Samletest Beste hodetelefoner i vann

Vi har funnet den beste måten å lytte til musikk mens vi svømmer

Publisert i går 12:00

Visste du at du kan svømme med musikk på ørene? Det finnes faktisk hodetelefoner som fungerer i vann. Og vi ble såpass nysgjerrige at vi ville teste dem ut.

Derfor har vi tatt inn noen av de mest tilgjengelige valgene for å se hva du kan vente deg, og hvilken som er best.

Hodetelefonene er testet både over vannet og i vannet. Det er tilbakelagt mange kilometer og noen timers innsats i Bjørkebadet med alle hodetelefonene.

Kjappe fakta - svømmehodetelefoner Alle er vanntette i en eller annen grad (IP67 og oppover)

Alle bruker « beinledning ». De hamrer direkte mot kinn eller øre, og er altså ikke inne i øret*

». De hamrer direkte mot kinn eller øre, og er altså ikke inne i øret* De spiller av nedlastet, ikke strømmet musikk (MP3, AAC, etc.)

Noen har Bluetooth i tillegg til bruk over vann

Noen er mest for svømming, andre er for alle typer trening

Ingen av hodetelefonene i testen har app, og ingen kan synkroniseres med Spotify (eller liknende tjenester)

Du bruker tettende ørepropper i tillegg for å gi god resonans inni øret

De fleste oppgir å kunne brukes i ferskvann (og basseng), men bør ikke brukes i saltvann

Prismessig begynner de på rundt 900 kroner, men de fleste ligger mellom 1500 og 2000 kroner

Frem og tilbake er både like langt - og helt ålreit, med svømmesnorkel og lyd på ørene. Takk til Bjørkebadet for tålmodigheten med en utstyrsfest av de sjeldne langs bassengkanten. Kamera Hans Kristian Holmbroe, Bjørkebadet

Dette er beinledende hodetelefoner

Beinledning har blitt brukt i håndfrisett og enkelte vanlige hodetelefoner i årevis. Her ledes lyden ikke gjennom luft til trommehinnene dine. I stedet hamrer det mot et punkt på kinnet ditt, og ledes videre inn til trommehinnen via beinstrukturene i hodet ditt. Derfor fungerer de også under vann, og med tettende ørepropper i ørene - de trenger ikke luft for å lede lyd, eller å være inni øret.

En ulempe med beinledende hodetelefoner at lydkvaliteten sjelden blir like definert og god som fra tradisjonelle hodetelefoner og øreplugger med membraner/drivere. Så selv om alle disse produktene fungerer både over og under vann, bør du ha tanker om å bruke dem en god del i vann før det gir mening å handle denne typen hodetelefoner i stedet for et sett gode treningsøreplugger.

Shokz OpenSwim Creative Outlier Free Pro+ Watery Bone Conduction Headphoens annonse Pris 1 790,- 2 000,- - Pris v. test 1799,- 1599,- (veil) 995,- (Tilbudspris ned fra 1659) Funksjoner MP3 MP3, Bluetooth, håndfri MP3, Bluetooth, håndfri Lagringsplass 4 GB 8 GB 8 GB Mobilapp Bytt Bytt Bytt Oppgitt batteritid 8 timer 10 timer 6 timer Tilbehør ink Ørepropper, oppbevaringsveske Ørepropper, tetting til mikrofon (3x) Ørepropper Lader/overføring Ladedokk, USB-A Magnetfeste, USB-A Magnetfeste, USB-A Åpne fullskjerm Mer +

Forrige Neste Finn Jarle Kvalheim / Tek.no Om hodetelefonene funker godt under badehette er et viktig spørsmål, siden noen svømmehaller krever badehette og folk som driver med organisert svømming gjerne bruker det uansett. Finn Jarle Kvalheim / Tek.no Hodetelefonene er i hovedsak testet med Bjørkebadets egen gummibadehette, en «standardhette» som de fleste svømmehaller har noe som likner på. Men også Watery sin litt mer «romslige» variant er prøvd. Finn Jarle Kvalheim / Tek.no Den mest tilgivende badehetten som er brukt - og den som er brukt mest - er denne tøybadehetten fra Arena. Her kan du få plass til selv ganske «klumpete» utstyr under hetta.

8 Shokz OpenSwim Bytt 7.5 Creative Outlier Free Pro+ Bytt 5.5 Watery Bone Conduction Headphoens Bytt

Best i test: Shokz Openswim

Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Shokz har laget beinledende hodetelefoner i årevis, og deres Openswim er laget spesifikt for bruk i vann. Her er det ikke Bluetooth eller håndfrifunksjoner - og absolutt ingenting som tyder på at «flersportsbruk» er tillagt vekt.

I stedet får du et tynt, lett og velbygget headset, med en god lade- og overføringskrybbe med USB-A i den ene enden. Du får også en flott gummipung til å oppbevare hodetelefonene i. Oppi den ligger det dessuten gode ørepropper med sitt eget lille plastfutteral.

Shokz har den fineste utstyrspakken av alle de tre variantene vi tester i denne omgang.

Forrige Neste Finn Jarle Kvalheim / Tek.no Finn Jarle Kvalheim / Tek.no Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Lyden er det også Shokz som er sterkest på. Bokstavelig talt. F

or disse hodetelefonene er i stand til å hamre skikkelig. Det betyr at du kan få relativt øredøvende bass - også nedi vannet - med disse hodetelefonene. Musikalske er de også, og det lyder tidvis virkelig bra.

Dette er de eneste av de tre jeg føler nærmer seg gode «over vannet»-hodetelefoner. Og følelsen av å svømme endeløse lengder i bassenget til favorittmusikken er både uvant og deilig.

Dette er det eneste av hodetelefonsettene jeg har fått et slags fornuftig stereoperspektiv ut av mens jeg svømmer. Og de funker like bra til musikk som til podcast.

Kraften i dem gjør at det ikke er så farlig med mangelen på fysiske justeringsmuligheter her. Lyden hamrer de inn uansett. Pass på å bruke øreproppene i tillegg for best mulig opplevelse - men her blir lyden også brukbar uten.

Betjeningsmessig tjener Shokz masse på å ikke ha et hav av funksjoner. Her er det tre gummierte knapper som alle responderer akkurat passe lett og ikke styrer tusen funksjoner hver. Av/på og modus - repeter og tilfeldig - er i den midterste knappen. De to andre knappene spoler eller styrer volum avhengig av om du holder inne eller trykker kort. Enkelt.

Hodetelefonene gir god batteriindikasjon med stemme når du skrur dem på.

Konklusjon: Selv om dette er hodetelefonene med minst lagringsplass, og færrest funksjoner - er de faktisk de klart beste og utklasser resten ved sin tiltenkte bruk i vannet. Og med ok lyd både over og under vann får de en solid anbefaling. «Less is more», som det heter.

Pris i testtidspunkt: 1799 kroner

Best for: Deg som bare skal svømme, ikke har voldsomme behov for størrelsestilpasning, vil ha én komplett hodetelefonpakke for vannsport

Ikke så gode for: Deg som trenger hodetelefoner også til andre aktiviteter

Meget bra fjerne Sammenlign Shokz OpenSwim annonse Utvalgte butikker 1990 hos Dustin Home Sjekk nå Billigste hos Se alle priser 1790 hos Dustin Home Sjekk nå Meget bra sitat Lette å ha på, lette å bruke og med fantastisk lydkvalitet. Fordeler + Meget god svømmelyd

+ Oppbevaringspung følger med

+ Propper følger med

+ Beste løsning for lading og overføring

+ Svært enkel betjening - 4 knapper til få funksjoner

+ Lette knapper å trykke på

+ Låter bra også over vann

+ Rask filoverføring og god ladekrybbe

+ Fungerer godt under badehetter Ting å tenke på — Ingen ekstrafunksjoner

— Ikke støtte for "offlining" av spillelister - lydfiler må brukes i vann

— Dyrest i utvalget

— Ingen justering av passform

— Minst lagringsplass (4GB)

2. Creative Outlier Free Pro+

Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Creatives Outlier-serie handler mest om sport, og Free Pro+ er toppmodellen i serien. Disse hodetelefonene er laget for både svømming og bruk ellers - og kommer med både bluetooth og mikrofon til samtaler.

Den største fordelen er imidlertid at de er justerbare, slik at du kan svinge «elementene» inn nærmere der de leder lyden best inn mot øret ditt. Forskjellen i plassering her kan gi stor forskjell i lydkvalitet.

Jeg noterer meg også at disse hodetelefonene spiller relativt dårlig uten bruk av de medfølgende øreproppene. I motsetning til Shokz er det tilsynelatende ikke «kraft nok» her til å kjempe mot støy og vann halvveis inn i øregangen.

Men med øreproppene i blir lyden fra Outlier Free Pro+ faktisk svært god - om ikke fullt så kraftfull og engasjerende som fra Shokz.

Hodetelefonene fungerer med Bluetooth, men selv ikke ved bruk av smartklokke i vann er rekkevidden god nok til å holde stabil tilkobling. Bluetooth er altså for bruk utenfor vann.

Det fungerer imidlertid helt greit over vann, og gir brukbar lydkvalitet der også. Du får imidlertid mye bedre lydkvalitet for mindre penger i tradisjonelle treningspropper hvis du trener mest i luft.

I testperioden har de beinharde gummierte knappene irritert meg. Siden jeg har testet dem med smartklokken når jeg er ute i skog og mark - har jeg også irritert meg av den konstante «Connected» og «Disconnected»-maset mens jeg svømmer. De kobler til (og fra) hver eneste gang klokken er over vann og de får kontakt med den. Det finnes ikke app for å justere denn oppførselen.

Dette skjer også når jeg svømmer i vanlig musikkmodus, og ikke i «Bluetooth mode». Jeg måtte til slutt koble hodetelefonene helt fra klokka.

Forrige Neste Finn Jarle Kvalheim / Tek.no Finn Jarle Kvalheim / Tek.no Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

For å regulere lydstyrken må du holde inne knappen akkurat passe lenge - ikke for kort, for da skjer ingenting, og ikke for langt, for da bytter du spor. Å finberegne dette mens man svømmer er ikke enkelt. Lyden justeres lite av gangen - og gir ikke noe lydsignal som sier at det blir justert.

Knappene er ikke intuitivt plassert. Opp og neste er den bakerste knappen på hodetelefonen - det som på andre produkter er ned og forrige.

Utformingen til lade- og overføringskabelen er heller ikke helt overbevisende. Her er det en magnetisk feste som bare sitter måtelig godt fast. Det tar votter og vinter å overføre noen få hundre megabyte med innhold. Her er kontrasten stor til Shokz’ trygge og raske ladedock som klemmes sammen over hodetelefonen.

Det følger med tre plugger til å tette mikrofonen i pakken, og det er en bitteliten gummistroppet ting som har lett for å falle ut. Mikrofonen overlever nok, selv om neste telefonsamtale kan få dårlig kvalitet. At det må følge med tre stykker i esken tyder på at noen vet at denne løsningen ikke er optimal.

Konklusjon: Foreløpig er det de vanlig Creative Outlier Free Pro som er vanligst i salg, siden Plus-versjonen er nye. Men prisen ligger formodentlig omtrent i samme nabolag - altså rundt 1500 kroner. Dette er allsidige hodetelefoner, men med noen svakheter som først og fremst handler om litt kronglete bruk.

Pris i testtidspunkt: 1599 kroner

Best for: Deg som driver med alle typer sport - og mye svømming, deg som vet at ørene dine «aldri» passer one size fits all (justerbare), deg som vet du alltid vil bruke ørepropper sammen med hodetelefonene når du svømmer

Ikke så gode for: Deg som trenger enklest mulig hodetelefon nesten bare til vannbruk

Bra fjerne Sammenlign Creative Outlier Free Pro+ annonse Billigste hos Se alle priser 2000 hos ComputerSalg Sjekk nå Bra sitat Outlier Free Pro+ er de mest allsidige hodetelefonene, men allsidigheten er også en ulempe. Fordeler + Kan justeres fysisk

+ Lengst batteritid

+ Godt med lagring (8GB)

+ Solid og pen konstruksjon

+ Bluetooth og håndfri

+ Ørepropper medfølger

+ God lydkvalitet over og under vann

+ Fungerer godt under badehetter Ting å tenke på — Mange funksjoner på få knapper

— Harde knapper

— Ikke støtte for "offlining" av spillelister - lydfiler må brukes i vann

— Bluetooth rekker ikke til smartklokken i vann

— Kronglete mikrofonpropp

— Treg filoverføring med magnetisk ladekabel

3. Watery Bone Conduction Headphones

Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Der andre butikker har litt svømmetilbehør av gangen, har Watery tilsynelatende alt på en gang. Og de har også sine egne produkter, som dette settet hodetelefoner.

Watery Bone Conduction Headphones koster kun en knapp tusing og er billig sammenliknet med liknende produkter. Spesielt billig er det når vi tar med at de også har Bluetooth-støtte og kan brukes over vann. I likhet med Creatives alternativ er de ikke særlig nyttige med Bluetooth i vann.

De føles litt billigere i hånden, og med store puter inn mot kinnbena, og fysisk store tradisjonelle knapper utepå høyre del skiller de seg også synlig fra resten - uten at det trenger å være negativt.

I praksis faller likevel disse hodetelefonene litt gjennom mot konkurrentene. Her er det ikke mye punch i lyden - selv ikke med alle «triksene» i bruk.

Med både de medfølgende øreproppene, finjustering av plassering på hodet og jevnest mulig svømming med hodet nesten konstant under vann - blir likevel lyden litt tynn og pistrete. Det føles som de spiller over evne hvis det er mye bass i musikken, slik som veldig billige ørepropper.

Også til vanlig podcastlytting kan det bli litt for pistrete lydkvalitet. Det fungerer, men det er fortsatt ikke i klasse med de to dyrere variantene.

Forrige Neste Finn Jarle Kvalheim / Tek.no Finn Jarle Kvalheim / Tek.no Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Som Creatives hodetelefoner lider også Watery-produktet under å ha for mange funksjoner uten å riktig få det til. Her må man faktisk holde inne to knapper samtidig for å bytte mellom Bluetooth og vanlig musikkavspilling. Og siden knappene er samlet i en tredelt ring på siden av øret er det ikke så enkelt å kjenne om man trykker riktig.

Her støter vi igjen på det underlige fenomenet med å måtte trykke «akkurat lenge nok» - hverken for kort eller for lenge - på knappen for å endre volum. Positivt er det likevel at volumet endres i større knepp enn hos Creative, så du merker iallfall at det skjer noe. Dermed blir det lettere å føle seg frem til hvor lenge det må trykkes.

Akkurat som med Creatives produkt er det også her en magnetisk ladedippedutt som sørger for filoverføring, og igjen sitter den både måtelig godt fast - og gir ikke fantastiske hastigheter.

Konklusjon: Som et minimumsprodukt for deg som absolutt vil ha med podcasten eller «lyd i en eller annen form» i bassenget er Waterys hodetelefoner helt greie. Men prisforskjellen på rundt 500 kroner opp til Creatives gir deg hodetelefoner som utklasser disse.

Pris i testtidspunkt: 995 kroner

Best for: Deg som driver med alle typer sport og vil ha ett headset både til Bluetooth og til svømming, deg som ikke har for store krav til lydkvalitet, kanskje du lytter mye til lydbøker eller podcaster når du svømmer.

Ikke så gode for: Deg som er på jakt etter den mest energiske musikkformidlingen eller den enkleste betjeningen.

Middelmådig fjerne Watery Bone Conduction Headphones Middelmådig sitat Rimelige svømmehodetelefoner med mange funksjoner. Fordeler + Låter helt ok også over vann

+ Store knapper

+ Støtte for Bluetooth og samtaler

+ Godt med lagring (8GB)

+ Burde passe de fleste

+ Rimelige å kjøpe Ting å tenke på — Ikke like kraftige som resten under vann (låter litt hult)

— Ikke støtte for "offlining" av spillelister - lydfiler må brukes i vann

— Ingen justering av passform

— Dyr "normalpris" (men ofte på tilbud)

— Veldig mye skal styres med bare tre knapper

— Ikke særlig komfortabel under stramme badehetter

Slik har vi testet: Alle hodetelefonene er svømt med i minst én hel svømmerunde a 45 minutter, sammen med svømmesnorkel og svømmebriller.

Alle hodetelefonenen er brukt minimum 100 meter hver med gummibadehette og tøybadehette.

Under flere av svømmekveldene er det vekslet frem og tilbake mellom innhold, hodetelefoner og med og uten badehette.

Podcaster er testet. Det samme er ny, kjøpt musikk av høyeste Apple Music-kvalitet. Også eldre Soundcloud-distribuerte spor av lavere kvalitet er brukt.

Hodetelefonene er testet med og uten ørepropper og i ulike posisjoner på hodet - i den grad det går å justere. Vi har prioritert: Lydkvalitet og motstandsdyktighet mot støy. De som låter best generelt får rangen - dette på tvers av over vann, under vann og med og uten ørepropper i. Brukervennligheten må være på topp. Jo mer «fiklete» hodetelefonene er, desto vanskeligere er de å bruke med våte, slitne fingre når du har svømt langt. Mange funksjoner på få knapper, og harde, lite taktile knapper trekker ned. Funksjoner så som Bluetooth eller håndfriløsninger gjør hodetelefonene mer allsidige. Samtidig er det lavere prioritert enn «basisfunksjonene» til produktet. Obs! Bluetooth fungerer ikke godt i basseng, med mindre du gjør som enkelte - putter avspilleren/smartklokka i badehetten mens du svømmer. De fleste basseng har forbud mot mobiltelefoner (kamera) i dusjanlegg og hall. Pris er viktig, men grunnprisen er relativt lik på alle de involverte produktene - minus tilbudsprisen på Waterys hodetelefoner som du stadig kan få på deres mange salg. Siden kvalitetsmessige forskjeller har veid tyngre har ikke pris endret rekkefølgen i første runde testing. Tilgjengelighet er avgjørende for at du skal få tak i produktet. Vi har valgt to kjente merker som er mulige å få tak i mange steder - Creatives hodetelefoner er helt nye og går i handelen uken etter test. I tillegg gikk vi for en utgave fra én av Nordens største sportsbutikker, siden mange svømmere naturlig vil ha vært innom Watery. Vi vet om to varianter vi gjerne skulle hatt med, men som ikke kom med i denne omgang; utgaver fra Philips og Finis Amnis Stream som selges av nettbutikken Klubben. Mer +

