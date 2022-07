Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Gaming Samletest Beste billige gamingheadset (2022)

Vi har funnet de beste billige gamingheadsettene

Vinnerne imponerer med omsluttende lyd og supre funksjoner.

Anders Brattensborg Smedsrud 16 min lesetid Lagre Lagre artikkel

På sommeren er det mange som får litt ekstra tid til å spille. Og når mange har fri samtidig er det bare enda lettere å samle vennegjengen til det multiplayerspillet dere har snakket om, eller legge inn noen ekstra timer med teamet for å finslipe taktikken i favorittspillet.

Enten du spiller med venner for å ha det enda morsommere, eller for å bli bedre som et lag, trenger du et godt gamingheadset. Med god lyd og en god mikrofon. Det må dessuten sitte godt på hodet og ikke gnage eller presse. Ellers er det lett å bli irritert og ufokusert.

Dette, og mer til, har vi undersøkt i denne testen av åtte rimeligere, kablede headset.

De rimeligste modellene i testen, som koster rundt 400 kroner, har møtt modeller som akkurat tippet tusenlappen. Og mange midt mellom. Prisene går jo litt opp og ned fra uke til uke, men vi har likevel funnet to skikkelig gode headset som vi kan anbefale nesten uansett pris. I tillegg har vi funnet et som gir skikkelig god valuta for pengene rundt dagens prispunkt, og vi har fått demonstrert at du nok bør holde deg unna de aller rimeligste modellene.

PS: om du ikke er så interessert i kablede headset kan du sjekke ut testen vår av trådløse gamingheadset her.

Disse headsettene er testet

Modell Trust GXT 450 Blizz Surefire Harrier 360 SteelSeries Arctis 3 Corsair HS55 Roccat ELO 7.1 Logitech G Pro X HyperX Cloud Alpha S Razer BlackShark V2 SE annonse Pris 399,- 456,- 597,- 690,- 449,- 890,- 1 126,- 777,- Pris ved test 400,- 450,- 600,- 700,- 800,- 950,- 1100,- 1200,- Type Lukket Lukket Halvåpent Lukket Lukket Lukket/halvåpent Lukket/halvåpent Halvåpent Vekt 230g 305g 295g 250g 295g 340g 320g 265g Plass til øret (HxB) 55x40mm 59x40mm 62x48mm 67x48mm 59x44mm 66x44mm 65x44mm 61x44mm Gode med briller Nja Nja Krysse av Nja Nja Nja Krysse av Krysse av Konstruksjon Plast Plast med metallbøyle Plast Plast med metallbøyle Plast med metallbøyle Plast med metallbøyle Plast med metallbøyle Plast med metallbøyle Bøyle og puter Bøyle: Stoffbånd. Puter: Kunstskinn Bøyle: Kunstskinn m/skum. Puter: Kunstskinn Bøyle: Stoffbånd. Puter: Stoff Bøyle: Kunstskinn m/skum. Puter: Kunstskinn Bøyle: Stoff m/skum. Puter: Kunstskinn Bøyle: Kunstskinn m/skum. Puter: Kunstskinn eller stoff Bøyle: Kunstskinn m/skum. Puter: Kunstskinn eller stoff Bøyle: Stoff m/skum. Puter: Stoff Tilkobling USB USB 3,5 mm 3,5 mm USB USB/3,5 mm USB/3,5 mm USB/3,5 mm Element, frekvensområde 40mm, 20-20.000 Hz 50mm, 20-20.000 Hz 40mm, 20-20.000 Hz 50mm, 20-20.000 Hz 50mm, 20-20.000 Hz 50mm, 20-20.000 Hz 50mm, 13-27.000 Hz 50mm, 12-28.000 Hz Mikrofontype Fastmontert Avtakbar Uttrekkbar Nedfellbar Avtakbar Avtakbar Avtakbar Avtakbar Støyreduksjon mic Bytt Bytt Avhenger av lydkort Avhenger av lydkort Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Chat-mikser Bytt Bytt Bytt Bytt Bytt Bytt Krysse av Bytt Sidetone Bytt Bytt Bytt Bytt Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av RGB-lys Krysse av Krysse av Bytt Bytt Krysse av Bytt Bytt Bytt Kompatibel med PC PC PC, PS, Xbox, Switch PC, PS, Switch PC PC (PS, Xbox, Switch via 3,5 mm) PC (PS, Xbox, Switch via 3,5 mm) PC (PS, Xbox, Switch via 3,5 mm)

Trykk på «Mer» eller åpne i fullskjerm for å få bedre oversikt over tabellen.

NB: Hodetelefonene er testet på PC, men mange fungerer på konsoller som Playstation, Xbox og Switch med 3,5 mm-minijack.

Styrker og svakheter ved headsettene

Modell Lydkvalitet spill Lydkvalitet musikk Mikrofonkvalitet Mikrofonstøyfiltrering Komfort Konstruksjon og design Programvare/funksjoner Betjening HyperX Cloud Alpha S Razer BlackShark V2 SE Corsair HS55 Logitech G Pro X Roccat ELO 7.1 SteelSeries Arctis 3 Surefire Harrier 360 Trust GXT 450 Blizz

Trykk på «Mer» eller åpne tabellen i fullskjerm for å se flere detaljer.

En liten lydordbok: dette betyr begrepene vi bruker Sidetone: hodetelefonene spiller av din egen stemme fra mikrofonen. Her er poenget å gi deg større kontroll over hvor høyt eller lavt du egentlig snakker. Du kan alltid justere volumet på egen stemme om denne funksjonen er på plass. Den er særlig grei å ha for lukkede og halvlukkede headset. Chat-mikser (eller et lignende navn): Lar deg justere lyden fra kommunikasjonsprogram som Discord og lignende uavhengig av lyden fra spillet. Fint hvis du trenger å skru ned lagkameratene når du er siste overlevende på laget og trenger «radiostillhet», eller hvis dere er i et ekstra bråkete spillområde og du sliter med å høre de du spiller med. Det er rett og slett ikke alltid det passer så godt å pause spillet for å besøke innstillingene! Windows Sonic-lyd/Spatial Audio/«Romlig lyd»/3D-lyd: En type «omsluttende» lydopplevelse der stereoelementene i headsettet simulerer at lyden kan komme fra «alle» kanter. Kan gi større innlevelse i spill som støtter det, som Halo Infinite der vi testet. Lydmodusen er støttet av Windows 10 og Windows 11, og av alle headsettene i testen. Aktiveres fra Innstillinger –> Lyd –> Egenskaper (for hodetelefonene du bruker). Surround: Selv headsettene i testen som skryter av at de støtter surroundlyd, eller «7.1»-lyd, har bare to elementer i seg. Ett i venstre klokke og ett i høyre klokke. De etterligner i stedet en surround-effekt ved hjelp av programvare. Dette kan headsettet få til ganske bra, eller veldig dårlig. Et headset kan støtte både virtuell surround og Windows Sonic/Spatial-lyd. Rett og slett fordi «alle» støtter sistnevnte, som er bygget inn i Windows. USB vs. 3,5 mm jack: Et par av headsettene i testen kobles til med vanlig 3,5 mm «minijack», og kan dermed brukes på det meste. Fra PC til Switch, Playstation og Xbox. Headset som bruker en 3,5 mm- plugg er analoge, og støtter seg på maskinen eller konsollens innebygde lydkort. De er ofte mer funksjonsfattige enn digitale USB-headset. De fleste headsettene i testen kobles til med en digital USB-kontakt. Da kan de kun brukes på en PC. Disse headsettene kan ha integrerte lydkort i seg og benytte seg av programvare for å finjustere en rekke innstillinger. PS: flere av headsettene i testen kommer med to kabler. En USB-kabel for bruk på PC, og en 3,5mm-kabel for bruk på andre enheter, som konsoller. Mer +

HyperX Cloud Alpha S: Superallsidig og funksjonsrikt

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

Cloud Alpha S leverer et godt 360-graders lydbilde med simulert 7.1 Surround-modus. Denne foretrakk vi for FPS-spill da den ga oss en ekstra sans på slagmarken og i praksis fortalte oss hvor skudd eller skritt kom fra mer presist enn i stereo-modus. Den gir også en diskantboost som passer FPS-titler veldig godt.

Det gir en god følelse å pepre løs på fienden med ulike våpen når lyden av dem er så god. Du kan for øvrig regulere hvor hardt bassen «slår» med skyvebrytere på hver klokke. Vi spilte med dem på maks effekt, som ga litt ekstra «omf» under eksplosjoner eller slag, og det føltes aldri for mye.

For musikk og foretrakk vi å slå av 7.1-modusen. Da disker dette headsettet opp med engasjerende og balansert lyd som kan matche flere dedikerte hodetelefoner for musikklytting i prisklassen.

Det er superenkelt å veksle mellom de to modusene via kontrollenheten på kabelen, hvor du også kan regulere volum, eller balanse mellom chat- og spillyd, noe disse hodetelefonene er alene om å tilby i testen.

Mikrofonen er avtagbar og får helt godkjent på lydkvalitet. Den mangler noe dybde, men stemmen bli klar og uten støy. Støyfiltreringen dens er best i testen, der nesten all lyd fra støvsuging i bakgrunnen forsvinner.

Ngenuity-programvaren er enkel og fokusert med den viktigste funksjonaliteten på plass. Den har ingen equalizer for tilpasning av lydbildet, men dette var ikke noe stort savn for oss.

Cloud Alpha S både føles og ser ut som et «premium» headset. Mye metall i konstruksjonen sikrer solid byggekvalitet og stabil justering av passform. Plasten holder god kvalitet, og fordi den er matt er den motstandsdyktig mot fettmerker. Vi liker at det er eksperimentert med ulike materialer og teksturer, og det er supert å få velge mellom puter av kunstskinn og stoff. Kunstskinn isolerer bedre mot inn- og utstrålt støy, men blir varmere for ørene under bruk. Vi foretrakk stoffputene, som også fungerer best med briller. Her er det bare å prøve seg frem, men vær beredt på at det er en liten prøvelse å sette på nye puter.

Hodetelefonene sitter godt på hodet og passer selv større skaller. Klokkene er også dype og har plass til store ører. Dette er likevel blant de tyngre hodetelefonene i testen, og hos undertegnede begynte det å gnage under hodebøylen etter omtrent 45 minutter. Enda mer eller bredere «padding» hadde ikke vært feil, men om du ikke har spesielt sart hodebunn og aksepterer å justere litt på dem under spillingen vil dette sitte komfortabelt hos de aller aller fleste.

9 Imponerende HyperX Cloud Alpha S annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Et balansert gamingheadset med super lyd, god komfort og mange funksjoner. " Fordeler Krysse av Lager et overbevisende "3D-lydbilde" i spill

Krysse av Engasjerende lyd med justerbar bass

Krysse av God mikrofon med rå støyfiltrering

Krysse av Komfortable å ha på

Krysse av Veksle mellom skinn- og stoffputer

Krysse av Svært høy byggekvalitet og stilig design

Krysse av Programvare med mange tilpasningsmuligheter

Krysse av Sidetone

Krysse av Spill/stemme-mikser

Krysse av Enklest betjening i testen Ting å tenke på Bytt "Mangler" equalizer

Bytt Vanskelig å skifte puter

Razer BlackShark V2 SE: Komfort og lydkvalitet i førersetet

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

På delt førsteplass finner vi testens desidert mest komfortable headset: BlackShark V2 SE. Og det står så absolutt ikke på lydkvaliteten heller.

Det som skiller det fra Cloud Alpha S er at mikrofonen ikke er like god til å redusere bakgrunnsstøy, samt at dette mangler en chat/spill-mikser.

Om disse tingene ikke er viktig for deg er det nok dette du vil velge. BlackShark V2 SE kan nemlig sitte på hodet ditt i timevis uten å gnage eller trenge småjusteringer. Det skyldes den myke hodebøylen med minnestoff og den lave vekten. Dette takler store skaller og middels store ører. Putene, som også er i minnestoff, puster bra og blir ikke klamme under bruk. De fungerer godt med briller og er også polstret bra inn mot selve elementene, så det er ikke helt krise om øret ditt skulle klemmes litt inntil.

Når det kommer til byggekvalitet er det brukt mye mindre metall og mer plast enn hos Cloud Alpha S, men det er på ingen måte problematisk. Plasten virker solid, og holder vekten nede.

Ettersom vi har «SE», eller Special Edition-en av BlackShark V2 til test må vi jo også bare innrømme at vi liker designet. Kombinasjonen matt sort plast og giftgrønne detaljer passer bra sammen. Og her får du dessuten med et oppbevaringsetui.

Volum og mikrofon justeres direkte fra headsettet, og vi liker at mikrofonen er avtagbar. Sistnevnte oppfører seg ikke helt bra før du har aktivert «mic boost» i Razers Synapse-programvare, men når du gjør det er lyden på nivå med de fleste andre i testen og absolutt godkjent. Støyfiltreringen oppleves på sin side som svakere og noe mer ustabil enn hos Cloud Alpha S, noe du bør tenke på om du spiller i støyende omgivelser.

Selve lydkvaliteten er jo svært viktig, og her leverer BlackShark V2 veldig godt. I spill sørger Spatial Audio-modusen i Windows for at de lager et godt tredimensjonalt lydbilde for deg som kan være nyttig og øke innlevelsen i særlig FPS-spill. Lyden er ellers helt topp, og vi vil gi ekstra kudos for den stramme bassen og klare – men aldri skingrende – diskanten.

Også for musikklytting er disse supre, bare du husker å sette de i stereomodus igjen. Du kan justere lyden til egen smak via en equalizer i Synapse, som for øvrig tilbyr et helt lass med tilpasningsmuligheter for både lyd og mikrofon.

9 Imponerende Razer BlackShark V2 SE annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Testens mest komfortable headset med super lyd. " Fordeler Krysse av Lager et godt lydbilde i spill

Krysse av Balansert lyd - supre til musikk

Krysse av Anstendig mic

Krysse av Lette og veldig komfortable

Krysse av Stilig design og solid bygget

Krysse av Programvare med mange justeringsmuligheter

Krysse av Sidetone Ting å tenke på Bytt Støyfiltreringen er litt ustabil

Bytt Ingen chat/spill-mikser

Corsair HS55: Mye for pengene og rå mikrofon

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

HS55 er et splitter nytt headset fra Corsair, som har lykkes i å koke sammen et som er midt i blinken for den budsjettbevisste gameren. Her får du nemlig mye for pengene.

Vi liker det moderne og minimalistiske designet, og detaljer som at det å heve bommen demper mikrofonen. Headsettet sitter godt på hodet og har god demping slik at det bare må justeres litt på en gang i timen eller så. Her hjelper det på komforten av HD55 bare veier 250 gram.

Det bør passe selv de med større ører og «skaller», men briller ville vi kanskje ikke vært avhengige av. På grunn av skinnputene vil du nok bli litt småklam rundt ørene, og det er ikke sikkert den passive støydempingen fungerer så godt for alle. Undertegnede kan melde om store glipper under putene.

Det er litt vanskeligere å bedømme lyden i dette analoge headsettet med 3,5mm-jack enn for de digitale med USB-tilkobling. Her vil lydkortet i maskinen din til en viss grad vil påvirke opplevelsen. Vi testet imidlertid med et lydkort som var integrert på et middels dyrt hovedkort, noe vi tror er ganske representativt for andre gamere også.

Og vi likte det vi hørte. HS55 disker opp med krystallklar lyd og spiller høyt. Det er litt ekstra spisset rundt diskant og de høyere frekvensene, så vi savner litt mer bass og fylde for å «kjenne» eksplosjoner, slag og lignende. Det er likevel mest småplukk til prisen. Med Windows Sonic-audio får dette stereo-headsettet i praksis til å skape et 3D-lydbilde som kommer til nytte i spill som Halo Infinite for å høre hvor fiender kommer fra eller hvor langt unna kampene du er.

Lyden er for øvrig såpass god at HS55 kan brukes til å lytte til musikk.

Mikrofonen er vi dessuten skikkelig imponert over. Den bevarer dynamikk og kraft i stemmen din på en overbevisende måte, og er i en egen klasse over samtlige konkurrenter i testen.

For å filtrere ut støy er du avhengig av at programvaren for lydkortet ditt støtter dette. Hos oss fjernet vi nesten all lyden av støvsugeren like ved, men ikke så mye høyfrekvent tastaturstøy. Stemmen din påvirkes litt av prosessen, men ikke mye.

Det sagt er dette et ganske «elementært» headset. Det har ingen programvare, lar deg ikke mikse spillyd og chat-lyd eller blande inn «sidetone» i headsettet så du bedre kan kontrollere egen stemme.

Når særlig lyden og mikrofonen, men også komforten stemmer så godt som det gjør her, er dette uansett et godt kjøp til prisen.

OBS: Vi kan ha fått et tidlig testeksemplar. Her var kablene som skulle inn i henholdsvis mikrofon-inngangen og hodetelefoninngangen forvekslet. Om du ikke får lyd i headsettet ditt bør du prøve å bytte om på disse!

8 Meget bra Corsair HS55 annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " God lyd og komfort. Noe begrenset funksjonalitet. " Fordeler Krysse av God lyd og spill og for musikk

Krysse av Svært god mikrofon

Krysse av Lette og komfortable å ha på

Krysse av Pent design

Krysse av Smart med mic på bom Ting å tenke på Bytt Støyfiltrering avhenger av lydkort

Bytt Kan bli glipper under putene

Bytt Ingen programvare eller justeringsmuligheter

Logitech G Pro X: Rå lyd vi sliter med å nyte

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

Særlig tre ting må sies om Logitechs G Pro X-headset:

De gir en helt rå tredimensjonalt opplevelse i spill og er kanskje de i testen som best gir deg følelsen av å være i skikkelig kamp. Her kjenner du nesten kulene og slagene som treffer deg like mye som du hører dem komme.

De er også veldig godt bygget i metall, plast og kunstskinn, og føles dyrere enn de er med et skikkelig gjennomført design.

Dessuten byr programvaren G HUB på et vell av justeringsmuligheter, inkludert for sidetone, equalizer, «surround»-modus, støyfiltrering og mikrofonstemme.

Av andre gode egenskaper egner disse seg supert til musikklytting, har en avtagbar over snittet god mikrofon med grei lydfiltrering. Du kan også skifte til stoffputer. Det går ganske knirkefritt, og stoffputer er både bedre for deg med briller og puster bedre enn kunstkinnputene. Headsettet kan også justeres til store hoder og klokkene har plass til store ører.

Det sagt opplever vi at G Pro X ikke sitter så godt på hodet som andre headset i testen. Vekten er høy, og det kombineres til en halvgiftig cocktail av en hodebøyle med minneskum og kunstskinn som også er veldig «pakket». Du merker den med en gang du tar på deg hodetelefonene, og det begynner å gnage så det gjør vondt etter omtrent 30 minutter. Passform kan til en viss grad være en individuell sak, så det er noe begrenset hvor mye vi kan trekke for dette. Bare vært obs på at mange andre headset har mer og mykere polstring.

De to testvinnerne har også omtrent like god lyd.

7.5 Bra Logitech G Pro X annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Rå spillyd og flott design. Kan være ukomfortable å ha på. " Fordeler Krysse av Lager et helt rått lydbilde i spill

Krysse av God lydgjengivelse for musikk

Krysse av God mikrofon med god støyfiltrering

Krysse av Skikkelig solid byggekvalitet og stilig design

Krysse av Velg mellom skinn- og stoffputer

Krysse av Sidetone

Krysse av Programvare med mange justeringsmuligheter Ting å tenke på Bytt Hard hodebøyle som raskt gnager

Bytt Tunge

Bytt Ingen chat/spill-mikser

Roccat ELO 7.1 USB: Knallyd under press

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

Først av alt: Roccats ELO 7.1 USB er et headset med svært flyktig pris. På testtidspunktet startet det på 800 kroner, mens det ved publisering er nede på bare 450 kroner. Det gjør likevel ikke så mye utslag hverken for karakteren eller totalvurderingen vår.

For den er at ELO 7.1 leverer helt strålende lyd både for musikk og spill. I sistnevnte slår bassen litt hardere fra seg enn flere andre i testen, og den simulerte 7.1-modusen leverer god innlevelse og presisjon i støttede titler. Lyden kan dessuten tilpasses i Swarm, en programvare som gir omfattende muligheter for justering med equalizer, lydprofiler tilpasset de mest populære spillsjangrene, støyfiltrering, sidetone eller RGB-belysning.

Mikrofonen tar greit vare på stemmen din og filtrerer ut mesteparten av sjenerende støy. Den kunne imidlertid hatt nytte av en vindhette. Vi liker også at du har volumkontroll for både mikrofon og lyd, sammen med en dempeknapp, direkte på headsettet. Når det er sagt sliter Roccats headset med komforten.

Det er beregnet på alt fra små til store skaller, og har store puter med god plass. Men, det justerer passformen selv via en fjærstyr mekanisme. Denne er dessverre spent ganske stramt, og du kjenner alltid at hodebåndet presser litt. Mens det ikke er direkte vondt så virker det helt unødvendig, og vi liker ikke det konstante trykket. Etter omtrent 40 minutter begynner det dessuten å gnage slik at du må flytte litt på det.

Det er angivelig tilpasset briller kan vi lese på boksen. Men, ettersom putene er litt stive og presser inn mot kinnene, føles heller ikke dette helt optimalt.

Vi må også nevne at det gir en hul og ganske forstyrrende metallisk lyd om du kommer borti noe med headsettet eller kabelen når du har det på deg. I tillegg høres av og til hule knepp fra fjørene, som resonnerer i metallkonstruksjonen til klokkene. Dette problemet har ingen av de andre headsettene i testen.

Om du finner disse til 4–500 kroner er det ingen headset som gir like god lyd og så mange tilpasningsmuligheter til prisen. Komforten får du imidlertid ikke gjort noe med, så disse bør eventuelt prøves på før du bestemmer deg.

Til 800 kroner er valget mye lettere: legg noen ekstra hundrelapper på bordet for å hente hjem en av de to testvinnerne, eller vurder tredjeplassen.

6.5 Helt greit Roccat ELO 7.1 annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " God lyd og mange justeringsmuligheter. Sliter med komfort og ledningstøy. " Fordeler Krysse av Topp lyd i spill og for musikk

Krysse av Anstendig mikrofon med grei støyfiltrering

Krysse av Lett å betjene funksjoner fra headsettet

Krysse av Programvare med mange justeringsmuligheter

Krysse av Sidetone

Krysse av Justerbar belysning Ting å tenke på Bytt Hodebøylen presser og gnager

Bytt Putene klemmer stramt mot ørene

Bytt Forstyrrende lyd ved berøring av headset eller ledning

Bytt Mikrofonen burde hatt vindhette

SteelSeries Arctis 3: Prisen er god, hodetelefonene vonde

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

Med attraktiv prising kan SteelSeries’ Arctis 3 være et bedre kjøp for deg enn karakteren vår gir uttrykk for. Det kommer an på anatomien din og hvordan du planlegger å bruke dem. Men de er slettes ikke for alle.

For vi har i alle fall to store problemer med disse:

Mikrofonen er dårlig. Stemmen vår blir tynn og får en markant metallisk klang over seg. Av og til opplever vi også høyfrekvent støy og hvesing som ikke stammer fra omgivelsene. Siden hodetelefonene også er analoge, og ikke har en digital USB-tilkobling som de fleste i testen, vil lydkortet ditt bestemme en del av hvordan disse yter. Ikke minst gjelder det for støyfiltreringen til mikrofonen. Hos oss, der programvaren til lydkortet faktisk gir støtte til dette, fungerer støyfiltreringen greit. Men stemmen påvirkes i enda mer negativ retning i prosessen.

Et annet problem vi har med Arctis 3 er at klokkene er veldig grunne. Ørene våre kommer i klem inntil elementene, noe som faktisk gjør ganske vondt etter en stund. Og dette kan ikke fikses på. Det er veldig synd, for ellers er passformen veldig god, med et stoffbånd som fordeler vekten perfekt på hodet. I tillegg puster putene godt slik at du ikke blir klam rundt ørene, og de kan fint brukes med briller. Da som et av få virkelige budsjettheadset i testen.

Har du små ører, som ligger godt inntil hodet også, vil ikke dette være et problem. Hvis du heller ikke planlegger å bruke mikrofonen så mye, kan disse være et mulig valg for deg. Men, uten mikrofon er det jo egentlig ingen grunn til å begrense seg til gamingheadset når du leter etter god lyd, så dette er et alvorlig problem for Arctis 3.

Det står uansett ikke på lyden. Også her vil lydkortet ditt spille inn, men hos oss skapte de et overbevisende 3D-lydbilde med Sonic Audio aktivert i Windows, og musikk spiller de med stort engasjement. Om enn med en noe skarp diskant og ikke all verden bass.

Konstruksjonen er blant testens mest slitesterke. Disse tåler å bøyes på og ramle ned på gulvet. Og designet liker vi godt. Det er enkelt og minimalistisk, med smarte løsninger som at mikrofonen er uttrekkbar.

Som for det andre analoge headsettet i testen, de dyrere Corsair HS55, kommer disse uten noen form for programvare, og derav også mulighet for aktivering av sidetone, equalizer eller chat/spill-balanse.

6 Helt greit SteelSeries Arctis 3 annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Fin lyd, men dårlig mikrofon og lite plass til ørene. " Fordeler Krysse av God lyd for spill og musikk

Krysse av Sitter veldig godt på hodet

Krysse av Stilig og slitesterkt design

Krysse av Smart med utfellbar mikrofon

Krysse av Greie å bruke med briller Ting å tenke på Bytt Klokkene er grunne - ørene kan klemmes

Bytt Dårlig mikrofon

Bytt Ingen programvare eller tilpasningsmuligheter

Bytt Støyfiltrering avhenger av lydkortet dit

Surefire Harrier 360: Ikke verdt kompromissene

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

Sammen med Trusts GTX 450 Blizz er Surefire Harriet 360 et av testens virkelige budsjettrekkplaster.

Man håper alltid at en slik rimelig kandidat skal slå til og imponere, både for å legge press på de som lager dyrere headset og for å gi alle med stramt budsjett noe å juble over.

Men slik blir det i alle fall ikke i denne testen, for prisen er altså det mest attraktive med Harriet 360.

Det skal ha for mikrofonen, som absolutt er på nivå med mange dyrere headset. Den er også avtagbar, og har vindhette for å hindre at andre hører pusten din.

Men, den støtter ingen form for støyfiltrering, og selve headsettet imponerer ikke på noen av de andre områdene. Kanskje med unntak av at det ved første øyekast ser riktig så pent ut, spesielt med RGB-lysene på.

I spill klarer det å skape et helt greit 3D-lydbilde ved hjelp av Sonic Audio, men selve lyden står det dårlig til med. Det virker nesten som Surefire har glemt å aktivere diskanten i disse, og som følge låter de nesten deprimerte ut sammenlignet med de bedre plasserte headsettene i testen. For musikklytting kan de ødelegge favorittlåter raskere enn påseilede coverartister.

Det finnes ingen programvare for headsettet, så alt du kan gjøre er å justere volum for klokkene, dempe mikrofonen eller slå av eller på RGB-lyset via kontrollenheten på ledningen.

Du får ingen visuell indikasjon på lydnivået om du bruker ledningkontrollen dog, og for å justere mikrofonstyrke må du rote i Windows-innstillingene. Tungvint og lite intuitivt.

Det kjipeste er nok likevel at Harrier 360 ikke er spesielt komfortabelt å ha på hodet. Polstringen for hodebøylen er hardstappet og presser alltid litt. Etter bare en halvtime presser det så mye at du bare må justere med hånden. Og slik blir du sittende å flytte det frem og tilbake på hodet med jevne mellomrom. Putene i kunstskinn klemmer såpass at vi ikke ville brukt disse med briller.

Byggekvaliteten er helt ok for prisen, men allerede etter noen dagers bruk har mekanismen for å regulere passformen begynt å bli slarkete og upresis.

4.5 Svakt Surefire Harrier 360 annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Gå heller litt opp i pris for bedre lyd og komfort. " Fordeler Krysse av Anstendig mikrofon

Krysse av Ser stilig nok ut - pen belysning Ting å tenke på Bytt Flat og lite engasjerende lyd

Bytt Ingen støyfiltrering

Bytt Ingen programvare eller tilpasningsmuligheter

Bytt Hard hodebøyle - gnager raskt

Bytt Svak byggekvalitet

Trust GXT 450 Blizz: Svært skuffende lyd

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

Trusts GTX 450 Blizz er testens rimeligste headset, og har en veldig enkel konstruksjon i hardplast. Det merkes, men er relativt uproblematisk til prisen, selv om vi allerede hører antydning til knirking om vi virkelig «provoserer» det.

Headsettet er imidlertid skikkelig behagelig å ha på seg, selv over tid. Det skyldes testens laveste vekt samt et regulerbart stoffbånd som gir super vektfordeling. Klokkene har bare plass til middels store ører, dog, og har myke puter i kunstskinn. Det blir litt klamt bak dem etter en stund.

En liten betjeningssak på ledningen gir enkel tilgang til volum- og mikrofon-kontroll.

Dessverre er det også mye som ikke stemmer for dette headsettet:

Deler av driverinstallasjonen er på tysk. Alt du kan gjøre via den anbefalte programvaren er også å justere volum på elementer og mikrofon. Dette gjør den jo helt overflødig ettersom det samme kan gjøres fra Windows. Programvaren er dessuten ekstremt lite intuitiv og har et helt utdatert designspråk. Du kan ikke engang styre RGB-belysningen derfra, som lever sitt eget liv i regnbuemodus.

I spill hører man omtrent hvor fiender og skudd kommer fra, men vi synes ikke den virtuelle 7.1-modusen (som vi bare antar aktiveres automatisk da vi ikke finner noe sted å gjøre dette manuelt!) definerer like presist hva som foregår rundt deg som andre headset i testen.

Det som er mye verre er at det høres ut som diskanten er borte. Skarpe, rivende pistolskudd, den metalliske lyden av å lade en pistol eller hjul som hviner høres ut som de er filtrert gjennom en pute. «Avmålte» og dumpe skudd er kjedelige greier. Alt som er igjen er en platt mellomtone og en helt grei bass som ikke hjelper særlig på engasjementet. Å bruke disse for musikklytting er på sin side helt krise.

Mikrofonen er middelmådig, med merkbart sus i bakgrunnen. Du får ingen støyfiltrering, og ettersom mikrofonen er fastmontert må du eventuelt skyve den til siden når du ikke vil bruke den.

3.5 Dårlig Trust GXT 450 Blizz annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Har rett og slett dårlig lyd. " Fordeler Krysse av Svært komfortable å ha på

Krysse av Enkle å betjene

Krysse av Koster lite Ting å tenke på Bytt Elendig lyd

Bytt Susing i mikrofonen

Bytt Ingen støyfiltrering

Bytt Enkel konstrukasjon

Bytt Elendig programvare

Bytt Fastmontert mic