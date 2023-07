Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Beste kompakte mobilen

Den beste kompakte mobilen du kan kjøpe akkurat nå

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim Oppdatert 30. juni

Det er relativt få telefoner som kan beskrives som små i dag. Men det finnes i hvert fall telefoner som er litt mindre enn resten av telefonene på markedet.

Det går en slags skillelinje på rundt syv centimeters bredde for telefoner i dag. Mobiler flest er bredere enn dette, men noen få er smalere. Det var derfor vi satte dette som grense da vi skulle definere noe som kan kalles «kompakt» i dagens marked, for å ha et utvalg til denne saken.

Men for å være helt tydelig; det er ingen av mobilene i denne oversikten som er like små og letthåndterlige som de kompaktmodellene du kunne kjøpe for fem år eller mer siden. Størrelsene også på de minste telefonene har økt jevnt og trutt.

Først en liten oversikt over utvalget vi tar med, inkludert størrelse, vekt og type maskinvare. Her har vi markert telefonene med best egenskaper med grønt. Noen steder har vi markert flere der helt eller nesten like gode egenskaper er i mer enn én telefon.



Galaxy S10e Galaxy S9 Xperia XZ2 Compact Xperia XA2 Pixel 3 Xperia 10 iPhone 8 Skjerm, størrelse og vekt OLED 5,8" OLED 5,8" IPS LED 5 " IPS LCD 5,2" OLED 5,5" IPS LCD 6" LCD IPS 4,7" 14,22 x 6,99 x 0,85 14,77 x 6,87 x 0,85 13,5 x 6,5 x 1,21 14,2 x 7 x 0,79 14,5 x 6,82 x 0,79 15,55 x 6,8 x 0,84 13,84 x 6,73 x 0,73 cm 150 gram 163 gram 168 gram 171 gram 148 gram 162 gram 148 gram Prosessor, RAM og lagring Exynos 9820 Exynos 9810 Snapdragon 845 Snapdragon 630 Snapdragon 845 Snapdragon 630 A11 Bionic 6/8 GB 4 GB 4 GB 3 GB 4 GB 3 GB 2 GB 128/256 GB + SD-kort 64/128/256 GB 64 GB + SD-kort 32 GB + SD-kort 64/128 GB 64 GB 64/256 GB 3100 mah 3000 mAh 2870 mAh 3300 mAh 2915 mAh 2870 mAh 1821 mAh Kamera og nyttige funksjoner 12 MP, f/1.5-2.4, OIS, Dual Pixel + 16 MP ultravidvinkel, f/2.2 12 MP, f/1.5-2.4, OIS, Dual Pixel 19 MP, f/2.0, PDAF 23 MP, f/2.0, PDAF 12,2 MP, f/1.8, OIS, Dual Pixel 13 MP, f/2.0 + 5 MP, f/2.4 dybdekamera 12 MP, f/1.8, OIS, PDAF Hodetelefonkontakt, trådløs lading, tett Hodetelefonkontakt, trådløs lading, tett Tett Hodetelefonkontakt Trådløs lading, tett Trådløs lading, tett Åpne fullskjerm Mer +

Samsungs minste S10

Samsung Galaxy S10e

Galaxy S10e er den minste og antakeligvis mest sjarmerende S10-en. Den har flott skjerm, med det karakteristiske hullet til frontkameraet. På baksiden får du vidvinkelkameraet og det vanlige hovedkameraet fra de andre S10-modellene. Modellen er ikke så veldig mye smalere enn den vanlige S10-en, men med 0,3 tommer mindre skjerm er det mye mindre flate å rekke over for en stakkars tommel. Bredden skyldes først og fremst at rammene er litt tykkere enn de er på de heftigere modellene. Den kjappe og gode fingerleseren på siden av telefonen er dessuten en ergonomisk fordel. Ytelsesmessig står ikke S10e tilbake for toppmodellene, med den samme prosessoren under panseret. For lite lagringsplass? Sett inn minnekort. Har du gode hodetelefoner fra før? Null stress - her får du vanlig hodetelefonkontakt.

S10e er den klart beste og mest oppdaterte av de noenlunde kompakte telefonene på markedet i dag.

Beste egenskaper: Ett av de beste mobilkameraene med gode egenskaper i mørket og vidvinkel, effektivt menysystem tilpasset énhåndsbruk, kjapp sidemontert fingerleser, vanntett, svært god skjerm. Plass for minnekort.

Ting å tenke på: Litt tykk, frontkamera plassert bak hull i skjermen, S10e har ikke zoom-kamera.

Samsung Galaxy S10e annonse Sjekk prisen

Samsungs forrige toppmodell

Samsung Galaxy S9 SM-G960F 64GB

S9 er fortsatt en fabelaktig telefon, selv om den var litt kjedelig sammenliknet med åtteren da den kom. Den har faktisk blitt bedre etter sin lansering, siden OneUI-oppdateringen gjør den forholdsvis kompakte mobilen bedre å bruke med én hånd. Konkret betyr det at innhold du trenger å trykke på er flyttet så langt ned på skjermen som mulig. I tillegg er dette raskere menyer enn telefonen ble levert med. Som alltid får du knallbra skjerm fra Samsung-mobilene, og et ålreit kamera og god byggekvalitet hører til. Fingerleseren er på baksiden, noe enkelte foretrekker og andre misliker. Det er kraftige stereohøyttalere i front av mobilen, og selv om den har blitt drøyt året gammel er det massevis av ytelse for enda noen år i maskinvaren.

Du kan være heldig og få gode priser på S9. Den har faktisk vært nede i under 5000 kroner ved noen anledninger. Men pass på - det begynner å bli få butikker igjen som selger den, så her er utfasingen i gang. Står den på ønskelista er det altså lurt å ikke vente for lenge.

Beste egenskaper: Blant de beste mobilskjermene på markedet, ålreit kamera, effektivt menysystem tilpasset énhåndsbruk, ingen busslommer eller hull i skjermen - rammer over og under i stedet, kjapp fingerleser på baksiden, vanntett. Plass for minnekort.

Ting å tenke på: Ikke zoom- eller vidvinkelkamera, ikke alle liker fingerleser på baksiden, forrige generasjon betyr kortere oppdateringsliv, begynner å bli vanskelig å få tak i.

Samsung Galaxy S9 SM-G960F 64GB annonse Sjekk prisen

Apples minste iPhone

Apple iPhone 8 64GB

Siden iPhone SE ikke lenger er i salg er det iPhone 8 som blir Apples representant i dette utvalget. Den har ikke den nye designen med FaceID og heldekkende skjerm som du får i Xs-modellene, men den har en kompakt størrelse og en bredde på 6,7 centimeter. Den har også den minste skjermen i utvalget slik at du enklest når over hele skjermen. I utgangspunktet er ikke iOS laget for énhåndsbruk, men ved å dobbelt-tappe på hjem-tasten flytter hele skjermbildet seg halvveis ned på telefonen, slik at du enkelt kan rekke funksjoner og knapper i toppen av menyene. Dette virker enten det er snakk om Apples egne eller apper som kjører. På sett og vis en bedre løsning enn OneUI-tilpasningene hos Samsung. Kameraet er imidlertid bare «helt greit» etter dagens standarder.

Vi anbefaler iPhone 8 selv om den ikke er best på et spesifikt område. Dette er fortsatt én av de beste totalpakkene i denne størrelsesklassen.

En rimeligere variant kan være iPhone 7 som er like stor. Men da er telefonen 2,5 år gammel, og har begrenset med oppdateringer igjen. Den støtter ikke trådløs lading og har et enda svakere kamera.

Beste egenskaper: Svært kompakt skjerm, flott byggekvalitet, effektivt menysystem tilpasset énhåndsbruk, ingen busslommer eller hull i skjermen - rammer over og under i stedet, kjapp fingerleser, vanntett.

Ting å tenke på: Enkelt og nokså svakt kamera til prisen, dyrt å få større lagringsplass. Gammeldags mobildesign. Halvannet år gammel modell. Svært lite batteri sammenliknet med konkurrenter.

Apple iPhone 8 64GB annonse Sjekk prisen

Sonys kompaktmodell

Sony Xperia XZ2 Compact Dual H8324

Sony gjør det ikke så skarpt på mobilmarkedet om dagen. Men Compact-modellene har de alltid vært både flinke og unike på. Dette er den eneste av telefonene i dette utvalget som er vesentlig mindre enn kravet vårt, med sin 6,5 centimeters bredde. Disse telefonene deler mye av maskinvaren sin med Galaxy S9, og har i likhet med Samsungs fått siste versjon av Android innabords. Den har litt mindre batteri enn S9, men raskere lading. Du får en ålreit skjerm også her, men den kanskje største forskjellen er at menysystemet ikke er like godt tilpasset énhåndsbruk. Samtidig er den altså vesentlig mer kompakt. For noen vil en XZ2 Compact altså kunne være bedre - avhengig av om du setter mest pris på kompakte fysiske dimensjoner eller menysystem som forsøker å gjøre størrelsen mindre relevant.

Beste egenskaper: Den smaleste i utvalget, kjappe og gode menyer, ålreit skjerm med HDR-støtte, helt greit kamera om ikke blant de beste, minnekortplass. Rask fingerleser på siden av telefonen.

Ting å tenke på: Bygget i plast, men ripemotstandsdyktig. Ingen spesielle tilpasninger for énhåndsbruk.

Sony Xperia XZ2 Compact Dual H8324 annonse Sjekk prisen

Rimelig og ålreit

Sony Xperia XA2 H4113

Xperia XA2 var aldri noen toppmodell, men fra 2500 kroner og med greie spesifikasjoner får den jobben gjort. Den er faktisk så å si helt lik Xperia 10 som vi også har med i denne saken, men siden den oppfører seg vesentlig bedre er dette en telefon som kan være aktuell for flere. Den har forøvrig større batteri enn de to andre Sonyene, så om du vil ha en som varer en stund på hver lading er dette en finfin telefon. Telefonene blir i disse dager oppdatert til Android 9. Samtidig har den i likhet med XZ2 Compact ingen spesielle tilpasninger for énhåndsbruk. Med presist sju centimeters bredde vil Samsungs alternativer i denne listen være kvassere for de fleste tomler.

Beste egenskaper: Rask og rimelig å kjøpe. Stort batteri, støtter hurtiglading og har ålreit kamera.

Ting å tenke på: Gammeldags design. Hurtiglader følger ikke med. Ikke vanntett.

Sony Xperia XA2 H4113 annonse Sjekk prisen

Googles egen

Google Pixel 3

Pixel 3 er den eneste telefonen vi tar med som vi ikke faktisk har testet. Men den er en mindre utgave av Pixel 3 XL som vi derimot har testet. Maskinvaren og programvaren de to telefonene kjører er så å si lik - men denne minste utgaven har større rammer over og under skjermen i stedet for det store skjermhakket som du finner i XL-versjonen. Med Pixel 3-telefonene får du de tidligste oppdateringene i Android-verdenen og siden Google lager både telefonene og programvaren kan du være rimelig sikker på at programvaren fungerer optimalt. Dette er raske telefoner med en brukeropplevelse som vanligvis går utenpå det aller meste annet. Her til lands er de imidlertid ikke i vanlig salg fra Google, så du betaler noe mer for telefonene enn de koster i for eksempel USA eller Storbritannia. Men Pixel 3 fungerer helt fint i Norge, og er én av de mer kompakte telefonene på markedet. Den har fjorårets spesifikasjoner og en ny dukker nok opp rundt august, men ytelsesmessig klarer «treern» seg en god stund til.

Beste egenskaper: Lynende rask i bruk, får oppdateringer uten spam og tredjeparts apper rett fra Google, meget bra kamera. Har rask fingerleser på baksiden av telefonen. Vanntett.

Ting å tenke på: Har ikke plass for minnekort. Ganske enkel design.

Google Pixel 3 annonse Sjekk prisen

Hopp over denne

Sony Xperia 10 Dual I4113

Xperia 10 er greit under maksbredden vår for denne samlingen telefoner, men den er også svært lang, slik at du har mye skjerm å rekke over hvis du skal betjene knapper i apper og deler av menysystemet. Sony har tilpasset enkelte deler av brukeropplevelsen for å unngå at du må strekke tommelen ut av ledd. For eksempel holder det å sveipe nedover midt på skjermen for å hente ned varslingsmenyen. Men Xperia 10 lider under en svært treig menyopplevelse, der du venter på telefonen langt oftere enn den venter på deg. Spesifikasjonene er det i utgangspunktet ikke noe galt med, så her er det antakeligvis programvaren det står på. Grunnleggende sett er dette en annen utforming av Xperia XA2 som tross alt er helt grei å bruke.

Konklusjonen for denne telefonen er dessverre at den er dyr og dårlig akkurat nå. Men kan hende blir den bedre hvis det kommer oppdateringer til den.

Beste egenskaper: Smal, skjermaspekt som passer film godt, greie spesifikasjoner.

Ting å tenke på: Store programvareutfordringer gjør den treg, lang skjerm gjør det vanskelig å rekke menyer i apper, for dyr med tanke på materialvalg og byggekvalitet.

Sony Xperia 10 Dual I4113 annonse Sjekk prisen

Andre aktuelle:

Biiittelitt for bred, men ...

Apple iPhone XS 64 GB

iPhone Xs er den heftigste iPhonen du kan kjøpe i dag, hvis du ikke skal gå for den enorme Max-modellen. De er relativt like på spesifikasjoner, og Max har egentlig bare større skjerm og batteri enn Xs. Her får du markedets beste ansiktsgjenkjenning - telefonen låser lynraskt opp idet du løfter den. En ulempe for noen er at du ikke kan bruke fingeravtrykksleseren i de få tilfellene lyset er for vanskelig til at telefonen ser deg godt, men det er forholdsvis sjelden, og du slipper å måtte taste kode fordi fingeravtrykket ditt er vått når det regner. Du får oppdatert mobildesign med heldekkende skjerm, og selv om enkelte av de andre produsentene prøver seg med hull i skjerm og liknende - er det ingen som har funnet en vesentlig bedre fasit for skjermdesign enn busslommen øverst ennå. iPhone Xs er akkurat litt for stor for kravene våre, men bedre iPhone får du ikke hvis du er villig til å betale prisen - og å strekke litt ekstra på kleptopølsene under bruk.

Beste egenskaper: Flott design og vanvittig rask maskinvare. Telefonen er vanntett og støtter trådløs lading. iOS 12 går lynende raskt, og du kan forvente deg flere års oppdateringer med nyeste iPhone-generasjon. Kameraet er helt ålreit. Vanntett.

Ting å tenke på: Bredere enn 7 cm. Kvassere kamera i S10 og P30. iPhone Xs er dyrest i utvalget. Lite batteri.

Apple iPhone XS 64 GB annonse Sjekk prisen

Den vanlige S10-en

Samsung Galaxy S10

Med sine 7,04 cm kvalifiserer den akkurat ikke til utvalget vårt. Men det er kanskje først og fremst at skjermstørrelsen er noe større enn i S10e som gjør denne til et tvilstilfelle. S10 er nemlig en del høyere og har mye mer skjermareal å rekke over med tommelen. Men gitt at også denne har OneUI som i hvert fall gjør menyelementene enkle å rekke er den omtrent like grei å bruke på en del måter som Galaxy S9 var i fjor, tross breddeforskjellen. Så skal det sies at Samsungs menyforbedringer ikke hjelper nevneverdig når du bruker apper. Her får du ellers zoom-kamera attåt de to andre kameraene som S10e byr på. Du får også større batteri og både lading og strømdeling av den trådløse varianten.

Beste egenskaper: Rask og oppdatert maskinvare innpakket i gode og velbyggede materialer. Svært bra og allsidig kamera med zoom og vidvinkel i tillegg til vanlig linse. Raske og gode menyer egnet for énhåndsbruk. Trådløs lading og strømdeling. Fingerleser i skjerm har slått an. Vanntett.

Ting å tenke på: Bredere enn 7 cm. Kostbar å kjøpe. Fingerleser i skjerm samarbeider ikke alltid.

Samsung Galaxy S10 annonse Sjekk prisen

Huaweis minste toppmodell

Huawei P30

Den vanlige P30-modellen er litt i største laget i dette utvalget, men tas med siden den bare er halvannen millimeter for bred. Er du villig til å akseptere den lille ekstra bredden får du et kamera som tar vanvittig gode nattbilder, og du får også fingeravtrykksleser i skjermen. Svært spesiell design hører også til, med fargegraderinger på baksiden av telefonen. I motsetning til Huaweis toppmodell P30 Pro støtter ikke P30 trådløs lading og trådløs strømdeling. Du får også litt bedre kamera med mer zoom, bedre hovedkamera og bedre vidvinkel i den største modellen. Men da vokser telefonen enda litt.

Beste egenskaper: Rask og oppdatert maskinvare. Flott mobildesign med uvanlige farger. Zoom, vidvinkel og meget godt hovedkamera gjør den allsidig. Raske og gode menyer. En av de beste fingerleserne bygget inn i skjerm. Sprutsikker.

Ting å tenke på: Bredere enn 7. Støtter ikke trådløs lading. P30 Pro har enda bedre kameraløsning, men er enda bredere.

Huawei P30 annonse Sjekk prisen

Oppdatert 30. juni 2023, 16:14

