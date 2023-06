Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Multicom Kunshan P950 og Acer Predator Triton 700

15 000 kroner skiller disse syltynne spillbeistene

Her setter vi GTX 1070 Max-Q opp mot GTX 1080 Max-Q.

Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

27. juni

Dagene til tykke og steintunge spillbærbare er på hell. Det demonstrerte Asus allerede i sommer med sin Max-Q-baserte ROG Zephyrus.

Det største ankepunktet vi hadde mot Asus' første forsøk på å lage en tynn, men fortsatt kraftig og stillegående spillbærbar gikk på pris, for de 33 000 kronene de ba om virket vel drøyt for oss.

Derfor har vi nå invitert inn en rimeligere kandidat i form av Multicoms Kunshan P950. Denne maskinen har et GTX 1070 Max-Q-kort heller enn et GTX 1080 Max-Q som sitter i Asus ROG Zephyrus, og det er med på å senke prisen betraktelig. Faktisk må du «bare» ut med 17 000 kroner for Multicoms Max-Q-stjerne.

Vi kunne imidlertid ikke motstå fristelsen da Acer også tilbød seg å sende et eksemplar av sin Max-Q-maskin kalt Predator Triton 700. Denne fikk vi kun et hastig møte med under årets Computex-messe, men den behøvde heller ikke mer for å tenne interessen vår. Så, selv om denne maskinen – med sin sterke GTX 1080 Max-Q-grafikkløsning og voldsomme pris på 33 000 kroner – er en mer direkte konkurrent til nevnte Zephyrus heller enn Kunshan, smetter vi den inn i testen vår.

Slik kan vi vurdere ytelse og valuta for pengene mellom maskiner med GTX 1070 Max-Q og GTX 1080 Max-Q-grafikk, og til og med snike inn et par visdomsord om hvilken toppspesifisert maskin med 1080-grafikk du bør gå for dersom du har et hvelv med penger å tømme før året er omme.

Mer enn den blå LED-logoen til Predator Triton 700 får vi ikke i denne testen. Bilde: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Spesifikasjoner

Av spesifikasjonsarket ser vi at Multicom virker å levere mye maskinvare for pengene i sin tynne Kunshan. Selv om Windows 10 ikke er inkludert (koster 1000 kroner ekstra) har de fått på plass den foreløpig beste 45 watts bærbarprosessoren fra Intel, tilfredsstillende minnemengde, en romslig PCIe-SSD og et GTX 1070 Max-Q-grafikkort.

Acer hopper av uviss grunn bukk over en GTX 1070 Max-Q-modell og tilbyr sin Predator Triton 700 med enten 1080 Max-Q- eller 1060 Max-Q-grafikk. Vår testmodell med førstnevnte grafikkløsning leveres med 32 GB minne, to 256 GB PCIe-SSD-er satt opp i RAID 0 (som fordeler dataene dine på to SSD-er for raskere ytelse) og Intels beste bærbarprosessor.

Multicom Kunshan P950 Acer Predator Triton 700 Skjerm 15,6" 120 Hz VA, 1080p 15,6" G-Sync 120 Hz IPS, 1080p Prosessor Intel Core i7-7700HQ (4 kjerner @ 2,8 – 3,8 GHz, 45W TDP) Intel Core i7-7700HQ (4 kjerner @ 2,8 – 3,8 GHz, 45W TDP) Grafikk GTX 1070 Max-Q /Intel HD 630 GTX 1080 Max-Q Minne 16 GB (2400 MHz DDR4) 32 GB (2400 MHz DDR4) Lagring 512 GB M.2 PCIe-SSD 512 GB M.2 PCIe-SSD (RAID 0) Kommunikasjon 802.11ac, Bluetooth 4.2 802.11ac, Bluetooth 4.1 Sikkerhet Fingeravtrykkleser – Batteri 54 Wh 53 Wh Ekstrautstyr – Mus Porter 3x USB 3, 2x USB 3.1 Type-C, HDMI 2.0, 2x MiniDP, Ethernet, Minnekortleser 1x USB 2, 3x USB 3, 1x Thunderbolt (USB Type-C), HDMI, DP, Ethernet Mål (HxBxD) 1,86 x 38 x 25 cm 1,89 x 39,3 x 26,6 cm Vekt 1,9 kg 2,4 kg Operativsystem Ikke inkludert Windows 10 Home Pris (via LINK 17 000,- 33 000,- Åpne fullskjerm Mer +

Acer snur opp ned på vante designprinsipp

PC-produsentene benytter seg ikke av Nvidias Max-Q-grafikkbrikker på grunn av kraften deres, men heller fordi disse brikkene er optimaliserte for å yte nokså bra og mer energieffektivt i tynne maskiner med liten plass til kjøling og lite batteri.

Når vi ser på Max-Q-maskinene vi har fått til test er det også tydelig at dette ikke er tradisjonelle spillmaskiner. Her ligger tykkelsen på snaue 1,9 cm, og vekten er også mye lavere enn vi er vant med fra spillbærbare som gjerne legger seg nærmere fire kilo.

Mens tykkelsen og vekten er imponerende i seg selv, skilter begge maskinene vi har til test med lekre og stilfulle anodiserte aluminiumkabinetter. Byggekvaliteten er også meget god.

Mens Multicom gir oss en ganske tradisjonell bærbar, som må sies å være en av de lekreste vi har hatt til test fra produsenten, snur Acer opp ned på alle vante designprinsipper når de presenterer oss for et oppsett hvor tastatur og pekeplate har byttet plass. Her er nemlig tastaturet nederst og pekeplaten ikke engang ved siden av, men plassert over det. Ja, og pekeplaten er forresten den gjennomsiktige glassplaten som lar deg skue ned på det elegant lyssatte kjølesystemet. Skikkelig, skikkelig kult, men om det fungerer godt i praksis kommer vi tilbake til.

Du kan så vidt se markørene som viser hvor glassflaten registrerer fingerbevegelsene dine hos Triton 700. Legg også merke til det nedtonede, men stilige blå led-lyset i kjøleviften til venstre. Bilde: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Litt utypisk for spillmaskiner er det få pulserende og «flashy» LED-lys å se. Bare en lysende blå Predator-logo på fremsiden av Aceren forteller oss egentlig at vi har å gjøre med en spillbærbar og den elegante belysningen under glassplaten dens er såpass nedtonet at du må slå av lyset for å se det. Kunshan P950 har kun et hvitt LED-lys som viser at maskinen er på.

Det slanke designet til tross er de fleste viktige porter på plass hos begge maskiner. Det er flust av raske USB 3-porter, både med tradisjonelle kontakter og den nye USB Type-C-pluggen. Hver av maskinene leveres med to ulike måter å koble opp en ekstern skjerm, men vi merker oss at mens Kunshan P950 leveres med en HDMI 2.0-kontakt kommer Predator Triton 700 med en DisplayPort i full størrelse og en Thunderbolt-kontakt.

Degge maskinene kommer med et flust av porter, men vi savner nok en Thunderbolt-port hos Kunshan P950 til venstre. Bilde: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Klasseforskjell på skjermteknologi

Begge maskinene kommer med Full HD-paneler, noe som etter vår mening er en perfekt oppløsning for spillmaskiner hvor oppdateringsfrekvens og en jevn flyt av bilder er viktigst for opplevelsen. Her får du nemlig paneler som leverer inntil 120 bilder i sekundet, men verdt å merke seg er disse to store forskjellene:

Multicoms Kunshan P950 leveres med et VA-panel uten G-Sync, mens Acers Predator Triton 700 leveres med et IPS-panel med støtte for G-sync. Selv om sistnevnte kunne vært mer lyssterkt, tar Acers Triton hjem seieren med et totalt sett bedre panel enn Kunshan P950. Ikke bare på grunn av støtte for G-Sync, som leverer bilder frie for riving når du slår av V-Sync, men fordi sortnivået er hakket dypere og innsynsvinkelen langt bedre hos Predators IPS-panel.

Sprø pekeplate

Kunshan P950. Bilde: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Kunshan P950 kan vise til et strålende tastatur hvor tastene har lang vandring og svært god demping uten at de oppleves som trege. Baklyset kan du tilpasse selv og justere som helhet eller over tre forskjellige soner. Pekeplaten er av den gamle sorten uten glassoverflate, men sporer likevel pekeren presist og jevn. Også flerfingerbevegelser tas imot uten at maskinen mukker, og vi er veldig fornøyde med de to fysiske og godt dempede knappene i bunn. Ettersom fingeravtrykksensoren ligger integrert helt i ytterkant av pekeplaten kommer vi nesten aldri borti den ved uhell.

Predator Triton 700. Bilde: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Når det kommer til Acers sprø, omvendte, tastatur- og pekeplateoppsett trodde vi nok at vi ville venne oss til dette i løpet av testperioden, men dette har bare til en viss grad skjedd. Mens de mekaniske bryterne leverer god vandring og er skikkelig spretne, bidrar plasseringen av tastaturet til en i lengden ubehagelig skriveopplevelse. Her finnes nemlig ingen støtte for håndleddene, og for å nå opp til tastene fra bordet ender vi opp med å spisse vinkelen på hendene våre når vi skriver. Da støter vi mot kanten på kabinettet med håndbaken.

Når det er sagt er belysningen av tastene svært forseggjort og mulig å tilpasse til hjertets lyst, men ettersom de er mekaniske må du også hanskes med en høyfrekvent kneppelyd som oppstår uansett hvor forsiktig du forsøker å skrive. Dette mekaniske tastaturet er altså enhver lesesals nemesis.

Den store, gjennomsiktige, glassflaten i toppen av maskinen fungerer som en pekeplate. Det er et artig konsept, men fungerer ikke perfekt. For det første er det bare deler av glassflaten som detekterer fingerbevegelsene dine, og mens du kan ane omrisset av en markering der den berøringsfølsomme overflaten slutter, kan du ikke kjenne det fysisk. Slik kan du stadig oppleve at pekeren stopper midt i en bevegelse om du har krysset den usynlige grensen. Det å flytte rundt på objekter, som filer eller vinduer, med to fingre kan du bare glemme, ettersom det ikke støttes.

Det må også nevnes at glasspekeplaten ikke i særlig grad kler det å være full av fettmerker som raskt samler seg opp. Du bør altså ha en pusseklut tilgjengelig. Alltid.

Konklusjon

Mye for pengene, men hold for ørene

Multicom Kunshan P950 (P950HR-CFB1)

Spesifikasjonslisten og prislappen gjør Multicoms Kunshan P950 til en maskin du raskt merker deg om du er på jakt etter en tynn og sprek spillbærbar. I tillegg til å være både tynn og lett leverer den forholdsvis godt prisede maskinen riktig så god ytelse på nivå med, eller noe over, et tradisjonelt GTX 1060-kort. Det holder til å drive de fleste nyere titler i omtrent 60 FPS eller høyere med grafikkinnstillingene heist til topp. Det er også tydelig at du totalt sett får mer for pengene når du velger en maskin med en GTX 1070 Max-Q-brikke enn storebroren dens.

Designet er noe av det stiligste vi har sett fra Multicom, og kledt i anodisert sort aluminium uten en masse LED-lys skriker maskinen heller ikke spillbærbar. Samtidig er byggekvaliteten god.

Tastaturet er helnorsk, tastene byr på god vandring og demping og pekeplaten sporer bevegelsene dine uten problemer.

Batteridriftstiden er svært god takket være Hybrid Graphics-løsningen som lar den integrerte grafikkbrikken ta over når det ikke er bruk for Nvidias GTX 1070 Max-Q-grafikk.

Til prisen gir Kunshan P950 deg mye for pengene, men vi må likevel sette fingeren på et par kritiske punkter. Viktigst er det at maskinen bråker ganske mye når du spiller. For mye, etter vår mening, og dette trekker vi for. Vi vil også nevne at VA-panelet sliter med svakt innsyn fra litt spissere vinkler og et litt noe svakt sortnivå. G-Sync får du heller ikke her, og Thunderbolt-port glimrer også med sitt fravær.

Asus ROG Zephyrus GX501VI-GZ021T

Kamera Asus ROG Zephyrus GX501VI-GZ021T

Om du ser etter en tynn og slank maskin med typisk GTX 1070-ytelse mener vi du gjør lurere i å sjekke ut Asus' ROG Zephyrus enn Acers Predator Triton 700. Disse to maskinene har begge GTX 1080 Max-Q-grafikk og yter forholdsvis likt, men Zephyrus har et smartere design på alle måter og er like flott å se på.

Pekeplaten har fysiske vegger rundt seg og du får med håndleddstøtte til tastaturet (som heller ikke støyer så mye som Triton 700 sine mekaniske brytere). Ikke minst bråker maskinen mindre når du spiller takket være et genialt designgrep hvor basen på maskinen faktisk åpnes fysisk opp for å slippe til mer luft.

Les hele testen av Asus ROG Zephyrus her »

Asus ROG Zephyrus GX501VI-GZ021T annonse Sjekk prisen

Ytelse

Tiden har kommet for å se på hvordan de tyne spillmaskinene yter og oppfører seg under bruk. Ettersom både Kunshan P950 og Predator Triton 700 har samme prosessor blir vi ikke særlig overrasket over å finne at de også yter svært likt.

Det som kunne ført til forskjeller i prosessorytelse måtte eventuellt være «throttling» på grunn av for mye varme og svak kjøleløsning, men det virker ikke som dette inntreffer her.

Det eneste vi merker oss fra prosessortestene våre er at Asus' Zephyrus, som faktisk åpnet deler av basen for å slippe til mer kjøling, overraskende nok faller litt bakpå når prosessoren jobber hardt over lengre perioder.

Dagens testkandidater klarer seg uansett omtrent så godt som tradisjonelle, mye tykkere spillmaskiner, som vi eksempelvis ser med Acer Predator 17X (dog har denne en litt kraftigere prosessor).

Spillytelse er det aller mest interessante når du kjøper en spillbærbar, uansett tykkelse eller andre goder som mye minne eller lagringsplass.

Nvidia selv mener et GTX 1080 Max-Q, som vi finner i Acers Predator Triton 700, yter omtrent på nivå med et vanlig GTX 1070-kort. Testene våre bekrefter også dette. Vi ser små forskjeller mellom Triton 700 og Asus' Zephyrus, men alle disse ligger innenfor feilmarginen vi måler etter og vi tipper flere vil være opptatt av pris og forskjeller i støynivå heller enn ytelse om de først skal velge mellom dise to toppmaskinene med likt grafikkort. Mer om dette lenger ned.

Når det kommer til Kunshan P950 ser vi ikke overraskende at dens GTX 1070 Max-Q-brikke yter svakere enn en tradisjonell GTX 1070-brikke som vi blant annet finner i Kunshan P670H. I stedet tilsvarer den ytelsen til en topptrimmet, tradisjonell GTX 1060-brikke.

GTX 1080 Max-Q lar deg spille selv nye stortitler i langt over 60 FPS med svært høye grafikkinnstillinger, så her kommer 120Hz G-sync-skjermen til Triton 700 godt med.

GTX 1070 Max-Q i Kunshan P950 leverer omtrent 30 til 35 prosent lavere ytelse enn storebroren. I våre spilltester dipper det dermed under 60 FPS i Deus Ex, så for å holde deg over den magiske 60 FPS-grensa eller utnytte 120Hz-panelet må du altså belage deg på å tone ned grafikkinnstillingene et par hakk i enkelte krevende spill.

Det er verdt å merke seg at Nvidia gir deg muligheten til å aktiverer deres «WhisperMode» når du spiller. Da begrenses FPS-en til 30 eller 40 FPS, og grafikkdetaljene justeres dynamisk ned så spillet skal være lettere å drive og ikke presse komponentene så mye at de blir varme og støyende. Dette ga vi et forsøk med Asus' Zephyrus i sommer, og mens vi kan konstatere at dette fungerer godt mister du jo en del av opplevelsen særlig når bildefrekvensen begrenses. Vi håper derfor at kjølingen til våre testmaskiner er såpass effektiv og støysvak at det ikke blir nødvendig å aktivere WhisperMode.

Før vi kommer til de viktige temperatur- og støymålingene konstaterer vi raskt at lagringsytelsen er helt på topp både hos Predator Triton 700 og Kunshan P950.

Den spesielle temperatur- og støymålingsgrafen vår trenger først en forklaring. Her er Asus Zephyrus registrert med langt lavere temperaturer enn noen av dagens testkandidater, men dette skyldes rett og slett at basen dens løftes opp slik at det oppstår en stor glippe med luft mellom den og komponentene.

Både Kunshan P950 og Predator Triton 700 blir på sin side svært varme under, så du vil ikke ha noen av maskinene på fanget når du spiller. Men hvorfor skulle du egentlig det? Det som spiller en rolle er selvsagt hvor mye viftene deres støyer når de kjemper for å holde temperaturen nede, og her kommer en liten overraskelse: Acers Predator med GTX 1080 Max-Q støyer merkbart mindre enn Multicoms svakere Kunshan med GTX 1070 Max-Q.

Vi kunne rost Acer for en solid jobb med kjøleløsningen, men vi velger heller å kjefte litt på Multicom for å levere en ganske støyende maskin. For, under last går denne oss faktisk litt på nervene, og den ubestridte kjølekongen blant Max-Q-maskinene er og blir uansett Asus' Zephyrus – og selv den skulle vi aller helst målt en desibel eller to lavere for å være helt fornøyde.

Multicoms Kunshan P950 har én annen stor fordel over Acers Predator Triton 700 i tillegg til prisen: totalt overlegen batteridriftstid. Takket være en Microsoft Hybrid Graphics-løsning kan nemlig Kunshan slå av den dedikerte grafikkbrikken helt, og heller leve på den strømsnille integrerte Intel HD 620-brikken når du ikke spiller.

Hos Predator Triton 700 kobles ikke GTX 1080 Max-Q-brikken helt bort når du ikke spiller, og slik tappes maskinene for strøm mye raskere. Faktisk kan du bare regne med å bruke maskinen i like over to timer før skjermen går i sort. Om batteridriftstid er kritisk for en spillbærbar lar vi være opp til deg som skal bruke den, men med dobbelt så god driftstid får Multicoms kandidat likevel et lite plusspoeng her.

Oppdatert 27. juni 2023, 15:52