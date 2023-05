Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Trådløse hodetelefoner til over 2000 kroner - Samletest

Dette er segmentet hvor du absolutt ikke bør kjøpe Bose

Vi har testet 8 forskjellige hodetelefoner og fant en klar vinner.

Kamera Ole Henrik Johansen / Tek.no

Ole Henrik Johansen 9. desember 2016, 06:00 Lagre Lagre artikkel

Den siste tiden har vi testet mye trådløs lyd her på Tek.no. Er du på jakt etter trådløse ørepropper har vi testet en rekke slike, samt at vi også har funnet oss et par favoritter blant trådløse klokker under to tusen kroner.

I tillegg har vi også tatt en kikk på trådløse hodetelefoner som har aktiv støykansellering med en prislapp over to tusen kroner. Her fikk vi en vinner som klarte å dytte Bose ned fra toppen.

Dog er det ikke alle som har behov for aktiv støykansellering, men som fortsatt har lyst å legge penger i god lyd. Derfor har vi tatt for oss siste pulje i den enorme bunken med hodetelefoner, hvor det nå altså er vanlige trådløse hodetelefoner over to tusen kroner som står for tur.

Åpne fullskjerm Monster Elements Wireless Onkyo H500BT Bose Soundlink B&O BeoPlay H7 Beats Solo3 B&W P5 Wireless Sennheiser Momentum Wireless Sennheiser Urbanite XL Monster Elements Wireless Onkyo H500BT Bose Soundlink B&O BeoPlay H7 Beats Solo3 B&W P5 Wireless Sennheiser Momentum Wireless Sennheiser Urbanite XL

Slik tester vi

Under finner du en rangering av de modellene vi synes er best. I vår test har vi vektlagt lydkvaliteten tungt hos de ulike kandidatene. I tillegg har vi sett på byggekvalitet, komfort, batterilevetid og eventuelle ekstrafunksjoner.

Samtidig har vi tatt en nærmere kikk på hvor god rekkevidde de ulike klokkene har. Her har vi blant annet lagt fra oss mobilen og trasket rundt i lokalene.

Alle settene har vært innom flere ører her i redaksjonen vår, og etter å ha testet oss gjennom alle modellene har vi diskutert oss frem til hvilke som er de beste.

Til å sjekke lydkvaliteten har vi brukt ulike alternativer, blant annet Spotifys Extreme-kvalitet, samt Tidal (320 kbps) og ulike nettradioer.

Samtidig har også både Android- og Apple-telefoner vært i ilden, slik at vi kan avduke om det skulle være noen forskjeller på de ulike plattformene. Det har seg nemlig slik at de bruker ulike kodeker for å spille av lyd via blåtann. Mens Android blir best via Aptx-standarden, kjører Apple en AAC-kodek på sine telefoner.

En klar, men dyr vinner

B&O Play BeoPlay H7

Testen beste hodetelefoner er også de aller dyreste. De koster rundt 800 kroner mer enn nestemann på listen. Hadde prisen på disse vært rundt den samme som de nest dyreste i, ville disse klokkene snust på en enda høyere karakter.

Dette er hodesettet for deg som liker kvalitet på alle plan. Her får du et produkt der materialvalgene er fra øverste hylle, og hvor klokkene er store nok til å dekke godt rundt ørene dine.

Komforten er helt upåklagelig, og samtidig er batteritiden god. H7 kan du bruke rundt 20 timer mellom hvert besøk hos laderen.

Likevel er det lydkvaliteten som er viktigst, og sammenlignet med resten av klokkene i denne testen stiller H7 i en egen klasse. Her får du et hodesett som takler de aller fleste musikk-sjangere, og som i tillegg byr på et stereoperspektiv av ypperste klasse.

Bassen er rask og tørr, men ikke mer dominerende enn at den komplementerer mellomtone og diskant på en god måte. B&O viser at de mestrer dynamikk særdeles godt med disse klokkene, som ikke lar seg vippe av pinnen uansett hvor hardt du drar i volum-spaken.

Resultatet er en ren lydglede som passer de aller fleste former av musikk, enten du er begeistret for akustisk musikk eller sverger til elektroniske toner. Balansen i musikken er alltid presis, og gjør at du blir sittende og nyte musikken fullt ut.

9 Imponerende fjerne Sammenlign B&O Play BeoPlay H7 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 9 Imponerende sitat BeoPlay H7 er bare nydelig, enten vi snakker om lyd, design eller bærekomfort. Fordeler + Meget god lyd

+ Robust konstruksjon

+ Særdeles komfortable å ha på

+ Elegant design Ting å tenke på — Dyre

— Muligens litt myke i diskanten for enkelte

— Ikke sammenleggbare

Samme lydkvalitet som testvinneren

B&O Play BeoPlay H4

Nummer to i denne testen kommer også fra danske B&O. Denne gang er det den splitter nye lillebroren BeoPlay H4 som dukker opp. Og denne har arvet de aller viktigste egenskapene fra storebror BeoPlay H7 – samtidig som prislappen er rundt 700 – 800 kroner rimeligere.

Når det kommer til design så har B&O valgt å spare inn litt på materialvalget. Med H4 får du mer plast i konstruksjonen, som er litt mer «pinglete» sammenlignet med for eksempel H7.

Likevel er ikke konstruksjonen spesielt dårlig versus resten av modellene i denne testen. Mer på lik linje, vil vi heller si. Vi har brukt dette hodesettet over en periode, og selv med litt hardhendt behandling har klokkene holdt god stand mot dette. Noen få riper har vi klart å lage i plasten, men ikke noe som er direkte uflatterende.

Ser vi nærmere på bærekomforten så er den nesten like god som hos storebroren. Klokkene har store og gode puter som er trukket i skinn – som også isolerer godt mot lekkasjer ut til omverden.

B&O har altså spart inn noe på materialene i konstruksjonen. Samtidig har ikke disse berøringssensorer på siden av klokken for å justere volum, endre spor eller ta telefonen om noen ringer. I stedet har du tradisjonelle knapper som gjør den samme jobben.

Lydmessig er det ikke spart på noe versus H7. H4 låter nemlig omtrent som sin storebror – altså meget overbevisende.

Stereoperspektivet er fortsatt bredt og luftig, samtidig som også disse klokkene har overlegen dynamikk. Du kan spille de aller fleste musikksjangere på disse klokkene uten at de mister fatningen – selv på høyt volum.

Bassen er kraftig og kjapp i takten. Sammen med en god bass fyller mellomtonen og diskanten det som mangler, og balansen mellom de ulike toneleiene er gjort på mesterlig vis. Skal vi sette fingeren på noe så er det kanskje at diskanten kunne vært enda litt mer detaljert og skarp. Dette kan du dog bedre en god del ved endre på lydbildet via BeoPlay-appen.

Her får du mye av den samme lyttergleden som hos storebror H7 til en billigere penge. Kompromisset du må inngå er altså en litt slappere byggekvalitet av plast – i stedet for metall. Til gjengjeld beholder du lydkvaliteten, som er denne testens beste med god margin.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign B&O Play BeoPlay H4 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Her får du B&O-lyd til en billigere penge enn storebror H7 Fordeler + Meget god lyd

+ Høy komfort

+ Lette

+ Lekker lite lyd

+ Enkle å koble opp

+ Billigere enn H7 for deg som fokuserer på lydkvaliteten Ting å tenke på — Dyre

— Ikke sammenleggbare

Mye beats for pengene

Beats by Dr. Dre Solo3

Neste produkt ut på lista kommer fra Apple-eide Beats, og produsentens flunkende nye Solo3-modell. Selv om disse klokkene for det aller meste er laget i plast, har de likevel klart å få frem et bedre kvalitetsinntrykk enn på flere av de andre alternativene i testen.

Her kan du velge mellom ulike farger du også finner igjen i Apples telefoner, hvor vårt testeksemplar er rosegull. Selv om fargen ikke nødvendigvis er den mest maskuline, vil vi si at Beats-klokkene kler denne godt. Samtidig er klokkene små og nette i designen, og er med det en av de mest kompakte i denne testen.

Med disse klokkene trenger du ikke bekymre deg for batteritiden. Her er heller problemet at du blir overrasket over at klokkene omsider har gått tom for strøm. Disse klokkene klarer nemlig opp mot 40 timer med bruk før laderen må frem. Og i tillegg er det en slags hurtigfunksjon på plass som gir deg omlag tre timers bruk av kun fem minutters kladdlading.

Når det kommer til lydkvaliteten så overrasker disse klokkene oss. Tradisjonelt har Beats’ hodetelefoner vært preget av kraftig fokus på bass og diskant. Dette særpreget finnes det fortsatt noe igjen av i Solo3, men langt fra like markant. Bassen er fortsatt litt frempå, men tar ikke vekk mye oppmerksomhet fra verken mellomtonen eller diskanten. Stereoperspektivet er også ganske luftig, selv om det fortsatt er en del å gå på versus testvinneren.

Likevel er dette et hodesett som spiller jevnt over overbevisende, enten du vil høre på Kari Bremnes eller Metallica. Hodesettet klarer å skille mellom ulike instrumenter på en god måte, og oppleves aldri som intense eller slitsomme selv om du skrur opp volumet.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Beats by Dr. Dre Solo3 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8 Meget bra sitat Beats nye Solo3 er et meget gjennomført hodesett Fordeler + God og kompakt design

+ God bærekomfort

+ Enkel å koble opp, spesielt mot iPhone

+ God og balansert lyd

+ Meget god batteritid Ting å tenke på — Litt mye bass for den lydkresne

— Mye plast i konstruksjonen

— Dyre

Et unikt design

Bowers & Wilkins P5 Wireless

Kamera Bowers & Wilkins P5 Wireless

Bowers & Wilkins er neste produsent ut i denne testen, med sin P5-modell. Her ønsket vi oss også storebror P7, men vi lyktes ikke få tak i et testeksemplar i tide.

P5 byr på meget god byggekvalitet. Her er skinn en gjenganger i alt fra bøylen til selve klokkene, og sammen med B&O H7 er dette det hodesettetene som føles mest eksklusive ut i samletesten vår.

Klokkene er forholdsvis lette, og har en bærekomfort som er helt topp. Dog skal det sies at enkelte i redaksjonen ikke fikk disse klokkene til å dekke skikkelig over ørene, og som sa at de rett og slett ikke klemte godt nok. For undertegnende var dette ikke noe problem, som vel kan sies ha et stort hode.

Også dette hodesettet kan by på en grei batteritid, hvor du kan forvente opp mot 17 timers bruk før du må fylle på batteriene.

Dette et hodesett som spiller meget bra. Det skal sies at diskanten ikke er så skarp og detaljert som vi skulle ønsket oss, men jevnt over presterer disse klokkene godt i våre ører.

Her får du et velbalansert lydbilde, hvor de øverste tonene etter vår mening altså avsluttes litt vel tidlig i registeret. Det gjør at for eksempel skarpe trommer ikke gir det kraftige inntrykket det burde.

Det samme kan vi si om dypbassen. Denne blir aldri så slagkraftig som vi kunne tenke oss. Dog skal hodesettet ha pluss i margen for å prestere meget habilt når det kommer til stemmer.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Bowers & Wilkins P5 Wireless annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8 Meget bra sitat B&W er noe av det mest komfortable du får av On-Ear-klokker Fordeler + Flott design

+ God komfort

+ Behagelig og velbalansert lyd Ting å tenke på — Passer ikke alle

— Diskanten kunne vært bedre

For den bass-glade

Monster Element Wireless On-Ear

Kamera Monster Element Wireless On-Ear

Monster har kommet på banen med en ny hodetelefon-serie, Elements, og det er On-Ear-modellen vi har fått kloa i. Dette er et hodesett som etter vår mening spiller bedre enn de ser ut.

Rent utseendemessig er de ikke direkte stygge å se på, og i likhet med Beats Solo3 er plast en gjenganger. Forskjellen fra Beats’ klokker er at Monster ikke klarer å skjule den billige materialbruken like godt.

Her er plasten blank og skranglete når du vrir på hodesettet, noe som ikke faller helt i god jord her i redaksjonen. Til prisen du betaler for dette hodesettet hadde vi forventet bedre, selv om det er lite å si på selve komforten. Hodetelefonene er gode å ha på seg over lengre perioder, og de føles ikke spesielt klemmende mot hodet.

På lydkvalitet så tar ting seg opp. Her presterer Elements On-Ear ganske likt som Solo3 etter vår mening. Den største forskjellen på de to ligger i bassen, hvor Elements har en kraftigere og mer brølende bass.

Musikk som nødvendigvis ikke ønsker å fokusere på de dypeste tonene blir låtende litt daft når bassen tar over fokuset. Kjører vi derimot på med musikk som drives av bass-rytmer, kommer dette hodesettet langt mer til sin rett.

Ellers er mellomtonen og diskanten godt balansert, hvor stemmer blir presentert på en naturlig og god måte. Diskanten er skarp, men er ikke så intens at den blir plagsom. Detaljene i lydbildet fremheves med god presisjon, og stereoperspektivet blant de bedre i testen.

Også disse klokkene kan skilte med god batterilevetid, hvor du kan bruke klokkene opptil 24 timer før de trenger lading.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Monster Element Wireless On-Ear annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7.5 Bra sitat Monsters nye øreklokker låter bedre enn de ser ut. Fordeler + God komfort

+ God lyd for deg som liker kraftig bass

+ Meget god batteritid

+ Kompakte og lette Ting å tenke på — Skranglete og plast-følelse i konstruksjonen

— Litt for kraftig bass

Svak byggekvalitet - men god lyd

Onkyo H500BT

Prisen er ofte avgjørende når du skal kjøpe deg et produkt, og Onkyo er blant de billigere alternativene i testen – selv om vi altså har beveget oss over to tusen kroner.

Disse hodetelefonene er ganske kompakt utformet, men byggekvaliteten er testens dårligste. Selve klokkene er festet til bøylen med en slags aksel, som gjør at klokkene kan roteres og formes etter hodet ditt. Problemet er at disse gjør hodesettet skranglete og i tillegg er det flere i redaksjonen som sliter med å få klokkene til å tette skikkelig – hvor bassen mister mye av piffen når de ikke sitter godt.

Batteritiden på disse klokkene er rundt 16 timer før de trenger å lades.

En positiv ting med Onkyo sitt forsøk er at klokkene er komfortable å ha på seg, og de er lette i konstruksjonen. Selve putene tetter godt så fremt du får de til å passe skikkelig på hodet.

Når klokkene først sitter så er lydkvaliteten meget god. Lyden du får servert er i god Onkyo-ånd, hvor det er et balansert og nøytralt lydbilde som møter deg. Her er verken bassen overdøvende eller diskanten krass, hvor totalen er velbalansert mellom de ulike toneleiene.

Det betyr at de gjør seg godt til klassisk og akustisk musikk, hvor du fint kan skille mellom de ulike instrumentene. Introduserer du dem for musikk som krever litt bass vil de falle litt igjennom. Klokkene går rett og slett ikke langt nok ned i registeret etter vår mening til at kreftene kan settes inn nok der det trengs.

De lider med andre ord litt den samme skjebnen som de to Sennheiser-modellene i denne testen, hvor de klarer seg godt på noen former for musikk, men faller igjennom på andre.

7 Bra fjerne Sammenlign Onkyo H500BT annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7 Bra sitat Dette er hodesettet for deg som ikke liker «farget» lyd Fordeler + God og «riktig»lyd

+ En av de rimeligste i testen

+ Små og kompakte Ting å tenke på — Skranglete konstruksjon

— Tetter ikke skikkelig rundt ørene til alle

Retro-design

Sennheiser Momentum On-Ear Wireless

Kamera Sennheiser Momentum On-Ear Wireless

Er du på jakt etter et hodesett som har et retro-utseende er dette kandidaten for deg.

Disse klokkene er små og nette i designen, og passer godt for deg som ønsker et lett produkt å ha med deg på farten. Bøylen er enkel å justere, hvor klokkene er festet rett i denne ved hjelp av et slags kuleledd.

Selve klokkene har puter i et stoffmateriale som tetter godt for uønsket støy fra omgivelsene. Passformen til klokkene er jevnt over grei, selv om noen i redaksjonen måtte rette noen ganger før de satt skikkelig.

Lydmessig låter disse ikke så engasjerende som sine storebrødre Momentum Wireless II. Lyden blir litt kjedelig, hvor mellomtonen blir litt platt, spesielt i den nedre delen av registeret. Det gir en gjenklang i stemmene, som ikke får den livlige fremtoningen du ønsker fra for eksempel artister som Leonard Cohen.

Det skal dog sies at bassen er ganske presis i disse hodetelefonene, selv om de gjerne skulle gått litt lengre ned enn hva tilfellet er. Igjen gjør dette bass-tung musikk mer livløs og uengasjerende.

Stereoperspektivet i klokkene er forholdsvis gode, og diskanten håndterer musikken den blir tildelt på en ganske god måte. Den kunne gjerne gått litt lenger opp i registeret på enkelte typer musikk.

Alt i alt er dette et hodesett som gjør en helt grei figur uten at de skiller seg ut på noen måte. Lydbildet blir litt for uengasjerende til å nå helt opp mot de aller beste i denne testen.

7 Bra fjerne Sammenlign Sennheiser Momentum On-Ear Wireless annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7 Bra Fordeler + Lette og behagelige å ha på

+ Fint retro-design

+ Gode passive dempe-egenskaper Ting å tenke på — Uengasjerende lyd

— Mellomtonen låter litt platt

Store klokker med særeget design

Sennheiser Urbanite XL Wireless

Kamera Sennheiser Urbanite XL Wireless

De største klokkene i denne testen kommer også fra Sennheiser. Urbanite-serien skiller seg også ut rent utseendemessig annet enn størrelsen, hvor spesielt bøylen er annerledes. Denne er i et robust stoff, og undersiden er i hvit gummi. Denne kombinasjonen gir klokkene et særpreg, samtidig som selve klokkene er runde.

Urbanite XL er store av seg, og selv om vekten ikke er avskrekkende høy, blir de litt vel klumpete å ha på seg. Til sammenligning så er testvinnerens klokker like store i diameter, men langt mer kompakt i utførelsen.

Klokkene er helt runde, og er av typen som dekker på utsiden av øret ditt. Også disse putene har gode dempe-egenskaper mot støy fra omgivelsene, og er behagelige å ha på seg.

Batteritiden er også blant testens beste, hvor du kan forvente å ha musikk på ørene opp mot 24 timer før du må hente frem laderen.

Lydmessig er disse ganske like de andre Sennheiser-klokkene i testen. Selve lyden er i og for seg god nok, men er veldig lite engasjerende og litt innesluttet. Lydbildet er ganske balansert mellom bass, mellomtone og diskant, og takler for eksempel Kari Bremnes langt bedre enn hva de gjør med for eksempel Kygo.

Bassen er ikke potent nok til å gi Kygos musikk det engasjementet man ønsker seg, og samtidig er heller ikke mellomtonen kraftfull nok til å kunne avlaste bassen på noe måte.

Dette er med andre ord et hodesett som klarer seg greit på musikksjangere som ikke krever mye bass, men der bassen spiller en av hovedrollene finner du langt bedre alternativer i denne testen.

7 Bra fjerne Sammenlign Sennheiser Urbanite XL Wireless annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7 Bra Fordeler + God komfort

+ Meget god batteritid

+ Design som skiller seg litt ut Ting å tenke på — Store og klumpete

— Låter litt uengasjerende

Mister piffen uten aktiv støydemping

Bose SoundLink Around-Ear Wireless II

Kamera Bose SoundLink Around-Ear Wireless II

Dårligst ut i denne testen kommer Bose. Produsenten har i flere år slått seg opp som den beste produsenten av øreklokker med aktiv støydemping. Dette er en slags slektning til QuietComfort-serien, men har altså ikke aktiv støydemping.

Selve utformingen er den samme som vi finner hos blant annet QC25, og denne designen er noe vi har sansen for. Det er et lett hodesett vi snakker om, og i tillegg er putene noe av det mer komfortable du får.

Dette er et hodesett som har hatt en prislapp rett under tre tusen kroner, og til prisen finnes det bedre alternativer i denne testen.

Lydkvaliteten i disse klokkene er ikke hårreisende bra. De spiller ganske likt som det QC25 gjør, men mangler aktiv støydemping. Og det er mye av poenget med å kjøpe nettopp øreklokker fra Bose.

Lydbildet blir litt tamt, hvor bassen mangler litt krefter i de laveste frekvensene, og blir ofte litt vel «boomy» av seg. Kjører vi på med bass-tung musikk blir resultatet en opplevelse som blir mer masete enn energisk.

Samtidig så er ikke de lyse delene i registeret heller helt potent. Skarpe trommer får ikke den samme svungen over seg når du skrur opp volumet.

På den andre siden skal ha Bose ha skryt for å kunne levere gode takter når det kommer til stemmer. Her spiller det ikke noen stor rolle om du hører på en lys kvinnestemme eller en kraftfull mannsstemme – begge gjengis med god presisjon.

Totalen blir likevel litt livløs og slapp, og er langt fra like god som de beste hodesettene i denne testen.

6.5 Helt greit fjerne Sammenlign Bose SoundLink Around-Ear Wireless II annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 6.5 Helt greit sitat Uten selskapets gode støykansellering faller disse litt igjennom Fordeler + God bærekomfort

+ Lav vekt

+ God design

+ Grei batteritid Ting å tenke på — Tamt lydbilde

— Gir ikke samme verdi uten aktiv støydemping

— Diskanten kunne vært bedre

