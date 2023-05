Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Krølltenger (2023)

Hårfin for en billig penge: Vi har testet krølltenger

De seks modellene som vi testet. Kamera Vilde M. Horvei, Tek.no

13. mai 2023

Krølltang er for mange et essensielt produkt når det kommer til hårstyling, men med mange forskjellige modeller og funksjoner er det lett å gå seg vill i hva man bør velge. Vi har derfor testet seks aktuelle krølltenger som koster under tusen kroner.

I denne testen har vi kun testet modeller fra tre forskjellige merker, grunnet tilgjengelighet hos de forskjellige leverandørene og noe manglende respons da vi kontaktet leverandører. Vi vil oppdatere med flere merker etter hvert.

Slik vurderer vi de ulike tengenes egenskaper:

9 BaByliss C454E Bytt 8 BaByliss MS750E Curl & Wave Trio Multistyler Bytt 7.5 BaByliss BAB2473TDE 25mm Curling Tong Bytt 7 Remington CI98X8 PROluxe You Bytt 6.5 NOOA NOCT25MMII Bytt 6.5 Remington CI5700 Copper Radiance Bytt

Slik ser krøllene ut

Vi har denne gangen valgt å vise hver krølltang sitt resultat samtidig, i samme hår. Det vi gjorde var å dele håret i like store lokker, og krølle hver av dem med en krølltang, i ti sekunder på hver lokk. Alle krølltengene ble benyttet på full varme, som er 210 grader på alle utenom én; BaByliss Advanced, som har 220 grader på full varme.

Under ser du bilder av håret før og etter krølling. Bildet i midten representerer håret før krøllene er gredd ut med fingre, og bildet til høyre er etter.

De fire krøllene i håret er laget av fire forskjellige krølltenger. Stavene brukt er fra venstre Remington Copper Radiance, BaByliss Conical C454E, Remington PROluxe You og Nooa NOCT25MMII.

Håret er nyvasket, fønt og børstet med fønebørste før vi startet med krøllingen.

Kamera Ine Dahl, Tek.no

De fire krøllene i håret er laget av fire forskjellige krølltenger.

Krølltengene som er brukt her er: BaByliss Pro Advanced Curl, BaByliss Curl & Wave Trio med klassisk stav, BaByliss Curl & Wave Trio med flat stav, BaByliss Curl & Wave med bølgete stav.

Kamera Ine Dahl, Tek.no

Best i test: BaByliss C454E Conical Wand

Forrige Neste Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Åpne fullskjerm

Førsteinntrykket av denne modellen fra BaByliss var svært godt. Det er en billig modell, med et veldig klassisk design. Prisen ligger på 400 kroner, noe som gjør denne til en av de to rimeligste modellene i testen. For denne prisen får du krølltang, etui og varmebeskyttende hanske.

Selve «staven» hvor varmeelementet er plassert, går fra tykkere til smalere, og gir en fin dybde i krøllene. Det tynne designet gjør det mulig å krølle både kort og lengre hår, men veldig langt hår kan være denne modellens største utfordring. Modellen er og svært lett, som er en fordel når du skal holde på med den i lenger tid.

Med denne modellen kan du velge temperatur fra 160 til 210 grader. Det er totalt seks innstillinger, slik at temperaturen øker med 10 grader per nivå. En av tingene vi likte godt med denne modellen er at den viser hvilket temperaturnivå du er på med faktiske tall. Enda bedre var oppvarmingstiden, som lå på ett minutt og 22 sekunder fra den ble slått på til den nådde 210 grader.

Å ta i bruk denne krølltangen var veldig enkelt, selv for en nybegynner med litt skjelvende hender. På grunn av det nette designet var det enkelt å komme til på baksiden av håret, og staven var heller ikke spesielt glatt, noe vi fryktet først.

Selve krøllene produsert med denne krølltangen holdt godt i håret, og resultatet ble slik vi ønsker at en krølltang-krølle skal bli: luftig, med godt spill i håret, og seende så naturlig som mulig ut. Det bør også nevnes at disse krøllene var blant de få som så presentable ut både før og etter vi dro fingrene gjennom håret.

Det er lite negativt å si om BaByliss C454E, som er grunnen til at denne blir testens vinner. Vi må allikevel trekke karakteren ned et lite hakk på grunn av den tenkelige utfordringen dens med svært langt hår. Under testingen opplevde vi at denne modellen passet ganske godt til lengden som den ble testet på.

9 Imponerende fjerne Sammenlign BaByliss C454E annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 499 hos Elkjøp Sjekk nå 9 Imponerende sitat Vår testvinner er en rimelig og god krølltang som gir et fint resultat til selv den mest uerfarne innenfor hårstyling! Fordeler + Krøllene holder lenge.

+ Grei oppvarmingstid.

+ God på pris.

+ Enkel å bruke. Ting å tenke på — Ikke den største modellen, som kan være utfordrende på lenger hår.

BaByliss Curl & Wave Trio

Forrige Neste Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Åpne fullskjerm

BaByliss Curl & Wave Trio skiller seg ut fra de andre modellene i testen, med denne krølltangen får du nemlig tre forskjellige staver du kan bruke. En stav med klassisk design som går fra tykkere til tynnere, en flatere stav med avrundede kanter som er litt bredere enn de andre, og en stav som er bølgete.

Prisen er helt grei på denne, for 750 kroner får du altså tre stylingverktøy i ett. Et stort pluss er at denne hadde testens raskeste oppvarming, på kun 48 sekunder fra du slår den på til den er på 210 grader. Dessverre savner vi opplysning om gradene, som kun sto i manualen, og selve krølltangen har kun to steg (180 grader og 210 grader) som indikeres ved I og II.

Vi har selvsagt testet alle tre hodene, og de ga svært forskjellig resultat. En ting de hadde til felles er at de var svært glatte, og dermed litt utfordrende å snurre håret rundt uten at det skled av. Etuiet som følger med har dessuten ikke plass til alt tilbehøret, noe vi gjerne skulle ønsket. Også her får du med en varmebeskyttende hanske.

Da vi testet ut den største staven, som er flatere og har avrundede kanter, opplevde vi at den var litt kinkig å ta i bruk. Den glatte overflaten og det brede designet var en kombinasjon som rett og slett ikke fungerte optimalt på halvlangt hår.

Krøllene holdt heller ikke spesielt godt på akkurat denne, men det er trolig i stor grad på grunn av den «utfordrende» prosessen med å få håret snurret rundt staven. Krøllene denne produserte kan kanskje bedre beskrives som «beach waves» eller bølger, og ser mer ut som naturlig fall enn stylede krøller, som er ypperlig om det er det du ser etter.

Den «klassiske» staven, med designet likt andre i denne testen, ga et veldig fint resultat. Dessverre var det litt mer knotete enn det trengte å være, spesielt sammenlignet med andre modeller i testen med likt design, på grunn av den glatte overflaten. Dette trekker denne modellen litt ned.

Modellens tredje stav var den vi var mest nysgjerrige på, og vi hadde høye forventninger til denne. Den ser ikke ut som en klassisk krølltang, og det «vridde» designet fikk oss til å anta at krøllene ville bli svært ulike fra de andre modellene. Det ble de altså. BaByliss Curl & Wave Trios unike stav produserte de merkeligste krøllene vi har sett; Unik? Ja. Fin? Nei. (Se bilde lenger opp i saken).

Krøllen ga oss assosiasjoner til Serena van der Woodsen fra Gossip Girl med sitt ikoniske «bed head», og ikke på en god måte. Om du ønsker å se ut som du nettopp stod opp og ikke rakk å style ditt ganske rotete og krøllete hår, da er kanskje denne midt i blinken for deg.

Til sammen utgjør de tre stavene til BaByliss Curl & Wave Trio en hel krølltang, men den får minus for at den ene staven oppleves som nærmest ubrukelig i våre øyne.

8 Meget bra fjerne Sammenlign BaByliss MS750E Curl & Wave Trio Multistyler annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 649 hos Power Sjekk nå 8 Meget bra sitat Med tre forskjellige staver får du flere valgmuligheter for hårstylingen. Fordeler + 3 staver.

+ Den kjappeste oppvarmingstiden i testen.

+ Passer både til langt og kort hår.

+ Skaper forskjellige typer krøller. Ting å tenke på — Veldig glatt overflate.

— Litt kjip temperaturinnstilling.

— Den ene staven ga et merkelig resultat.

BaByliss Pro Advanced Curl

Forrige Neste Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Åpne fullskjerm

Siste pallplass ble nok en BaByliss denne gangen, men fra deres Pro-serie; Advanced Curl-versjonen med 25 mm stav. Som en av to modeller i testen med klype til å holde håret på plass når du krøller, ble denne en av de mest brukervennlige for nybegynnere.

Med en litt vel uerfaren krølleansvarlig i denne testen ble Advanced Curl en stor trygghet for at det var håp om å få krøller. Pro-serien kommer dessverre med en litt stivere prislapp, og denne modellen er den dyreste i testen, til 850 kroner. Det følger med varmebeskyttende hanske og et etui.

Det første vi bet oss merke i er den kompliserte temperaturinnstillingen, som er et hjul på skaftet av krølltangen med tallene én til 30. Om du ønsker å vite hva de forskjellige representerer må du inn i manualen, men her er det ganske greit forklart hvordan du får den ønskede temperaturen.

Et pluss er at Advanced Curl når opp til 220 grader, som er ti grader over alle konkurrentene i testen, men det trekker litt ned at den bruker hele nesten tre og et halvt minutt på å varme opp til denne temperaturen. Det bør også nevnes at hjulet for temperaturen kanskje kunne vært plassert et annet sted, da det ligger i perfekt posisjon for at tommelen til brukeren skal komme borti ved uhell.

Vi så ikke helt den allsidigheten vi ønsket i resultatet vi fikk av denne. Modellen har en lang stav, som gjør at den kan brukes for de med langt hår og, men med samme tykkelse på hele staven er den ikke like enkel på kortere hår. Krøllene den produserer blir heller bølger enn krøller, noe som absolutt er greit om du er ute etter dette.

Klypen som denne modellen er utstyrt med er et litt tveegget sverd: Det er enklere å bruke den, men det er litt kinkig å hekte håret ut av den når du har krøllet det opp, og du må potensielt rulle den helt ut igjen. Heldigvis kunne vi glede oss over at krøllene i denne holdt godt, selv dagen etter var de synlige.

Advanced Pro står dessverre ikke helt til forventningene, ettersom resultatet av krøllene ikke ble som ønsket. I tillegg trekker den lange oppvarmingstiden og det lite allsidige designet litt ned.

7.5 Bra fjerne Sammenlign BaByliss BAB2473TDE 25mm Curling Tong annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 849 hos Elkjøp Sjekk nå 7.5 Bra sitat Denne kraftige krølltangen fra BaByliss PRO lager fine bølger som holder lenge. Fordeler + Lang stav.

+ Klype som gjør det enklere å surre håret rundt staven.

+ Krøllene holder godt.

+ Går opp til 220 grader. Ting å tenke på — Litt dyr.

— Kan være vanskelig å hekte håret ut av klypen.

— Litt upraktisk temperaturinnstillinger.

— Lang oppvarmingstid.

Remington PROluxe You

Forrige Neste Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Åpne fullskjerm

Det blir personlig med Remington PROluxe You, som den eneste av modellene i testen som blir kjent med ditt hår og tilpasser seg etter det, derav navnet «You». Teknologien PROluxe benytter seg av kaller de «StyleAdapt», og har en smart sensor som velger temperatur ut fra hårtypen din. Det er mulig å lage to personaliserte profiler rett på krølltangen, slik at du kan dele den.

I tillegg kan krølltangen brukes på samme måte som de andre modellene i testen, med vanlige temperaturinnstillinger. Temperaturen går fra 130 til 210 grader, og øker med ti grader på hvert nivå. Også denne modellen skuffer oss på oppvarmingstid, med over tre og et halvt minutt fra 0 til 210 grader. Av en eller annen grunn har de valgt å bytte ut et etui med en liten gummimatte, men det følger heldigvis med en varmebeskyttende hanske.

For å gjøre testen mest mulig rettferdig for PROluxe You, testet vi denne med vanlig maks temperaturinnstilling sammen med de andre, men vi testet også StyleAdapt-teknologien utenom. Vi opplevde ikke særlig forskjell med og uten StyleAdapt-funksjonen, men grunnet en kort testperiode er det vanskelig å si om denne funksjonen er noe du får bedre utbytte av ved varig bruk.

Selve staven på denne har en ganske ru overflate, som gjør at håret ikke sklir av når du skal krølle det. Til tross for dette ble det litt utfordrende å ta i bruk denne, da den er i den tykkere klassen, selv med sitt klassiske «tykk til tynn»-design. Også her opplevde vi at krøllene heller kan kjennetegnes som bølger, og vi skulle ønske resultatet fikk en sterkere følelse av stylet hår, og ikke naturlig fall. Det må allikevel nevnes at det kan ha en bedre effekt for de med lengre hår enn det testet her.

Med en prislapp på 800 kroner er denne litt i det dyreste laget, spesielt når vi ikke er helt fornøyd med resultatet den ga. StyleAdapt-funksjonen kan absolutt spille inn på prislappen, men det veier ikke tyngre enn selve resultatet av krøllene.

7 Bra fjerne Sammenlign Remington CI98X8 PROluxe You annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 799 hos Elkjøp Sjekk nå 799 hos Power Sjekk nå 7 Bra sitat En helt grei krølltang med en funksjon vi fremdeles er usikre på om har en effekt eller ikke. Fordeler + Staven har en overflate som gjør at håret ikke sklir.

+ Kan lage store bølger.

+ StyleAdapt som tilpasser seg ditt hår. Ting å tenke på — Usikker hvorvidt StyleAdapt-funksjonen gir noe effekt.

— Litt i tykkeste laget.

— Lang oppvarmingstid.

— Litt dyr.

Nooa NOCT25MMII

Forrige Neste Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Åpne fullskjerm

Testens «wild card», med et så fengende navn som NOCT25MMII, kommer fra Powers eget merke; Nooa. Prislappen på 400 kroner gjør at denne deler plass med C454E som den rimeligste modellen i denne testen, men i motsetning til den andre modellen, føltes det ganske tydelig i denne.

Dette var nemlig den eneste modellen i testen som ikke hadde noe medfølgende tilbehør, og som tidligere nevnt kan en liten hanske være avgjørende for hvor lett det å krølle hår. En annen ting som trekker denne modellen både ned og opp er at den kommer med en klype, som i likhet med den andre modellen med klype gjør det litt vanskelig å hekte ut håret når det først er rullet inn og kløpet fast.

Vi likte svært godt oppvarmingen på denne; den bruker 1 minutt og 25 sekunder på å nå 210 grader, og teller gradene etterhvert som den varmer opp slik at du faktisk vet at det går fremover (vi tvilte litt på enkelte andre). Dette er også modellen med flest temperaturinnstillinger, da den går fra 85 til 210 grader, og du kan øke med 5 grader om gangen. Perfekt om du ønsker å benytte deg av litt mindre varme.

Da vi testet denne føltes det som at krølltangen ikke tok ordentlig i håret, og krøllene opplevdes litt slapp. Krøllene så nokså fine ut før vi dro fingrene gjennom den, men etter falt de mer fra hverandre, og de mindre attraktive sidene ved krøllene ble tydeliggjort i større grad. Modellen er allikevel enkel å bruke, og dersom du foretrekker en modell med klype er dette et litt rimeligere alternativ til Advanced Curl, men resultatet blir svært annerledes.

Et annet lite minus vi har notert oss er at denne modellen er den eneste som benyttet seg av plastemballasje på innsiden av esken, og vi skulle gjerne ønsket en mer miljøbevisst forpakning.

PS: Power opplyser at denne modellen er på vei ut og vil bli erstattet.

6.5 Helt greit fjerne Sammenlign NOOA NOCT25MMII annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 6.5 Helt greit sitat Resultatet står i stil med prisen på denne rimelige krølltangen. Fordeler + God på pris.

+ Klype som gjør det enklere å surre håret rundt staven.

+ Grei oppvarmingstid og display som viser økningen i grader. Ting å tenke på — Krøllene holdt ikke spesielt godt.

— Kan være vanskelig å hekte ut håret av klypen.

Remington Copper Radiance

Forrige Neste Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Åpne fullskjerm

Remington Copper Radiance fikk oss til å spørre oss selv hvor lenge det egentlig er verdt å vente på at den krølltang skal bli varm. Det tok nemlig ett sekund fra 4 minutter til denne klarte å nå topptemperaturen på 210 grader.

Krølltangen har ni temperaturinnstillinger, fra 130 til 210 grader. Også denne modellen benytter seg av det klassiske designet med en tykkere stamme på staven, en tynnere tupp, og er ganske smal jevnt over. Her kan det oppleves utfordrende om du har ganske langt hår, men det var ikke en utfordring i testen. Vi opplevde allikevel at det ikke var like enkelt å krølle som vi ønsket, da staven var nokså glatt. I esken får du med et etui og en varmebeskyttende hanske.

Dette var ikke modellen som holdt krøllene lengst, men ikke den som holdt dem kortest heller. Resultatet vi fikk da vi testet denne var greit, krøllene ble litt vel skarpe i kantene, og ble seende litt mer «bustete» ut enn modellene med tilsvarende design. Vi ble allikevel fornøyd, og kan konkludere med at denne er et alternativ dersom du ønsker en litt «røffere» look på håret ditt.

Det som til slutt trekker denne modellen ned, utenom den ekstreme oppvarmingstiden, er at vi savner noe som gjør at den skiller seg ut. Vi opplevde at andre modeller i testen fikk bedre resultat, og Copper Radiances pris på 600 kroner gjør det vanskelig å argumentere for hvorfor denne er et bedre kjøp enn dem.

6.5 Helt greit fjerne Sammenlign Remington CI5700 Copper Radiance annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 599 hos Elkjøp Sjekk nå 6.5 Helt greit sitat Remington leverer en helt ok krølltang, som dessverre ikke lever opp til prislappen sin. Fordeler + Gir et unikt resultat.

+ Lav vekt som gjør det enkelt å bruke den over lenger tid. Ting å tenke på — Veldig lang oppvarmingstid.

— Litt glatt stav gjorde denne litt vanskelig å bruke.

— Litt vanskelig å forsvare prisen på 600 når den ikke bringer noe nytt til bordet.

Spesifikasjoner og priser

Product BaByliss C454E BaByliss MS750E Curl & Wave Trio Multistyler BaByliss Pro Advanced Curl Remington CI98X8 PROluxe You NOOA NOCT25MMII Remington CI5700 Copper Radiance annonse Pris 399 649 849 799 249 599 Pris når testet 399 kroner 649 kroner 849 kroner 799 kroner 249 kroner 599 kroner Type tang Krølltang Krølltang, Multistyler Krølltang Krølltang Krølltang Krølltang Tilgjengelige farger Rosa Rosa Sort Lilla Rosa Kobber Maksimal temperatur 210 grader 210 grader 220 grader 210 grader 210 grader 210 grader Diameter (maks.) 25 mm 107 mm 25 mm 32 mm 25 mm 25 mm Funksjoner Ingen spesielle funksjoner Kan skifte mellom de tre medfølgende stavene. Ingen spesielle funksjoner Adapt You-funksjon Ingen spesielle funksjoner Ingen spesielle funksjoner Åpne fullskjerm Mer +

Slik har vi testet

Hensikten er å se hvordan de forskjellige modellene er å bruke på eget hår, og gjerne av en som ikke er spesielt dreven innenfor styling av hår.

Vi har denne gangen valgt å vise hver krølltang sitt resultat samtidig, i samme hår. Det vi gjorde var å dele håret i like store lokker, og krølle hver av dem med en krølltang, i ti sekunder på hver lokk. Alle krølltengene ble benyttet på full varme, som er 210 grader på alle utenom én; BaByliss Advanced, som har 220 grader på full varme.

Resultatet ble vurdert etter hvor enkelt det var å krølle håret med modellen, og hvordan resultatet ble. Det er viktig å nevne at forskjellige faktorer kan spille inn - hårlengde, hårtype og hva slags krøller du ønsker. I denne omgang er modellene testet på halvlangt, tykt hår med naturlig fall, som ble fønet og gredd ut med fønebørste før vi startet. Andre ting vi har tatt i betraktning er oppvarmingstid, bruksdesign og funksjoner.

Tips! På fem av seks modeller følger med en varmebeskyttende hanske du kan ta på deg når du skal ta i bruk krølltangen. Til tross for hån av det spesifikke tilbehøret, oppdaget undertegnede tidlig verdien av denne. Et par runder med brente fingre før bruk, og ingen etter, beviser at det absolutt ikke er en dum idé!

13. mai 2023, 06:00

