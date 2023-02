Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Beste luftfuktere 2023

Dette er den beste luftfukteren

Både du og plantene dine puster bedre med en slik.

Wilfa stiller med to av luftfukterene i samletesten - modellen som heter Haze viste seg å være suveren. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det bør helst ikke bli altfor tørt inne, men nye boliger er temmelig tette og legger du til tung fyring eller varmepumpebruk i vinterhalvåret kan luftfuktigheten likevel falle i bakken. Det kan gi irritasjon i luftveier, illsinte planter og visstnok også sprekker i parketten.

Løsningen er luftfuktere. I alle fall om vi skal tro på elektronikkprodusentene, som står i kø for å selge oss dingser som får luftfuktigheten tilbake på fornuftig nivå.

Vi har tatt inn et knippe av de mest aktuelle luftfukterne til test. Hvor raskt jobber de, hvor høy kapasitet har de - og er de stillegående og brukervennlige? Det er blant spørsmålene vi skal prøve å besvare.

Når det er bikkjekaldt ute, knusktørt inne, og ansiktet ditt flasser tennved kan det være på tide å skru på luftfukteren. Også enkelte allergier hevdes å ha godt av fuktigere luft. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Disse luftfukterne er med:

Smartmi Rainforest Wilfa Haze Stadler Form Oskar Beurer LB 88 Duux Beam Mini Sandstrøm Ultrasonic Luftfukter SHTW20E Wilfa Moist Cleverio AM300 CO Luftfukter Ultralyd annonse Pris 1990 1764 934.15 1090 1287 497 1389 1290 849.15 Pris ved testtidspunkt 2000 1500 1100 1100 1437 500 1400 1300 1000 Anbefalt romstørrelse (m2) 32 70 40 48 30 30 50 40 65 Vanntank størrelse (l) 3 4 3,5 6 3 3.8 4,3 4 5,5 Fukt per time (ml/t) 200 450 370 550 300 - 370 400 400 Type Evaporativ Ultralyd Evaporativ Ultralyd Ultralyd Ultralyd Ultralyd Ultralyd Ultralyd Målt støy maks (dB) 30 29 27 30 33 31 30 29 36 Målt støy min./natt (dB) 41 31 36 33 33 32 30 29 36 Mulighet for varme Bytt Krysse av Bytt Krysse av - Bytt Krysse av Krysse av Krysse av Brukstid filter / (polymer) / (keramisk) Ikke oppgitt / 6 mnd / / (keramisk) / / Pris filter (Kr) / / 290 / 350 for to 150 / / / Hygrostat/automatikk Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Indikator/skjerm Skjerm Skjerm Indikator Indikator Skjerm Indikator Krysse av Krysse av Krysse av Smart/wifi Krysse av Krysse av Bytt Bytt Krysse av Bytt Krysse av Krysse av Bytt Andre egenskaper Direkte påfylling, regneffekt Direkte påfylling, k/v Duftsystem Duftsystem, kalktabletter, k/v Fjernkontroll, direkte påfylling - Direkte påfylling, k/v Duftsystem, k/v Direkte påfylling, fjernkontroll, duftsystem Åpne fullskjerm Mer +

Har du bruk for en luftfukter?

Akkurat hva som er «riktig» eller «normal» luftfuktighet har ikke et fasitsvar, men normal relativ luftfuktighet pleier å være et sted mellom 20 og 40 prosent. Av og til strekker det seg også opp mot 60 prosent. Men spesielt på vinterstid, og hvis du fyrer hjemme, vil luften bli tørrere og normalt havne mot den nedre enden av skalaen.

Er luften for tørr kan det føre til ubehag og irritasjon i luftveier, og i verste tilfelle kan det bli sprekker i parketten. Blir det derimot altfor fuktig - jevnt over 70 prosent luftfuktighet - kan det føre til fuktskader og mugg. Dette kan du lese enda mer om på FHIs omfattende informasjon om inneklima.

Det kan også være ulike tiltak med ventilasjon og liknende som er vel så riktige for luftfuktigheten i hjemmet ditt som en luftfukter.

Det er likevel på sin plass å nevne at luftfuktere har blitt «snillere» de senere årene. Tidlige luftfuktere jobbet med varme, og krevde konstant tilsyn. De sluttet ikke å jobbe etter at det ble fuktig «nok».

NB! Pass på området rundt luftfukteren, og sett den gjerne høyt de første dagene. Ved ulike temperaturutslag, eller for høy metning av fuktighet i luften, kan fuktighet samle seg i området rundt basen til fukteren. Det er svært ugunstig for eksempelvis tregulv.

Dette bør du se etter i en luftfukter

Mange moderne luftfuktere kan stoppe ved en terskelverdi, altså at den stopper på for eksempel 40 prosent luftfuktighet. Dermed slipper du at den øser ut fukt på full guffe hele tiden, som kan føre til fuktskader.

Flertallet som er med i denne testen har den funksjonen, men to av maskinene er litt enklere - og til disse må du passe på luftfuktigheten selv - for eksempel med en måler på veggen. Hovedgrunnen til å ta med disse er for å se på prisstigen nedover, under tusenlappen.

Produktene vi har tatt inn jobber alle med ulike former for bevegelse for å skape fordamping, slik at de er tryggere og bruker mindre energi enn gamle varmebaserte løsninger. Et par av dem kan i tillegg varme opp dampen - og bør ikke forlates uten oppsyn.

Her er noen av de viktigste tingene du bør vite før du velger luftfukter:

Har den hygrostat? Da kan du sette målverdi selv. Uten er billigere, men da bør du lese av luftfuktigheten din på en annen måler.

Hvor stor er vanntanken mot hastigheten? Jo høyere hastighet kombinert med mindre vanntank - desto oftere må du fylle den.

Er den enkel å rengjøre?

Oppgitt dekning i kvadrat er ofte litt overdrevet. Både testresultater og brukeranmeldelser viser at praksis og det som står på esken ikke alltid stemmer overens. På papiret «trege» fuktere kan av og til konkurrere fint med raskere maskiner. Derfor er tester som denne ett av flere verktøy du bør ha.

Må du bytte dyre filtre? Den billige luftfukteren kan bli dyr i drift hvis du må bytte to filterpakker per sesong.

Vi forsøker å svare på og vurdere så mye som mulig av dette i denne testen. Flere detaljer ser du i testmetodikken hvis du klikker på boksen under.

Slik ble testresultatene:

Smartmi Rainforest Wilfa Haze Stadler Form Oskar Beurer LB 88 Duux Beam Mini Sandstrøm Ultrasonic Wilfa Moist Cleverio AM300 Clas Ohlson Ultralyd App Krysse av Krysse av Bytt Bytt Krysse av Bytt Krysse av Krysse av Bytt Smarthjemstøtte Bytt Bytt Bytt Bytt Telefonstøtte Fjernkontroll Bytt Bytt Bytt Bytt Krysse av Bytt Bytt Bytt Bytt Hygrostat Krysse av Krysse av Krysse av Bytt Krysse av Bytt Krysse av Krysse av Enkel betjening Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Skjerm Bytt Bytt Støy min Støy max Opplevd effekt Tankstørrelse Antall moduser Rengjøring Sølete Krysse av Krysse av Krysse av Filter Duftsystem Bytt Krysse av Krysse av Krysse av Bytt Krysse av Krysse av Krysse av Åpne fullskjerm Mer +

Slik testet vi I denne testen har vi sett på noen viktige ting: Kapasitet og hvor lett det er å fylle luftfukteren

Hvor enkel er den å bruke ellers?

Bråker den mye, og har den stillemodus? Vi måler med app og på bare en halv meters avstand - siden dette er relativt stillegående maskiner. Normalt måler man støy på lenger avstand, men med flere av disse ville vi da ikke fått utslag. Det gjøres likt for samtlige.

Hvor raskt og effektivt jobber den?

Er den lett å rengjøre, og må du bytte dyre filtre?

Har den en form for fjernstyring eller app? I så fall; er det enkelt?

Prisen teller naturligvis litt den også. Hver luftfukter har gått gjennom tre faser. Installasjon - med utpakking, montering og tilkobling og fylling. Bruk - der vi går gjennom det som er av funksjoner og prøver ut enheten for å sjekke lydnivå og hvor brukervennlig den er. Effektivitetstest - der hver luftfukter har blitt kjørt på maks ytelse i en liten og tett bod på 2 kvadratmeter. I tillegg til luftfukterens egen hygrostat har vi brukt flere andre målere for å se hvor fort luftfukteren har klart å dra luftfuktigheten opp fra 30 prosent. Hver maskin har fått jobbe omtrent 65 minutter, med sjekk på 5, 20, 35, 50 og 65 minutter. På siste intervall stopper fuktighetsøkningen litt opp for de fleste. 3b. Målerne som er brukt er Airthings Wave+, Airthings Wave Mini, værstasjon med giver fra Oregon Scientific, billig fuktsensor/klokke for bad og mekanisk hygrometer. Disse ble plassert på ulike steder i boden, og avlest trådløst og med kamera og korte åpninger av skyvedør. Noen av målerne viste seg upålitelige/trege - det inkluderer Oregon Scientific og den mekaniske sensoren. Mens «billigmåleren» fulgte innenfor 1–2% av hver maskins måler gjennom hele testen når plassert på veggen rett over maskinen. Alt sett opp mot hverandre valgte vi målingene fra Airthings Wave+, en måler plassert på øvre halvdel av kortvegg en dryg meter unna maskinene, som var plassert på et bord omtrent en meter opp fra bakken i andre «enden» av den lille boden. Konklusjonen er det samlede inntrykket av alle disse prosessene. En luftfukter som er stillegående og svært effektiv, faller for eksempel gjennom dersom den er håpløs å montere og har uforståelig fjernkontroll. Verdens enkleste luftukter i bruk faller gjennom dersom den ikke faktisk yter på et fornuftig nivå. Ved store prisforskjeller blir det også en faktor - dyreste maskin i testen koster fire ganger mer enn billigste. Det er et spenn vi har ønsket fordi produktene på overflaten virker like. Ytelse og brukervennlighet teller dog likevel tyngst. PS! Det er vanskelig å få perfekt likt utgangspunkt for alle testkjøringene - spesielt med store variasjoner i vær utenfor. «Stigning i prosent»-feltet i testtabellen bør tas som en indikasjon mer enn et presisjonstall. Ved høyere metning det er i luften fra før må maskinen jobbe hardere for stigningen. Temperatur har ligget på 20,5–21 grader celcius, og fuktigheten mellom 23 og 28 prosent før kjøringene. Mer +

Best i test: Wilfa Haze

Lynrask, lettfattelig app, flott design og praktisk å bruke. Wilfa Haze krysser av for det meste vi kan ønske oss. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Wilfa sendte to bidrag til testen. Haze-luftfukteren og den litt enklere Moist C-varianten er svært like - med unntak for litt høyere ytelse, og mer designfaktor på Haze. Ofte selges de også til omtrent samme pris.

Det er umiddelbart sjarmerende at Wilfa kun har én app, og ikke styrer med ulike generasjoner apper eller mange forskjellige avhengig av type produkt.

Appen er også ganske god og ryddig, selv om jeg synes selve strukturen virker kjent fra flere andre «smarte produkter» - jeg tipper utgangspunktet er det samme for flere klimaprodukter, så som aircondition-maskiner og luftrensere.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Effektiviteten på maskinen er helt i toppen, og luftfuktigheten økte raskt i testrommet da vi kjørte den. Den er også svært stillegående på tvers av ytelsesnivåer - det er knapt merkbar støyforskjell på full guffe og auto.

Maskinen virker velbygget. Jeg liker at søl virkelig er tatt på alvor av Wilfa. «Bøtten» som tar vare på vannet kan fylles direkte ved å ta av lokket - da er det svært høyt «gjerde» rundt den. Hvis du løfter bøtten for å fylle den i vasken blir det gjerdet stående rundt vannet som er igjen i bånn. Her skal det godt gjøres å søle.

Et enormt og svært tydelig display viser akkurat hva luftfukteren holder på med. Ett lite punkt å nevne er at det er bittelitt uklart hvordan du skal koble til WiFi ut fra instruksjonene i appen, som ikke ser ut til å matche displayet helt - men det er tilstrekkelig å holde inne power-knappen i et antall sekunder.

Her får du ingen fjernkontroll, men siden appen er såpass god er ikke det noen krise. Som med de andre smartmaskinene i testen kan den kobles til Google Assistant (og Alexa). Dog ikke til Apple HomeKit.

Luftfukteren har stort display, et vel av ulike funksjoner inkludert oppvarming og ionisering av fuktstrålen. Den er enkel å gjøre ren og den trenger ikke filter som er forbruksvare.

Dette er en meget god og gjennomtenkt luftfukter. Det er rett og slett vanskelig å finne noe særlig å plukke på ved testens vinner.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Wilfa Haze HU-400BC 9 Imponerende sitat Gjennomtenkt og fin på alle nivåer. Tipp topp! Fordeler + Ålreit bygget

+ "Bøtte oppi bøtte" sikrer mot søl

+ Utmerket fjernstyringsapp

+ Stort, flott display

+ Ser hakket bedre ut enn de fleste

+ Meget effektiv

+ Plass til mye vann

+ Ikke fast og dyr filterforbruker

+ Støysvak Ting å tenke på — Dampdyse i lokket kunne vært festet

— Ingen fysisk fjernkontroll

— Støtter ikke Apple HomeKit

2. Duux Beam Mini: Effektiv for størrelsen

Duux Beam Mini er kjempeliten og effektiv. Med kombinasjon av app og fjernkontroll har den den mest fleksible styringen av alle de testede produktene. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ved utpakking av lille Beam Mini utbryter jeg vekselvis irritasjonsbaserte sukk og «oi» fordi produsenten har tatt lure valg.

Den har er et veldig plastete design som føles billigere enn prisen på 1800 kroner. Jeg kan også styre meg for en gulvdel som blir stående igjen med mye vann når tanken løftes av.

Samtidig er det ekstremt smart at betjeningspanelet foran kan tas av og brukes som fjernkontroll. Jeg liker også at det ikke spruter av luftfukteren nær samme hvordan jeg fyller på med vannkannen min. Men beholderen kan søle litt om den løftes av for fylling i vasken.

Duux lager ulike apper med omtrent kliss lik design og beskrivelse, så i forvirringen tok jeg ned begge. Det viser seg at vår maskin er «generasjon 1», og dermed nekter å forholde seg til ny app. Forvirrende.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

I bruk er Duuxen svært effektiv med tanke på sin kompakte størrelse, og det er ganske store mengder vanndamp som kommer ut. Det regner heldigvis ikke ned på gulvet rundt, selv om det er såpass fuktig at jeg kan se for meg at det kan skje ved veldig høy metning i luften rundt fukteren, eller visse temperaturer.

Støynivået er helt ålreit. Maskinen ligger flatt på 32–33 decibel under bruk, målt på vår «nærgående» måte - en halvmeter unna. I den grad den lager noe støy utover den jevne summingen er en god del «dryppelyder» når den jobber hardt.

Forøvrig noterer jeg meg at målfuktighet kan settes helt opp til 90 prosent. I noen få tilfeller, dersom du holder ulike eksotiske dyr eller planter kan det være nyttig, men for folk flest er det du dyrker ved de metningene mugg og råte. Det burde kanskje vært en indikator som spør deg om du vil gå så høyt før du får velge såpass hårete mål. En ulempe med denne fukteren er at den bruker utskiftbare filter fremfor vaskbare.

Den meget gode effekten, den stort sett praktiske og gode utformingen - og at det er testens eneste som har både fjernkontroll og app gjør at vi legger denne på 2.-plass. Men vær obs på at den bruker utskiftbare filter som gir noe brukskostnad over tid.

PS! Beam Mini 2 støtter nyeste app fra selskapet og har duftfunksjon, men fremstår ellers som svært lik modellen vi har testet.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Duux Beam Mini annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 1287 hos Elkjøp Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Effektiv og liten, og har både fjernkontroll og app. Fordeler + Liten og nett

+ Eneste i testen med både fjernkontroll og app

+ Lite søl under fylling

+ Svært effektiv tatt størrelsen i betraktning Ting å tenke på — Litt vel "tynn plast"

— Kan lett bli noe søl ved deling av base fra tank

— Har filter som må byttes

— Minst display av luftfukterne som har

3. Smartmi Rainforest: Utrolig stilig luftfukter

Smartmi Rainforest er en av få luftfuktere som baserer seg på klassisk fordamping. Men den gjør det på en svært synlig og stilig måte. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Dette er sannsynligvis den mest spesielle luftfukteren du noen gang har sett. Den lager regn på innsiden av en sylinder, og i prosessen blåser den luft rett til værs. Effekten blir den av å ha en liten dekorativ regnstorm i stua.

Denne stormen er et tegn på at vi har med en «evaporativ» luftfukter å gjøre - en luftfukter som fungerer ved å la vann fordampe i vind. Flertallet av de øvrige maskinene har en vibrerende plate som gjør jobben. Til forskjell fra dem leverer ikke Rainforest den karakteristiske synlige dampen andre luftfuktere gir fra seg. Den må imidlertid justere effekten med vindstyrke, så på full spiker kan den bråke ganske mye, der den i nattmodus og ved lav effekt er blant testens tysteste.

Maskinen er sparsom med fuktingen, og forbigås i effektivitet av de andre maskinene i testen. Sammen med både størrelsen og at prisen er høyest i testen må vi trekke en del på selve grunnfunksjonen her. Den gjør jobben, men ikke mer enn en maskin til denne prisen bør.

Stuen du setter den i må helst ikke være for stor.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Samtidig er designen spektakulær. Dette er et uforskammet pent stykke elektronikk å ha i et hjørne av stua.

Det er også en brukervennlig maskin, med både tydelig skjerm og kontinuerlig digital visning av hvor mye vann som er igjen på tanken. Appen er også meget god, og bærer preg av at det er et selskap som har jobbet mye med hjemmeautomasjon som står bak. Dette er også en av svært få slike apper som kan kobles til Apple HomeKit i tillegg til Google Assistant.

Det er enkelt å fylle Smartmi Rainforest på fra toppen. Du heller bare rett på skjermen. Ulempen er at det kan sprute litt utover. Den er lett å ta fra hverandre og - for det meste - å gjøre rent. Unntaket er akkurat rundt motoren i maskinen, der det er litt trangt å gjøre rent. Du kan forøvrig ikke ta med deg tanken til vasken for å fylle på uten å dele hele maskinen i mange biter - denne vil helst fylles der den står.

Dette er testens peneste og mest luksuriøse luftfukter, men det betaler du for. Og som luksusdyr flest trenger den ikke å være best, men den må ha «drip», som kidsa sier. Og det er jo nøyaktig det denne har!

8 Meget bra fjerne Sammenlign Smartmi Rainforest annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 8 Meget bra sitat Det finnes mer effektive maskiner enn Rainforest, men ikke mange er penere. Fordeler + Velfungerende app

+ Ekstremt tiltalende og spesielt design

+ Lettvint påfylling

+ Tydelig visning av fuktighet og tankfylling

+ Stillegående i lydløsmodus

+ Forholdsvis enkel å rengjøre

+ Filter som vaskes Ting å tenke på — Dyrest i testen

— Deler av maskinen er litt kronglete å rengjøre

— Lett for å sprute ved påfylling

— Ikke så godt egnet for store rom

— Bråker en del på full guffe

4. Wilfa 430 Moist C: Gjennomtenkt og god

På overflaten er Wilfa Moist svært lik Haze, men her handler det om detaljer. Og den lille ekstra godfølelsen som smarte valg i Haze kan gi glipper for Moist. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Wilfa 430-CW, eller Moist C som den gjerne omtales som, minner mye om Wilfa Haze. Den har samme gode app, og ganske lik innvendig konstruksjon. Det betyr «bøtte inni bøtte» for mindre søl - og enkel påfylling enten i vasken eller der den står.

Touchbetjeningen på selve maskinen er enkel, men kvitteres av en litt grell pipetone. Den føles velbygget, og jeg liker LED-«skjermen» der informasjon vises gjennom plasten, i motsetning til flertallet her som har mer tradisjonelle skjermer.

Men ytelsen er ikke like høy som for Wilfa Haze, og den føles litt mer plastete og «standardboksete». Reelt sett er det nok relativt liten praktisk forskjell på disse byggemessig, men at den ene nettopp ikke ser ut som den klassiske plastboksen luftfuktere ofte har sett ut som er en fordel for den - og en ulempe for denne.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Et lite «gjengjeld» er at dampdysen her sitter fast i lokket, og ikke uten videre hopper rundt når du løfter av lokket for å fylle på vann. En liten irritasjon med den andre Wilfa-maskinen.

Du kan velge oppvarmet damp, og du kan få «ioneplasma» i utluften fra denne maskinen. Som fra Haze.

Alt i alt er Moist og Haze ofte i salg til omtrent samme pris, og da hadde jeg valgt Haze som gir litt bedre ytelse - og som ser litt bedre ut i stua. Men om ikke rommet er veldig stort, og du finner et vesentlig bedre tilbud på Moist er det en utmerket maskin uten store ulemper.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Wilfa HU-430CW annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 8 Meget bra sitat En god og velutformet luftfukter som fremstår litt bililigere enn den er. Fordeler + Ålreit bygget

+ "Bøtte oppi bøtte" sikrer mot søl

+ Utmerket fjernstyringsapp

+ Plass til mye vann

+ Ikke fast og dyr filterforbruker

+ Stilig display og lettvinte touchknapper Ting å tenke på — Ser litt mer plastboks ut enn den andre Wilfaen

— Ingen fysisk fjernkontroll

— Litt mer kronglete rengjøring enn vinneren (boks i lokket)

— Støtter ikke Apple HomeKit

5. Clas Ohlson Luftfukter Ultralyd: Lekker og enkel

Forbinder du designvinnere med husmerker fra Clas Ohlson? Ikke vi heller. Men luftfukteren deres er blant de flotteste i testen. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Luftfukteren fra Clas Ohlson stiller med Hygrostat og fjernkontroll, men uten app. En plass mellom de «dumme» og de «smarte», med andre ord. Praktisk for deg som foretrekker en liten fjernkontroll på bordet heller enn å dille med apper og kontoer på telefonen - slik du må for de fleste appstyrte luftfuktere - Duux er et hederlig unntak.

Maskinen ser ved første øyekast litt plastete og «kjedelig» ut, men det er bare til vi skrur den på. Den hvite kuben lyser opp med et «stemningslys» under, og displayet er en elegant matrilseløsning der en mengde prikker til sammen utgjør tekst og tall.

Maskinen sier entusiastisk «Hi!» når du skrur den på, men bare «OFF» når du skrur den av. Litt sosialt klønete av den.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Som med Wilfa-maskinene i testen er dette et «bøtte i bøtte»-patent, som gjør det veldig lett å fylle maskinen. Du kan enten løfte lokket og fylle rett oppi, eller du kan ta med bøtta til vasken - og da har den høye nok kanter til at det ikke restvannet skvulper utover.

Her er det et stooooort reservoir på 5,5 liter. Dermed kan denne maskinen kjøre hardt ganske lenge før den må fylles. En fordel når den brukes i store, veldig tørre rom. Forøvrig lover den 400 ml damp i timen så lenge den brukes med varm damp - det er i øvre midten av feltet. På vanlig kald innstilling klarer den 300 ml, som egentlig sender den ned i de litt lavere klassene igjen. Varm damp kan skape groforhold for bakterier, bruker mer strøm og bør generelt passes på under bruk.

På testboden vår blir det raskt mye fuktigere med denne maskinen, og ved siden av Beurer kom den lengst opp i fuktighet. Men en ting jeg legger merke til er at hygrostaten i maskinen ikke alltid måler riktig. For etter flere forsøk på testkjøringer har seks målere rundt i boden målt moderate relative fuktigheter - mens maskinen selv har målt over 70 prosent og slått seg av. For å kunne kjøre den på fullt over tid måtte jeg skru av målstyringen helt.

For denne maskinen observerte jeg i kjøringene tidvis ekstrem økning i luftfuktigheten på flere av de seks målerne. Det var fuktmålere i tak og på alle vegger i boden, og der målerne lengst unna alltid brukte lengst tid på å komme etter - kunne denne maskinen dra opp fuktigheten jevnest av alle maskinene på tvers av målerne. Ettersom jeg plukket en av de mest presise sensorene plassert lengst mulig unna som representativ for grafene er det litt vanskelig å vise akkurat hvor effektiv maskinen fra Clas Ohlson er - men den ser ut til å levere i hvert fal det den lover, om ikke mer.

Et lettvint touchpanel øverst på maskinen styrer både målfuktighet, intensitet og om du vil ha varm eller kald damp. Maskinen er svært enkel å bruke. Ytelsesmessig jobber den greit, og den støyer ikke mer enn forventet på full fres. Dette er en topp maskin som ikke er for dyr, og som skårer ekstra på både hygrostat, fjernkontroll og design - og det er ingen dyre filtre å bytte her heller.

Den sterke viften inni denne luftfukteren øker fuktigheten i omgivelsene raskt, men den bråker også mest av alle på stillemodus, og med samme støynivå uansett ytelse blir nest mest bråkete på full spiker. Denne luftfukteren er dermed mindre egnet til å stå på soverom eller andre steder det skal være helt stille.

Men ytelsen på hovedfunksjonen er særdeles god, og denne er egnet for de større rommene. Designen er også flott, og med en brukervennlig fjernkontroll og en god pris synes jeg du får svært mye for pengene hos Clasern.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Clas Ohlson 36-8475 annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 7.5 Bra sitat Her får du flott design og funksjon rett under tusenlappen. Fordeler + Fjernkontroll

+ Flott design

+ Hygrostat og timer

+ Ingen stadige filterbytter

+ Varm og kald damp

+ Duftfunksjon

+ Stor vanntank som varer lenge

+ Øker fuktigheten raskt Ting å tenke på — Ingen appstøtte

— Bråker en del

— Hygrostat gir upresise målinger

6. Cleverio AM300

Alltid et godt tegn når luftfuktertanken kommer ut av esken og etterlater basen nedi pappen. Men til slutt fikk vi alle tre hoveddelene av Cleverioen ut på benken. Base, tank og lokk.

Denne er utformet som en slags krysning av noen av de andre i testen. For her får du en tank som er en «bøtte» med åpent lokk som du kan fylle direkte på. Eller du kan ta med deg bøtten til vasken. Men det er ingen bøtte utenpå som sikrer at du ikke søler. På plussida er det imidlertid ikke noe skrulokk å ta av for å fylle den heller. Lettvint og greit, men potensielt litt sølete om du ofte tar med deg bøtten til vasken.

Å koble opp mot Smart Life-appen er svært enkelt. Dette er en «generell smarthjemapp» som passer til en mengde utstyr og produkter. Men i motsetning til da denne typen apper først kom på markedet fremstår den som svært gjennomført i dag, med en mengde knapper der alt virker å være tilpasset akkurat vår luftfukter - til tross for at den sannsynligvis også virker med tusenvis av andre produkter.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

I praktisk bruk fuktet den opp luften på testboden uten nevneverdige problemer, men den klarte ikke å dytte fuktigheten forbi 43% - den kom raskt frem, og neste måling forble lik. De fleste av de andre luftfukterne var fortsatt på stigende kurve da vi avsluttet testen. Vi kjørte Cleverioen, som de andre, på kald luft og uten målmetning - så den skulle gå full spiker fra begynnelse til slutt.

Dermed synes jeg kanskje Cleverioen virker litt tam i forhold til en del av fukterne i testen.

På oppsiden er det lettvint å styre den med berøringsknapper nede på basen. Der er det også en stor skjerm som viser hva som foregår basert på fuktmåleren som sitter på ledningen bak maskinen.

Det er ikke nødvendig å bytte filter på denne luftfukteren, og dermed er det en utgift spart. Støymessig er denne ganske snill, og vi målte samme støy enten den sto på full guffe eller på laveste nivå.

7 Bra fjerne Sammenlign Cleverio Smarthome AM300 annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 7 Bra sitat Smart, men litt treg luftfukter. Fordeler + Enkel å sette opp med god app

+ Kan fylles der den står, eller under springen

+ Stor skjerm med mye informasjon

+ Varm eller kald tåke

+ Ikke filterbehov

+ Duftsystem

+ Støysvak Ting å tenke på — Lett å søle når bøtten løftes fra basen

— Koster en del

— Ikke spesielt rask i praksis

7. Stadler Form Oskar: Dum og, vel - mest dum

Maskinen som overrasket mest negativt er Stadler Forms. Den er dyr, og ganske knotete i bruk. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Jeg hadde nok litt ekstra forventninger til Stadler Form Oskar - den har vært på markedet i årevis. Men jeg må si at jeg ble skuffet over det praktiske her. For her er det mye som skriker design over funksjon.

Du kan ikke ta med deg vanntanken til kranen. Vanntanken her er basen. Da må du eventuelt koble fra hele produktet, og gå svært forsiktig bort til vasken med det. Den er laget for å fylles der den står.

At to store filter og en avkalkingstablettholder sitter fast i bånn av apparatet gjør også rengjøring litt utfordrende.

Påfyll av maskinen skjer gjennom en temmelig liten luke i siden. Den trykkes på, og skal sakte åpne seg. Den er fortsatt så liten at du slett ikke er garantert mot sprut her. Jeg vil gå så langt som å si at dette er en maskin jeg ikke hadde ønsket å ha stående som fast inventar på parketten.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Fylleporten åpner seg åtte av ti ganger, mens den av og til sitter litt fast i åpningen og må ha seg en dytt til for å løsne.

Med LED-lys i rillene i toppen ser det fjongt og fint ut når den jobber. Det er én stor hovedknapp som skrur maskinen av og på. I tillegg kan du velge fuktighetsmål, intensitet og skru av og på det interne lyset med små «skjulte» knapper i rillene på toppen av luftukteren. App eller fjernkontroll får du ikke - til tross for at dette ikke egentlig er en utpreget billig maskin.

Om Stadler Form Oskar nærmer seg tom må du se i en åpning i siden av maskinen.

Stadler Form Oskar legger seg i nedre midten av hopen blant de testede maskinene på ytelse. Den gir omtrent ikke lyd fra seg på laveste nivå, mens den er merkbar i rommet på full guffe.

Maskinen koster 1100 kroner, og med anbefalt filterbytte hver annen til hver tredje måned, kan du ende opp med 600 til 900 kroner i kostnad per sesong - det er dyrt.

Enkelte brukerrapporter omtaler også tregere effekt ettersom filtrene blir mindre effektive - vi har ikke langtidstestet produktet, men konstaterer at dette er den eneste luftfukteren i testen med filtre som skal «trekke fulle av vann» og ha luftstrømmen gjennom seg.

For kun et par hundrelapper opp kan du få testvinner uten faste filterkostnader, og med langt mer effekt og brukervennlighet.

8. Beurer LB 88: Effektiv, men funksjonsfattig

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Beurer er et merke kjent for helserelatert elektronikk, være seg vekter og blodtrykksmålere på legekontor til klimaprodukter hjemme. LB 88 er en av de rimeligste av de vanlige luftfukterne deres.

I motsetning til flertallet av maskinene i utvalget har den ikke innebygget hygrostat, så du må måle luftfuktigheten på annen måte - for eksempel med viser på veggen.

Her får du vanlig kald damp fra en vibrerende plate, og i tillegg kan dampen varmes opp. Dermed er det mulig å få denne maskinen til å bruke forholdsvis mye strøm - inntil 280 watt, for å være presis. Ultrasoniske luftfuktere flest bruker som regel mer i nabolaget 20–40 watt, men leverer da bare vanlig kald tåke. I målingene testet vi maskinen på full ytelse, men uten oppvarming av dampen i tillegg - siden fuktmengden ikke øker etter at dampen først er produsert.

Byggekvalitetsmessig virker ikke maskinen fullt ut like god som de beste.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Fyllingen av maskinen er upraktisk. Tanken må av, snus opp ned og et digert «tanklokk» må skrus av. Du kan ikke fylle maskinen der den står med en kanne. En helt innelukket tank gjør rengjøring til et mulig problem her, så her er det lurt å holde seg med en passende rensevæske.

På oppsiden følger det med femten filter mot hardt vann i esken, slik at du slipper å kjøpe det med det første. Avhengig av vannkvaliteten kan du kjøpe andre filter til maskinen, men det trengs i utgangspunktet ikke.

Det er noen positive ting å si om Beurer likevel. Noen ting er godt gjennomtenkt, som den enkle betjeningen - og den høye kapasiteten både i vanntank og ytelse gjør den velegnet for et relativt stort rom. Prisen er ikke så verst - den starter fra rundt 800 kroner.

5.5 Middelmådig fjerne Sammenlign Beurer LB 88 annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 5.5 Middelmådig sitat Beurer LB 88 er kompakt og effektiv, men du bør ha fuktmåler utenom. Fordeler + Enkel betjening

+ Effektiv i bruk

+ Kompakt Ting å tenke på — Testens mest knotete vannpåfylling

— Ikke spesielt enkel å rengjøre

— Plastete og "slarkete"

9. Sandstrøm Ultrasonic: Billig.

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

For bare 500 kroner kan du ta med deg en luftfukter fra Elkjøps husmerke Sandstrøm hjem. De har dyrere varianter i samme merke, men jeg var spent på hva absolutt billigste løsning kunne gi oss.

Maskinen er kompakt, og ser grei ut til å ikke koste så mye. Den føles «plastete», men heller ikke stort verre enn de dyre maskinene.

Men maskinen er ikke voldsomt effektiv. Den var tregest til å fukte opp den lille testboden av alle. Og siden det er hovedfunksjonen her, så trekker vi den nødvendigvis litt for det, om enn med den lave prisen i mente.

Det er enkelt å hanke med seg tanken som sitter oppå maskinen for fylling i vasken. Du kan ikke fylle den mens den står på sitt faste sted.

Men basen som står igjen beholder en god del vann med lave «riper», og tanken drypper naturlig nok når du løfter den. Her blir det søl, rai rai. Og siden tanken har et stort skrulokk i bånn, er det ikke lagt opp til spesielt enkel rengjøring.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Det er veldig enkelt å bruke denne luftfukteren. Den har én berøringsknapp. Den bestemmer hastigheten på maskinen, og kan justere mellom av og tre trinn. I motsetning til de fleste maskinene i testen får du ingen hygrostat som forteller deg når det er fuktig nok - men det er et spørsmål hvor fuktig denne lille tassen uansett vil klare å gjøre det.

Elkjøps luftfukter lager lite bråk, og det er knapt hørbar forskjell på svakeste og sterkeste innstilling.

Det følger med et utskiftbart filter som medfører noen driftsutgifter med Sandstrsøm Ultrasonic luftfukter.

Kort fortalt; denne fukter luften. Hvis du har tid og absolutt ikke vil over rimeligste inngangsbillett. Men foruten pris, støyfaktor og lettvint betjening tar vi ikke bølgen for denne.

5 Middelmådig fjerne Sammenlign Sandstrøm Ultrasonic Luftfukter SHTW20E annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 497 hos Elkjøp Sjekk nå 5 Middelmådig sitat Billig, men det merkes. Fordeler + Svært billig

+ Enkel betjening

+ Forholdsvis stillegående Ting å tenke på — Kronglete rengjøring

— Ikke fryktelig effektiv

— Tank må fylles i vasken

— Ikke automatisk med hygrostat