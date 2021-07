Et kriterium for testen har vært at alle hengekøyene enten har innebygget myggnetting eller mulighet for å legge det til. I tillegg må de ha en tarp, altså et «tak» som er vanntett. Dette kommer stort sett som et tillegg.

I testen har komfort blitt vektlagt høyt og alle hengekøyene har blitt sovet i minst én natt ute. Dette gjorde vi for å undersøke hvor godt vi fikk sove i dem og hvordan det kjentes på kroppen dagen etter.

I tillegg har vi vært opptatt av størrelsen på utstyret når det er pakket sammen, hvor enkelt og intuitivt opphenget er, liggekomfort over tid, hvorvidt de har ekstra lommer eller lignende som gjør at du kan legge fra deg briller, telefon eller andre småting, samt totalprisen for hengekøye, myggnett og tarp. Vi har også vurdert vekt, men gitt det lavere viktighet denne gangen utover å la det telle positivt hvis det er et poeng ved selve utstyret.

Alle hengekøyene har blitt testet av samme person, men mange av dem har vært testet av flere. Dette for å undersøke hvordan personvekt spiller inn på komforten.

Vi ønsket så langt det lot seg gjøre å få med isolering til hengekøyene i form av liggeunderlag eller quilt. Dette fordi vinden kan sørge for at det blir beinkaldt selv om man slipper unna bakkekulden.

Med oss på tur har vi derfor hatt Amazonas og Ticket to the Moon sine underquilter, og Amok, House of Hygge og Sea to Summit sine liggeunderlag. Fordi vi ikke hadde anledning til å hente inn Hennessy Hammock sitt eget liggeunderlag anvendte vi derfor andre liggeunderlag av isoleringshensyn.