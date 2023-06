Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Hybridklokker (2019)

Smartklokkene som ikke ser ut som smartklokker

Dette er de beste hybridklokkene du kan kjøpe.

Oppdatert 27. juni

Smartklokkene er ikke riktig klare til å ta over verden. Har klokken en stor fargeskjerm er sjansen stor for at den også inneholder ett eller flere irriterende kompromiss. Apple Watch er kanskje det beste eksempelet; i sin siste utgave kan den utføre EKG, så fort programvaren er på plass, men batteritiden oppgis fortsatt til 18 timer.

Jeg har alltid vært glad i teknologi, og har det en skjerm og noen knapper er det ofte vesentlig mer interessant i mine øyne enn en dings som ikke har det. Men i noen sammenhenger kan det være vel så greit å ta konsekvensen av at teknologien ikke er helt i mål ennå. Kanskje kan dingsene tjene oss bedre dersom de ikke prøver det vi ikke helt får til akkurat i dag?

Det er akkurat det hybridklokkene er til for. Vi snakker om klokker som typisk har ukevis, av og til månedsvis, med batteritid. De ser gjerne ut som helt ordinære armbåndsur. Men de er teknologi i forkledning. Under viserne og den tradisjonelle urskiven bor både Bluetooth-modul og akselerometere. Noen ganger får du også pulsmåling bygget inn i disse klokkene.

Vi snakker om klokker som går så langt som teknologien tillater dem, men ikke en millimeter lenger. De er begrenset i funksjonalitet, men funksjonene de har utfører de på en god måte. For noen er det også av ulike årsaker et poeng at hybridklokkene likner så mye som mulig på helt vanlige klokker.

Sist oppdatert: 21. januar - oppdatert Steel HR/Steel HR Sport.

Hvilken motiverer best?

Én av tingene du i utgangspunktet ikke får med en hybridklokke er den fargerike motivasjonsfaktoren du kan få av en Fitbit eller en Apple Watch, der det spretter oppnåelseslogoer opp på skjermen for å gratulere deg med å ha gått dine 10 000 skritt for dagen.

Derfor er kanskje det viktigste poenget i denne testen hvilken av klokkene som motiverer best ved å gi deg god informasjon om måloppnåelsen underveis. Dette kan gjøres enten med en liten skjerm bygget inn ved siden av viserne, eller så kan viserne ta seg av biffen på en eller annen måte. Flere av klokkene i testen har en ekstra viser som indikerer aktivitet - og da blir ett av spørsmålene hvor godt den fungerer.

Praktiske spørsmål som batteritid og opplevelse av kvalitet er også viktige. Vi forsaker tross alt en del funksjonalitet ved å styre unna de fargerike skjermene. Så da er det litt viktig at vi får igjen det vi forventer; et ålreit ur som ikke må lades i ett kjør og som tar seg godt ut på lanken. Det er her smartklokkenes kompromisser ligger, og poenget med å velge en hybridklokke er jo tross alt å slippe nettopp disse ulempene.

De utvalgte klokkene

Withings Steel HR/HR Sport Casio GBA800 Fossil Skagen Hybrid Garmin Vivomove HR Kronaby Apex Fossil Q Digital skjerm Krysse av Krysse av Nei, bruker klokkeviserne Krysse av Bytt Bytt Aktivitetsvisere Krysse av Krysse av Bytt Bytt Krysse av Krysse av Fjernstyrer mobilen Bytt Bytt Bytt Bytt Krysse av Krysse av - - - - - - Batteritid 14 dager (inntil 25 dager) 2 år 1 år 5 dager (14 i klokkemodus) Inntil 2 år 1 år Søvnmåling Ja, detaljert Bytt Krysse av Ja, detaljert Bytt Krysse av Støtte for aktivitetstyper Ja, mange ulike Bare skritt Bare skritt Ja, mange ulike Bare skritt Bare skritt - - - - - - Lader Ja, ladekrybbe Bytt Bytt Ja, ladekrybbe Bytt Bytt Vanntett 50 meter / 5 ATM 200 meter (!) / 20 ATM Vannavstøtende 50 meter/5 ATM 100 meter/10 ATM Vannavstøtende Glass Vanlig glass Vanlig glass Vanlig glass Vanlig glass Safirglass Vanlig glass - - - - - - Pris Varianter fra 990 til 2400 kroner Rundt 1000 kroner 1600 kroner Varianter fra 1600 til 3000 kroner 6000 kroner Rundt 1400 kroner Åpne fullskjerm Mer +

Veteranen er best

Withings Steel HR Sport 40mm

Withings Steel HR ble lansert som nettopp det for rundt tre år siden, og fås kjøpt med både Nokia- og Withings-logo på urskiven. Med unntak for programvareoppdateringer og endringer i design har modellen vært lik siden den først ble lansert. Og godt er det - for du får faktisk ikke en mer gjennomtenkt og god hybridklokke for pengene enn Steel HR. Som de fleste av klokkene i testen har Steel HR en ekstra aktivitetsviser under de vanlige klokkeviserne - den gjør at du alltid vet hvor langt unna målet ditt er.

I tillegg til de to viserne har klokken en liten, rund skjerm øverst. Her tikker det forbi informasjon hvis noen ringer, og du kan se pulsdata hvis klokken er i treningsmodus. Klokken sporer søvndata og skritt, i tillegg til å ha flere ulike aktivitetsprogram. Steel HR bruker mobilens GPS til å logge hvor du har vært og appen som hører til lar deg også synkronisere data med Googles eller Apples helseløsninger. Et par ukers bruk per lading ved moderat aktivitetsbruk er bra for en dings som måler puls underveis.

Begge varianter av klokken kan bli litt små på store håndledd. Nye Steel HR Sport har oppdatert design med perforert reim som er bedre til treningsbruk, men siden den vanlige Steel HR-modellen fikk en programvareoppdatering på slutten av fjoråret er de to klokkene ellers like.

Vi kunne ønsket oss mulighet for safirglass, og Steel HR er som de fleste klokkene i testen litt ivrig på antallet talte skritt, men ellers er dette den klare vinneren.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Withings Steel HR Sport 40mm annonse Billigste hos Se alle priser 2389 hos ComputerSalg Sjekk nå 9 Imponerende Fordeler + Lang batteritid

+ Pulsmåling

+ Enkel og pen design

+ Automatisk måling

+ Søvnmåling Ting å tenke på — Litt spinkel

— Ikke safirglass

Rimelig og god fra Garmin

Garmin Vivomove HR

I et marked der klokkene gjerne finnes i to og tre år i slengen er Vivomove HR en relativ nykommer. Klokken har vanlige visere og en skjerm du ikke ser når den ikke er i bruk. Her får du en hybridklokke som prøver å være ganske mange ting, og dermed er batteritiden oppgitt til sparsomme fem dager - en lovnad den i grunnen holder. Dette er klokken som måler mest av de som er med her. Den måler naturligvis både aktiviteter og søvn, med egne moduser for bruk i styrketrening. Det irriterer litt at den ikke har noen konstant aktivitetsindikator, men tapper du på klokkeglasset viser skjermen raskt status.

I tillegg til de vanlige målingene gjør denne døgnmålinger av pulsen din og den holder oversikt over hvor stresset du er. Den har den mest omfattende appen og informasjonen av alle, og havner nærmest en mer tradisjonell aktivitetsmonitor. Hvis det er noe slikt du er på jakt etter får du masse for pengene i en fabelaktig pen utførelse her. Men batteritiden hybridklokkene pleier være så gode på får du altså ikke.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Garmin Vivomove HR annonse Billigste hos Se alle priser 2069 hos Training365.no Sjekk nå 8 Meget bra Fordeler + Pen design

+ God opplevd kvalitet

+ Detaljerte aktivitetsrapporter

+ Detaljert søvnovervåking

+ Pulsmåling

+ Flott design

+ God pris Ting å tenke på — Ingen konstant aktivitetsvisning

— Svak batteritid

— Noen begrensninger i skjermtilpasning

Griselekkert fra Sverige

Kronaby Apex A1000-3112

Kronaby Apex er den dyreste klokken vi har med i testen. Den koster 6000 kroner, men så ser den også ut som den gjør det. Her får du en solid og polert urkasse i rustfritt stål med safirglass over urskiven. Store hvite tall på skiven og et armbånd i lyst skinn. Alt ved denne klokken lukter skikkelig ur, i motsetning til den vanlige dingselukta som slår mot oss fra Bluetooth-logoer og annen teknonips. Men utseendet bedrar; det er ikke særlig mindre tekno i denne enn i de andre. Den er imidlertid annerledes.

På aktivitetsfronten er den nokså ensporet. Det eneste den kan er å telle skritt og aktivitetstid. Puls får den ikke med. Resultatet får du lest ut gjennom Kronaby-appen eller Google Fit og Apples aktivitetsapp. Men klokken overteller i meste laget, og teller enkle, stillesittende aktiviteter så som bilkjøring med i dagsoversikten. Samtidig har den en egen viser som jobber seg rundt mot 100 prosent, akkurat slik Withings-klokken har. En ekstra viser kan brukes til å vise ukedag eller verdenstid. Mulighet til å fjernstyre mange funksjoner på telefonen med knappene er knall, og IFTTT-støtte er det nok mange som ser monn i.

Skulle den vunnet testen måtte den vært vesentlig mer presis og funksjonsrik på aktivitetsfronten enn den er. Men hvis resten låter nyttig er dette klokken som byr på best kvalitetsfølelse av alle de halvsmarte.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Kronaby Apex A1000-3112 annonse Billigste hos Se alle priser 4890 hos Elkjøp Sjekk nå 7.5 Bra sitat Kronaby Apex er dum, men sabla deilig. Fordeler + Testens flotteste design

+ Lang batteritid

+ To informasjonsvisere

+ IFTTT-støtte

+ Fjernstyring av mobilfunksjoner

+ Varsling av hendelser Ting å tenke på — Testens høyeste pris

— Teller aaaltfor mange skritt

— Ingen pulsmåler

Den ser ganske flott ut, men kvalitetsfølelsen avtar når du klår på Fossil Q Machine Smoke. Metallenken klirrer veldig og virker ikke særlig godt sammensatt. Tilstanden er i det hele tatt litt som med andre rimelige klokker som forsøker å lyve på seg høyere prislapp enn de har. Men bruksmessig er Fossil Q-klokken faktisk ikke så verst. Den likner ganske mye på Withings-klokken, med sin ekstra viser under de vanlige viserne. Men den mangler pulsmålingen som de to beste i testen har.

Knappene på siden av klokka minner igjen en del om Kronaby-klokken, der de kan fjernstyre telefonen, eller endre hva viserne skal gjøre. Du kan bruke ekstraviseren til å vise andel av aktivitetsmålet ditt. Den kan også brukes til å vise tiden for et annet sted på kloden, eller indikere hva det er de to hovedviserne viser frem - være seg alarmer eller dato.

Klokken har forholdsvis lav pris, men kvalitetsfølelse er viktig, når det tross alt skal se mest mulig ut som ordinære armbåndsur. Fossil Q teller også litt i overkant mange skritt når du går.

Knirkete bånd og laber visning

Skagen Jorn Connected SKT1202

Atter en klokke som ser svær bra ut, men som ikke faktisk føles god nok på litt nærmere hold. Skinnremmen knirker voldsomt, selv etter noe bruk. Selv om det står trykket på den at den er ekte lær føles det ikke helt slik. Den kan uansett byttes, og selve urkassen fremstår som ganske pen. Men her er det bare to visere som skal ta seg av både å vise tiden og aktiviteten din. Det blir i tynneste laget. Her må du aktivt be klokken om å vise deg aktiviteten ved hjelp av én av de tre knappene på siden av urkassen.

Denne klokken har også litt i minste laget med andre funksjoner. Det er forståelig nok når alt går via de to viserne du har tilgjengelig. Skagen-klokkene er i nær slekt med Fossil-produktene, og funksjonsnivå og apper likner dermed mye. Det gjelder også tendensen til å telle litt i overkant mange skritt.

6 Helt greit fjerne Sammenlign Skagen Jorn Connected SKT1202 6 Helt greit Fordeler + Flott design

+ Lang batteritid

+ Fjernstyrer mobilen Ting å tenke på — Knirkete lærrem

— Svak søvnregistrering

— Ingen pulsmåling

Har skrittelling, men ...

Casio G-Shock GBA-800-7A

Casios G Shock-modeller er veteraner på markedet, med en design du enten elsker eller hater. I GBA 800 fant vi en klokke som i hvert fall på overflaten gjør det vi forventer av en hybridklokke. Den er analog, men med digital ekstraskjerm. Den teller skritt, har Bluetooth og app. Men der stopper også moroa. Den måler hverken puls eller søvnkvalitet eller -mengde.

For du får ikke gjort så mye mer med skrittellingen - dette er den eneste av klokkene i testen som ikke lar seg koble til Apple eller Googles helseløsninger. Casios app virker å være nærmere leketøys- enn verktøystatus. Alt har den samme voldsomme G Shock-designen, og de nyttige funksjonene er det langt mellom. Både app og skrittellingsløsning fremstår dermed mer som gimmicker enn som nyttige hjelpemidler for en aktiv livsstil.

4 Svakt fjerne Sammenlign Casio G-Shock GBA-800-7A 4 Svakt Fordeler + Lang batteritid

+ Har skritteller Ting å tenke på — Skrittelleren synkroniseres manuelt

— Ingen pulsmåling

— Rotete app

— Ingen integrasjon mot Google/Apple

— Svak lesbarhet på de digitale elementene

Forrige Neste Finn Jarle Kvalheim, Tek.no Kronaby-appen støtter IFTTT, og viser deg ellers et slags skrittantall, men her telles også oppvasken og eventuelle dekkskift som gåturer. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no Fossil Q-klokka logger søvn, men er ikke spesielt detaljert. Og litt slums er det i det meste her, men den fungerer likevel godt nok. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no Garmins app er av det detaljerte slaget, og kan fortelle deg akkurat hvor godt du sov, hva pulsen din har vært og hvor aktiv du har vært. Men det bruker klokka ganske mye batteri på å registrere.

Oppdatert 27. juni 2023, 11:27

