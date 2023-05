Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Elektriske tannbørster over 1000 kroner

Joda, en av børstene har app, men velg den som gir deg renest tenner

Du kommer ikke nærmere tannlegepolering enn dette.

Kamera David Auby Johansen/Tek.no

David Johansen Auby 27. januar 2017, 08:45

Alle som har forsøkt en elektrisk tannbørste vet at følelsen man sitter igjen med etterpå er påfallende annerledes enn om man pusser manuelt. Det er som om tennene har blitt polert og de gamle tannstubbene føles med ett som glatte perler i munnhulen. Meningene er allikevel delte: Noen fortrekker den absolutte kontrollen man får med en god gammeldags tannbørste, mens andre sverger til den elektriske tannbørstens roterende assistanse.

Testen over de beste tannbørstene er delt i to. Vi skal i første omgang teste de mest eksklusive tannbørstemodellene med en pris på 1000 kroner eller mer. Så hvis du er på budsjett må du pent vente på del nummer to, som er like rundt hjørnet.

I testen har vi blant annet lagt vekt på pris i forhold til kvalitet, batteritid, effektivitet, robusthet og ekstrautstyr. Så hvis du har bestemt deg for å imponere tannlegen din ved neste tannlegebesøk, må du følge ekstra godt med nå!

Personlige preferanser

Hvilke tannbørster man foretrekker, enten om de er elektriske eller ei, er veldig individuelt. Noen foretrekker myke børster, andre foretrekker harde. Noen foretrekker den avlange børsteformen, andre sverger til den runde varianten. Farge og form har også noe å si. Samtidig, alle børstene i denne testen kommer i enten hvit og/eller sort. Formen er heller ikke så forskjellig fra tannbørste til tannbørste. Både farge og form er rimelig kjønns- og aldersnøytrale.

Samtlige produsenter skryter av ergonomiske håndtak, noe som for så vidt stemmer godt. Vi la i hvert fall ikke merke til noen større forskjeller på hverken form eller ergonomi som har hatt større innvirkning på resultatene i denne testen. Alle produsentene skryter også av «dokumenterte effekter» og patenterte teknologier. I dette virvaret av tannbørsteprodusent-språk og vanskelig-dokumenterbar forskning har vi ikke forsøkt å etterprøve påstandene. Istedenfor har vi heller latt de praktiske resultatene tale for seg.

Åpne fullskjerm Før tenner

Vi gikk derfor til innkjøp av tyggbare plakktabletter som etterlater en rød film på tennene der det har dannet seg plakk. Ved å tygge en tablett både før og etter tannpuss kunne vi dermed undersøke hvor mye plakk tannbørstene klarte å fjerne.

Hvor hardt man trykker og bevegelsesmønsteret når man pusser er viktige faktorer for å oppnå optimalt resultat, også ved gjentagende bruk av samme tannbørste. Derfor skal vi ikke påberope oss å ha gjort en vitenskapelig måling av effektivitet. De fire sterkeste børstene i testen presterte dessuten alle på et svært høyt nivå, og det var vanskelig å skille dem fra hverandre nettopp på dette. På batteritid, derimot, var det store forskjeller, og vinnerne her hadde opp mot tre ganger bedre resultat enn taperne.

Fremgangsmåte

Som nevnt har vi brukt tyggbare plakktabletter både før og etter pussing for å måle effektiviteten. Hver tannbørste har fått sin tilmålte pussetid på 2 minutter (anbefalt brukstid) og vi har brukt standard-innstillinger med standard børste. Vi har fulgt instruksene om pusseteknikk og skiftet område hvert 30. sekund slik som alle testens produsenter anbefaler. I tillegg til dette har vi testet batterilevetiden til alle børstene. Vi har også tatt i betraktning hvilke ekstrautstyr og funksjoner børstene kommer med, men vi har ikke latt dette være avgjørende i vår test.

For å teste batteritiden satte vi i gang samtlige tannbørster samtidig (i normalmodus) og lot dem gå til de var tømt. Siden tannbørstene har gått uten motstandskraft må man regne med at batteritiden er noe lavere ved faktisk bruk.

Model Philips Sonicare Diamond Clean (HX9333/07) Philips Sonicare Flexcare+ 6-Series (HX6921/06) Jordan Clean Premium+ (TBPX-120B) Oral-B Pro Smart Series 6000 Oral-B Genius 9000 Pris 1899 kr 1395 kr 1195 kr 1450 kr 1590kr Batteritid 2:46 2:26 2:52 0:54 1:07 Pulseringer 62.000 62.000 10.000 48.800 50.500 Trykksensor Bytt Bytt Krysse av Krysse av Krysse av Tidssensor Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Støynivå 60 db 74 db 67 db 70 db 70 db Vekt 140 gram 136 gram 118 gram 167 gram 138 gram Reiseetui Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Bluetooth/WiFi Bytt Bytt Bytt Krysse av Krysse av Antall børstemoduser 5 nivåer 4 nivåer 3 nivåer 5 nivåer 6 nivåer Antall børstehoder 3 stk 1 stk 3 stk 4 stk 4 stk Åpne fullskjerm Mer +

Den beste tannbørsten jevnt over

Philips Sonicare DiamondClean (HX9333/07)

Kamera SAMSUNG CSC

Ser man på effektiviteten mellom Philips Sonicare Diamond Clean og den rimeligere Philips Sonicare Flexcare er den mer eller mindre identisk, noe også testen med plakktablettene viste. Begge tannbørstene sørget for blankpolerte tenner og det var minimalt med plakk igjen etter bruk. Så hvis du har en hemmelig drøm om å bli nyhetsanker i TV2 eller ønsker å blende din neste Tinder-date, så er det Philips sine toppmodeller du skal gå for!

Philips skryter av sin patenterte «Sonic»-teknologi (pulsering så rask at børsten lager lydbølger som oppløser plakk) som skal kunne rengjøre mellom tennene. De praktiske resultatene viser derimot at dette er like vanskelig som med de andre børstene. Å komme til mellom tenner som sitter tett inntil hverandre er og blir en jobb for den gode gammeldagse tanntråden. Når det er sagt pusser denne modellen fra Philips som nevnt særdeles godt og vi hadde heller ingen forventninger til at noen tannbørste skulle klare å rengjøre mellom tennene. Denne Diamond Clean-modellen til Philips er uansett det nærmeste du kommer en profesjonell tannrens.

Det mest slående, rent utseendemessig, med denne tannbørsten er at den kommer med sitt eget ladeglass. Det ser unektelig stilig ut. Så kan man selvfølgelig stille seg spørsmålet om hvor nødvendig det er, men er man opptatt av design kan dette være med å pryde baderommet. Hvis man ikke ønsker å bruke ladeglasset så følger det uansett med en standard lader og en reiselader.

En utfordring med de fleste elektriske tannbørster er ladetiden. Med Philips Diamond Clean kan det ta opptil et døgn å lade tannbørsten helt opp. Allikevel, når man først har ladet opp børsten holdt den hele 2 timer og 46 minutter i vår batteritest (noe som er langt over den oppgitte batteritiden på 1:24), og nest best etter tannbørsten fra Jordan.

Skal man være nøye med å sammenligne de to Philips-modellene er det noen detaljer som gjør at denne kommer seirende ut. Viktigst er det at Diamond Clean kommer med 3 børstehoder til sammen. Philips Flexcare kommer kun med ett. Diamond Clean har dessuten sterkere plastikk og vibrerer mindre. Noen setter garantert også pris på ladeglasset som følger med.

Vi har nesten utelukkende positive ting å si om denne modellen fra Philips, men ett forbehold er det. Begge modellene kommer med avlange børstehoder. Dette er virkelig en smakssak. Noen elsker det, andre ikke. Det spesielle børstehodet kombinert med den høye pulseringen gjør også at de med sensitive tenner/tannkjøtt kanskje ikke synes at dette er det mest komfortable alternativet. Samtidig er det viktig å påpeke at det nettopp er dette som gjør at tannbørsten skiller seg ut fra mengden. Skulle man oppleve at pussingen blir i overkant intens har man uansett en egen funksjon som heter "easy start" som gjør at børsten gradvis øker kraften de første 14 dagene.

Philips Sonicare Diamond Clean er testens vinner fordi den fjerner plakk svært effektivt. Dessuten har den testens nest beste batteritid. Det er allikevel viktig å presisere at dette ikke er en tannbørste for alle og har man svært sensitive tenner er det ikke sikkert at dette er førstevalget.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Philips Sonicare DiamondClean (HX9333/07) annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 9 Imponerende sitat En strålende tannbørste, men ikke for de med sensitive tenner. Fordeler + Fjerner plakk svært effektivt

+ Svært god batterilevetid

+ Stillegående

+ Følger med reiselader

+ Høy pulseringsfrekvens Ting å tenke på — Spruter litt tannkrem

— Ikke for sensitive tenner/tannkjøtt

Nesten like god som toppmodellen

Philips Sonicare FlexCare (HX6921/06)

Kamera Philips Sonicare FlexCare (HX6921/06)

Denne rimeligere modellen fra Philips er nesten lik Diamond Clean. Batteritiden ble målt til 2 timer og 26 minutter, noe som er 20 minutter mindre sammenlignet med Philips' mer eksklusive modell. Alt I alt føles dette ut som to ganske like tannbørster, men med ulik form, innpakning og pris. Til og med svakhetene er de samme. Også her spruter det tannkrem når vi pusser og tannbørsten vibrerer enda litt mer enn på Diamond Clean.

Når det er sagt så pusser tannbørsten veldig effektivt. Testen med plakktablettene viser at nesten all plakk er forsvunnet etter 2 minutters bruk. Børsten sliter med å komme inn mellom tennene, men samtidig er dette noe alle tannbørstene i testen sliter med. I likhet med den andre modellen fra Philips klør det også i tannkjøttet, spesielt på baksiden av tennene. Heldigvis har begge Philips-modellene en easy-start funksjon som øker hastigheten på børsten gradvis over en 14-dagers-periode. Starthastigheten i denne oppstartsperioden er ganske lav, og det hjelper veldig.

Det som skiller de to modellene fra Philips og som gjør at Diamond Clean kommer seirende ut av denne testen er at det her kun følger følger med ett børstehode (til sammenligning fulgte det med 3 børstehoder til Diamond Clean), støynivået er litt høyt (74 db), plastikken føles litt billig og batteritiden er litt dårligere.

Philips Sonicare Flexcare+ presterer nesten like godt som vår testvinner fra Philips. Samtidig er den en noe billigere. På vår testmodell fulgte det kun med ett børstehode, men allikevel vurderer vi dette som et svært godt kjøp. I likhet med Philips Diamond Clean er ikke dette tannbørsten for de med sensitive tenner.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Philips Sonicare FlexCare (HX6921/06) annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Et rimelig alternativ for de som ønsker Philips. Fordeler + Fjerner plakk effektivt

+ God pris i forhold til testvinner

+ God batteritid

+ Høyest pulseringsfrekvens Ting å tenke på — Spruter litt tannkrem

— Ikke for sensitive tenner/tannkjøtt

— Følger kun med ett børstehode

Skånsom og effektiv, men svak batterilevetid

Oral-B Genius 9000

Kamera Oral-B Genius 9000

På Oral-B sine esker står det at Oral-B is ”Used by dentists worldwide” uten at dette er videre utdypet. Det er lite som tyder på at tannleger generelt sett foretrekker Oral-B over andre produsenter. Dette er typisk tannbørsteprodusent-språk der vanskelig etterprøvbare påstander florerer.

Det som er påfallende med testens to tannbørster fra Oral-B er at de har den mest behagelige tannpussen. De scorer også høyt når det kommer til svingningshastighet. Her oppgis det 50.500 pussebevegelser per minutt (dette kombinerer både pulseringer og omdreininger), noe som er hakket under Philips sine tannbørster som pulserer hele 62.000 ganger i minuttet. I motsetning til Philips skilter ikke Oral-B med noen lyd-teknologi, selv om man skulle tro at dette var mulig med en såpass høy børste-vibrering.

I testen med plakktablettene kom denne modellen fra Oral-B ørlite dårligere ut enn Philips Diamond Clean. Men det er såpass små forskjeller at dette ikke er utslagsgivende. Effektiviteten på denne børsten er helt i toppsjiktet. Så og si all plakk forsvinner samtidig som børsten er svært skånsom. Det største trekket får derimot Oral-B på grunn av batterikapasiten. Denne modellen klokket inn på 1:07, som er langt lavere enn modellene fra Jordan og Philips. Hvis du ikke er så opptatt av batteritid og sverger til runde børstehoder vil vi allikevel si at dette er et godt kjøp.

Noe som er spesielt med tannbørstene til Oral-B er at de begge kan kobles opp mot en egen app som er tilgjengelig både på Android og Iphone. I denne appen kan man holde oversikt over hvor ofte og hvor lenge man pusser osv. Man får også belønninger i form av stjerner underveis. For de fleste er nok dette belønningssystemet ganske unødvendig, men for barn/unge eller andre som sliter med disiplinen kan nok dette ha noe for seg.

Oral-B sin toppmodell kommer dårlig ut i batteritesten. Allikevel er dette en god tannbørste som fjerner plakk effektivt. Samtidig er den skånsom mot tennene og passer for de med sensitive tenner.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Oral-B Genius 9000 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8 Meget bra Fordeler + Fjerner plakk effektivt

+ Har trykksensor

+ Følger med 4 børstehoder Ting å tenke på — Testens nest dårligste batteritid

Effektiv, men testens svakeste batteri

Oral-B Smartseries Pro 6000

Kamera Oral-B Smartseries Pro 6000

Oral-B Pro Smart Series 6000 er den rimeligste varianten av de to Oral-B tannbørstene i testen. Samtidig er det ikke mer enn ca. 150 kroner som skiller de to modellene. Når det kommer til effektivitet er denne modellen ørlite svakere enn storebror. De totale pussebevegelsene er på 48.800 i minuttet, noe som er et par tusen lavere enn 9000-modellen. Pusseresultatet etter bruk av plakktablettene er også mer eller mindre identisk.

Begge modellene kommer med de samme fire børstetypene (vi brukte CrossAction-børsten i vår test) og de føles helt like å bruke. Også denne modellen fra Oral-B kom svakt ut i batteritesten. Tannbørsten klarte ikke å holde en time før den gikk tom. Dermed endte Oral-B Pro 6000 med testens svakeste batteriresultat.

Begge disse modellene fra Oral-B er allikevel sikre, gode kjøp, spesielt hvis du sverger til runde børstehoder og har sensitivt tannkjøtt. Tannbørsten står står for den mest behagelige pussingen i testen og resultatene fra plakktablett-testen var det heller ikke noe å utsette på. Resultatene var nok hakket under Philips, men det er små forskjeller.

Også denne modellen kan kobles opp mot Oral-B sin app. I tillegg kommer tannbørsten med et eget trådløst display (”SmartGuide”) for de som ikke har smarttelefon.

Oral-B Pro 6000 har testens dårligste batteritid. Allikevel er dette en tannbørste som kommer godt ut i testen. Den pusser effektivt og er spesielt godt egnet for de med sensitive tenner.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Oral-B Smartseries Pro 6000 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8 Meget bra sitat En god tannbørste med kort batteritid. Passer for de med sensitive tenner. Fordeler + Fjerner plakk effektivt

+ Har trykksensor

+ Følger med 4 børstehoder Ting å tenke på — Testens korteste batteritid

Svært god batterilevetid, men ikke like effektiv som resten

Jordan Clean Premium+ (TBPX-120)

Kamera Jordan Clean Premium+ (TBPX-120)

Jordan Clean Premium+ er den eneste tannbørsten fra Jordan i denne testen. Den har en pulseringsfrekvens på 10.000 per minutt, noe som er testens desidert laveste. Dette er ikke lett å legge merke til med det blotte øyet, men man legger godt merke til det når tannbørsten er i bruk.

Børsten føles mykere og man er nødt til å presse hardere for å få pusset skikkelig. Test med plakktablett viser også at børsten sliter med å fjerne plakk hvis man ikke presser hardt nok. Den lave pulseringshastigheten gir en behagelig tannpuss, men samtidig krever det at brukeren er litt mer aktiv i tannpussen.

Det er derfor synd å si at pusseresultatene ikke er på høyde med batterikapasiten. Jordan hadde nemlig testens beste resultat, og tannbørsten klokket inn på hele 2 timer og 54 minutter (som er nesten en time lenger enn den oppgitte batteritiden).

Alt i alt påstår vi allikevel at dette er en standard, jevnt god tannbørste. Med en pris på 1195 kr er den også testens billigste. Denne modellen har også en egen hurtigladingsfunksjon på 20 minutter som skal sikre bruk av tannbørsten i cirka 1 uke. Perfekt for de av oss som ikke pakker reisekofferten før i siste liten. Som på alle de andre tannbørstene i denne testen følger det også med reiseetui.

Jordan Clean Premium+ er en god tannbørste med svært god batteritid. Dessverre presterte den ikke like godt i vår pussetest.

7 Bra fjerne Sammenlign Jordan Clean Premium+ (TBPX-120) annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7 Bra sitat Godt batteri, men ikke god nok til å fjerne plakk. Fordeler + Testens beste batteritid

+ Har trykksensor

+ Testens rimeligste tannbørste Ting å tenke på — Testens laveste pulseringsfrekvens

— Presterte dårligst i plakktesten

