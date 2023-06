Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Beste treningsklokke til under 2500 kroner (2018)

De billige treningsklokkene er overraskende gode

De koster under halvparten av toppmodellene, og her får vi mye for pengene,

Oppsummering/konklusjon

Har du noen gang, etter en treningsøkt, spurt deg selv om det var en god økt? Altså, hadde du mer å gi? Burde du gitt mer? Eller ga du på litt for mye? Og andre spørsmål, som om du får nok, eller for mye hvile mellom treningsøktene dine, og hvor god form er du egentlig i?

Dette er ting som kan være vanskelig å vite, i alle fall for de av oss som ikke ser på oss selv som hardbarka idrettsfolk. Men der Bjørgen og Klæbo har Olympiatoppen og landslagstrenere og det som verre er, har vi treningsklokkene. Om de får oss i OL-form til 2022 gjenstår å se, men de skal i alle fall få oss i bedre form enn vi er i dag.

Treningsklokkene kan følge med på pulsen din underveis i økten og passe på at du «pusher» på. De kan holde styr på repetisjoner, intervaller og hviletid for deg. De kan analysere økten etter du er ferdig og si hvor effektiv den var, og de kan se på treningen din over tid om du trener for mye, for lite eller akkurat passelig. Utrolig nyttige funksjoner for deg som vil ha noe mer håndfast å se på enn «hvordan kroppen føles».

Men de beste treningsklokkene kan raskt bli ganske så kostbare, så i denne testen skal vi se på treningsklokker og -armbånd som koster mindre enn 2500 kroner.

Disse har vi valgt (og ikke valgt)

Fra venstre: Polar M430, TomTom Spark 3 Cardio, Garmin Forerunner 35, Polar A370, Garmin Forerunner 235, Suunto Spartan Trainer Wrist HR, Samsung Gear Fit 2 Pro Kamera Kristoffer Møllevik

Som sist har vi fokusert på de største og mest populære produsentene på markedet, og siden det er så stort sprik i prisen mellom noen av produsentenes toppmodeller, er det noen modeller fra den andre testen som er med her også. Vi har sett etter treningsklokker

(og -armbånd), som vil si at de skal ha mer funksjoner som er nyttig under og etter trening, og ikke bare aktivitetsmåling som skrittelling og søvndata.

Klokkene vi har valgt ut i denne omgangen er Garmin Forerunner 235, Garmin Forerunner 35, Polar M430, Polar A370, Suunto Spartan Trainer Wrist HR, Samsung Gear Fit Pro 2 og TomTom Spark 3 Cardio.

Enkle spesifikasjoner Garmin Forerunner 235 Garmin Forerunner 35 Suunto Spartan Trainer Wrist HR Samsung Gear Fit2 Pro Polar M430 Polar A370 TomTom Spark 3 Cardio Pris: 1990,- 1490,- 1999,- 2285,- 1934,- 1603,- 1409,- Vekt: 42 gram 35 gram 56 gram 33 gram 51 gram 31,7 gram 50 gram Vanntett: Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Batteritid i treningsmodus med GPS: 11 timer 13 timer 10 timer 9 timer 8 timer 13 timer (GPS på telefon) 11 timer Åpne fullskjerm Mer +

Fitbit glimrer med sitt fravær, og det er rett og slett fordi Blaze, som kunne vært aktuell, er blitt så gammel at den har begrenset levetid i butikkene. Den nyere Ionic er akkurat litt for dyr. Men vi har enkelttester av begge testene hvis du vil lese mer om dem, bare trykk på navnene deres over. Det er verdt merke seg at ingen av dem støtter eksterne pulsmålere, da det i praksis vil si at de ikke gir pålitelige måling av puls og treningsintensitet på øvelser som aktiverer armene. Dette er ting som vektløfting, kroppsvektstrening (armhevinger o.l.), terrengsykling. roing, langrenn og mer.

Noen av produsentene har også andre modeller med både mer og mindre funksjonalitet enn de vi har testet. Hvis du for eksempel liker Garmin Forerunner 235, men gjerne vil ha et slankere armbånd istedet, er det enkelt å sammenligne dem på Garmins hjemmesider. TomTom, Suunto og Polar har også (mer eller mindre) tilsvarende funksjoner på sine sider.

Slik har vi testet

Alle klokkene har blitt tatt med på en styrketrening (frivekt og/eller kroppsvekt), en økt utendørs (løping, ski, sykkel) og en kortere intervalløkt på romaskin. Det siste er spesifikt for å se hvordan de innebygde pulsmålerne reagerer når hendene belastes. I tillegg har vi brukt hver av klokkene i minst to døgn, mer der det har vært nødvendig.

Funksjonene for aktivitetsmåling er også viktige, og kanskje spesielt søvnloggen. Noen byr på mer avansert analyse enn andre, mens noen bare har litt ulikt fokus. Polar ser på kontinuiteten, mens Garmin er mer opptatt av balansen mellom lett og tung søvn. Skjermbilde: Polar Flow (iOS) og Garmin Connect (iOS)

Vi har sett etter hvilke verktøy som kan hjelpe oss under trening, som gode intervalløkter, tempo- og pulsholdere, som kan veilede oss å til å presse optimalt under trening. Og gode analysefunksjoner som skal hjelpe oss å justere treningsmengden vår over tid. Hvor mye, hvor hardt og hvor ofte du bør trene er personlig, og disse verktøyene gjør det enklere å justere treningsprogrammet ditt etter dine behov, istedet for å følge en «one size fits all»-modell.

Batteritiden er også viktig, men vanskelig å teste på en god måte. Den varierer nemlig veldig med bruken, hvor ofte du bruker klokka til aktivitetssporing og hvilke innstillinger du bruker den med. Og siden mange av disse klokkene ikke oppgir gjenværende batteri i form av et nøyaktig prosenttall, er det vanskelig å kjøre en realistisk batteritest her. Vi har derfor stort sett forholdt oss til produsentenes egne batteritall.

Kort fortalt: Slik vurderer vi de ulike båndene og klokkene.

Garmin Forerunner 235 Garmin Forerunner 35 Suunto Spartan Trainer Wrist HR Samsung Gear Fit2 Pro Polar M430 Polar A370 TomTom Spark 3 Cardio Pulsmåling Optisk og pulsbelte Optisk og pulsbelte Optisk og pulsbelte Kun optisk, ikke pålitelig til for eksempel styrketrening. Optisk og pulsbelte Optisk og pulsbelte Optisk og pulsbelte Smart- og aktivitets-funksjoner God på både smart- og aktivitetsbiten. Smart-funksjonalitet som værmelding og kalender, aktivitetssporing med detaljert søvnlogg. God på både smart- og aktivitetsbiten. Smart-funksjonalitet som værmelding og kalender, aktivitetssporing med detaljert søvnlogg. Grunnleggende. Viser varsler fra telefonen, registrerer skritt, søvn o.l. Men dårlig logg bakover i tid. Svært gode. Registrerer aktivitet, kaffe- og vanninntak, god søvnanalyse og appstøtte for bla. Spotify. Middels på smartbiten og god på aktivitetsbiten. Vi liker særlig den gode søvnanalysen. Middels på smartbiten og god på aktivitetsbiten. Vi liker særlig den gode søvnanalysen. Grunnleggende. Viser varsler fra telefonen, registrerer skritt, men kun enkel søvnanalyse (sovnet/våknet). Trenings-funksjoner Svært god. Godt utvalg av verktøy, inkludert komplekse intervaller, godt med treningsdata, men få treningsprofiler. Middels. Få datavinduer og kun grunn-leggende data, men fine, enkle verktøy som enkle intervaller og sonealarm. God. Mange datavinduer, mye treningsdata og gode tilpasnings-muligheter. Enkle intervaller. Svak. Viser grunnleggende treningsdata, dog også for svømming, men få nyttige verktøy. God. Mange sportsprofiler, gode tilpasnings-muligheter. Sonealarm for tempo og puls, samt komplekse intervalløkter. God/middels. Mange sportsprofiler men begrenset med data under trening. Kan kjøre komplekse intervalløkter. Gode. Få profiler og grunnleggende treningsdata, men godt utvalg intervalløkter med puls- eller fartsveiledning. Analyse-funksjoner God. Aerob treningseffekt fra enkeltøkter, anbefalt hviletid, estimering av kondisjon og sluttid for løp. Dårlig. Grei treningsrapport, men uten treningseffekt, hviletid eller noen annen belastnings-versikt. Middels. Treningseffekt, EPOC-topp og belastning over tid, men dårlig forklart. Dårlig kondisjons-beregning. Dårlig. Grei trenings-rapport, men sier ikke noe om belastning eller effekt. Svært gode. Beskrivende treningseffekt, langsiktig trenings-belastning og kondisjons-estimat. Svært gode. Beskrivende treningseffekt, langsiktig trenings-belastning og kondisjons-estimat. Svak. Estimerer kondisjon, men sier lite om treningseffekt og belastning. Åpne fullskjerm Mer +

Best i test

Polar M430

M430 kommer ikke uten ulemper. For eksempel det at urskivene er dørgende kjedelige, eller det at det er veldig lite smartklokkefunksjoner, at sorteringssystemet for intervalløktene vi oppretter er nærmest ikke-eksisterende, eller det at den har kun én alarm og ikke noe nedtellingsur (fint for uttøying m.m).

Men den har en kjempefordel i de gode rapportene og treningsanalysene. Etter vår mening er dette det viktigste en treningsklokke skal være god på, og i denne prisklassen er Polar klart best. For det første får vi en god beskrivelse av den forventede treningseffekten etter en enkeltøkt. Det kan lyde noe som «Denne treningen økte maksimalytelsen og sprinthastigheten» eller «Denne treningen økte din anaerobe toleranse og forbedret oksygenopptaket». Pluss litt til, og mange variasjoner alt etter hvordan treningen så ut. Og for det andre får vi mer langsiktig veiledning i form av beregnet treningsbelastning, og vi kan måle fremgangen vår ved hjelp av kondisjonstesten eller sluttidsestimatene for løping.

Det er dog også forbedringspotensial her. For eksempel at selv om vi får et svært godt utvalg av sportsprofiler, får vi bare grunnleggende treningsdata under trening, og ikke for eksempel SWOLF eller tak per minutt, som vi kan få med Suunto. Og selv om vi kan lage egne, komplekse intervalløkter med pulsveiledning, er Garmins løsning for akkurat dette betydelig bedre og mer oversiktlig.

Men på det vi mener er viktigst, mener vi at M430 er best. Her kan lese mer om den »

8 Meget bra fjerne Sammenlign Polar M430 annonse Billigste hos Se alle priser 1990 hos Power Sjekk nå 8 Meget bra sitat Gir den beste treningsanalysen i prisklassen Fordeler + Mange sportsprofiler og gir de viktigste dataene under trening

+ Gir god oversikt over treningseffekt, kondisjonsestimat og treningsbelastning

+ Enkel å bruke, god nettjeneste

+ Treningsverktøy som puls- og temposonealarm, og komplekse intervalløkter

+ Detaljert søvndata med analyse Ting å tenke på — Viser ikke treningsdata som SWOLF eller tak per minutt

— Få tilpasningsmuligheter, kjedelige urvisere

— Dårlig sorteringssystem for treningsøktene vi lager selv

— Beregner ikke treningseffekten fortløpende under trening

— Få smartfunksjoner, kun én alarm og ikke nedtellingsur

Best på trening, litt bak på analysen

Garmin Forerunner 235

Kamera Garmin Forerunner 235

Garmin vant toppmodelltesten med toppmodellene Fenix 5 og Forerunner 935, men lillebror 235 mangler noen av nøkkelfunksjonene som løftet toppmodellene, og som sørget for at Polar stakk av med toppplasseringen her. Vi tenker på analysefunksjonene som gir oss oversikt over treningsstatusen og -belastningen over tid, samt en mer komplett beskrivelse av treningseffekten fra enkeltøkter, som vi fikk med toppmodellene og til dels med Polar M430, men som vi ikke får her.

Men Forerunner 235 har noen fortrinn. Vi får mer smartklokkefunksjonalitet her enn med alle andre enn Samsung, flere urskiver å velge mellom, et stort utvalg datafelter (om enn litt få sportsprofiler), sonealarm for puls og fart, og viktigst av alt gode verktøy for å sette opp komplekse intervalløkter. Ikke bare er systemet rundt disse det beste i testen; de er lette å både lage og organisere, i tillegg kan vi sette de opp slik at de både har en «målsone» for puls eller hastighet, og en tekstveiledning som kan fortelle oss hva vi skal gjøre. Altså ikke bare «Jobb» eller «hvil», men det kan være «Jogg», «Spensthopp», eller hva enn du føler for å skrive.

Det krever litt mer av deg som bruker, men hvis du er villig til å sette deg inn i det, er det Forerunner 235 som vil fungere som testens beste «trener».

Du kan lese mer om Forerunner 235 her »

7.5 Bra fjerne Sammenlign Garmin Forerunner 235 7.5 Bra sitat Testens beste treningsfunksjoner, men henger litt bak på analysen Fordeler + Estimerer aerob treningseffekt, kondisjon og anbefalt hviletid

+ Treningsverktøy som puls- og temposonealarm, og komplekse intervalløkter

+ Mange smartfunksjoner og nedlastbare urskiver

+ Godt utvalg av treningsdata Ting å tenke på — Få sportsprofiler

— Kalkulerer ikke treningsbelastning over tid og viser ikke treningsstatus

— Viser ikke treningsdata som SWOLF eller tak per minutt

For (trenings)datanerden

Suunto Spartan Trainer Wrist HR

Kamera Suunto Spartan Trainer Wrist HR

Suuntos store styrke sett mot konkurrentene, er det gode utvalget av sportsprofiler med mye, og også mer spesialisert, treningsdata, med gode tilpasningsmuligheter for treningsvinduene som viser disse dataene.

Etter trening estimerer klokka både treningseffekten («peak training effect») og en EPOC-topp, og vi kan se på treningsbelastningen vår over tid. Dette er fine data å ha tilgang til, men vi synes Suunto kunne gjort en bedre jobb med å forklare dem for oss, slik Garmin og Polar gjør. Slik det er nå føler vi oss i stor grad overlatt til oss selv med informasjonen.

Vi kan kjøre enkle intervalløkter, fleksibelt under trening, men vi får ikke noen sonealarm for puls eller fart, så her henger Suunto litt etter Polar og Garmin, som nok er de tøffeste konkurrentene.

Vi savner også bedre muligheter for å se på ting som søvndata bakover i tid, og en form for kondisjonsberegning som kunne gjort det enklere å følge med på formutviklingen vår over tid. Igjen ting vi kan gjøre med Garmin og Polar.

Du finner mer informasjon om Trainer Wrist HR her »

7 Bra fjerne Sammenlign Suunto Spartan Trainer Wrist HR 7 Bra sitat Gir oss mye bra treningsdata, men henger bak Polar på analysen og Garmin på verktøyene Fordeler + Greit utvalg pene urskiver

+ Mange treningsprofiler og mye treningsdata

+ Gode tilpasningsmuligheter

+ Kan kjøre enkle, men fleksible intervalløkter

+ Estimerer EPOC, treningseffekt og treningsbelastning

+ Gode navigasjonsfunksjoner Ting å tenke på — Lite smartfunksjoner, men i det minste nedtellingsur

— Lite aktivitetsanalyse bakover i tid, feks. gjennomsnittlig søvn

— Har ikke sonealarm for puls eller temp/fart

— Lite veiledning rundt treningsbelastning

— Mangler en god kondisjonsberegning

Det viktigste fra den beste

Polar A370

Kamera Polar A370

Polar A370 gir oss det beste fra «storebror» M430, nemlig de gode treningsrapportene og -analysene. Og som vi sa om M430, mener vi at det er dette som er det viktigste for en treningsklokke å være god på.

A370 er dessuten langt penere med sin smale armbåndsform og klare LCD-skjerm (dog med litt kjedelige urskiver), og den gir oss samme gode søvnanalyse, samme antall treningsprofiler og samme komplekse intervalltreninger. Og samme mangler i systemet rundt intervalløktene.

Til gjengjeld gir vi opp den innebygde GPS-en (får GPS-data fra telefonen under trening), vi får ikke farts- eller pulssonealarm, vi kan ikke telle runder (noe som er kjipt ved for eksempel styrketrening), og i likhet med M430 har vi få smartfunksjoner og ikke noe nedtellingsur.

Batteritiden er også kort, men siden vi kan lade med A370 micro-USB er det lettere å lade batteriet ofte.

Les mer om Polar A370 her >>

7 Bra fjerne Sammenlign Polar A370 annonse Billigste hos Se alle priser 1699 hos Sykkelnettbutikken & Aktiv Ute Sjekk nå 7 Bra sitat Ideell for «nybegynneren» som vil ha noe nett og lett Fordeler + Gir god oversikt over treningseffekt, kondisjonsestimat og treningsbelastning

+ Mange sportsprofiler og gir de viktigste dataene under trening

+ Pen og komfortabel

+ Detaljert søvndata med analyse

+ Enkel å bruke, god nettjeneste

+ Kan kjøre avanserte intervalløkter Ting å tenke på — Har ikke fart- eller pulssonealarm, eller «Ghost Race»-funksjon.

— Lar oss ikke telle runder

— Har ikke GPS, og bruker telefonen til GPS-logging

— Kort batteritid (men lett å lade), skjerm ikke av «alltid på»-typen

— Få smartfunksjoner, kun én alarm og ikke nedtellingsur

— Viser ikke treningsdata som SWOLF eller tak per minutt

— Dårlig sorteringssystem for treningsøktene vi lager selv

Noe bedre, noe mangler, dropp musikken

Tomtom Spark 3 Cardio

Kamera Tomtom Spark 3 Cardio

TomTom har blitt mye bedre siden sist vi testa Spark 3 Cardio, med det at appen nå gir oss et estimat for hvor god form vi er i, slik at vi kan følge med på forbedringene der, og at vi får et godt utvalg veldig nyttige og oversiktlige intervalløkter. Disse er delt inn i kategorier som «Fettforbrenning» og «Utholdenhet», slik at du kan velge økt ut fra det du vil oppnå, og er lagt opp slik at vi får en puls- eller fartssone som mål, med visuell veiledning fra klokka for å holde oss der. Denne veiledningen hverken vibrerer eller piper hvis vi faller ut av sonen, dessverre, men det fungerer greit og er mye bedre enn ingenting.

Klokka kommer også i en utgave med musikkfunksjon, der vi kan lagre mp3-filer på den og koble til Bluetooth-hodetelefoner for å kunne trene med musikk, uten å trenge telefonen. En god idé, men dårlig gjennomført, da den eneste måten å legge musikken over på er via spillelister fra iTunes eller Windows Media Player. Vi hadde nok spart pengene og kjøpt utgaven uten musikk.

Det er fortsatt forbedringspotensiale på både små og store ting, mest av alt savner vi en bedre tilbakemelding på enkeltøktene og et estimat for den langsiktige treningsbelastningen. Både Garmin, Suunto og Polar gir oss varianter av dette, og det er informasjon som er nyttig for deg som er opptatt av å trene optimalt for å få et godt utbytte av treningen, samtidig som du kan følge med på at du ikke overdriver heller. Dette må du altså finne ut av på egenhånd med TomTom.

Les hele testen av TomTom Spark 3 Cardio her >>

6.5 Helt greit fjerne Sammenlign Tomtom Spark 3 Cardio 6.5 Helt greit sitat Spark3 har blitt god på treningsbiten, nå gjenstår bedre analyseverktøy Fordeler + Kan lagre musikk på klokka (egen utgave), men kun mp3-spillelister

+ Kondisjonsberegning i form av treningsalder og VO2 Max

+ Kommer med mange komplekse intervalløkter, puls og hastighetsveiledning

+ Farts- og pulssonealarm og «ghost race»-funksjon Ting å tenke på — Kun én, kjedelig, urskive

— Få smartfunksjoner, kun én alarm og ikke nedtellingsur

— Musikk på klokka må komme fra iTunes eller Win. Media Player

— Kun enkel søvnlogg, sier ikke noe om søvnkvalitet

— Beregner ikke treningseffekt for enkeltøkter

— Ikke noe restitusjonsveiledning eller langsiktig treningsbelastning

Det kan bli for mye av det enkle

Garmin Forerunner 35

Kamera Garmin Forerunner 35

Garmin Forerunner 35 er den enkleste og rimeligste modellen i Forerunner-serien, og det merkes at den blir holdt litt tilbake for å ikke spise for å ikke spise for mye av markedet fra Forerunner 235. For sammenlignet med «storebroren» går vi glipp av viktige ting som estimert treningseffekt, anbefalt hviletid og ikke minst muligheten til å sette opp komplekse intervalløkter med tekstveiledning og pulssonealarm. Dette er viktige funksjoner vi gjerne hadde betalt noen hundrelapper ekstra for å få.

Men hvis du heller vil spare de pengene, og kan leve uten det vi nevnte over, får du til gjengjeld en grei treningsklokke med en del smartfunksjoner, som viser grunnleggende data som fart og puls underveis i treningen, med sonealarm for begge, og som loggfører det for deg etterpå.

Men analysen må du altså i stor grad stå for selv.

Les hele testen av Garmin Forerunner 35 her >>

5.5 Middelmådig fjerne Sammenlign Garmin Forerunner 35 annonse Billigste hos Se alle priser 1249 hos NetOnNet Sjekk nå 5.5 Middelmådig sitat Grei på grunnleggende treningsfunksjoner, svak på analysen Fordeler + Liten og lett

+ Flere smartfunksjoner

+ Enkel intervallfunksjon, puls- og tempoalarm Ting å tenke på — Mangler nedtellingsur

— Få sportsprofiler og få datafelter

— Estimerer ikke treningseffekt, anbefalt hviletid eller treningsbelastning over tid

God på aktivitet, svak på trening

Samsung Gear Fit 2 Pro

Kamera Samsung Gear Fit 2 Pro

Samsungs treningsarmbånd Gear Fit2 Pro faller et stort hakk nedfor de fleste konkurrentene, og hadde vi testa det som et «aktivitetsarmbånd» mot konkurrenter som Fitbit Alta HR og lignende hadde kanskje ikke dommen vært så streng, så se det i den sammenhengen testen er i.

Og sett i den sammenhengen sliter klokka med kort batteritid, upålitelige pulsmålinger der optisk pulsmåling ikke egner seg da den ikke støtter pulsbelte, og bare grunnleggende treningsfunksjonalitet. Med unntak av de syv fartsbaserte intervalløktene, men de er for lite fleksible og for få til at vi lar oss overbevise.

Treningsanalysen imponerer heller ikke. Enhver trening, enten vi har løpt som om fanden selv var bak oss, eller gått rolig med hunden, vurderes med kommentaren «Kjempebra trening!», og noe analyse utover dette må du selv stå for ut fra pulsdataene og -grafene. For å si noe positivt i all kritikken kan vi skryte av at den gir oss spesialisert data for svømming, som SWOLF, og at den optiske pulsmåleren er blant de minst unøyaktige under aktiviteter der hendene anstrenges.

Men det er dessverre langt fra nok blant de større manglene.

Les hele testen av Samsung Gear Fit2 Pro >>

4.5 Svakt fjerne Sammenlign Samsung Gear Fit 2 Pro 4.5 Svakt sitat Karakteren virker kanskje streng, men sett i sammenheng svikter Fit2 Pro på det viktigste Fordeler + Stort utvalg av urskiver

+ Kan spille av musikk fra Spotify, uten telefon

+ Detaljert søvnanalyse

+ Inaktivitetsvarsel med øvelser

+ Greit, men også litt mangelfullt, utvalg av sportsprofiler

+ Kommer med fartsbaserte intervalløkter Ting å tenke på — Svært kort batteritid

— Kan ikke brukes med pulsbelte

— Har ikke pulsbaserte intervalløkter

— Lar oss ikke telle runder

— Ingen resitusjonsveiledning, kondisjonsberegning eller treningsbelastning

— Beregner ikke treningseffekt

Garmin Forerunner 235

Ett hakk over den veldig enkle Forerunner 35, men fortsatt et godt stykke ned på stigen med 935 på toppen, finner vi Forerunner 235.

Design, komfort og byggekvalitet

Med sine 42 gram er klokka en av testens lettere modeller, og i likhet med «lillebror» Forerunner 35 er den slank og behagelig å ha på, og får omtrent akkurat plass under et av undertegnedes trangere skjorteermer.

Den øverste rekka viser to fargeutgaver av Forerunner 235, og to eksempler på urskiver vi kan laste ned. Den nederste rekka viser 235 sammenlignet med toppmodellen 935, og detaljene som skiller dem Kamera Kristoffer Møllevik

Garmin tilbyr klokka i tre fargeutgaver; svart, svart og rød, og turkis og svart. I tillegg kan du kjøpe ekstra reimer i andre knæsje farger; uoriginale for en billig penge på Amazon, eller originale for en litt mindre billig penge hos Garmin.

Den runde klokkehuset gir den et litt mindre smart-/treningsklokke-aktig preg enn konkurrenter som Polar M430, men i motsetning til mange av de andre klokkene i testen kommer 235 med kun én urskive.

Skal du ha noe mer spennende må du laste det ned fra Garmins nettjeneste, men der er til gjengjeld valgmulighetene gode, enten du går for analog minimalisme eller digital funksjonsmaksimalisme.

Smartfunksjoner og aktivetsmåling

Dette er ikke «smartklokker», men de har likevel noen enkle smartfunksjoner.

Med Forerunner 235 kan vi se hvem som ringer, sjekke værmeldingen, se kalenderoversikt for dagen og finne telefonen hvis vi mister den. Den har også en musikkstyringsfunksjon, men mot undertegnedes iPhone 5s har den fungert med heller varierende hell.

Utover det fungerer det fint, men det krever at klokka og telefonen er tilkoblet hverandre. Men som med Forerunner 35, får vi ikke nedtellingsur her heller. Noe som er synd, for det er en funksjon undertegnede bruker ofte til alt fra improviserte intervaller, uttøying etter trening og for å passe på at maten ikke svir seg.

Ellers er den en fint kapabel aktivitetsmåler som registrerer skritt, varsler når vi beveger oss for lite (kan heldigvis slås av), hvor mange etasjer vi har klartet, estimert kaloriforbruk og søvn. Søvnfunksjonen fungerer fint, og deler natta inn i dyp- og lett søvn, etter hvor urolig du har sovet. Bare vær obs på at den kan la seg lure og tro du har sovnet tidligere enn du har, hvis du for eksempel sitter veldig rolig foran TV-en en stund før leggetid. Men dette er ikke unikt for denne modellen.

Appen har blitt bedre, og viser nå detaljer for hva den måler Kamera Kristoffer Møllevik

Treningsfunksjoner

Kamera Kristoffer Møllevik

Forerunner 235 markedsføres som en løpeklokke, noe som kommer frem gjennom det at den har ganske få sportsprofiler å velge mellom. Fire stykker, for å være nøyaktig; «Løping», «Løping inne», «Sykling» og «Annet». Vi kan ikke se noen veldig god grunn til at vi ikke kan legge inn flere, eller egne, slik som med toppmodellene, annet enn for at Garmin vil ha et funksjonsskille mellom de rimeligere og de dyrere modellene.

Men for de aller fleste tror vi ikke det kan være mye i veien for å bare bruke «løping» også for ting som langrenn eller andre aktiviteter som har med fart og fremdrift å gjøre, og «annet» til for eksempel ting som styrketrening og ballspill. Det gjør jo treningsloggen litt uoversiktlig, og skulle du for eksempel ha lyst til å ha andre GPS-innstillinger for fjellturer enn for løpeturer (kan være gunstig for å spare strøm), må du endre det i innstillingene fra gang til gang.

Vi kan selv sette opp de ulike sportprofilene med to sider med inntil fire datafelter på hver, i tillegg til at klokka har egne låste vinduer for puls, pulssone og vanlig klokkevisning. I vinduene vi kan sette opp selv kan vi velge mellom 39 ulike datafelter, med selvsagte ting som puls, distanse, hastighet/tempo (og varianter for gjennomsnitt og runder), rundenummer (fint når du løper lengder eller trener styrke), tid i pulssone og pedal- eller skrittfrekvens. Blant annet. Men driver du med svømming og vil ha ting som SWOLF eller frekvens for svømmetak, eller antall lengder, blir du skuffet.

Innen de profilene som er, har vi treningsverktøy som varsel når vi går over eller under en satt puls eller hastighet, samt enkle og komplekse intervalløkter. Den enkle intervalløkten består av en oppvarming, x-antall repetisjoner av jobb/hvile, og nedtrapping. Greit nok. Men den komplekse er litt mer gøy, da vi kan sette dem opp med mye større variasjon, kanskje en serie korte drag, så en lengre, roligere løpepause, så en ny serie med sprint. Og så videre.

Treningsanalyse

Etter trening kan Forerunner 235 gi oss de dataene og den informasjonene vi synes vi trenger, men ikke veldig mye mer enn det. Det viktigste er at vi her får vite treningseffekten av økta vår, noe vi ikke får med «lillebror» Forerunner 35. Treningseffekten gis i tall mellom 1 og 5, hvor 3 eller høyere betyr at treningsøkta vil forbedre kondisjonen din. Vi får kun den aerobe treningseffekten, og ikke den anaerobe, slik vi får med Garmins toppmodeller, men det er likevel nok til å gi en grei indikasjon på hvor intens treningen var.

Et par-tre andre nyttige funksjoner er

«Restitusjonsrådgiver», som ut fra treningsintensiteten på forrige økt teller ned hvor lenge vi bør ta det rolig før neste harde trening.

«Kondisjonsberegning» (VO2 max), som gir en indikasjon på hvor god kondisen din er.

Og «Løpsberegning», som ut fra kondisjonen din gir deg et teoretisk tidsestimat for hvor lang tid du ville brukt på ulike løp

Bildet helt til høyre er en kondisjonsberegning over tid, resten viser dataene vi fikk etter en økt styrketrening. Kamera Skjermbilder

Dessverre gir får vi ikke «Treningsstatus»-funksjonen som vi får på Garmins dyrere modeller. Denne forteller oss om vi trener optimalt, for mye eller for lite, og kan være et veldig nyttig verktøy når vi planlegger treningene våre. Og Polar gir oss en tilsvarende funksjon med begge klokkene de har i denne testen.

Konklusjon: Bedre verktøy, svakere analyse

Forerunner 235 er en allsidig treningsklokke, men vi savner mer avansert treningsanalyse. Kamera Kristoffer Møllevik

Forerunner 235 gir oss en del av det vi likte godt med toppmodellene Forerunner 925 og Fenix 5, men uten en av nøkkelbitene som løftet Garmin til topp i toppmodell-testen. Da tenker vi på estimert treningsbelastning, som toppmodellene kan kombinere med kondisjonsberegningene til å beregne treningsstatusen (se bilde fra den andre testen her). Dette er veldig nyttig verktøy for å planlegge treningene våre, og ikke minst for dem som driver med konkurranseidrett og ønsker å følge med på formkurven sin.

Forerunner 235 har altså ikke dette, mens Polar M430 og A370 gir oss i alle fall oversikt over treningsbelastningen, slik at vi kan gjøre oss opp en mening på egen hånd ut fra den.

235 er ellers en tydelig enklere klokke enn 925, men for den jevne mosjonist er det mest finesser og unødvendig avanserte funksjoner man går glipp av. De sterkeste konkurrentene i denne testen er nok Suunto og Polar, hvor Suunto gir oss mer treningsdata og Polar bedre analyseverktøy. Garmin har på sin side det beste verktøyet for å lage og organisere egne intervalløkter, samt at 235 holder rede på runder bedre enn de andre, noe som er fint der treningen kan deles inn i sett.

Garmin Forerunner 35

Garmin Forerunner 35 er en veldig enkel modell, som til en ganske så rimelig pris gir deg de grunnleggende funksjonene, samtidig som den etter vår mening mangler noen av de essensielle.

Design, komfort og byggekvalitet

Dette er en av de letteste modellene i testen, og når den i tillegg er såpass slank er den i grunn lite merkbar på hånden. Som med forgjengeren, Forerunner 30, minner designet ganske mye om smartklokkene til Apple, og på litt avstand går det fint an å ta feil. Garmin har klokka i fire ulike fargeutgaver, med limegrønn, turkis og hvit reim. Men de selger ikke ekstra reimer slik at du kan bytte selv etter ønske, slik som med for eksempel Forerunner 235.

Det er ikke store skjermen vi får, men glass som går fra ramme til ramme hjelper på kvalitetsinntrykket. Ellers kan vi velge mellom en digital eller analog stil på urskiva, men det er ingen tilpasningsmuligheter utover dette.

Smartfunksjoner og aktivitetsmåling

Med sine avrundede kanter kunne nok de mindre interesserte forvekslet denne med en epleklokke. Kamera Kristoffer Møllevik

Som de fleste klokkene i testen, er det ikke all verden av smartfunksjoner på Forerunner 35. Faktisk enda litt mindre enn hos for eksempel «storebror» 235, der kan vi jo tross alt laste ned ekstraprogrammer for ting som flo- og fjære og «Finn Mekka», enten du leter etter vann eller stein. Men lillebror 35 gir oss ting som værmeldingen, viser telefonens pushvarsler og hvem som ringer, og den har en lett tilgjengelig musikkstyringsfunksjon som fungerer med litt begrenset hell mot undertegnedes iPhone 5s. Men en veldig enkel ting vi savner er et nedtellingsur, som kan være veldig fint å ha til ting som improviserte intervaller og uttøying.

Forerunner 35 holder rede på skritt, kaloriforbruk, tid i aktivitet (intensitestminutter), telefonvarslene og værmeldingen. Og det er jo fint. Kamera Kristoffer Møllevik

Som aktivitetsmåler gjør den i grunn det vi forventer. Teller skritt, gir oss bevegelsesvarsel når vi beveger oss for lite, følger med på hvilepulsen vår, beregner kaloriforbruk og «intensitetsminutter». Det siste er et regnestykke som forteller oss hvor aktive vi har vært en gitt uke, hvor høyere intensitetsnivå på aktivitetene teller mer en tid med moderat aktivitet.

Treningsfunksjoner

I likhet med tidligere generasjoner, presenteres Forerunner 35 som en løpeklokke, ikke en multisport/triatlonklokke som de mer avanserte (og dyrere) 735 og 935. Den kommer med fem sportsprofiler: «Løp utendørs», «Løp inne», «Sykkel», «Utholdenhet» og «Gå». Vi kan ikke endre navnet på noen av disse, eller legge inn flere, og vi synes det er litt rart at «Utholdenhet» ikke bare heter «Annet».

Når vi starter en aktivitet gir klokka oss to sider med opp til tre datafelter på hver, og vi kan selv sette opp hva slags data vi vil ha. Men det er ikke mye å velge i. Totalt har vi 10 nokså grunnleggende ting som tid, distanse, tempo, fart, puls, pulssone, varianter for runder og et par til. Irriterende nok sier ikke klokken hva som vises annet enn helt i starten av treningsøkta, så vi må huske hva de ulike datafeltene er.

Rad en og to: De ulike treningsprofilene. Rad tre: Klokkens treningsverktøy og hvordan den viser data under trening. Kamera Kristoffer Møllevik

Det fungerer nok greit for de fleste, men hvis du er på jakt etter noe bare litt mer avansert, som å for eksempel kunne se gjennomsnittspulsen eller -farten for de siste fem minuttene, er nok ikke dette klokka for deg.

Den har likevel et knippe kjekke treningsfunksjoner, som et enkelt intervallprogram (oppvarming, jobb+hvile x rep, nedtrapping), en tempoholder som hjelper oss å holde et gitt tempo (fungerer kun i løpeprofilen, merkelig nok) og pulsvarsler som kan si fra hvis vi går ut av pulssonen. Og det er fine funksjoner, men vi savner å kunne slå dem av eller på i løpet av treningsøkten, særlig pulsvarselet.

Treningsanalyse

Siden Forerunner 35 bruker samme app som storebrødrene, og stort sett samler samme treningsdata, forventet vi egentlig at den skulle kunne gi oss svar på de samme tingene. Men det virker som Garmin med vilje har forenklet funksjonaliteten her for at den rimeligere Forerunner 35 ikke skal spise opp markedet til for eksempel den litt mer kostbare 235.

Bildene viser en treningsøkt slik vi kan se den i appen. De to bildene helt til høyre viser hva vi hadde fått i tillegg med Forerunner 235, nemlig treingseffekt og pulssonegraf. Kamera Skjermbilder

Etter en endt treningsøkt får vi vite tidsbruk, fart og tempo (gjennomsnitt og maks), makspuls og snittpuls og kaloriforbruk. Vi kan se på rundetidene og vi kan legge grafene for farts-, puls- og høydedata over hverandre for å se om det dukker opp noe interessant innsikt på den måten.

Alt dette er greit nok, men den gir oss ikke svar på de virkelig nyttige tingene. Som hva slags effekt vi kan forvente av treningsøkten; var den god nok til å gi nevneverdig kondisjonsutvikling? Anaerob eller aerob? Vi får heller ikke noe anbefalt hviletid, oversikt over hvilke pulssoner vi har trent i eller noen oversikt over den generelle treningsstatusen vår; altså om vi trener nok, for mye, eller om vi kunne/burde trent mer.

Konklusjon: Vi går vi glipp av mye

Forerunner 35 er en pen liten treningsklokke, men med litt for grunnleggende funksjonalitet. Kamera Kristoffer Møllevik

Forerunner 35 er en rimelig treningsklokke, og det er tydelig at Garmin holder den tilbake for å ikke kannibalisere dyrere modeller som Forerunner 235. «Lillebror» 35 fungerer stort sett helt fint som treningskamerat så lenge du ikke trenger mer enn den «vanlige» informasjonen som puls og fart underveis i treningen.

Men med tanke på at vi ikke får noen beskrivelse av treningsintensiteten, eller en oversikt over treningsbelastningen over tid, tror vi de som trener mer aktivt vil ha mer glede av klokker som Forerunner 235 eller Polar M430.

Suunto Spartan Trainer Wrist HR

Sist vi testet treningsklokker fra Suunto, var det toppmodellene Suunto Spartan Ultra og Spartan Sport Wrist HR, som begge var gode klokker, men totalt sett syntes vi vi fikk litt lite treningsfunksjonalitet for prisene som var på nærmere 4000 og 5000 kroner.

Spartan Trainer Wrist HR (vi kan vel ikke være de eneste som går i surr med navnene?) er langt mer konkurransedyktig priset og ser ikke ut til å snyte oss for mye funksjonalitet sett mot de dyrere storebrødrene.

Design, komfort og byggekvalitet

Vår utgave var knall blå, men den finnes i flere farger. Det er en av testens største klokker, noe som merkes under skjorteermet. Kamera Kristoffer Møllevik

Klokka er en god del mindre enn toppmodellene vi testet sist gang, men en tydelig familielikhet gjør at slektskapet ikke er til å ta feil av. Reimene går "i ett" med urkassen, og klokka kommer i en svart, blå og mintgrønn utgave, i tillegg til tre dyrere varianter med metallring rundt selve uret.

Det går an å kjøpe nye silikonreimer og bytte ut etter ønske eller behov, men avhengig av fargen på resten av klokka er det naturlig nok ikke alle kombinasjoner som vil fungere like bra. Vi får også et greit utvalg av ulike urskiver vi kan velge mellom, som vi også kan endre farge på. Siden vi ikke kan laste ned flere er ikke utvalget like stort som det potenselt kan være hos Garmin, men urskivene vi får er til gjengjeld pene, så vi klager egentlig ikke.

Klokka er ellers behagelig i bruk, men den er både tyngre og tykkere enn for eksempel konkurrentene fra Garmin og TomTom, noe som merkes under trange skjorteermer.

Smartfunksjoner og aktivitetsmåling

Det eneste reelle smartfunksjonen klokka har er at den kan vise oss varslene vi også får på telefonen, inkludert hvem som ringer. Det er med andre ord litt mer rensket sammenlignet med den litt mer funksjonsrike Garmin Forerunner 235, der vi kan sjekke kalenderen, været og (i alle fall til dels) styre musikken fra telefonen. Til gjengjeld må jeg innrømme at jeg egentlig ikke bruker noen av de funksjonene. Både kalenderen og været sjekker jeg på telefonen eller PC-en og musikken styrer jeg fra knapper på hodetelefonene. Det eneste vi virkelig savner er en sånn «Finn telefonen»-funksjon, der du kan bruke klokka til å finne telefonen hvis du har lagt den et lurt sted. Noe undertegnede gjør ganske ofte.

Inne i appen kan vi bare følge med på skrittene vår over tid, ikke for eksempel vel så viktige ting søvn og hvilepuls. Skjermbilde: Suunto Movescount

På aktivitetsfronten har vi det vi forventer: skrittelling, estimert kaloriforbruk, kontinuerlig pulsmåling og søvndata. Men merkelig nok får vi ikke oversikt over dette i appen eller nettjenesten - bare på selve klokka. Og der kan vi for eksempel ikke se hvordan hvilepulsen vår har vært de siste 12 timene, hvordan forrige natts søvn var (med kartlegging av både dyp og lett søvn), eller gå tilbake for å se trender over tid. Som for eksempel gjennomsnittlig søvn for den siste uka eller måneden, noe som kan være veldig nyttig hvis du skal leke detektiv med søvnmønsteret ditt.

Treningsfunksjoner

Klokka kommer med 18 ulike treningsprofiler (inkludert «Annet), men en del er mer som varianter å regne, som for eksempel «Løping», «stiløping» og «tredemølle», for eksempel. Praktisk nok legger de siste brukte profilene seg på topp, og de du eventuelt ikke vil ha kan du deaktivere, slik at de legger seg under «Annet»-fanen. Dette må vi inn i nettjenesten for å gjøre, noe som er litt knotete hvis du ikke har PC, men helt fint hvis du har det.

Via nettjenesten får vi også gode muligheter til å sette opp datavinduene klokka viser oss under trening, med flere vinduer med inntil syv felter og en stor mengde data å velge mellom. Dette inkluderer selvsagt vanlige ting som fart, avstand og puls, i tillegg til mer spesialisert data som tempo og åretak for roing, SWOLF for svømming og et fortløpende mål på treningseffekten. Det er synd at vi ikke kan gjøre dette i appen eller direkte på klokka, noe som hadde gjort det mye enklere å endre datavinduene fortløpende etter behov. Men hvis du kan leve akkurat det, får du ellers tilpasningsmuligheter vi er vant med i dobbelt så dyre klokker.

Klokka gir oss veldig mye treningsdata og gode muligheter til å sette dem opp slik vi vil. Skjermbilde: Suuntos nettjeneste

Klokka lar oss også sette opp enkle intervaller (x antall repetisjoner av jobb/hvile), men til forskjell fra Garmins klokker kan vi starte disse intervallene når som helst i treningsøkten, og repetere dem så mye vi vil. Så vi kan for eksempel kjøre oppvarming og rolige drag, og ta intervallene slik det måtte passe med terrenget, formen, musikken eller hva enn det skule være. Det er altså ikke like like avansert som på Garmins mer avanserte modeller, men mer fleksibelt.

Dessverre er intervallene det eneste treningsverktøyet Suunto gir oss her. Vi får ikke noen tempo- eller fartsholder («pace keeper») puls- eller tempoalarm, og vi kan ikke konkurrere mot tidligere tider med en virtuell konkurrent (som en slags variant av «ghost race» fra diverse bilspill).

Treningsanalyse

I appen får vi oversikt over treningsøktene våre, og vi kan se detaljer fra enkeltøkter, Skjermbilde: Suunto Movescount

Når treningen er vel utført får vi den sedvanlige rapporten med gjennomsnittspuls og -fart, tilbakelagt avstand og kaloriforbruk. For løping får vi også skrittfrekvensen. I tillegg får vi en EPOC-topp som sier hvor mye oksygenforbruket vårt vil være etter trening, og en treningseffektstopp som sier noe om hvor hard treningen var på det hardeste. Klokka ber oss også om å vurdere hvordan treningen føltes; hvis du over en lengre periode har mange treningsøkter som føles ekstra tunge, kan det være et tegn på at noe er galt og at du bør justere treningsplanen din.

I så fall kan du jo ta en titt på treningsbelastningen via nettjenesten. Her får vi rett og slett belastningen fra de siste syv dagene med trening, noe som kan gi en indikasjon på hvor hardt vi trener. Men i motsetning til Polar og Garmins tilsvarende funksjoner, gir ikke Suunto oss noe konkret svar på hvor belastet vi er, vi får bare en graf og råd om at treningsbelastningen bør variere.

Altså ikke en hel uke med høy belastning på alle treningene, men heller en blanding av harde, lette og moderate treninger. Greit nok, men vi foretrekker Garmin og Polars utgave, der vi i korte trekk får vite om vi er undertrent, overtrent eller trener optimalt, uten behov for egen tolkning.

Men skal vi ha noen større analyser må vi inn i nettjenesten. Skjermbilde: Suuntos nettjeneste

Suunto har en veldig fin funksjon for å sammenligne hvordan vi presterer over tid, ved at vi kan dra opp bestemte distanser for eksempel for løping eller sykling og se hvordan tidene dine forbedrer seg. Vi kan også sortere ut bestemte pulssoner slik at vi kan se hvordan formen vår har utviklet seg med sammenlignbar ytelse fra vår side. Hvis du har faste løyper eller distanser du gjentar ofte kan dette være et nyttig verktøy.

Dessverre får vi ikke noe av dette i appen, og vi får heller ikke fulgt med på kondisjonen vår i form av VO2 Max eller lignende, noe som jo er mer gunstig for de av oss som ikke trener kondisjon ved å løpe eller sykle distanser på en kilometer eller mer.

Annet: Navigasjon

Suunto Spartan Trainer har de beste navigasjonsfunksjonene blant klokkene i denne samletesten. Hvis du lager et GPS-spor og laster det over i klokka, kan du bruke det til å se både hvor du skal, og få et estimat på hvor lang tid du kommer til å bruke dit. Ikke noe å falle av stolen av, men de andre klokkene lar oss i beste fall følge GPS-sporet vårt tilbake til start, så her er Suunto best i klassen.

Konklusjon: Bra på trening, litt svak på analysen

Den er kanskje litt klumpete, men treningsfunksjonene er gode, og vi får flere gode så vel som nyttige urskiver å velge mellom. Kamera Kristoffer Møllevik

Suunto Spartan Trainer gjør det skarpest når det kommer til treningsfunksjonene. Den gjorde det bra på de tekniske testene av pulsmåleren (se side 1), og den gir oss et stort utvalg av profiler og (via nettjenesten) svært gode muligheter til å tilpasse klokka etter våre behov, enten du driver mye med noe, eller med litt av alt.

Men det skranter litt på treningsverktøy som puls- og tempoalarm, og vi kan ikke lage like komplekse intervalltreninger her som hos Garmin. Det samme gjelder smartfunksjonene, og mens det finnes mye bra blant analyseverktøyene ser vi også både forbedringspotensialer og mangler her.

Samsung Gear Fit2 Pro

Vi har tidligere testet klokker og armbånd fra Gear-serien mer med fokus på smartfunksjonaliteten, men siden mange smartklokker har dreid mer og mer mot treningsklokker, tenkte vi å ta en titt på hvordan de klarer seg mot de mer rendyrkede treningsenhetene.

Design, komfort og byggekvalitet

Med en sterk AMOLED-skjerm og avanserte så vel som morsomme urskiver, er dette rent utseendemessig en av favorittene våre. Kamera Kristoffer Møllevik

Som en av testens to armbånd er Gear Fit 2 Pro naturlig nok både mindre og slankere enn de andre treningsklokkene, og den kommer seg greit gjennom vår test med trange skjorteermer. Den kommer mer reimer i to ulike størrelser, i to ulike farger (svart og rød, og bare svart). Reimene kan tas av og skiftes ut, men såvidt vi så etter litt overfladisk søking, virker det som om du da må nøye deg med uoriginale reimer fra Amazon. Bedre enn ingenting, likevel.

Som Android-basert enhet har denne et stort utvalg av ekstra programvare, noe som inkluderer mange ekstra urskiver. Undertegnede elsker for eksempel Pip-Boy-temaet! Men siden skjermen er AMOLED og ikke en e-papir-variant (som de fleste andre bruker), er skjermbildet bare synlig når vi bruker klokka.

Klokka er forøvrig vanntett nok til at du kan svømme med den (5 ATM).

Batteritid og pulstest

Batteritiden er en av Gear Fit2 Pros større svakheter. Med moderat krevende bruk (hyppig pulsavlesning, Wi-Fi stort sett avslått, Bluetooth aktivert og i underkant av 90 minutter aktivitetssporing med og uten GPS) fikk vi ikke mer enn rundt halvannet døgn batteritid. Noe som i praksis vil si at du må lade daglig hvis du skal ha noe slags fast rutine på ladingen.

På de to tekniske pulstestene våre fungerte den optiske pulsmåleren som forventet: Bra på gå/løpe-testen, svakt på testen med romaskin. Dette gjelder omtrent alle klokkene i testen, men dette er den eneste som ikke lar oss lese pulsen med et pulsbelte, noe som i praksis vil si at vi ikke kan stole på pulsmålingene vi får fra den på ting som sykling, langrenn, roing eller styrketrening.

Smartfunksjoner og aktivetsmåling

Hvis du, som meg, har en iOS-basert mobiltelefon, kommer ikke Samsung Gear Fit2 Pro til å by på så fryktelig mye mer enn Garmins smartklokker (fra Forerunner 235 og oppover i alle fall). Vi kan se hvem som ringer og andre varsler, vi kan se oppføringer i kalenderen, værmeldingen for de neste dagene (med UV-varsel, det er fint), og vi kan styre musikkspilleren på telefonen. Har du en Samsung-telefon får du litt mer funksjonalitet, først og fremst ved at du kan svare på meldinger og epost.

Vi hadde trodd utvalget av ekstra apper skulle vært bedre, men gjemt blant gud-vet-hvor-mange urskiver, var egentlig Spotify-appen den eneste vi fant med noen reell, ekstra nytteverdi. Den lar oss laste ned spillelister og spille dem av direkte til klokka, noe som er veldig fint for deg som vil trene uten å ta med telefonen.

Appen gir en grei oversikt over ting som skritt, søvn og hvilepuls Skjermbilde: Samsung Health (iOS)

Som aktivitetsmåler dekker Fit2 Pro det vanligste: Skritt og etasjer, puls og hvilepuls, søvn (delt i «beveg.løs», lett og rastløs) og en døgnlogg med kaloriforbruk. Søvnloggen gir oss også «søvneffektivitet» i form av et prosenttall, og hvis vi er inaktiv for lenge iløpet av dagen får vi et hint om å bevege på oss, med forslag til en kjapp øvelse vi kan gjøre. I appen kan vi også logge hva vi spiser, som er fint hvis du teller kalorier og/eller følger med på næringssammensetningen i maten din. Denne løsningen minner mye om den vi finner i appen MyFitnessPal.

Treningsfunksjoner

Så langt så godt, men her begynner det å skrante litt for Gear Fit2 Pro. Det største problemet er at vi ikke kan koble til et pulsbelte, noe som gjør at vi egentlig bare kan stole på pulsmålingene fra klokka såfremt vi går tur, jogger eller sykler i jevnt tempo. Det siste vil nok avhenge av hvor og hvordan du sykler; på vår test (moderat foroverlent på landevei) klarte den seg bra. Men på romaskintesten ga den oss en snittpuls på 148, der referanseklokka (Fenix 5X med pulsbelte) rapporterte 157. Det er ikke testens verste, men fortsatt ikke innafor.

Noen av treningsprofilene og dataene klokka viser oss under trening Kamera Kristoffer Møllevik

Vi kan velge mellom 16 ulike sportsprofiler, blant annet løping, sykling, gåing, svømming, roing, og en del rene øvelser som knebøy, utfall og stjernehopp. Vi ser ikke den helt store nytteverdien i den siste gruppen, og tenker at det kanskje hadde vært mer nyttig med profiler for styrketrening eller ballspill.

Når vi har valgt en sportprofil kan vi velge å sette et mål for treningen i form av tid, kaloribruk eller en distanse. Hvis vi svømmer kan vi også bruke antall bassenglengder som mål, og på en del av enkeltøvelsene, som for eksempel knebøy, kan vi sette opp antall sett og repetisjoner. Utover det er det kun under sportsprofilen for løping vi finner noe som ligner et treningsverktøy, nemlig syv ulike fartsbaserte intervalløkter.

Disse går stort sett ut på å i noe ulik grad øke farten vårt gjennom treningsøkta, og gi tilbakemelding hvis vi løper for fort eller for sakte. Alle følger et pyramidemønster, der de går raskere og raskere frem til en kort nedtrapping, og vi kan ikke finne noe metode for å justere hastighetsmålene. Problemet med dette er at de ikke tilpasser seg formen din eller terrenget du løper i, men vil være mye tøffere for en som er i dårlig form og/eller løper en løype med mye stigning, enn for en som er i bedre form og/eller løper et sted det er flatt. Hvorfor har ikke Samsung laget pulsbaserte intervaller istedet?

Under trening får vi et lite knippe datavinduer med informasjon om fart, puls, distanse, kaloriforbruk, samt skrittfrekvens for løping og bassenglengder, tak per lengde og tid per lengde for svømming. Dessverre kan vi ikke selv markere runder, noe som er fint å gjøre for å hvis du skal løpe et gitt antall intervaller eller for å telle settene under styrketreningen.

Treningsanalyse

Heller ikke her imponerer Samsung nevneverdig. For hver enkelt treningsøkt får vi en oppsummering med ting som estimert kaloriforbruk (med «treningskalorier»), avstand, puls, fart og tempo, stigning, skrittfrekvens for løping og svømmetak og SWOLF for svømming. Men den eneste analysen utover det vi kan gjøre selv, er beskjeden «Kjempebra trening!» enten det er snakk om en intens intervalløkt på romaskinen eller en forholdsvis rolig luftetur med bikkja.

Slik ser treningsoversikten og-analysevinduene ut. Skjermbilde: Samsung Health (iOS)

Vi får ikke noe anbefalt hviletid eller analyse av treningsbelastningen vår over tid, og ikke noe estimat for hvor god form vi er i eller estimert sluttid for ulike løpslengder. I det store og det hele mangler alt «det viktige» her.

Konklusjon

Gear Fit2 Pro er et pent smartarmbånd med noe treningsfunksjonalitet, men den kan ikke konkurrere med testens beste treningsklokker. Kamera Kristoffer Møllevik

Hadde vi testet Gear Fit Pro2 som et aktivitetsarmbånd, ved siden av konkurrenter som Fitbit Alta HR, skulle vi nok vært litt mer vennligstilt. Den er pen nok, vanntett, har et godt utvalg av urskiver og gir fungerer fint til måling av hvilepuls, søvn og aktivitet gjennom dagen. Men vi har ikke testet Gear Fit2 Pro som et aktivitetsarmbånd, men som treningsklokke, og der skuffer den.

Sett mot konkurrentene her har klokka kort batteritid, lider kraftig under at den ikke har støtte for pulsbelte, den har praktisk talt ingen gode treningsverktøy og svært lite nyttig analysefunksjonalitet.

Mye av det samme kan man jo si om Garmins billige Forerunner 35, men den har i det minste støtte for pulsbelte og langt bedre batteritid.

Polar M430

Polar M430 har tidligere vist seg å være en god nok treningsklokke til å hevde seg blant over dobbelt så dyre konkurrenter. Men da fikk vi jo til sammenligning også mye for pengene. Synes vi det samme når vi ser på den mot konkurrenter i samme prisklasse?

Design, komfort og byggekvalitet

M430 har i høyeste grad et tydelig sportsklokkepreg, med sin firkantede skjerm, noe avrundede urkasse og de strømlinjeformede klokkereimene. Vår testversjon er litt kjedelig grå (koksgrå? asfaltgrå?), men den kommer også i en oransje og hvit utgave for dem som måtte foretrekke det.

M430 har ikke helt samme «premiumslooken» som toppmodellen V800, men er vel grei nok? Kamera Kristoffer Møllevik

Polar lar oss bare velge mellom 5 urskiver, og ingen av dem er spesielt pene, eller byr på noe ekstra informasjon utover datoen. Men de er ikke direkte stygge heller, så det er da noe.

Klokka er vanntett til 30 meter, men skal ifølge Polar passe fint til svømming likevel (WR30 er ifølge ISO ikke egnet for svømming). Med en vekt på 51 gram og tykkelse på 12 millimeter er den ikke spesielt liten (i alle fall ikke for denne testen), men vi opplever den jevnt over lett og behagelig i bruk.

Batteritid og pulstest

Batteritiden vil variere veldig med bruken, og Polar oppgir den selv til 8 timer med full GPS-sporing og optisk pulsmåling. For de fleste tror vi dette vil holde omtrent en uke av gangen, men hvis du trener mye, for eksempel sykler til jobben med GPS-sporing hver dag, tipper vi du må lade litt oftere.

På pulstesten med romaskinen, hvor vi ser hvordan klokkenes optiske pulsmåler reagerer på aktiviteter der armene brukes mye, var Polar M430 blant de dårligste. Den viste en snittpuls på 105, mot referanseklokkas (Fenix 5X med pulsbelte) 156. Til sammenligning viste Garmin Forerunner 35 149 mot 166, og klokka fra Suunto gav oss 147 mot 156. Men når armene ikke aktiveres i like stor grad, ved for eksempel løping, er det små marginer mellom M430 og referanseklokka.

Smartfunksjoner og aktivitetsmåling

Vi får en fin oversikt over aktivitetsnivået vårt, og vi liker søvnanalysen spesielt godt. Skjermbilde: Polar Flow (iOS)

Som «smartklokke» er M430 blant dem med mindre funksjonalitet: Vi kan se varsler fra telefonen og hvem som ringer, klokka har én alarm, stoppeklokke, men ikke nedtellingsur. Og akkurat det siste savner vi, siden det er veldig fint å kunne bruke til ting som uttøyingsøvelser, matlaging og impulsive intervaller. Klokka har heller ingen «Finn telefonen»-funksjon som vi får med Garmin og Samsung.

Som aktivitetsmåler gjør den en bedre jobb. Vi får skritt, tid i aktivitet, estimert kaloriforbruk, pulsmåling med registrering av hvilepuls, inaktivitetsstempler hvis vi er inaktive for lenge og detaljert søvnregistrering med vurdering av søvnkvaliteten.

Treningsfunksjoner

Med M430 får vi svært mange sportsprofiler å velge mellom: alt fra de vanlige som løping, svømming, sykling og styrketrening, til mindre vanlige som rullestolracing og diskgolf. Og omtrent alt i mellom. Men dataene som registreres er de samme uansett; under bassengsvømming får vi for eksempel ikke svømmetak eller tid per lengde, og sportsprofilen for boksing gir oss ikke noe informasjon om hvor raskt vi slår. Men vi får de «vanlige» dataene, som puls, kalorier, hastighet. Dessverre får vi ikke noe indikasjon på treningseffekten fortløpende, men kaloriestimatet kan gi en grei pekepinn på intensiteten etter at man blir litt kjent med det.

I nettjenesten kan vi sette opp komplekse intervalløkter med pulsveiledning. Skjermbilde: Polar Flow (Web)

Polar har treningsprogrammer for løping som du kan få satt opp etter nivået ditt (med innlagte øvelser for styrke og mobilitet), men vi kan også sette opp egne økter, fra helt enkle til mer komplekse intervalløkter med pulssoneveiledning. Dessverre, og litt merkelig, kan vi ikke sette opp hastighetsmål for intervallene, altså slik at klokka passer på at vi ligger i en bestemt fartssone og sier fra når vi faller utenfor. Det viktigste er jo at det fungerer med puls, og det er en veldig fin funksjon, men systemet for å opprette og holde orden på dem fungerer langt på nær så bra som hos Garmin, og vi savner TomToms gode utvalg av ferdigøkter.

Vi kan også låse oss til den farts- eller pulssonen vi jobber, slik at klokka varsler oss hvis vi faller utenfor. Som jo kan være veldig fint, men vi skulle også ønske at vi kunne sette dette opp på forhånd, slik at vi for eksempel kunne satt klokka til å holde oss i pulssone 3, selv om pulsen vår der og da kanskje var høyere eller lavere.

Treningsanalyse

I nettjenesten kan vi se på ting som treningsstatus og kondisjonsutvikling. Skjermbilde: Polar Flow (Web)

Inne i appen får vi grei oversikt over de ulike treningsøktene våre, med data som gjennomsnittspuls, distanse, hastighet og så videre. Vi får også en vurdering av treningsbelastningen og treningseffekten. Den siste gis ikke som et tall, slik som hos Garmin og Suunto, men som en mer utfyllende tekst, som for eksempel «Restitusjonstrening» eller «Maksimal- og Tempotrening». Inne i nettjenesten får vi enda bedre oversikt, og her har Polar også gjort det veldig enkelt å isolere deler av løypa vi har trent på, slik at vi for eksempel kan se på pulsen og hastigheten vår i en bestemt stigning.

Inne i netttjenesten kan vi se på treningsstatusen over tid. Den sier om vi er undertrent, passe trent eller overtrent, noe som kan være veldig nyttig, og noe vi savner å kunne se i appen. Vi kan også sjekke formen vår mot en «Running Index», som anslår sluttiden vår for ulike løpsdistanser, eller vi kan kjøre en kondisjonstest hvor klokka anslår VO2 Maks ut fra hvilepulsen vår. Tallet vi fikk fra denne stemte godt med estimatene fra både Garmin og TomTom.

Konklusjon

M430 er kanskje ikke den mest avanserte treningsklokken der ute, men den byr på solide analysefunksjoner som vi liker veldig godt. Kamera Kristoffer Møllevik

De gode og oversiktlige analyseverktøyene løfter M430 i denne testen, men Polar ligger bakpå når det kommer til smartfunksjoner, mer spesialisert treningsdata (for eksempel SWOLF) og de burde gjøre flere av funksjonene fra nettjenesten inn tilgjengelig appen. Systemet for å lage egne intervalløkter er veldig bra, men vi savner et bedre system for å organisere øktene vi lager.

Den sterkeste konkurrenten til M430 er antakeligvis Garmin Forerunner 235, da Garmin byr på mye av det samme som Polar gjør, bare i litt annen innpakning. For eksempel liker vi Polars beskrivelse av treningseffekten bedre her, siden Forerunner 235 bare viser aerob treningseffekt, men Garmins verktøy for å lage og organisere egne treningsøkter er langt bedre enn Polars. Trener du veldig variert vil du kanskje sette pris på de mange sportsprofilene til M430 (Forerunner 235 har bare fire), da de gjør det enklere å sortere og finne frem i treningsloggen, for eksempel hvis du vil sammenligne treningsøktene dine tilbake i tid.

Polar A370

Til tross for å være laget som et armbånd, er A370 langt mer treningsfokusert enn den jevne aktivitetsmåler, og klarer seg overraskende godt i konkurranse med klokkene i testen.

Design, komfort og byggekvalitet

A370 er testens andre armbånd, og naturlig nok mye smalere enn klokkene den konkurrerer mot. Silikonreima gir det et tydelig sportslig preg, men det er likevel et langt mer elegant produkt enn «storebror» og sportsklokke M430.

Urskivene er litt kjedelige, men ellers er A370 pen nok. Kamera Kristoffer Møllevik

Vår testutgave er i sort, men vi finner reimer i flere farger fra Polar selv, og har ikke mye å si på prisen på 250 kroner. Den lille LCD-skjermen er, i likehet med den på Samsung Gear Fit2 Pro, både lysere og skarpere enn e-papirvariantene de andre klokkene bruker. Det går dog litt potensial tapt i det at klokka ikke byr på noen spesielt pene urskiver, selv om det er flere å velge mellom, og at skjermen bare er på når klokka er i bruk.

A370 er vanntett og skal tåle svømming, og mens de andre klokkene har egne, vanntette ladeløsninger, er dette den eneste klokka i testen som lades med vanlig micro-USB. Som jo er fint, fordi vi slipper så mange ulike ladekabler, men det betyr at vi må være ekstra påpasselige med å lukke dekselet over USB-porten før vi går i vannet.

Batteritid og pulstest

A370 er ikke utstyrt med GPS, men bruker GPS-en fra smarttelefonen under trening. Dermed sparer selve armbåndet litt strøm, på bekostning av telefonen din. Polar estimerer at den skal klare seg 4 dager med full aktivitetsmåling og én time trening hver dag. Vi regner derfor med at aktive brukere vil måtte lade omtrent to ganger i uka, men hvis du ikke trener så mye, men mest bruker den som aktivitetsmåler, vil kanskje én gang i uka være nok. Siden den bruker micro-USB til lading er det uansett veldig enkelt å «fylle på» strøm (omtrent) hvor enn behovet skulle oppstå.

På pulstesten med optisk pulsmåler på romaskin gjorde den det faktisk bedre enn «storebror» M430, og ga oss en snittpuls på 119 mot referanseklokkas 165. Det er fortsatt ubrukelig i denne sammenhengen, men når vi trener uten å belaste armene (som vil si først og fremst løping) virker den å være presis nok. Og siden A370 kan brukes med pulsbelte, har de mindre å si at den optiske måleren bommer på enkelte aktiviteter, enn det har hos armbåndskonkurrenten Samsung Gear Fit2 Pro, som ikke kan kobles til pulsbelte.

Smartfunksjoner og aktivitetsmåling

Vi får en fin oversikt over aktivitetsnivået vårt, og vi liker søvnanalysen spesielt godt. Skjermbilde: Polar Flow (iOS)

Smartfunksjoner er det sparsommelig med, og der de mest funksjonsrike kan by på kalender, værmelding og musikkstyring, får vi med A370 varsler fra telefonen og i grunn ikke veldig mye annet. Vi får ikke finn-telefonen-funksjonen vi liker så godt, bare én alarm og hverken nedtellingsur eller stoppeklokke. Så dette er jo litt i underkant – ikke funksjoner telefonen ikke kan erstatte, men så er jo egentlig litt av poenget å ikke måtte bruke telefonen.

Den har de vanlige aktivetsmålingsfunksjonene: Skritt, søvnlogging (detaljert sådan, med vurdering), pulsmåling med hvilepuls, estimert kaloriforbruk og inaktivitetsvarsler. Alt sammen pent presentert både på selve klokka og i appen.

Treningsfunksjoner

Som på M430 har vi et stort utvalg av sportsprofiler å velge mellom, her finner vi løping, vektløfting, bordtennis og telemark, og mye mer i mellom. Men i motsetning til M430 kan vi ikke sette opp datavinduene som vi vil.

Vi får bare grunnleggende data, og bare litt om gangen. Kamera Kristoffer Møllevik

I nettjenesten kan vi sette opp komplekse intervalløkter med pulsveiledning. Skjermbilde: Polar Flow (Web)

Vi får vite puls, tid brukt, klokkeslett, kaloriestimat og en oversikt over hvordan pulssonene har fordelt seg iløpet av treningen. Hvis vi har satt opp en trening mot et mål, for eksempel et bestemt kaloritall, teller den ned mot målet, og hvis vi har satt opp en treningsøkt mot en bestemt pulssone viser den hvor pulsen vår ligger og hvor den skal være. Og alt dette er fint, men av en eller annen grunn lar ikke klokka oss telle runder, noe som er kjipt siden undertegnede bruker nettopp den funksjonen aktivt for å holde rede på sett og hviletid ved styrketrening. Og hvis du for eksempel svømmer mye kan det være du vil savne mer spesialisert data, som antall bassenglengder, samt tid- og svømmetak per lengde.

A370 kan kjøre de samme, komplekse intervalløktene vi beskrev under M430, hvor vi kan sette opp flere sett intervaller i én treningsøkt, med ulike pulssoner for hver intervall. Løsningen for å sette opp og organisere disse øktene kunne dog vært langt bedre, og som vi sa med M430 savner vi et utvalg av ferdige enkeltøkter, slik som vi får med TomTom. Men vi kan jo velge å sette opp en automatisk tilpasset treningsplan for løping, da får vi ulike intervalløkter i tillegg til styrke- og mobilitetstreninger med egne veiledningsvideoer.

Ellers savner vi å kunne sette opp noe så enkelt som en farts- eller pulssoneholder, eller «ghost race» funksjonen til Garmin som lar oss konkurrere mot våre tidligere tider på en gitt løype.

Treningsanalyse

I nettjenesten kan vi se på ting som treningsstatus og kondisjonsutvikling. Skjermbilde: Polar Flow (Web)

Etter treningen får vi treningsdataene oppsummert, i tillegg til at klokka forteller oss hvilken effekt vi kan forvente av treningen. Dette minner litt om Garmins treningseffekt, men er mer beskrivende, særlig med tanke på at det er kun de dyreste av Garmins klokker som oppgir både aerob og anaerob treningseffekt. I tillegg får vi se hvordan treningen har fordelt seg på de ulike pulssonene, noe som også gir et godt inntrykk av intensiteten. Men i motsetning til M430 får vi ikke oversikt over høydemeterene vi har klatret, eller skrittfrekvensen - ting som kan være av nyttig for de litt ekstra interesserte.

Og som med M430 kan vi gå inn i nettjenesten og se på treningsstatusen vår beregnet over tid, som sier om vi er undertrent, overtrent eller om vi trener optimalt. Igjen veldig fint, men vi savner å kunne se det i appen. Vi får også en «Running Index» som anslår sluttiden vår for ulike løpsdistanser, og vi kan teste kondisjonen vår ut fra en egen hvilepulstest, som klokka bruker til å berenge VO2 Maks.

Konklusjon: Nok til å tilfredstille de fleste

A370 gir nok til å møte enkle behov, og med gode analyseverktøy bak er det et fint lite treningsarmbånd. Kamera Kristoffer Møllevik

Siden A370 mangler en del av de mer avanserte treningsverktøyene, som tilpassede vinduer med mer «spesialisert» data (for eksempel SWOLF for svømming), tempo- og pulssonealarm, kan vi tenke oss at den kommer til kort for mange treningsentusiaster.

På en annen side gir den oss veldig mange av fordelene fra M430, og da tenker vi spesielt på de gode treningsanalysene med beskrivende treningseffekt og estimert treningsbelastning, i et langt mer elegant design. Dette kan gjøre det til en ideell enhet for litt mindre kravstore brukere og «treningsnybegynnere», som kanskje har et desto større behov for veiledningen disse analyseverktøyene tilbyr.

TomTom Spark 3 Cardio

La oss først kjapt ta en kort bit om TomToms ulike modeller: Forskjellen på Spark 3 Cardio og Spark 3, er at førstnenvte har innebygget pulsmåler. Begge har en «Music»-variant som lar koble til trådløse hodetelefoner og høre på mp3-filer som vi kan lagre lokalt på klokka.

En annen utgave heter «Runner 3», men såvidt vi kan se er den eneste forskjellen markedsføringen og fargene på båndet. Toppmodellen TomTom Adventurer har noen flere sportsprofiler, innebygget barometer og en bedre funksjon for GPS-navigasjon.

Design, komfort og byggekvalitet

Urskiva ser ut til å være designet av Hjelpemiddelsentralen med særlig nærsynte - så vi håper TomTom gir oss flere å velge mellom snart. Kamera Kristoffer Møllevik

Det firkantede designet gir Spark 3 Cardio et tydelig «sportsklokkepreg», som kan forsterkes med å velge en av de mer fargerike reimene TomTom selger som ekstrautstyr, om du så skulle ønske. Dessverre kan vi ikke endre stilen på urskiva også, som er litt synd siden undertegnede ikke er så fan av den vi får. Nummerne ser nemlig ut til å være laget for nærsynte, og utover datoen får vi ikke noe ekstra informasjon, som batteritid eller hvor mange skritt vi har gått.

Klokka er forholdsvis slank og lett (50 gram), og med reimer i to ulike størrelser bør de fleste få den til å sitte komfortabelt på armen. Den er vanntett ned til 40 meter (5 ATM), men med plast i stedet for glass foran skjermen fremstår den ikke like solid som en del av konkurrentene. Det trenger ikke bety at den er mindre solid i praksis, men det går litt ut over det helhetlige kvalitetsinntrykket.

Batteritid og pulstest

TomTom var ikke alene om å gjøre det dårlig på romaskin-pulstesten, men resulatet var langt dårligere enn enkelte andre i testen. Skjermbilde: TomTom Sports og Garmin Connect (iOS)

TomTom oppgir batteritiden til ni timer med vanlig GPS-sporing og optisk pulslesing. Hva du får klemt ut av klokka kommer an på hvordan du bruker den, men vi regner med at de fleste vil klare seg med å lade en gang i uka. Kanskje litt oftere i ekstra aktive perioder. Ladekabelen sitter godt på klokka, så det bør ikke være noe problem å lade på farten, men det er litt irriterende at vi må ta av klokkereima først.

Den optiske pulsmåleren klarte seg fint på gå/løpe-testen vår, men var særdeles dårlig når vi testet den med en romaskin. Siden optiske pulsmålere sliter når musklene i armene aktiveres, er romaskinen et eksempel på en øvelse alle klokkene i testen sliter med. Men der Samsung Gear Fit2 Pro og Suunto Spartan Trainer Wrist HR målte en snittpuls omtrent 10 slag under referanseklokka med pulsbelte, målte TomTom en snittpuls på 87 slag i minuttet, mot referanseklokkas 163.

Fysiologiske forhold spiller nok noe inn, så det er ikke sikkert feilmarginen vil være så stor for alle, alltid. Uansett kan klokka brukes med Bluetooth-baserte pulsbelter. TomTom har et eget, og vi har brukt den med Polar H10.

Smartfunksjoner og aktivitetsmåling

Både nettjenesten og appen gir oss fin oversikt over skritt, søvn, aktivitetstrender og formutvikling. Skjermbilde: TomTom Sports (web)

Som en del andre klokker nøyer TomTom seg med å vise oss varsler fra telefonen, og etter én vekkerklokke og en stoppeklokkefunksjon (ikke noe nedtellingsur...) er det i grunn tomt for noe som ligner på smartklokkefunksjonalitet. Bortsett fra musikken da. Vi kan koble trådløse hodetelefoner til klokka og lagre mp3-filer på den, slik at vi kan høre på musikk på under treningen uten å ha telefonen med.

Et stort problem med denne løsningen er at den eneste måten å legge musikk inn på klokka er å importere spillelister fra iTunes eller Windows Media Player. Førstnevnte har jeg knapt rørt etter at jeg gikk over til en strømmetjeneste en eller annen gang ved forrige tiårsskifte, og sistnevnte lurte jeg halvveis på om ikke døde ut med Windows Vista.

På aktivitetssiden får vi antall skritt, tid i aktivitet, et estimat for hvor langt vi har gått iløpet av dagen, hvilepuls og søvnmåling. Men som den eneste i testen gir ikke TomTom oss noen vurdering av søvnkvaliteten, eller oversikt dyp søvn mot lett søvn.

Treningsfunksjoner

Den nye intervallløsningen er et veldig bra tilskudd til klokka, og vi liker at vi har et så godt utvalg av ferdige enkelttreninger vi kan kjøre som det passer oss. Skjermbilde: TomTom Sports (web)

Siden vi testet TomToms treningsklokker forrige gang, har de fått en god oppdatering i form av «Workouts», 25 treningsøkter fordelt på kategoriene «Fat burn, «Endurance», «Fitness», «Speed» og «Power». Dette er litt enkelt forklart et godt utvalg mer og mindre komplekse intervalløkter hvor vi skal ligge i en bestemt pulssone eller holde et bestemt tempo en gitt tid eller distanse. Vi kan også sette opp egne treningsøkter hvis vi vil det.

Løsningen blir med andre ord ganske lik de komplekse intervalløktene vi kan sette opp til Garmin Forerunner 235, men TomTom har altså et godt utvalg enkeltøkter vi kan kjøre som det passer oss, der vi med Garmin enten må lage dem helt selv, eller følge en lengre treningsplan. Et problem med TomToms løsning er at klokka ikke vibrerer hvis vi faller utenfor den gitte sonen, så vi må se på den med jevne mellomrom for å passe på at vi gjør det riktig. Noe som kan være upraktisk hvis vi trener med jakke på.

Ellers lar klokka oss trene mot et bestemt tid, distanse eller kaloriforbruk, vi kan sette opp enkle intervaller inne i klokka (disse er ikke fleksible, som på Suunto Spartan Trainer Wrist HR), og vi kan skru på en sonealarm som gir beskjed hvis vi faller utenfor en gitt farts-, tempo- eller pulssone.

Treningsanalyse

Også her har TomTom oppdatert seg litt siden sist, og nytt nå er at vi får «Treningspoeng» etterhvert som vi trener, og stjerner for hver gang vi får 500 poeng. Som et referansepunkt fikk jeg 304 poeng for en 50 minutters rolig tredemølleøkt som knapt kunne kalles mer enn resitusjonstrening, så det virker ikke akkurat som TomTom er kjipe med stjernene. Det er fint med en slags «score» etter treningsøkta, og det virker som om disse poengene er sammenlignbare med Garmins «Intensitetsminutter» men dette føles litt for «gamifisert» og barnslig for min smak. Sist jeg tjente stjerner var det med ny sykkel som mål, og den kom med støttehjul og flammedekor, for å si det slik.

De tre bildene til venstre viser den mer helhetlige treningsanalysen, mens de tre bildene til høyre viser rapporten etter en enkelttrening. Skjermbilde: TomTom Sports (iOS)

En annen ny ting er at TomTom nå kan gi oss en indikasjon på hvor god formen vår er, i form av en lett forståelig «treningsalder» (den skryter jeg av til Mamma) og det litt mer tekniske VO2 Max-estimatet (det skryter jeg av til treningskompisen).

VI kan selvsagt se en logg over treningsøktene våre og sjekke data som distanse, puls, fart, skrittfrekvens, samt se hvor vi løp/sykla/gikk på et kart, og vi får beskjed om trender som for eksempel at vi løper raskere eller treigere enn vanlig. Men det er ikke noe verktøy for å sammenligne en treningsøkt med en annen, eller bare noe så enkelt som å sortere øktene etter tid, puls eller avstand. Og verst av alt får vi ikke noe form for treningsstatus eller restitusjonsveiledning.

Konklusjon: Bedre enn før, men fortsatt betydelige mangler

TomTom har blitt langt bedre med nye treningsverktøy og fine analysefunksjoner Kamera Kristoffer Møllevik

TomTom har blitt mye bedre siden sist vi testa Spark 3 Cardio, med det at appen nå gir oss et estimat for hvor god form vi er i, slik at vi kan følge med på forbedringene der, og at vi får et godt utvalg veldig nyttige og oversiktlige intervalløkter.

Det er fortsatt forbedringspotensial på både små og store ting, mest av alt savner vi en bedre tilbakemelding på enkeltøktene og et estimat for den langsiktige treningsbelastningen. Både Garmin, Suunto og Polar gir oss varianter av dette, og det er informasjon som er nyttig for deg som er opptatt av å trene optimalt for å få et godt utbytte av treningen, samtidig som du kan følge med på at du ikke overdriver heller.

