Gaming Samletest Trådløse håndkontrollere for PC - Test

Den beste trådløse håndkontrolleren for PC-gaming

Enorme forskjeller i spillstøtte og verdi for pengene.

Vi har testet seks håndkontrollere - for PC-gaming. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud 20. juni 2023, 15:26

Vi PC-spillere kan være fornøyde med å ha valgt plattformen med størst utvalg, lavest priser, best grafikk og mulighet for høyest billedfrekvens. Men på særlig ett punkt har konsollbøndene det ofte bedre enn oss: mens vi sitter anspent og krøket over kontorpultene våre med mus og tastatur, slynger de seg i sofaen med en langt mer behagelig håndkontroller.

Men vent litt. For selv om vi til daglig trives best med presisjonen mus og tastatur gir oss kan vi da lene oss bakover med en håndkontroller, vi også. Ikke i de mest konkurransebaserte skytespill- eller sanntidsstrategi-titlene, kanskje, men for bilkjøring, slåssing, rollespill eller plattformspill kan ingenting måle seg med komforten og styringen en dedikert håndkontroller gir.

Og nettopp for de gangene du vil lene deg tilbake og nyte som en konsollspiller er det vi tester seks trådløse håndkontrollere for PC.

Merk av vi bare har vurdert dem for hvor godt de fungerer med Windows, for PC-gaming. Ikke hvordan de virker med konsoller!

OBS: Testen er oppdatert med 8Bitdo Ultimate 2,4 GHz-kontrolleren 20.06.23

Disse håndkontrollerne er testet

Xbox Series X Controller 8Bitdo Ultimate (2,4 GHz) 8Bitdo Ultimate (Bluetooth) PlayStation DualSense Xbox Elite Series 2 Xbox Elite Series 2 Core PlayStation DualSense Edge annonse Pris 649 489 689 749 1790 1349 2390 Pris ved test 700,- 500,- 700,- 750,- 1800,- 1350,- 2500,- Fungerer med Windows, Xbox One/Series X|S, iOS, Android Windows, iOS, Android Windows, Switch, iOS, Android Windows, Playstation 5, MacOS, iOS, Android Windows, Xbox One/Series X|S, iOS, Android Windows, Xbox One/Series X|S, iOS, Android Windows, Playstation 5, MacOS, iOS, Android Tilkoblingsmåte Bluetooth, USB-C 2.4 GHz, USB-C 2.4 GHz, USB-C, Blåtann Blåtann, USB-C Bluetooth, USB-C Bluetooth, USB-C Blåtann, USB-C Tilkoblingsstandard XInput XInput/DirectInput XInput DirectInput XInput XInput DirectInput Fungerer automatisk Krysse av Krysse av Krysse av Bytt Krysse av Krysse av Bytt Steam-støtte Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Ekstra knapper Bytt Ja, 2 Ja, 2 Bytt Ja, 4 Ikke som standard Ja, 4 Utskiftbare knapper/spaker Bytt Bytt Bytt Bytt Ja, medfølger Ja, medfølger ikke Ja, medfølger Øvrig Minijack Profilveksling Profilveksling Minijack Profilveksling, triggerlås, justerbare spaker, minijack Profilveksling, triggerlås, justerbare spaker, minijack Triggerlås, justerbare spaker, minijack Batteri 2x AA-batterier, ~40 timer Oppladbart, ~15 timer Oppladbart, ~22 timer Oppladbart, ~12 timer Oppladbart, ~40 timer Oppladbart, ~40 timer Oppladbart, ~6 timer Vekt 290g 230g 230g 280g 360g 345g 335g Tilbehør - 2.4 GHz-adapter, kabel, ladekrybbe 2.4 GHz-adapter, kabel, ladekrybbe - Ladekrybbe, alt. knapper, kabel og bæreveske - Alt. knapper, kabel og bæreveske Åpne fullskjerm Mer +

Dette synes vi om håndkontrollerne

9 Xbox Series X Controller Bytt 9 8Bitdo Ultimate (2,4 GHz) Bytt 8.5 8Bitdo Ultimate (Bluetooth) Bytt 6.5 PlayStation DualSense Bytt 5.5 Xbox Elite Series 2 Bytt 5.5 Xbox Elite Series 2 Core Bytt 5 PlayStation DualSense Edge Bytt

Anbefalt: Xbox Series X Controller

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Selv om Microsoft tilbyr to «premium»-versjoner av sin Xbox-håndkontroller er det ingen som slår denne arbeidshesten om vi også tar med driftssikkerhet i beregningen.

Kontrolleren følger med alle selskapets spillkonsoller, og selges løst for en helt grei pris målt mot rivalene.

Det beste med kontrolleren, som også gjelder storebrødrene dens, er den gode kompatibiliteten med Windows. Har PC-en din blåtann er det bare å pare den opp og begynne å spille hvilket spill som helst. Mangler du blåtann får du kjøpt et adapter til noen hundrelapper. Uansett trenger du ikke tenke på installasjon av drivere, programvare eller annet oppsett. Spill viser som oftest også knappeoppsettet du ser på kontrolleren, som er en fordel kontrollere uten Xbox-oppsett mangler.

Sammenlignet med de i utgangspunktet mer forseggjorte storebrødrene mangler luksusfølelsen. Men byggekvaliteten og alt det andre som er viktig for en spillkontroller er fortsatt svært godt ivaretatt her.

Faktisk vil vi gi skryt for hvor solid kontrollen virker. Triggerne er like silkemyke og behagelige som de til Elite Series 2, bare uten låsemekanismen. Videre er belegget til spakene såpass røft teksturert at fingrene sitter som limt til dem, selv når du holder dem i spisse vinkler og presser på. Den konkave utformingen bidrar til at fingertuppene føler seg «hjemme», men aldri fastlåst.

Ergonomien er blant testens beste, med de mest brukte knappene og spakene plassert like under fingrene dine. Den svakt teksturerte plasten i bakkant er en fin detalj.

Vibrasjonsmotoren fungerer godt, og batteritiden er helt rå. Vi spiller ofte i 35-40 timer før vi må skifte AA-batteriene. Du kan selvsagt bruke oppladbare.

Det du hovedsaklig gir avkall på i forhold til Elite-kontrollerne er ekstraknappene bak, justering av motstand og bytte av styrespaker, samt mulighet for å spare profiler. Men, så godt som denne kontrolleren fungerer bør den gjøre jobben for de aller fleste. Og til prisen, uten de samme konstruksjonsproblemene og driftsutfordringene til premium-kontrollerne, er den vanlige Xbox-kontrolleren et suverent valg også for PC-gamere.

Anbefalt: 8Bitdo Ultimate (Bluetooth/2,4 GHz)

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Tek.no

Akkurat som Xbox-kontrolleren gjenkjennes 8Bitdo Ultimate automatisk av både Windows og alle moderne spill, enten de spilles via Steam, Epic, Microsoft Store eller annet.

Ultimate-kontrolleren kommer i to trådløse varianter: en med bluetooth og 2,4 GHz, samt en med kun 2,4 GHz. Førstnevnte fungerer med Nintendos Switch i tillegg til Windows, men har Switch-oppsett på knappene som kan være litt plagsomt i PC-spill. Sistnevnte har Xbox-oppsett som matcher HUD-en og grafikken du ser i de fleste PC-spill. Denne vil være et smartere - og rimeligere - valg for deg som kun skal bruke den på PC.

Ingen av kontrollerne trenger programvare, men ettersom de to ekstra knappene bak ikke gjenkjennes automatisk, og ikke kan mappes direkte fra spill, anbefales det å installere «Ultimate Software».

Derfra kan du mappe både disse og andre knapper. Vi utnyttet muligheten for å kunne hoppe (normalt A-knappen) uten å måtte ta tommelen av siktet vårt i skytespill. Det ga et klart fortrinn.

I tillegg kan du programmere inn makroer, justere vibrasjon, responsen til trigger-bryterne bak og dødvinkelen til analogstikkene. Valgene kan lagres til tre ulike profiler, som du kan hente frem med en egen knapp på kontrolleren.

Det fine med programvaren er at den ikke skal kjøre mens du spiller, eller starte med Windows. Den åpnes bare om du vil endre noe!

Det eneste vi savner er mulighet til å mappe knapper til tastefunksjoner. Men det kan ingen andre kontrollere i testen, heller.

Vi digger den digitale «D-paden», eller styrekrysset. Det er skikkelig responsivt, godt dempet og minner oss om hvordan det føltes på kontrollerne til tidligere tiders spillkonsoller - før det ble en «sidekick» til analogspakene. Om du spiller mye 2D-plattformere eller isometriske RPG-er, bør en av disse kontrollerne bare av denne grunnen stå høyt på listen din.

Ut over dette er Ultimate-kontrolleren veldig lett og god å holde. Hendene legger seg naturlig rundt den og et delvis teksturert grep hjelper den med å ligge stabilt. Batteritiden er ganske god, med rundt 20 timer målt brukstid for Bluetooth-modellen, mens 2,4 GHz-modellen er oppgitt til rundt 15 timer. Lading skjer uansett på under tre timer via en praktisk ladekrybbe.

Byggekvaliteten virker veldig grei. Den ene tingen vi synes er litt kjedelig er at analogspakene er konvekse og litt glatte. De er teksturerte i kantene, men fingeren glir ut mot dem. Ingen dealbreaker, men vi foretrekker konkave analogstikker. Det positive er at begge spakene er immune mot drifting - der de dras mot en av sidene uten at du rører ved dem. Dette er et problem mange andre kontroller kan oppleve, og har særlig plaget de standard Switch-kontrollerne til Nintendo.

8Bitdo Ultimate er alt i alt en super håndkontroll med mange muligheter til en fin pris. Vi anbefaler den særlig til deg som også spiller 2D-spill og trenger et par ekstra knapper bak. Hvem gjør ikke det?

Blåtann-utgaven er super for deg som også har en Switch, mens alle andre bør velge den rimeligere 2,4 GHz-utgaven med Xbox-oppsett.

OBS: vi har kun testet kontrolleren med Switch-oppsett.

9 Imponerende fjerne Sammenlign 8Bitdo Ultimate (2.4 GHz) annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 9 Imponerende sitat Svært mye for pengene. Ekstra nyttig for 2D-spill. Fordeler + Nytttige ekstra knapper

+ Støttes av alle spill, automatisk

+ God ergonomi

+ Styrekryss supert for 2D-spill

+ God byggekvalitet med driftsikre spaker

+ Pen design

+ Ladekrybbe

+ God og funksjonsrik programvare

+ Rimelig Ting å tenke på — Konvekse styrespaker

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign 8Bitdo Ultimate (Bluetooth) annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Mye for pengene. Ekstra nyttig for 2D-spill og Switch-eiere. Fordeler + Nytttige ekstra knapper

+ Støttes av alle spill, automatisk

+ God ergonomi

+ Styrekryss supert for 2D-spill

+ God byggekvalitet med driftsikre spaker

+ Pen design

+ Ladekrybbe

+ God og funksjonsrik programvare Ting å tenke på — Knappeoppsettet er tilpasset Nintendo Switch

— Konvekse styrespaker

PlayStation DualSense

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Tek.no

Mange har en DualSense fordi de allerede eier en PlayStation 5. Det bør være den viktigste grunnen til at du ønsker å bruke denne med PC-en din.

For, denne saken har mange sider ved seg som ikke gjør den til noe selvsagt valg for deg som primært vil bruke den for PC-gaming.

Det viktigste ankepunktet er at kontrolleren bruker en tilkoblingsstandard som heter DirectInput. Dette er en gammel protokoll Windows ikke gjenkjenner automatisk. Få spill støtter den ut av boksen, og oppsett må i praksis lages på spill-til-spill-basis.

Om du kobler en DualSense til Windows – og starter et spill – kommer du altså ingen vei.

Heldigvis finnes det noen løsninger for å komme rundt dette. Steam kan oversette språket DualSense snakker, til et mer universelt forstått språk som både lar deg bruke den på plattformen og «mappe» knapper som du ønsker. Dette må spesifikt aktiveres i Steam-innstillingene. Det er lett, men du vil fremdeles se en blanding av PlayStation-oppsett og mest Xbox-oppsett i «HUD»/grensesnittet.

Utenfor Steam er kontrolleren direkte hjelpeløs. Epic-spill, med flere, støtter ikke kontrolleren i det hele tatt.

En smart, men ikke veldig intuitiv løsning, er å legge til andre launchere som Epic (samt spillene deres), i Steam-biblioteket ditt. Om du da starter spillet via Steam sin Big Picture-modus kan du i de aller fleste tilfeller bruke kontrolleren som om den var en Xbox-kontroll.

I tillegg finnes det programmer som «DS4Windows», eller Steam-appen «DSX», som gir bedre støtte for den. Kompatibiliteten er imidlertid ikke fullstendig, og du har ingen garanti for fremtidig støtte.

Sony virker å gi blaffen i alle som ønsker å bruke DualSense med Windows. Ellers ville de sørget for XInput-støtte slik at den ble automatisk gjenkjent, eller i det minste levert programvare som oversatte kontrollerens språk til noe Windows forsto.

DualSense-kontrolleren er godt bygget og burde gitt en bedre opplevelse for PC-spillere som foretrekker Sonys oppsett med symmetriske analogstikker. Det den leverer av funksjonalitet ut av esken, med få tilpasningsmuligheter og middelmådig batteritid gjør den til en vrien kontroller å anbefale for hovedsakelig PC-bruk.

Særlig når vi tar med at hverken berøringsflate eller haptiske triggere fungerer.

6.5 Helt greit fjerne Sammenlign Sony PlayStation DualSense annonse 897 hos Elkjøp Sjekk nå 899 hos Komplett Sjekk nå 6.5 Helt greit sitat Ikke laget for PC-gaming Fordeler + God byggekvalitet

+ God ergonomi

+ Pen design Ting å tenke på — Gjenkjennes ikke av Windows

— Kronglete å bruke i mange spill

— Haptiske triggere og styreplate virker ikke

— Middelmådig batteritid

— Spill viser Xbox-oppsettet i HUD

Xbox Elite Series 2

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Da vi testet håndkontrollere for noen år siden ga undertegnede Elite Series 2 fra Microsoft en svært sjelden toppscore. 10/10. Den tilbyr en haug av tilpasningsmuligheter som ekstra spaker på baksiden, justerbare triggerlåser og mulighet for å bytte ut og «stramme til» analogstikkene. I tillegg til et stilig etui og ladekrybbe.

Kontrolleren har dessuten rå batteritid på rundt 40 timer, et fantastisk teksturert grep og virket å være bygget som en tank. Karakteren sto seg da også en god stund. Men så begynte problemene. Gradvis gikk den i praksis opp i limingen.

Skulderknappen og A/X-knappene registrerte plutselig ikke lenger alle trykk. I stedet for å slå ned fiender i Halo, gikk jeg ofte bare rett inn i dem og ble klasket til selv. Så ble den ene triggerknappen seig, og virket å sitte fast i limrester på innsiden, samtidig som den fikk en høy metallisk lyd over seg.

Kontrolleren til nesten 2000 kroner gjorde meg til en mye dårligere gamer enn de som spilte med en spak til 500 kroner! Jeg kunne ikke stole på den lenger og sluttet å bruke den.

Nå som den skulle testes på ny var det en god anledning til å undersøke dette nærmere. Kunne vi ha fått et mandagseksemplar? Det skjer ganske ofte. Men «boy!» Gjett. om. andre. på. internett. hadde. opplevd. mye. av. det. samme. med sine Elite Series 2-kontroller. Når noen på Reddit til slutt spør hvem som ikke har hatt problemer med sin, vet du at noe trolig er galt.

Mens Elite Series 2-kontrolleren er helt, helt fantastisk når den fungerer, fremstår det som den har enorme utfordringer med konstruksjonen og slitestyrken.

Er du heldig får du et robust eksemplar som holder til den slites ut av naturlige årsaker. Men, sjansen for at du får en utgave som bryter sammen – på en eller annen måte like etter garantiperioden har utløpt – virker å være såpass stor at vi ikke kan anbefale deg å bruke penger på den. Ikke før Microsoft tar en ny titt på komponentene de bruker og hvordan de pusler dem sammen.

Ny karakter deles dermed ut, og fra en tier lander vi denne gang på en skikkelig sur femmer. Da spiller den overhengende faren for feil en stor rolle i vurderingen.

5.5 Middelmådig fjerne Sammenlign Microsoft Xbox Elite Series 2 annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 5.5 Middelmådig sitat Fantastisk når den fungerer, men svært utsatt for feil. Fordeler + Støttes av alle spill, automatisk

+ Kan tilpasses på svært mange måter, fysisk og digitalt

+ Føles tung og solid

+ Svært god ergonomi

+ Stilig design

+ Lang batteritid og USB-C-lading

+ Etui med lader og utskiftbare knapper medfølger Ting å tenke på — Mange bryter sammen/feiler

— Dyr

Xbox Elite Series 2 Core

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Xbox Elite Series 2 Core er en Elite Series 2 uten fordyrende tilbehør som etui, ladekrybbe, kabel og noen former for utskiftbare deler. Dette må kjøpes som tilbehør, som er greit for deg som bare ønsker en litt ekstra solid kontroller.

Vi ville imidlertid latt lommeboken ligge i ro. For som hos storebroren er det mye som er uklart her.

På produktsidene for kontrolleren skriver Microsoft: «Forbedrede komponenter som er bygd for å vare». Et annet sted skriver de «Rekonstruerte komponenter».

Fantastisk! Her må de ha identifisert hva som ga den dyrere Elite Series 2 høy feilrate, tenkte vi.

Men, i et halvt år har vi forsøkt å få Microsoft til å fortelle oss hva de konkret har forbedret eller endret på Core-kontrolleren. Til tross for stor tålmodighet, der vi underveis er servert løfter om at et svar var på vei fra Xbox-teamet, taler tråden i dag 21 e-poster der den beste informasjonen vi fikk var en lenke tilbake til produktsiden og noen ord fra pressemeldingen.

Selv ikke da vi konfronterte Microsoft med en Youtube-video fra kanalen Gamer Heaven, der Elite Series 2 og Elite Series 2 Core-kontrollerene plukkes fra hverandre uten å vise én eneste innvendig forskjell, ville Microsoft gi oss et svar.

Det skal sitte langt inne å beskylde noen for løgn. Men vi tror Microsoft lyver om Elite Series 2 Core-kontrolleren.

Den er «same shit, different wrapping», der den eneste forskjellen er at Core har fått et hvitt skall.

Det skal sies at vi ikke har opplevd noen problemer med vår tilsendte testutgave av Core. Men vi har også «bare» hatt den siden juletider. Og allerede er det plenty med poster om folk som opplever feil på sine.

Det er alltid de som klager på feil på internettfora. Slik er det med masseproduserte produkter. Men det er påfallende at det allerede florerer av dem for et såpass dyrt produkt under et år etter at kontrolleren ble sluppet.

Uten at vi kan si om kontrolleren du kjøper vil vare eller feile, tør vi i alle fall ikke anbefale den.

Den vanlige Xbox-kontrolleren er uansett en veldig god og relativt greit priset sak som vi selv er veldig fornøyde med. I alle fall mens vi venter på at Microsoft skal lansere en Elite Series 3-familie med faktisk endrede komponenter slik at vi igjen kan glede oss over de ekstra tilpasningsmulighetene den byr på.

PlayStation DualSense Edge

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

For PC-spillere har DualSense Edge alle de samme svakhetene ved seg som lillebroren DualSense, men er i tillegg mye dyrere. Dermed kommer det kanskje ikke som noen overraskelse at den ikke anbefales for PC-bruk med mindre du allerede har kjøpt den til PS5-konsollen din.

Heller ikke denne kontrolleren gjenkjennes automatisk av Windows, og du er avhengig av å holde deg til spill startet via Steam - eller bruke tredjepartsprogrammer - for å få den til å fungere.

En av Edges fortrinn over den vanlige DualSense er de ekstra knappene bak kontrolleren. Disse er kjekke å ha, men er låst til å speile X og O-knappen. Fn-knappene i front – som på en PlayStation 5 lar deg endre profiler – er inaktive på PC.

Den eneste programvaren som finnes for denne er en app som lar deg oppdatere fastvaren dens, så profiler får du uansett ikke satt opp.

Det er synd å se de ekstremt begrensede mulighetene for Windows, for selve kontrolleren er virkelig solid bygget, med gode, responsive knapper og har i utgangspunktet flere tilpasningsmuligheter. I tillegg til utskiftbare spaker og triggere, der flere typer følger med i pakken. Vi kunne dog klart oss uten den blanke plasten, som samler fettmerker og mikroriper.

Den svært høye prisen, den direkte elendige batteritiden på rundt 6 timer sammen med det faktum at hverken berøringsflate eller haptiske triggere virker med Windows, gjør det uansett utelukket å anbefale DualSense Edge til PC-gamere.

Om du insisterer på en kontroller med DualSense-oppsett er lillebroren et mer fornuftig valg for de fleste. Med mindre du har en Playstation 5 du primært bruker, finnes det andre mer kapable og smidige kontrollere som tilbyr mer for pengene.

5 Middelmådig fjerne Sammenlign Sony PlayStation DualSense Edge annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 2595 hos Elkjøp Sjekk nå 2595 hos Power Sjekk nå 5 Middelmådig sitat Gir lite verdi og kronglete oppsett for PC-gaming Fordeler + Etui med lader og utskiftbare spaker medfølger

+ Ekstra knapper bak

+ Føles tung og solid

+ God ergonomi

+ Stilig design Ting å tenke på — Ekstremt dyr

— Gjenkjennes ikke av Windows

— Kronglete å bruke i mange spill

— Mange ekstrafunksjoner virker ikke

— Svært dårlig batteritid

— Spill viser Xbox-oppsettet i HUD

Oppdatert: 20. juni 2023, 15:26 21. desember 2019, 15:45