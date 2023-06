Samletest Smartklokker (2014)

Test av Samsung Gear 2, Gear S, LG G Watch, LG G Watch R og Sony Smartwatch 3

Vi har testet alle de viktigste smartklokkene på markedet.

Kamera Kurt Lekanger, Tek.no

Det har vært mye snakk om smartklokker i 2014. Apple lanserte sin smartklokke i september, men selskapets nye Apple Watch vil ikke komme på markedet før en eller annen gang tidlig i 2015.

Konkurrentene har imidlertid hatt smartklokker på markedet lenge, selv om mange av de første versjonene vi har sett har vært preget av å være tidlige modeller som virket litt uferdige. I løpet av året har det imidlertid kommet mange nye og spennende smartklokker på markedet, og for første gang har vi funnet klokker vi faktisk har hatt lyst til å ha på oss.

Hva kan du bruke en smartklokke til?

Smartklokker finnes i alle mulige varianter. De vi har testet her fungerer først og fremst som et tillegg til mobiltelefonen din, som blant annet kan gi deg varslinger fra telefonen. Du kan for eksempel se hvem som ringer, noen kan la deg styre musikkavspilling på telefonen, og du har gjerne mulighet til å kjøre mer eller mindre nyttige apper på den – for eksempel for å få vite hvordan været blir. Den ene klokken i testen er også en fullverdig mobiltelefon, slik at du kan ringe direkte fra klokken – uavhengig av telefonen.

Noen produsenter fokuserer også mye på treningsfunksjoner, og enkelte smartklokker kommer med både pulsmåler og aksellerometer som teller skritt og kaloriforbruk.

Er du først og fremst ute etter en treningsklokke, vil vi anbefale at du i stedet tar en kikk på for eksempel Polar M400 eller Polar V800. Disse har skritteller/aktivitetsmåler-funksjonen fra smartklokkene, samtidig som de har fokus på trening med GPS-tracking og pulsmåling.

Er du ute etter noe litt enklere enn en smartklokke, kan aktivitetsarmbånd som Fitbit eller Polar Loop være det du er på jakt etter.

Dette er de beste

Vi har i denne testen som sagt fokusert på de litt mer avanserte smartklokkene, og tatt med de modellene vi mener er de mest aktuelle på det norske markedet akkurat nå.

Her er de beste smartklokkene:

LG G Watch.Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Jumboplass: LG G Watch

Karakter: 5/10

På fjerde plass finner vi LG G Watch, den rimeligste smartklokken i denne testen. Klokken er basert på Android Wear, Googles operativsystem for smartklokker. Dette er det samme som LG bruker i sin G Watch R, men denne varianten stiller uten pulsmåler, og med firkantet skjerm. En av fordelene med å bruke Android Wear er at det er en standardisert plattform som brukes av flere produsenter. Det burde borge for flere og bedre apper enn på produktene som bruker proprietære løsninger.

Skjermen er ikke av de aller skarpeste, men i bruk virker den faktisk noe skarpere enn den som bor i LGs egen G Watch R. Vi savner imidlertid automatisk lysstyrke.

Klokken gjør en noenlunde grei jobb i å varsle om meldinger og e-post på håndleddet, men av smartklokkene med Android Wear er sannsynligvis dette den enklest utstyrte. Uten en eneste knapp kan den også være litt vanskelig å bruke.

Klokken kan brukes som fjernkontroll til for eksempel å styre musikken du styrer på telefonen. Og den har talegjenkjenning som lar deg lese inn for eksempel et svar på en e-post på norsk – riktignok med en viss fare for feilstaving.

Etter vår erfaring må G Watch lades omtrent hver kveld, og det med noenlunde forsiktig bruk.

3. plass: Sony Smartwatch 3 og LG G Watch R

Karakter: 6/10

Sony SmartWatch 3 og LG G Watch R deler tredjeplassen.

Sony SmartWatch 3.Foto: Espen Irwing Swang, Tek.no

SmartWatch 3 er Sonys fjerde forsøk på å skape en klokkeliknende dings som kan fungere som en forlengelse av mobiltelefonen din. Sony har valgt å bruke operativsystemet Android Wear på SmartWatch 3, samme plattform som også brukes i LG G Watch.

Fordelen med Android Wear er at det er en standardplattform som igjen kan bety et bedre apputvalg enn på klokkene med proprietære løsninger. Og så vil den fungere mot alle Android-mobiler, ikke bare de det står Sony på. Dessverre er Android Wear litt rotete og lite effektiv.

Skjermen på SmartWatch 3 er transreflektiv, det vil si at du slipper å skru på skjermbelysningen hvis det er lyst nok i rommet. Det sparer strøm, og gjør at du kan bruke klokken i 2-3 dager uten å lade den. Men batteritiden er dårligere enn hos Samsung.

Når klokken jobber sammen med mobilen kan du sette på varsler, ta notater, styre musikk, lese e-post og tekstmeldinger, navigere, og se både innkommende og tapte anrop. Dessuten kan du gjøre talesøk på Google, sjekke trafikkinformasjon, værvarsel, og mye mer. Klokken har også skritteller, men ingen pulsmåling.

LG G Watch R.Foto: Espen Irwing Swang, Tek.no

LG G Watch R er den klokken som ligner mest på en vanlig klokke. Den er helt rund, og den er vanntett ned til én meter.

Også denne klokken bruker Android Wear, Googles operativsystem for smartklokker. Mulighet for mange apper og at klokken kan brukes mot alle Android-mobiler er blant fordelene. Men du trenger en app på telefonen for å ha glede av klokken. Via denne appen velger du hvilke varsler som skal være synlige på klokken.

Klokken har talestyring, men på engelsk. Den kan vise deg nyttig informasjon fra telefonen, og den kan også vise nyttig informasjon den tror du har bruk for – som reisetid fra jobb til hjem. Dette er tilsvarende funksjon Android-brukere kjenner fra Google Nå-funksjonen på telefoner. Den runde skjermen betjenes ved å stryke fingeren over den på ulike måter. En rund skjerm er pen å se på, men ulempen er at det er mindre areal å vise informasjon på.

Klokken har innebygget skritteller, og den har også en pulsmåler som måler pulsmåling ved hjelp av en sensor på undersiden av klokken.

Selv om G Watch R er en av de minste smartklokkene, har den et av de største batteriene. Det holder likevel ikke til mer enn i høyden halvannet døgns bruk mellom hver lading. Dermed må LG se seg grundig slått av Samsung.

Samsung Gear 2.Foto: Espen Irwing Swang, Tek.no

2. plass: Samsung Gear 2

Karakter: 6/10

Samsungs andre generasjon smartklokke benytter i likhet med den nyere Gear S-modellen operativsystemet Tizen. Menyene på Gear 2 fungerer bedre enn på Samsungs første generasjon smartklokke. Klokken settes opp via programmet Gear Manager på telefonen, og klokken fungerer kun med enkelte Samsung-mobiler.

En litt spesiell ting med Gear 2, er at klokken har innebygget kamera. Bildene blir omtrent som frontkameraet på de fleste smartmobiler – altså ok, men ikke så mye mer. Klokken har en skarp og klar skjerm, og har også en utendørsfunksjon som skrur opp lysstyrken litt.

I likhet med de andre smartklokkene i denne testen, er Gear 2 som en slags ekstraskjerm til mobilen, som kan vise deg nyttig informasjon, vise meldinger, og så videre. Du kan bruke klokken som håndfri til telefonen, via den innebygde høyttaleren og mikrofonen i klokken. Gear 2 kan også fungere som musikkspiller, uavhengig av telefonen. Klokken har innebygget pulsmåler og skritteller, og kan fungere som treningsarmbånd.

Batteriet er bedre enn i første generasjon Gear, og ved forsiktig bruk kan du kanskje bruke den et par dager før du må lade.

Samsung Gear S.Foto: Kurt Lekanger, Tek.no

Best i test: Samsung Gear S

Karakter: 7/10

Ingen av smartklokkene i denne testen får toppkarakter, men med Gear S viser Samsung at de begynner å nærme seg konsepter som virkelig fungerer. Den nye Gear S-modellen kjører samme operativsystem (Tizen) som Gear 2 – men den store forskjellen er at Gear S ikke bare er et tilbehør til mobilen. Klokken er også en fullverdig mobiltelefon, med mulighet for eget SIM-kort. Likevel er det nok først og fremst som mobiltilbehør at Gear S er mest nyttig – og du er fortsatt avhengig av mobiltelefonen din for å for eksempel kunne installere apper på klokken. I likhet med Gear 2 fungerer denne klokken kun med Samsung-mobiler.

Gear 2 har raske og intuitive menyer som er enkle å bruke, og klokken har en god skjerm som tenner automatisk når du løfter opp armen eller vrir håndleddet. Via klokkeskjermen får du informasjon fra mobiltelefonen, og du kan blant annet lese e-post. Den utmerkede kart- og navigasjonsappen Nokia Here er også installert på klokken, noe som er veldig praktisk.

Samsungs S Health-app ligger forhåndsinstallert på klokken, i tillegg til en treningsapp fra Nike. Dermed kan du bruke klokken som treningsklokke, og en innebygget pulsmåler og bevegelsessensor lar deg måle både puls, antall skritt og kalorier. Klokken har også innebygget GPS som lar deg spore treningsøkten på et kart, og hvis du har koblet til en mobiltelefon brukes GPS-en i mobilen i stedet for å spare batteri.

Batteriet varer i et sted mellom to og fire dager ved fornuftig bruk, noe som er bra for denne typen enhet. Men da snakker vi om forsiktig bruk, og ikke at du bruker klokken som mobiltelefon.

Konklusjon

Samsung Gear S er den klart beste smartklokken i denne testen, og den vi anbefaler. Men vær oppmerksom på at klokken kun fungerer med Samsung-mobiler. Har du ikke Samsung-mobil, anbefaler vi i stedet at du kjøper en av de Android Wear-baserte klokkene, som LG G Watch R eller Sony SmartWatch 3.

Produsentene har prøvd å lage smartklokker siden 1982:

