Samletest Den beste pizzaovnen (2023)

Den beste pizzaovnen lager en perfekt pizza på under to minutter

En pizza på vei ut av Ooni Koda 16. Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Niklas Plikk 27. juli 2022, 18:05 Lagre Lagre artikkel

Pizzaer kommer i alle mulige størrelser, fasonger og typer, og selvfølgelig kan du lage en god pizza uten spesialutstyr. Men uansett hva du gjør hjemme vil du sjelden eller aldri kunne lage en like god pizza som de gjør på pizzarestauranter, og det hele koker ned til én ting: Det blir ikke varmt nok.

Dedikerte pizzaovner kan nå temperaturer den vanlige ovnen eller grillen din bare kan drømme om, og det er kritisk for visse typer pizza.

De siste årene har det dukket opp stadig flere slike pizzaovner, hvor deres viktigste funksjon er knyttet til én ting: Skyhøy temperatur.

Oppdatert 15. mai 2023: Ooni Volt 12, Austin and Barbeque AABQ Pizza Oven Gas 16" og Sage Pizzaiolo lagt til.

Hva gjør en pizzaovn som en vanlig grill ikke kan?

Selv om de ser små og søte ut, kan noen av disse pizzaovnene nå temperaturer på hele 500 grader celsius.

Ovnen din hjemme på kjøkkenet makser nok ut på 275 grader, og mister også mye varme så fort du åpner opp døren. Grillen din på terrassen blir nok enda varmere, kanskje 350 grader, men også her forsvinner varmen så fort du åpner opp lokket.

Overflaten på pizzasteinen måler nesten 500 grader celsius lengst bak, noe som er ypperlig for å lage en perfekt napolitansk pizza. Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Jevn og høy varme er kritisk, spesielt for det som anses som den mest ikoniske italienske pizzaen: Napolitansk pizza. Altså pizza fra Napoli i Italia, hvor de har bakt enkle, men ekstremt velsmakende, pizzaer i vedfyrte steinovner i hundrevis av år.

Kanten på pizzaen er større og boblende, og du er nesten nødt til å brette pizzabiten for å spise for å ikke miste ingrediensene på tallerkenen. Dette er altså noe helt annet en for eksempel en romersk pizza, som er tynnere og ganske «crispy» gjennom hele, med fyll helt ut til kantene.

Med en temperatur på mellom 400 og 500 grader blir pizzaen stekt på mellom ett og to minutter. Deigen blir gjennomstekt og nydelig, og siden det går så raskt får du både den «krispe» stekeskorpen fra flammene, samtidig som deigen beholder elastiteten og tyggemotstanden du ville ha mistet i en kaldere ovn. Ingrediensene på toppen vil også varmes opp uhyre raskt, men forblir «ferske» i smaken siden de bare er i ovnen i ett til to minutter.

Dette kan etterlignes på ulike vis på enten grillen eller i ovnen hjemme, og vi skal teste hvordan Austin and Barbeques «pizzainnsats» gjør det i grillen, men helt det samme vil det ikke bli.

Høy temperatur er kritisk. Ooni Koda 16 kom seg opp i 500 grader etter drøye 30 minutter oppvarming. Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Resultatene kort oppsummert:

9 Ooni Koda Bytt 8.5 Ooni Koda 16 Bytt 8 Ooni Karu 16 Bytt 8 Gozney Roccbox Bytt 8 Sage Pizzaiolo Bytt 7.5 Ooni Karu 12 Bytt 7.5 Flying Culinary Circus Pizza chef Bytt 7 Ooni Volt 12 Bytt 7 Ooni Fyra Bytt 6 Austin and Barbeque Pizzainnsats Bytt Austin and Barbeque AABQ 16" Bytt

De beste på gass, pellets eller ved:

Ooni Koda 12 – Den enkleste måten å lage perfekt pizza på hjemme

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Det tok ikke lang tid før vi lot oss imponere av den lille pizzaovnen Ooni Koda 12. Ved første øyekast tenkte vi at den lette vekten og de tilsynelatende tynne veggene ville gjøre det vanskelig for den å holde på temperaturen, og at stripen med gassbrennere lengst bak ikke ville kunne avgi nok varme. Men det tok ikke lang tid før vi lot oss overbevise.

Etter flere iterasjoner er det tydelig at Ooni har lært seg å lage en pizzaovn som er både minimalistisk i uttrykket, samtidig som den er utformet slik at den oppnår ekstrem varme uten å slippe for mye av den ut.

Ovnen veier bare åtte kilogram, og pizzasteinen på innsiden er enkel å ta ut. Det er positivt både for enkelt å kunne flytte ovnen rundt eller ta den med på reise, eller hvis du vil rengjøre den.

Så fort gasslangen er på plass er det lekende lett å komme i gang. Du skrur på gassen, vrir om på en vrider på baksiden av ovnen, og gassen antennes. Det skal sies at antenningen ikke alltid var like medgjørlig, men vi fikk til en god teknikk etter hvert ved å bare vri om litt ekstra forsiktig. Da ble gassen antent hver gang.

Ovnen var varm nok til pizzasteking etter cirka 20 minutter, men vi lot samtlige griller varmes opp i 30 minutter før vi sammenlignet temperaturene, for å være sikre på at de hadde nådd tilnærmet maksimal temperatur.

Vi målte Ooni Koda til å bli 480 grader celsius lengst bak på pizzasteinen, men «bare» 220 grader lengst frem. Flammene bakerst er såpass nære pizzasteinen også, som gjorde at du enten må være litt påpasselig hvor du plasserer pizzaen når den går inn i ovnen, eller være ekstra flink til å snu den ofte nok. Med litt trening fikk vi utmerket resultat hver eneste gang vi prøvde.

Flammene bakerst sørger for nydelig stekte kanter, varmen sprer seg godt ut til å treffe toppingen og fordampe all ekstra vann fra tomatsausen og mozzarellaen, og steinen er varm nok til å krispe opp pizzabunnen.

Ooni Koda selges for mellom 3.500 kroner og 4.200 kroner her i Norge, eller 279 euro hos Oonis egen butikk, og for den prisen synes vi du får ganske mye for pengene. Jo da, det er jo et nisjeprodukt for pizzaelskere, men før denne testen trodde vi at det ikke var mulig å få slike resultater uten en diger steinovn til mange, mange tusen kroner. Så feil kunne vi ta!

Obs: Det følger ikke med noe som helst av ekstrautstyr, så husk å kjøpe en pizzaspade også!

9 Imponerende fjerne Sammenlign Ooni Koda annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 3199 hos Elkjøp Sjekk nå 9 Imponerende sitat Aldri har det vært enklere å lage en fantastisk god pizza som blir klar på under to minutter Fordeler + Enkel å bruke

+ Kjempelett

+ Enkelt å ta ut steinen for rengjøring

+ Billig

+ Lager knallgod pizza

+ Blir varm på bare 20 minutter

+ Klarer nesten 500 grader celsius Ting å tenke på — Blir veldig varm utenpå

— Ingen temperaturmåler på utsiden

Ooni Koda 16 - Stor og dyr, men gir fantastisk pizza

Forrige Neste Ooni Åpne fullskjerm

Ooni Koda 16 er rett og slett en diger versjon av den vanlige Kodaen. Det gjør at du kan steke gigantiske pizzaer - opptil 16 tommer (40,6 centimeter) - samtidig som utformingen også gjør at den er merkbart høyere innvendig. For å steke såpass store pizzaer jevnt, er det også lagt til enda en gassbrenner.

Mens vi påpekte at Ooni Koda var overraskende lett med sine drøye 9 kilogram, er Koda 16 tilsvarende tung. Den veier rett og slett dobbelt så mye, og er mer slepbar enn flyttbar. Det er nok også derfor Ooni ikke selger bærebag til denne, slik de gjør med de mindre ovnene. Et beskyttelsestrekk kan du imidlertid kjøpe ekstra, til rundt 600 kroner.

Utformingen ellers minner veldig om Oonis andre pizzaovner, bare større. En lekker svart og ru finish på overflaten, tre utfellbare bein som løfter ovnen opp fra bordet eller gulvet du setter den på, og en diger pizzastein på innsiden som skal vise seg å holde godt på varmen.

Vi forvarmet grillen som de andre i 30 minutter, og da hadde den nådd en temperatur på 500 grader bakerst, 420 på midten og 310 grader lengst framme. Flammene som flommer ut på både siden og bakerst i ovnen skaper en imponerende jevn og høy varme, til tross for at det ikke er noen luke på fremsiden. Steinen holder også på varmen bedre enn på den vanlige Kodaen mellom stekingen, takket være en tykkere stein, slik at du kan steke flere pizzaer med kortere mellomrom.

I bruk er ovnen lekende lett å ha med å gjøre. Faktisk lettere enn den «vanlige», ettersom du har litt mer spillerom i ovnen å leke med. De doble brennerne steker pizzaen jevnere, og det holder å snu pizzaen én gang 180 grader, fremfor 3–4 ganger i 90-graders-roteringer, og stort sett er det hele unnagjort på rundt 60–90 sekunder.

Heller ikke 40 centimeterspizzaer var noe problem. Det skal dog sies at såpass store pizzaer gjerne kan være inne litt lenger, for å sikre at alt blir nok stekt. På det meste var pizzaen inne i drøye to minutter.

Nanbrød gikk like enkelt som på de andre, akkurat som forventet, og med den ekstra takhøyden Koda 16 byr på, kan du også ha større hell med for eksempel calzone og andre bakverk. Det er den vanlige Kodaen for lav til, og fører bare til svidd topp.

I Koda 16 kunne vi imidlertid skru ned varmen et lite hakk, og steke en calzone ytterst til høyre, hvor temperaturen på både steinen og ovnen er litt lavere. Allerede på første forsøk fikk vi ganske gode resultater (sjekk bildene), og her øyner vi store muligheter med litt mer trening.

Alt i alt er det lettere å lage en knallgod pizza med Koda 16 enn den vanlige Koda, med to brennere, jevnere varme og mer boltreplass.

Da er den vel best, tenker du? Vel, vi vurderer også andre aspekter, slik som størrelse, pris og funksjonalitet. Koda 16 koster betydelig mer enn lillebroren, 5700 kroner mot cirka 3500 kroner for den vanlige. Den høye vekten teller heller ikke i favør for 16-tommeren, da det for mange vil gjøre at ovnen ikke blir brukt like ofte som den lille og hendige Kodaen.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Ooni Koda 16 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 5999 hos Elkjøp Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Et beist av en pizzaovn Fordeler + Enkel å bruke

+ Enkelt å ta ut steinen for rengjøring

+ Lager fantastisk god pizza

+ Stor innvendig plass gjør økt fleksibilitet

+ Brennere både bak og på siden

+ Holder på varmen godt

+ Blir raskt varm Ting å tenke på — Ganske tung

— Ganske dyr

— Ingen temperaturmåler på utsiden

— Bruker mye gass

Ooni Karu 16: Når du vil ha det beste, uansett hva

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Med en rekke iterasjoner på Oonis opprinnelige pizzaovner har de gradvis blitt bedre og bedre, og i år har det hele kulminert i Ooni Karu 16. Dette er en videreutvikling av selskapets proffmodell Ooni Pro 16, med en rekke spennende funksjoner.

Rent visuelt skjønner du at det er noe ekstra avansert på gang her, sammenlignet med omtrent alle andre pizzaovner. For det første er Ooni Karu 16 diger. Og tung. Det var faktisk helt på grensen til at den ikke fikk plass på vårt avlastningsbord fra Ikea som måler 70 x 50 centimeter. Og også grensen for hva vi orker å løfte rundt på.

28 kilogram veier beistet! Den er også betydelig dypere enn Ooni Koda 16, til tross for at stekeflaten på 16 tommer - cirka 40 centimeter - er omtrent den samme. Dette er fordi Karu 16 bygger ekstra utover i dybden for å få plass til en stor vedfyringskurv. Denne kan du også ta ut og erstatte med en gassbrenner, men dette kjøpes i tillegg. I vår test har vi brukt den mest med gass.

På fremsiden sitter en fantastisk solid og god glassdør. Vi satte virkelig pris på at denne var i glass, og ikke metall, slik at vi faktisk kunne titte inn og se hvordan pizzaen stekte. Dette skulle vise seg å gjøre det ekstra lett å steke opp pizzaer med strålende resultat, nesten uten å måtte snu pizzaen en eneste gang.

Og vi sier nesten, for litt arbeid må til. Men der du gjerne må snu pizzaen i de minste ovnene tre-fire ganger, holder det stort sett med én gang i Ooni Karu 16.

Med gassfyring blir ovnen god og varm etter en halvtime, men den varmes faktisk opp litt saktere enn Koda 16. Etter en halvtime målte vi 441 grader lengst bak på steinen, 423 i midten og 315 foran. Ga vi den ytterligere 10 minutter var temperaturen oppe i 490 grader i midten - mer enn varmt nok.

Ooni gassbrenner til Karu 16 annonse Sjekk prisen

I motsetning til Karu 16 er det ikke gassfyring rundt pizzasteinen, men en gigantisk flamme lengst bak. Litt mer «autentisk», kanskje, men resultatet blir stort sett det samme. Det er dog hakket mer klønete å justere kraften til flammene i den nye Karuen, ettersom justeringsknotten er bakerst på ovnen, fremfor på siden.

Vi stekte en rekke pizzaer i Karu 16, og samtlige ble strålende. Døren og den tykke steinen gjør at oppvarming mellom pizzaer går rekordraskt, så du kan lage pizza etter pizza etter pizza, uten at du merker at steinen blir kald. Vi målte at steinen falt 60 grader celsius i løpet av en pizzasteking på et par minutter, men i løpet av samme tid som det tok å lage neste pizza - tre minutter - var steinen like varm igjen som før. Skal du lage pizza for mange er dette pizzaovnen for deg.

Vi prøvde oss også på vedfyring. Så lenge du får litt fart på første opptenning - passe på at ventilene er åpne og pipelokket er av - kan det gå ganske raskt å få opp varmen. Vi fyrte med litt knusktørr bjørkeved, og måtte tilpasse størrelsen litt for å få plass til veden oppi kurven der bak. I løpet av cirka 20 minutter var ovnen varm.

Fordelen med vedfyring er at det kan bli knallvarmt, og at du slipper å styre med gass. Du kan også få litt mer deilig røyksmak på maten ved å justere på lufteventilene. Ulempen er at det er langt mer styrete å holde på med enn gass, og ovnen blir skitten. For med mindre du opprettholder en skyhøy varme inni der vil det bli litt røyk, og dette setter seg på vegger, i pipa og på den fine glassdøren. Du er også nødt til å jevnlig putte på ny ved for å holde temperaturen oppe.

Ooni Karu 16 er pizzaovnen for deg som vil ha alt, og litt mer, og skal lage pizza for mange. Og helst kan ha ovnen stående på en dedikert plass, for denne kommer du ikke til å ville flytte mye rundt på.

For kravstore pizzaelskere med litt mer økonomisk sans ville vi heller pekt dem mot Koda 16, mens de med mindre behov heller bør gå for Koda 12 eller den prisgunstige varianten til Flying Culinary Circus.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Ooni Karu 16 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8899 hos Elkjøp Sjekk nå 8899 hos Power Sjekk nå 8 Meget bra sitat Den nye kongen av pizzaovner, men den er både stor, tung og veldig dyr Fordeler + Ekstremt god byggekvalitet

+ Glassdøren er et strålende tillegg

+ Rask oppvarming

+ Holder veldig godt på varmen

+ Stoor innvendig plass

+ Steker veldig jevnt takket være døren, trenger sjeldent å snu pizzaen

+ Enkel å bruke (med gass)

+ Temperaturmåler på utsiden Ting å tenke på — Kjempedyr

— Gassbrenner må kjøpes ekstra

— Ganske styrete å holde på med vedfyring

— Tung

— Stor

— Bruker mye gass

Gozney Roccbox – Den kompromissløse originalen

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Gozney Roccbox har vært på markedet helt siden 2016, og er på mange måter den ultimate utendørspizzagrillen. Her trenger du nemlig ikke å velge om du vil ha en vedfyrt ovn eller bruke gass, her får du begge deler. Du skrur helt enkelt av det lille kammeret på undersiden, hvor den ene har rom for ved, mens den andre kan kobles til gass.

De tykke veggene i metall, dekket av farget silikon, sikrer også at ovnen holder seg varmere enn noen av de andre små ovnene i testen, og en ekstra tykk pizzastein gir deg også jevn og høy temperatur, selv etter flere hyppige pizzarunder.

Etter 30 minutter oppvarming var den bakerste delen av steinen tett opptil 500 grader – 470 celsius – mens fremsiden fortsatt var på respektable 270 grader celsius. Sammenlignet med Ooni Koda får du også litt mer plass i høyden å boltre deg på, som gjør det litt enklere å lage ting som calzone i denne.

Som i de andre ovnene med utbyttbar brensedel brenner gassen som én stor flamme lengst bak, pekende litt mot bakkanten av ovnen, i motsetning til de dedikerte gassovnene med striper av flammer. I denne ovnen er resultatet at varmen spres godt, og det er stor nok avstand mellom pizzasteinen og flammen, som gjør det lett å kontrollere stekingen.

Vi har lånt vårt testeksemplar fra Gozneys hovedkvarter i Storbritannia, og gasslangen som følger med i pakken passer dermed ikke norske gassbeholdere. Det var imidlertid ikke noe større problem å kjøpe en gasslange og klemme den fast med en slangeklype til Roccboxen.

Pizzaene vi stekte i Gozney Roccbox ble nesten uten unntak helt perfekte hver eneste gang. Som med alle slike ovner, også profesjonelle, er du nødt til å rotere på pizzaen i løpet av stekeperioden, ettersom det er så mye varmere bakerst i ovnen enn foran. Dette var en enkel manøver med den medfølgende pizzaspaden, som attpåtil har som hull i seg for å slippe igjennom overflødig mel.

Som nevnt har Roccboxen den jevneste temperaturen på innsiden, og en litt mer indirekte flamme bakerst, som gjør det lett å kontrollere stekeresultatet. Du er naturligvis nødt til å følge med hele tiden, men det tar ofte under to minutter for en perfekt stekt pizza. Kanskje klarer du enda kortere steketid med enda tynnere deig og mindre fyll, men vi var godt fornøyde med cirka 120 sekunder for hver pizza.

Vi prøvde naturligvis også muligheten for vedfyring. Dette synes vi imidlertid var mer bry enn det var verdt. Vedkubbene er nødt til å være kortere enn 12,5 centimeter, og det er ikke mye plass å boltre seg på der bak. Dermed måtte vi frem med både øks for å kutte ned vedkubber til mindre biter, samt sage dem ned i passelige lengder. Det gikk greit å tenne på, men selv etter 30 minutter var ovnen «bare» rundt 370–400 grader. Det ble god pizza av dette også, men ikke like godt som med gass. Kanskje hadde det fungert bedre med enda hardere treverk (vi brukte tørket bjørk), men det hadde vi ikke anledning til å teste. Smaken fra vedfyringen synes vi ikke veide opp for det ekstra arbeidet som måtte bli lagt ned.

Alt i alt synes vi Gozney Roccbox er en strålende pizzaovn, selv etter mange år på markedet. Den hadde nok trengt en liten designoppdatering for å henge med utviklingen til Ooni, og vekten på hele 20 kilogram gjør den litt vanskeligere å bære rundt.

Roccbox holdes også tilbake av prisen. Det finnes tilsynelatende ingen norsk importør av ovnen, og den må bestilles fra selskapets egne sider. Der koster den 400 euro, altså cirka 4000 kroner, inkludert frakt. Men så må du regne med norsk moms også, og legge til litt på toppen av prisen. Så selv om du får en knakende god pizzaovn for denne prisen, er nok pengene bedre utnyttet hvis du kjøper en Ooni Koda.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Gozney Roccbox annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8 Meget bra sitat Den mest allsidige pizzaovnen Fordeler + Høy og jevn varme

+ Klarer nesten 500 grader celsius

+ Flammen er vinklet bakover, som gir jevnere varmefordeling

+ Kan brukes med både gass og vedfyring

+ Pizza-spade følger med

+ Litt ekstra høyde innvendig åpner opp for flere muligheter

+ Temperaturmåler på utsiden Ting å tenke på — Tung!

— Soleklar dyrest

— Blir varm utenpå, til tross for silikondeksel

— Vedfyring krever langt mer innsats enn gassfyring

— Vanskelig å ta ut pizzasteinen

Flying Culinary Circus Pizza Chef - Billig og god!

Forrige Neste Åpne fullskjerm

For en helomvending fra norske Flying Culinary Circus!

Den første FCC-pizzaovnen vi testet i 2020 var en liten skamplett på selskapets produktutvalg, men med årets Pizza Chef er alt glemt og tilgitt. Pizza Chef-ovnen huker nemlig av på alle de riktige punktene, og fremstår som den mest prisgunstige pizzaovnen du kan finne der ute.

Og det er vel kanskje ikke så rart - det ser jo ut nesten ut som en blåkopi av Ooni Koda 12, dog med et par justeringer. Blant de mest synlige er at gassvrideren er plassert på siden fremfor rett bak, noe vi synes er et godt valg. Da jobber man mindre i blinde når man skal justere varmen.

Pizza Chef har hakket mindre stekeflate innvendig enn Koda 12, det skiller et par centimeter, noe som gjør det hakket trangere å snu rundt på pizzaen i ovnen. Flying Culinary Circus har imidlertid sluppet en rekke tilbehør som kan utvide funksjonaliteten til pizzaovnen litt.

Det inkluderer en liten metalldør du kan sette på for å gjøre oppvarmingen litt raskere, og et lite bord du kan montere på fremsiden for å gjøre det enklere å inspisere og snu pizzaen under steking. Begge deler virker som fine tillegg, men strengt tatt ikke nødvendige.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

FCCs pizzaovn blir god og varm, og etter 30 minutter oppvarming måler vi den til 405 grader celsius bakerst på steinen, 350 på midten og 332 foran. Sammenlignet direkte med Koda 12 er det omtrent 20 prosent kaldere bakerst og midt på, men hakket varmere foran. Gir du ovnen ytterligere 10 minutter, eventuelt om du kjøper metalldøren, vil den ha oppnådd perfekt temperatur.

De to første pizzaene vi stekte i Pizza Chef-pizzaen ble godt stekt på toppen, men vi opplevde at bunnen ikke var helt gjennomstekt. Ikke dårlig, men heller ikke helt perfekt. Vi ga derfor ovnen litt ekstra tid til å varme seg opp, og deretter ble resultatene langt bedre. Nydelige «leopardprikker» rundt på siden, stekt underside som fortsatt er myk og perfekt temperert topping. Virkelig natt og dag-opplevelse sammenlignet med selskapets forrige pizzaovn.

Som med konkurrerende pizzaovner i denne størrelsen er du nødt til å snu pizzaen rundt flere ganger i løpet av stekeperioden for å sikre at den blir stekt jevnt. Siden pizzasteinen er litt tynnere enn på de største modellene, og flammene heller ikke de største, må du også regne med litt ventetid mellom pizzaer når du steker hvis du vil ha perfekt pizza hver gang. Der beistet Karu 16 varmet opp pizzasteinen mellom steking 60–70 grader på tre minutter, målte vi FCC-ovnen til «bare» 25 grader i samme tidsperiode.

Alt i alt synes vi Flying Culinary Circus Pizza Chef er en svært god pizzaovn, spesielt tatt prisen i betraktning. Når de først skulle la seg inspirere av noen, var det i hvert fall godt at de valgte nettopp Ooni Koda 12, for begge ovnene fremstår som gode «start»-ovner for alle som vil prøve seg på skikkelig pizzasteking hjemme.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Flying Culinary Circus Pizza Chef annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 2999 hos Elkjøp Sjekk nå 7.5 Bra sitat En positiv overraskelse Fordeler + Billig

+ Kan bli skikkelig varm, selv om det tar litt ekstra tid

+ Enkel å bruke

+ Lett

+ Gassvrider på siden, i stedet for bak Ting å tenke på — Litt treg oppvarming

— Ingen temperaturmåler på utsiden

— Litt liten stein (og plass inne i ovnen)

Ooni Karu 12 - Kostbar fleksibilitet

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Det er ikke lett å holde styr på alle de ulike variantene fra Ooni, men Ooni Karu 12 er på mange måter en billigere og mindre variant av toppmodellen Karu 16. Den er vedfyrt, men gassbrenner kan kjøpes som tillegg, og begge delene gjør at den er betydelig dypere enn de andre «små» pizzaovnene, slik som Koda 12 og FCCs Pizza Chef. I motsetning til Karu 16 er det imidlertid ingen hengslet glassdør her, men en tykk metalldør du må ta inn og ut mens du lager pizzaen.

Vi har testet den hovedsakelig med gassbrenneren, rett og slett fordi det er så utrolig mye mer praktisk, både for testing og i virkeligheten, sammenlignet med å måtte fyre opp vedkubber og jevnlig holde det gående med mer ved. Men skal du ha det skikkelig «autentisk», og du vil ha helt forrykende temperatur, er det ved som er veien å gå.

Akkurat som vi har blitt vant med fra Oonis sortiment fremstår Oooni Karu 12 velbygd og solid. Vi ser også at pizzasteinen her er relativt tykk - 1,5 centimeter, sammenlignet med den centimetertykke steinen hos Koda 12. Dette er altså samme tykkelse som de større Ooni-ovnene byr på, og gjør også at den holder på temperaturen bedre enn Koda 12. Det kommer veldig godt med når du skal steke flere pizzaer om gangen.

Karu 12 er ikke den raskeste til å varme opp med gass, og etter 30 minutter måte vi 397 bak, 377 midt og 344 foran på steinen. Dette er fortsatt et lite hakk unna temperaturen du helst vil steke pizzaen på, så du må nok regne med cirka 40 minutter oppvarming før den er skikkelig i gang. Dette skyldes trolig at gassbrenneren i Karu 12 peker mer oppover, og ikke like direkte i nærheten av steinen. Det gir en fin rullende flamme langs det innvendige taket, og en høyere temperatur foran, men altså ikke like varmt bakerst.

Når ovnen først er varm så forblir den varm, og det samme gjelder steinen. Tykkelsen sikrer at den varmer seg raskt opp igjen mellom pizzaer, og selv med treminuttersintervaller målte vi ikke noe temperaturfall mellom pizzaene.

Ettersom gassflammen i Karu 12 stikker såpass mye opp, merker vi at pizzaen blir jevnere stekt enn med de andre små pizzaovnene. Fordelen er at du slipper å snu pizzaen så ofte, men du mister også den intense flammen lengst inn i ovnen som kan gi en skikkelig god stekeflate på pizzaskorpen. Her foretrekker vi de dedikerte gassovnene.

Med vedfyring blir pizzaen bedre, men ikke uten ulempene vi har nevnt tidligere; Det krever mer innsats å holde flammen gående med vedfyring, ovnen blir mye mer skitten, det ryker en del og du må time når du legger på ved, slik at du får maks varme når pizzaen skal inn.

I praksis er det hakket mer klønete å steke pizza i Karu 12 med vedfyring enn med gass. Ikke bare fordi du må styre med vedfyringen, men fordi du er nødt til å bruke den medfølgende døren når du fyrer med ved. Fyrer du derimot med gass, skal døren være av.

Og fint er det, for temperaturen holder seg fortsatt høy og fin, og det er tross alt mye lettere å følge med på stekingen når man ikke må løfte av en dør for å titte på pizzaen.

På under to minutter er pizzaen klar, og som forventet blir resultatene svært gode. Vi ville kanskje pekt på at kantene ikke ble like godt stekt som hos de andre Ooni-ovnene.

Som med de andre ovnene med enten ved- eller pelletsfyring er konklusjonen følgende Tenk deg nøye om før du velger dem over ovnene med bare gass. Det er mer styrete med vedfyring, og selv om Karu 12 (og 16) kan bruke gass, må du kjøpe gassbrenner som tilbehør, og det blir ikke helt på nivå med de dedikerte gassovnene. Skal du ha Karu 12 med gass er du nesten oppe på prisen til Koda 16. Så mye synes vi ikke fleksibiliteten med vedfyring er verdt.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Ooni Karu 12 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 2990 hos Elkjøp Sjekk nå 7.5 Bra Fordeler + Design som skiller seg positivt ut

+ Kan brukes med enten ved, kull eller gass

+ Blir god og varm, både med gass og ved

+ Ekstra tykk pizzastein sikrer god varmebevaring

+ Enkel å bruke Ting å tenke på — Gasstilbehør på kjøpes separat

— Krever jevnlig vedlikehold av flammen (putte på ved) for å holde seg varm

— Blir mer grisete etter bruk enn gassovnene

— Døren må tas av og på under baking (hvis du bruker ved)

— Ingen temperaturmåler på utsiden

Ooni Fyra - Pelletskongen

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Vi har vært usikker på om denne engang skal få være med i testen lenger ettersom det er den eneste pizzaovnen som ikke kan bruke gass, men den får være med inntil videre.

På mange måter kan beskrives som en Ooni Koda med dør og skorstein, som drives av vedfyring fremfor gass. Eller som en Karu 12, uten gasstilbehør.

Når du får Fyra levert er alle delene pakket separat i esken, men du trenger ingen verktøy for å sette dem alle sammen. De to skorsteinsdelene sklir enkelt inn i hverandre, og vris fast og låses i selve ovnen. Et varmeskjold festes på innsiden for å spre flammene ut på stekeområdet, og pizzasteinen sklir enkelt inn. På baksiden er det enkelt å ta ut selve brenselskurven, og det samme med sylinderen man fester over den, hvor man senere kan helle trepellets inn for å holde varmen i gang. Det hele er rett og slett veldig enkelt å installere og komme i gang.

I motsetning til gassvariantene vi har testet, hvor man bare trenger å koble til gass, antenne og vente, er det litt mer styr med både pellets- og vedfyrte ovner. Likevel skal Ooni ha skryt for å gjøre prosessen både enkel og forståelig i dokumentasjonen som følger med.

Ovnen bruker som sagt pellets. Vi fikk med en pakke bøkpellets fra Ooni, men vi prøvde andre pellets (eik) også uten problemer. Det viktigste er bare at de er kompakte, tørre og rene. Ooni selger også naturlige ildstartere som skal gjøre det lettere å antenne pelletene, men dette fikk vi ikke med. Dette tror vi imidlertid kan være en lur investering for alle som kjøper en ovn som dette, da antenningen kan være et ganske irriterende punkt å stå fast på hvis du vil lage pizza til hele vennegjengen.

Vi brukte cirka 800 gram pellets for en runde hvor vi nådde makstemperatur på rundt 530 grader, og deretter stekte tre pizzaer med litt lavere temperatur. Med litt lavere temperatur og effektiv baking kan du nok regne med enda mindre pellets for cirka fire pizzaer.

Mens gassfyrte ovner gjerne bruker opp mot en halvtime på å bli skikkelig varme, ble Ooni Fyra varm på bare et kvarter. Vi målte over 530 grader innerst i ovnen da flammene virkelig rullet, og 300 grader på fremsiden. Man kan regulere varmen delvis ved å justere på åpningen på skorsteinen, men ved et tilfelle lukket vi for mye, og drepte nesten flammene på innsiden.

Fyra krever også mer jevnlig oppsyn enn de gassfyrte modellene. Du må helle på pellets med jevne mellomrom for å holde varmen oppe, og drøyer du for lenge vil flammene dø helt ut. Fyller du pelletssylinderen helt full skal det holde i 15 minutter, men det er anbefalt at du putter på pellets i små doser oftere enn det. Vi merket at hvis man lot det brenne for langt ned kunne flammen fort snu, og gi flammegufs opp gjennom pelletskurven, i stedet for via skorsteinen. Dette alene gjør det litt mer stressende å lage pizza med Fyra enn de gassdrevne modellene, og ikke noe du bare kan sette på i bakgrunnen alene mens du lager pizzaen. Vi mener imidlertid at pellets er hakket mer selvgående enn vedfyrte varianter.

Men hva med resultatet? Det er her Fyra virkelig skinner. Som belønning for litt mer innsats i fyring og vedlikehold får man jevnere varme og enda bedre smak på pizzaen. Både surdeigspizzaen og den vanlige deigen gjorde seg utmerket i Fyraen, og den enorme varmen vi oppnådde gjorde underverker for pizzastekingen. Varmen var jevnere fordelt, noe som gjorde at vi ikke trengte å snu den like hyppig som med de andre ovnene. Dette veide opp for at det var litt mer klønete å styre med døren på ovnen, som må tas av og på hver gang pizzaen skal snus. Vi likte veldig godt at man kan henge døren via en liten krok på undersiden av ovnsåpningen, slik at man alltid var beredt til å sette på døren igjen når man var ferdig med å snu pizzaen.

Total steketid var jevnt over hakket kortere enn konkurrentene, men ikke noe nevneverdig. 30 sekunder her eller der spiller uansett ikke så stor rolle synes vi, så lenge resultatet blir såpass bra.

Med treverk som brensel i stedet for gass får du litt ekstra smak på pizzaen. Litt røyk setter igjen smak i ingrediensene, og de små, brente områdene på kantene og under pizzaen gir en ekstra dimensjon til hele opplevelsen.

Men til tross for strålende pizzaresultat plasserer vi Fyra ganske langt ned på listen vår, rett og slett fordi vi føler at det er såpass mye enklere å bruke de gassfyrte ovnene enn Ooni Fyra. De gassfyrte modellene krever absolutt ingen forberedelse før du lager pizzaen, eller rengjøring i ettertid. Det gjør Fyra.

Synes du det er helt greit er Ooni Fyra en strålende pizzaovn som er både enkel å bruke, lett å bære med seg og som gir fantastisk resultat.

7 Bra fjerne Sammenlign Ooni Fyra annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7 Bra sitat En strålende vedfyrt pizzaovn, men det krever mer arbeid enn de gassfyrte konkurrentene Fordeler + Kan bli ekstremt varm (over 500 grader!)

+ Blir raskt varm

+ Sprer varmen bedre over hele pizzasteinen

+ Trenger ikke å rotere pizzaen like ofte

+ Vedfyring gjør smaken hakket bedre

+ Enklere å ta med seg, siden man ikke trenger gass

+ Smarte løsninger med både dør og skorsteinlokk Ting å tenke på — Litt mer krevende oppstart

— Krever jevnlig vedlikehold av flammen (helle på pellets) for å holde seg varm

— Blir mer grisete etter bruk enn gassovnene

— Døren må tas av og på under baking

— Kan være litt farlig å helle på pellets hvis det har gått for lang tid, og flammene skyter "bakover"

— Mer styrete å bruke enn ovnene som kan fyres opp med gass

Austin and Barbeque Pizzainnsats – Hvis du vil bruke den vanlige grillen i stedet

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Det flommer ikke akkurat over av forskjellige pizzaovner på det norske markedet, så i vår søken etter gode utfordrere til Koda og Roccbox fant vi denne oppgraderte varianten av en vanlig pizzastein fra Austin and Barbeque. Det er rett og slett en liten innsats du putter på toppen av den vanlige grillen din, som isolerer og samler varmen i en liten metallhule, for å sikre enda høyere temperatur enn du ville fått på den vanlige grillen din.

Det er naturligvis en litt slem sammenligning å sette denne opp mot dedikerte ovner som Roccbox og Koda, men vi ville se hvor mye du kan få ut av en helt enkel boks, uten å bruke altfor mye penger.

Og vet du hva, resultatet ble faktisk ganske bra! Ettersom vi hadde mer kontroll over temperaturen og gassflammene her, kunne vi først sikre maksimal temperatur ved å ha grillen på maks i en halvtime, før vi dempet flammene direkte under steinen mens vi stekte pizzaen. Den holdt en jevn temperatur på hele 370 grader, noe vi faktisk var imponert over at vår aldrende Weber Spirit 300 klarte å gi.

Siden rommet den skal holde varmt er så mye mindre enn en stor grill, gjorde den også at fyllet på toppen av pizzaen ble bedre oppvarmet enn det vi så i Flying Culinary Circus’ dedikerte pizzaovn.

Vi brukte samme oppskrift og ingredienser som i de andre pizzaovnene, og det er tydelig at slike pizzaer gjerne trenger litt ekstra varme for å bli helt perfekte. For uten mye varme på toppen, blir fyllet litt mer fuktig enn vi hadde ønsket. Det blir heller ingen gylden og fin skorpe, selv om bunnen ble godt stekt og smakfull. Med litt bedre tilpasset oppskrift – altså litt mindre fuktig ost og en tomatsaus som har blitt litt kokt i forkant, vil dette kunne gi deg veldig god pizza. Også bedre enn en vanlig pizzastein, ettersom den holder bedre på varmen enn det store rommet i en grill kan gjøre.

Men helt napolitansk pizza ble det ikke, og sammenlignet med Koda og Roccbox er det en tydelig nivåforskjell.

6 Helt greit fjerne Sammenlign Austin and Barbeque Pizzainnsats annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 6 Helt greit Fordeler + Billig

+ Jevn varme på hele stekeflaten

+ Den kompakte "hulen" holder godt på varmen

+ Krever veldig lite innsats

+ Lagde godt naanbrød og grei pizza Ting å tenke på — Krever at du allerede eier en grill

— Begrenset makstemperatur

— Varmen kommer hovedsakelig fra undersiden

Austin and Barbeque Pizza Ovn Gas 16"

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Denne ovnen fra Austin and Barbeque er rimelig og stor. Her betaler du under 2500 kroner for å få en ovn som kan ta opp til 16 tommer store pizzaer. Men vi ville ikke løpt i butikken for å kjøpe denne modellen – i alle fall ikke om du ikke er en dreven pizza-lager.

Denne modellen blir mer enn varm nok, i flere tilfeller for varm. For pizzasteinen blir over 500 grader om du venter litt, og når du ikke har så altfor mye tilførsel av varme ovenfra, ender du opp med at bunnen blir svidd før toppingen og osten rekker å bli det. Da ender du opp med en pizza som smaker svidd og en ost og tomatsaus som ikke er skikkelig tilberedt.

Pizzaovnen i seg selv tar som nevnt 16 tommer store pizzaer, og det betyr at den trenger litt plass der den skal stå. Føttene på grillen kan ikke slås sammen etter bruk, slik for eksempel du kan på flere av Ooni sine modeller, og disse står samtidig plassert helt ut mot endene av grillen. Så det krever et stort bord for å ha denne stående på.

Dette er heller ingen spesielt nyskapende ovn hva gjelder designen. Her får du et godt utprøvd design som nok var mer nyskapende for noen år siden enn det er nå. Likevel får det jo jobben gjort. Men vi liker dårlig dørløsningen. Det er kronglete å få denne satt på plass, og er tilsvarende utfordrende å få tatt av igjen nå ovnen har blitt varm.

Og når vi først snakker om varme, så blir denne ovnen ekstremt varm utvendig. Så her gjelder det å være våken så du ikke dulter borti ovnen mens du lager pizza. Og det er åpenbart noe som bør holdes langt unna nysgjerrige barnehender.

5 Middelmådig fjerne Sammenlign Austin and Barbeque AABQ Pizza Oven Gas 16" annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 5 Middelmådig sitat Rimelig pizzaovn som er krevende å få et vellykket resultat i. Fordeler + Rimelig

+ God størrelse på steinen

+ Ganske raskt varm

+ Høy varme Ting å tenke på — Lett å svi bunnen før fyllet rekker å smelte

— Kronglete dør

— Blir glovarm på utsiden

— Kunne trengt mer overvarme

De beste på strøm:

Sage - The Smart Oven - Pizzaiolo

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Hvis du elsker pizza året rundt og ikke vil stå ute for å lage pizza, kan en elektrisk pizzaovn være løsningen for deg. Og den vi hadde kjøpt er Sage - The Smart Oven - Pizzaiolo.

For det er mye å like her. Den er ikke hårreisende tung, den blir fort varm, utsiden holder seg overraskende kald, og du kan trygt bruke forhåndsinnstillingene for å lage kjempegod pizza. Det gjør at den er fremstår som veldig enkel i bruk, også for nybegynnere.

Og så til det viktigste: Lager den gode pizzaer? Ja, absolutt. For den jevne pizzaelsker vil du kunne lage strålende god pizza på kort tid, enten det er en lynrask napolitansk pizza eller en tykk og nydelig «deep dish»-pizza. Det er bare når du stiller den direkte i konkurranse med de gass- eller vedfyrte pizzaovnene at man kan begynne på peke på svakhetene.

Varmen fra varmeslyngene kan rett og slett ikke sammenlignes helt med den du får fra direkte flammer, og det er vanskelig å få nøyaktig det samme resultatet som du får i gass- og vedovnene.

Og så er det prisen, da. Elektriske pizzaovner er dyre. Sage-ovnen har svingt mellom alt fra helt nede i 5000 kroner og opp til 8600 kroner. Da følger det for øvrig også med både pizzaspade og pannen for å lage tykke pizzaer. Havner den ned på 4999 kroner igjen mener vi det er et godt kjøp, helt enkelt fordi du får en strålende god pizzaovn du kan bruke året rundt.

Til 7599 kroner må du tenke deg godt om hvor glad du er i pizza. Uansett er den likevel særdeles billigere enn Oonis nye elektriske pizzaovn, og der må du kjøpe stekespade og eventuell panne i tillegg. Stekeresultaene mellom de to elektriske pizzaovnene synes vi ble nesten identiske, og med så mye lavere pris går seieren til Sage.

Les en utvidet test av Sage - The Smart Oven - Pizzaiolo her .

8 Meget bra fjerne Sammenlign Sage - The Smart Oven - Pizzaiolo annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8 Meget bra sitat Trolig den enkleste pizzaovnen i bruk, med gode og smakfulle resultat Fordeler + Blir fort varm

+ Både pizzaspade og ekstra panne følger med

+ Veldig enkel å bruke

+ Smart mekanisme ved åpning av døren for å få ut pizzaen

+ Forhåndsinnstillingene fungerer godt

+ Kan overstyre kontrollene og styre manuelt

+ Pizzaene ble veldig gode

+ Går på strøm og kan brukes innendørs Ting å tenke på — Blir «bare» 400 grader celsius

— Kostbar

— Liten stekeflate

— Lav innvendig

— Pizzaene ble ikke heelt på nivå med de du kan lage i en gassfyrt ovn

Ooni 12 Volt

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Dette er den dyreste pizzaovnen vi har testet, men også her leverer Ooni et gjennomført og godt produkt. Den store forskjellen med Volt 12, og forklaringen på den skyhøye prisen, er at denne varianten kan brukes på strøm. Fordelen er åpenbar for alle som ikke har mulighet til å bruke gass der de bor, eller at du kanskje vi lage pizza innendørs også.

Og du får i praksis ikke noe spesielt bedre pizza i denne ovnen fra Ooni enn fra rivalen Sage. Og det gjør at denne ovnen faller en del ned på karakterskalaen. Over 10.000 kroner for ovn som denne blir i overkant mye, spesielt når du kan hanke inn konkurrenten til en betydelig lavere pris.

Volt 12 blir dog hakket varmere enn Sage-konkurrenten, og du får opp mot 450 grader varme på steinen, men på full spiker møter du utfordringer i at steinen gir litt for mye varme i forhold til topptemperaturen. Det gjør at undersiden av pizzaen blir småsvidd før ost og annen topping rekker å blir ferdig. Vi endte opp med å skru ned varmen til rundt 400 grader, og selv om det kanskje ikke høres ut som noen stor forskjell, er det dét i praksis. Da gir du nok tid til at osten smelter og vannet i tomatsausen fordamper nok før bunnen blir svidd.

En annen ting vi liker med denne ovnen er at den er rask til å få opp varmen. Etter bare 15 minutter piper ovnen for at den er klar, og da viser måleren vår at steinen holder rundt 400 til 410 grader. Som viser seg å være den aller mest ideelle temperaturen om du skal lage napolitansk pizza.

Ovnen har en meget god byggekvalitet, og den blir ikke spesielt varm på utsiden selv når ovnen står på maks. Den er riktig nok varm nok til at det vil være svært ubehagelig å ta på den, men du slipper dog unna med bare skrekken, og ikke forbrenning, som er tilfellet hos andre.

Vi liker måten man justerer denne ovnen på, men skulle gjerne ønsket at lyset i bryterne var noe mer tydelig. Det blir litt vanskelig å tyde når du står utendørs selv i skyggen.

Alt i alt er dette likevel en knakende god ovn, men du betaler i overkant mye for en elektrisk variant der rivalen har vist at du kan få det samme resultatet for en langt lavere pris.

7 Bra fjerne Sammenlign Ooni Volt 12 Electric annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 9999 hos Elkjøp Sjekk nå 7 Bra Fordeler + Varm og klar til bruk på 15 minutter

+ Meget god byggekvalitet

+ Ingen montering nødvendig

+ Elektrisk

+ Grei å rengjøre

+ Går opp til 450 grader på steinen Ting å tenke på — Kostbar sammenlignet med konkurrenten fra Sage

— 450 grader gir fort svidd bunn

— Skulle gjerne hatt mer overvarme

Slik har vi testet

Disse har vi testet

En pizzadeig har ikke så mange avanserte ingredienser, men lag den en dag i forveien for best resultat. Kamera Niklas Plikk, Tek.no Som topping gikk vi for en enkel margheritapizza: Bare tomatsaus med litt fersk oregano blandet inn, toppet med fersk mozzarellaost og litt basilikum for pynt. I tillegg har vi laget indisk nan for å se hvordan ovnene fungerte til noe annet enn bare pizza. Vi tenkte nan ville passe godt, da det vanligvis stekes i kjempevarme tandooriovner, og krever høy varme på steingulvet de blir lagt på. Det skulle vise seg at dette fungerte helt utmerket på samtlige ovner! Sjekk også ut disse pizzaoppskriftene hos våre herlige kollegaer i Godt.no: Jan Vardøens pizzaoppskrift »

Eltefri pizzadeig à la Mat på bordet » En osteblanding med like deler av cheddar, mozzarella, gruyere og gouda ble en suksess. Kamera Niklas Plikk, Tek.no Slik vurderer vi Dette er kriteriene vi har lagt vekt på i testen vår: Makstemperatur. Det er kritisk for en pizzaovn å bli skikkelig varm for å kunne lage en skikkelig god napolitansk pizza. Blir det kaldere vil ikke pizzaen stekes raskt nok, og du vil miste mange av de typiske karakteristikkene ved en slik pizza, og du får bare en «vanlig» hjemmelaget pizza. Tro oss, forskjellen er stor.

Det er kritisk for en pizzaovn å bli skikkelig varm for å kunne lage en skikkelig god napolitansk pizza. Blir det kaldere vil ikke pizzaen stekes raskt nok, og du vil miste mange av de typiske karakteristikkene ved en slik pizza, og du får bare en «vanlig» hjemmelaget pizza. Tro oss, forskjellen er stor. Jevnhet i varmen. Hvis ovnen er varm på feil sted blir det ingen god pizza. Dette skulle vise seg å være et svært avgjørende punkt i testen vår.

Hvis ovnen er varm på feil sted blir det ingen god pizza. Dette skulle vise seg å være et svært avgjørende punkt i testen vår. Enkelhet. Hvor lett er det å komme i gang? Hvor lett er den å bære rundt? Hvor lett er den å rengjøre?

Hvor lett er det å komme i gang? Hvor lett er den å bære rundt? Hvor lett er den å rengjøre? Pizzaen. Ingenting er mer avslørende for pizzaovnens kvalitet enn sluttresultatet.

Ingenting er mer avslørende for pizzaovnens kvalitet enn sluttresultatet. Bonusfunksjoner. Flere pizzaovner byr nå på flere finesser enn bare flammer og en pizzastein. Dette kan være positivt hvis det gjør pizzastekingen enklere eller bedre.

Flere pizzaovner byr nå på flere finesser enn bare flammer og en pizzastein. Dette kan være positivt hvis det gjør pizzastekingen enklere eller bedre. Pris. Vi har tatt hensyn til pris i denne testen, og vurderer ut ifra hva som gir deg mest for pengene.

Eltefri pizzadeig à la Mat på bordet » En osteblanding med like deler av cheddar, mozzarella, gruyere og gouda ble en suksess. Kamera Niklas Plikk, Tek.no Slik vurderer vi Dette er kriteriene vi har lagt vekt på i testen vår: Makstemperatur. Det er kritisk for en pizzaovn å bli skikkelig varm for å kunne lage en skikkelig god napolitansk pizza. Blir det kaldere vil ikke pizzaen stekes raskt nok, og du vil miste mange av de typiske karakteristikkene ved en slik pizza, og du får bare en «vanlig» hjemmelaget pizza. Tro oss, forskjellen er stor.

Det er kritisk for en pizzaovn å bli skikkelig varm for å kunne lage en skikkelig god napolitansk pizza. Blir det kaldere vil ikke pizzaen stekes raskt nok, og du vil miste mange av de typiske karakteristikkene ved en slik pizza, og du får bare en «vanlig» hjemmelaget pizza. Tro oss, forskjellen er stor. Jevnhet i varmen. Hvis ovnen er varm på feil sted blir det ingen god pizza. Dette skulle vise seg å være et svært avgjørende punkt i testen vår.

Hvis ovnen er varm på feil sted blir det ingen god pizza. Dette skulle vise seg å være et svært avgjørende punkt i testen vår. Enkelhet. Hvor lett er det å komme i gang? Hvor lett er den å bære rundt? Hvor lett er den å rengjøre?

Hvor lett er det å komme i gang? Hvor lett er den å bære rundt? Hvor lett er den å rengjøre? Pizzaen. Ingenting er mer avslørende for pizzaovnens kvalitet enn sluttresultatet.

Ingenting er mer avslørende for pizzaovnens kvalitet enn sluttresultatet. Bonusfunksjoner. Flere pizzaovner byr nå på flere finesser enn bare flammer og en pizzastein. Dette kan være positivt hvis det gjør pizzastekingen enklere eller bedre.

Flere pizzaovner byr nå på flere finesser enn bare flammer og en pizzastein. Dette kan være positivt hvis det gjør pizzastekingen enklere eller bedre. Pris. Vi har tatt hensyn til pris i denne testen, og vurderer ut ifra hva som gir deg mest for pengene.

Utgåtte modeller Vis innhold Utgått: Flying Culinary Circus BBQ Pizzaovn – God til nanbrød, men ikke pizza Forrige Neste Åpne fullskjerm På papiret virker Flying Culinary Circus BBQ Pizzaovn som en grei sak. Gassbrennere nederst, akkurat som i en grill, med en dedikert plass til en pizzastein på toppen. Stor innvendig plass gir deg mye boltreplass, og en metalldør skal sikre at ovnen blir skikkelig varm, og holder på varmen, når du skal lage mat. Men i praksis ble dette et komplett mageplask. Gassbrenneren nederst sikrer at pizzasteinen blir jevnt over ganske varm, men det store innvendige arealet gjør at resten av ovnen aldri oppnår noen særlig høy temperatur. Allerede før vi la på den første pizzaen ante vi fare, da resten av ovnen ikke var særlig varm, selv etter 30 minutter oppvarming. Resultatet ble deretter. Etter fire minutter på steinen hadde toppingen begynt å bli litt stekt, men da var det allerede for sent for bunnen. Svimerker på undersiden, akkurat langs der gassbrenneren brant, gjorde dette til en fiasko. Vi fikk det verste av to verdener – brent bunn og ustekt topp. Forsøk to gikk litt bedre. Vi lot ovnen varme seg opp igjen, dette tok cirka ti minutter, og skrudde deretter ned varmen betydelig. Nå kunne pizzaen ligge på lenger uten at bunnen ble svidd. Men da går også steketiden betydelig opp, og vi snakker en steketid på nærmere ti minutter. Da kunne vi jo like gjerne brukt vår vanlige ovn som også fint klarer 200–250 grader. På esken til Flying Culinary Circus BBQ Pizzaovn har de også lagt til en oppskrift på en gjærfri pizzadeig, som de tilsynelatende anbefaler oss å lage. Vi prøvde, og resultatet ble nok en gang dårlig. Svidd bunn, ustekt topping. Pizzaovnens vegger er også såpass tynne at vi tror mye av varmetapet helt enkelt skyldes dette, kombinert med et unødvendig stort innerrom. Vi synes også det er unødvendig klønete at steinen ligger på en rist, som gjør at alt av mel og pizzarester faller ned under brenneren. Dette gjør det enda vanskeligere å rengjøre skikkelig, sammenlignet med konkurrentene. Stek heller pizzaen i ovnen enn denne. OBS: I etterkant av publisering har vi blitt gjort oppmerksom på at FCC har kommet med en ny versjon av pizzaovnen, hvor flere av punktene vi har nevnt skal være adressert. Det inkluderer hengslet dør og bedre evne til å holde på varmen. Varmen er imidlertid fortsatt sentrert under pizzasteinen og ovnen er like stor. Den nye modellen skal testes og vurderes. 2.5 Elendig fjerne Sammenlign Flying Culinary Circus Table Top Pizza Oven Classic (Rustfritt) annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 2.5 Elendig sitat En pizzaovn som såvidt kan lage pizza Fordeler + Jevn varme på hele pizzasteinen

+ Mye plass innvendig

+ Temperaturmåler

+ Lagde greit nanbrød Ting å tenke på — Blir maks 350 grader

— Varmen er konsentrert på steinen, ikke ovnen, som gir deg vassent fyll og brent bunn

— Må åpne opp døren for å sjekke status på pizzaen

— Hver gang man åpner døren slipper man ut mye varme

— Krever mye ventetid mellom pizzaer for at ovnen blir varm

— Lagde ikke én eneste vellykket pizza

— Vanskelig å rengjøre, siden alt smuss faller ned fra steinen og ned på bunnen

Oppdatert 9. juli 2020: Ooni Fyra testet.

Oppdatert 3. september 2021: Ooni Koda 16 testet.

Oppdatert 27. mai 2022: Ooni Karu 12, Ooni Karu 16 og FCC Pizza Chef testet. Flere karakterer justert og FCCs første pizzaovn fjernet fra testen.

Oppdatert: 27. juli 2022, 18:05 9. mai 2020, 06:00

