Her er nettbrettene til skolestart

Det finnes nettbrett i de fleste størrelser og prisklasser. Her er noen som egner seg til skolearbeidet.

Kamera Apple

Billige, mellomklasse og toppmodeller

Regneark, tekstbehandling, presentasjoner, e-bøker eller læringsprogrammer. Enten du arbeider selvstendig med skolearbeidet eller deltar i ulike fellesprosjekter, erobrer de tynne og lette nettbrettene stadig mer av den tradisjonelle skole-PC-ens oppgaver.

Nettbrett kombinert med tastatur

Samtidig blir også skillet mellom PC og nettbrett stadig mer uklar. Mens PC-ene får form og brukergrensesnitt som nettbrett, får nettbrettene tastaturer og programvare som gjør dem mer eller mindre til PC-er med et eget operativsystem.

Microsoft prøvde seg med en egen nettbrettversjon av Windows, kalt Windows RT. Det fungerte greit nok som en superenkel PC, men fikk aldri apper nok til å kunne erstatte et vanlig nettbrett med Android eller iOS. Når det heller ikke kunne kjøre standard PC-programmer ble det flopp.

Vanlig Windows på nettbrett

De nettbrettene som nå selges med Windows er vanlige PC-er i nettbrettformat. Med Windows 10 skal skillet være borte. Dette operativsystemet skal være det samme enten du har det på en PC, et nettbrett, i TV-en eller på mobiltelefonen. Da er det bare grensesnittet som endrer seg i takt med størrelsen på skjermen.

På neste side ser du en tabell der du finner pris på brettene med og uten mobilt Internett (plass for simkort), samt opplysninger om skjermstørrelse og antall piksler på skjermen.

Her er noen av brettene vi har testet, og vår vurdering av hvordan de fungerer til skolearbeid.

Under 2000 kroner:

Acer Iconia W1-810 (Foto Acer).

#3 Acer Iconia W1-810

Dette er den rimeligste av alle modellene vi har tatt med i denne oversikten. Den har Windows operativsystem, og en skjerm som måler 8,1 tommer. Vi synes skjermen er litt for liten for applikasjoner som regneark og Word, og skjermoppløsningen er heller ikke all verden. Har du en god smartmobil med stor skjerm gjør den nesten samme nytten.

Lenovo A10-70 (Foto Lenovo).

#2 Lenovo A10-70

Dette brettet selges enkelte steder for under 1000 kroner. Det er rimelig for et brett som har 10 tommer skjerm, men så er heller ikke skjermen så veldig god. Den duger til enkle oppgaver som tekstbehandling og regneark, men blir litt for treg om du vil lage presentasjoner med fine overganger og mulitmedieinnhold. Du kan få brettet med innebygget mobilt Internett, men da må du betale nesten det dobbelte.

Lenovo TAB 2 A10 (foto Lenovo).

#1 Lenovo Tab 2

Lenovo Tab 2 er et nyere og dyrere brett enn A10-70. Men setter du grensen ved 2000 kroner er dette antakelig det beste kjøpet du kan gjøre nå. Skjermen er stor og har full HD-oppløsning, noe som gjør det lettere å jobbe med tekst. Det har også en raskere prosessor enn forgjengeren, selv om heller ikke dette er noen maskin for de aller tyngste oppgavene.

2000 til 4000 kroner:

Samsung Galaxy Tab A Foto: Espen Irwing Swang, Tek.no

#8 Samsung Galaxy Tab A 9.7

Samsung er den nest største produsenten av nettbrett, bare slått av Apple. Dette er det foreløpig nyeste brettet fra Samsung, og har 9,7 tommer stor skjerm. Det er samme størrelse som skjermen på iPad. Men oppløsningen er lav, og prosessoren er ikke like kraftig som på enkelte andre brett i denne klassen. Det fine er at den kommer med Microsoft Office ferdig installert.

HTC Nexus 9 var det første nettbrettet med Android 5.0. Foto: Espen Irwing Swang, Tek.no

#7 HTC Google Nexus 9

Vi hadde nok forventet at Google Nexus 9 skulle være litt kraftigere med tanke på ytelse og grafikk, særlig fordi Nexus er Googles referansemerke. Det betyr at du vil få systemoppdateringer raskere til dette brettet enn til andre nettbrett, som har egne brukergrensesnitt på toppen av Googles. Som skolebrett mener vi den største svakheten er mangel på plass for minnekort. Skjermen er også litt liten.

Samsung Galaxy Tab 4 (foto Samsung).

#6 Samsung Galaxy Tab 4 WiFi

Denne modellen er forløperen til nye Tab A 9.7. Det har litt svakere kamera, men er ellers like kraftig og har litt høyere skjermoppløsning enn Tab A. Billigere er den også, så om den fremdeles er å få tak i der du handler brettet ditt, er dette et greit valg. Den har ikke Microsoft-programmene ferdig installert, men disse kan nå lastes ned gratis fra Google Play.

Samsung Galaxy Tab Active

#5 Galaxy Tab Active 4G

Vi skal ikke si så mye om dette brettet, for egentlig er det bare en vanntett og forsterket utgave av Tab 4 med 8-tommer skjerm. Om skolehverdagen din inneholder mye feltarbeid kan dette kanskje være noe å tenke på. Ellers anbefaler vi en kraftigere maskin med større skjerm og bedre skjermoppløsning.

Lenovo Yoga Tablet 2 Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

#4 Lenovo Yoga Tablet 2

Med full HD-skjerm på 10 tommer er Lenovo Yoga Tablet 2 godt egnet for de fleste skoleapplikasjoner. Dette brettet har også en innbygget fot, som gjør det med behagelig å arbeide med brettet på pulten. Denne kommer ikke med Microsofts Office-pakke ferdig installer, men også her kan du hente en gratisversjon av programvaren fra Google Play.

#3 Apple iPad Air 16 GB WiFi

Apples iPad har lenge vært det mest populære nettbrettet. iPad Air 2 er ikke noe rimelig nettbrett, men om du stripper det for minne og mobilt internett blir prisen straks mer overkommelig. Skjermen er superduper, og Apple er gode på både design og brukergrensesnitt. Ytelsen er god, og Apple har egne gratisprogrammer som tilsvarer de du får i Microsofts Office. Men uten plass for minnekort blir 16 GB fort litt for lite.

Galaxy Tab S 10.5.

#2 Samsung Galaxy Tab S 10.5 WiFi

Galaxy Tab S er toppmodellen til Samsung, og er utstyrt med kraftig maskinvare og en skjerm som ikke kan beskrives som annet enn fantastisk. Modellen er rask, og har sikkerhetsløsninger som gjør at du kan beskytte skolearbeidet ditt mot uønsket snoking. Den har også kamera med fotolys. Det kan komme godt med om du vil bruke brettet for å dokumentere. Nå kan du også laste ned Microsoft Office til Tab S 10.5. Brettet finnes også i en versjon med 8 tommer skjerm, men til skolearbeid er denne størrelsen bedre.

Samsung Galaxy Tab 10.1 2014 Edition. Foto: Espen Irwing Swang, Amobil.no

#1 Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition

Samsung gjorde én stor tabbe da de kom med dette brettet – de kalte det for 2014 Edition. Det førte til at når 2014 gikk over i historien, så stoppet også salget av dette brettet opp. Som skolebrett er det fremdeles det mest praktiske du kan få til under 4000 kroner. Hovedgrunnen til dette er at brettet kommer med en spesialpenn (S-Pen), slik at du kan skrive, tegne eller navigere ved hjelp av pennen. Brettet har til og med programvare som gjør at du kan håndskrive formler og matematiske oppgaver med pennen, og få brettet til å regne ut svaret for deg.

Over 4000 kroner:

Noen av brettene vi har nevnt tidligere finnes også i dyrere varianter med mer minne og innebygget mobilt Internett. Det gjelder for eksempel for iPad Air, som i fullversjon med 128 GB minne og 4G koster 6885 kroner.

Lenovo Yoga Tablet 2 Pro har 13 tommer skjerm og projektor.

#5 Lenovo Yoga Tablet 2 Pro

Dette brettet skiller seg fra de andre brettene ved at det har en innebygget projektor. Det er ikke vanskelig å se for seg at dette kan ha stor underholdningsverdi, og sikkert er nyttig i enkelte situasjoner. Men det er neppe projektoren du vil få mest bruk for om du skal bruke brettet til skolearbeid eller studier. Så har brettet også andre kvaliteter, som ekstra stor skjerm med høy oppløsning, innebygget fot, og kraftig maskinvare.

Sony Xperia Z4 Tablet er vanntett.

#4 Sony Xperia Z4 Tablet

Av de rene Android-brettene er dette for tiden vår favoritt. Grunnen er så enkel som at brettet har fantastisk skjerm og er det letteste på markedet, samtidig som det er vanntett. Skal du fylle sekken med bøker, ladere og andre saker du vil trenge, gjør det ikke noe at brettet veier svært lite. Enda bedre vil du merke det om du må sitte med brettet i hendene mens du leser pensumlitteratur. At den svært lyssterke skjermen som gjør det behagelig å lese ute i sola trekker også opp.

Tastaturet til Surface 3 er ekstrautstyr. Foto: Espen Irwing Swang, Tek.no

#3 Microsoft Surface 3

Er dette et nettbrett eller er det en PC? Microsoft Surface 3 er en vifteløs PC i skjermbrett-format. Det kjører vanlig Windows, så du kan bruke det akkurat som du er vant til med en PC. Bakdelen er at maskinvaren ikke er veldig sterk, og at du her betaler relativt mye for en temmelig enkel PC med Intel Atom-prosessor og «bare» 64 GB minne. Fordelene er åpenbare. Du kan bruke alle verktøyene som gjør det enkelt å samarbeide med andre PC-brukere. Du kan også kjøpe med en spasialpenn som lar deg gjøre notater direkte på skjermen, og et tastatur-cover som gjør nettbrettet til en laptop.

ASUS Transformer Book Chi (Foto Asus).

#2 Asus Transformer Book T300 Chi

Om du vil legge litt mer penger I en nettbrett-PC, har Asus et godt alternativ. Denne har Intel Core-prosessor, og kommer med et tastatur som du kan ta av. Du kan velge mellom ulike konfigurasjoner, noe som selvsagt påvirker både ytelse og pris. Tastaturet er trådløst, noe som betyr at brett og tastatur må lades hver for seg. Samtidig gir dette større fleksibilitet. Tastaturet er godt å skrive på, men som laptop blir enheten litt baktung, og brettet kan falle ut av magnetfestet.

Surface Pro 3. Foto: Espen Irwing Swang, Tek.no

#1 Microsoft Surface Pro 3 i5

Også dette brettet kommer med ulike konfigurasjoner, men velger du en midt på treet-variant med i5-prosessor og 256 GB minne kommer du ikke så galt ut av det. Fordelene er de samme som ved andre Windows-maskiner, i tillegg til at du her får mer maskinkraft enn det Asus Transformer Book T300 Chi byr på. Surface Pro 3 har også en standard fullstørrelse USB-kontakt, noe Asus mangler. Du kan bruke en spesialpenn på brettet, på samme måte som med Surface 3. Pennen er tilleggsutstyr. Det er også tastaturet, som henter strøm fra brettet. Det har også lys i tastene. Fordelen med Surface Pro 3 er at du ikke trenger å velge mellom skole-PC og nettbrett – her får du nemlig begge deler. Ulempen er at det gir fra seg en del viftestøy, og at det gjør et solid innhugg i studielånet.

Oversikt over skolebrett

Modell Pris (Pris uten 4G) Skjermstørrelse Skjermoppløsning OS Acer Iconia W1-810 — (995) 8 1280 x 800 Windows Apple iPad Air 2 5175 (3610) 9,7 2048 x 1536 iOS Apple iPad Mini 2 3990 (2290) 7,9 2048 x 1536 iOS Asus MeMo Pad 10 (ME103K) — (1649) 10,1 1280 x 800 Android Asus Transformer Book T300 Chi — (6498) 12,5 2560 x 1480 Windows HTC Google Nexus 9 16 GB 4690 (2990) 8,9 2048 x 1536 Android Lenovo Tab 2 A10-70 2945 (1990) 10,1 1920 x 1080 Android Lenovo A10-70 1790 (990) 10,1 1280 x 800 Android Lenovo Yoga Tablet 2 3395 (2387) 10,1 1920 x 1080 Android Lenovo Yoga Tablet 2 Pro 4G 4888 (4474) 13,3 2560 x 1440 Android Microsoft Surface 3 — (5390) 10,8 1920 x 1280 Windows Microsoft Surface Pro 3 i5 — (9669) 12 2160 x 1440 Windows Samsung Galaxy Tab 4 10.1 2990 (2175) 10,1 1280 x 800 Android Samsung Galaxy Tab A 9.7 4G 3333 (2685) 9,7 1024 x 768 Android Samsung Galaxy tab Active 4G 4414 (3779) 8 1280 x 800 Android Samsung Galaxy Tab Note 10.1 2014 — (3290) 10,1 2560 x 1600 Android Samsung Galaxy Tab S 8.4 3674 (2871) 8,4 2560 x 1600 Android Samsung Galaxy Tab S 10.5 4468 (3785) 10,5 2560 x 1600 Android Sony Xperia Z3 Tablet Compact 3731 (3003) 8 1280 x 720 Android Sony Xperia Z4 Tablet 4G 5990 (4990) 10,1 2560 x 1600 Android Åpne fullskjerm Mer +

2. august 2015, 06:00

