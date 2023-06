Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Best i test: Sirkelsager på batteri

Hva er den beste spenningen for sirkelsaga? 18, 36 eller 54 volt?

Vi tester både kraft, fart og utholdenhet.

Kamera Odd Richard Valmot/Tek.no

Odd Richard Valmot

Kan batteri erstatte ledning? Det er et spørsmål vi har stilt oss i mange år, og svaret har havnet på ja for stadig flere verktøygrupper. Fordelen med å slippe ledningen er stor, spesielt når verktøyet ikke er stasjonært, men så var det dette med ytelse, da. I en drill er nesten alltid svaret batteri. Kanskje med unntak når man skal blande mørtel.

Men hva med sirkelsag? Det å kløyve lange tykke bord kan være en tøff utfordring på batterier. I hvert fall når vi tester de nyeste modellene på markedet. Ved å presse sagene gjennom 2x8 tommer, eller mer presist 48 ganger 198 millimeter konstruksjonsvirke, så raskt det lar seg gjøre, får de kjørt seg.

Sirkelsaga er ikke noe presisjonsverktøy, men de både kapper på tvers av veden og kløyver på langs med stor fart, og er utrolig hendig når du bygger terrasse, jobber på taket, eller i hele tatt koser deg med planker av ymse dimensjoner.

Skal du ha presisjon, for eksempel når du kapper plater, er dykksaga, en slags sirkelsag på skinne, et funn. Og skal du kappe med presisjon er kapp og gjærsaga tingen. Skal du kløyve er bordsaga tingen. Stikksaga er også et alternativ, men mye tregere og mye mindre presist. Så sirkelsaga fremstår som et godt kompromiss som kan brukes til veldig mye. Spesielt når du slipper å dra på ledningen.

Spenning

Jo høyere spenning, desto bedre. Det er i hvert fall utgangspunktet til DeWalt, som har kommet på markedet med et temmelig innovativt batteri. Det kan være både 18 og 54 volt, alt etter det verktøyet du setter det inn i.

Verktøybatterier på 18 volt består av fem seriekoblede litiumione-celler på 3,6 volt hver. De vanligste batteriene har to slike rader på hver fem celler som er parallellkoblet. Noen utgaver har bare en rad for å være lettere, men også billige. Noen har tre rader for å lage mest mulig energi, men da blir de både tyngre og dyrere.

Batteriet til DeWalt har tre rader som både kan være parallellkoblet til 18 volt, eller seriekoblet til 54 volt. Veldig smart. Det selskapet sier er at med 54 volt kan de utstyre verktøyene med sterkere motor og ha en sirkelsag som helt ut kan erstatte en med ledning. Motoren yter hele 1600 watt.

Motorstørrelse

Det er ingen ting i veien for å ha en mye kraftigere motor i et verktøy som går på 18 volt enn den vi for eksempel finner i sagen til Milwaukee. Man trenger ikke 54 volt for at motoren skal yte 1600 watt.

Problemet er at lavere spenning trenger større strømstyrke for å oppnå samme effekt. Og større strømstyrke krever større diameter på lederne, altså kobbertrådene i viklingene. Det betyr vekt. Og høy vekt er ikke noe salgsargument for håndholdt verktøy.

Utfordrerne

For å utfordre saga fra DeWalt har vi sett på et par andre sager med litt spesielle batterier. Den ene saga fra Makita har to seriekoblede 18 volts batterier og er altså på 36 volt. Fordelen er at man kan bruke et standardbatteri som er veldig utbredt og få svært mye energi tilgjengelig. Med to 5 Ah-batterier får man hele 180 wattimer. I teorien nok til å sage lengst av sagene i testen om energimengden skulle bestemme.

Den andre utfordrersaga kom fra Milwaukee. Amerikaner nummer to i testen har valgt å gå en annen vei enn sin gulfargede landsmann. De har også bygget et 18 volts batteri med 15 celler, men har kostet på seg mer avanserte celler. Hver av disse kan lagre 3 Ah, i motsetning til DeWalts batteri, som bare har celler på 2 Ah. Følgelig rommer et fulladet Milwaukee-batteri hele 162 Wh, mens DeWalts rommer 108 Wh. 50 prosent mer energi, altså.

Det har store konsekvenser for saglengden. Milwaukee har også lansert et 10-cellers batteri med den samme celletypen, som gir samme energiinnhold som DeWalts tyngre 15-cellers batteri. Ryktet sier at DeWalt vil følge etter til våren med samme celletype.

Motorkraft og kondis

DeWalt sier at det er behovet for mer motorkraft som har gjort at de har utviklet det nye 54 volt-batteriet. Det kan drive en motor på opptil 1600 watt, mens de med 18 volt vil være begrenset til rundt 1000 watt. Det er klart at det er viktig med spenning for å få watt, men som kjent er også ampere med i regnestykket.

Et batteri med 15 seriekoblede celler vil normalt ikke kunne levere den samme strømstyrken som om det kom fra tre parallellkoblede cellerader som i Milwaukee-batteriet, eller fire, som i de doble Makitabatteriene, som hver har to parallellkablene cellerader.

Men, som alltid, «the proof is in the pudding».

Og vår pudding sier at 54 volt er fantastisk. DeWalt-saga kløyvet seg gjennom det to tommer tykke konstruksjonsvirket i en hastighet vi knapt kunne tro. Den sto ikke tilbake for en sag med ledning, nei. Kondisen til batteriet, derimot, det var en annen sak. Den føk gjennom 20,7 meter, men så var det slutt.

Den andre overraskelsen i testen var den minst voltsterke saga fra Milwaukee. Den oppnådde en imponerende saglengde og tok seg gjennom 29,14 meter før batteriet gikk tomt. Men kanskje ikke så overraskende likevel, for saglengden stemte bra med antall wattimer i batteriet.

Den tredje overraskelsen, av litt motsatt karakter, var Makita-saga. Den saget ikke så langt vi hadde forventet ut fra energien den disponerte i to fulladede batterier. Riktignok saget Makitaen lengst av alle, men det skulle bare mangle.

Den klarte å kløyve seg gjennom 29,23 meter og slo Milwaukee med bare 9 cm. Med 10 prosent mer energi i batteriene burde den ha klart nesten tre meter til.

Se sagene i aksjon i videoen under.

Fart

Den store forskjellen var likevel på hastighet. Vi brukte en 5,21 meter lang planke som vi kløyvet ut stykker av. Som forventet var DeWalt-saga i særklasse raskest. Den fikk full uttelling for motorstyrken og brukte bare 47,7 sekunder på å komme seg gjennom hele lengden. Det er nesten 11 cm/sek. Imponerende.

Forklaringen på farten til DeWalt-saga finner vi at den har kraft til å spinne raskere enn de andre. Den har et ubelastet turtall på 5 800 o/min og det synker ikke nevneverdig med belastning.

Saga fra Milwaukee overasket også på hastighet. Selv om den bare hadde 18 volt lå den ikke veldig langt etter DeWalt. Den gjorde unna planken på 59 sekunder, og det er 8,8 cm/sek. Saga har litt mindre bladdiameter enn de to andre, og et ubelastet turtall på 5 000 o/min.

Makita-saga med 36 volt burde være raskere enn saga fra Milwaukee, men den gang ei. Med et tidsforbruk på 73 sekunder klarte den bare litt over 7 cm/sek. Litt av forklaringen finner vi i at den har det laveste turtallet av sagene, med 4 800 o/min. På toppen har saga det bredeste bladet. Vi hadde bedt leverandørene låne oss modeller med det standardbladet som følger med når man kjøper saga, og i Makitas tilfelle innebar det et blad med tannbredde på 2 millimeter og med 12 tenner.

Færre tenner skal riktignok sage raskere med fibrene, men det kompenserte ikke for at de to andre sagene brukte 36 tenner med 1,5 mm bredde. Det er sannsynlig at Makitaen ville saget litt raskere med smalere tenner.

Høyre eller venstre?

Når du holder saga i høyre hånd, som er naturlig for høyrehendte, har noen sager bladet til venstre for hånden, andre til høyre.

Det er nok smak og behag hva man liker, men personlig synes jeg det er best å ha bladet på høyre side av håndtaket. Det gir best oversikt over bladføringen, selv om det gjør at sponutkastet lettere treffer hånda om man sager uten avsug.

Milwaukee M18 CCS55 (Uten batteri)

Materialmessig er dette saga som gav det beste inntrykket. Basen er i støpt magnesium, men også plasten gir et solid inntrykk. Gummigrepene gjør den god å holde i. Her er det lagt stor vekt på grad- og dybdeskalaene, som kommer veldig godt til syne. Gradskalaen er en gravert plate i rustfritt stål som er felt inn i magnesiumbasen.

Tekniske data

Spenning: 18 volt

Børsteløs motor: Ja

Bladdiameter: 150 mm

Maks kuttedybde 45°: 41 mm

Maks kuttedybde 90°: 55 mm

Ubelastet turtall: 5000 o/min

Vekt med 9 Ah batteri: 3,5 kg

Vekt batteri: 1,1 kilo

Pris bare sag: Fra 2.485 kroner

Pris for sag, 2x 9Ah batterier og lader: 4988

I motsetning til DeWalt og Makita har Milwaukee-en sagbladet på høyre side i sagretningen. Som høyrehendt foretrekker vi det. Det gir bedre kontroll, spesielt når du skal følge med på retningen, men du er mer utsatt for sponutkastet om du ikke bruker avsug.

Saga har en solid innebygget krok du kan felle ut for å hekte den opp i et eller annet. Det er praktisk. Skal vi klage på noe, må det være måten unbrakonøkkelen for sagbladbytte er festet. Den er nesten garantert å falle ut etter en stund, og bør nok heller få plass i verktøyskrinet enn i saga.

Vi ble overrasket over ytelsen til saga med den laveste spenningen. Den slo Makita-en med god margin, selv om den lå et stykke etter DeWalt-en. Det er nok en kombinasjon av tre faktorer. En sterk børsteløs motor med høy virkningsgrad og som kan utnytte stor strømstyrke. Et batteri som leverer stor strømstyrke, selv om det har lavest spenning, og et tynt blad med lav motstand.

Sagbladet har bare 150 millimeters diameter, mens de to andre har 165 mm. Det gjør at saga presses når den sager to tommers materiale, men det klarer den med god margin.

Det nye batteriet med 9 Ah gir saga svært god rekkevidde, men hvis vekt er veldig viktig har Makita lansert et 6 Ah-batteri med 10 celler i stedet for 15. Det er både billigere og lettere, men kommer sent. Det er et par år siden Bosch lanserte sitt.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Milwaukee M18 CCS55 (Uten batteri) annonse Billigste hos Se alle priser 3072 hos Staypro Sjekk nå 8 Meget bra sitat Jevnt over en svært god sirkelsag uten store minuser Fordeler + Billigst av de dyre

+ Lett

+ God ytelse og utholdende batteri

+ Best kvalitetsfølelse Ting å tenke på — Mindre bladdiameter enn de to andre

DeWalt DCS576 (Uten batteri)

Vi skal ærlig innrømme at vi ble mektig imponert av ytelsen til DeWalt-saga. Dette er ved første øyekast en ledningsdreper. Saga har en byggekvalitet og en kombinasjon av plast, gummi og metall som man kan forvente av proffverktøy. Grepene er helt gummitrukket og saga sitter veldig godt i hånden. Den har også mange gjennomtenkte detaljer. Vi likte godt den lille nøkkelen som ligger godt i et spor under håndtaket som brukes til bytte av sagblad. Den sitter bedre fast og er mer funksjonell enn unbrakonøklene konkurrentene benytter.

Tekniske data

Spenning: 54 V

Børsteløs motor:

Hastighet ubelastet: 5800 o/min

Bladdiameter: 190 mm

Senterhull: 30 mm

Vinklingskapasitet 57 °

Maks. kuttedybde ved 90°: 61 mm

Maks. kuttedybde ved 45°: 43 mm

Vekt med batteri: 4.7 Kg

Batterivekt: 1,1 kg

Batteri: 2.0 Ah (eller 6 Ah når det brukes til 18 volt verktøy)

Pris bare sag: 4 990 kroner

Pris for sag, 2 batterier og lader: 8730 til 9950 kroner avhengig av tilbud.

Det virker som DeWalt har forelsket seg i stål, og det gjør i hvert fall saga solid, selv om vi nok hadde foretrukket en støpt base av lettmetall som de andre to har.

At dette er en kraftkar med veldig sterk motor utnyttet DeWalt ved å la motoren spinne raskere. Det ubelastede turtallet er rundt 100 o/min høyere enn de andre, og det forklarer mye av hastigheten.

Om vi skal klage på noe så må det være bruken av 2 Ah battericeller. De gjør at denne saga er den som har færrest wattimer på lager. Den minner litt om en råsterk sprinter uten nevneverdig kondis, men det er kanskje å dra det for langt. For det første har man gjerne minst to batterier når man investerer i slikt utstyr. Dessuten kommer DeWalt med en 3 Ah-utgave av batteriet.

Det er verdt å nevne at batteriene også kan brukes på DeWalts 18 volt- verktøy. Gjør du det har du plutselig et 18 volt-batteri med 6 Ah. Den nye batteriserien er altså bakoverkompatibel, men du kan selvfølgelig ikke bruke tidlige 18 volt-batterier på de nye 54 volt-maskinene.

Sirkelsager skjærer alltid med bladet vinklet til den ene siden. Vanligvis 45 grader. Denne klarer imponerende 57 grader, selv om det sjelden er behov for mer enn 45 grader.

DeWalt-saga har et blad med 190 millimeter diameter. Det betyr at den kan kutte materialer som er 61 millimeter tykke, og råsterk som den er har vi ingen tvil om at det klarer den utmerket. Da vi testet justerte vi sagdybden til rundt 50 millimeter, som er ørlite over tykkelsen på totommer-materiale.

7 Bra fjerne Sammenlign DeWalt DCS576 (Uten batteri) 7 Bra sitat En utrolig kraftig sirkelsag med litt lav batterikapasitet Fordeler + Utrolig kraftig

+ Rask

+ Stor vinkelkapasitet Ting å tenke på — Tung

— Dyr

— For få amperetimer

Makita DHS710Z (Uten batteri)

Makita har en stor andel av markedet for elektroverktøy i Norge, og ikke uten grunn. Det japanske merket er kjent for kvalitet. Vi får en følelse av kvalitet med denne saga også, men det er samtidig den som har mest plastfølelse av de tre. Uten at noe stygt skal være sagt om plast av den grunn.

Makita-saga er utstyrt med detaljer i lettmetall. Det liker vi. Vi liker også den enkle adkomsten til spakene som regulerer sagdybde og vinkel.

Som på de andre er grepene trukket med gummi, og det gjør saga god å holde i.

Tekniske data

Spenning: 2x18 V

Børsteløs motor: Nei

Maks kuttedybde ved 90°: 68,5 mm

Maks kuttedybde ved 45°: 49 mm

Bladdiameter: 190 mm

Senterhull: 30 mm

Turtall: 4800 o/min

Vekt med batterier: 4,9 kg

Batterivekt 2 stk: 1,29 kilo

Pris bare sag: Fra 2.687 kroner

Pris for sag, 2 x 5 Ah batterier og lader: 6.599

Det spesielle med DHS710Z er ikke at det er en 36 volt-sag, men at de i stedet for å bruke sitt eget 36 volt-batteri har valgt å bruke to seriekoblede batterier på 18 volt. Det er kanskje ikke så dumt, for disse batteriene er veldig utbredte, men det gjør saga litt større og logistikken litt mer kompleks. Du må håndtere og lade to batterier av gangen. Og de bør helst ha samme ladestatus når du bruker dem.

På den annen side gir denne tandemkonfigurasjonen en uovertruffen kapasitet, med hele 180 Wh - om de begge er ladet opp likt.

To batterier etter hverandre tar selvfølgelig plass, og det gjør at saga får en liten «utstikker» sammenliknet med de andre. Makita har skrådd den oppover, så den er ikke mye i veien, men det gjør at saga får et litt massivt uttrykk.

Dette er også den eneste saga med børstemotor. Det er ingen vinnerformel i dag. Det legger på vekt, reduserer virkningsgrad og gjør at man må bytte børste av og til. Selv om de varer lenge har de en tendens til å bli så korte at de takker for seg når det passer som dårligst og forhandleren er stengt for helga.

Vi skjønner ikke helt Makitas valg av standard sagblad. En batterisag bør få så lite belastning som mulig for å øke driftstiden og hastigheten. Derfor er tenner på 2 millimeter bredde i største laget. Spesielt når konkurrentene stiller med 1,5 mm.

På tross av spenningen på 36 volt er dette den tregeste saga. Det er litt overraskende, spesielt når vi sammenlikner den med 18 volts-modellen fra Milwaukee. Ifølge Makitas brosjyre er den like rask som deres egen sag på 230 volt, og mer enn dobbelt så rask som deres tidligere 18 volt-sag. Det siste høres i hvert fall ikke riktig ut.

6 Helt greit fjerne Sammenlign Makita DHS710Z (Uten batteri) annonse Billigste hos Se alle priser 2999 hos Tørn Sjekk nå 6 Helt greit sitat To batterier kunne vært en god løsning, men denne sirkelsaga blir uforholdsmessig tung Fordeler + Bruker 18 volt-standardbatterier

+ Mange amperetimer Ting å tenke på — Tung

— Treg

— Ikke børsteløs motor

Konklusjon

La det være klart. Vi har aldri prøvd en batteridrevet sirkelsag som har oppført seg så likt en nettdrevet en som den fra DeWalt. Med sitt 54 volt-batteri er den rett og slett uslåelig på ytelse. Men så er det at ytelse er litt mer enn hvor fort og dypt den kan sage. Dette handler også om kondis, og der taper den. Det vil DeWalt fikse neste år, når de kommer med et batteri med 50 prosent større kapasitet, men med samme formfaktor og vekt.

Men styrke og kondis er ikke de eneste parameterne som betyr noe. Ergonomi er viktig. Hvor god den er å holde i, oversikt over sagsporet og vekt. Vekten er så viktig at den også er et eget vurderingselement ut over ergonomien. Når du skal ha med saga på vanskelig steder, som et tak, er vekt ekstra. Og så er det pris, da. Disse sagene er toppmodeller, og det koster. Mange kan klare seg godt med de billige alternativene vi peker på her.

Vår hypotese var at DeWalt-saga ville vinne, men den vant, riktignok grundig, bare på et punkt. Den vi trodde skulle tape ble vinneren. Milwaukee-saga kom høyt på alle parameterne.

To modeller som utfordrer proffene

Maskinene vi testet er dyre. Men de er toppmodeller som kan forventes å gjøre jobben med i årevis, og vel så det.

For mange er det ikke aktuelt å bruke så mye penger på en sirkelsag og da finnes det heldigvis gode alternativer, selv om man ikke får den samme ytelsen. De har ikke den samme byggekvaliteten som de dyrere sagene og kan ikke forventes å vare så lenge, men slike sager er stort sett bra nok for de fleste.

Ryobi One+ R18CS (Uten batteri)

Kamera Ryobi One+ R18CS (Uten batteri)

Ryobi har to modeller. En med 165 mm blad og en med 150 mm. Begge bruker den samme, svært utbredte, batteritypen som kommer i utgaver fra 1,5 til 5 Ah. Skal du sirkelsage er det greit med så mange amperetimer som mulig.

Begge Ryobi-modellene kan til og med gjære i vinkel helt opp til 56 grader. Det er bare proffsaga fra DeWalt som slår det, og da bare med én grad.

Turtallet på 4700 o/min er bra, selv om dette er billigmodeller. Vekten med batteri er også akseptabel. Den er oppgitt til 2,8 og 2,65 kilo med batteri, men det gjelder nok ikke med de største batteriene på 4 og 5 Ah.

Prisen er uslåelig, og du finner solomodellen på nettet helt ned til 995 kroner. Til gjengjeld koster batteriene fra 580 for 1,5 Ah til 1100 kroner for 5 Ah, men i forhold til proffmaskinene er det billig.

Ryobi One+ R18CS (Uten batteri) annonse Sjekk prisen

Bosch PKS 18 LI (Uten batteri)

Kamera Bosch PKS 18 LI (Uten batteri)

Bosch har en 18 volts sirkelsag i sin grønne serie, som er beregnet på forbrukere. Den er noe spinklere i ytelse enn sagene fra Ryobi, men den kommer i en pakke med et batteri på 2,5 Ah og hurtiglader fra 1550 kroner.

Bosch-saga har nok en litt svakere motor enn den fra Ryobi, for den har et tomgangsturtall på bare 3800 o/min. Det gjør nok at den sager litt tregere, men den er lett, med en vekt på 2,6 kilo med batteri.

Bosch har bare et 18-volts batteri og det er per dato bare på 2,5 Ah. Det holder fint til mindre jobber, men sager er sultne på strømmende elektroner og Ryobi kan skilte med 5 Ah. Ryktet sier at Grønn-Bosch kommer med et 4 Ah til våren.

Bosch hevder at deres batteristyring som de har bygget inn som en chip gir bedre energibruk enn batterier uten. Det kan i så fall komme godt med, for selv om selskapet har ledet på batteriutvikling på den blå proffserien har de ikke større batteri enn 2,5 Ah på den grønne. Sikkert for å skape et større skille mellom forbruker og proff.

Batteriene har heller ikke indikator som viser ladetilstanden, som de til den blå serien har, men det har Ryobi sine.

Bosch PKS 18 LI (Uten batteri) annonse Sjekk prisen

