttesmør (har ikke støter)

Bytt Touch-panel som fusker litt

Ekstremt jevnt i toppen

Vi visste på forhånd at det sannsynligvis kom til å bli jevnt i denne testen. Men at det var nettopp Sage som kom til å stikke av med topplasseringen, dét hadde vi ikke gjettet på forhånd. Det må allikevel sies at det ble ekstremt jevnt i toppen. Vitamix A2300i og Sage The Super Q opplevdes omtrent like kraftige, og det var vanskelig å skille de to modellene på kvalitet.

Så hva er grunnen til at Sage gikk av med en knepen seier? Jo, den kom med en ekstra “to-go”-beholder, og den koster litt mindre. Når det gjelder beholderen er det viktig å presisere at dette ikke bare er en beholder, men en helt egen mikser som kan brukes direkte på blenderen. Skal man kjøpe en slik beholder til Vitamix eller Blendtec må man fort ut med en tusenlapp eller to.

Når det er sagt så var det sider ved Vitamix vi likte bedre enn på Sage - blant annet justeringshjulet. Samtidig, modellen fra Sage kom med ferdiginstallerte programmer og eget isknusingsprogram som mange nok vil sette pris på. Mer erfarne blendere vil nok ikke savne dette i like stor grad siden det fint er mulig å oppnå samme resultat ved manuell bruk.

Modellen fra Blendtec skuffet litt, selv om vi må si at den også er en veldig god blender. I sammenligning med de to andre modellene sto den ikke like støtt på kjøkkenbenken. Vi slet dessuten med å lage nøttesmør i den. Vi var heller ikke særlig begeistret over touch-panelet som til tider opplevdes lite responsivt.

