Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Projektorer under 10 000 kroner

Du får imponerende bildekvalitet med den beste modellen

Og du trenger ikke sprenge banken for å få noe som er godt nok.

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Ole Henrik Johansen og Stein Jarle Olsen Oppdatert 30. juni Lagre Lagre artikkel

Selv om store TV-er begynner å bli billigere per tomme, er det fortsatt projektorer som gir deg det største bildet for pengene. På markedet er det en jungel av modeller å velge blant – og de koster alt fra noen få tusenlapper til hundretusener.

Vi har nå samlet syv modeller som alle koster under ti tusen kroner til samletest. Da får du tradisjonell Full HD-oppløsning og enten DLP- eller LCD-teknologi som skyter bildet opp på lerretet.

Men hva betyr det i praksis? Vi rigget et møterom med alternative løsninger som presenning foran vinduene for å sjekke hva du får for pengene, og ikke minst hvilken som er best.

Hvorfor skal du velge en projektor?

Billigst per tomme bilde: Vil du ha et stort bilde å se på er det ingenting som slår en projektor. Per i dag kan du få TV-er opp mot 105 tommer, men disse er helt hysterisk høyt priset. For eksempel koster 100-tommers utgaven av Sonys ZD9-modell rett under 700 000 kroner.

Du kan selvsagt velge noen tommer mindre, som for eksempel en LCD på 88 tommer eller en OLED på 77, men fortsatt vil du passere over 150 000 kroner før du har et eksemplar i hus.

Prisen for å få denne størrelsen med en projektor er derfor kun brøkdel av hva en TV vil koste deg i tilsvarende størrelse. Likevel koster det mer penger jo høyere oppløsning og bedre kvalitet du ønsker deg.

Lag bildet større eller mindre etter behov: For å bedre dårlig oppløst innhold kan du likevel endre størrelsen ved å minske bildet projektoren lager. Oftest bare ved å bruke en zoom-funksjon som de fleste modeller er utstyrt med. Skulle ikke dette være mulig er en annen løsning å flytte selve projektoren fysisk nærmere lerretet.

Med en projektor er det langt enklere og billigere å få et enormt bilde. Her Orange is the New Black. Bilde: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Er det duket for fotballkveld og bildekvalitet ikke er like viktig som størrelsen på bildet, har du mulighet til å lage bildet større enn hva det tradisjonelt er. Så lenge du har et lerret som er stort nok. Alternativt vil en hvit eller lys grå vegg fungere til nød for å lage storskjerm for ihuga supportere.

Spar plass i stuen din: Samtidig så slipper du ha ha en stor, sort overflate hengende på veggen når du ikke ser TV eller film. Eventuelt slipper du å ha en ruvende stereobenk som TV-en din står på. Koster du i tillegg på deg et motorisert lerret kan du i prinsippet rydde unna det meste av spor av filmkvelden, annet enn projektoren som enten henger i taket eller står på et bord eller i en hylle.

Hvorfor skal du ikke velge en projektor?

Dårligere jo lysere det er i rommet: En av de største utfordringene med en projektor er lyset i rommet der du skal se. Sortnivået på bildet du får servert vil aldri bli bedre enn hvor mørkt du har det rundt deg. Riktignok får du projektorer som er kapable til å bidra med nok lys til at du kan ha noe lys på i rommet uten av bildet vaskes helt bort, men fortsatt gjelder «jo mørkere, jo bedre».

Kan støye en del: Projektorer utvikler dessuten en del varme, og denne må vifter flytte vekk fra selve elektronikken. Resultatet er at du får en enhet som alltid lager noe støy, selv om de er ganske rolige i øko-modus. Men når du først trenger mer lys enn hva denne modusen klarer å gi deg vil du oppleve at viftene kan bli irriterende, spesielt i rolige deler av en film.

Må skifte pære: Projektorer er en lyskaster, og dermed trengs en kraftig pære for å gi nok lys. Denne har en viss levetid, avhengig av hvilken modus du bruker. Desto mer lys du klemmer til med, desto kortere levetid har pæren. Altså må du regne med en ekstrakostnad i form av nye pærer i løpet av projektorens levetid.

Trenger lange kabler: Selv om du henger projektoren i taket, vil du neppe henge opp dekoderen, spill-maskinen eller PC-en der også. Ergo trenger du lange kabler for å føre signalet frem til videokanonen. Kabler som er lenger enn ti meter blir fort kostbare, samtidig som de nødvendigvis ikke er spesielt pene å henge opp i taket. En mulig løsning er å gå for kabler som er i samme farge som taket, eventuelt male over dem. Noen av projektorene har trådløse løsninger som ekstrautstyr, men disse har vi ikke testet.

Vil du heller ha en stor TV? Dette er de aller beste TV-kjøpene du kan gjøre akkurat nå

Acer V7500 BenQ W1050 BenQ W2000 Epson EH-TW610 Epson EH-TW5650 Optoma HD39Darbee ViewSonic Pro7827HD Levetid lampe 3000 timer (normal) 4500 timer (normal) 3500 timer (normal) 4500 timer (normal) 4500 (normal) 4000 timer (normal) 3500 timer (normal) Projektortype DLP DLP DLP LCD LCD DLP DLP Projeksjonsforhold 1,45-1,07:1 1,56 - 1,28:1 1,5-1,15:1 1,23 - 1,02:1 2,16-1,33:1 - 1,5 - 1,1:1 HDMI 2 stk 2 stk 3 stk 2 stk 2 stk 2 stk 3 stk USB Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Kontrast 20 000:1 15 000:1 15 000:1 10 000:1 60 000:1 32 000:1 22 000:1 Lysstyrke 2500 ANSI 2200 ANSI 2000 ANSI 3000 ANSI 2500 ANSI 3500 ANSI 2200 ANSI Oppløsning 1920x1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x1080 1920 x 1080 1920 x 1080 Vekt (kilo) 3,0 2,56 3,6 2,7 3,5 2,81 2,6 Størrelse 37,3 x 10,1 x 22,3 cm 33,2 x 9,9 x 24,13 cm 38,05 x 12,17 x 27,7 cm 30,2 x 9,2 x 25,2 cm 30,9 x 28,5 x 12,2 cm 31,4 x 11,4 x 22,4 cm 31,6 x 10,37 x 22,8 cm Pris 9500 kr 6490 kr 7990 kr 6995 kr 9100 kr 8995 kr 7390 kr Åpne fullskjerm Mer +

Slik testet vi:

Som nevnt kapret vi et møterom for å utføre denne testen, med et godt, motorisert lerret til å vise innholdet på. Ved å fylle dette lerretet fullt ut havnet vi på rundt 100 tommer i størrelse. Her har vi tatt utgangspunkt i en avstand på tre meter fra lerretet, og justert ut fra dette etter behov.

Som referanse har vi brukt en råtass av en projektor, nemlig Sony sin nye VPL-VW360ES-modell. Dette er en projektor i en helt annen prisklasse enn deltakerne i testen, og har en bildekvalitet som uten problemer gjør den kapabel til å være målestokk for resten av modellene. Den støtter også både 4K-oppløsning og HDR, noe ingen av testprojektorene gjør.

Ut av esken har vi sett hvor enkelt det er å justere bildet mot lerretet. Altså hvordan de ulike produsentene har løst dette i form av fysiske og digitale justeringer – og ikke minst hvor forståelig menyene er.

Under testen har vi bedømt støynivået til de ulike modellene. Generelt øker støyen jo mer lysstyrke du ønsker deg. Derfor oppgir vi støy både i øko- og normalmodus i resultat-tabellen lenger ned i teksten.

Lysstyrke er essensielt for en projektor. Etter å ha funnet riktig avstand slik at bildet er 100 tommer, har vi målt hvor mye lys du får på lerretet fra de ulike modellene. Her har vi brukt en følsom måler i et mørkt rom.

Inputlag er viktig om du skal bruke projektoren til å spille på. Ved hjelp av det samme måleutstyret som vi bruker til TV-ene har vi målt dette med 720p-oppløsning. Jo lavere tall, desto bedre respons opplever du når du spiller.

Tyngst av alt teller bildekvaliteten du får servert. Her har vi testet alle projektorene med forskjellig materiale, fra mørke og dystre scener i Marco Polo, via en mellomting i form av Orange is the New Black, til lyse og sterke farger i tegneserien The Family Guy. Det første vi gjør er å måle hvitbalansen og fargene du får med de ulike modusene, og ut i fra disse resultatene velge den modusen som gir deg best resultat. Her har vi også justert lyset i rommet fra helt mørkt til at lyset i rommet har stått på maks.

Til slutt vurderer vi prisen på projektoren mot hva du får for pengene dine. Her ser vi også på hva det koster deg i ekstra kostnader som for eksempel ny pære når den blir brukt opp med tiden.

Resultatene kort oppsummert:

Acer V7500 BenQ W1050 BenQ W2000 Epson EH-TW610 Epson EH-TW5650 Optoma HD39Darbee ViewSonic Pro7827HD Brukervennlighet Middels. Mangler norsk språk. Meget god Meget god Meget god Meget god God Meget god Justerings-muligheter Meget god. Har både vertikal og horisontal keystone og egen lens shift-knott. God. Egen oppstartsguide. Kun enkel keystone. Krever mer avstand for å fylle 100 tommer. Meget god. Egen oppstartsguide. Både horisontal og vertikal keystone. Meget god. Krever lite plass for stort bilde. Horisontal + vertikal keystone. Hjørnejustering Meget god. Horisontal + vertikal keystone. Hjørnejustering og lens shift-knott. Middels. Kun enkel keystone, men egen knott for lens shift. Krever mer avstand for å fylle ut 100 tommer. God. Har hjørnejustering. Krever lite plass for å gi stort bilde. Mangler justeringsskruer. Støy max 48,0 dB 46,0 dB 41,8 dB 47,0 dB 46,5 dB 45 dB 49,0 dB Støy i øko-modus 43,3 dB 44,3 dB 41,8 dB 41,0 dB 42 dB 42 dB 44,5 dB Lysstyrke på lerret (maks) 535 nits 472 nits 575 nits 698 nits 625 nits 552 nits 528 nits Lysstyrke på lerret (øko) 393 nits 305 nits 284 nits 452 nits 390 nits 263 nits 395 nits Inputlag (beste modus) 49,7 ms (Game) 33,2 ms (Cinema) 49,7 ms (Cinema) 50,2 ms (Game) 28 ms (Image processing: Fast) 34,6 ms (Game) 49,7 ms (Standard) Bildekvalitet God. Bildet flimrer noe i lyse scener. Meget god skarphet og presise farger. Noe regnbue-effekt God. Har litt problemer med regnbue-effekt på spesielt tekst. Presterer godt på detaljer. Meget god. Veldig skarp, nøyaktige farger. Kunne hatt litt bedre sortnivå. Har litt problemer med regnbueeffekt på hvit tekst. God, mangler litt skarphet versus de beste. Litt mye lysstyrke selv i økomodus, det gjør at sortnivået lider. Meget god. Testens beste bildekvalitet. Byr på meget god lysstyrke, skarphet og detaljer. Engasjerende god. Middels, veldig tydelig regnbue-effekt. Svakt detaljnivå i skygger. Lav lysstyrke i økomodus. God. Har nesten litt for skarpt bilde. Noe problemer med regnbue-effekt. God på detaljer. Lydkvalitet God Dårlig. Meget god, spiller voldsomt høyt. Dårlig God God God, kun volumjustering via menyen. Pris på erstatningspære (forventet levetid i normal modus): Cirka 1100 kroner (3000 timer) Cirka 1300 kroner (4500 timer) Cirka 2100 kroner (3500 timer) Cirka 900 kroner (4500 timer) Cirka 900 kroner (4500 timer) Cirka 2490 kroner(4000 timer) Cirka 2100 kroner (3500 timer) Pris Høy Lav Middels Lav Høy Høy Middels Åpne fullskjerm Mer +

Og vinneren er:

Best på det aller meste

Epson TW-5650

Testens jevnt over beste projektor er Epsons TW-5650. Den er først og fremst både enkel og sette opp og å bruke, og kommer med både horisontal og vertikal keystone, i tillegg til en egen hjørnejusteringsmodus. Det gjør det veldig enkelt å få et bilde som er riktig proporsjonert både i høyde og bredde.

Epson-projektoren leverer svært god bildekvalitet, med både høy lysstyrke, god skarphet og godt med detaljer i skyggene. Lysstyrken er nesten så høy at du risikerer et litt slitsomt bilde i mørket, men vi synes den akkurat holder seg innenfor, godt hjulpet av at detaljnivået i mørke områder er så høyt. TW-5650 er også såpass lyssterk at den heller ikke er helt ueffen når du ikke har anledning til å gjøre det helt mørkt hjemme.

Du må imidlertid være litt oppmerksom på at TW-5650 ikke kan lage et like stort bilde på så kort avstand som for eksempel lillebror TW-610, men den krever ikke mer enn rundt 30 centimeter ekstra sammenliknet med vår benchmark på tre meter for et bilde på 100 tommer. Om du planlegger å bruke projektoren til spilling har dessuten TW-5650 testens laveste inputlag på 28 ms, gitt at du aktiverer «Fast» bildebehandling i stedet for «Fine».

TW-5650 er ikke den mest støysvake projektoren, men spesielt i økomodus (rundt 42 dB) holder den godt følge med de aller beste. Såfremt du ikke sitter helt klint oppi projektoren bør det by på små problemer å overdøve den med lyd fra hva enn det er du ser på. Litt verre er det i normalmodus (rundt 46,5 dB), men fortsatt ikke fryktelig ille. Om du ønsker å bruke den innebygde høyttaleren i projektoren er det også greit at TW-5650 har en fullstendig brukbar en. Den er ikke på nivå med BenQ W2000s stereohøyttalere, men gjør fint nytten om du ikke har et bedre alternativ.

Siden dette er en LCD-projektor har den heller ikke det typiske DLP-problemet med at hvite områder i bildet kan gi en slags flimrende regnbueeffekt når øyet glir over dem. Dette problemet har vært ganske markant på en del av DLP-modellene, og det gjelder for begge oss som har testet.

Vi setter imidlertid pris på HDMI-CEC-støtte, så du kan styre signalkilden direkte fra projektorfjernkontrollen, og du kan i tillegg spille av innhold trådløst fra mobilen, noe som fungerer prikkfritt.

Prismessig kommer TW-5650 seg akkurat under vår grense på 10000 kroner, og til den prisen synes vi du får en meget solid hjemmekinoprojektor. En bonus er også at pæra er betraktelig billigere å bytte enn alle konkurrentene, med bare 900 kroner stykket.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Epson TW-5650 9 Imponerende sitat Epson leverer jevnt over best i denne testen Fordeler + Meget solid lysstyrke

+ Livlige farger

+ Bra detaljnivå i mørke scener

+ Lav inputlag

+ HDMI-CEC

+ WiFi

+ Ingen regnbue-effekt

+ Billig pære Ting å tenke på — Litt mye støy i normalmodus

— Mangler fortsatt noe på sortnivå versus dyrere modeller

— Krever litt ekstra avstand for å fylle 100 tommer

— Ikke baklys i fjernkontrollen

Et trygt valg

BenQ W2000

BenQ W2000 er etter hvert blitt en velkjent folkekinoprojektor, og det er lett å skjønne hvorfor. Designmessig er dette kanskje den lekreste projektoren i testen, med glossy hvit overflate og gylne detaljer.

Det første som åpenbarer seg er at W2000 har den desidert beste innebygde lydløsningen i testen, med stereohøyttalere som leverer totalt 20 watt effekt. De spiller først og fremst veldig høyt, og også rimelig bra, men det er irriterende at det ikke finnes volumjustering på fjernkontrollen.

BenQ-projektoren er også svært stillegående, og det er litt overraskende at det ikke er noen forskjell mellom øko- og normalmodus her. Begge deler målte vi til under 42 desibel, nærmest umulig å høre over luftesystemet på møterommet vi har brukt til testen.

W2000 fyller akkurat vårt 100 tommer store lerret fra en avstand på tre meter. Den har ikke helt den samme lysstyrken å by på som testvinneren, men den går betraktelig lavere i økomodusen, noe som kan være en fordel for sortnivået. Vi opplever imidlertid ikke sortnivået som spesielt mye bedre her, mens det rett og slett er litt mindre sprut i fargene, og det gjør spesielt hudtoner litt dølle og kjedelige. Det skal imidlertid sies at mulighetene til å justere fargene individuelt er gode, men dette er gjerne for litt mer viderekomne brukere.

Detaljnivået i mørke områder er det beste i testen sammen med TW-5650, men vi opplever en viss regnbueeffekt fra DLP-hjulene i BenQ-projektoren. Det gjelder spesielt hvit tekst på mørke scener, og det kan nok være en god idé å velge gul tekst for eksempel fra Netflix om du er følsom for regnbueeffekten.

Til spill er nok TW-5650 et bedre valg, da vi ikke kom lenger ned enn snaue 50 ms med W2000. Det gjelder imidlertid bare om det du spiller er spill hvor responstid er viktig, gjerne skytespill og kompetitive onlinespill.

Alt i alt en meget solid hjemmekinoprojektor til en relativt billig penge. Den er jo også en god del billigere enn testvinneren, men det kan være verdt å ta med i betraktningen at pærene koster en del mer.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign BenQ W2000 8.5 Meget bra sitat BenQ W2000 er en projektor vi trygt kan anbefale deg Fordeler + Meget stillegående

+ God skarphet

+ Godt sortnivå

+ Nøyaktige farger ut av esken

+ God lyd

+ Pent design

+ Gode justeringsmuligheter Ting å tenke på — Ikke den høyeste lysstyrken

— En viss regnbueeffekt

— Dyr pære

God og billig

BenQ W1050

Lillebror BenQ er definitivt også en god projektor, men etter å ha sammenliknet direkte med storebror W2000 i testperioden er det også tydelig hvor det er spart inn for å få prisen såpass lav som dette.

Først og fremst har den en mer begrenset keystone-justering hvor du kun kan justere bildet i én retning. Den har en veldig svak høyttaler som spiller veldig lavt og strengt tatt ikke egner seg til noen form for underholdning. Og den krever også en halvmeter ekstra avstand for å fylle vårt 100 tommer store lerret.

Når det er sagt, så er det likevel mye å like her. Bildekvaliteten er først og fremst veldig god til prisen. Den leverer nøyaktige farger, har kurant sortnivå og fin skarphet i bildet, om enn verken like mye liv i fargene eller dybde i sort som de to projektorene over.

Den støyer også mer enn storebror W2000, med et par desibel mer i økomodusen og ytterligere et par i normalmodus. DLP-regnbueeffekten er også minst like prekær her.

Du sparer heller ikke mer enn 1500 kroner sammenliknet med W2000 til normalpris. Vi er ikke helt sikre på hvilken som gir best valuta for pengene.

7.5 Bra fjerne Sammenlign BenQ W1050 7.5 Bra sitat Her får du en god projektor til prisen du betaler Fordeler + God bildekvalitet til prisen

+ Lav inputlag

+ Nøyaktige farger

+ God skarphet Ting å tenke på — Kunne hatt høyere lysstyrke

— En viss regnbueeffekt

— Svak innebygget lyd

— Støyer en del

— Kun volumjustering via menyen

Meget presise farger

Acer V7500

Acer leverer de aller mest korrekte fargene ut av esken, men testmodellen vår leverte et bilde som hadde en tendens til å flimre litt i lyse scener. Det var irriterende. Den er også den eneste av projektorene i testen som har inngangene plassert på siden, sammen med en avtagbar brakett.

V7500-bildet er enkelt å justere, med keystone som kan justeres i begge retninger, og den makter fint å projisere et bilde på 100 tommer fra vår benchmark-avstand på tre meter. Projektoren leverer et skarpt bilde med brukbart sortnivå, men har ikke helt den samme futten i fargene som testvinneren fra Epson. Vi merker også en viss regnbueeffekt fra DLP-hjulene.

V7500 har ingen vanlig øko- og normalmodus, men innstillingen «Dynamisk sort» fungerer i praksis som å skru opp lysstyrken - og viftene. V7500 er sammen med Viewsonic-projektoren de mest støyende i normalmodusen (48 dB), mens økomodusen er noe mer stillegående her (ca 43 dB). V7500 blir også veldig varm i bruk.

Verdt å notere seg er også at Acer-projektoren ikke har norsk språk i menyene. Den koster også 9000 kroner, som fremstår som en ganske middels deal når du sammenlikner med Epson TW-5650 og BenQ W2000

7.5 Bra fjerne Sammenlign Acer V7500 7.5 Bra sitat En projektor med presise farger ut av esken Fordeler + Meget nøyaktige farger ut av esken

+ Ganske godt sortnivå

+ Lager stort bilde på kort avstand

+ Enkel å justere

+ God skarphet Ting å tenke på — Bildet flimrer litt i lyse scener

— Ikke norsk språk i menyene

— Støyer mye i dynamisk-modus

— Blir veldig varm

Stort bilde på kort avstand

Epson EH-TW610

Epson går for LCD-teknologien også i den billigere TW-610, og den bruker faktisk samme pære som TW-5650. Men den når likevel ikke helt opp til sin svært gode storebror.

Sortnivået er først og fremst svakere enn på TW-5650, og TW-610 mangler også litt skarphet versus de aller beste. Den fremstår også som litt gul fargemessig ut av eska, og også denne er relativt støyete i normalmodusen.

TW-610 har imidlertid et ess i ermet, og det er at den krever veldig kort avstand for å levere et svært bilde. Den har således ingen problemer med å levere et bilde på 100 tommer fra tre meters hold, og det gjør sannsynligvis også at lysstyrkemålingene våre blir så høye som de er, ettersom vi har målt lysstyrken fra den avstanden som krevdes for å fylle lerretet.

TW-610 har sannsynligvis også den verste høyttaleren i testen. Den spiller lavt og elementet vrenges attpåtil alt for ofte. Denne ville vi unngått for enhver pris om vi hadde hatt noen annen mulighet. Vi setter imidlertid pris på at også denne har wifi, slik at du kan spille av innhold trådløst fra for eksempel mobilen.

Prismessig ligger denne vanligvis på 6995 kroner. Til den prisen hadde vi nok lagt på en tusenlapp og valgt BenQ W2000, såfremt du ikke verdsetter et svært bilde fra kort avstand ekstra høyt. Da er plutselig TW-610 et meget godt valg.

7 Bra fjerne Sammenlign Epson EH-TW610 7 Bra sitat Jevnt over god projektor for deg som vil ha stort bilde på liten avstand Fordeler + Stort bilde fra kort avstand

+ Høy lysstyrke

+ Gode justeringsmuligheter

+ Lavt støynivå i økomodus

+ Wifi

+ Billig pære Ting å tenke på — Litt svakt sortnivå

— Støyer en del i normalmodus

— Svært svak høyttaler

Rekker ikke helt opp

ViewSonic LightStream Pro7827HD

Viewsonic Pro7827HD er den eneste projektoren i testen som ikke har justeringsskruer i bakkant av kabinettet. Det gjør den en del mer utfordrende enn konkurrentene å få satt opp riktig, spesielt om du ikke har en helt vannrett overflate å sette den på. Denne egner seg derfor best til å montere i taket.

Den leverer imidlertid et svært bilde selv fra kort avstand, og har ingen problemer med å fylle 100 tommer fra tre meters hold. Hjørnejustering gjør det dessuten relativt enkelt å få til et rektangulært bilde, og Pro7827HD har i tillegg fysisk linsekorrigering via en knott på selve projektoren. Det er sjelden på projektorer i denne prisklassen.

Viewsonic-projektoren leverer godt med detaljer, men bildet virker nesten litt overoppskarpet. Bildet fremstår som litt grønt ut av eska, og det har dessuten mye støy og grums i mørke partier av bildet. Sortnivået er heller ikke veldig imponerende, med detaljer som fort bare blir til en svart masse. Regnbueeffekten er godt synlig også her.

Den er dessuten den mest støyende projektoren i normalmodus (48 dB), og ligger også høyt i økomodus (44,5 dB). Den innebygde høyttaleren er ellers helt gjennomsnittlig, men du kan kun justere volumet via menyen, og den medfølgende fjernkontrollen har ikke baklys. Det er irriterende med tanke på at dette er et produkt som hovedsaklig skal brukes i mørket.

Alt i alt synes vi Viewsonic-projektoren er helt kurant, men til 7400 kroner finnes det definitivt bedre valg om du bare er villig til å legge noen hundrelapper ekstra på bordet.

6.5 Helt greit fjerne Sammenlign ViewSonic LightStream Pro7827HD 6.5 Helt greit sitat Helt kurant projektor som henger litt etter de beste i testen. Fordeler + Leverer stort bilde på kort avstand

+ Fysisk linsejustering

+ Skarpt bilde Ting å tenke på — Ingen justeringsskrue i bakkant av projektoren

— Høyt støynivå i normalmodus og økomodus

— En del støy i mørke partier

— Ikke lys i fjernkontrollen

Krever mye armslag for å gi deg stort bilde

Optoma HD39Darbee

Optoma-projektoren er den projektoren i testen som krever lengst avstand til lerretet for å levere et bilde på 100 tommer, med rundt 3,7 meter. Det gjør den litt mindre fleksibel på plassering enn de med kortest kasteavstand. Den har en litt begrenset digital keystone-justering, og ingen hjørnejusteringsmodus, men kompenserer ved å ha et eget hjul for linsejustering, så totalen på justeringsmuligheter blir ikke så verst.

Optoma har investert i teknologi fra selskapet DarbeeVision for å forbedre bildekvaliteten, men uheldigvis for projektoren synes vi likevel dette er blant de svakeste i testen rent bildemessig. Den har først og fremst et ganske dårlig sortnivå, hvor detaljer fort vaskes ut. I Orange is the new black forsvinner halvparten av ansiktene til de fargede kvinnene om de er belyst bare fra en side, for eksempel.

Optoma-projektoren er også plaget med en ganske tydelig regnbueeffekt, mer enn de beste DLP-projektorene i testen. Og her er det ikke bare hvit tekst som er problematisk, men også store hvite flater i bildet. Støynivået er imidlertid positivt: HD39Darbee er stillegående både i øko- og normalmodus, selv om den ikke når helt opp til den musestille BenQ W2000.

Til 9000 kroner ville vi heller valgt den - eller lagt på en tusenlapp til og fått testvinneren fra Epson. HD39Darbee har også en ganske kostbar erstatningspære sammenliknet med de øvrige.

6.5 Helt greit fjerne Sammenlign Optoma HD39Darbee 6.5 Helt greit sitat Optoma leverer en projektor som er helt grei, men som mangler en del mot de aller beste Fordeler + Relativt stillegående

+ Kompakt utforming

+ Egen lens-shift funksjon

+ Godt bilde i lyse scener Ting å tenke på — Dyr erstatningspære

— Krever langt avstand fra lerretet

— Svakt sortnivå

— Tydelig regnbue-effekt

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Tilkoblingene til Acer V7500 Stein Jarle Olsen, Tek.no Tilkoblingene til BenQ W1050 Ole Henrik Johansen / Tek.no Slik er fargene til ViewSonic Pro7829HD ut av esken

Oppdatert 30. juni 2023, 11:20