Niklas Plikk 25 Juli 2020 12:03 Først publisert 9 Mai 2020 06:00

Oppdatert 24. juli: Ooni Fyra testet.

Pizzaer kommer i alle mulige størrelser, fasonger og typer, og selvfølgelig kan du lage en god pizza uten spesialutstyr. Men uansett hva du gjør hjemme vil du sjelden eller aldri kunne lage en like god pizza som de gjør på pizzarestauranter, og det hele koker ned til én ting: Det blir ikke varmt nok.

Dedikerte pizzaovner kan nå temperaturer den vanlige ovnen eller grillen din bare kan drømme om, og det er kritisk for visse typer pizza. Frem til et par uker siden visste vi knapt at det eksisterte pizzaovner som de vi har testet, og hele testen har vært en liten åpenbaring på hjemmefronten for oss.

Følg med, så forklarer vi litt nærmere.

Hva gjør en pizzaovn som en vanlig grill ikke kan?

Selv om de ser små og søte ut, kan noen av disse pizzaovnene nå temperaturer på hele 500 grader celsius.

Ovnen din hjemme på kjøkkenet makser nok ut på 275 grader, og mister også mye varme så fort du åpner opp døren. Grillen din på terrassen blir nok enda varmere, kanskje 350 grader, men også her forsvinner varmen så fort du åpner opp lokket.

Overflaten på pizzasteinen måler nesten 500 grader celsius lengst bak, noe som er ypperlig for å lage en perfekt napolitansk pizza. Niklas Plikk, Tek.no

Jevn og høy varme er kritisk, spesielt for det som anses som den mest ikoniske italienske pizzaen: Napolitansk pizza. Altså pizza fra Napoli i Italia, hvor de har bakt enkle, men ekstremt velsmakende, pizzaer i vedfyrte steinovner i hundrevis av år. Kanten på pizzaen er større og boblende, og du er nesten nødt til å brette pizzabiten for å spise for å ikke miste ingrediensene på tallerkenen. Dette er altså noe helt annet en for eksempel en romersk pizza, som er tynnere og ganske «crispy» gjennom hele, med fyll helt ut til kantene.

Med en temperatur på mellom 400 og 500 grader blir pizzaen stekt på mellom ett og to minutter. Deigen blir gjennomstekt og nydelig, og siden det går så raskt får du både den «krispe» stekeskorpen fra flammene, samtidig som deigen beholder elastiteten og tyggemotstanden du ville ha mistet i en kaldere ovn. Ingrediensene på toppen vil også varmes opp uhyre raskt, men forblir «ferske» i smaken siden de bare er i ovnen i ett til to minutter.

Dette kan etterlignes på ulike vis på enten grillen eller i ovnen hjemme, og vi skal teste hvordan Austin and Barbeques «pizzainnsats» gjør det i grillen, men helt det samme vil det ikke bli.

Disse har vi testet

Product Ooni Koda Ooni Fyra Gozney Roccbox Flying Culinary Circus Table Top Pizza Oven Classic (Rustfritt) Austin and Barbeque Pizzainnsats 4590 NOK Vekt 9,25 kg 10 kg 20 kg 8 kg 4,2 Maks pizzadiameter 33.7 cm 33.7 cm 31,5 cm 36 cm 33,5 cm Maksimal oppgitt temperatur 500 grader 500 grader 500 grader "Høy varmeevne" - Brensel Gass Trepellets Gass eller ved Gass Ingen (settes på vanlig grill) Tilgjengelige farger Sort Sort Grønn, grå Rustfritt stål Rustfritt Medfølgende tilbehør Ingenting Ingenting Pizza-spade i rustfritt stål, gasslange (passer ikke norske beholdere), bærestropp og oppsett for å bruke ved som brensel Ingenting Ingenting

Slik har vi testet

Både Ooni og Gozney er tydelige på at pizzaovnene deres er skapt for å lage skikkelige napolitanske pizzaer, så derfor var det naturlig for oss å ha dette som utgangspunkt da vi skulle bestemme oss for oppskrifter å bruke. Modellen fra Flying Culinary Circus nevner ikke hva slags pizzatype ovnen er best for, men har en oppskrift på en pizzadeig uten gjær på esken, så vi lagde den i tillegg for deres ovn.

Vi testet ut en rekke forskjellige deigoppskrifter før vi landet på to som ble testet på samtlige ovner: Én enkel og én litt mer avansert.

Den første og enkleste består av billige og helt enkle ingredienser, med vanlig siktet hvetemel (ikke Tipo 0 eller Tipo 00) og vanlig tørrgjær. Oppskriften fant vi i Lofthus Samvirkelags pizzabok.

En pizzadeig har ikke så mange avanserte ingredienser, men lag den en dag i forveien for best resultat. Niklas Plikk, Tek.no

Den mer avanserte deigen er surdeigs-varianten som Ooni anbefaler. Det forutsetter at du har en surdeigsstarter du kan bruke, og at du har skikkelig finmalt italiensk mel (Tipo 00).

Begge pizzadeigvariantene fikk heve over natten, og var ute i cirka 40 minutter før de ble strekt og stekt i ovnen.

Som topping gikk vi for en enkel margheritapizza: Bare tomatsaus med litt fersk oregano blandet inn, toppet med fersk mozzarellaost og litt basilikum for pynt.

I tillegg lagde vi indiske nanbrød for å se hvordan ovnene fungerte til noe annet enn bare pizza. Vi tenkte nanbrød ville passe godt, da det vanligvis stekes i kjempevarme tandooriovner, og krever høy varme på steingulvet de blir lagt på. Det skulle vise seg at dette fungerte helt utmerket på samtlige ovner!

En osteblanding med like deler av cheddar, mozzarella, gruyere og gouda ble en suksess. Niklas Plikk, Tek.no

Slik vurderer vi

Dette er kriteriene vi har lagt vekt på i testen vår:

Makstemperatur. Det er kritisk for en pizzaovn å bli skikkelig varm for å kunne lage en skikkelig god napolitansk pizza. Blir det kaldere vil ikke pizzaen stekes raskt nok, og du vil miste mange av de typiske karakteristikkene ved en slik pizza, og du får bare en «vanlig» hjemmelaget pizza. Tro oss, forskjellen er stor.

Jevnhet i varmen. Hvis ovnen er varm på feil sted blir det ingen god pizza. Dette skulle vise seg å være et svært avgjørende punkt i testen vår.

Enkelhet. Hvor lett er det å komme i gang? Hvor lett er den å bære rundt? Hvor lett er den å rengjøre?

Pizzaen. Ingenting er mer avslørende for pizzaovnens kvalitet enn sluttresultatet.

Pris. Vi har tatt hensyn til pris i denne testen, og vurderer ut ifra hva som gir deg mest for pengene.

Resultatene kort oppsummert:

Product Oppsett: I bruk: Resultat: Pizza Resultat: Naan Steketid for ferdig pizza: Temperatur bak på stein etter 30 min Temperatur midt på stein etter 30 min Temperatur foran på stein etter 30 min Målt temperatur på utsiden Ooni Koda Ovnen er så lett at den enkelt kan flyttes på og settes opp før man fyrer opp. Den blir fort varm, og krever ingenting annet enn gass. Temperaturen er definitivt høy nok bakerst i ovnen, men blir ikke like varm som Roccbox lengst frem. Det gjør at du må snu pizzaen oftere, som fører til litt lengre steketid. Du kan lage helt nydelig napolitansk pizza i denne ovnen. Deigen blir helt fantastisk med nydelig "leopard-prikker" på. Utmerket resultat for både vanlig deig og surdeig. Tomatsausen er fortsatt frisk, og all mozzarella smeltet godt utover pizzaen. God, men litt begrenset av høyden i ovnen. Varmen må skrus ned betydelig så det ikke brennes. Mellom 2 og 2:30 min 480 grader 430 grader 220 grader 165 grader Gozney Roccbox Desidert tyngst i testen med 20 kg, men kommer med bærestropp for å gjøre det enklere å flytte. Litt ekstra jobb hvis du vil bytte mellom gasstilkobling eller vedfyring. Sistnevnte krever også mer arbeid for å få igang. Temperaturen er høy og stabil, og den tykke steinen gjør at hele stekeflaten er god og varm. Dette reduserer steketiden totalt. Flammen bakerst er også vinklet litt vekk fra steinen, som gjør at deigen ikke brennes for fort. Hendig med temperaturmåler på utsiden. Også her får vi helt nydelig pizza. Bunnen er perfekt takket være den tykke pizzastein som absorberer mye varme, og spesielt surdeigen eser godt opp. Væske fra tomatsaus og mozzarella fordamper raskt vekk i flammene, og du blir sittende igjen med helt nydelige resultat, gang etter gang. Ble litt brent fordi vi ikke skrudde ned varmen, men ovnen er i hvert fall høy nok til at det ikke ble for brent. Godt og "chewy" resultat. 1:40 - 2:15 min 470 grader 425 grader 270 grader 170 grader Ooni Fyra Lett og enkel konstruksjon, men krever litt større avstand til huset ettersom det ryker godt ut av skorsteinen. Krever litt innsats å få flammen i gang, og jevnlig påfyll med pellets for å holde den gående. Ble raskest varm av alle modellene. Temperaturen kan bli skyhøy, langt varmere enn gassovnene, men kan reguleres ved å justere lufttilførselen via skorsteinen. Med dør og vedflammer blir varmen jevnere fordelt utover steinen, og krever færre pizzarotasjoner. Litt klønete å måtte ta døren av og på for hver gang man skal rotere pizzaen, men det hjalp godt å kunne henge døren under åpningen. Helt fantastisk resultat og på kortere tid enn de gassfyrte ovnene. Steinen ble jevnere varm over hele flaten, og bidro til fantastisk "leopard-prikker" både på kantene og under. Vedfyringen bidrar også litt til smaken og gir den lille prikken over i-en. Også her leverte Fyra godt, takket være den ekstreme varmen du kan få varmet opp steinen til på hele flaten. 1:30-2:00 min 530 grader 500 grader 400 grader 156 grader Flying Culinary Circus BBQ gassfyrt pizzaovn Til tross for en stor konstruksjon gjør de syltynne veggene ovnen lett å bære og plassere. Koble på gass, så er du igang. Den eneste ovnen i testen som måtte skrus sammen før man kunne begynne. Pizzasteinen blir veldig varm akkurat der gassflammene brenner den fra undersiden, men ikke ellers. Man kan fint ha hele hånden midt i ovnen uten for mye ubehag. Den ujevne varmefordelingen fører til brent bunn og ustekt fyll. At man også må lukke igjen døren for å holde igjen noe av varmen gjør det vanskelig å følge med på pizzaen. Steinen blir ganske varm, men ikke resten av ovnen. Pizzaen brant seg nesten fast under, mens fyllet var flytende på toppen. Resulterte i testens klart dårligste pizza. Prøvde deretter å skru ned temperaturen på ovnen, og da ble resultatet litt bedre, men steketiden nærmet seg ti minutter. Også med den gjærfrie deigen ble resultatet dårlig. Her ble resultatet mye bedre. Det gjør ikke noe at bare undersiden stekes siden naanbrødet ikke har noe topping, og vi kunne enkelt snu det for å steke andre siden. Bra resultat. 4-10 minutter 330 grader 350 grader 300 grader 200 grader Austin and Barbeque Pizzainnsats Forutsetter at du har en vanlig grill du kan sette den på. Akkurat litt for stor for vår grill (Weber Spirit 300), så lokket gikk ikke helt igjen. Målt tempereratur ble helt lik på hele steinen - 370 grader - og den lille "hulen" virket å være betydelig varmere enn hos Flying Circus-modellen. Vi skrudde ned gassvarmen direkte under steinen da ovnen var varmet opp, men lot brennerne på siden stå på for høy indirekte varme. Pizzaen ble passe godt stekt under på mellom 4-5 minutter, og varmen i hulen holdt seg betydelig varmere enn det vi så hos Flying Circus-modellen. Det gjorde at fyllet på toppen ble bedre stekt, men ikke i nærheten av de beste. Tilpasser man pizzaoppskriften til lavere temperatur kan du få god pizza her, men ikke napolitansk. Naan-brødet koser seg på en skikkelig varm stein, og temperaturen var så jevn at det var lett å kontrollere hvor stekt den ble. Bra resultat. 4-7 minutter 370 grader 370 grader 370 grader -

Ooni Koda – Den enkleste måten å lage perfekt pizza på hjemme

Det tok ikke lang tid før vi lot oss imponere av den lille pizzaovnen Ooni Koda. Ved første øyekast tenkte vi at den lette vekten og de tilsynelatende tynne veggene ville gjøre det vanskelig for den å holde på temperaturen, og at stripen med gassbrennere lengst bak ikke ville kunne avgi nok varme. Men det tok ikke lang tid før vi lot oss overbevise.

Etter flere iterasjoner er det tydelig at Ooni har lært seg å lage en pizzaovn som er både minimalistisk i uttrykket, samtidig som den er utformet slik at den oppnår ekstrem varme uten å slippe for mye av den ut.

Ovnen veier bare åtte kilogram, og pizzasteinen på innsiden er enkel å ta ut. Det er positivt både for enkelt å kunne flytte ovnen rundt eller ta den med på reise, eller hvis du vil rengjøre den.

Det følger ikke med en gasslange, så dette må du kjøpe i tillegg. Vi brukte en Weber-slange som koster rundt 450 kroner, men det kan nok hende du finner noe enda billigere. Bare Roccbox hadde en medfølgende gasslange, men den passet ikke norske gasstanker.

Så fort gasslangen er på plass er det lekende lett å komme i gang. Du skrur på gassen, vrir om på en vrider på baksiden av ovnen, og gassen antennes. Det skal sies at antenningen ikke alltid var like medgjørlig, men vi fikk til en god teknikk etter hvert ved å bare vri om litt ekstra forsiktig. Da ble gassen antent hver gang.

Ovnen var varm nok til pizzasteking etter cirka 20 minutter, men vi lot samtlige griller varmes opp i 30 minutter før vi sammenlignet temperaturene, for å være sikre på at de hadde nådd tilnærmet maksimal temperatur.

Vi målte Ooni Koda til å bli 480 grader celsius lengst bak på pizzasteinen, men «bare» 220 grader lengst frem. Flammene bakerst er såpass nære pizzasteinen også, som gjorde at du enten må være litt påpasselig hvor du plasserer pizzaen når den går inn i ovnen, eller være ekstra flink til å snu den ofte nok. Med litt trening fikk vi utmerket resultat hver eneste gang vi prøvde.

Flammene bakerst sørger for nydelig stekte kanter, varmen sprer seg godt ut til å treffe toppingen og fordampe all ekstra vann fra tomatsausen og mozzarellaen, og steinen er varm nok til å krispe opp pizzabunnen.

Ooni Koda selges for mellom 3.500 kroner og 4.200 kroner her i Norge, eller 279 euro hos Oonis egen butikk , og for den prisen synes vi du får ganske mye for pengene. Jo da, det er jo en nisjeprodukt for pizzaelskere, men før denne testen trodde vi at det ikke var mulig å få slike resultater uten en diger steinovn til mange, mange tusen kroner. Så feil kunne vi ta!

Obs: Det følger ikke med noe som helst av ekstrautstyr, så husk å kjøpe en pizzaspade også!

8.5 Meget bra Ooni Koda annonse Sjekk prisen Aldri har det vært enklere å lage en fantastisk god pizza som blir klar på under to minutter Fordeler Ekstremt enkel å bruke

Kjempelett

Enkelt å ta ut steinen for rengjøring

Billig

Lager knallgod pizza

Blir varm på bare 20 minutter

Klarer nesten 500 grader celsius Ting å tenke på Blir veldig varm utenpå

Gassen antennes ikke alltid like raskt

Flammene er litt for nære pizzasteinen i bakkant

Ingen temperaturmåler på utsiden

Gozney Roccbox – Den kompromissløse bautaen

Gozney Roccbox har vært på markedet helt siden 2016, og er på mange måter den ultimate utendørs pizzagrillen. Her trenger du nemlig ikke å velge om du vil ha en vedfyrt ovn eller bruke gass, her får du begge deler. Du skrur helt enkelt av det lille kammeret på undersiden, hvor den ene har rom for ved, mens den andre kan kobles til gass.

De tykke veggene i metall, dekket av farget silikon, sikrer også at ovnen holder seg varmere enn noen av de andre ovnene i testen, og en ekstra tykk pizzastein gir også den jevneste temperaturen ifølge våre målinger.

Etter 30 minutter oppvarming var den bakerste delen av steinen tett opptil 500 grader – 470 celsius – mens fremsiden fortsatt var på respektable 270 grader celsius. Sammenlignet med Ooni Koda får du også litt mer plass i høyden å boltre deg på, som gjør det litt enklere å lage ting som calzone i denne.

Vi liker også godt at gassen brennes som én stor flamme, pekende litt mot bakkanten av ovnen, i motsetning til Ooni Kodas stripe av mindre gassflammer. Dette sprer tilsynelatende varmen bedre, og det er litt større avstand mellom pizzasteinen og flammen, som gjør det lettere å kontrollere stekingen.

Vi har lånt vårt testeksemplar fra Gozneys hovedkvarter i Storbritannia, og gasslangen som følger med i pakken passer dermed ikke norske gassbeholdere. Det var imidlertid ikke noe større problem å kjøpe en gasslange og klemme den fast med en slangeklype til Roccboxen.

Pizzaene vi stekte i Gozney Roccbox ble nesten uten unntak helt perfekte hver eneste gang. Som med alle slike ovner, også profesjonelle, er du nødt til å rotere på pizzaen i løpet av stekeperioden, ettersom det er så mye varmere bakerst i ovnen enn foran. Dette var en enkel manøver med den medfølgende pizzaspaden, som attpåtil har som hull i seg for å slippe igjennom overflødig mel.

Som nevnt har Roccboxen den jevneste temperaturen på innsiden, og en litt mer indirekte flamme bakerst, som gjør det lett å kontrollere stekeresultatet. Du er naturligvis nødt til å følge med hele tiden, men det tar ofte under to minutter for en perfekt stekt pizza. Kanskje klarer du enda kortere steketid med enda tynnere deig og mindre fyll, men vi var godt fornøyde med cirka 120 sekunder for hver pizza.

Vi prøvde naturligvis også muligheten for vedfyring. Dette synes vi imidlertid var mer bry enn det var verdt. Vedkubbene er nødt til å være kortere enn 12,5 centimeter, og det er ikke mye plass å boltre seg på der bak. Dermed måtte vi frem med både øks for å kutte ned vedkubber til mindre biter, samt sage dem ned i passelige lengder. Det gikk greit å tenne på, men selv etter 30 minutter var ovnen «bare» rundt 370–400 grader. Det ble god pizza av dette også, men ikke like godt som med gass. Kanskje hadde det fungert bedre med enda hardere treverk (vi brukte tørket bjørk), men det hadde vi ikke anledning til å teste. Smaken fra vedfyringen synes vi ikke veide opp for det ekstra arbeidet som måtte bli lagt ned.

Alt i alt synes vi Gozney Roccbox er en strålende pizzaovn, selv etter fire år på markedet. Den hadde nok trengt en liten designoppdatering for å henge med utviklingen til Ooni, og vekten på hele 20 kilogram gjør den litt vanskeligere å bære rundt.

Roccbox holdes imidlertid tilbake av prisen. Det finnes tilsynelatende ingen norsk importør av ovnen, og den må bestilles fra selskapets egne sider. Der koster den 399 britiske pund, altså cirka 5000 kroner, inkludert frakt. Før den ankommer døren må du nok legge ut ytterligere 1200–1300 kroner for norsk moms. Så selv om du får en knakende god pizzaovn for denne prisen, er nok pengene bedre utnyttet hvis du kjøper en Ooni Koda.

8 Meget bra Gozney Roccbox annonse Sjekk prisen Den mest allsidige pizzaovnen Fordeler Høy og jevn varme

Klarer nesten 500 grader celsius

Flammen er vinklet bakover, som gir jevnere varmefordeling

Kan brukes med både gass og vedfyring

Pizza-spade følger med

Litt ekstra høyde innvendig åpner opp for flere muligheter

Temperaturmåler på utsiden Ting å tenke på Tung!

Soleklar dyrest

Blir varm utenpå, til tross for silikondeksel

Vedfyring krever langt mer innsats enn gassfyring

Vanskelig å ta ut pizzasteinen

Ooni Fyra - en fantastisk vedfyrt pizzaovn

Ooni Fyra var ikke med i vår opprinnelige test av pizzaovner, rett og slett fordi den ikke hadde kommet på markedet ennå. Nå er den sluppet, og kan på mange måter beskrives som en Ooni Koda med dør og skorstein, som drives av vedfyring fremfor gass.

Hele den nyeste generasjonen av Ooni-ovner ser veldig like ut. De har alle det samme pulverlakkerte karbonskallet, som gjør at vekten er svært lav sammenlignet med for eksempel Gozney Roccbox, og som ifølge Ooni selv byr på skyhøy varme takket være utformingen på innsiden.

Som andre slike dedikerte vedfyrte pizzaovner har Fyra en skorstein som stikker opp fra toppen av ovnen, en metalldør, en skuff på baksiden for brensel, samt et rør på baksiden hvor man kan helle på trepellets. Ooni har imidlertid gjort et par justeringer for å skille seg positivt ut fra konkurrentene, noe vi kommer tilbake til.

Når du får Fyra levert er alle delene pakket separat i esken, men du trenger ingen verktøy for å sette dem alle sammen. De to skorsteinsdelene sklir enkelt inn i hverandre, og vris fast og låses i selve ovnen. Et varmeskjold festes på innsiden for å spre flammene ut på stekeområdet, og pizzasteinen sklir enkelt inn. På baksiden er det enkelt å ta ut selve brenselkurven, og det samme med sylinderen man fester over den, hvor man senere kan helle trepellets inn for å holde varmen igang.

Det hele er rett og slett veldig enkelt å installere og komme i gang.

I motsetning til gassvariantene vi har testet, hvor man bare trenger å koble til gass, antenne og vente, er det litt mer styr med en vedfyrt ovn. Likevel skal Ooni ha skryt for å gjøre prosessen både enkel og forståelig i dokumentasjonen som følger med.

Ovnen er som sagt vedfyrt, men Ooni anbefaler å bruke trepellets. Vi fikk med en pakke bøkpellets fra Ooni, men vi prøvde andre pellets (eik) også uten problemer. Det viktigste er bare at de er kompakte, tørre og rene. Ooni selger også naturlige ildstartere som skal gjøre det lettere å antenne pelletsene, men dette fikk vi ikke med. Dette tror vi imidlertid kan være en lur investering for alle som kjøper en ovn som dette, da antenningen kan være et ganske irriterende punkt å stå fast på hvis du vil lage pizza til hele vennegjengen.

Vi løste det med litt tynne kvister, bark og treverk av bjørk vi hadde liggende, som vi la på toppen av pelletsene. Det antente raskt og enkelt, og vi passet på å ha skorsteinens åpning på maks for full antenning. Vi brukte cirka 800 gram pellets for en runde hvor vi nådde makstemperatur på rundt 530 grader, og deretter stekte tre pizzaer med litt lavere temperatur. Med litt lavere temperatur og effektiv baking kan du nok regne med enda mindre pellets for cirka fire pizzaer.

Mens de andre ovnene brukte opp mot en halvtime på å bli skikkelig varme, ble Ooni Fyra varm på bare et kvarter. Ooni sier dette gjelder deres andre ovner også, men vi fikk i hvert fall mye raskere varme på den vedfyrte ovnen. Og ikke bare ble det varmt, men soleklart varmest av ovnene i testen. Vi målte over 530 grader innerst i ovnen da flammene virkelig rullet, og 300 grader på fremsiden. Man kan regulere varmen delvis ved å justere på åpningen på skorsteinen, men ved et tilfelle lukket vi for mye, og drepte nesten flammene på innsiden.

Fyra krever også mer jevnlig oppsyn enn de gassfyrte modellene. Du må helle på pellets med jevne mellomrom for å holde varmen oppe, og drøyer du for lenge vil flammene dø helt ut. Fyller du pelletssylinderen helt full skal det holde i 15 minutter, men det er anbefalt at du putter på pellets i små doser oftere enn det. Vi merket at hvis man lot det brenne for langt ned kunne flammen fort snu, og gi så flammegufs opp gjennom pelletskurven, i stedet for via skorsteinen. Dette alene gjør det litt mer stressende å lage pizza med Fyra enn de gassdrevne modellene, og ikke noe du bare kan sette på i bakgrunnen alene mens du lager pizzaen.

Men hva med resultatet?

Det er her Fyra virkelig skinner. Som belønning for litt mer innsats i fyring og vedlikehold får man jevnere varme og enda bedre smak på pizzaen. Både surdeigspizzaen og den vanlige deigen gjorde seg utmerket i Fyraen, og den enorme varmen vi oppnådde gjorde underverker for pizzastekingen. Varmen var jevnere fordelt, noe som gjorde at vi ikke trengte å snu den like hyppig som med de andre ovnene. Dette veide opp for at det var litt mer klønete å styre med døren på ovnen, som må tas av og på hver gang pizzaen skal snus. Vi likte veldig godt at man kan henge døren via en liten krok på undersiden av ovnsåpningen, slik at man alltid var beredt til å sette på døren igjen når man var ferdig med å snu pizzaen.

Total steketid var jevnt over hakket kortere enn konkurrentene, men ikke noe nevneverdig. 30 sekunder her eller der spiller uansett ikke så stor rolle synes vi, så lenge resultatet blir såpass bra.

Med treverk som brensel i stedet for gass får du litt ekstra smak på pizzaen. Litt røyk setter igjen smak i ingrediensene, og de små, brente områdene på kantene og under pizzaen gir en ekstra dimensjon til hele opplevelsen. Rett og slett den beste pizzaen i testen.

Men til tross for best pizzaresultat plasserer vi Fyra under både Ooni Koda og Gozney Roccbox, rett og slett fordi vi føler at det er såpass mye enklere å bruke de gassfyrte ovnene enn vedfyrte Ooni Fyra. De gassfyrte modellene krever absolutt ingen forberedelse før du lager pizzaen, eller rengjøring i ettertid. Det gjør Fyra. Synes du det er helt greit er Ooni Fyra en strålende pizzaovn som er både enkel å bruke, lett å bære med seg og som gir fantastisk resultat.

8 Meget bra Ooni Fyra annonse Sjekk prisen En strålende vedfyrt pizzaovn, men det krever mer arbeid enn de gassfyrte konkurrentene Fordeler Kan bli ekstremt varm (over 500 grader!)

Blir raskt varm

Sprer varmen bedre over hele pizzasteinen

Trenger ikke å rotere pizzaen like ofte

Vedfyring gjør smaken hakket bedre

Enklere å ta med seg, siden man ikke trenger gass

Smarte løsninger med både dør og skorsteinlokk Ting å tenke på Litt mer krevende oppstart

Krever jevnlig vedlikehold av flammen (helle på pellets) for å holde seg varm

Blir mer grisete etter bruk enn gassovnene

Døren må tas av og på under baking

Kan være litt farlig å helle på pellets hvis det har gått for lang tid, og flammene skyter "bakover"

Austin and Barbeque Pizzainnsats – Hvis du vil øke pizzakvaliteten et par hakk

Det flommer ikke akkurat over av forskjellige pizzaovner på det norske markedet, så i vår søken etter gode utfordrere til Koda og Roccbox fant vi denne oppgraderte varianten av en vanlig pizzastein fra Austin and Barbeque. Det er rett og slett en liten innsats du putter på toppen av den vanlige grillen din, som isolerer og samler varmen i en liten metallhule, for å sikre enda høyere temperatur enn du ville fått på den vanlige grillen din.

Det er naturligvis en litt slem sammenligning å sette denne opp mot dedikerte ovner som Roccbox og Koda, men vi ville se hvor mye du kan få ut av en helt enkel boks, uten å bruke altfor mye penger.

Og vet du hva, resultatet ble faktisk ganske bra! Ettersom vi hadde mer kontroll over temperaturen og gassflammene her, kunne vi først sikre maksimal temperatur ved å ha grillen på maks i en halvtime, før vi dempet flammene direkte under steinen mens vi stekte pizzaen. Den holdt en jevn temperatur på hele 370 grader, noe vi faktisk var imponert over at vår aldrende Weber Spirit 300 klarte å gi.

Siden rommet den skal holde varmt er så mye mindre enn en stor grill, gjorde den også at fyllet på toppen av pizzaen ble bedre oppvarmet enn det vi så i Flying Culinary Circus’ dedikerte pizzaovn.

Vi brukte samme oppskrift og ingredienser som i de andre pizzaovnene, og det er tydelig at slike pizzaer gjerne trenger litt ekstra varme for å bli helt perfekte. For uten mye varme på toppen, blir fyllet litt mer fuktig enn vi hadde ønsket. Det blir heller ingen gylden og fin skorpe, selv om bunnen ble godt stekt og smakfull. Med litt bedre tilpasset oppskrift – altså litt mindre fuktig ost og en tomatsaus som har blitt litt kokt i forkant, vil dette kunne gi deg veldig god pizza. Også bedre enn en vanlig pizzastein, ettersom den holder bedre på varmen enn det store rommet i en grill kan gjøre.

Men helt napolitansk pizza ble det ikke, og sammenlignet med Koda og Roccbox er det en tydelig nivåforskjell.

6 Helt greit Austin and Barbeque Pizzainnsats annonse Sjekk prisen Fordeler Billig

Jevn varme på hele stekeflaten

Den kompakte "hulen" holder godt på varmen

Krever veldig lite innsats

Lagde godt naanbrød og grei pizza Ting å tenke på Krever at du allerede eier en grill

Begrenset makstemperatur

Varmen kommer hovedsakelig fra undersiden

Flying Culinary Circus BBQ Pizzaovn – God til nanbrød, men ikke pizza

På papiret virker Flying Culinary Circus BBQ Pizzaovn som en grei sak. Gassbrennere nederst, akkurat som i en grill, med en dedikert plass til en pizzastein på toppen. Stor innvendig plass gir deg mye boltreplass, og en metalldør skal sikre at ovnen blir skikkelig varm, og holder på varmen, når du skal lage mat.

Men i praksis ble dette et komplett mageplask. Gassbrenneren nederst sikrer at pizzasteinen blir jevnt over ganske varm, men det store innvendige arealet gjør at resten av ovnen aldri oppnår noen særlig høy temperatur. Allerede før vi la på den første pizzaen ante vi fare, da resten av ovnen ikke var særlig varm, selv etter 30 minutter oppvarming. Resultatet ble deretter. Etter fire minutter på steinen hadde toppingen begynt å bli litt stekt, men da var det allerede for sent for bunnen. Svimerker på undersiden, akkurat langs der gassbrenneren brant, gjorde dette til en fiasko. Vi fikk det verste av to verdener – brent bunn og ustekt topp.

Forsøk to gikk litt bedre. Vi lot ovnen varme seg opp igjen, dette tok cirka ti minutter, og skrudde deretter ned varmen betydelig. Nå kunne pizzaen ligge på lenger uten at bunnen ble svidd. Men da går også steketiden betydelig opp, og vi snakker en steketid på nærmere ti minutter. Da kunne vi jo like gjerne brukt vår vanlige ovn som også fint klarer 200–250 grader.

På esken til Flying Culinary Circus BBQ Pizzaovn har de også lagt til en oppskrift på en gjærfri pizzadeig, som de tilsynelatende anbefaler oss å lage. Vi prøvde, og resultatet ble nok en gang dårlig. Svidd bunn, ustekt topping.

Pizzaovnens vegger er også såpass tynne at vi tror mye av varmetapet helt enkelt skyldes dette, kombinert med et unødvendig stort innerrom. Vi synes også det er unødvendig klønete at steinen ligger på en rist, som gjør at alt av mel og pizzarester faller ned under brenneren. Dette gjør det enda vanskeligere å rengjøre skikkelig, sammenlignet med konkurrentene.

Stek heller pizzaen i ovnen enn denne.

OBS: I etterkant av publisering har vi blitt gjort oppmerksom på at FCC har kommet med en ny versjon av pizzaovnen, hvor flere av punktene vi har nevnt skal være adressert. Det inkluderer hengslet dør og bedre evne til å holde på varmen. Varmen er imidlertid fortsatt sentrert under pizzasteinen og ovnen er like stor. Den nye modellen skal testes og vurderes.