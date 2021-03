De beste smarte utendørslysene

Slik lysner du opp hagen eller terrassen med smartlys!

Niklas Plikk, Tek.no

Niklas Plikk 13 Mar 2021 06:00

Vi er godt kjent med smartlys her på Tek.no, og kategorien har rett og slett blitt enorm i løpet av de siste årene. Da vi testet smarte lyspærer i 2017 hadde vi fire modeller til test, mens da vi tok et nytt tak i 2020 hadde antallet vokst til 16 !

Men selv med så mange nye utfordrere beholdt Philips Hue førsteplassen i den nye samletesten, og selskapet har virkelig klart å befeste seg som kongen av smarte lyspærer.

Det er imidlertid ikke alle steder hvor separate lyspærer kan gjøre jobben, så denne gangen har vi tatt en titt på smart utendørsbelysning. Her finnes det en rekke ulike fasonger og armaturer å velge mellom, og vi tok egentlig inn det meste vi kunne finne.

I praksis skulle det vise seg at det betydde produkter fra bare to selskaper: Philips og Ledvance. Ledvance har du kanskje ikke hørt om, men de stammer fra Osram, som trolig er et mer velkjent navn her i Norge. Ledvance-produktene ble først tilgjengelig på tampen av 2020, mens flere av Philips-lysene har vært tilgjengelig på markedet en stund allerede.

Bortsett fra disse selskapene er det ikke mye å velge blant av smarte utendørslys, men til gjengjeld har i hvert fall Philips et ganske imponerende arsenal av forskjellige design, størrelser og typer. Ledvance har på sin side i skrivende stund tre forskjellige utendørssmartlys vi har tatt inn til test.

Vi har planer om å oppdatere testen med ytterligere modeller, forhåpentligvis fra flere produsenter, når det blir tilgjengelig. For noe sier oss at dette er en kategori som kommer til å vokse i tiden fremover.

Disse produktene har vi testet:

Philips Hue Impress Pedestal

Philips Hue Wall Lantern

Philips Hue Calla Pedestal

Philips Hue Outdoor Lightstrip 5 meter

Philips Hue Lily

Ledvance Smart+ Flex Outdoor 5 meter

Ledvance Smart+ Garden Spot

Ledvance Smart+ Gardenpole (store og små)

Product Philips Hue Lily Philips Hue Calla Philips Hue Lightstrip Outdoor Philips Hue Impress vegglampe Philips Hue Impress Ledvance Smart+ Flex Outdoor 5 meter Ledvance Smart+ Garden Spot Ledvance Smart+ Gardenpole Multicolor Ledvance Smart+ Gardenpole Mini Multicolor 2490 NOK 899 NOK 1729 NOK 949 NOK 1299 NOK 1154 NOK 1327 NOK 879 NOK 604 NOK Maks effekt per pære 24 W 8 W 37.5 W 16 W 16 W 24 W 21 W 8.7 W 4 W IP-klassifisering (grad av beskyttelse og vann / støvtett) IP65 IP65 IP67 IP44 IP44 IP65 IP65 IP65 IP65 Antall pærer 3 stk 1 stk - 1 stk 1 stk - 3 stk 5 stk 5 stk

Kriteriet vårt var rett og slett dedikerte utendørslys med en form for smartstyring, som man ikke trenger en elektriker for å installere. Både Philips og Ledvance har en rekke modeller som kan monteres fast, men dette ville vi altså unngå. Samtlige produkter har en grad av vanntetthet, og tåler store svingninger i temperatur. Ettersom de ble testet gjennom vinteren har de alle tålt temperaturer ned mot minus 20 grader uten problem.

Niklas Plikk, Tek.no

Trenger man dedikerte smartlys, eller holder det med smartpære?

Før vi kommer i gang med testen vil vi raskt adressere spørsmålet om hvorvidt det er vits å kjøpe smartlys, når det tross alt finnes gode smartpærer på markedet allerede. Og svaret er jo selvfølgelig «Nei», du trenger ikke dedikerte utendørslys, og som oftest vil det gå helt greit å putte smartpærer inn i utendørslamper.

De dedikerte utelysene er imidlertid bedre beskyttet mot store temperatursvingninger, mens lyspærene kan få litt problemer hvis det blir altfor varmt, eller altfor kaldt.

Temperaturen vil påvirke levetiden til LED-lysene uansett om de sitter i en lampe eller en lyspære, men du kan forvente deg lenger levetid på de dedikerte utendørslysene enn på enkeltpærer. Men fordelen med pærene er jo naturligvis at du enkelt kan bytte dem ut, noe du ikke kan gjøre på lysene i denne testen.

Med dagens LED-teknologi holder lysene i opptil 25.000 timer før det tar slutt, noe som vil gi deg drøye 11 år hvis du har på lysene seks timer hver eneste dag. Det er langt ifra «evig», men trolig «godt nok» for de fleste.

En annen fordel med dedikerte og smarte utendørslys er alle de spennende formfaktorene du får tak i så fort du ikke trenger å ha rom til en diger lyspære. I denne testen er stort sett alle lysene såpass kompakte og unike i utformingen at det ikke ville vært mulig å ha noe tilsvarende med en «vanlig» vanntett armatur, med en smartpære i.

Selv om alle lampene i testen er ekstra sikret mot vann og støv, med enten IP65- eller IP67-tetning, har Ledvances strømplugg bare IP44. Dermed må du være litt ekstra forsiktig hvor du plugger den inn sammenlignet med Philips-lampene. Niklas Plikk, Tek.no

Pass på naturen – ikke ha lysene på hele døgnet

En annen ting vi vil nevne er problematikken rundt «lysforurensning». Dette nevnes som oftest i forbindelse med store, kommersielle lyskilder som gatelykter og opplyste reklameplakater, men kan også gjelde hjemmet. Spesielt nå som LED-lys har blitt vanligere. De lyser sterkere enn halogenpærer, og har et blålys som kan være skadelig for helsen til både mennesker og dyr.

Derfor anbefales det ikke at du har på lysene hele natten lang, men faktisk bare når noen er i nærheten, og når du «trenger» dem. Dermed kan det være lurt å investere i en bevegelsessensor eller to, og sette opp tidsstyring på lysene. Både for å spare inn litt penger på strømregningen, men også for å holde lysforurensningen nede. Les mer om situasjonen hos NRK .

Det krever en del steg for å koble opp Ledvance-lampene. Her kobler vi opp en av Ledvance-lysene opp mot Google Home.

Slik har vi testet

Lysene er testet utendørs, og montert opp rundt en terrasse med relativt mye fukt i bakken. Det er litt varierende hva slags tilkoblingsmuligheter det er for lampene, men stort sett kom pakkene levert med alt man trenger for å koble til – inkludert strømadapter man må feste et sted over bakken, strømplugg, adaptere og ekstra ledninger. Philips-lampene selges i såkalte «startsett» som vil si at de inkluderer strømpluggen, men også uten, hvor de i stedet kan kobles til de andre lysene ved hjelp av T-kontakter. Lysstripene kom også med egne festeklyper i varierende kvalitet – dette kommer vi tilbake til senere.

Philips Hue-lysene går automatisk å paringsmodus når du setter dem opp, og dukker opp umiddelbart i appen. Man huker bare av for at man vil legge dem til, og legger dem deretter til et rom. Kobler man Philips Hue-appen til andre smarthjemtjenester, vil alle lysene du har fortløpende bli tilgjengelig også der. Veldig smidig.

Philips-lampene krever en Philips Hub for å kunne kobles opp til nettverket, mens Ledvance-lampene enten kan styres direkte via en mobilapp, eller via andre smarthuber og systemer. Veldig kjekt, spesielt for å sammenligne med Philips-lysene, siden vi kunne styre de konkurrerende systemene via én app. Dette gjaldt imidlertid ikke lysstripen, som bruker Bluetooth, og dermed ikke kunne pares med Hue-appen.

Vi prøvde å koble alle lampene opp mot både Philips Hue-appen, en Samsung SmartThings-hub, Google Home, og Ledvance-lampene koblet vi i tillegg opp til Ledvances dedikerte app.

Alle lampene har blitt utsatt for snø og regn, og temperaturer fra mellom −20 til +15. De har vært ute i flere måneder, og alle fungerer fortsatt i beste velgående.

Dette er testkriteriene

Dette er momentene vi har sett på:

Hvor enkelt er det å montere?

Hvor enkelt er det å koble til app?

Hvor enkelt er det å koble opp til et annet smarthjemsystem?

Hva slags smarte funksjoner kan man bruke?

Hvordan er byggekvaliteten?

Visuelt – ser det bra ut?

Hvor justerbart er lyset?

Hvor lett er det å utvide med flere lys?

Pris

Product Pris Montering Appoppkobling Smarthjemstøtte Smarte funksjoner Byggekvalitet Visuelt inntrykk Philips Hue Impress Høy Veldig enkelt Veldig enkelt Ja, svært bred støtte. Krever Hub Fargejustering og dimming, samt en rekke ulike automatiseringer via både Philips-appen og andre smarthjemsystemer Veldig bra Bra Philips Hue Calla Høy Veldig enkelt Veldig enkelt Ja, svært bred støtte. Krever Hub Fargejustering og dimming, samt en rekke ulike automatiseringer via både Philips-appen og andre smarthjemsystemer Veldig bra Bra Philips Hue Lily Høy Veldig enkelt Veldig enkelt Ja, svært bred støtte. Krever Hub Fargejustering og dimming, samt en rekke ulike automatiseringer via både Philips-appen og andre smarthjemsystemer Veldig bra Bra Philips Hue Lightstrip Outdoor Høy Veldig enkelt Veldig enkelt Ja, svært bred støtte. Krever Hub Fargejustering og dimming, samt en rekke ulike automatiseringer via både Philips-appen og andre smarthjemsystemer Utmerket, og vi elsker festene Helt nydelig, og bedre en Philips' innendørslysstriper også. Gummibelegget som gjør lysstripen vanntett gjør også at lyset fra hver lysdiode spres perfekt utover, og resulterer i det som faktisk ser ut som lysstriper, og ikke bare lysende dioder på et bånd. Philips Hue Impress vegglampe Høy Veldig enkelt Veldig enkelt Ja, svært bred støtte. Krever Hub Fargejustering og dimming, samt en rekke ulike automatiseringer via både Philips-appen og andre smarthjemsystemer Veldig bra Bra Ledvance Smart+ Gardenpole Mini Multicolor Billig Veldig enkelt Litt oppstartsproblemer og måtte restarte flere ganger, men var stabilt etterpå Ja, støtter både Google Home og Alexa, og kunne kobles til Smarthings Fargejustering og dimming, samt en rekke ulike automatiseringer via både Philips-appen og andre smarthjemsystemer Føles litt spinkle og billige. Veldig lette Ganske svak lysstyrke, men fint for å lysne opp blomsterbedd og lignende Ledvance Smart+ Gardenpole Multicolor Billig Veldig enkelt Litt oppstartsproblemer og måtte restarte flere ganger, men var stabilt etterpå Ja, støtter både Google Home og Alexa, og kunne kobles til Smarthings Fargejustering og dimming, samt en rekke ulike automatiseringer via både Philips-appen og andre smarthjemsystemer Føles litt spinkle og billige. Veldig lette Ganske svak lysstyrke, men fint for å lysne opp blomsterbedd og lignende Ledvance Smart+ Garden Spot Relativt billig Veldig enkelt Litt oppstartsproblemer og måtte restarte flere ganger, men var stabilt etterpå Ja, støtter både Google Home og Alexa, og kunne kobles til Smarthings Fargejustering og dimming, samt en rekke ulike automatiseringer via både Philips-appen og andre smarthjemsystemer Bra, men litt kjedelig overflate. I praksis gjør ikke dette så mye. Bra, litt lyssvak, og man kan se LED-diodene, men selve lyset er fint. Ledvance Smart+ Flex Outdoor 5 meter (BT) Relativt billig Ganske klønete Litt oppstartsproblemer og måtte restarte flere ganger. Bluetooth gir også kortere rekkevidde enn de andre modellene. Ja, støtter både Google Home og Alexa, men vi klarte ikke å koble den til Philips Hue, og dermed ikke Smartthings heller. Fargejustering og dimming, samt en rekke ulike automatiseringer via både Philips-appen og andre smarthjemsystemer Selve lysstripen virker grei, men gummifestene gjør det vanskelig å ta stripen av og feste det et annet sted. Bra lysstyrke, men hver eneste diode synes veldig tydelig, så man bør passe på at man legger den slik at den bare lyser opp et område, og at man ikke ser direkte på selve lysstripen.

Totalvinneren: Philips Hue

Et kjapt blikk på tabellen over gir nok et ganske tydelig inntrykk: Philips har overlegent best utendørsprodukter, men Ledvance leverer helt greit, og til en lavere pris. Men selv innad hos produsentene er det noen produkter som gir bedre og dårligere inntrykk. Derfor har vi gitt hvert enkelt produkt en karakter, fremfor en helhetlig karakter til hele serien.

Det går som følger:

Philips Hue Outdoor Lightstrip 5 meter

Utendørsvarianten av Philips Hues lysstripe imponerte stort, og ser superlekker ut. Niklas Plikk, Tek.no

Utendørslysstripen fra Philips var produktet vi ble mest imponert over i løpet av testperioden. Helt fra monteringen og opphenging, til apptilkobling og faktisk bruk i ettertid.

For der et produkt som dette kunne ha vært slitsomt å sette opp og ikke særlig pent å se på, slik vi opplevde med den direkte konkurrenten fra Ledvance, briljerte Philips’ lysstripe på de fleste områder.

Lysstripen kommer i forskjellige lengder, og modellen vi fikk inn til test var fem meter lang. I motsetning til Philips’ innendørslysstriper går det ikke an å bygge videre på lengden, eller klippe den kortere hvis det blir for langt, noe som kanskje er ett av produktets få ankepunkt.

Lysstripen til Philips var veldig enkel å feste, spesielt sammenlignet med Ledvance-modellen. Niklas Plikk, Tek.no

For å feste lysstripen får du en haug av små, U-formede klips som du skrur fast med jevne mellomrom i en vegg eller et gulv. Med et enkelt og smart design strammer de seg mer desto hardere du fester skruen, noe som gjorde det både veldig enkelt å sette opp festene, dytte lysstripen på plass, samt passe på at alt satt riktig i ettertid.

Lysstripen er vanntett takket være et gummiert belegg, som også har den strålende bivirkningen at de individuelle LED-lysene som man vanligvis ser på en LED-lysstripe forsvinner helt. I praksis får man faktisk en lang stripe med lys, og ikke titalls små LED-lys festet i en stripe. Det er så virkningsfullt og pent at det er rart at Philips ikke har brukt det samme belegget på sine innendørslysstriper. Selv om det altså gjør det umulig å tilpasse lengden ved å enten legge til flere striper, eller klippe vekk overflødig lengde.

Som med alle Philips-lysene er det lekende lett å koble dem til både Philips’ egne Hue-app og til andre smarthjemsystemer. Du trenger bare å skru på strømmen, så går lyset automatisk inn i paringsmodus første gangen. Et par sekunder senere dukker de opp i appen, og du kan legge dem til hvilket som helst «rom», og styre dem deretter. Etter at lyset er lagt til i Hue-appen, kan du koble dem til «alt». Enten det er Samsung Smartthings-Huben, Google Home, HomeKit eller ørten andre systemer. Philips har generelt enormt god støtte for smarthjemstandarder, rett og slett fordi de har vært i markedet så lenge.

Vi synes også det er litt dumt at man ikke kan endre fargene på ulike soner av lysstripen, slik at f.eks. hver meter har hver sin farge, men kanskje dette kan løses med en fremtidig programvareoppdatering.

Det største aberet her er selvfølgelig prisen, slik vi kan trekke hvert eneste Philips Hue-produkt for. Men akkurat lysstripen er såpass unik i utformingen sammenlignet med konkurrentene, at her byr Philips på noe ingen andre kan. Og da koster det deretter.

9 Imponerende Philips Hue Lightstrip Outdoor annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Sjekk prisen Superlekkert lys og bedre vanntetting enn noen av de andre produktene Fordeler Gir faktisk en stripe med lys, og ikke mange små-LED-lys

Enkelt å montere

Ekstremt enkel apptilkobling

Veldig godt sikret mot vann og smuss (IP67)

Kraftig og godt lys med gode justeringsmuligheter Ting å tenke på Kan ikke kuttes eller forlenges

Kan ikke endre fargene på ulike soner av lysstripen

Høy pris

Philips Hue Lily (3-pack)

Philips Hue Lily kom i en 3-pakk, men selges også som separate lys. Niklas Plikk, Tek.no

Disse små lyskasterne fikk vi virkelig sansen for. De kommer i en pakke på tre, og kan også utvides med ytterligere to lys uten å skaffe en ytterlige strømforsyning.

Som resten av Philips Hues utendørsprodukter kommer de med enten en pigg man kan stikke i jorden, eller et feste man kan bruke for å skru fast i enten en vegg eller i terrassegulvet. Vi testet piggene på disse, og dyttet dem enkelt og greit ned i et blomsterbed ved siden av en trapp vi har utendørs.

Hver enkelt lampe har en strømkabel, og vi fikk med tre T-kontakter for å koble til de ekstra strømledningene som fulgte med i pakken. Vi satte lysene såpass nært hverandre at det ble veldig mye kabler liggende rundt, men i en reell situasjon og ikke bare til testing kan man jo fint grave ned ledninger som dette, noe de fint skal tåle.

Alle ledninger og koblinger som følger med Philips’ utendørslys føles solide, og er godt sikret mot vann og støv. Denne T-koblingen er IP67-sertifisert. Niklas Plikk, Tek.no

Hver enkelt Lily-lampe dukker opp i Philips-appen så fort man har koblet til strøm, og hver av dem kan styres individuelt, eller samlet. Det ga oss virkelig spillerom til å leke oss med lysene, som vi vinklet opp mot to store Thuja-trær. Resultatet, spesielt i kombinasjon med lysstripen fra Philips, synes vi ble ganske så lekkert.

Av alle lysene i samletesten er det Lily-lampene (og Ledvance Garden spot) som er best til å forvandle større områder i hagen til fine, opplyste plasser. Siden det bare er lyset de gir fra seg som er poenget, og ikke armaturen i seg selv, kan du være ganske kreativ i både posisjonering, lysstyrke og farger.

Vi gir også en ekstra tommel opp til Philips Hue Lily for å være IP65-sertifisert, som gjør dem ytterligere plasseringsvennlige med tanke på vann og smuss.

8.5 Meget bra Philips Hue Lily annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Knallgode spot-lys for å lyse opp i mørket Fordeler Pent design

Enkle å montere - både med pigg og skruer

Godt sikret mot vær og vind (IP65)

Ekstremt enkel apptilkobling

Alle tre lysene kan styres separat

Kraftig og godt lys Ting å tenke på Høy pris

Philips Hue Calla Pedestal

Philips Hue Calla er mer vanntett enn den litt større pidestallslampen Impress, men også litt mer lyssvak. Niklas Plikk, Tek.no

Vi har testet to forskjellige pidestall-lamper i denne testen, begge fra Philips, og Calla er den som går seirende ut. For selv om vi synes designet på Impress-lampene er hakket penere enn Calla, og gir litt mer lys, har Calla en IP65-sertifisering mens Impress-lampene bare har IP44. I teorien gjør dette Calla til betydelig mer værbestandig enn Impress-modellene, selv om forskjellen i praksis ikke nødvendigvis er så store.

Bortsett fra denne detaljen er lampene svært like i både konstruksjon og oppsett. Calla-lampen er enkel å feste i bakken – enten med en pigg eller med skrufeste – og akkurat som de andre lampene kan du velge nøyaktig hvilken side kabelen skal gå ut på.

Så fort Calla er koblet til strøm, er det lekende lett å koble til Philips Hue-appen, og videre til andre smarthjemsystemer.

Selve lyset til Calla er litt mindre enn hos Impress-lampene, men den lyser fortsatt jevnt og fint på toppen. Calla har imidlertid litt mindre futt å by på – 8 watt mot Impress-lampenes 16 watt – noe man ser på den generelle lysstyrken. Denne begrensningen skjules delvis av at det bare er toppen som lyser, men skal du ha mest mulig lys er det Impress-lampene du bør gå for.

Calla er uansett en fin lampe, som tåler betydelige mengder med vann. Her kan du fint dra frem hageslangen og gi den en dusj hver gang du går forbi, uten at du trenger å være redd for at vannet trenger seg inn der det ikke skal. I lengden tror vi det kan være en fin trygghet å ha.

8 Meget bra Philips Hue Calla annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Et enkelt og pent designet lys med særdeles god vannsikring Fordeler Pent og enkelt design

Følger med pigg for å feste i bakken

Enkel å montere

Ekstremt enkel apptilkobling

Godt sikret mot vær og vind (IP65)

Fint lys, selv om det ikke er særlig kraftig Ting å tenke på Høy pris

Litt lyssvakt

Philips Hue Impress Pedestal

Impress-lampen gjorde seg godt på terrassen da mørket senket seg. Niklas Plikk, Tek.no

Philips har en rekke forskjellige varianter av mange av lampene sine, og Impress er blant dem. Pidestallsvarianten av Impress kommer med festeanordninger både for at den kan dyttes ned i blomsterbedet med en pigg, eller skrus fast i terrassegulvet ved hjelp av skruer, noe som faktisk gjaldt samtlige av produktene fra Philips vi hadde til test.

Pidestallsvarianten av Impress er pen å se på, og det matte, svarte belegget Philips har på flere av utendørslysene sine gir lampen en ru og fin overflate. Vi valgte å prøve skrufestet på Impress, og det tok ikke mange minuttene å få den på plass. Man skrur rett og slett ut to små, blanke skruer på siden av lampen for å løsne en skjult bunnplate. Den skrur du deretter fast i terrassegulvet, og kabelen kan du føre ut til hvilken som helst side, eller rett ned, slik vi hadde anledning til å gjøre.

Impress-lampen vi fikk med hadde bare en forlengningskabel og en T-kobling, og du bør passe på hva slags tilkoblingsmulighet Philipslyset du kjøper har. Lily-lampene vi testet hadde for eksempel sin egen strømforsyning som vi kunne koble andre produkter på, og det samme for Calla-lampen, mens de to Impress-lampene måtte kobles via de andre lampene. Man kan også kjøpe ekstra strømforsyninger og forlengningskabel, men det koster en hel del hundrelapper.

Impress-lampene skiller seg litt negativt ut i forhold til resten av lampene i testen vår ved å bare ha en IP44-sertifisering – noe som vil si at de ikke tåler like mye støv og vann som de andre. Det vil si at den er sprutsikker, og vil fint tåle regn og uvær, men du bør nok være forsiktig hvis du har tenkt til å vaske den med hageslangen mange ganger. Det trenger du ikke å være redd for med de andre lampene.

Så fort Impress er koblet til strøm, er det lekende lett å koble til Philips Hue-appen, og videre til andre smarthjemsystemer. Lampen lyser ikke veldig kraftig, og er ikke akkurat sammenlignbart med for eksempel en arbeidslampe, men skaper fin og lun stemning. Det gjelder for øvrig alle disse Hue-produktene. De er ikke for å flombelyse uteplassen din, men for å gjøre det noen hakk koseligere og lysere. Og til dét gjør Impress Pedestal en solid jobb.

8 Meget bra Philips Hue Impress annonse Sjekk prisen Sjekk prisen En veldig stilig lampe med godt og fleksibelt lys Fordeler Stilig design

Enkel å montere

Følger med pigg for å feste i bakken

Ekstremt enkel apptilkobling

Fint og lyssterkt lys Ting å tenke på Høy pris

Litt mindre sikret mot vann og vind (IP44)

Philips Hue Impress Wall Lantern

Impress-lampene finnes i en rekke forskjellige varianter – både som kan henges opp eller festes i bakken, store og små. Dette er den «vanlige» veggversjonen, men den kommer også i en XL-versjon. Niklas Plikk, Tek.no

Akkurat som pidestallsvarianten er den vegghengte Impress-lampen et pent produkt. Også her går det i matt svart overflate, og litt større glassflater som sprer lyset til sidene av lampen.

Festeanordningen her er litt annerledes enn den andre Impress-lampen, og man trenger ikke verktøy for å skille bakpanelet fra lampen. Du kan trekke kabelen ut hvilken vei du vil, men du er nødt til å fjerne en liten del i hardplast for å åpne opp en kablingsrute for lampen. I vår tilfelle benyttet vi oss av hullet midt på bakpanelet, slik at vi kunne trekke kabelen rett bakover, helt skjult fra fremsiden.

Det tok ikke mange minutter, og akkurat som med den andre Impresslampen måtte vi bruke strømforsyningen fra de andre Philips-lampene for å gi den strøm.

Som vi nevnte i teksten om Impress Pedestal har også veggvarianten bare IP44.

Så fort Impress er koblet til strøm, er det lekende lett å koble til Philips Hue-appen, og videre til andre smarthjemsystemer.

Lampen gir fra seg en fint og uniformt lys, slik alle Philips-lampene gjør, og ser rett og slett svært stilig ut på veggen. Men som vi har sagt tidligere – ikke forvent deg all verden av lysstyrke. Men det er vel ikke derfor man velger en lampe som kan lyse i 16 millioner forskjellige farger heller.

8 Meget bra Philips Hue Impress vegglampe annonse Sjekk prisen Sjekk prisen En veldig stilig lampe med godt og fleksibelt lys Fordeler Stilig design

Enkel å montere

Ekstremt enkel apptilkobling

Fint og lysterkt lys Ting å tenke på Høy pris

Litt mindre sikret mot vann og vind (IP44)

Ledvance Smart+ Garden Spot (3-pack)

Garden Spot selges både som separate lamper eller i en tre-pakk. Vi fikk en trio inn til test, som alle kunne festes med en pigg i bakken eller skruer. Niklas Plikk, Tek.no

Det beste produktet fra Ledvances Smart+-serie synes vi er Garden Spot-trioen vi testet. Hovedpoenget deres er tross alt å lyse opp vegger, objekter eller andre områder, og da trumfer både lysstyrke og funksjonalitet det faktum at selve lysene ikke ser særlig pene ut. Grå, hard plast, og en litt seig roteringsmekanisme gir oss ikke akkurat noen wow-følelse, og heller ikke at den store, firkantede sokkelen på bunnen av lysene ikke kan fjernes. Men så lenge du kan sette lysene et sted hvor selve armaturen er skjult, vil disse gjøre en god jobb.

Ikke den lekreste å se på, med en blanding av malt metall og plast. Heldigvis gir den fra seg et pent og uniformt lys. Niklas Plikk, Tek.no

Som med de andre Ledvance-lampene hadde vi litt trøbbel med apptilkoblingen – både med selskapets Smart+-app, og deretter til Google Home og spesielt med Philips Hue. Det er en prøvelse i tålmodighet å skru lyset av og på fem ganger for å restarte den til fabrikkinnstillinger, og be til høyere makter for at appen du vil pare den med faktisk oppdager lyset. På ett tidspunkt hadde vi gitt opp paringen i Smart+-appen, fordi den bare sto og søkte i flere minutter uten å lykkes, og prøvde å søke opp alternative tilkoblingsmuligheter. Da vi gikk tilbake i appen for å prøve igjen, var lysene koblet til. Bra, det.

Smart+-appen er grei nok, og lar deg sette opp ting som scener, timeplan og vekke/innsovningstider. Hvis du utelukkende har Smart+-lys kan nok dette være en grei app å forholde seg til, men vi foretrekker enten Philips’ app eller smarthjemstyring via SmartThings. Sistnevnte fungerer dog bare hvis du kobler lysene opp til Philips Hue-appen.

Dette tok mange forsøk, og vår soleklare anbefaling til alle som setter opp utendørslys av andre merker enn Philips er å pare dem til smarthuben før du setter dem utendørs. Det vil være en mye hyggeligere opplevelse å stå i nærheten av huben for å pare enhetene sammen, fremfor å ligge på bakken og dra en stikkontakt inn og ut ørten ganger for å resette lyset. Vi snakker av erfaring.

Så fort lysene er koblet til Philips Hue-appen kan du styre lysene på lik linje med andre Philips-lys, med valg for både lysstyrke og farger. Resultatet er absolutt innafor, men ser du direkte på lyset vil du se de individuelle farge-LED-ene. De er heller ikke like lyssterke som Lily-lampene, men totalinntrykket er godt.

Merk også at lysene ikke kan justeres individuelt. Alle har samme farge og lysstyrke, mens de nevnte Philips Lily-lysene kan justeres helt individuelt. Dette er en ganske underlig begrensning synes vi, og trekker ned helhetsinntrykket.

7 Bra Ledvance Smart+ Garden Spot annonse Sjekk prisen Bra lys, men med noen tydelig begrensninger Fordeler Gir fra seg uniformt og fint lys

Relativt billige

Kan utvides med flere lys

Kan kobles til Philips Hue, Google Home og andre smarthjemprodukter

WiFi-appen til Ledvance er langt bedre enn Bluetooth-appen

Føles solid bygd Ting å tenke på Litt klumpete design, og sokkelen kan ikke fjernes

Ikke like lyssterke som Philips-variantene

Kan ikke styre lysene individuelt

Litt trøbbel med apptilkoblingen

Strømkontakten er bare IP44-sikret

Ledvance Smart+ Gardenpole (store og små)

De små lyspinnene Gardepole fra Ledvance kan være ganske sjarmerende hvis man plasserer dem riktig. Ganske lavt priset er de også! Niklas Plikk, Tek.no

Ledvance selger to forskjellige varianter av sine Gardenpoles – store og små – men de ser såpass like ut, og oppfører seg veldig likt, at vi har slått sammen vurderingen til ett.

Som enkle og billige lys til blomsterbedet kan disse lysene fungere utmerket. De lyser ikke særlig sterkt, og konstruksjonen og materialvalget oser ikke akkurat kvalitet, men slenger du dem blant litt blomster og dekkbark vil hverken du eller vennene dine tenke over det.

Lysene kommer i pakker på fem, og kan enkelt utvides med flere pakker. Det var også helt uproblematisk å koble de fem små lyspinnene sammen med de fem store, og vi kunne altså fortsatt rekken hvis vi hadde hatt flere lys tilgjengelig.

Alle kommer med små pigger for å dytte ned i bakken, og lysene er IP65-sertifisert, så de bør tåle det meste av vind, smuss og regn.

Gardenpole-lysene viste seg å være de enkleste å koble til både Ledvances app, men også til Philips Hue og Google Home. Dette er nok ganske tilfeldig, men her fant vi lysene ganske raskt, og kunne styre dem sammen med andre lys via Hue-appen.

Merk at alle lysene lyser i samme farge, og kan ikke styres individuelt.

Selv om Gardepole-lysene ikke er de vakreste produktene isolert sett, er de såpass billige, såpass medgjørlige og smarte, og passe store, at de fint kan passe inn i mange blomsterbed der ute. Bare sett dem litt på avstand, så du tenker så mye over den billige plastkonstruksjonen.

6.5 Helt greit Ledvance Smart+ Gardenpole Mini Multicolor annonse Sjekk prisen Morsomme og enkle lys for å krydre blomsterbedet Fordeler Billige

Kan kobles til Philips Hue-appen og andre smarthjemsystemer

Relativt smertefri apptilkobling

Kan enkelt utvides med flere lys Ting å tenke på Føles og ser billige ut, med mye plast

Kan ikke styre lysene individuelt

Strømkontakten er bare IP44-sikret

Svak lysstyrke

6.5 Helt greit Ledvance Smart+ Gardenpole Multicolor annonse Sjekk prisen Morsomme og enkle lys for å krydre blomsterbedet Fordeler Billige

Kan kobles til Philips Hue-appen og andre smarthjemsystemer

Relativt smertefri apptilkobling

Kan enkelt utvides med flere lys Ting å tenke på Føles og ser billige ut, med mye plast

Kan ikke styre lysene individuelt

Strømkontakten er bare IP44-sikret

Svak lysstyrke

Ledvance Smart+ Flex Outdoor 5 meter (Bluetooth)

Lysstripen fra Ledvance var både klønete å sette opp, og ikke særlig pen å se på. Niklas Plikk, Tek.no

Ledvances lysstripe kommer i to forskjellige varianter, én med Zigbee-tilkobling og én med Bluetooth. Vi har testet den med Bluetooth.

Ved første øyekast ser Smart+ Flex Outdoor ut som de fleste andre LED-lysstriper, bortsett fra at den er dekket av gjennomsiktig gummi som sikrer at den skal tåle både vær og vind. Med IP65-sertifisering er den på nivå med de fleste andre lampene i testen, bortsett fra Philips-lysstripen som er tilnærmet helt innkapslet og byr på IP67.

Mens innendørs-lysstriper gjerne festes med dobbeltsidig tape, kreves det litt bedre fester når man skal henge opp noe utendørs. Ledvance har forsøkt å løse opphengsproblematikken med en rekke små gummistropper med et lite hull i hver ende, som man må skru inn og feste over lysstripen. Dette fungerer ikke helt optimalt.

Her ser man to av problemene med lysstripen i ett bilde. Gummifestene som krever to skruer hver, samt de veldig tydelige, individuelle LED-lysene. Niklas Plikk, Tek.no

Siden hvert feste må skrus fast med to skruer, må man først skru inn gummistroppen med én skrue i den ene enden, før man legger lysstripen der man vil ha den, og deretter skrur den andre enden av gummistroppen inn for å feste lysstripen. Sammenlignet med Philips’ løsning hvor man skrur inn én skrue per feste, og kan feste lysstripen i sin helhet i etterkant, er Ledvance-varianten et lite mareritt. Ikke bare er det dobbelt så mange skruer å skru inn, men gummistroppene er langt mer skjøre enn Philips-variantene, og etter et par måneder i vinterkulden har allerede to av gummistroppene falt av, til tross for to små treskruer i hver av dem.

To fester klarte seg ikke gjennom vinteren, selv om den eneste vekten de har blitt utsatt for er lysstripen. Niklas Plikk, Tek.no

Når lysstripen endelig er hengt opp, må vi resette den til fabrikkinnstillinger ved å skru lyset av og på fem ganger, og den er klar for å pares med et styringssystem. Som sagt har vi testet Bluetooth-varianten av lysstripen og ikke den med Zigbee, som blant annet gjør at det ikke var mulig for oss å koble den til Philips Hue-appen. Den kan derimot kobles direkte til Google Home eller Alexa. Ledvance har også en egen app for Bluetooth-enhetene sine, men her var det såpass begrensede mulighet for lysstyring at vi heller brukte Google Home. Der kunne vi tross alt pare den med resten av lysene i testen, og velge ting som farger og lysstyrke. Med Bluetooth-varianten av lysstripen er det også mulig å koble opp til Apple Homekit, noe som ikke går med Zigbee-versjonen.

Lysstripen kan bli relativt lyssterk på maks effekt, og du kan naturligvis endre farger til krampen tar deg. Ulempen med Ledvance Smart+ Flex versus Philips Hue Outdoor Lightstrip er at du kan veldig tydelig se hver enkelt lysdiode. Det gjør at det er veldig tydelig et titalls små lys som er hengt opp bortover, fremfor én kontinuerlig stripe av lys, slik du får med Hue-varianten. Hvis du er litt taktisk med plasseringen av lysstripen blir ikke dette nødvendigvis noe du tenker over. For eksempel hvis du fester den under eller bak en list, slik at du bare ser lyset som blir avgitt, og ikke selve stripen.

Sammenlignet med Hue-lysstripen er Smart+ Flex billigere i uttrykket, vanskeligere å montere, mer trøblete å koble til andre systemer og ikke like vanntett. Den er litt billigere – 500 kroner – men det er også det eneste som teller i dens favør.

6 Helt greit Ledvance Smart+ Flex Outdoor 5 meter annonse Sjekk prisen Billig, på både godt og vondt Fordeler Kan kobles til Homekit via Bluetooth

Gir fra seg fint lys

Kan kobles direkte til Google Home og fjernstyres derfra

Finnes også i Zigbee-versjon

Relativt billig Ting å tenke på Frustrerende å montere

Trengte mange forsøk på å koble til

Veldig begrenset smartstyring via Ledvance-appen

Tydelige, individuelle LED-lys

Strømkontakten er bare IP44-sikret

Gummifestene blir lett ødelagt