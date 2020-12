Større, råere og akk så stille. Vi har testet XFX’ RX 6800 XT Speedster MERC 319

XFX RX 6800 XT Speedster MERC 319 er større, kjøligere og råere enn AMDs referansedesign. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud 16 Des 2020 18:42 Først publisert 18 Nov 2020 15:00

Oppdatert 16.12.2020: Vi har utvidet testen av AMDs referansekort i RX 6800-serien med XFX RX 6800 XT Speedster MERC 319. Les om det i konklusjonene, lenger ned i saken! Sjekk også de oppdaterte grafene våre. Den opprinnelige artikkelen er justert for å ta hensyn til at vi har lagt til et nytt kort i testen.

—

Det siste tiåret har Nvidia i det store og hele vært sjefen på grafikkortmarkedet. De har oftest vært først ute med de kraftigste, mest effektive og minst støyende kortene. AMD har for ofte kommet løpende etter med nesten like kraftige og gjerne litt mindre raffinerte alternativer. Særlig har referansekortene deres skuffet.

Alt Nvidia har måttet gjøre for å matche eller overgå AMD i de fleste segmenterer har lenge vært å flikke på prisene sine etter å ha synet konkurrentens «hånd».

Noen av bunnpunktene rent designmessig kom med Radeon R9 290- og RX Vega-serien , som var ytelseskongene deres mellom 2013 og 2018. Ytelsen var fin, men jeg hører fremdeles viftebrølet og kjenner lukten av glødende kondensatorer når jeg tenker tilbake på datidens testing.

Siden den gang har det imidlertid gått jevnt oppover for AMD.

Via det merkelige Radeon VII – verdens første grafikkort bygget på 7nm-prosess, men som med sitt spesielle HBM2-minne priset seg ut av leken – gikk veien til fjorårets Radeon RX 5000-serie. Takket være samme gode 7nm-prosess, men billigere, mer standardisert videominne og en ny «RDNA»-arkitektur, konkurrerte denne serien godt mot Nvidias kandidater. Men bare i budsjett- og mellomklassen.

AMD lot entusiastene stå ute i kulden forrige generasjon, uten annet alternativ enn å kjøpe seg inn i varmen hos konkurrenten, som selvsagt så sitt snitt til å ta seg ekstra godt betalt for sine beste RTX 20-kort.

Dessuten var fremdeles AMDs referansedesign middelmådige.

I år luktet kanskje Nvidia at det var fare på ferde. Hvorfor skulle vi ellers få så mye mer ytelse for pengene med den nye RTX 30-serien enn forgjengeren?

Gir i pose og sekk

I dag vet vi at Nvidia hadde grunn til å frykte AMDs planer.

Deres nye Radeon RX 6000-serie, som er basert på den nye RDNA2-arkitekturen, er nemlig et gigantisk steg opp innenfor både design, ytelse, funksjoner og verdi for pengene.

RX 6000-seriens første modeller, RX 6800 og RX 6800 XT, sendes i krigen mot Nvidias RTX 3070 og RTX 3080.

Etter å ha testet begge kortene mener vi den nye duoen er AMDs beste grafikkort på over 10 år, og at særlig storebroren er interessant.

Hvorfor? Detaljene finner du lenger ned, men hovedsakelig av tre grunner:

AMD er tilbake i entusiastsegmentet og gir Nvidia etterlengtet konkurranse. Endelig leverer kortene i både «pose og sekk». Her finner du (stort sett) ytelsen du forventer, og du slipper å bekymre deg over masse støy, varme eller høyt strømforbruk som tidligere. Faktisk er det AMD du nå skal se til om du vil ha de mest energieffektive grafikkortene! Referansedesignet er dessuten oppgradert flere hakk. Strålesporing, som Nvidia har vært alene om å tilby, er endelig støttet.

Alt er absolutt ikke rosenrødt. Men, om du tar med deg noe fra denne testen bør det være at AMD ikke lenger bør kimses av selv blant kravstore spillere.

La oss se på ytelsen deres:

XFX RX 6800 XT Speedster MERC 319. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

annonse XFX RX 6800 XT Speedster MERC 319 Sjekk prisen

Målingene våre av RX 6800 viser at kortet generelt er jevngodt med Nvidias RTX 3070. Det må det også være, ettersom det har en høyere startpris. Kortet er litt kraftigere enn konkurrenten i enkelte spill, men også merkbart svakere i andre.

Når vi går til storebroren Radeon RX 6800 XT skal vi først belyse at dette løfter ytelsen med hele 66 prosent sammenlignet mot Radeon VII, selskapets tidligere toppmodell som kostet omtrent det samme. Et slikt generasjonshopp er direkte imponerende. Det samme er ytelsesforbedringene vi ser fra RX 5700 XT, på hele 83 prosent. Dette var riktig nok et mye rimeligere mellomklassekort, men viser hvor mye kraftigere grafikkbrikker AMD stiller med i år kontra i fjor.

Så var det storebroren mot Nvidia-konkurrenten, da:

Under annonseringen fortalte AMD at deres RX 6800 XT skulle være raskere enn Nvidias RTX 3080 i «vanlige» rasterbaserte spill. I våre tester har vi ikke klart å bekrefte den påstanden. I snitt måler vi RX 6800 XT til å være 9 prosent svakere enn rivalen. Også syntetiske 3DMark antyder at RTX 3080 er den kraftigste av de to.

Det er ikke nødvendigvis noen krise, ettersom RX 6800 XT – i alle fall på papiret – er omtrent ditto rimeligere enn RTX 3080.

Radeon RX 6800 XT. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

SAM: Skal yte bedre i ren AMD-rigg Om du parer grafikkortene i RX 6000-serien med en prosessor fra Ryzen 5000-serien og et hovedkort fra 500-serien skal det være mulig å låse opp enda flere FPS. AMD skal nemlig ha fått komponentene sine til å samarbeide mer effektivt gjennom en teknologi de kaller AMD «Smart Access Memory» (SAM). SAM gir prosessoren tilgang til alt videominne omtrent samtidig, der den i dag bare kan behandle noen hundre megabyte av gangen, skriver selskapet. Ifølge AMD skal forbedret tilgang på videominne løfte spillytelsen med alt null til over 10 prosent i enkelte spill. Vi kommer tilbake med en gjennomgang av SAM senere. Også Nvidia jobber med en tilsvarende teknologi for sine grafikkort, som også skal fungere på Intel-baserte bygg.

For de fleste er det fremdeles ytelsen i de tradisjonelle rasterbaserte spillene som er viktig. Dette er imidlertid i ferd med å endre seg etter hvert som stadig flere store titler, som kommende Cyberpunk 2077, får støtte for strålesporing. Denne teknologien gir langt mer realistisk simulering av lys, refleksjoner og skygger, men er svært krevende.

RX 6000-serien er AMDs første med støtte for strålesporing. Her har Nvidia hatt et par generasjoner på seg til å forbedre teknologien, som vi mener fungerer svært tilfredsstillende hos RTX 30-serien.

Sjekken vår i Control, med alt av strålesporing aktivert, viser at RX 6800 XT legger seg nær ytelsen til RTX 2080 Ti. Dette har Nvidias første generasjon strålesporingkjerner og var hele 66 prosent dyrere ved lansering. Alt i alt er dermed ikke dette så verst.

Ved 1440p-oppløsning leverer RTX 3080 og RTX 3070 henholdsvis 74 og 53 FPS. RX 6800 XT og RX 6800 leverer på sin side kun 48 og 42 FPS her. Dette er langt lavere verdier, og i grenseland for hva som er spillbart.

I tillegg til målingene i Control som vi viser i grafen vår, testet vi også strålesporingen i Shadow of the Tomb Raider der teknologien kun brukes for å gi mer realistiske skygger. Der gikk det mye bedre for begge AMDs kort, som leverer langt høyere FPS med henholdsvis 77 og 65 FPS i 1440p-oppløsning. Det er absolutt farbart, selv om de også her ligger bak Nvidias konkurrenter. RTX 3080 har eksempelvis 95 FPS ved samme innstillinger.

Ingen av AMDs kort imponerer i 4K-oppløsning. Der landet FPS-en på 42 og 35, mot RTX 3080 sine 53 FPS.

Nvidia har mer effektiv strålesporing

En av grunnene til at Nvidia gjør det bedre med strålesporing skyldes at RTX 30-kortene kommer med 2. generasjon strålesporingkjerner, som er mer effektive enn deres egen og AMDs «1. generasjon».

Det vises ved å se på hvor mange FPS man mister ved å slå på strålesporing.

Aktiverer du strålesporing i 1440p-oppløsning mister du i Control 38,5 prosent ytelse med RTX 3080. For RX 6800 XT mister du hele 53 prosent ytelse.

Ved samme oppløsning i SotTR ligger ytelsesreduksjonen på «kun» 35 prosent for RTX 3080, men hele 47 prosent for RX 6800 XT.

Om vi kalkulerer med litt variasjoner i strålesporingytelse på tvers av spill er det klart at både RX 6800 XT og RX 6800 disker opp med overbevisende strålesporingytelse i 1080p. For 1440p vil det komme an på hvor mye strålesporingeffekter spillet bruker om du vil få en god opplevelse med noen av kortene.

Nvidias RTX-kort i 3000-serien, med sine 2. generasjon strålesporingkjerner, er totalt sett et syvmilssteg foran på både ytelse og effektivitet. Om du har blinket deg ut noen spill du ønsker å oppleve med full strålesporing i så høy kvalitet og oppløsning som mulig, bør du rett og slett velge Nvidias RTX 3070 eller 3080.

Spesielt fordi Nvidias RTX 30-serie har et ekstra triks for å hente tilbake mye av ytelsen som går tap når strålesporing aktiveres:

AMD trenger en «DLSS»-konkurrent

Trikset heter DLSS, og er svært forenklet en Nvidia-teknikk der spillet renderes i lav oppløsning og så supersamples opp til en høyere oppløsning ved hjelp av kunstig intelligens. Dette øker ytelsen med mange titalls prosent, ofte uten å gi dårligere bilde – og i noen tilfeller faktisk forbedre det ut over den opprinnelige oppløsningen.

Også AMD jobber med en tilsvarende teknologi kalt «FidelityFX Super Resolution», men vi har ikke fått hverken lanseringsdato eller øvrige detaljer. I motsetning til Nvidia, som har utstyrt sine kort med dedikerte «Tensor»-kjerner for DLSS, har ikke AMD utrustet sine RX 6000-kort med noe lignende.

Radeon RX 6800. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Normalt tyr vi til vår hendige «kroner per FPS»-graf for hjelp til å trekke frem ett eller flere gode kort fra samme budsjettkategori. Men da må alle prisene vi har fått oppgitt være reelle. Det er de ikke denne gang. AMDs referansekort, som ifølge AMD har en veiledende pris på 6600 kroner for RX 6800 og 7400 kroner for RX 6800 XT, er generelt ikke å se snurten av i norske nettbutikker, og i de sekundene en håndfull eksemplarer faktisk var tilgjengelige på lansering var de priset langt over det vi ble forespeilet.

XFX kunne ikke gi oss noen klar norsk pris for deres RX 6800 XT Speedster MERC 319 da vi kontaktet dem, men indikerte noe i retning av 800 dollar pluss moms og avgifter. I teorien utgjør dette dermed en pris på 8750 kroner, men på toppen kommer butikkenes marginer. Vi har funnet kortet i én butikk, der det kan reserveres til omtrent 10 000 kroner. Det er dermed ikke blant de rimeligste modellene, men legger seg på linje med majoriteten av tredjepartskort fra RX 6800 XT-serien.

Når du ser på grafen vår over er det viktig at du merker deg at referansekortene i RX 6800-serien er oppgitt med en veiledende pris som aldri ble fulgt. Dermed kan grafen gi et upresist bilde av hvor mye ytelse referansekortene gir for pengene.

Prisene for Nvidia-baserte tredjepartskort, som Gigabytes RTX 3070 Gaming og MSIs RTX 3080 Gaming X Trio, er imidlertid reelle og viser hva AMD – og særlig XFX – må slå for at kortene deres skal være aktuelle når de blir skikkelig tilgjengelige på markedet.

Og da ser vi jo med en gang at XFX sin RTX 3080-utfordrer per i dag koster for mye til å utgjøre noen umiddelbar fare. Her betaler du nemlig mer enn 15 prosent ekstra per FPS, noe som sjeldent er et godt tegn. Og særlig ikke ettersom konkurrenten er MSIs svært gode Gaming X Trio-modell som i tillegg til mye annet er både billigere og raskere. Etter vår mening bør XFX’ RX 6800 XT fly over disk for minst en tusenlapp mindre skal den hamle opp med konkurrentene.

Vi benytter anledningen til å understreke at vår konklusjon, og eventuelle anbefaling, kun gjelder ved priser nær de veiledende eller som vi har oppgitt i testen.

Radeon RX 6800 XT med sitt tykkere 2,5-spor-design nederst. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Som nevnt innledningsvis har referansemodellen av RX 6800 og RX 6800 XT fått kraftig forbedret design denne generasjonen. Kortene er bygget i metall og føles ekstremt godt skrudd sammen. De oser «premium» kvalitet og ser dessuten skikkelig stilige ut.

Viktigere er den kraftig forbedrede kjølingen. Referansekortene har fått fordampingskammer som gjør prosessen mer effektiv, og særlig fornøyde er vi med det 2,5 spor tykke RX 6800 XT. I forhold til lillebroren er det nemlig litt tykkere for å få plass til en større kjøler, noe som i sin tur er med på å holde temperatur og støynivå på et enda lavere nivå. At AMD har tatt skrittet over til å kjøle kortene med tre vifter fremfor bare én som spinner på turbomodus konstant, har også hjulpet ekstremt mye på opplevelsen av begge RX 6000-kortene.

Ettersom RX 6800 er litt slankere og har en mindre kjøler enn storebroren må viftene gå raskere for å holde temperaturen nede. Fremfor å karakterisere lyden det lager som støy vil vi heller omtale den som hørbart sus. Dette er de mest støysvake entusiastkortene fra AMD vi har testet på 10 år.

Kjøleren og viftene skal ikke ha all æren for dette. Den nye RDNA2-arkitekturen og 7nm-prosessen gjør nemlig kortene ekstremt energieffektive. De danker ut begge Nvidias konkurrenter ved å trekke over 50 watt mindre under full last.

Som vi mistenkte i november, da vi kun testet referansemodellene, ville den nye arkitekturen og produksjonsprosessen virkelig skinne først når tredjepartsmodeller kom på banen. Testen vår av XFX sitt RX 6800 XT Speedster MERC 319 bekrefter dette. Oppskriften XFX har benyttet for sitt sjefskort er kanskje velbrukt, men også velprøvd: smekk på en tykkere, høyere og lengre kjøler, øk luftflyten og senk rotasjonshastigheten med større vifter, og du har et kort som er langt kjøligere og mer stillegående enn noe referansedesign. AMDs eget design er langt fra dårlig, men XFX viser her at det fremdeles er selskaper som dem selv som lager de overlegne kortene for deg som bryr deg om mer enn bare pris eller ytelse for pengene.

Konklusjoner

XFX Radeon RX 6800 XT Speedster MERC 319

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Denne bryteren lar deg skifte mellom ulike BIOS-er. En der hovedfokus ligger på lavest mulig støy, og en mer balansert. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Med sitt «Speedster MERC 319» har XFX laget et RX 6800 XT som er overlegent AMDs referansedesign på nesten alle områder.

Kortet deres er langt større enn referanseutgaven, og som man kan forvente betyr dette vesentlig lavere temperaturer og støynivå da den massive kjøleren absorberer mer varme og kvitter seg med denne uten like mye hjelp fra viftene. Viftene, som her er utstyrt med kulelager for lenger holdbarhet og mindre friksjon, har også blitt større, noe som ytterligere reduserer hastigheten de må spinne opp i for å kjøle effektivt. I forhold til referansedesignet er MERC 319 åpnet mye mer opp slik at varm luft slipper ut gjennom alle sider av kortet, også gjennom en luke i bakplaten.

Før vi gyver løs på ytelsen må vi bare innrømme at vi falt for designet og byggekvaliteten her. Det er kanskje ikke for alle, og vi lurer på om det var nødvendig med de store hvite MERC-bokstavene på metallbakplaten. Men, vi tror den minimalistiske fronten, med et lett teksturert deksel som hovedsakelig er laget av røft metall, vil skli rett inn i mange «stramme», eller «voksne» rigger. At enkelte detaljer, som det langsgående sølvfargede båndet, er av plast, legger du ikke merke til straks kortet er montert. Og påslått syntes vi den opplyste «Radeon RX 6800 XT»-logoen i passe sterkt hvitt og rødt lys er stilig. I sterk kontrast til mange tredjepartsmodeller sin mer «tacky» RGB-belysning med regnbuefarger og pulseringseffekter.

MERC 319 kommer med to ulike moduser (BIOS-er). Disse kan du veksle mellom via en egen bryter på toppen av kortet, og dessuten se på som en forsikring om du skulle like å laste inn andre BIOS-filer på kortet enn de som kommer på det originalt.

I «Balanced»-modusen, som er standard, ser vi allerede en massiv forbedring av temperatur og støynivå. Ved å bytte over til «Stealth»-modusen synker støynivået med enda en desibel under spilling, mens ytelsen blir ørlite svakere og temperaturene hakket høyere. Vi snakker imidlertid om såpass små forskjeller at dette først og fremst er modusen for deg som har en ekstremt stille rigg å putte kortet inn i.

For de fleste vil balansert-modusen være det beste valget, og det er her vi har gjort mesteparten av vår testing. I denne modusen leverer kortet omtrent 1,5 prosent høyere FPS enn AMDs referanseutgave. Det er ikke mye, men hjelper til med å tette noe av gapet opp til det fremdeles raskere RTX 3080 Gaming X Trio.

MERC 319 er imidlertid ikke et kort du kjøper for å operere på standardfrekvensene. Både med den gode kjølingen og lave temperaturen ligger nemlig forholdene til rette for gode overklokkingsresultater. Vi dro spakene i Radeon Settings, som er AMDs eget overklokkingsverktøy, så langt opp vi klarte før vi støtte på artefakter eller så at ytelsen begynte å falle igjen – som den gjør om du tar i for hardt.

Ferdig optimalisert kunne vi blant annet notere oss en stabil kjernefrekvens som over tid lå 175 MHz over den kortet ellers arbeidet på ut av esken. Også minnehastigheten økte med omtrent 9 prosent, noe som er helt OK. I praksis resulterte overklokkingen i 4 prosent høyere ytelse enn ut av esken, og da totalt 5,5 prosent høyere ytelse enn referansekortet.

Dette var heller ikke nok til å danke ut MSIs RTX 3080 Gaming X Trio i våre tester, men langt unna er det ikke. Og vel så interessant er det å se at et overklokket MERC 319 passerer det langt dyrere RX 6900 XT fra AMD . Fra testen vår vet vi jo at også dette kan overklokkes, men da med merkbare konsekvenser for støy og temperatur.

Et overklokket MERC 319 blir også litt varmere og mer støyende, men aldri på en slik måte at det vil plage deg på noen som helst måte. Dette kortet er rett og slett bygget for overklokking.

For å oppsummere har XFX laget et svært godt RX 6800 XT. Utfordringen deres er imidlertid at deres Speedster MERC 319 også deler problemene vi fant hos referansemodellen, som manglende DLSS-alternativ og svakere strålesporingsytelse. Dette kan du lese mer om i konklusjonen for referansekortet like under. Akkurat nå er også prisen vel høy. Et MSI RTX 3080 Gaming X Trio kan nemlig plukkes opp for mindre penger, og det er bedre på alle områder unntatt strømforbruk og minnemengde.

Om prisen synker er imidlertid XFX RX 6800 XT Speedster MERC 319 er godt valg for deg som velger «team AMD» denne gangen, og ikke bryr deg særlig om strålesporing.

Vi velger å gi kortet en anbefaling, men gjentar mantraet om at et Nvidia-basert RTX 3080 vil være et mer balansert og smartere valg for de fleste. Selve karakteren avventer vi med til kortet listes i flere butikker og vi får en større avklaring rundt prisingen.

OBS: Kortet finnes i to utgaver. En med to DisplayPort-utganger + en USB-C-port, og en med tre DisplayPort-utganger uten USB-C. Begge modeller har en HDMI 2.1-utgang.

XFX RX 6800 XT Speedster MERC 319 annonse Sjekk prisen En forbedret RX 6800 XT på alle områder, men underlegen strålesporing, ingen DLSS og for høy pris skaper problemer. Fordeler Super 1440p-ytelse (takler 4K-spilling også)

Strålesporing i inntil 1440p

Svært energieffektivt

Høres knapt under spilling

Holder temperaturen under kontroll

Stilig design, med tøff opplyst logo

Overklokker nesten opp til RX 6900 XT-nivå

Mer minne enn konkurrenten

«SAM» kan gi høyere ytelse med Ryzen 5000-CPU-er Ting å tenke på Har ingen «DLSS»-konkurrent klar

Signifikant svakere strålesporingytelse enn RTX 3080

RTX 3080 yter bedre i enkelte spill, og særlig i 4K

Gir mindre verdi for pengene enn forseggjorte RTX 3080-modeller

AMD Radeon RX 6800 XT

Radeon RX 6800 XT Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

RX 6800 XT under. RX 6800 på topp. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Ytelsen er ikke helt der AMD lovet med RX 6800 XT. Ifølge våre målinger holder nemlig Nvidia fremdeles ledelsen med sitt RTX 3080. Også med «Rage»-modus aktivert, som i våre forsøk knapt løftet ytelsen med en prosent. Det vil nok skuffe noen.

Men RX 6800 XT koster også – i det minste på papiret – omtrent ditto mindre, og ytelsen ligger ganske tett på konkurrenten i flere spill.

For mange vil ytelsen RX 6800 XT leverer i vanlige spill, i oppløsninger som 1440p og 4K, være god nok til å forsvare et kjøp og samtidig oppleves som en massiv oppgradering fra en tidligere AMD-generasjon eller et eldre mellomklassekort fra Nvidia.

For mange vil størrelsen på budsjettet, og tilgangen på grafikkort de kommende månedene, være det som bestemmer hvilket de ender opp med. Det vil stort sett være uproblematisk. Men, de to mest negative elementene ved RX 6800 XT som du må merke deg er at Nvidias RTX 3080 (og faktisk RTX 3070) leverer langt bedre strålesporingytelse. Nvidia har også en fiks ferdig og «steinbra» DLSS-teknologi som øker ytelsen både med og uten strålesporing i flere spill. Sistnevnte er en teknologi AMD jobber med, men inntil deres «FidelityFX Super Resolution» er på plass fremstår Nvidias RTX 3080 som et mye tryggere valg for de aller fleste.

Der AMD er svakere stilt på noen elementer kan de denne generasjonen også skryte av å være best på et par ting som kan være viktig for deg. For det første er RX 6800 XT mer energieffektivt og trekker mye mindre strøm enn RTX 3080. Det åpner for at mange med «små» strømforsyninger på 550 watt eller mer fint kan smette dette inn i kassa uten enda en dyr oppgradering.

I tillegg har kortet 16 GB videominne. Vi tror ganske få vil ha behov for mer enn RTX 3080 sine 10 GB, men om du er en som «modder» spillene dine kraftig, planlegger å spille i 4K-oppløsning med svært høyoppløste teksturer eller rett og slett skal ha dette kortet i maaange år, kan det være riktig valg. De fleste vil nok imidlertid har byttet kort igjen av andre grunner før minnemengden setter begrensninger for grafikken du opplever.

RX 6800 XT har også fått det beste referansedesignet AMD noen gang har laget. Med det mener vi ikke bare at utseendet og byggekvaliteten er topp, men at kjølingen endelig er god nok og støynivået lavt nok til at vi fint kunne installert dette i egen PC. Det står i sterk kontrast til tidligere referansekort fra AMD, som vi har skydd som pesten.

En funksjon vi ikke har testet enda er SAM, som lover å øke ytelsen på en AMD-rigg med Ryzen 5000-prosessor. Dette kommer vi tilbake til, men merker oss at også Nvidia jobber med lignende løsning som vil fungere på flere plattformer.

Karakter kommer på et senere tidspunkt.

Enn så lange nøyer vi oss med å gi RX 6800 XT en generell anbefaling, som RX 6000-seriens hittil mest interessante kort. Hvorvidt RX 6800 XT blir en virkelig vinner kommer an på hva tredjepartsprodusentene sender ut på markedet. Deres kort bør levere både bedre kjøling og lavere støy, og det til en lavere pris enn de Nvidia-baserte rivalene.

AMD Radeon RX 6800 XT 16GB annonse Sjekk prisen Puster Nvidias RTX 3080 i nakken på flere områder, men har svakere strålesporing. Fordeler Super 1440p-ytelse (takler 4K-spilling også)

Strålesporing i inntil 1440p

Svært energieffektivt

Mye ytelse for pengene

Lager lite støy

Mer minne enn konkurrenten

«SAM» kan gi høyere ytelse med Ryzen 5000-CPU-er

Godt bygget referansemodell

HDMI 2.1- og USB-C-kontakt. AV1-dekoding Ting å tenke på Har ingen «DLSS»-konkurrent klar

Signifikant svakere strålesporingytelse enn RTX 3080

Blir relativt varmt

RTX 3080 yter bedre i enkelte spill

«Rage»-modus gir ingen signifikant ytelsesøkning

AMD Radeon RX 6800

RX 6800 Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

RX 6800 liggende. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

RX 6800 i bakkant. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

RX 6800 på topp. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

RX 6800 er en lignende kreasjon som storebroren, med flere av de samme fordelene og ulempene.

Kortet er det mest energieffektive vi har vært borti på testlabben vår, og med et svært lavt strømforbruk kan det smekkes inn i både ferdigbygde og selvbygde maskiner så lenge strømforsyningen deres er på minst 450 watt, noe de aller, aller fleste er.

Kjølingen er tilfredsstillende, men storebroren leverer merkbart bedre takket være sin tykkere kjøler som absorberer og sprer mer varme uten samme hjelp fra viftene. Om støy er noe du er var for kan det være lurt å vente på tredjepartsmodeller her.

Ytelsen matcher den til rivalen RTX 3070, men ettersom prisen også starter nesten en tusenlapp høyere hadde vi helt klart forventet mer. Sammen med signifikant svakere strålesporingytelse og ingen konkurrent til Nvidias «DLSS»-teknologi fremstår RTX 3070 som et langt klokere valg for de fleste og RX 6800 som et valg for de spesielt interesserte.

Unntaket må være om du trenger energieffektiviteten RX 6800 tilbyr, den dobbelt så store minnemengden, eller ønsker å kombinere kortet med en Freesync-skjerm du allerede har. Hos AMD får du for øvrig også en USB-C-port på lasset som kan være kjekt.

Med en ganske liten prisdifferanse opp til RX 6800 XT må du imidlertid også spørre deg om ikke et litt høyere budsjett er veien å gå om du vil holde deg til AMD. Dette gir deg i så fall bedre kjøling, mindre støy og høyere ytelse som gir bedre fremtidssikring for spilling på raske 1440p-skjermer.

Som for storebroren kommer karakteren på et senere tidspunkt. Det kortet har vist oss av triks til nå er imidlertid ikke nok til å motta en anbefalt-logo.

AMD Radeon RX 6800 16GB annonse Sjekk prisen Gir flott 1440p-ytelse, men RTX 3070 har lavere startpris og høyere strålesporingytelse. Fordeler Koser seg med 1440p-spilling

Mye ytelse for pengene

Ekstremt energieffektivt - passer med «alle» strømforsyninger

Mer minne enn konkurrenten

«SAM» kan gi høyere ytelse med Ryzen 5000-CPU-er

HDMI 2.1- og USB-C-kontakt. AV1-dekoding

Godt bygget referansemodell Ting å tenke på Har ingen «DLSS»-konkurrent klar

Svakere strålesporingytelse enn RTX 3070

Høyere startpris enn RTX 3070

Spesifikasjoner

Modell AMD RX 6800 XT AMD RX 6800 AMD RX 5700 XT Nvidia RTX 3080 Nvidia RTX 3070 Arkitektur RDNA 2 RDNA 2 RDNA 1 Ampere Ampere Grafikkprosessor Navi 21 XT Navi 21 XT Navi 10 XT GA102-200 GA104-300 Brikkestørrelse 519 mm² (7 nm) 519 mm² (7 nm) 251 mm² (7 nm) 628 mm² (8 nm) 392 mm² (8 nm) Transistorer 26,8 mrd. 26,8 mrd. 10,3 mrd. 28,3 mrd. 17,4 mrd. Shadingenheter 4608 3840 2560 8704 5888 Tekstur/rasterenheter 288/128 240/96 160/64 272/96 184/96 Strålesporingkjerner 72 60 0 68 (2. gen) 46 (2. gen) «AI»-kjerner 0 0 0 272 (3. gen) 184 (3. gen) GPU-boost 2250 MHz 2105 MHz 2000 MHz 1710 MHz 1725 MHz Minne 16 GB G6 (16 Gb/s) 16 GB G6 (16 Gb/s) 8 GB G6 (14 Gb/s) 10 GB G6X (19 Gb/s) 8 GB G6 (14 Gb/s) Minnebåndbredde 512 GB/s (256-bit) 512 GB/s (256-bit) 448 GB/s (256-bit) 760 GB/s (320-bit) 448 GB/s (256-bit) Typisk forbruk 300 W (8+8-pin) 250 W (8+8-pin) 225 W (8+6-pin) 320 W (12-pin) 220 W (12-pin) Lansert November 2020 November 2020 Juli 2019 September 2020 Oktober 2020 Lanseringspris (fra) 7400,- 6600,- 4400,- 8000,- 5750,-

Detaljerte ytelsesmålinger