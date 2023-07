Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Robotgressklippere uten kantledning - Best i test

Robotgressklippere uten en tråd

Lei problemer med kanttråd? Da kan disse seks maskinene være løsningen.

Kamera Ole Henrik Johansen / Tek.no

Robotgressklippere er en fin måte å frigjøre mer fritid på – så du kan gjøre andre ting mens den holder plenen din i sjakk. De fleste slike roboter trenger en kanttråd for å vite hvor den kan kjøre eller ikke. Men det finnes alternativer.

Vi har nå testet seks alternative robotgressklippere som ikke trenger en slik kabel for å fungere. De tar heller i bruk andre muligheter som GPS, kunstig intelligens og kameraer. På den måten slipper du styret det kan være med å finne bruddet i grensekabelen, eller legge den om på grunn av endringer i hagen.

Siden dette er siste skrik innen robotgressklippere, koster de også en god del. I denne testen strekker maskinene vi har tatt inn fra rundt 18.000 kroner og oppover til nesten 55.000 kroner.

Merk at flere av maskinene kan leveres i flere størrelser. Så trenger du en maskin som kan håndtere et areal som er mindre enn varianten vi har testet, kan også prisen være noe hyggeligere.

PS: Vi testet Segway sin maskin allerede i 2022. Da fikk den en 10/10-karakter, men vi hadde på det tidspunktet ikke noen andre maskiner å sammenligne med annet enn tradisjonelle robotgressklippere med tråd. Nå har den altså blitt vurdert mot andre alternativer som alle har til felles at de ikke trenger nettopp kanttråd for å fungere, og karakteren er noe justert.

Modellene vi har testet. Fra venstre: Stiga, Ecovacs, Husqvarna, Worx, Segway og EcoFlow. Kamera Ole Henrik Johansen / Tek.no

Be om hjelp før du handler

Før du løper i butikken, er det greit å poengtere at ikke alle hager kan ha en robotgressklipper uten kanttråd. Som oftest er det ikke noe problem, men siden maskinene har litt andre krav til for eksempel sikt mot himmelen, siden de jo orienterer seg via GPS, kan det være utfordringer det kan være greit å vite om før du handler.

Vi vil derfor anbefale deg å snakke med en fagperson om du er i tvil. Da kan du få en vurdering av hagen din, slik at du ikke gjør et eventuelt bomkjøp.

Ved å få en befaring, vil du samtidig kunne avdekke eventuelle andre utfordringer som hagen din kan by på. Ofte vil man oppleve at det trengs litt justeringer i starten før alle potensielle feller for klipperen er tatt vekk.

I denne testen har vi tatt installasjonen av alle maskinene selv, nettopp for å prøve ut hvor godt de kommuniserer med ladestasjon, finner satellitter og nettverk. Men er du usikker på denne jobben, vil en installasjon av en fagperson fort være velanvendte penger.

PS: Siden det ikke er for mange maskiner på markedet som ikke trenger kanttråd, anså vi det som viktigst å få med de alternativene som finnes. Selv om det altså innebærer en del forskjell i både pris og kapasitet.

Vil du vite mer om hvordan en robotgressklipper fungerer?

I lenken rett nedenfor kan du lese alt du trenger å vite.

Resultatene kort oppsummert

9 Segway Navimow H3000E Bytt 9 Ecovacs GOAT G1 Bytt 8.5 Husqvarna Automower 430X NERA Bytt 8.5 Stiga Stig-A 1500 Bytt 7.5 EcoFlow Blade Bytt 6.5 Worx Landroid Vision M600 Bytt

Best i test: Segway Navimow H3000E

Forrige Neste Ole Henrik Johansen / Tek.no Ole Henrik Johansen / Tek.no Ole Henrik Johansen / Tek.no

Vi ga denne maskinen toppkarakter da vi testet den i fjor. Nå har vi for første gang kunnet sammenligne denne med flere tilsvarende modeller som ikke trenger kanttråd, og fortsatt er dette en meget gjennomført maskin. Men noe er det likevel å sette fingeren på.

Her får du en robot som er meget enkel å sette opp selv, hvor du via en god og intuitiv app går igjennom installasjonen steg for steg. Du får hele tiden tilbakemelding om hvor god dekning du har når du kjører opp ruten rundt i hagen, slik at du vet det ikke blir noen problemer med signalene. Maskinen fungerer også greit som den kommer ut av esken, men i vårt tilfelle har vi testet med «VisionFence» installert. Et system med et kamera som gjør at roboten blir enda bedre til å se ulike hindre og navigere smartere.

Appen gir deg varsler dersom det er noe du bør være klar over, og samtidig får du en god oversikt over hvor klipperen har klippet. Maskinen bruker 4G til å kommunisere med mobilen din dersom du er utenfor Wifi-dekning, og datapakken er gratis det første året. Etter det virker det som du må betale rundt 30 euro i året for dette. Det er naturligvis verdt å ta med i totalen.

Navimow er meget støysvak, og plager i så måte ingen med støy. Dette er den samme maskinen vi testet i fjor, og en av tingene som ikke er fullt så bra med den er fremkommeligheten. Det vil si, den er meget god til å ta seg frem og ikke «gi opp» når den kjører fremover, men den er ikke spesielt god til å rygge. Da har den en tendens til å spinne fort. Her er det åpenbart et forbedringspotensial. Men siden den har såpass enkelt for å ta seg frem når den kjører fremover, klarer den seg likevel som aller oftest uten problemer. Under vår testperiode satte den seg ikke fast en eneste gang. Men spant gjorde den nå og da.

Og den har en velfungerende regnsensor, som stopper den fra å legge ut på de vanskeligste kjøreforholdene. Vått gress er noe alle robotgressklippere vil slite med.

Utover det så er dette en robotgressklipper som etterlater seg et meget god klipperesultat. Du vil få et mønster i plenen, siden klipperen går i et fast mønster, i motsetning til for eksempel Husqvarna sin robot, som går litt mer vilkårlig. Roboten er dessuten flink til å oppdage hindringer og dyr.

Du får denne roboten fra Segway i flere ulike størrelser, og vi har altså testen den største modellen. Til prisen, sammenlignet med Husqvarna og Ecoflow – som begge klarer omtrent samme areal – er denne roboten fra Segway det rimeligste alternativet.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Segway Navimow H3000E 9 Imponerende sitat Den første maskinen uten kanttråd er den beste Fordeler + Meget god app

+ Enkel å sette opp

+ God fremkommelighet – fremover

+ Takler stort areal

+ Fås i flere størrelser/kapasiteter

+ Oppdager hindre og dyr

+ Fungerer best med VisionFence

+ Meget støysvak Ting å tenke på — Kostbar

— Spinner lett når den skal rygge

— VisionFence er ofte ekstrautstyr

— Krever datapakke etter hvert

Mye for pengene: Ecovacs GOAT G1

Forrige Neste Ole Henrik Johansen / Tek.no Ole Henrik Johansen / Tek.no Ole Henrik Johansen / Tek.no

Ecovacs er en produsent vi har vært borti tidligere, men da i form av robotstøvsugere. Men de lager også roboter som kan ta seg av gressklipping.

Og det gjør de overraskende godt – til en pris som ligger langt under det mange av de andre maskinen i denne testen koster. Så klarer du deg med det arealet denne klipperen fikser, altså opp til 1600 kvadratmeter, er dette en kandidat du virkelig bør merke deg. Du får også testvinneren fra Segway med tilsvarende kapasitet, men denne blir dyrere enn Ecovacs’ alternativ.

Vi liker godt appen til Ecovacs, og selve installasjonen er ingen problem å fullføre. Du får en ryddig steg-for-steg-løsning med forklarende tekst og bildeeksempler. Det eneste vi synes virker litt tungvint med denne roboten er at du får med egne signalstolper som brukes til å sikre god dekning i hagen. Disse må stå slik at de er i siktlinje med ladestasjonen, og trenger i tillegg store batterier (LR20, også kalt D-batterier).

Selve installasjonen av disse går helt smertefritt, og vi hadde ingen problemer under testperioden. Men du vil på et tidspunkt måtte passe på at disse har batteri - og ikke minst syns de ganske godt i hagen.

Men når det er sagt så er det lite annet vi har å utsette på denne modellen. Under vår testperiode har den vært meget selvdreven og problemfri, og ikke minst flink til å merke når det regner.

Roboten har blant annet et 360-graders kamera på toppen av maskinen, som gjør at den er meget flink til å oppdage hindre og dyr. I appen ser du dessuten et ganske detaljert kart av hagen din, hvor den tegner inn hvilke områder den har kjørt, og hvor det eventuelt er hindre. Litt på samme måte som Segway gjør.

Dessuten har ladestasjonen en egen børstemekanikk som passer på at dette kameraet er rent til enhver tid.

Maskinen gir et godt klipperesultat, og kjører etter et mønster. Hvilken vinkel du ønsker på det faste mønsteret kan du enkelt endre i appen. Det er også en stillegående modell som ikke vil plage naboene dine.

Alt i alt imponerer Ecovacs GOAT G1 oss til prisen, og er uten tvil den maskinen som gir deg mest for pengene i denne testen.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Ecovacs GOAT G1 annonse Utvalgte butikker 17999 hos Komplett Sjekk nå 17999 hos Elkjøp Sjekk nå Billigste hos Se alle priser 17999 hos Komplett Sjekk nå 9 Imponerende sitat En smart løsning som er langt billigere enn mange andre trådløse klippere Fordeler + Enkel og god app

+ God fremkommelighet

+ God til å oppdage dyr og hindre

+ Godt løftehåndtak

+ Mye for pengene

+ Støysvak

+ Billig, sammenlignet med mange av de andre i testen

+ Grei arealkapasitet Ting å tenke på — Trenger egne stolper

— Disse stolpene trenger batterier

— Blir fort dugg over skjermen

— Takler mindre areal enn de beste

Arbeidsjernet: Husqvarna Automower 430X Nera

Forrige Neste Ole Henrik Johansen / Tek.no Ole Henrik Johansen / Tek.no Ole Henrik Johansen / Tek.no

Testens desidert dyreste maskin kommer fra Husqvarna, men det er også det eneste vi har å utsette på den. Husqvarna har i mange år laget meget gode robotgressklippere, og stakk også av med seieren i vår forrige test av tradisjonelle klippere. Men i denne testen blir prisforskjellen litt for drøy.

Likevel er dette en robot som har den største kapasiteten i denne testen, og du kan også få både større og mindre varianter av Automower. Klarer du deg for eksempel med 2200 kvadratmeter så er det mange tusen kroner å spare.

Appen til Husqvarna har vi lite å utsette på, og den fungerer like stabilt som selve roboten gjør. Dette er en maskin som vil få jobben gjort med et klipperesultat som er blant testens beste. Siden roboten ikke går i et gitt mønster, får du ikke noen striper i plenen, slik at plenen ser nesten mer ut som et helt teppe uten sømmer.

Maskinen kjøpes altså sammen med et EPOS-kit for at den skal kunne brukes uten kanttråd. Denne ekstrapakken består av to deler der den ene monteres på maskinen, mens selve GPS-mottageren kan og bør plasseres høyt og synlig. Det var ingen problem for oss å montere denne roboten, hvor appen guidet oss greit igjennom, men det kan være lurt å få en fagperson til å hjelpe deg om du er usikker.

Selve roboten er ganske stor, og har den beste skjermen i testen. Du har en stor stopp-knapp og et funksjonshjul utenom skjermen, og det hele er enkelt å bruke om du vil styre roboten direkte utenom appen. Vi liker designen på roboten, og lysene i fronten gjør at den er enkel å få øye på.

Som vi har nevnt så har maskinen et meget godt klipperesultat, og i tillegg har den en beskyttelsesplate som sitter over knivene som gjør gir økt holdbarhet. Roboten er dessuten flink til å oppdage hindringer og dyr, men du må huske å aktivere dette via appen eller i menyen på roboten. Rett ut av esken var ikke disse funksjonene aktivert.

Alt i alt er Husqvarna Automower 430X Nera en meget gjennomført og solid robotgressklipper. Men vi syns den blir i overkant dyr til å kjøre seg helt opp i toppen i denne testen. Men det er et produkt man trygt kan anbefale om prisen ikke skremmer deg.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Husqvarna Automower 430X NERA 8.5 Meget bra sitat Du betaler en god del mer, men får også en robotgressklipper av ypperste kvalitet. Fordeler + Enkel og god app

+ Meget god fremkommelighet

+ God til å oppdage hindringer og dyr – må aktiveres i appen

+ God skjerm

+ Tøft design

+ Støysvak

+ Takler størst areal i testen

+ Finnes i flere størrelser Ting å tenke på — Koster betydelig mer enn resten i testen, med tanke på at du må kjøpe med GPS-muligheten utenom.

— Stor og tung

Liten og kompakt: Stiga Stig-A 1500

Forrige Neste Ole Henrik Johansen / Tek.no Ole Henrik Johansen / Tek.no Ole Henrik Johansen / Tek.no

En annen robotgressklipper som gjør en solid og ryddig jobb er denne maskinen fra Stiga. Og dette kan være et godt alternativ for deg som vil ha en liten og kompakt maskin til å holde opptil 1500 kvadratmeter med plen i sjakk.

Vi liker appen til Stiga, og den er enkel å bruke. Men det er litt hikke der nå og da, hvor appen trenger litt «tenkepauser» som virker unødvendige. Her vil vi kanskje tro at det kommer forbedringer etter hvert, for det virker å være programvarerelatert, men per nå er den litt treg.

Det er enkelt å installere denne roboten, og appen hjelper deg steg for steg igjennom prosessen. Men merk at når du skal kjøre opp yttergrensene til hagen din, så bør du holde deg ganske nært maskinen hele veien. Du kan nemlig bruke Bluetooth til å styre maskinen, og rekkevidden da er ikke all verden. Ved første forsøk ble vi stående noen meter unna roboten, og da mistet den kontakten. Og vi fikk ikke til å opprette den igjen, uten å starte prosessen på nytt. Altså ikke noe du ofte vil ha problemer med, men mer noe å være klar over.

Annet enn det er det lite vi har å sette fingeren på med med Stigas Stig-A. Riktig nok så er betjeningspanelet på selve maskinen litt spartansk, og vi skulle gjerne sett at du hadde en liten skjerm som ga informasjon og eventuelle feilmeldinger, men etter litt bruk så lærer du deg å bruke bare knappene også. Ellers er appen tingen å støtte seg til.

Denne roboten bruker 4G, og i appen fikk vi opp 750 timer med bruk før man eventuelt må kjøpe seg en ny datapakke. Dette er en kostnad man i alle fall bør være klar over på sikt.

Selve maskinen jobber effektivt og stille, og vil neppe plage naboen mens den holder på. Vi liker at du har en rekke klippemønstre å velge mellom i appen. Roboten er flink til å se hindre og dyr, og har god fremkommelighet. Og den lave vekten gjør at den etterlater seg minimalt med fotavtrykk.

Dette er med andre ord en robot vi fint kan anbefale deg. Den får jobben gjort uten noe videre problemer, men koster ganske mye i forhold til hvor stort område den klarer å betjene.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Stiga Stig-A 1500 annonse Billigste hos Se alle priser 33500 hos Traktor AS Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat En liten og nett maskin som får jobben gjort Fordeler + Enkel og god app

+ Meget stillegående

+ God fremkommelighet

+ Oppdager dyr og hindre godt

+ Grei arealkapasitet

+ Gode muligheter til å velge ulike klippeformasjoner Ting å tenke på — Relativt kostbar med tanke på hvor mye areal den klarer

— Appen er litt treg iblant

— Ingen skjerm

— Krever datapakke etter hvert

Lynrask: EcoFlow Blade

Forrige Neste Ole Henrik Johansen / Tek.no Ole Henrik Johansen / Tek.no Ole Henrik Johansen / Tek.no

Hadde denne testen skullet kåre en vinner på utseende alene, ville denne maskinen fra Ecoflow gjort rent bord. For dette er med god margin den mest futuristiske og stilige maskinen i testen. Noen vil kanskje si at de vinklede fremhjulene er litt i overkant merkelige, men resten av maskinen må vi si er råtøff.

Dette er den nest dyreste maskinen i testen, men virker å være bygget for å tåle det aller meste. Vi liker appen til roboten, og ikke minst måten den snakker til deg på. Man får Robocop-vibber så det synger etter. Men det er også et par ting ved denne roboten som ikke er fullt så gode.

Som nevnt har denne roboten noen helt særegne fremhjul, hvor de er vinklet innover. Men ser vi nøye etter så er dekket laget av flere mindre dekk, som igjen ruller utover. En spesiell løsning som ikke alltid er like enkel å bruke.

Det er nemlig enkelt å installere roboten, hvor du på samme måte som mange andre i denne testen får en ryddig steg-for-steg-prosess å gå igjennom. Men når du skal kjøre opp yttergrensene, merker vi fort at fremdekkene gjør den litt mer ustabil å styre. Spesielt om du skal kjøre over partier med litt løst underlag, som i vårt tilfelle, der vi har laget et parti med løs jord/sand, ender denne roboten med å «ploge» opp underlaget. Så du er altså avhengig av at plenen du skal ha klippet er fast og fin.

Denne roboten får uansett jobben gjort i en fei. Du har tre ulike moduser å velge mellom i appen, og velger du den raskeste metoden så blir denne maskinen rene Formel 1-doningen sammenlignet med resten. Men med økt hastighet må du også finne deg i noe mer støy. Samtidig er denne maskinen leddet, samt at klippepannen kan nivåreguleres. Så den er flink til å få et rett og jevnt resultat. Samtidig oppdager Ecoflow Blade hindre og dyr uten problemer.

Ved er par tilfeller fikk vi dog feilmelding når roboten skulle lade. Det viste seg at kontaktene på maskinen var litt møkkete, og at det derfor ikke ble god nok kontakt med ladestasjonen. Roboten har ingen skjerm som forteller deg hva som har skjedd om du ikke har appen for hånden, men den er likevel intuitiv å starte eller sende i ladestasjonen, samtidig som den sier hva som foregår på sitt robocop-aktige vis.

Alt i alt er dette en ganske god robotklipper om du har en plen som ikke har noe løst underlag. Men litt kronglete styring, litt støy og småtull med ladekoblingene gjør at den ikke når helt opp.

7.5 Bra fjerne Sammenlign EcoFlow Blade annonse Billigste hos Se alle priser 35990 hos Sparelys Sjekk nå 7.5 Bra sitat En rå robot å se på for deg som vil ha gresset klippet i en fei Fordeler + Lynrask

+ God til å se hindre og dyr

+ God app

+ Robust og futuristisk design

+ Godt klipperesultat

+ Takler stort areal Ting å tenke på — Fremhjulene er ikke alltid like praktiske

— Støyer mest i testen

— Litt problemer med ladekontakten

— Ingen skjerm

— Kostbar

Helt kurant: Worx Landroid Vision M600

Forrige Neste Ole Henrik Johansen / Tek.no Ole Henrik Johansen / Tek.no Ole Henrik Johansen / Tek.no

Denne roboten fra Worx skiller seg litt ut fra resten av maskinene i denne testen. Den trenger ikke GPS for å orientere seg rundt i hagen din, men bruker i stedet et avansert kamerasystem og kunstig intelligens for å skjønne hvor den skal kjøre. Det betyr at den gradvis vil lære seg hagen din å kjenne bedre og bedre.

Også denne roboten har en god app, og du blir geleidet steg for steg igjennom installasjonsprosessen. Under vår test så brukte vi litt tid på å få denne maskinen opp og gå. Det viste seg nemlig at wifi-mottaket på denne maskinen er dårligere ennde øvrige testmaskinene. Vi måtte derfor flytte en av ruterne våre nærmere hagen, men da fungerte også systemet uten problemer. Så dette er noe å tenke over.

Denne maskinen skal altså på egen hånd lese og tolke hagen din. Men det følger med magnetbånd i pakken som lar deg fortelle maskinen hvor den ikke kan krysse. Den ser nemlig ikke bratte «stup», så du må hjelpe den litt på vei. Det aller enkleste er om du ikke har en hage med nettopp slike bratte skråninger. Utenom det så følger det med andre typer markører som lar deg fortelle maskinen hvor den eventuelt kan krysse om du for eksempel må sende den over gårdsplassen for å klippe et annet område på den andre siden.

I starten trengte maskinen litt tid og hjelp for å komme skikkelig i gang. Det ble noen runder der den endte opp med å gå tom for strøm og ikke finne ladestasjonen sin. Nå skal det sies at det følger med et ganske lite batteri til Worx-roboten, og har du tilsvarende batteri fra andre Worx-enheter fra før, så kan du heller bruke disse for å få bedre levetid mellom stoppene på ladestasjonen. Men vi syns dette virker unødvendig, og at batteriet burde vært større når du kjøper klipperen.

Når maskinen først har fått inspisert ferdig, så gir den deg et godt klipperesultat, selv om den lager noe tynnere striper enn andre siden klippebredden er mindre enn flere andre maskiner. Den har også god fremkommelighet, men vi syns den ofte gir litt fort opp sammenlignet med andre maskiner når den kommer i krevende situasjoner.

Men når den først har lært seg området å kjenne, så blir den mer selvdreven. Og den er flink til å se hindre og unngå dyr.

Denne roboten er testens rimeligste, men klarer også bare halvparten av arealet sammenlignet med de neste på listen. Men for mange kan det hende at 600 kvadratmeter holder.

6.5 Helt greit fjerne Sammenlign Worx Landroid Vision M600 annonse Utvalgte butikker 16999 hos Komplett Sjekk nå Billigste hos Se alle priser 16990 hos Bauhaus Sjekk nå 6.5 Helt greit sitat En robot som trenger litt tid på seg. Fordeler + God app

+ Greit klipperesultat

+ God til å oppdage hindringer og dyr

+ Trenger ikke GPS-signal

+ Enkelt å skifte ut batteriet

+ Grei skjerm

+ Billig, sammenlignet med mange av de andre i testen

+ Finnes i flere størrelser Ting å tenke på — Svakt wifi-mottak

— Trenger tid til å lære seg området

— Finner ikke alltid ladestasjonen i starten

— Lite batteri som følger med

— Takler testens minste areal

— Ser ikke bratte nedoverbakker

Slik testet vi

I denne hagen har klipperne fått kjørt seg en etter en. Kamera Ole Henrik Johansen / Tek.no

Siden det er dårlig med plen her på VG-huset, ble testen utført i mer landlige omgivelser. I en hage på rundt 300 m², har de ulike klipperne fått bryne seg rundt en ukes tid hver. En størrelse som er langt mindre enn hvor mye plen de beste klipperne i denne testen kan takle.

Det ble lagt inn en pause mellom testene av de ulike modellene, slik at gresset fikk tid til å vokse litt mellom slagene. Da vi startet testen kom det tre uker med skikkelig tørke, så derfor tok denne testen noe lengre tid enn ventet.

Vi ser litt på hvordan maskinen er å montere, men produsentene anbefaler deg å få en fagperson til å gjøre denne jobben om du ikke er dreven. Vi syns likevel dette er en viktig del av testen, for å se hvor godt maskinene kommuniserer med ladestasjon, nettverk og så videre. Vi vektlegger videre hvor enkel appen er i bruk, hvor enkelt er det å endre tidsplaner, legge til områder og så videre. Har maskinen kjørt seg fast så kan det være befriende å enkelt sette denne i gang rett via maskinen enn å måtte løpe inn for å hente telefonen om du har glemt den inne. Derfor ser vi også litt på hvor enkelt dette eventuelt er.

Plenen har en rekke hindringer, som for eksempel et lekestativ med sklie, trampoline, frukttrær og ikke minst et glatt svaberg hvor gresset går rundt. Samtidig har vi flere hunder på området, så vi ser på hvor god maskinen er til å styre unna disse samtidig som vi ser på hvor god den er til å orientere seg rundt andre hindre. Under testperioden har vi med vilje gått foran disse maskinene, nettopp for å se om de oppdager oss.

Samtidig ble maskinene kun kjørt på dagtid, da man ikke ønsker å bruke disse maskinene nattetid med tanke på fare for å treffe på blant annet pinnsvin – selv om maskinene altså skal kunne avverge uønskede sammentreff med disse.

Vi ser også på hvordan robotene beveger seg, og hvor gode de er til å komme seg frem. Noen kan være ganske standhaftige og prøve lenge, mens andre kanskje gir opp litt for fort. Maskinene har også regnsensor, så alle ble testet på dette. Noen av maskinene fikk aldri prøvd seg på naturlig regn i testperioden, så noen måtte oppleve «regnvær» i form av en vannspreder. Vått underlag er disse robotenes største utfordring, og ofte grunnen til at de kjører seg fast.

Støy er alltid en faktor vi tar med. Selv om disse maskinene i hovedsak bråker mye mindre enn en tradisjonell, bensindreven klipper, er det likevel noe vi tar med i vurderingen. Noen kan «snike» seg rundt ubemerket, mens andre kanskje bør holdes i ladestasjonen på helligdager og søndager.

Vi ser også på klipperesultatet. Så lenge roboten er selvdreven nok, og takler punktene over, vil resultatet spille en rolle. I denne testen bruker alle robotene ganske like løsninger for hvilken type kniver som blir brukt. Men likevel kan de gi ulike måter å kjøre rundt på.

Til slutt kommer pris. Her ser vi på hvor god maskinen er til prisen du betaler, og hvor mye kapasitet du får.

Under testperioden har vi sett på:

Hvordan er maskinen å sette opp, og hvordan er den å bruke via app og direkte på maskinen

Hvordan er klipperen til å oppdage hindringer og dy

Hvor god fremkommelighet klipperen har, har den i tillegg en regnsensor som forhindrer de verste fastkjøringene med mer.

Hvor mye den støyer under bruk

Hvor godt roboten klipper

Pris

Publisert 6. juli 2023, 18:14