Kortene som leverer tidligere flaggskipytelse for halv pris

Nvidias Founders Edition anbefales i vår oppdaterte RTX 3070-test.

29 Okt 2020 16:38 Først publisert 29 Okt 2020 14:00

Oppdatert 08.01.2021: Vi har utvidet testen av RTX 3070-serien med Nvidias eget referansekort, RTX 3070 Founders Edition. Les om det i konklusjonen lenger ned i saken! Sjekk også de oppdaterte grafene våre. Den opprinnelige teksten er justert for å ta hensyn til at vi har lagt til et nytt kort i testen.

Lanseringen av RTX 30-serien har ikke gått på skinner for Nvidia. Ikke fordi ytelsen har vært noe problem hverken hos RTX 3080 eller det latterlig dyre sjefskortet RTX 3090 som var først ut. Snarere tvert imot. Det er den massive ytelsesøkningen deres som har fått mange på tanken om å oppgradere grafikkortet sitt samtidig. Så mange at Nvidia ikke har vært i nærheten av å levere nok til å stilne etterspørselen.

Lovet «RTX 2080 Ti»-ytelse til halv pris

Til tross for at særlig RTX 3080 imponerte med svært høy ytelse og en lavere pris enn tidligere generasjoner er dette fremdeles å anse som et kort forbeholdt entusiaster.

Først med denne RTX 3070-serien frir Nvidia til noe som ligner mannen i gata. Og da med et kort de hevder skal yte like bra som deres tidligere Turing-baserte flaggskip, RTX 2080 Ti. For halvparten så mange kroner.

Denne påstanden ble ved annonseringen møtt av måping på en side og en dose sunn mistenksomhet på den andre. Straks vi fikk gjort våre egne tester kunne vi imidlertid bekrefte at Nvidias påstander stemte nærmest på en prikk.

RTX 3070 er nemlig det varpet det ble forespeilet å være.

Vi har testet to RTX 3070-modeller: Gigabytes RTX 3070 «Gaming OC», samt Nvidias RTX 3070 Founders Edition. Sistnevnte er på publiseringstidspunktet ikke for salg i Norge, men vi velger likevel å dele våre tanker om det da det kan dukke opp igjen når tilgangen på kort bedrer seg.

Så mye bedre ytelse gir en oppgradering

Det alle lurer på, i tillegg til selve ytelsen, er selvsagt hva slags økning du kan forvente deg over grafikkortet du har i dag.

Vi har regnet på det for deg, og særlig ber vi om at du merker deg ytelsesøkningen fra RTX 2070 og GTX 1080 (to kort som kostet omtrent det samme som RTX 3070 ved lansering), samt fra GTX 1070 som er naturlig olding å ville oppgradere fra nå.

Uansett hvilket av disse kortene du vurderer å ta steget opp fra vil du merke et hav av forskjell.

Og tilbake til Nvidias lovnad om RTX 2080 Ti-ytelse til halv pris: Ja, her har du det svart på hvitt. Kjipt for dem som kjøpte 2080 Ti for to år siden, fantastisk for alle andre og intet mindre enn ganske imponerende sett fra vårt ståsted.

Kommer du fra et GTX-kort får du for øvrig også RTX-funksjoner, som nå er kraftig forbedret fra den første generasjonen RTX 2070 var en del av. Mer om RTX-ytelsen lenger ned.

Med til historien hører det at storebror RTX 3080 er henholdsvis 21, 23 og 29 prosent raskere i oppløsningene 1080p, 1440p og 2160p (4K). Som vi skal se i neste bolk er det imidlertid langt fra sikkert du trenger denne ekstra ytelsen.

Våre FPS-data viser nemlig at RTX 3070 generelt er et veldig godt valg for deg som har en rask 1080p- eller 1440p-skjerm. Selv i 4K-oppløsning kan kortet dra en del spill, uten at vi akkurat anbefaler det for deg med 4K-skjerm. Da blir RTX 3080 et langt mer naturlig valg.

Rivalen fra AMD, RX 6800 som ble lansert på tampen av 2020, viser gode takter i 1080p og 1440p-oppløsning, men koster også mange hundrelapper mer. Og det holder ikke lenger å bare yte godt i rasterbaserte spill, som vi nå skal se:

Nye grafikkteknologier

«RTX»-teknologiene strålesporing og DLSS har fått mye oppmerksomhet etter at Nvidia annonserte dem med RTX 20-serien for to år siden. Tidligere måtte du ha et virkelig «verstingkort» for å ha sjanse til å utnytte disse «fremtidsteknologiene», men med RTX 30-serien gjøres både strålesporing og DLSS tilgjengelig for deg med et mer normalt budsjett. Målinger vi har gjort i spill som «Control» er så tydelige at vi kan slå fast at teknologiene er blitt både modne og mer tilgjengelige denne generasjonen.

Akkurat som for «vanlig» ytelse er RTX 3070 også minst like kapabel til å drive RTX-funksjoner som det tidligere toppkortet RTX 2080 Ti. Legg merke til hvordan Control i praksis kan nytes med strålesporing i inntil 1440p alene med kortet. Men enda mer anbefalt: å kjøre det med både strålesporing og DLSS for å få den visuelle oppgraderingen fra strålesporingen uten å miste for mye av bildeflyten.

I boksen under kan du sammenligne den visuelle kvaliteten på grafikken i «Control» ved vanlig Full HD-rendering og rendering ved hjelp av kunstig intelligens med DLSS i ulike oppløsninger. Ytelsen ved de ulike innstillingene ser du i grafen over, men den varierer altså fra rundt 140 FPS med vanlig rendering i Full HD til mellom 200 og ca. 80 FPS med DLSS aktivert fra Full HD til 4K oppløsning.

DLSS kan også benyttes alene for å kun øke bildeflyten om du ønsker det.

I Control, som er en godt optimalisert DLSS-tittel, mener vi DLSS gjør en ekstra god jobb fra 1440p og oppover. 1080p fungerer for all del også, men bildet har her en tendens til å glattes ut en del slik at detaljer forsvinner. Enkelte artefakter som oppstår med teknologien skjules ikke like godt her som ved høyere oppløsninger. DLSS er dermed et ekstremt godt hjelpemiddel for å oppnå flere FPS ved 1440p og høyere oppløsninger. Enten med eller uten strålesporing i tillegg. Når AMDs RX 6800 komplett mangler en tilsvarende teknologi som DLSS, og i tillegg viser til svakere strålesporingytelse, er det klart negativt for rivalen.

1080p

1080p DLSS

2160p DLSS

1440p DLSS

RTX 30 «Ampere»-høydepunkter Hvordan har Nvidia hentet frem ytelsesøkningen vi har sett ovenfor? Jo, ved å pøse milliarder av kroner inn i utviklingen av «Ampere». Ampere er navnet Nvidia har gitt arkitekturen som alle grafikkbrikkene i RTX 30-serien er basert på. I denne ligger en rekke nyheter og forbedringer fra den tidligere Turing-arkitekturen, som kortene i RTX 20-serien var basert på. De Ampere-baserte grafikkretsene er produsert på en ny Samsung-node på 8 nanometer. Dette lar Nvidia presse mange flere transistorer inn på samme areal som tidligere, noe som forbedrer energieffektiviteten og ytelsen. Totalt har Nvidia klemt sammen inntil 28 milliarder transistorer i grafikkbrikken RTX 3080 og RTX 3090 er utstyrt med. RTX 3070 har på sin side en nedskalert brikke med 17,4 milliarder transistorer, noe som fremdeles er nesten like mange som RTX 2080 Ti’s 18,6 milliarder. I tillegg sørger 2. generasjon med RT-kjerner for høyere ytelse med strålesporing, og 3. generasjon Tensor-kjerner for høyere ytelse ved bruk av kunstig intelligens, som når man benytter seg av oppskaleringsteknologien DLSS. Enkelte reagerer nok på at RTX 3070 er oppført med færre Tensor-kjerner enn RTX 2070, men her er effektiviteten deres altså nøkkelordet. I tillegg kommer støtte for HDMI 2.1 og AV1-kodeken: HDMI 2.1: Denne standarden sikrer at du kan overføre inntil 60 bilder i sekundet ved 8K-oppløsning, eller 120 bilder i 4K-oppløsning. Med inntil 12-bit HDR-funksjon aktivert. Videokodeken AV1: Bakt inn i Ampere-kretsen ligger nemlig støtte for en ekstremt effektiv kodek som heter AV1. Denne lar deg ta opp spill ved inntil 8K-oppløsning i 60 FPS med svært høy kvalitet og lite artefakter. Opptakene tar samtidig opp over 30 prosent mindre plass enn den mindre nøyaktige VP9-kodeken som er populær i dag. RTX 3070 støtter også PCIe 4.0-standarden, men dette her ingen praktisk betydning for ytelse over den langt vanlige PCIe 3.0-standarden, som selvsagt også støttes.

Ikke bare har selve ytelsen og RTX-egenskapene med RTX 3070 blitt svært god her «nede» i mellomsjiktet, men det som virkelig gjør RTX 3070-serien så spesielt er ytelsen du får i forhold til det du betaler, som er 5750 kroner for Founders Edition-modellen.

Prisingen av RTX 3070 FE er ekstremt attraktiv, med høyest ytelse per krone i sin budsjettkategori. En kategori der rivalens RX 6800 for øvrig aldri beviselig har vært til salgs for den prisen AMD oppga til oss ved lansering (men som vi likevel bruker i vår graf). Derfor er det trist at det ikke er mulig å kjøpe RTX 3070 FE for tiden.

Et tilbakeslag får vi også når vi ser på prislappen til Gigabytes Gaming OC. Til 7300 kroner er det hele 1500 kroner dyrere enn Founders Edition-kortet fra Nvidia, og slettes ikke blant de rimeligste tredjeparts RTX 3070-modellene på markedet heller. Altså, for 700 kroner ekstra kan en teoretisk sett skaffe et RTX 3080 Founders Edition. Om det var på lager.

Med Gigabytes prising ser vi også at RTX 3080 Gaming X Trio fra MSI , som vi roste opp i skyene i vår test, gir deg nesten samme ytelse per krone. Slik skal det ikke være når man sammenligner mot en kraftigere serie. Da skal kortene fra den svakere serien levere betydelig høyere verdi for pengene.

Gigabyte informerer om at veiledende pris for deres Gaming OC er 7190 kroner. Dette er fortsatt litt for dyrt mener vi, men gir i alle fall en indikasjon på hvorvidt prisen kan falle i tiden som kommer, etter at den første og massive etterspørselen er mettet.

Det er dessverre ikke bare prisingen som gjør oss mindre euforiske til Gigabytes Gaming OC enn ytelsestallene alene kunne sørget for. Mer om det i neste bolk.

Som de andre RTX 30-kortene basert på Nvidias Ampere-arkitektur er også RTX 3070 energieffektivt. Det trekker ikke direkte lite strøm, men energien utnyttes godt og omdannes til flere FPS enn vi er vant med fra tidligere generasjoner. Eksempelvis bruker Gigabytes overklokkede RTX 3070 omtrent 40 watt mindre enn MSIs RTX 2080 Ti Gaming X Trio, toppkortet fra forrige generasjon som det presterer like godt som. Nvidias FE-modell legger seg ytterligere 40 watt bak.

Med et strømforbruk på omtrent 380 watt (for hele systemet) er det for de fleste ikke veldig viktig at AMD, takket være sin mer moderne 7-nanometerproduksjon) er selskapet som lager de aller mest effektive grafikkortene denne generasjonen. Unntaket er deg som har en veldig svak strømforsyning på under 500 watt.

Uansett, med en ganske høy effektivitet forventet vi en like stille spillopplevelse som vi fikk med MSIs Gaming X Trio-kort i RTX 3080- og RTX 3090-serien. Nvidias FE-modell leverer absolutt varene, mens Gigabytes Gaming OC skuffer. Kortet støyer tidvis så mye at vi ser på det med forundring på vår åpne testbenk. Vi er ikke vant til slikt fra Nvidia-baserte kort med store kjølere. Gaming OC støyer like mye som flere referansedesign fra tidligere generasjoner, og er omtrent verst i klassen når vi sammenligner mot andre kort med tredjepartskjølere. Noen krise? Kanskje ikke, men noe utpreget førstevalg bli det ikke av slikt, selv om temperaturen alltid ligger på et pent nivå, godt foran Nvidias FE-utgave som på sin side blir relativt varm.

At RTX 3070 FE blir varmt er imidlertid et valg Nvidia har gjort. Kortet er lite og svært kompakt, og tåler å absorbere mye varme. Ønsker du det kjøligere får du heller jekke opp viftekurven selv gjennom Afterburner eller lignende. Her er det rom for minst en 10 prosent økning uten at støynivået blir vesentlig annerledes.

Nvidias RTX 3070 Founders Edition har, som resten av RTX 30 FE-serien, en krympet 12-pin-tilkobling som krever at du bruker et medfølgende adapter ved tilkobling av PCIe-kontakten fra strømforsyningen. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Konklusjoner

RTX 3070-serien leverer stor ytelse for en middels bunke spenn. Generelt får du her RTX 2080 Ti-ytelse for halv pris.

For mange er ytelsen RTX 3070 leverer akkurat det de trenger, og kanskje litt til. RTX 3070 hånflirer av Full HD-skjermen din, og koser seg ved 1440p-oppløsning. Selv der panelet ditt strekker seg opp mot 120 Hz. Faktisk kan kortet til og med håndtere den krevende 4K-oppløsningen i enkelte spill, endog med færre bilder i sekundet enn entusiastene vil ønske seg. Her vil RTX 3080 være et sikrere valg for de fleste.

Om du vil nyte det som vel kan omtales som «den nye generasjonen grafikk», altså strålesporing, gjør kortene i RTX 3070-serien en god jobb i de fleste tilfeller. Strålesporing fungerer helt alene i Full HD og selv i flere 1440p-titler. Er du smart aktiverer du imidlertid DLSS også. Da kan RTX 3070 diske opp med «strålesporet» grafikk OG høyere bildeflyt enn om RTX-teknologiene forble deaktivert. AMDs RX 6800 matcher jevnt over ytelsen til RTX 3070, men er dyrere og leverer ikke like god strålesporingytelse. Det har heller ikke støtte for noe tilsvarende Nvidias DLSS-teknologi, som er negativt for AMDs kandidat.

Enkelte peker på at det konkurrerende RX 6800 er utstyrt med 16 GB minne, som er 8 GB mer enn RTX 3070 har. Det er helt «fair», men vi tror de aller fleste vil ha mer glede av, og bruk for, teknologier som strålesporing eller DLSS enn å eksempelvis aktivere de aller mest høyoppløste teksturene langt inn i fremtiden, på et punkt flere trolig har oppgradert grafikkortet sitt igjen av andre årsaker enn minnemangel. Hverken RTX 3070 eller RX 6800 er heller noen førstevalg for 4K-spilling, der det trengs mer minne, selv om de takler oppløsningen i flere spill.

Vi er ekstremt optimistiske på RTX 3070-seriens vegne, og vi begynner med det beste av de to vi har testet, som er Nvidias eget Founders Edition:

Nvidia RTX 3070 Founders Edition

Det er mange ting vi kan si, men også en ting vi ikke kan mene så mye om når det kommer til Nvidias eget RTX 3070.

Vi begynner med det vi ikke kan «mene i stein» om, som dreier seg om hvorvidt kortet er blant de beste i RTX 3070-serien eller ei. Til det har vi ikke et godt nok grunnlag, med bare ett annet 3070-kort i testdatabasen vår.

Men når det forbeholdet er tatt skal vi likevel åpne skryteslusene. For i tillegg til alt det positive vi meldte om ytelsen, strålesporing-egenskapene og DLSS-teknologien i den overordnede konklusjonene over, byr Nvidias Founders Edition på så mye annet som er verdt å snakke opp.

Det mest unike med kortet er utvilsomt designet og oppbygningen, som er realisert ved å krympe kretskortet veldig i forhold til tidligere referansedesign. Fordi kretskortet og det meste av elektronikken er konsentrert i den innerste delen av kortet, kan viften i den ytre delen flytte luften uhindret over de mange kjølefinnene som befinner seg der og rett ut i bakkant. Også Gigabyte har åpnet deler av baksiden for å slippe ut varmen mer effektivt, men Nvidia klarer dette i et langt mer kompakt format, noe som er imponerende i dette ytelsessegmentet. I tillegg har Nvidia nektet å kompromisse mellom design og funksjon. Den antrasittfargede aluminiumlisten som løper rundt hele kortet er nemlig ikke bare et virkelig elegant designgrep som «roer ned» uttrykket til kortet, men også en velfungerende integrert varmespreder. Fremfor å dekke fronten av kortet med et plastdeksel, er også denne åpnet helt opp slik at alle kjøleribbene fritt kan slippe løs varmen de har absorbert opp.

Til tross for disse grepene blir det lille Founders Edition-kortet varmt. Men om du har et kabinett med god luftflyt er ikke dette noe problem hverken for levetid eller ytelse. Du kan også uten problem jekke opp viftekurven noe uten at støynivået endrer seg i betydelig grad. Ut av esken er nemlig dette ekstremt lavt. Ofte vil du ikke høre at viftene roterer.

Det er jo greit å melde at kortet aldri kniper igjen på kreftene på grunn av temperaturen. Grunnen til at det yter bitte litt svakere enn Gigabytes Gaming OC i våre tester har å gjøre med en begrensning på strømtilgangen. En positiv effekt er at kortet er svært energieffektivt og trekker 40 watt mindre under last enn Gigabytes Gaming OC.

Som på de andre FE-kortene i RTX 30-serien kommer også dette kortet med en kompakt 12-pin til standard 8-pin-adapter i esken som må benyttes. Denne er kort og kobles inn midt på kortet. Ikke i enden. Det kan gi utfordringer for deg som liker å holde kabler ute av syne. Lengre adaptere er i det minste å få kjøpt på nett, og vi klarer ikke se at dette er noen «dealbreaker», selv om AMD liker å påpeke at de stadig har strømkontakten ytterst på kortene sine.

Til slutt vet vi faktisk ikke om Nvidias RTX 3070 Founders Edition blir tilgjengelig igjen på markedet. Men om det dukker opp i Nvidias nettbutikk og du leter etter et kort for balansert 1080p eller 1440p-spilling, kan du ikke få deg noe bedre uten å ta farvel med betydelig flere penger.

9 Imponerende Nvidia RTX 3070 Founders Edition 8GB annonse Sjekk prisen Tar innersvingen på konkurrentens RX 6800 og tredjepartsmodeller fra samme lag. Perfekt for 1440p-spilleren. Fordeler Et supert 1440p-alternativ både med og uten «RTX». Takler 4K-oppløsning i flere spill

Mye ytelse for pengene

Lager svært lite støy

Ekstremt solid bygget, med elegant design

Energieffektivt

HDMI 2.1-støtte og AV1-avkoding

Bedre på strålesporing enn konkurrenten

DLSS gir høyere ytelse i flere spill

Lite og kompakt Ting å tenke på Blir relativt varmt

Ikke i salg for tiden

RTX 3070 Gigabyte Gaming OC

Gigabytes Gaming OC er for all del et greit nok kort. Det er vanskelig å misse helt som medlem av Nvidias RTX 3070-serie. Vi har imidlertid ikke klart å finne noen spesielle grunner til at du bør velge akkurat denne modellen på bekostning av alle de andre tredjepartsmodellene på markedet. Heller har vi funnet noen grunner til at du bør overveie å lete videre.

Vi liker både fronten på kortet og baksiden med metallforsterkning. Vi trenger de litt konservative og nedtonede designene også, og dette kortet kan gli inn i tilnærmet alle PC-bygg uten å se malplassert ut. Her er RGB-en begrenset til Gigabyte-logoen på siden, og belysningen kan styres via egen programvare og synkroniseres mot diverse Aorus-enheter.

Viftene holder temperaturen på et pent nivå. Disse roterer på en måte for å redusere turbulens, og et smart grep har vært å «åpne» baksiden av kortet for friere luftstrøm bak den av de tre viftene som ikke er hindret av kretskortet. Viftene har ikke doble kulelager, men skal holde koken like lenge takket være et spesielt grafen-smøremiddel.

Dessverre støyer Gaming OC mer enn vi liker, og det er uvant når vi vet at blant annet MSIs kraftigere Gaming X Trio-kort i RTX 3080- og RTX 3090-serien er dønn stille. Det er null ulyder fra viftene, de bare roterer veldig raskt så suset fra dem er vanskelig å overse. Du har noe rom for å justere ned viftekurven manuelt i Aorus Engine, men vi foretrekker jo at kortet er stille ut av esken. Her burde det nok vært montert en kraftigere og mer massiv kjøler. Det blir for lett å be viftene jobbe hardere for å oppnå riktig temperatur.

Gaming OC kommer med en «Dual BIOS»-funksjon for å skifte mellom ytelsesmodus og en stillemodus. Skiftet gjorde ingen forskjell på vårt kort. Dette er trolig en feil som blir rettet i fremtiden, men førsteinntrykket blir nå som så.

Vi skal være forsiktige med å anta at de neste problemene også vil ramme deg, men vi må nevne at en av pinnene på strømkontakten til kortet vårt var bøyd. Vi måtte bruke mye kraft for å presse PCIe-kabelen på plass for å få testet kortet. Etter at denne testen ble publisert første gang har vi også mottatt et RTX 3060 Ti-kort fra Gigabyte der vi opplever nøyaktig samme problemet.

Kortet sliter også tidvis med elektronisk støy, men dette vet vi kan ramme vilkårlig, og er ikke noe vi straffer Gigabyte for her.

Verre er det at den såkalte «Power Limit»-en ikke kan rikkes en millimeter ved overklokking. Vi lot likevel Aorus Engine justere boostfrekvenser og spenningskurve for oss automatisk, og sammen med en manuell økning av minnehastigheten fra 14 til 15 GHz noterte vi oss 235 ekstra poeng i 3DMarks Time Spy Extreme. Dette førte til at ytelsen økte med fattige én FPS i Forza Horizon 4 ved 4K oppløsning. Overklokking over disse nivåene produserte synlige artefakter.

Når vi skal runde av er det ingen tvil om at RTX 3070 er en attraktiv ny serie fra Nvidia, der den fyller manges relativt høye behov for en i teorien pen pris. Akkurat Gigabytes Gaming OC-modell står imidlertid ikke ut som noen utpreget førstekandidat. Til det er det for mange småproblemer, lite optimale designvalg og en for høy pris.

7 Bra Gigabyte RTX 3070 Gaming OC 8 GB annonse Sjekk prisen RTX 3070 er råere enn vektklassen tilsier, men Gigabytes «Gaming OC» er for dyr og upolert til å imponere. Fordeler Et supert 1440p-alternativ både med og uten «RTX». Takler 4K-oppløsning i flere spill

Designet passer «over alt»

Kjølig under høy last

HDMI 2.1-støtte og AV1-avkoding

Viftene står stille på lav last

Bedre på strålesporing enn konkurrenten

DLSS gir høyere ytelse i flere spill Ting å tenke på Lager en del støy

Skifte til «Silent BIOS» gjør ingen forskjell

Feil på strømkontakten (på vårt eksemplar)

Blant det dyreste av RTX 3070-modellene

Lite rom for overklokking

Detaljerte ytelsesmålinger

Spesifikasjonssammenligning