Kapable kjøkken-kunstnere: Vi har testet stavmiksere

Testvinneren suger seg ikke fast til bunnen av kjelen og gir ingen matsprut.

Airfryere, kjøkkenmaskiner, blendere. Hvor skal man finne plass til alt? Et typisk problem med husholdningsapparater er at de tar for mye plass på kjøkkenbenken.

Derfor velger mange å sette apparatene i boden eller demontere dem for så å stappe dem inn i skuffer og skap der det er plass.

Stavmiksere er det derimot lett å finne plass til. Mange modeller er dessuten ganske så allsidige, og noen av modellene i denne testen kan erstatte både foodprosessoren og blenderen din.

Andre modeller er ikke like allsidige, men imponerer stort når det kommer til brukervennlighet, ergonomi og selvfølgelig ren kraft. For de som elsker å lage kremete, glatte supper er en god stavmikser et must. Noen sverger riktignok til blenderen for å kjøre suppa glatt, men vi har hatt stor suksess med å bruke stavmikser i denne testen.

Og til de som eier en eldre stavmikser og som ikke helt vet hva som finnes på markedet for tiden: Ja, man kan faktisk få stavmiksere nå som hverken spruter eller suger seg fast til bunnen av kjelen! Med testvinneren var det oppsiktsvekkende lite søl.

I denne runden har vi satt et pristak på omtrent 2000 kroner. Under kan du se hvilke modeller vi hadde inne til test.

Product KitchenAid trådløs stavmikser (5KHBBV53EBM) Bosch Ergomaster 6 (MSM6M610) Bamix Mono D 200W Braun Multiquick 9 (MQ9147X) Philips ProMix (HR2657/90) Electrolux Create 5 (E5HB1-4SS) Wilfa Essential Power Stick Mixer (SM-1000FP) annonse Pris 1699 - 1699 1799 1383 765 711 Ca. pris ved test 1700 kr 1500 kr 2100 kr 1800 kr 1400 kr 900 kr 800 kr Høyde/Vekt 41 cm/872 gram 38 cm/887 gram 34 cm/940 gram 40 cm/1010 gram 37 cm/870 gram 39 cm/951 gram 41 cm/968 gram Motorkraft 180W 1000W 200W 1200W 800W 800W 1000W Hastighetsnivåer Justerbar hastighetsregulering Justerbar hastighetsregulering 2 hastigheter 3 hastigheter Justerbar hastighetskontroll Justerbar hastighetskontroll Justerbar hastighetskontroll Trådløs eller ledning Trådløs Ledning Ledning Ledning Ledning Ledning Ledning Ekstrautstyr Beger med lokk og avtagbar grytebeskyttelse Beger Universalkniv, piskeskive, blandingsskive, beger Miniblender, minihakker, isknusekniv, puré-tilbehør, beger og visp Minikutter, spiralizer, visp, shaker med lokk Minikutter og beger Beger, visp og minikutter Åpne fullskjerm Mer +

Slik testet vi I denne testen har vi fokusert hovedsakelig på å lage suppe. Å kjøre en suppe helt glatt er en god måte å finne ut hvor mye matsprut det blir, hvor mye de ulike modellene suger seg fast til bunnen av kjelen, og ikke minst hvor effektive og kraftfulle mikserne er. I tillegg til dette har vi sett på brukervennlighet og ergonomi. Hvor mange hastighetstrinn har de ulike modellene, og hvor enkelt er det å skifte hastighet under bruk? Når man bruker en stavmikser er det anbefalt å pulsere i intervaller, derfor er plassering av knapper og hvor enkelt det er å regulere hastighet viktig for ergonomien. Det siste punktet vi har fokusert på er allsidighet. På enkelte modeller følger det med både såkalt spiraliser, minikutter og andre innretninger for å lage sauser og dipper. Samtidig, hvor god selve stavmikseren er har vært viktigere enn hvor allsidig den er. Mer +

Under kan du se hvordan de ulike modellen klarte seg i vår test:

9 Bosch Ergomaster 6 (MSM6M610) Bytt 8.5 Bamix Mono D 200W Bytt 8 KitchenAid trådløs stavmikser (5KHBBV53EBM) Bytt 7 Braun Multiquick 9 (MQ9147X) Bytt 7 Philips ProMix (HR2657/90) Bytt 6 Electrolux Create 5 (E5HB1-4SS) Bytt 5 Wilfa Essential Power Stick Mixer (SM-1000FP) Bytt

Best i test: Bosch Ergomaster 6

På de fleste stavmiksere er det slik at man må holde inne knappen mens man mikser. Det er et fornuftig system som både gir god kontroll og øker sikkerheten under bruk. Om knappene oppleves feilplasserte kan denne løsningen imidlertid by på både frustrasjon og ømme håndledd.

Dette er ikke tilfelle på Bosch Ergomaster 6. Her er små, upraktiske knapper byttet ut med én stor knapp som man enkelt kan regulere kraften med. Løsningen er smart og ikke minst ergonomisk, og gjør at man kan «blende» lenger uten å bli sliten i hånden. Knappen gjør det dessuten enkelt å justere hastigheten uten å måtte skifte grep.

Bosch Ergomaster 6 er utrolig behagelig å bruke. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

Ergomaster har også flere andre egenskaper som er med på å løfte den til topps i denne testen. Det kanskje mest unike med denne stavmikseren er utformingen av selve mikserdelen. Her er bladene omsluttet av en hette som forhindrer matsprut uansett i hvilken vinkel man holder apparatet.

Ja, selv om vi holder den helt på skrå i nesten vannrett posisjon, faller det ikke en dråpe utenfor kjelen. På de fleste andre modeller ville denne dristige manøveren ført til fargerike kaskader med suppe oppetter veggene.

Når det er sagt så kan det virke som at hetten er med på gjøre mikseren hakket mindre effektiv (det finnes teknisk sett sterkere stavmiksere i testen), men alt i alt har vi ikke testet noen stavmikser som kan mikse så raskt med så lite søl som her.

Ergomaster 6 suger seg heller ikke fast mot bunnen av kjelen, noe vi har opplevd med flere andre modeller i testen. Det er nok et lite drag her, men det merkes knapt under bruk. Modellen er også enkel å montere eller demontere for enklere lagring. Av andre finesser har modellen luftkjølt motor. Vi har ikke opplevd store problemer med at stavmikserne har blitt overopphetet under bruk, men det er allikevel verdt å merke seg.

Det er i det hele tatt lite å utsette på Bosch Ergomaster 6. Det eneste vi kunne ønske oss var en enda bedre allsidighet. Her følger det riktignok med et beger som gjør at man kan tilberede mindre mengder dressing av ulikt slag, men det følger hverken med en egen minikutter eller diverse blader (som Bamix kan skilte med). Dette kan riktig nok kjøpes som ekstrautstyr.

Til å blende og tilberede supper med er Bosch sin stavmikser uten tvil best i test. At det overhodet ikke spruter er en «game changer» og gjør at man kan arbeide mye raskere og friere enn normalt.

Bosch Ergomaster 6 er helt ny og har dessverre noe begrenset tilgjengelighet ved testpublisering.

9 Imponerende
En fantastisk god stavmikser som verken spruter eller suger seg fast mot bunnen av kjelen.

+ Suger seg ikke fast mot bunnen av kjelen

+ Suverent god ergonomi og hastighetsjustering

+ Effektiv til å jevne suppe

+ Behagelig og lavt lydnivå Ting å tenke på — Kunne hatt mer ekstrautstyr

— Kunne vært enda mer effektiv

Anbefalt: Bamix Mono D 200W

I 1950 patenterte den sveitsiske ingeniøren Roger Perrinjaquet den første stavmikseren. Apparatet kalte han for Bamix. Nå, over 70 år senere, er Bamix fremdeles en viktig aktør i markedet og mange sverger til stavmiksere fra det velrenommerte selskapet. Men hva er det som skiller Bamix fra andre modeller?

Først må vi nevne at stavmikserne fra Bamix regnes som særdeles slitesterke. Akkurat det er noe vi ikke så lett får testet, men Bamix har såpass tro på holdbarheten at modellen kommer med livstidsgaranti på motoren. Det andre er at den overhodet ikke har noe trekk mot bunnen av kjelen. Akkurat på dette punktet er den suveren og det er kun Bosch Ergomaster 6 som er tilnærmet like god.

Bamix Mono D oppleves også som en veldig kraftfull stavmikser. Her trekkes ingrediensene inn mot bladet slik at man ikke i like stor grad trenger å holde stavmikseren på skrå. Når man tidvis har behov for å holde den på skrå, spruter det noe, men i forhold til kraften på blendingen er det ikke så galt.

Allikevel kan det være greit å bruke en høy kjele for å unngå matsprut ved bruk av Bamix. Modellen har to ulike hastigheter. Det fungerer fint, selv om vi gjerne kunne ha ønsket oss en mer nøyaktig hastighetsjustering.

Bamix har kun to hastighetsinnstillinger. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

Bamix har flere unike egenskaper. Det første er at den har spiralledning som skal øke fleksibiliteten. Det fungerer for så vidt fint, selv om vi ikke har hatt problemer med at vanlige ledninger kommer i veien under denne testen. Noen vil allikevel helt sikkert sette pris på spiralledning.

En annen spesiell egenskap ved Bamix Mono er at det følger med tre ulike arbeidsdeler, eller munnstykker om du vil. Med disse kan man gjøre alt fra å vispe, lage puré, røre, blende og hakke. Det utvider allsidigheten og er et pluss for de som er mer enn middels interessert i matlaging. Det som derimot ikke er like positivt er byttingen av arbeidsdelene.

For å vippe dem av anbefales det at man bruker en flat skrutrekker eller lignende. Også å sette delene på synes vi er knotete. Her er det lett å få fingeren i klem hvis man ikke passer på. Med litt tilvenning går det fint, men det gir ikke den beste arbeidsflyten på kjøkkenet.

Litt knotete å skifte arbeidsdeler. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

Bamix Mono D er en veldig god stavmikser. Med en pris på litt i overkant av 2000 kroner er den også den dyreste modellen i testen. Sammenligner man med testvinner fra Bosch er den nok hakket mer kraftfull, men samtidig spruter den mer under bruk.

Alt i alt er dette uansett en kjempegod modell fra et anerkjent merke.

PS: Bamix Mono 200W finnes både som modellene C og D. Disse er funksjonsmessig identiske, men har små forskjeller i designet.

8.5 Meget bra
En kraftfull og behagelig stavmikser som det er lett å anbefale

+ Ingen sug mot bunnen av kjelen

+ Veldig behagelig i bruk

+ Kommer med flere arbeidsdeler, allsidig Ting å tenke på — Litt matsprut

— Ikke regulerbar hastighet, kun to hastigheter

— Litt kronglete å skifte arbeidsdeler

Den trådløse: KitchenAid trådløs stavmikser

Denne modellen fra KitchenAid er noe så sjeldent som en trådløs stavmikser. Vi har ikke opplevd det som noe stort problem i denne testen, men det er helt sikkert de som mistrives med å ha en ledning dinglende fra stavmikseren. For dem kan KitchenAids trådløse stavmikser være et godt alternativ.

KitchenAid løser altså et problem her, men vi vil påstå at de også skaper et nytt. Stavmikseren kan nemlig ikke brukes med ledning. Det gjør at man alltid må huske å ha apparatet ladet opp før bruk.

Heldigvis støtter mikseren hurtiglading og man kan lade opp til én gangs bruk på cirka 20 minutter. Lader man den helt opp (to timer) informeres det om at man kan bruke den til å lage rundt ni liter suppe før den må lades på nytt. Oppsummert blir det en avveining mellom det å kunne bruke stavmikseren trådløst og bryderiet med å lade.

KitchenAid sin modell må lades før bruk. Her batteriindikatoren som viser hvor mye batteri som er igjen. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

Ellers er KitchenAids trådløse modell både flott å se på og enkel i bruk. Den blender godt, selv om det blir en del matsprut når man vender den på skrå. Mikseren suger seg også litt ned mot bunnen av kjelen, men det er ikke mye sammenlignet med flere andre modeller.

Mikseren oppleves stødig i hånden og den er behagelig å bruke. Det eneste unntaket er når man går ned i hastighet, da vibrerer den mer enn den ellers gjør. Derfor fungerer den aller best med maks kraft.

Som eneste stavmikser i testen kommer modellen med såkalt pannebeskyttelse i form av en liten plastform som man fester på enden. Det er en smart innretning som vi gjerne hadde sett på flere modeller.

Uansett hvordan man bruker en stavmikser vil det skrape noe mot bunnen av kjelen - ikke fordi knivene treffer bunnen, men fordi metallet på den halvkuleformede hetten skraper nedi. Vi har ikke lagt stor vekt på akkurat det i denne testen, men for de som er spesielt opptatt av å ta vare på kjelene sine og bruker stavmikser ofte, kan dette være en god løsning.

KitchenAid trådløs stavmikser er en modell som skiller seg ut. Den er trådløs, den har et spesielt flott design og den kommer med pannebeskyttelse. Vi synes også den er effektiv i bruk, selv om det spruter noe under bruk og at den trekker litt mot bunnen av kjelen.

8 Meget bra
KitchenAid leverer en trådløs stavmikser, det er sjeldent.

+ God effektivitet

+ Kommer med grytebeskyttelse

+ Flott design

+ Lavt og behagelig lydnivå Ting å tenke på — Må lades opp

— Noe matsprut

— Noe sug mot bunnen av kjelen

Braun Multiquick 9

Det som skiller Braun Multiquick 9 fra de andre modellene i denne testen er at den har såkalt «Actiblade»-teknologi. Det betyr simpelthen at bladene beveger seg opp og ned når man trykker mikseren mot bunnen av kjelen.

Vi hadde håpet at dette skulle revolusjonere matlagingen, men det hadde skuffende lite å si for å jevne suppen - det hjalp kanskje litt for å knuse ingrediensene, men ikke så mye mer.

I det hele tatt synes vi ikke Multiquick 9 har den beste ergonomien. Å trykke stavmikseren ned mot bunnen for å aktivere Actiblade føles tungvint og rart i begynnelsen. Etter hvert får vi dreisen på det, men det krever tilvenning.

Modellen har også en avansert barnelås som føles mer som hinder enn til hjelp. Ja, den vil sikkert forhindre barn i å bruke mikseren, men låsen hindrer også arbeidsflyten. Låsen setter inn etter et par sekunder hvis man ikke holder inne knappen, og må deaktiveres titt og ofte.

Braun Multiquick 9 har dobbel barnelås. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

Stavmikseren er allikevel effektiv i bruk når den først er i gang. Den ganske store hetten rundt bladene gjør også at det ikke blir så mye matsøl og mikseren trekker lite ned mot bunnen av kjelen. Multiquick har tre hastighetsnivåer, men det er noe tungvint å skifte mellom de ulike nivåene. Her liker vi for eksempel testvinner Bosch sin hastighetsregulering langt bedre.

Multiquick 9 kommer med masse ekstrautstyr. Her finner man blant annet en blendermugge med kniv, en minikutter, isknusekniv, puré-tilbehør, beger og visp. Med denne modellen kan du potensielt kutte ut mye annet kjøkkenutstyr.

Hvis du er veldig opptatt av barnesikring og vet at du kommer til å ha behov for mye av ekstrautstyret, kan denne modellen fra Braun være et godt alternativ. Multiquick 9 er alt i alt en effektiv og god stavmikser, men den krever mye tilvenning.

7 Bra
En gjennomsnittlig modell med mye ekstrautstyr

+ Har bevegelige blader som gir noe mer effektivitet

+ Relativt lite matsprut og sug mot bunnen av kjelen Ting å tenke på — Ikke den mest behagelige i bruk

— Knotete barnelås

— Noe skarp og høy lyd under bruk

Philips ProMix

Spiraliser og shaker med lokk: Denne modellen fra Philips har ekstrautstyr man ikke finner på mange andre stavmiksere. I shakeren kan man lage smoothie og i spiraliseren kan man blant annet lage squashpasta. Heldigvis er det også mulig å bruke spiraliser-beholderen som en minikutter. Alt i alt er det altså en ganske allsidig modell vi har med å gjøre.

Som ren stavmikser er denne modellen fra Philips helt ok. Den blender og moser godt, men vibrerer og lager en del lyd under bruk. Det som allikevel trekker mest ned er at den har lett for å suge seg fast mot bunnen av kjelen. Dermed fungerer den best når man holder den litt på skrå under bruk. Heldigvis spruter det ikke så mye fra denne modellen, så det fungerer for så vidt fint.

Vi liker også hastighetskontrollen til Philips. Her kan man velge mellom fire ulike hastigheter gjennom en hastighetskontroll som justeres ved hvor hardt man presser inn. Her er det enkelt å justere hastigheten mens man blender.

På Philips ProMix er det enkelt å kontrollere hastigheten. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

Philips ProMix er en ganske god og veldig allsidig stavmikser. Dessverre vibrerer den og lager en del lyd under bruk. I tillegg har den en tendens til å trekke ned mot bunnen av gryta.

7 Bra
En helt grei stavmikser som har en tendens til å suge seg fast mot bunnen av kjelen

+ God og nøyaktig hastighetskontroll

+ Ganske effektiv blending av maten Ting å tenke på — Suger seg ganske mye mot bunnen av kjelen

— Vibrerer noe

— Ganske høy og skarp lyd under bruk

Electrolux Create 5

Create 5 fra Electrolux er kanskje den mest typiske modellen vi har med i denne testen. Mikseren oppfører seg omtrent som det man forventer av en stavmikser: her blir det en del matsprut under bruk og den har en tendens til å suge seg ned mot bunnen av kjelen.

Førsteinntrykket på Create 5 er ikke det beste. Vi sliter litt med å skru på plass selve mikserdelen. Modellen har et magnetfeste som vi synes virker mot sin hensikt. Den trekker de to delene mot hverandre, men gjør det ikke enklere å skru dem sammen.

Magneten gjør det også mer tungvint å ta delene fra hverandre. Her er det andre modeller som har langt bedre løsninger. Create 5 er dessuten en ganske lang stavmikser, så det beste er å demontere den for lagring.

Electrolux Create 5 er tungvint å sette sammen. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

Når vi endelig får satt den sammen synes vi Create 5 gjør jobben på en tilfredsstillende måte, selv om den langt ifra er den mest effektive i testen. Det blir som nevnt en del matsprut, men det er langt fra den verste vi har opplevd.

Grepet er godt og mikseren har en veldig nøyaktig og behagelig hastighetsjustering som enkelt kan brukes med pekefingeren under bruk. Vi setter også pris på at det følger med en såkalt minikutter som man kan bruke til å hakke nøtter eller lage dipper og sauser med.

Electrolux Create 5 er en helt grei stavmikser, men har du en eldre stavmikser som du er tålelig fornøyd med, ser vi ingen grunn til å oppdatere til denne modellen.

6 Helt greit

+ Behagelig i bruk, god knappeplassering

+ Lavt og behagelig lydnivå Ting å tenke på — Kunne vært mer effektiv

— En del matsprut

— Har en tendens til å suge seg ned mot bunnen av kjelen

— Knotete å sette sammen

Wilfa Essential Power Stavmikser

En egenskap ved gode stavmiksere man ikke tenker over før den plutselig ikke er der, er selve kraftoverføringen fra motoren til mikserdelen. En effektiv kraftoverføring er med på å gjøre stavmikseren mer stabil under bruk. Mindre risting og rykking med andre ord.

Denne modellen fra Wilfa er dessverre ikke av det mest stabile slaget. Det gjør at grepet ikke er det beste og at stavmikseren rykker til hver gang man setter den i gang. Etter å ha brukt den en stund blir man sliten i grepet og håndleddet. Lyden er også ganske høy, noe som heller ikke hjelper.

I bruk er stavmikseren helt grei. Den blender godt, selv om den har en tendens til å trekke seg ned mot bunnen av kjelen. Når man holder den på skrå mot overflaten av suppen blir det dessuten ganske mye matsprut, så her gjelder det å bruke en stor og dyp kjele.

Wilfa Essential Power har regulerbar hastighet, men den er ikke godt nok justert. Hastigheten går nesten umiddelbart opp til det høyeste, og kun ved å klemme svært forsiktig på knappen kan man bruke den med lavere hastighet.

Modellen er veldig allsidig og kommer med både beger, pisk og minikutter. Begeret er av god størrelse noe som gjør at man kan tilberede større porsjoner av gangen. Minikutteren er også et godt tilskudd. Det er bare synd at selve stavmikseren ikke er bedre.

5 Middelmådig
Får jobben gjort, men mye matsprut underveis

+ En ganske allsidig modell med mye ekstrautstyr Ting å tenke på — Ganske mye matsprut

— Suger seg ned mot bunnen av kjelen

— Lager mye lyd

— Vibrerer ganske mye under bruk

— Unøyaktig hastighetsjustering

7. mai 2023, 06:00