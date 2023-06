Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Hodelykter (2020)

I jakten på den beste hodelykten

Fire vidt forskjellige hodelykter, hva funker best?

Vi plukka ut fire svært forskjellige modeller for å lære mer om fordelene med de ulike typene Kamera Kristoffer Møllevik

Kristoffer Møllevik 1. januar 2021, 06:00 Lagre Lagre artikkel

Når dagene blir korte og mørket setter inn, da finner alle joggerne frem hodelykten sin. Var det ikke slik sangen gikk? Og turgåerne, og syklistene, og mer eller mindre alle som skal krype, gå, rulle og gli utenfor gatelyktenes rekkevidde og annen allfarvei? For hvis du er på jakt etter å forlenge døgnet litt i årets korteste dager, er det ingenting som kan måle seg med en skikkelig kraftig hodelykt!

Heldigvis har vi testa akkurat det. Stort sett.

Fire skikkelig kraftige hodelykter! (stort sett...)

Alt er jo relativt, ikke minst når vi snakker om hodelykter, men i dette tilfellet har vi definert “kraftig” som alt som er sterkere enn 700 lumen (lm). Etter det har vi valgt å se på litt ulike typer i litt forskjellige prisklasser, slik at både vi og du får et inntrykk av fordelene og ulempene med de ulike løsningene.

I denne omgangen har vi plukket ut fire populære modeller fra populære produsenter, men vi har planer om å ta inn flere modeller til test for å utvide sortimentet i tiden som kommer.

Her er modellene vi har hatt inne til test nå:

Product Petzl Swift RL Silva Exceed 3XT NiteCore HC30 Beltlamp Hikebeam 400 annonse Pris 990 2499 - 1295 Lysstyrke, maks 900 lm 2000 lm 1000 lm 400 lm Lysstyrke, min. 10 lm 80 lm 1 lm Ikke oppgitt Antall justeringstrinn 3 3 5 6 Oppgitt batteritid, maks styrke 30 timer (reaktivt lysmodus) 12 timer 1 time 6 timer (med powerbank) Lading i lykt Krysse av Krysse av Bytt Krysse av Batteri-indikator Krysse av Krysse av Bytt Ja (kun på powerbank) Reservestrøm (ta meg hjem) Krysse av Krysse av Bytt På en måte Vekt (gram) 100 200 89 379 IP-sertifisering IPX4 IPX5 IPX8 IPX4 Andre funksjoner Reaktivt lys Autojustering av lysbildet, hjelm og sykkelfeste - - Åpne fullskjerm Mer +

Slik har vi testet

Alle hodelyktene har blitt testet på en lengre skogstur, en ca. 2 km lang terrengsykkeltur i forholdsvis enkelt terreng, og på en fjelltur i bratt terreng.

Ved siden av lysstyrken har vi vektlagt «lysbildet», altså hvordan lyset legger seg på bakken foran oss. Ideelt sett bør lysbildet være slik at vi ser røtter, steiner og andre ting føttene våre ikke skal snuble i, samtidig som hodelyktene lyser godt opp lengre frem på stien, slik at vi ser hva vi har foran oss. I tilfelle det står en mannevond elg eller en innpåsliten strømselger nedi der et sted. Dessuten må «fjernlyset» være sterkere enn «nærlyset», slik at vi ikke blir unødvendig blendet av refleksjonene fra nærlyset. Og aller helst skal hodelykten klare denne balansen mellom fjernlys og nærlys uten at vi må drive å justere på den i tide og utide.

Hodelyktene fikk blant annet kjørt seg på en lang villmarkstur i Lomsdal-Visten Kamera Kristoffer Møllevik

Komfort og gode festemuligheter er også viktig. En hodelykt skal, som navnet sier, først og fremst sitte på hodet. Og der bør den sitte komfortabelt. Men i en del tilfeller kan det faktisk være bedre å henge den rundt halsen, eller feste den i skulder- eller brystreima på sekken. Det kan nemlig være en fin måte å bruke hodelykten på hvis det er tåke, regn eller snøvær, siden du da slipper du å se «gjennom» gjenskinnet fra den opplyste tåka. Eller hvis du vil slippe at hodelykta «knøvler» seg rundt hetta og/eller en tykk lue. Og så er det jo selvsagt en fordel hvis den enkelt kan festes på sykkel- eller alpinhjelmen.

Batteritid er også selvsagt viktig. Jo sterkere lys og lengre batteritid, dess flere bruksmuligheter får du med hodelykten. Men med det følger det unektelig noen ulemper i form av vekt og komfort, så her er det viktigere velge en lykt som passer ditt bruk. Som en hovedregel kan du si at jo raskere du skal bevege deg, dess mer lys trenger du. Og jo mer lys du har, dess større batteri trenger du. Og jo større batteri du har, dess mer veier hele sulamitten. Du har ikke lyst å gå rundt med en halv kilo på hodet bare for å plukke blåbær eller småjogge i østmarka, men du har heller ikke lyst på en lykt som går tom for strøm når du ligger i 50 kilometer i timen nedover en eller annen fjellside.

Sjekk bildegalleriet under for sammenligning av lysstyrke:

Kraftigst: Silva Exceed 3XT

Den eksterne batteripakken gir lang brukstid, men vekten ødelegger litt for komforten Kamera Kristoffer Møllevik

Da vi først henta inn hodelyktene til denne testen, lå Silva Exceed 3XT på rundt 2300 kroner. En del dyrere enn enkelte av konkurrentene, men ikke hårreisende. Nå ser prisen ut til å ha «normalisert”» seg på 3200 kroner, som er langt høyere enn konkurrentene i testen. Så denne svensken er helt klart i en klasse for seg selv, både med tanke på lysstyrke, batteritid, vekt og pris. Men det blir ikke nødvendigvis noe utklassing av den grunn. Men hva får vi for pengene?

Kort oppsummert: lys i massevis, lys i timesvis, og lys der vi trenger det. Hvis vi skrur denne på full styrke får vi hele 2000 lumen, som i praksis oppleves som et lite område med dagslys midt på natta. Lykten består av tre dioder som fordeler lyset fint mellom et bredt nærlyst og spisset fjernlys, og Silvas «intelligent light» funksjon fokuserer lysbildet automatisk når vi snur lykten opp eller ned, slik at vi får et bredere lysbilde når vi snur den ned (mot føttene våre), og et mer spissa lys når vi snur den oppover og vil se lengre frem.

Det store eksterne batteriet sikrer også lang batteritid, som er et must for deg som skal være lenge ute. Silva oppgir batteritiden på full styrke til 3,5 timer hvis temperaturen ute er minus fem, men siden vi kan ha batteriet i jakkelommen vil det nok holde enda litt lengre med varmen fra kroppen. Og hvis vi bruker de lavere lysstyrkene når vi ikke trenger full styrke, bør Exceed 3XT klare seg godt på selv lange toppturer.

Silva Exceed 3XT kommer med en solid tilbehørspakke med feste for sykkel og hjelm, ekstra hodebånd og et “toppbånd” som kan settes på ved behov. Som er fint å kunne gjøre hvis du skal gå med det tunge batteriet på hodet. Men her kommer vi til den største ulempen med Exceed 3XT (bortsett fra prisen da); den er ikke veldig komfortabel. Den har ikke den myke puta bak lykta som Petzl Swift RL har. Batteriet er egentlig alt for tungt til å bære på hodet. Ledninga er litt for kort, slik at vi kan ikke legge batteriet nederst i sekken eller feste det i beltet, og litt for stiv, slik at den plager oss litt når vi har den i innerlomma. Dette er ting vi kan leve med og som man sikkert kan finne løsninger på etter hvert som man bruker den, men en lengre forlengerledning hadde definitivt hjulpet.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Silva Exceed 3XT annonse Billigste hos Se alle priser 2499 hos Milslukern Sport Sjekk nå 8 Meget bra sitat I en klasse for seg selv når det kommer til lysstyrke, batteritid, vekt og pris Fordeler + Svært kraftig lys og godt lysbilde

+ Automatisk fokusering av lysbildet

+ Stort batteri som kan bæres i jakkelommen for varme

+ Tilbehørspakke med ekstra fester Ting å tenke på — Litt for kort og stiv ledning

— Ukomfortabel å ha både batteri og lykt på hodet

— For tung for jogging

— Svært kostbar

Petzl Swift RL

Av/på-knappen kan låses og det grønne lyset viser hvor mye batteri som er igjen Kamera Kristoffer Møllevik

Dette er en forholdsvis lett hodelykt med innebygget, oppladbart batteri, forholdsvis kraftig lys (900 lumen) og halvgod batteritid. Summen av dette er en allsidig hodelykt som ikke er for tung til telt- og fjellturer, samtidig som den sitter godt nok på hodet og lyser sterkt nok til at den fungerer godt til jogging, og forholdsvis rolig skikjøring og stisykling i terreng som ikke er for krevende.

Hodelykten sitter komfortabelt på hodet takket være et dobbelt bånd bak, og et ekstra tykt bånd foran, bak selve lykten. Og i motsetning til mange andre hodelykter kan vi vri lykten både opp og ned, noe som gjør den enkel å bruke hvis vi henger den rundt halsen. Den har ikke noe ekstra fester for hjelm, sykkel eller lignende, så for slik bruk du må ha lyktefeste på hjelmen (eller lage det selv). Ellers er den enkel nok å feste i sykkelstyrer og skulderstropper ved å surre hodebåndet rundt for styret og over lyktehodet.

RL står for Reactive Lighting, og hvis vi bruker lykten i det moduset justerer den lysstyrken automatisk etter omgivelsene. Da skrur den lysstyrken ned når du lyser på den med en annen hodelykt (så blender du turvennene dine mindre), eller hvis du ser på et skilt eller en snøflekk på bakken som ellers kunne reflektert lyset ubehalgelig sterkt tilbake. Dette skal også hjelpe med å spare strøm, siden lykten ikke pøser ut mer lys enn den tror er nødvendig.

Lysbildet er veldig behagelig, med en fin balanse mellom et fokusert «fjernlys» med et bredere, mykere nærlys, og når vi fant en god plassering trengte vi ikke justere den underveis. Men den lyser ikke langt nok til sykling eller skikjøring i høye hastigheter. Batteritiden på full styrke er oppgitt til to timer, som er godt nok så lenge du ikke skal være ute veldig lenge om gangen, men siden batteriet sitter i selve lykten, er vi redd brukstiden blir betydelig mindre når det er skikkelig kaldt ute, så dette blir ikke førstevalget til lange toppturer.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Petzl Swift RL 8 Meget bra sitat Et godt balansert hodelykt for deg som ikke skal på de de lengste turene i den høyeste farten Fordeler + Automatisk lysstyrke (reaktivt lys)

+ Kan henges rundt halsen eller festes i ryggsekken

+ God balanse mellom vekt, lysstyrke og batteritid

+ Kraftig lys og godt lysbilde Ting å tenke på — For kort batteritid til lange turer

— Liten av/på-knappen kan være vanskelig med tykke hansker

— For lite lys til høy fart



Nitecore HC30

HC30 kommer med belteklips, lys-spreder og hodebånd Kamera Kristoffer Møllevik

Nitecore HC30 er en såkalt L-formet lommelykt, som fattet interessen vår ved å kombinere gode spesifikasjoner med lav pris. Den koster bare rundt 500 kroner, men har en maks lysstyrke på 1000 lumen, er vanntett ned til 2 meters dyp, kan brukes som hodelykt, lommelykt eller hektes i beltet, på lomma eller i den skuddsikre vesten. Ja, for den ser jo unektelig litt «taktisk» ut der den er laget i svart flyaluminium, med en kraftig strobefunksjon som definitivt har potensiale til å få deg utvist fra din nærmeste softgunklubb.

En stor ulempe er at den ikke kan lade batteriene sine, så du må kjøpe en spesiallader for 18650-batteriene lykten bruker. Som jo betyr at det ikke bare er å «toppe den opp» i bilen på vei til tur-starten. Og siden dette er batterier du som regel ikke finner på Rema og Kiwi, må du passe litt ekstra godt på å lade batteriene etter bruk, og ha et ekstrabatteri med i sekken hvis du skal være borte en stund. Batteritiden oppgis nemlig bare til en time på full styrke, og lykten viser ikke hvor mye batteri som gjenstår.

Den lave vekten og det gode hodebåndet gjør den komfortabel å ha på hodet, men den holdes på plass på hodebåndet med to gummiringer som gjør det vanskelig å flytte lysstrålen opp eller ned. Den har heller ikke noe fokus-funksjon, men et deksel som sprer lyset (en «diffuser»). Dette dekselet spres lyset svært godt, men ødelegger rekkevidden. Uten denne lyser lykten langt, men da er lysbildet litt for smalt, så det blir litt enten eller.

Men hvis vi tenker på denne mer som en reservelykt, noe vi kan gjøre på grunn av den lave prisen, er begrensningene mer til å leve med. Da har vi jo tross alt en svært lyssterk, allsidig og bunnsolid liten lampe som kan brukes til det meste, uten å være best til noe. En «jack of all trades, master of none», som det heter på dårlig norsk.



Beltlamp HikeBeam 400

HikeBeam 400 er laget for å bæres i et eget belte rundt magen, eller beltene på ryggsekken Kamera Kristoffer Møllevik

Dette er en norsk nykommer og strengt tatt ikke en hodelykt, men en «beltelykt», som du henger i et eget belte rundt livet, eller i hofte -eller brystbeltet på ryggsekken. Den største fordelen med dette skal være at du ser ujevnheter i terrenget bedre enn med en vanlig hodelykt, og at du blir mindre forstyrra av regn, tåke eller snø, som ellers kan ødelegge lysbildet fra en hodelykt.

Vi testa den grundig på en skikkelig villmarkstur langs kuperte og tidvis gjengrodde skogsstier, og har brukt den i både regn og tåke. Og ja, vi ser ujevnhetene i terrenget bedre. Men vi ser dem egentlig helt greit med vanlig hodelykt også. På en to-timers utmarsj i villmarkspreget terreng veksla vi mellom å bruke HikeBeam 400 og Petzl Swift RL, og vi snubla hverken mer eller mindre med den ene eller den andre. Derimot fikk vi noen lavthengende greiner i ansiktet når vi bare brukte HikeBeam.

Og HikeBeam har en del klare ulemper: Du mister lyset om du bøyer deg (feks. for å knyte sko), det er vanskelig å lyse nedi sekken med den, og en hodelykt vil være mye enklere å bruke som leselys eller lignende på strømløse hytteturer. Hvis vi løper med den oppleves lyset som veldig urolig, og kajakk eller sykkel er nok bare å glemme med mindre du går full MacGyver med strips og gaffa. Den er dessuten tung, særlig når vi tar den forholdsvis lave lysstyrken og korte batteritiden i betraktning.

Kombinasjonen av både beltelykt og en hodelykt var veldig behagelig, og vi ser for oss at det vil være en kjempegod løsning på skitur. Men dessverre for Beltlamp er det ikke noe problem å feste en vanlig hodelykt i et magebelte, i brystbeltet på sekken, eller bare henge den rundt halsen. Da får man alle fordelene med den alternative plasseringen, uten ulempene vi opplever med HikeBeam. Beltlamp gir oss definitivt et friskt pust i markedet her, men byr ikke på nok fordeler til å veie opp for de store begrensningene. Særlig ikke når man tar den høye prisen i betraktning.

4 Svakt fjerne Sammenlign Beltlamp Hikebeam 400 annonse Billigste hos Se alle priser 1295 hos Breen Sport Sjekk nå 4 Svakt sitat Innovativ, men du kan gjøre det samme og mer med feks. Petzl Swift RL Fordeler + Innovativ Ting å tenke på — Svært begrenset bruksområde

— Svært kostbar



Konklusjon

I denne testen har vi fått et godt inntrykk av fordelene og ulempene med forskjellige typer hodelykter. Neste gang kommer vi til å skille enda mer på typene, for eksempel ved å ha en egen test for ekstra lyssterke lommelykter med store batteripakker for topptur og sykling.

I mellomtiden, sånn kort oppsummert, kan vi konkludere med at lyssterke, lette lykter med innebygget batteri, som Petzl Swift RL, er komfortable, lette å ta med og greier seg godt til mye. Men kommer til kort hvis du skal på lange turer og/eller ha høy fart.

Petzl Swift RL er et godt valg for deg som vil ha en allsidig hodelykt og uten de heftigste spesifikasjonene Kamera Kristoffer Møllevik

I de tilfellene er større, mer lyssterke hodelykter med store batteripakker, som Silva Exceed 3XT, mye bedre egnet, men vekten går utover komforten og gjør det litt mer styrete å ha den med. Det er ikke en lykt du tar med i lomma «sånn i tilfelle».

Men det er derimot kombinasjonslykten Nitecore HC30, hvor den lave prisen kommer med noen svært tydelige ulemper, samtidig som prisen og størrelsen gjør den til en svært god kandidat for en hodelykt/lommelykt å ha med i lomma «sånn i tilfelle».

Også har vi nye, norske BeltLamp som med sin HikeBeam 400 forsøker å være innovative og forbedre hele tur-lykt konseptet. Men vi kan ganske enkelt feste for eksempel Petzl Swift RL på de samme stedene som HikeBeam, plus noen til, samtidig som Petzl gir oss sterkere lys, lengre batteritid, lavere vekt og flere andre funksjoner til halve prisen. Og da kommer BeltLamp rett og slett til kort. Noe som er synd, for vi heier på innovasjon og ikke minst norske gründere og oppfinnere. Men her må vi rett og slett bare si bedre lykke neste gang.

1. januar 2021, 06:00

Mer om FriluftHodelyktTreningToppturSykkelJogging