Vi har ikke helt oversikt over hvor mange vafler som produseres og spises her på berget hvert år, men tall fra Elektronikkbransjen forteller at at vafler ikke akkurat er noen småindustri. Derfra får vi nemlig vite at det ble solgt 263 000 vaffeljern i fjor.

Det er altså ingen tvil om at vi nordmenn er et vaffelelskende folkeslag.

Denne sterke vaffelkulturen kommer med det som skal til av tradisjoner, sterke følelser og krangel om hva som er det riktig og feil tilbehør .

For ikke å snakke om diskusjonene rundt vafler kontra sveler.

Samtidig har vi de siste årene også gitt såkalte belgiske vafler større innpass, og dette er da et alternativ for deg som synes vår skandinaviske variant blir for tynn.

Kunsten å velge vaffeljern

En del vaffeljern har luftespalter som skal gjøre det enklere å få bort fuktighet fra vaffelrøra. Vegar Jansen, Tek.no

Vafler er ikke bare følelser, smak og behag – det er en vitenskap inne i bildet også. Vaffelrutene er jo ikke bare til pynt, men har som oppgave å gi en stor stekeoverflate på hva som forhåpentligvis blir en god og fyldig vaffel. Blir det for tynt og slapt, kan man like godt holde seg til pannekaker.

For at vaflene skal få den riktige konsistensen, må også jernet være i stand til å transportere bort fuktigheten fra vaffelrøra. Det er dette som gir opphavet til den varme dampen som i visse tilfeller kan skålde uvørne fingre.

Derfor bruker altså produsentene forskjellige plateformer og triks som luftespalter. Et vaffeljern er altså ikke bare et vaffeljern.

Vår test er ment å hjelpe deg et stykke på vei. Vi har nemlig tatt for oss de seks mest populære modellene, og mens vi i fjor tok for oss jern som stekte to vaffelplater om gangen , har vi i år fokusert på enkle vaffeljern.

I denne testen har vi gått etter disse tre kriteriene:

1: Enkel stekeplate

I mange tilfeller kommer vaffelsteking inn som et element i et sosialt ritual, og da kan det være fornuftig å gå for et dobbelt vaffeljern – med et slikt går det naturligvis raskere unna.

Men for litt rolig kveldskos kan det da holde fint med ett enkelt jern også. Varme og sprø vafler rett fra pressa er som kjent aller best, og med en lavere produksjonstakt blir det færre vafler som blir liggende kalde og dvaske.

Noen av de enkle vaffeljernene lager for øvrig relativt store vaffelplater. For en god del vil altså et enkelt vaffeljern gjøre jobben vel så godt som et dobbelt.

2: Temperaturkontroll

Justerbare termostater finnes nå på nesten alle vaffeljern. Fordelene ved å selv kunne regulere temperaturen – i hvert fall til en viss grad – er at det blir enklere å få foretrukket konsistens og farge på vaflene.

Det er heller ikke slik at vaffeljern nødvendigvis kun må brukes til å steke vafler. Du kan lage toast på det, steke en omelett eller putte på en fiskefilet. Men da er det kjekt å kunne variere temperaturen.

3: Bare tradisjonelle «skandinaviske» vafler

Selv om mange nordmenn innbiller seg at vaffelspising kun er en hjemlig folkesport, finnes det da vitterlig flere vaffelspisende folk rundt om på kloden. Men med geografiske og kulturelle avstander kommer også forskjeller. Av mer kjente vaffeltyper har vi den såkalte «belgiske» vaffelen, som egentlig er en nordamerikansk variant av vafler fra Brussel.

Vaffeljern som kun lager belgiske vafler – en type som er grovere og dypere enn våre hjemlige skandinaviske variant – finner du nå i de fleste butikker som også selger tradisjonelle jern. Men vi har kun valgt å se på vaffeljern som lager den skandinaviske typen.

Det er dog ikke gjort noen diskriminering når det gjelder selve vaffelformen, men hjerteformede ruter ser så avgjort ut til å være dominerende på markedet. Samtlige jern i denne testen har dette.

Disse er med

Modell Pris Oppgitt effekt Termostat Ferdigindikator Plateform og -størrelse Annet OBH Nordica Select 6967 Fra ca 270,- 1000 watt Trinnløs, markert Nei 5 hjerter Str. ikke oppgitt Ikke noe spesielt Point Waffle Maker POW186SS Fra ca 430,- 1000 watt Trinnløs, markert Nei 5 hjerter 20 cm Ikke noe spesielt Point Pro Waffle Maker POWM70BL Fra ca 550,- 800 watt Trinnløs, markert Kan slås helt av Nei 5 hjerter 17 cm Ikke noe spesielt Wilfa Hjerte Stor Piip (WAS-623 Bell) Fra ca 550,- 1400 watt Trinnløs, markert Kan slås helt av Ja 6 hjerter 23 cm Øse medfølger Piper (kan slås av) Wilfa Hearts 23 Fra ca 1100,- 1400 watt Trinnløs, markert Kan slås helt av Ja 6 hjerter 23 cm Øse medfølger Piper (kan slås av) Wilfa Tradisjon Fra ca 250,- 750 watt Trinnløs, markert Ja 5 hjerter 16 cm Ikke noe spesielt Åviken Diamond 907.6 Fra ca 350,- 1000 watt Trinnløs, markert Kan slås helt av Ja 5 hjerter Str. ikke oppgitt Ikke noe spesielt

Typisk nok er norske Wilfa meget godt representert, og mange av våre faste lesere vil nok glede seg over at vi endelig får testet WAS-623 Bell – også kjent som Hjerte Stor Piip fra denne produsenten. Dette jernet har vunnet flere andre tester over de siste årene.

Men vi har også fått med klassikeren Tradisjon, hvis dobbeltutgave endte på topp i fjorårets samletest . Og så har vi med Hearts 23, som skal være en videreutvikling av nevnte Hjerte Stor Piip.

Ellers har vi med svenske Åviken Diamond 907.6. Denne er i stor grad identisk med Diamond 907, men har fått et par designforbedringer. Åviken Classic er ikke med, da den ikke har temperaturkontroll.

Varemerket Point, som kun føres av Power og derfor fungerer godt med noen fine ordspill, er representert med to utgaver – der «Pro»-modellen har fordelen av større vaffelplate.

Vi hadde planer om å få med oss et jern fra OBH Nordica også, men dette tok en omvei i postgangen og nådde ikke fram i tide.

Vaffeljernaficionadoer kan også merke seg at vi heller ikke har med Wilfas traktormodell, som av naturlige årsaker ikke lenger er på markedet.

Vaffeljern er ikke akkurat høyteknologiske apparater – i hvert fall ikke de som er med i denne testen. Og strengt tatt burde heller ikke vaffelsteking kreve en app.

Men det betyr heller ikke at ingenting har skjedd på de hundre årene som har gått siden det første elektriske vaffeljernet for hjemmebruk så dagens lys. Vi har naturligvis fått slippbelegg, som letter rengjringen og skal sørge for at vaflene ikke setter seg fast. Ettersom vaffeljernet tross alt er et elektrisk apparat er det jo ikke noe du kan putte i oppvaskkummen.

Indikatorer på at vaffelen er ferdig er en annen ting. Dette vil si at jernet er utstyrt med en eller flere lamper som ikke bare brukes for å fortelle deg at det har nådd ønsket steketemperatur, men også indikerer at vaffelen er ferdig stekt.

Med unntak av jernene fra Point har alle jernene i denne testen dette.

Siden vaffelpressene har justerbare termostater er det også et poeng å sjekke temperaturspennet, og vi har benyttet oss av et IR-termometer for å sjekke hvor svak og sterk varme jernet kan settes til. Videre brukte vi termometeret for å sørge for at samtlige jern ble satt til å steke på omtrent samme temperatur – såfremt mulig.

Med en relativt uniform temperaturinnstilling kunne vi måle oppvarmingstiden, altså hvor lang tid det tok for jernet å nå denne temperaturen – samt tiden det tok å steke de påfølgende vaffelplatene.

Dette ble gjort over to stekeomganger. Jernene ble med andre ord «kjørt inn» en omgang før vi begynte å notere tider og stekeresultater.

Til slutt har selvfølgelig også det ferdige produktet mye å si. Det er jo en stor fordel at jernene steker jevnt og på begge sider.

Fysiske attributter, bruksopplevelse og kvalitetsfølelse er selvsagt også vurdert – men ikke målt.

En ting vi ikke kan si så veldig mye om er hvor godt jernet vil holde over tid. Samtlige eksemplarer i denne testen kommer som nye rett ut av esken, og om vaffeljernet fremdeles holder samme klasse etter et par års tjeneste er ikke godt å si.

For de ekstra interesserte kan vi opplyse om at testen ble gjort i et par vanlige norske kjøkken, med Toro ferdig vaffelrøre tilberedt med flytende Melange etter oppskrift. For anledningen var undertegnedes mor hyret inn som konsulent – hun har brukt elektriske vaffeljern siden 1971.

Testresultater

Modell Vekt Maks effektbruk Temperaturspenn Oppvarmingstid Typisk steketid Målt vaffelplatestørrelse Stekeresultat OBH Nordica Select 6967 1,4 kg 1040 watt 180 – 250 grader 2 min Ca 2,5 min 16 cm Godkjent Point Waffle Maker POW186SS 1,5 kg 980 watt 100 – 230 grader 2 min Ca 3 min 16 cm Litt klissete i midten Point Pro Waffle Maker POWM70BL 1,65 kg 800 watt 60 – 290 grader 3 min Ca 3 min 17,5 cm Godkjent Wilfa Hjerte Stor Piip 3,1 kg 1400 watt 50 – 240 grader 3,5 min Ca 2,5 min 21 cm Veldig bra Wilfa Hearts 23 3,1 kg 1400 watt 55 – 250 grader 3,5 min Ca 2,5 min 21 cm Veldig bra Wilfa Tradisjon 1,75 kg 730 watt 200 – 250 grader 3 min Ca 2 min 16 cm Godkjent Åviken Diamond 907.6 2,2 kg 960 watt 60 – 290 grader 2,5 min Ca 2,5 min 16 cm Godkjent

Som vi kan se er det visse forskjeller, og noen jern varmer seg opp raskere enn andre. Men uansettt burde det ikke spille noen stor rolle for deg om du må vente i to eller tre minutter for å komme i gang med vaffelstekingen. Vi mener det er mer viktig at vaflene blir riktig stekt – gang etter gang.

Det er også verdt å merke seg at modellene som kan slå helt av varmen gjennom termostaten har et videre spenn i temperaturer. Det kan ha noe å si dersom du ønsker å bruke jernet til å steke andre ting, men vår foretrukne vaffelsteketemperatur ligger uansett på litt over 200 grader.

Best i test – igjen

Wilfa WAS-623 BELL

WAS-623 Bell er også kjent som Hjerte Stor Piip – da dette vaffeljernet gir lyd fra seg når vaffelen er ferdig. Den finnes dessuten i en upipete versjon med sort overflate, men det spørs om du får tak i denne til en like god pris. Derfor kan du like godt gå for pip-utgaven og skru av lyden om ønskelig.

Jernet er samletestens største, og med vekten på 3,1 kilogram er det greit med bærehåndtaket foran også. Hjerte Stor har et huslig og solid uttrykk der det står trygt på kjøkkenbenken. Toppen har en metallplate, en stor termostatvrider og to signallamper. Termostaten kunne med fordel vært litt mer presis – vi må vri den opp til 2 for at den i det hele tatt skal slå inn.

Dette store vaffeljernet lager naturlig nok også store vafler – men ikke så store som Wilfa påstår. Vi målte diameteren til 21 centimeter, mens spesifikasjonene forteller om 23 centimeter. En viss forskjell der, altså.

Men selv om Wilfa opererer med en annen meterstokk enn oss, har det ingenting å si for stekekvaliteten. Hjerte Stor Piip serverer seks nydelig sprø hjerter for hver vaffelplate.

En ting som irriterer oss litt, er at eventuell overskuddsrøre fort finner veien til sprekken mellom håndtaket og jernet. Der er det ikke lett å komme til for å gjøre skikkelig rent.

Heldigvis følger det også med en egen øse til denne modellen, så med litt trening skal du fint kunne unngå søl.

8.5 Meget bra Wilfa WAS-623 BELL annonse Sjekk prisen Fordeler Ferdigindikator

Steker godt, jevnt og sprøtt

Varsler med pip når ferdig

Lager store vafler

Varmen kan stenges helt av

Øse for passe mengde røre medfølger Ting å tenke på Stort og tungt

Litt laber termostatkontroll

Ikke det enkleste å rengjøre

Dyr testvinnerbror

Wilfa XWAS-1400B

Ifølge Wilfa er Hearts 23 en videreutvikling av deres populære Hjerte Stor Piip, og spesifikasjonene bekrefter at dette er to jern som har mye til felles. Men der Hjerte Stor har en design som får det til å se jovialt ut der det troner hjemme på kjøkkenbenken, er Hearts 23 en mørkere kreasjon som vi er sikre på hadde passet fint inn i en av Dødsstjernens kaffekantiner.

Når vi legger til det røde lyset og den elektroniske summingen under oppvarmingen – ja, dette vaffeljernet har det vi i bransjen kaller « coil whine » – kan vi nesten se for oss en gjeng forventningsfulle og vaffelsultne stormtroopere rundt denne pressa.

Dessverre er ikke alle like glade i den designstilen som det vi er. Så la oss gå litt mer nøytralt til verks: Dette er et stort og tungt vaffeljern – i denne samletesten er kun Hjerte Stor noen hakk større. Overflaten er i sort, matt plast som er motstandsdyktig mot flekker, og det uten å gjøre at jernet ser billig ut. Denne modellen kan om ønskelig også varsle i form av et pip når det er klart til dyst.

Hearts 23 har i tillegg testens røffeste lysindikator og den mest tilfredsstillende termostatreguleringen vi har kjent på siden traktorjernet .

Uheldigvis er også dette jernet altfor dyrt, spesielt med tanke på at testvinneren til omtrent halve prisen lager – etter hva vi kan bedømme – identiske vafler. Nei, her kan du både spare deg for penger og elektronisk summing ved å heller gå for testvinnerbror Hjerte Stor (med eller uten pip).

8 Meget bra Wilfa XWAS-1400B annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Fordeler Snasen ferdigindikator

Steker godt, jevnt og sprøtt

Varsler med pip når ferdig

Lager store vafler

Varmen kan stenges helt av

Øse for passe mengde røre medfølger Ting å tenke på Stort og tungt

«Coil whine»

Pris

Liten og grei

Wilfa SWA-516W

Wilfas minste vaffeljern kommer i to utførelser, både sølvfarget og hvit. Vi har testet den sistnevnte varianten, som vi mener er enklere å holde ren og pen – ubehandlede metalloverflater har en tendens til å tiltrekke seg fettete fingermerker.

Tradisjon er et ukomplisert jern med testens korteste spenn i temperaturer. Dette nærmest garanterer at du får en spiselig vaffel, men gjør at jernet ikke nødvendigvis er like anvendelig dersom du skal bruke det til å varme eller tilberede andre matvarer.

Jernet tar relativt liten plass. Modellen er ikke designet for å oppbevares stående, men med mye velvilje lar det seg likevel gjøre. Små gummiknotter under gjør at det står stødig, men vi synes også at det kanskje glir litt vel lett på kjøkkenbenken.

Wilfa Tradisjon lager en vaffelplate som en én centimeter større enn det den doble utgaven gjør, men kvaliteten er dessverre ikke på samme nivå som hos fjorårets testvinner . Platen blir ikke jevnt stekt – det er noen «hotspots» litt til siden for midten. Men det steker kjapt og leverer totalt sett en godkjent vaffel.

6.5 Helt greit Wilfa SWA-516W Fordeler Ikke spesielt stort eller tungt

Ferdigindikator

Lav pris Ting å tenke på Steker litt ujevnt

Kort spenn i temperaturer

Ferdigindikator

Lav pris Ting å tenke på Steker litt ujevnt

Kort spenn i temperaturer

Anstendig svenske

Åviken Diamond 907.6

Åviken gjorde en meget god figur i fjorårets test , så det var med spenning vi pakket opp Diamond 907.6. Dette er egentlig det samme jernet som Diamond 907 – forskjellen ligger kun i designen, med bedre plassering av lamper og termostathjul. Utformingen er ellers relativt praktisk, med en liten «vollgrav» rundt jernet der røresøl kan samles opp.

Åviken er det eneste jernet i testen som har en avtagbar strømkabel av standard 3-pins type – så den kan byttes ut med en lengre ledning hvis det er langt til strømkontakten din. Det kan også stables på høykant og tar ikke spesielt mye plass i skapet.

Undersiden, lokket og spesielt lokkets håndtak gir oss litt «plastic fantastic»-følelse, og skruknotten som regulerer temperaturen er virkelig slarkete. Men tyngden er fin, og fire gummiføtter gjør at jernet står stødig på benken uten å gli.

På dette vaffeljernet kan varmen slåes helt av selv om strømmen er tilkoblet. Vaffelplatene har fem hjerter og en diameter på 16 centimeter.

Når det gjelder kvaliteten på vaflene, registrerer vi at de har en tendens til å bli litt ujevnt tilberedt på undersiden. Best resultat fikk vi på relativt høy varme og bruk av stoppeklokke fremfor ferdigindikatoren – den har nemlig en tendens til å si ifra altfor tidlig.

Etter noen forsøk var vi da i stand til å få både gyldne og luftige vafler ut av dette jernet, men vi er fremdeles et stykke unna sprøheten til testvinneren.

6 Helt greit Åviken Diamond 907.6 annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Fordeler Avtagbar ledning

Varmen kan stenges helt av Ting å tenke på Steker litt ujevnt

Ferdigindikatoren tar stadig feil

Prisgunstig lettvekter

OBH Nordica 6967

OBH Nordica Select 6967 ser ved første øyekast ut som en liten versjon av Select 6969, som vi ga et «Godt kjøp»-stempel i fjorårets samletest av doble vaffeljern . Men selv om 6967 deler design med det større jernet, sitter vi ikke igjen med et like godt inntrykk etter å ha brukt det.

Den mindre 6967 er testens letteste vaffeljern og har et relativt kort spenn i temperaturer. På papiret deler den flere egenskaper med Point Waffle Maker 186SS, og akkurat som på denne er «bakbeina» på jernet av plast – dog ikke så spisse og skarpe som de er på Point-modellen. Jernet kan fint oppbevares stående på høykant.

I likhet med jernene fra Point har ikke OBH Nordica Select 6967 noen ferdigindikator, så her måtte vi fram med tidtagningsuret. Vi fant at rundt 2,5 minutter ga oss en anstendig og ganske sprø vaffel, men noe perfekt og jevnt stekt bakverk kan vi ikke si den lager – ut mot noen av kantene blir den gjerne litt dvask.

Jernet kan være et alternativ for deg som prioriterer størrelse, vekt og pris.

6 Helt greit OBH Nordica 6967 Fordeler Lav pris

Ikke spesielt stort eller tungt Ting å tenke på Steker litt ujevnt

Ingen ferdigindikator

Ikke spesielt stort eller tungt Ting å tenke på Steker litt ujevnt

Ingen ferdigindikator

Ikke verdt pengene

Point Pro POWM70BL

Point Pro POWM70BL

Denne modellen har et par fordeler sammenlignet med testens andre kandidat fra Point. Det ene er at det kan slås helt av uten at vi må trekke ut kontakten. Den andre er at den lager større vaffelplater.

Jernet står trygt på benken og toppen har en kledelig metallplate – helt til noen tar på den og lage fingermerker – men foruten dette er det ingen designmessig höydare vi snakker om. Modellen kunne stablet seg perfekt på høykant, men ettersom ledningen stikker ut bak blir det litt knot.

Jernet har at anstendig termostathjul, men ingen ferdigindikator – noe man vitterlig skulle kunne forvente på et vaffeljern til over fem hundre kroner.

Men det betyr ikke at Point Pro Waffle Maker POWM70BL er bare sorgen. Etter litt trening med røre og stoppeklokke presser den litt ujevne, men godkjente vafler.

5 Middelmådig Point Pro POWM70BL annonse Sjekk prisen Fordeler Ikke spesielt stort eller tungt

Kan slås helt av Ting å tenke på Steker litt ujevnt

Ingen ferdigindikator

Mest minuspoeng

Point POW186SS

Point POW186SS

Etter navnet å dømme er Point «lillebror» til Point Pro, og da er det ikke merkelig at denne modellen heller ikke har noen ferdigindikator. Igjen er du overlatt til dine naturlige vaffelstekeinstinkter – alternativt stoppeklokka.

Fysisk sett er Point Waffle Maker 186SS blant de minste og letteste jernene i denne testen. Så hvordan Power har kommet frem til at den lager vafler med en diameter på 20 centimeter er oss en gåte. Vi målte uansett plata til 16 centimeter.

Produsenten har spandert på seg to gummiføtter i front, mens et par harde plastkanter gjør tjeneste som «bakbein». Det gir både dårlig feste og er en potensiell ripefare.

Jernet kan heller ikke skryte av å ha gode stekeegenskaper. Den har testens laveste makstemperatur, noe som gjorde at vi skrudde varmen på full guffe under stekingen. Men selv om overflaten ble både gyllen og sprø, opplevdes midten som klissete. Vaffelen ble ganske enkelt ikke skikkelig gjennomstekt.

I teorien kunne vi eksperimentert med lavere temperaturer og lenger steketid, men å bruke mer enn tre minutter på en såpass liten vaffel skal strengt tatt ikke være nødvendig.

4 Svakt Point POW186SS Fordeler Ikke spesielt stort eller tungt Ting å tenke på Ingen ferdigindikator

Vanskelig å få en gjennomstekt vaffel

Skarpe «bakbein» i plast

Vanskelig å få en gjennomstekt vaffel

Skarpe «bakbein» i plast

Trenger du mer vafler?

Siste testede vaffeljern: La til OBH Nordica Select 6967 april 2019.