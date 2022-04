Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Den beste kaffetrakteren (2022)

Vi har funnet den aller beste kaffetrakteren

8 storselgere og toppmodeller er testet. 3 gjør det spesielt godt.

Et utvalg fra testlaget vårt. Moccamaster KBGC982 AO, Smeg DCF02, Wilfa Svart Performance og Sage Precision Brewer.

Oppdatert mars 2022 - Nye Moccamaster Optio testet.

Nordmenn er blant de mest kaffetørste folkene i verden. Vi lager den sorte drikken for å hygge oss når vi får besøk eller er ute på tur, og vi bruker den for å få søvnen ut av øynene om morgenen.

Kaffe er både kos og konsentrasjon på kopp.

Tidligere har vi gjort grundige tester av kaffekverner, for å anbefale deg det verktøyet som fremfor noe annet legger grunnlaget for en god kopp.

Men uansett hvor god kaffe du kjøper eller hvor godt du bearbeider den, er det til liten nytte om ikke selve bryggeprosessen går riktig for seg.

Så her har vi funnet de beste kaffetrakterne.

PS: Synes du disse trakterne er for dyre? Sjekk ut samletesten vår av kaffetraktere under 1000 kroner »

Mange små forskjeller og mye god kaffe

Vi har tatt for oss åtte traktere over 1000 kroner som enten har ligget høyt på popularitetslistene til prissammenligningstjenestene Prisjakt og Prisguide, eller som produsentene selv har fortalt oss at de satser stort på og vi har funnet interessante.

Trakterne ligger mellom 1300 kroner og 3350 kroner i pris, og er testet med spesielt fokus på riktig bryggetemperatur (som vi kontinuerlig har målt og viser frem for hver trakter), brukervennlighet og funksjoner. Vi har selvsagt også smakt på kaffen de lager, både i form av brygging av 1 liter og en enkelt kopp. Dette har spilt inn i rangeringen.

Størst forskjell på smak fant vi mellom trakterne som er godkjent av ECBC (European Coffee Brewing Centre) i Oslo, og den ene som ikke var det. Ellers bemerket spesielt en av trakterne seg med å lage en fantastisk «single» kopp, noe kaffetraktere generelt sliter med sammenlignet med manuelle bryggemetoder som V60 eller Aeropress.

Vi fant også ut at det å forsøke å innovere ikke alltid er så enkelt, og raskt kan slå tilbake på en.

Generelt laget imidlertid alle trakterne i testen god kaffe, men det er store forskjeller i brukervennlighet og antall ekstra funksjoner. Som om de har mulighet til å starte brygging automatisk på morgenen eller lar deg tilpasse bryggingen på andre måter. Om du ønsker deg en stille trakter som ikke vekker huset på morgenen har du også mye å hente på å lese testen vår.

Slik har vi testet Vi har brygget to runder med hver trakter. En gang for litersbrygg, og en for en enkelt kopp. Ved litersbrygget har vi brukt 60g kaffe malt etter «butikkstandard», og for 1-koppbrygget har vi valgt 250 milliliter vann til 15g kaffe, malt noe finere enn butikkstandard. Kaffen vi har brukt under testingen er «Coffee of the World» sin «Mount Kenya», en fruktig medium brent kaffe med mye aroma, høy syrlighet og tydelig munnfølelse. For traktere med flere program har vi benyttet standardprogrammet, eller evt. såkalte «Gold»-program hvor tilgjengelig. Disse skal følge ECBC-standarden for bryggetid og temperatur. For Sage Precision Brewer har vi også brukt det tilpasningsdyktige «Mybrew»-programmet for vurdering av enkeltkopper. Vi har sammenlignet fire og fire kopper, og notert ned smaksprofiler. Stort sett fant vi små forskjeller. Vi har benyttet en «EasyLog» fra Lascar Electronics for å kontinuerlig følge med på og logge temperaturen under bryggeprosessen. Måleren har en feilmargin på 2,5c, som er godt nok til at vi kan avsløre det om trakterne ligger utenfor de 92 til 96 celsius ECBC legger til grunn for sine anbefalinger for bryggetemperatur. Vi har også logget temperaturen på den ferdig traktede kaffen i kolben. Først i fem minutter etter brygging, og så i ytterligere 15 minutter etter å ha forsynt oss av halvparten av kaffen. Vi ville se om varmeelementet brant kaffen, men dette var ikke tilfelle for noen av trakterne. Temperaturen lå stort sett rundt 80–86 celsius. For støymåling har vi fått hjelp av et decibelmeter til å logge den fra 20 centimeter avstand, men også i stor grad vurdert den opplevde støyen fra en halv meter avstand. Mer +

Disse trakterne er testet

Product Wilfa Svart Performance Moccamaster Optio Sage Precision Brewer Wilfa Svart Presisjon Moccamaster KB952 AO Ilou Premium Braun MultiServe Smeg DCF02 annonse Pris 1 989,- 3 349,- 1 930,- 2 215,- 1 990,- 1 295,- 2 190,- 1 988,- Effekt 1800 W 1520 W 1650 W 1880 W 1520 W 1550 W 1750 W 1050 W Kapasitet 1.25 liter 1.25 liter 1.8 liter 1.25 liter 1.25 liter 1.25 liter 1.25 liter 1.4 liter ECBC-godkjent Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Bytt Avtakbar vanntank Krysse av Bytt Bytt Krysse av Bytt Krysse av Krysse av Bytt Timerfunksjon Bytt Bytt Krysse av Bytt Bytt Bytt Krysse av Krysse av Slå av varmeplate Bytt Bytt Krysse av Bytt Bytt Bytt Krysse av Krysse av Auto-av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Dryppstopp 10 trinn Automatisk Automatisk 10 trinn 3 trinn 3 trinn Automatisk Automatisk Bredde 340 mm 320 mm 310 mm 375 mm 325 mm 290 mm 330 mm 245 mm Dybde 165 mm 170 mm 170 mm 210 mm 165 mm 160 mm 180 mm 255 mm Høyde 345 mm 360 mm 405 mm 340 mm 355 mm 330 mm 380 mm 360 mm Utførelse Sort Sort, Gull, Rosegull, Rød Rustfritt/krom, Sølv, Grå/Antrasitt Rustfritt/krom, Sort, Sølv, Aluminium, Grå/Antrasitt Hvit, Rustfritt/krom, Sort, Sølv, Aluminium, Grå/Antrasitt, Krem Hvit, Sølv, Sort Rustfritt/krom, Sort Hvit, Rustfritt/krom, Sort, Sølv, Rosa, Grønn, Grå/Antrasitt, Blå, Rød, Beige, Krem

Styrker og svakheter ved trakterne

Produkt Temperatur Tidsbruk Smaktest 1 liter-brygg Smaktest 1 kopp-brygg Støy Brukervennlighet Tilpasninger Byggekvalitet Design Rengjøring Plasseringsvennlighet Wilfa Svart Performance Moccamaster Optio Sage Precision Brewer Wilfa Svart Presisjon Moccamaster KB952 AO Ilou Premium Braun MultiServe Smeg DCF02

Best i test: Wilfa Svart Performance - Et funksjonelt smykke

Wilfa Svart Performance.

Når et nytt kjøkkenapparat skal designes faller mange for fristelsen til å inkludere en haug av ulike funksjoner, og så blir designet og betjeningen en ettertanke. Resultatet blir raskt overkompliserte maskiner som er krøkkete å bruke.

Wilfa går imot denne måten å jobbe på. Det er basisfunksjonene det handler om, og å gjøre disse så gode og tilgjengelige som mulig.

Og når nyheten deres Svart Performance bygger på forgjengeren, gjelder dette også for den, som ytterligere forbedrer brukervennligheten og designet. Design er jo to ting. Det er det estetiske, og det funksjonelle. Her er begge elementer kombinert til perfeksjon.

Nye Svart Performance er mer kompakt enn forgjengeren, slik at den passer inn på flere kjøkkenbenker. Den ikoniske sylinderformede vanntanken, med hjelpetekster for både mengde vann og kaffe, er fremdeles avtakbar for rask vannfyllig. Nå er den dessuten bare å «klipse» på fremfor å måtte skrus på etter å først ha funnet riktig «spor» som hos forgjengeren. Videre er serveringskannen nå utelukkende konstruert i glass. Det er pent, men viktigere er det at den kan tømmes helt for kafferester og at rengjøring virkelig er null stress.

Materialmessig er det kanskje noen som vil savne den solide sølvblanke aluminiumen og kromdetaljene forgjengeren hadde. Ved å bruke matt sort plast for basen, og droppe «kromen» til fordel for anodiserte sorte detaljer, er imidlertid trakteren mindre utsatt for synlig skitt og fingermerker. Og plasten er altså av høy kvalitet, mens stangen som holder filteret på plass stadig er laget av metall for å tåle daglig håndtering.

Måten filterholderen nå bare hektes på en knagg gjør at trakteren kan stå nesten helt inntil andre maskiner eller en vegg. Filterholderen trenger bare et par centimeter klaring til andre apparater, og vanntank og glasskolben er selvsagt lett tilgjengelig fra flere sider. Dette er testens mest plasseringsvennlige trakter.

Wilfas 10-stegs dryppregulator er fremdeles til stede, og selv om de tre første stillingene i praksis sperrer komplett for vannet, har du 7 andre knepp å regulere vanngjennomstrømmingen med. Det er mer enn dobbelt så mange som andre traktere i testen. Ved å bruke denne aktivt kan du hjelpe til å gjøre kaffen litt sterkere eller svakere, og eksempelvis oppnå en grei kopp eller to når du ikke vil trakte en liter av gangen.

I tillegg til designet er pumpen, varmelement, ventiler og temperatursensorer endret fra Svart Presisjon, og det samme er samspillet mellom disse. Dette gir seg utslag i at trakteren er ekstremt rask til å oppnå riktig bryggetemperatur – faktisk testens beste – og at støynivået er et helt annet. Du må fremdeles regne med høy surkling i starten av bryggingen, men trakteren roer seg betraktelig ned utover i prosessen og er ikke lenger noen bråkebøtte.

Under vår smakstest noterte vi oss gode resultater, og beskrev «literen» som balansert, men med noe mer syrlighet i koppen enn Moccamasteren som kommer inn på andreplass i testen vår. Enkeltkoppen vi brygget var også godkjent, også her med noe mer syrlighet enn konkurrentene i samme gruppe, som var fra Smeg og Ilou. En del syrlighet skal det jo være i kaffen vår, så her er potensialet stort til å lage en god kanne kaffe.

Det er ikke så mye vi har å utsette på nye Svart Performance og skal være forsiktige med å ønske oss funksjoner som gjør den mindre brukervennlig. Likevel: Wilfa har tidligere utstyrt en av sine kaffekverner med blåtann. Kunne det vært en idé å gjøre det samme med trakteren, for å gi den timerfunksjon? Med berøringspåknapp settes det nemlig en stopper for ettermontering av timerfunksjon med smartplugg, som rivalen Moccamaster lett kan settes opp med.

Ellers savner vi stadig muligheten til å slå av varmeplaten når vi brygger små mengder kaffe.

Om det er gode basisfunksjoner og mektig høy brukervennlighet du er ute etter, er uansett Wilfas Performance et veldig godt valg. At designet er så flott, og trakteren rimeligere enn Svart Presisjon er bare en bonus.

9 Imponerende Wilfa Svart Performance annonse Lagre Lagre Sammenlign sitat " Tar seg godt ut på benken mens den lager god kaffe rask og enkelt. " Fordeler Krysse av Brygger med rett temperatur fra start

Krysse av Rask

Krysse av Svært brukervennlig med hjelpetekster og avtakbar vanntank

Krysse av God kontroll på vanngjennomstrømming

Krysse av Høy byggekvalitet og moderne, funksjonelt design

Krysse av Svært enkel å rengjøre

Krysse av Plasseringsvennlig og kompakt

Krysse av God serveringskanne som tømmes helt Ting å tenke på Bytt Lager noe støy, særlig i starten

Bytt Ingen mulighet for timerfunksjon

Bytt Ikke mulig å slå av varmeplate

Moccamaster Optio: Toppmodell med sans for halv tank

Technivorm Moccamaster Optio.

I løpet av vinteren har Moccamaster faset ut sin tidligere toppmodell gjennom åtte år, KBC982 AO. Inn har nye Moccamaster «Optio» kommet.

Navnet spiller på at trakteren kan optimalisere traktingen for mindre mengder kaffe. En ny knapp lar deg velge om du vil lage «halv kanne» eller «hel kanne» kaffe. Trakteren er ellers identisk med forgjengeren.

Spørsmålet er da om den nye Optio-funksjonen fungerer som forventet.

Og, når vi trakter omtrent 0,5 liter og kobler inn den nye Optio-funksjonen får vi både en målbar og merkbar forskjell i resultatet. Trakteprosessen tar et halvt minutt lenger tid og brygget blir både rikere og mer balansert sammenlignet med forgjengeren.

Dette er veldig gode nyheter for deg som lager mellom 0,5 og 1 liter kaffe av gangen!

Og «literen» vet vi jo fra før at Moccamaster mestrer til det fulle. For forgjengeren beskrev vi litersbrygget som perfekt balansert og helt uten bitterhet eller andre lumske smaker. Slik er det fremdeles.

Temperaturen og tiden vi målte underveis bekrefter også at forholdene ligger til rette for at brygget skal bli bra uansett hva slags kaffe du foretrekker.

Konkurrenter som Sage Precision Brewer (og Melitta Excellent 5.0 til en brøkdel av prisen) klarer imidlertid å lage virkelig gode enkeltkopper på 2–3 desiliter også.

Vi klager ikke på enkeltkoppene Optio produserer. De er såpass gode at undertegnede ofte lar håndbryggeutstyret stå. Men, skal vi pirke er de nevnte konkurrentene et hestehode foran her. Optio-funksjonen virker nemlig ikke for bare 2–3 desiliter, noe som er synd.

Generelt vil vi si nye Optio er en forbedring over forrige toppmodell. Den er bedre til å trakte halv kanne og like god som forgjengeren på alle andre områder.

Til tross for det får ikke nykommeren noen høyere karakter enn den gamle sjefen. Det skyldes en kombinasjon av pris og forventning.

For det første kan OBH Nordicas Blooming lage omtrent like god kaffe (uansett mengde) til en tredjedel av prisen. Optio er også, enn så lenge, testens dyreste trakter.

Vi savner også at Optio-funksjonen fungerer for enkeltkopper og vi savner avtakbar vanntank som særlig gjør påfylling smidigere på kjøkken med overskap.

Det som likevel taler for Moccamasters nykommer er også en kombinasjon av egenskaper. Kaffen er alltid god uansett mengde, og vi vil faktisk kalle den helt perfekt fra 0,5 liter og oppover.

I tillegg er trakteren svært støysvak, lynende rask, har høy byggekvalitet og svært god tilgang på reservedeler. Vi synes også trakteren er solid bygget og ser bra ut. Et universelt pluss er dessuten at fingermerker og skitt ikke synes på den matte metalloverflaten.

Med automatisk dryppstopp (som faktisk fungerer i våre tester), en kanne som både er god å helle av og lett å rengjøre, samt få innstillinger slår trakteren også et slag for brukervennligheten.

Og, selv om tidsstyring ikke er bygget inn fungerer trakteren med en smartplugg. Det kan ikke testvinneren fra Wilfa vise til.

Om valget står mellom denne og testvinneren fra Wilfa ville vi valgt Optio om du brygger mest små mengder kaffe, vil ha så lite støy som mulig og mulighet for å ettermontere tidsstyring. Wilfa er tilsvarende et bedre valg om du vil ha en praktisk avtakbar vanntank og spare en god slump penger.

Tilsvarende gir Sage Precision Brewer mange flere tilpasningsmuligheter og bedre enkeltkopper.

Optio vinner ingen «mye for pengene»-pris, men går du først til skrittet med å anskaffe den tror vi du blir veldig fornøyd.

8.5 Meget bra Moccamaster Optio annonse Lagre Lagre Sammenlign sitat " Brygger god kaffe enkelt, raskt og i stillhet. Ekstra god på halvliteren og oppover. " Fordeler Krysse av Brygger med rett temperatur

Krysse av Rask

Krysse av Forbedret trakting av halv mengde kaffe

Krysse av Brukervennlig med automatisk styring av vanngjennomstrømming

Krysse av Solid byggekvalitet og stilig design

Krysse av Veldig støysvak

Krysse av Kan få timerfunksjon med smartplugg

Krysse av God serveringskanne Ting å tenke på Bytt Svært dyr

Bytt Andre takler enkeltkopp-brygg bedre

Bytt Ikke mulig å slå av varmeplate

Bytt Litt kronglete håndtering av filterholder

Sage The Precision Brewer: «Til kaffenerden»

Sage The Precision Brewer.

Sage Precision Brewer er testens klart mest interessante trakter. Spesielt for deg som er over middels interessert i kaffe og ikke går av veien for å teste ulike tilnærminger for å perfeksjonere brygget ditt.

Precision Brewer kommer med ferdige program som gir deg god kaffe helt ukomplisert, som det ECBC-godkjente «Gold»-programmet eller «Coldbrew» over natten. Vil du bruke litt mer tid på å kanskje hente ut enda mer av smaksprofilen i akkurat din kaffe har du dessuten «Mybrew»-programmet til å hjelpe deg.

Her kan du stille inn vannmengde og tid som brukes under den første «blomstring»-fasen, samt nøyaktig temperatur og hvor raskt vannet skal tilsettes under hovedbryggingen.

Før testen var vi litt lunkne til disse innstillingsmulighetene. Ville de gjøre en forskjell? Vel, gjennom testløpet har Mybrew-programmet gjentatte ganger produsert testens desidert beste enkeltkopp med kaffe, som vi noterte oss var både balansert, behagelig søt og hadde akkurat riktig syrlighet. Også det standard «Gold»-programmet gir et veldig godt resultat, men det er Mybrew som får trakteren til å virkelig stå ut i mengden.

Det hjelper også at varmeplaten kan slås av for mindre brygg. Da blir ikke kaffen så varm og du må drikke den med en gang, men så er det heller ingen grunn til å vente!

Trakting av en liter kaffe gjør den også godt. I vår smakstest noterte vi oss en noe «tørrere» følelse enn de fleste andre. Tid- og temperaturmålingene våre gir oss imidlertid ingen indikasjoner på at dette var noe annet enn litt «uflaks» for trakteren med akkurat vår type kaffe og kvernegrad. Her er potensialet stort.

Takket være gode valgknapper og oversiktlig skjerm er det enkelt å bytte mellom program eller lage sitt eget i menyen, og ditto å sette opp timerfunksjonen så du kan våkne til nybrygget kaffe på morgenen. Klokken må stilles på ny om kontakten trekkes ut, og vi savner et batteri som sparer på tiden, men det er uansett lynende fort gjort.

Når det kommer til utseendet og konstruksjon blir nok trakteren en «hit or miss». På en side er det enhetlig og solid i aluminium, på den annen kan den beskyldes for å være kald og litt industriell. Vi hadde klart oss uten de mange tydelige og tospråklige advarslene om varme væsker og diverse som pryder trakterens flater. Dette er også en høy sak å ha stående på kjøkkenbenken. Med overskap må du skyve den ut for å fylle på vann, for vanntanken er dessverre ikke avtakbar.

Det er klart at trakteren egentlig er designet for amerikanere. Målene på vanntanken og karaffelen er i hovedsak i «ounces» og «cups», mens milliliter er slengt på som en parentes. En konsekvens er at det er angitt 150, 300, 450, 600, 900 og 1200 milliliter, men ingen «liter» på vanntanken. Det er irriterende å stadig måtte gå veien om et litermål. I tillegg er angivelsen upresis om du bruker trakteren uten det inkluderte vannfilteret montert (som gjerne skal byttes med ulike mellomrom). Dette kan hindre oppbygning av kalk, og er jo i teorien positivt, men flere steder i Norge er vannet så bra at det ikke nødvendigvis er noe «must».

Filterholderen har to «kurver». En kjegleformet for inntil en liter kaffe, og en «skjellformet» med flat bunn for større mengder. Kanskje nyttig noen få ganger, men for de fleste gjør dette bare at skylling av filterholder tar litt mer tid.

Den automatiske dryppstoppen har en tendens til å lekke noen dråper når du fjerner karaffelen, så for å unngå søl må du vente lenger enn til trakteren selv melder om ferdig brygg før du forsyner deg.

Glasskaraffelen er veldig god å helle av, men skyll ut skikkelig etter hver bruk. Høyden gjør den litt vanskeligere å skrubbe ren med oppvaskbørste enn andre.

Dessverre lager trakteren en del støy og vibrasjoner. Det durer, surkler og hveser fælt. Det er imidlertid ikke nok for å stoppe oss i å anbefale trakteren til alle kaffenerder der ute, som nok vil sette pris på tilpasningsmulighetene den gir. Ikke minst de dagene du ikke orker tanken på å styre med håndbrygg for bare en kopp. Da er denne en sterk erstatter.

8.5 Meget bra Sage Precision Brewer annonse Lagre Lagre Sammenlign sitat " Kaffenerdens valg, med utallige tilpasninger og herlige enkeltkopper. " Fordeler Krysse av Brygger med rett temperatur fra start

Krysse av Rask

Krysse av Menyene og programmene er lette å navigere i

Krysse av Ekstremt mange tilpasningsmuligheter med enkel timerfunksjon

Krysse av Suveren på brygging av kun 1 kopp

Krysse av Varmeplate kan slås av

Krysse av Enhetlig design og god byggekvalitet

Krysse av God serveringskanne Ting å tenke på Bytt Stor og høy

Bytt Støyer ganske mye

Bytt Dryppstoppen kan lekke litt

Bytt Målene er tilpasset USA og blir helt feil uten vannfilter montert

Bytt Flere advarselmeldinger som forstyrrer designet

Bytt Fastmontert vanntank

Wilfa Svart Presisjon: Praktisk blikkfang og buldrebass

Wilfa Svart Presisjon.

Wilfas Svart Presisjon er selskapets – og testens – dyreste kaffetrakter. Etter vår mening er den imidlertid hverken selskapets eller testens beste. I alle fall ikke nå lenger. Den nye Svart Performance, som ble sluppet i høst, gjør nemlig alt hva denne kan både bedre og billigere.

Det sagt er ikke Svart Presisjon noen dårlig trakter. Det vet undertegnede godt, som har levd med en selv de siste par årene. Den er svært solid bygget i røff sølvgrå aluminium og har en design som gjør at den virkelig står ut på kjøkkenbenken med stilige kromdetaljer. Ikke minst er den ekstremt praktisk i bruk. Den avtagbare vanntanken er helt genial, da det å måle opp riktig mengde vann går lynende raskt og du aldri fristes til å bruke glasskolben som kanskje har oljerester i seg til å fylle opp. Tanken har også kjekke markeringer for hvor mange gram kaffe du bør bruke til mengden vann du har fylt opp med.

Dryppregulatoren har 10 ulike innstillinger, og til tross for at de tre første av disse i praksis bare stenger for vannet, gir de resterende syv større tilpasningsmuligheter enn traktere med automatisk dryppstopp eller bare åpen/halvåpen mekanisme.

Filterholderen er også lett å håndtere, og glasskolben god å servere fra.

Når det kommer til smak er det umulig å skille denne fra nye Svart Presisjon. I vår test noterte vi oss at de begge var gode og balanserte, og hakket syrligere enn testens andreplass, Moccamasters toppmodell. Temperaturmålingen viser at Svart Presisjon er litt tregere enn Svart Performance, men at hoveddelen av traktningen skjer vel innenfor anbefalte temperaturintervaller.

Du kan trakte bare en kopp med denne og få et greit resultat om du leker deg litt med dryppregulatoren, men vi savner mulighet til å slå av varmeelementet i slike tilfeller.

Som en som har levd med denne trakteren en stund er det lett å legge ekstra merke til de negative siden ved den. Som at basen på trakteren svært dyp slik at den legger beslag på mye benkeplass. Berøringsknappen som starter trakting responderer heller ikke alltid på første forsøk, og gjør det umulig å gi timerfunksjon ved å koble trakteren til en smartplugg.

I forhold til den nylanserte testvinneren Svart Performance er også kolben litt vanskeligere å holde ren, da den alltid holder igjen litt kafferester etter servering. Å ta av lokket på den er også ganske upraktisk da du må gripe ned i trakten det har rent varm kaffe gjennom minutter tidligere. Ikke minst støyer trakteren langt mer enn sitt nye søsken, og mest i testen. Svart Presisjon er en effektiv samtaledreper mens den holder på, der den hveser og surkler høyt gjennom hele prosessen.

På mange måter var denne trakteren forut for sin tid da den kom, men nå har flere andre fått avtakbar vanntank og Wilfa har jo også lansert en bedre versjon selv.

Med mindre det solide designet i sølvgrå aluminium tiltaler deg spesielt er nye Svart Presisjon et rimeligere og smartere kjøp.

8 Meget bra Wilfa Svart Presisjon annonse Lagre Lagre Sammenlign sitat " En brukervennlig trakter som både synes og høres. " Fordeler Krysse av Brygger med rett temperatur

Krysse av Svært brukervennlig med hjelpetekster og avtakbar vanntank

Krysse av God kontroll på vanngjennomstrømming

Krysse av Høy byggekvalitet og moderne, funksjonelt design

Krysse av Enkel å rengjøre

Krysse av Plasseringsvennlig

Krysse av God serveringskanne Ting å tenke på Bytt Bråker under brygging

Bytt Ingen mulighet for timerfunksjon

Bytt Ikke mulig å slå av varmeplate

Bytt Dyr

Moccamaster KB952 AO: «No-nonsense»-trakteren

Technivorm Moccamaster KB952 AO.

Her har vi en gammel klassisk salgsleder som putrer på hundretusener av kjøkkenbenker rundt om i landet. Visst finnes det etter hvert stiligere og mer avanserte apparater å sette på hedersplassen på kjøkkenet, men kaffen, den blir bør bli helt fin om du gjør riktig forarbeid.

I vår smakstest passerer både enkeltkoppen og «literen», men vi noterer oss at denne Moccamasteren legger seg på den «kraftigere» siden. Brygget kan også bli noe mer bittert i avslutningen, som i munnen kjennes som en tørrhet etter du har svelget. Dette tror vi skyldes den noe lengre traktertiden, men for all del: vi snakker om mindre nyanser her. Typen kaffebønner, og eventuell kvernegrad om du kverner selv, vil ha en større effekt enn trakteren, som målingene våre viser opprettholder rett temperatur i størsteparten av prosessen.

For trakting av mindre mengder kaffe savner vi muligheten til å slå av varmeplaten, og ikke bare redusere varmen et hakk.

Selve bryggeprosessen tar ikke så lang tid, men de siste dråpene bruker laaang tid på å forlate filteret, noe som er irriterende å vente på.

Av erfaring vet vi dessuten at den manuelle dryppstoppen er en akilleshæl. Den kan begynne å lekke veldig etter en tids bruk. Vanntanken er heller ikke avtakbar. Da er det lett å falle for fristelsen å bruke en halvskitten kolbe til å fylle på vann. Det kan bli skjebnesvangert ettersom rengjøring av kalk fra vanntanken ikke er veldig lett og skippertak-metoden ikke fungerer her. Vi har sett mange «gulnede» og matte Moccamaster-tanker, og sjansen er der for at dette blir en til med tiden uten riktig bruk!

Alle plastdeler kan tas i oppvaskmaskinen, men ikke glasskolben eller det rustfrie dusjhodet. Disse er imidlertid grei skuring for oppvaskbørsten. God tilgang på rimelige reservedeler er noe å tenke på, og slik sett er det knapt noen som slår Moccamasters modeller på sjansen til et langt liv. Selve kroppen er solid bygget i aluminium, og vil trolig overleve deg.

Til slutt vil vi gi kudos for at støynivået er blant testens desidert laveste, og av en helt annen klasse enn rivalen Ilou Premium leverer. Dette skal ikke undervurderes om noen i husstanden liker å stå opp tidligere enn andre, eller du har en åpen kjøkkenløsning.

Dette er fremfor alt valget for deg som vil holde det sikkert, enkelt og velkjent, og ikke noe å vurdere om du vil ha mange tilpasningsmuligheter. Mekanismen i på-bryteren gjør imidlertid at du kan gi trakteren en slags timerfunksjon ved å koble den til en smartplugg. Det er dog dryppstoppen som er jokeren her. Den er forbedret hos storebroren, så hvorfor ikke her også?

7 Bra Moccamaster KB952 AO annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Testens billigste er et arbeidsjern, men har enkelte konstruksjonsutfordringer. " Fordeler Krysse av Brygger med rett temperatur

Krysse av Enkel å bruke

Krysse av Veldig støysvak

Krysse av Kan få timerfunksjon med smartplugg

Krysse av God serveringskanne Ting å tenke på Bytt Dryppstoppen lekker med tiden

Bytt Fastmontert vanntank

Bytt Ikke mulig å slå av varmeplate

Ilou Premium: Elkjøps «Moccamaster-killer»

«Elkjøps» Ilou Premium.

Ilou Premium er produsert av kaffemaskinprodusenten Bravilor Bonamat for Elkjøp og er en av trakterne Norges største elektronikkforhandler satser stort på for tiden. Til prisen er det naturlig å sammenligne trakteren mot typiske storselgere som den håper å ta markedsandeler fra.

Og i forhold til Moccamster KB952 AO, som er nummer én i Norge, har denne flere fordeler. Som en praktisk avtakbar vanntank som gjør det lettere å holde trakteren ren og lettere å fylle på vann om trakteren står under et overskap på kjøkkenet. I tillegg har den en sikring som sørger for at traktingen ikke starter om dryppstoppen er lukket. Det har potensial til å spare deg for mye gris og gloser.

I vår smakstest kommer trakteren inn helt i toppsjiktet når vi lager en liter kaffe. Vi beskriver kaffen som balansert og søtere enn både den rimeligste Moccamasteren og begge trakterne fra Wilfa. Også ved brygging av bare en kopp klarer trakteren seg fint, selv om den blir slått av Sage Precision Brewer der. Trakteren lager uansett jevnt over minst like god kaffe som modeller vi er mer kjent med i Norge fra tidigere.

Vi har hatt litt lyst til å dytte Ilou-trakteren ett hakk lenger opp i testen vår. Når den likevel ikke havner over den rimeligste Moccamasteren, så skyldes det hverken smak eller praktisk design. På disse områdene er den ofte bedre. Det handler heller om byggekvalitet, materialvalg og støy.

Trakterens ytre består utelukkende av plast. Den fremstår som billig ved at den bøyer seg når du tar på den. Det knirker i den under brygging, og du bør ha en klut klar til å dra over de store blanke skitt- og støyutsatte områdene. Filterholderen vakler også litt ved justering av dryppregulatoren, og støynivået under trakting er ganske høyt. Når denne er i aksjon savner vi kjøkken med dør. En Moccamaster er rett og slett mer elegant under trakting, og kannen dens lettere å helle av. Her blir det igjen en del kaffe, og du må omtrent snu den på hodet ned i koppen før den begynner å helle når det er en kopp eller to igjen.

Ettersom på-knappen ikke er en bryter kan du heller ikke gi trakteren timerfunksjon ved å koble den til en smartplugg, og det er ingen måte å slå av pipelyden som spiller av når trakteren starter.

Til vel over 2000 kroner mener vi du får god brukervennlighet og veldig god kaffe, men byggekvaliteten er på et lavere nivå enn konkurrentene.

Skulle du derimot se denne til rundt 1500 kroner finner du imidlertid ikke noen bedre «deal» for pengene dine. Særlig den avtakbare vanntanken og dryppsikringen gjør da sitt til at denne gjerne kan vurderes som et alternativ til Moccamasters bestselger, om dette er viktigere enn lite støy og materialbruk.

7 Bra Ilou Premium annonse Få prisvarsel Lagre Lagre Sammenlign sitat " Imponerer på smak og betjening, men faller på kvalitetsfølelsen og mye støy. " Fordeler Krysse av Brygger med rett temperatur

Krysse av Enkel å bruke

Krysse av Svært brukervennlig med hjelpetekster og avtakbar vanntank

Krysse av Enkel å rengjøre

Krysse av Plasseringsvennlig

Krysse av Smart dryppstopp som hindrer start om aktivert Ting å tenke på Bytt Lager ganske mye støy

Bytt Ingen mulighet for timerfunksjon

Bytt Ikke mulig å slå av varmeplate

Bytt Serveringskannen er vanskelig å servere fra og tømme helt

Bytt Middels byggekvalitet og bruk av mye blank plast

Braun Multiserve KF9170SI: Komplisert å være lat

Braun Multiserve KF9170SI.

Brauns MultiServe er ny av året. Deres første forsøket går langt fra på skinner, men introduserer en og annen innovasjon til markedet og kan ha potensial til å tekkes enkelte grupper kaffedrikkere.

Det som skiller trakteren fra alle andre i testen er at den er ment å stå med strøm hele tiden og gjerne med en full vanntank. Den doserer nemlig selv mengden vann den trenger for å brygge kaffen du ønsker deg. Braun har komplett gått bort fra standardmål som desiliter, og du må i stedet velge om du vil ha en liten «kopp», et «krus», en større «termokopp» eller en full glasskaraffel.

En slik tilnærming vil umiddelbart avskrive kaffenerdene som sirlig veier opp vann og kaffe i gram før trakting. Men kan det fungere for dem som har et mer tilbakelent forhold til de daglige koffeindosene sine?

Vel. Det store problemet er at maskinen ikke doserer selve kaffen. Og hvor mye kaffe skal man egentlig tilsette for en «kopp» eller en «XL termokopp»? Vi aner ikke, og løsningen kan raskt bli at du må utarbeide tabeller der du har konvertert Brauns kopper til desiliter, og så må styre med rene mattestykker for å oppfylle utgangspunktet om 60 gram kaffe per liter vann. Eventuelt må du ta vare på manualen, som gir tips til dosering med måleskjeen som heller ikke følger noen målestandarder og kommer med to doseringskamre. Bare for å gjøre det enda særere.

Brauns definisjon av en «kopp» målte vi oss for øvrig frem til produserte omtrent 105 gram ferdig kaffe i koppen. Det er ekstremt lite.

For vår smakstest satte vi doseringen til den «kopp»-størrelsen som minst ga oss den literen vann vi hadde fylt opp tanken med. Og resultatet ble faktisk veldig bra. Vi noterte oss blant annet at koppene våre ble «avrundet», med lav men fin syrlighet og en god sødme i avslutningen.

Du kan altså lage strålende kaffe med MultiServe, men vi opplever at Brauns egne mål gjør prosessen vanskeligere.

Dette fikk vi ikke minst demonstrert da vi ba den trakte med 2,5 desiliter vann og 15 gram kaffe. Resultatet ble klart dårligst i testen, noe som overrasket oss veldig gitt maskinens «en kopp»-funksjon. Her plasserer du en kopp på en egen nedfellbar hylle, og maskinen tilpasser vanngjennomstrømming til den mindre mengden kaffe. Vi ser automatikken fungerer, ved å blant annet bruke mye lengre tid på dosere ut vannet, men koppen ble gang på gang beskrevet som overekstrahert, og altså bitrere og mye kraftigere enn de andre. Ulik kvernegrad endret ikke på dette. Kopphyllen er for øvrig ikke høydejusterbar, så du må også bruke høye krus for å hindre sprut og søl.

Det er også andre grunner til at det er vanskelig å anbefale Brauns MultiServe.

Ved bruk legger vi merke til at filteret lett krøller seg i filterholderen ved skylling. Den blanke plasten på lokket til vanntanken og filterholderen er en magnet for støv, fettmerker og riper. Videre er trakteren stor og høy, og ikke ideell for deg med overskap ettersom filterluken vil stange i skapet.

Glasskaraffelen er vanskelig å tømme helt, er høy og den smale åpningen i toppen gjør den vanskeligere å skrubbe med oppvaskbørsten.

Den er relativt stille under trakting og vi liker at den ikke starter før du har åpnet dryppstoppen, men vi liker ikke de høye lydsignalene som dukker opp ved oppstart, ferdig trakting og hvert eneste tastevalg. Men vi forstår at de ikke kan skrus av, for dette er eneste indikasjon på at berøringsknappene har oppfattet trykket ditt. Og det gjør de ikke hver gang. Særlig de små knappene øverst for justering av klokke og timerfunksjon er direkte klønete, og det er ikke bedre at du må slå opp i manualen for å lære hvordan de brukes.

Her er det mye å ta tak i til neste utgave.

6.5 Helt greit Braun MultiServe annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Innovasjon må gjøres riktig, her er for mange kompromiss. " Fordeler Krysse av Brygger med rett temperatur

Krysse av Avtakbar vanntank som selv doserer vann

Krysse av Smart dryppstopp som hindrer start om aktivert

Krysse av Mange tilpasningsmuligheter

Krysse av Kan brygge rett i kopp eller termos

Krysse av Timerfunksjon Ting å tenke på Bytt «Single»-kopper blir overekstraherte

Bytt Høye lydsignaler for alt av kommandoer og start/stopp

Bytt Ikke selvforklarende oppsett av trakter/funksjoner

Bytt Berøringspanel vanskelig å betjene

Bytt Baserer seg ikke på standardmål

Bytt Filter «kollapser» lett i holderen ved skylling

Bytt Kopphyllen er ikke høyderegulerbar

Bytt Delene med blank plast ser fort skitne ut

Bytt Stor og høy. Bør ikke stå under overskap

Smeg DCF02: Sterkest på design

Smeg DCF02.

Smegs design-trakter bommer helt på kravene for korrekt temperatur under brygging, som altså skal være mellom 92 og 96 grader celsius. Dette vil i de fleste tilfeller utelukke trakteren for dem som er kresne på smak.

Trakteren starter bryggingen med vann som knapt kan kalles lunkent, og vi målte altfor lav temperatur under hele den mest kritiske delen av bryggeprosessen. Den bommer altså I teorien skal dette føre til at flere av aromaene i kaffen ikke hentes ut riktig. Vi kjente dette som at kaffen hadde klart mindre syrlighet enn hos samtlige andre traktere i testen.

Det sagt syntes vi kaffen dens var god nok, og beskrev den både som «avrundet», «lettere» (enn de andre) og «mindre syrlig». Da med det standard «delikat»-programmet fremfor «aroma»-programmet som lager kraftigere brygg ved å hale ut bryggetiden.

Også en enkelt kopp disker trakteren opp med, via et eget program som korrekt slår av varmeelementet under karaffelen og reduserer hastigheten på bryggeprosessen et hakk. Vi hadde absolutt ikke rynket på nesen om andre serverte oss noe herfra på besøk. Men det er jo kjedelig å ikke klare å hente frem smaksprofilen som beskrives på posen vi kjøpte. Og ingen justering av kverneinnstillinger vil kunne bøte på det.

Vi tror likevel det unike designet til trakteren bidrar til at mange vil ønske å gi Smeg et forsøk. Og vi skal ikke klandre deg, for med denne klarer Smeg å hente frem akkurat de retro 60-talls-vibbene de prøver på. Trakteren fremstår mindre «hard» og teknisk på kjøkkenbenken, og mer som et stilig dekorelement. Vår hvitlakkerte «glossy» trakter med «liksom»-kromdetaljer gjør et godt inntrykk, og flere mye spenstigere utførelser finnes også. Byggekvaliteten er absolutt godkjent.

Vit bare at du velger design over potensiell smakseksplosjon, og at stort sett det som finnes av andre traktere er enklere i bruk. Hos oss var den største frustrasjonen at hullet du fyller vann gjennom er svært lite og sitter klønete inntil vippemekanismen som åpner lokket. Vi sølte ofte. Lokket kan ikke tas av, og vil dessuten stange mot eventuelle overskap du har på kjøkkenet slik at du stadig må flytte trakteren. Filterholderen kan ikke stå av seg selv, så å eventuelt veie opp kaffe trenger du egen kopp til. Det er også klønete å få grep om filterholderen når du skal tømme den.

Ved første gangs bruk må du stille inn hardheten på vannet der du bor og sette klokkeslettet. Dette er umulig å forstå fremgangsmåten på uten å slå opp i manualen og følge den omhyggelig mens trakteren piper skingrende høyt for hvert valg. Lyden kan du heldigvis slå av fra menyen – så gjør det før manualen blir borte.

Klokka åpner for at du kan bestille ferdigbrygget kaffe når du våkner, men da må du selvsagt alltid la det stå strøm på maskinen, ellers nullstilles klokkeslettet. Og det er som nevnt prosjekt å stille inn igjen.

6 Helt greit Smeg DCF02 annonse Lagre Lagre Sammenlign sitat " Designet trumfer alt. Også presisjonen og brukervennligheten. " Fordeler Krysse av Unikt og flott retrodesign

Krysse av God byggekvalitet

Krysse av Eget program for få kopper med avslått varmeplate

Krysse av Timerfunksjon Ting å tenke på Bytt Brygger med alt for lav temperatur

Bytt Henter ikke ut all aroma og smak den skal

Bytt Luken i toppen er hengslet. Bør ikke stå under overskap

Bytt Vanskelig å fylle vann

Bytt Lager en del støy

Bytt Ikke selvforklarende oppsett av trakter/funksjoner

Les også Derfor bør du kverne kaffe for hånd