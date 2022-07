Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Høyt nivå, men to klare vinnere i vår test av bluetooth-høyttalere

14 typiske park- og strandhøyttalere har fått kjørt seg i vår test. Nivået er generelt høyt.

Oppdatert juli 2022 med JBL Flip 6, Sony SRS-XE200, Sony SRS-XE300 og Andersson BHS 3.2.

Bluetooth-høyttalere kan være så mangt. Alt fra bitte små klosser som knapt leverer bedre lyd enn mobiltelefonen din til svære tårn av noen høyttalere som er best egnet til å stå på ett sted og ikke flyttes.

I denne testen har vi tatt for oss det mest vanlige segmentet, med høyttalere i størrelsen fra omtrent en liten ølboks og oppover. Det er helt sikkert mange flere vi kunne hatt med enn de 14 vi i to omganger har valgt ut, men ett sted måtte vi sette grensen for å unngå at det ble for mange.

De fire høyttalerne vi la til i juli 2022: Fra venstre JBL Flip 6, Andersson BHS 3.2, Sony XE200 og Sony XE300.

Park, strand og hjemme

Vi har forsøkt å holde oss til typiske park- og strandhøyttalere som tåler en støyt og helst en liten regnskur, men som ikke er større enn at du får plass til dem i vesken eller sekken – kanskje med ett unntak.

Siden høyttalerne varierer såpass i både størrelse og pris kårer vi heller ikke best i test på vanlig vis, men forsøker å plukke ut de beste i et par størrelseskategorier og eventuelt fremheve dem som måtte ha andre, ikke så åpenbare kvaliteter.

Lydkvalitet teller aller mest, maksvolum teller litt, og så tar vi selvfølgelig hensyn til ting som design, pris, batteritid, brukervennlighet og eventuelle ekstrafunksjoner. Vi har også testet blåtann-rekkevidden, men her skiller det såpass lite at vi kun nevner det om det er noe unormalt å melde.

Dette er høyttalerne vi har hatt med i testen:

Product Andersson BHS 3.2 Bang & Olufsen BeoSound A1 (2nd Gen) Bang & Olufsen Beosound Explore Bose Soundlink Revolve II Bose SoundLink Revolve+ II JBL Charge 5 JBL Flip 6 JBL Xtreme 3 Sonos Roam Sony SRS-XB33 Sony SRS-XE200 Sony SRS-XE300 Ultimate Ears UE Boom 3 Ultimate Ears UE Megaboom 3 annonse Pris 399,- 2 749,- 1 990,- 2 090,- 2 990,- 1 490,- 990,- 2 490,- 1 990,- 1 190,- 1 466,- 1 978,- 929,- 1 438,- Cirkapris når testet 399 kr 2350 kr 1999 kr 2200 kr 3000 kr 1800 kr 1090 kr 3300 kr 1800 kr 1200 kr 1690 kr 2190 kr 1100 kr 1800 kr Dimensjoner 8,7 x 8,7 x 21 cm 13,3 x 13,3 x 4,6 cm 8,1 x 8,1 x 12,4 cm 8,2 x 8,2 x 15,2 cm 10,5 x 10,5 x 18,4 cm 22,3 x 9,4 x 9,7 cm 7,2 x 6,8 x 17,8 cm 29,9 x 13,4 x 13,6 cm 6,2 x 6,0 x 16,8 cm 24,6 x 10,6 x 9,7 cm 9 x 9,4 x 20,8 cm 10,5 x 11,9 x 23,8 cm 7,3 x 7,3 x 18,4 cm 8,7 x 8,7 x 22,5 cm Vekt 575 gram 560 gram 637 gram 660 gram 900 gram 960 gram 550 gram 1970 gram 430 gram 1100 gram 800 gram 1270 gram 608 gram 925 gram IP-rating IPX7 IP67 IP67 IP55 IP55 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 Batteritid (oppgitt) 10 timer 18 timer 27 timer 13 timer 17 timer 20 timer 12 timer 15 timer 10 timer 24 timer 16 timer 24 timer 15 timer 20 timer Ladeport Mikro-USB USB-C USB-C Mikro-USB Mikro-USB USB-C USB-C USB-C USB-C USB-C USB-C USB-C Mikro-USB Mikro-USB Taleassistent Bytt Krysse av Bytt Krysse av Krysse av Bytt Bytt Bytt Ja (men ikke i bluetooth-modus) Bytt Bytt Bytt Bytt Bytt Annet Kan pares for stereo. Kan pares for stereo. Kan pares for stereo. Aux. Kan pares for stereo. Aux. Kan pares for stereo. USB-A-ladeport. JBL PartyBoost. JBL PartyBoost USB-A-ladeport. Aux. JBL PartyBoost Wifi. Kan grupperes med andre Sonos-høyttalere. AirPlay 2. Trådløs lading USB-A-ladeport. Party Connect. Lys som blinker i takt med musikken. PartyConnect PartyConnect PartyUp; Kan pares med andre UE-høyttalere. PartyUp; Kan pares med andre UE-høyttalere.

Prisene skiller altså fra like over tusenlappen til noe over 3000 kroner, med hovedvekt et sted omtrent midt mellom og høyttaleren fra Netonnet/Andersson som en liten mulig joker til 399 kroner. Jevnt over må vi si at nivået er høyt, og at du ikke trår veldig feil nærmest uansett hvilken av høyttalerne du velger.

Felles for alle høyttalerne er også at de er vannresistente, selv om de to Bose-høyttalerne «bare» har IPX5-sertifisering. Her betyr IPX7 at høyttaleren skal kunne senkes i inntil én meter vann i 30 minutter, mens IPX5 betyr at den tåler vannsprut, men ikke senking i vann.

En del har også mulighet for å lade andre enheter fra det innebygde batteriet, ved at de har en ekstra USB-A-port. JBL Xtreme kan i tillegg både føre strøm inn og ut via sin USB-C-port, så der har du mange muligheter. Bose, Ultimate Ears og Andersson sverger fortsatt til mikro-USB.

Anbefalingen for folk flest: JBL Charge 5

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no JBL Charge 5. Stein Jarle Olsen, Tek.no Behagelige gummiknotter på Charge 5. Stein Jarle Olsen, Tek.no Nødlader-utgang finner du bak en gummiflapp bakpå. Denne må være lukket for å bevare IPX7-ratingen, og sånn sett er det litt overraskende at ikke også ladeporten er dekket til. Åpne fullskjerm

Det beste kompromisset mellom lyd, størrelse, funksjonalitet og pris synes vi det er JBL som leverer. Den er litt større enn de minste høyttalerne i testutvalget, men du får til gjengjeld en fyldig, engasjerende og ikke minst ganske bassrik lyd som svært få av de andre klarer å levere.

Tilfeldigvis var det også slik at dette var høyttaleren vi først begynte å lytte til i testutvalget, og alle høyttalerne som kom etter ble rett og slett en liten nedtur på hver sin måte.

JBL har lagt inn en tilfredsstillende liten ekstra dytt i bunnen av registeret her, og det merkes godt både utendørs og innendørs – de fleste av de øvrige låter rett og slett litt veike sammenlignet med både denne og storebror Xtreme 3.

Om vi skal pirke på noe lydmessig, er det at diskanten i noen tilfeller kan oppleves som litt skarp, at enkelte andre har noe mer raffinert vokalgjengivelse og at den tilhørende appen ikke har noen innebygget equaliser-mulighet som kan endre på lyden. I motsetning til en del av de andre får du heller ikke lyd i 360 grader.

Lyden fra Charge 5 bærer godt utendørs, og i testutvalget er det bare storebror Xtreme som kan by på større lydtrykk. Samtidig er ikke forskjellen dem imellom så stor som man kanskje skulle forvente ut fra størrelsesforskjellen.

Designet på testhøyttaleren vår i svart er nok veldig langt fra spennende, men de eksponerte basselementene tilfører i alle fall noe, og du får selvfølgelig også tak i høyttaleren i en rekke andre farger.

Batteritiden er oppgitt til solide 20 timer på vanlig lyttevolum, og i testperioden har vi også opplevd batteritiden som utmerket. Om du spiller på maks vil du åpenbart ikke kunne spille så lenge, men det gjelder for alle høyttalerne. Høyttaleren lader ellers med USB-C og fungerer som en stor nødlader for andre enheter via en USB-A-port skjult bak en gummiflapp på baksiden.

Jo mer vi lyttet på de øvrige høyttalerne i testen, jo tydeligere ble det at Charge 5 ville komme ut på topp. Dette er en utmerket bluetooth-høyttaler, og til prisen på rundt 1500 kroner får du en høyttaler som fungerer like godt både inne og ute. Anbefalt!

Den beste av de små: JBL Flip 6

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Åpne fullskjerm

Også denne hederen går til JBL, som virkelig kan lage god lyd i små pakker.

Denne faller mer i UE Boom-kategorien, med en størrelse omtrent som en litt fyldig halvlitersboks med valgfri drikke, og er en god del mer portabel enn Charge 5. Den kan også brukes både stående og liggende, og små gummierte felter gjør at den holder seg i ro på glattere underlag.

Lydmessig er det også veldig mye å like fra denne JBL-høyttaleren. Den spiller med det samme overskuddet og engasjementet som de større brødrene, og det er desto mer imponerende når de fysiske dimensjonene er såpass begrensede som her.

Det JBL får til, som mange andre sliter med i et såpass «tight» kabinett, er å produsere bass, fylde og ordentlig dynamikk. Iblant kan det bli litt mye av det gode, som gjør at mellomtonen fremstår litt vel tilbakelent og diskanten litt spiss, men i all hovedsak er dette utmerket. Den leverer også voldsomt med volum - innendørs klarer vi oss med omtrent halve volumskalaen.

Charge 5 har i hovedsak mer og tyngre bass å by på, men ellers er dette et veldig godt alternativ som tar mindre plass i sekken. Sonos Roam er ørlite mindre og er mer nøktern og nøytral i lyden, men også mer tilbakelent - og spesielt til utebruk tror jeg du vil foretrekke JBL-en. Flip 6 er også IP67-sertifisert, som i praksis betyr at den er vanntett og skal tåle nedsenking i inntil en meter dypt vann i 30 minutter (tross at høyttaleren har ladeport uten noen gummiklaff over).

12 timers oppgitt batteritid fremstår også troverdig, og vi liker det lille lysstripen bakpå høyttaleren som ganske nøyaktig angir gjenværende batteri - men nødladerfunksjonen til Charge 5 får du ikke. Knappene på høyttaleren er heller ikke fullstendig selvforklarende ved første bruk, men det går seg til etter hvert. Vi fikk heller ikke testhøyttaleren til å koble til JBL-appen, tross gjentatte forsøk - uvisst av hvilken grunn.

Den siste tiden har også prisen falt noe, så Flip 6 er blitt noe rimeligere enn Charge 5. Tidligere var de nesten uforståelig likt i pris. Til under en tusenlapp (på kampanje nå) er dette et kupp - og om du primært er ute etter en bluetooth-høyttaler og ikke nødvendigvis trenger wifi- eller smartfunksjonene ville vi lett valgt denne over Sonos’ minste.

Også et godt, kompakt alternativ: Sonos Roam

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Bittelille Sonos Roam spiller penere og større enn de fysiske målene skulle tilsi. Stein Jarle Olsen, Tek.no Du kan bruke høyttaleren både stående og liggende. Stein Jarle Olsen, Tek.no Ladeport og på-knapp bak. Åpne fullskjerm

Vi har tidligere testet Sonos Roam med godt resultat her på Tek.no, men nå har vi altså tatt for oss den minste Sonosen primært som en bluetooth-høyttaler, og så er wifi-funksjonen og Sonos-integrasjonen for bonus å regne.

Inntrykket om at dette er en ekstremt vellåtende høyttaler sett opp mot størrelsen gjelder fortsatt. Lyden er svært velbalansert, fyldig og låter større enn et par av de andre minihøyttalerne her.

Sonosen låter åpnere enn Bose og mindre metallisk enn B & O Beosound Explore, men når kanskje ikke helt opp til verken JBL Charge 5 eller Flip 6 når det er snakk om avspilling utendørs. Flip 6 er heller ikke veldig mye større enn Sonos Roam, så om du i hovedsak er ute etter lyden, ville vi nok heller valgt den.

Roam har god kontroll selv om det skjer mye i lydbildet, og diskanten er fint avstemt og behagelig å lytte til. Volumet er omtrent som forventet fra en høyttaler på denne størrelsen, og fungerer nok bedre til koselytting i små grupper i parken enn å fylle en hel sandvolleyballbane med lyd, for eksempel.

10 timers batteritid er ikke all verden, og du får ingen form for lading av andre enheter, men Roam kan i alle fall lade trådløst på enhver Qi-lader. Automatisk romkorrigering er kjekt å ha og høyttaleren er såpass kompakt at den nesten passer inn i enhver liten veske. Den bytter dessuten automatisk mellom wifi og bluetooth om du kommer utenfor wifi-rekkevidde.

Totalt sett er Sonos Roam også en utmerket bluetooth-høyttaler som dobler som smarthøyttaler hjemme. Den bokser bare i en litt annen vektklasse enn JBL-høyttalerne over. Vi trekker en liten halv karakter fra testen vi gjorde tidligere på grunn av at batteritiden kan bli litt knapp for utendørsbruk med høyt volum.

Rimelig og god: Sony SRS-XB33

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Sonys SRS-XB33 har kanskje ikke det mest spennende designet, men lyden er god. Stein Jarle Olsen, Tek.no Kontrollene sitter enkelt plassert på toppen, med gummierte knapper. Stein Jarle Olsen, Tek.no Lysdioder i front gir en slags disco-modus om du skulle ønske det. Det fungerer selvfølgelig best i noenlunde mørke omgivelser. Åpne fullskjerm

Sonys bluetooth-høyttalere har stort sett fått svært gode kritikker her på Tek.no, men etter å ha lyttet til XB33 en stund var vi nærmest klare til å gi den en soleklar jumboplassering. Live-modusen høyttaleren bruker som standard er rett og slett ikke god. Den behandler lyden så mye at resultatet nesten er ugjenkjennelig, og enkelte låter som er tungt produsert fra før kommer ut låtende fullstendig maltraktert etter å ha blitt kjørt gjennom Sonys algoritmer.

Heldigvis kan den skrus av, og da kommer kvalitetene i Sony-høyttaleren endelig frem. Lyden den leverer er pen, om enn ikke med like dyp og pumpende bass og like stort lydbilde som testvinneren fra JBL. Sony er hakket mer nøkterne i fremtoningen, til tross for at standardmodusen her egentlig heter «Xtra Bass», som også er opphavet til XB-navnet. JBL-en er rett og slett gøyere å lytte til, både inne og ute.

Samtidig er også prisen på Sony-høyttaleren blant de laveste i testen, og vi har sett denne så lavt som 990 kroner i tiden før testen ble publisert. Det er et godt kjøp.

Med på kjøpet får du også Sonys sedvanlige partyfunksjoner, som at lys i fronten av høyttaleren blinker i takt med musikken og at du kan pare opp en haug med høyttalere i ett system. Lysene kan du heldigvis skru av med en knapp på baksiden eller i Sonys tilhørende app. Du får også mulighet for å lade andre enheter med en USB-A-port, og vi liker at du har en egen knapp (riktignok gjemt bak gummiflappen bak) som kan brukes til å få høyttaleren til å fortelle deg hvor mye batteri den har igjen.

En egen «stamina»-modus som i praksis reduserer bassgjengivelsen noe kan også brukes til å skvise ut noen flere timer av batteriet, skulle du være i en skvis. Totalt sett er Sonyen absolutt god, men JBL vinner på grunn to ting som er viktige ute: bass og volum.

En god mellomting: Bang & Olufsen Beosound A1

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Bang & Olufsen Beosound A1 har et litt annerledes design enn de øvrige høyttalerne i testen. Den låter flott til størrelsen. Stein Jarle Olsen, Tek.no En gummiert rad med knapper på siden av høyttaleren gir enkel kontroll. Stein Jarle Olsen, Tek.no De to B&O-høyttalerne i testen har begge god lyd til størrelsen, men A1 låter litt mer raffinert enn Beosound Explore. Åpne fullskjerm

Danskene i Bang & Olufsen pleier å være svært gode på trådløs lyd, og Beosound A1 er intet unntak. Den lille pucken av en høyttaler spiller langt mer raffinert enn hva man kanskje skulle tro ved å kaste et blikk på den, og den kan vel omtrent kalles den eneste høyttaleren i testen som har et litt mer interessant design.

A1 (2nd Generation, som den egentlig heter) plasserer seg et sted mellom JBL Charge 5 og Sonos Roam lydmessig. Den er fyldigere og mer dynamisk enn Sonos Roam, men har ikke helt den samme punchen i bassen som det Charge 5 har.

Roam har nok også ørlite skarpere diskant og det er andre som låter noe mer åpent enn A1, men helhetsinntrykket fra dansken er likevel utmerket. Maksvolumet er litt høyere enn Roam, men et godt stykke unna JBL-høyttaleren.

Ellers er de gummierte knappene lette å bruke, og resten av høyttaleren er bygget i aluminium, noe som gjør at den føles solid og flott. Den lille bærehempen er praktisk, og IP67-sertifisering gjør jo at du for eksempel kan bruke den i dusjen. Det er kjekt, men altså ikke noe som skiller A1 fra så veldig mange av de andre utover bæreløkka.

Om du liker designet kan B & O-høyttaleren absolutt være verdt å sjekke ut. Men utover det er det kanskje ikke voldsomt mye som gjør den verdt å betale mer for enn de øvrige – mest fordi de er såpass gode, ikke fordi B & O-en er veldig underlegen.

Stor og kraftig: JBL Xtreme 3

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Familielikheten mellom Charge 5 og Xtreme 3 er åpenbar. Xtreme 3 kan sees på som en Charge 5 med mer av det meste. Stein Jarle Olsen, Tek.no Også her er basselementene eksponerte. Stein Jarle Olsen, Tek.no På Xtreme kan USB-C-porten brukes både til strøm inn og ut, og du får i tillegg både 3,5 mm-inngang og en USB-A-port for å lade andre enheter. Batteriet er på rundt 35 wattimer. Åpne fullskjerm

JBLs Xtreme 3 er den soleklart største av høyttalerne i denne testen, og leveres med egen solid bærestropp i esken. Det gjør de knappe to kiloene litt mer håndterlige, men dette er neppe høyttaleren du slenger ned i sekken før du drar i parken.

Utseendemessig ser den ut som en forvokst Charge, og det er dermed ikke overraskende at det vi får servert lydmessig også minner sterkt om lillebroren. Xtreme låter bare litt større, spiller litt høyere og har rett og slett enda litt mer pondus. Også her er diskanten noe skarp, men Xtreme er ikke like fremoverlent i diskanten som lillebror, og det gir et bedre totalinntrykk. Den beholder også kontrollen godt helt opp til maks volum.

Samtidig hadde vi kanskje forventet at Xtreme spilte enda litt høyere enn den gjør, for forskjellen fra Charge er ikke så stor som størrelsesforskjellen skulle tilsi. Samtidig begrenser JBL maksvolumet litt når du bruker høyttaleren på ren batteridrift, så du kan jekke opp volumet enda et lite hakk om du har tilgang til en stikkontakt. Uansett bør dette være høyt nok og mer enn det for de fleste bruksområder.

Xtreme legger ellers til 3,5 mm-inngang, og her kan du dessuten bruke USB-C-porten både for strøm inn og ut. I tillegg har du altså en USB-A-port for å lade andre enheter, så du bør være godt forsynt.

Som for Charge kan du også pare Xtreme med andre JBL-høyttalere, enten som et stereopar eller hvor alle spiller den samme lyden. Det setter du enkelt opp i JBL-appen.

Totalt sett er nok Xtreme 3 for dem med litt større behov enn hva Charge 5 kan løse, men vi synes kanskje ikke du får så mye mer lyd enn hva både doblet vekt og doblet pris skulle tilsi. Likevel absolutt en god høyttaler for deg som ikke bryr deg like mye om størrelse og vekt.

Litt dyr for hva du får: Bose Revolve+ II

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Bose Revolve+ II. Stein Jarle Olsen, Tek.no Boses knapper er veldig behagelige, med fin, taktil respons. Stein Jarle Olsen, Tek.no Boses to høyttalere: Revolve+ II til venstre, Revolve II til høyre. Åpne fullskjerm

Bose har med sine wifi-høyttalere i flere omganger bevist at de kan lage god lyd i kompakt format, og det gjelder også for bluetooth-modellen Revolve+ II.

Den leverer varm, behagelig og fyldig lyd i typisk Bose-stil, men både Revolve+ II og lillebror Revolve II kan også oppleves som at diskant og mellomtone er litt mer bortgjemt enn de strengt tatt behøver å være.

Innendørs gir det engasjerende lyd som er komfortabelt å lytte til, mens begge Bose-høyttalerne fort blir litt lavmælte utendørs. Der er problemet enda litt større for den minste høyttaleren av de to, i alle fall om vi snakker om evnen til å spille høyt og få lyden til å bære langt.

Likevel: Dette er god lyd, men både lydsignatur og design kan kanskje tyde på at Bose har sett for seg at disse i hovedsak skal brukes inne. Designmessig er nok dette også de to høyttalerne, sammen med Beosound A1, som egner seg best til å plassere i moderne interiører. Aluminiumskroppen er riktignok ganske mottagelig for riper, noe vi behørig fikk demonstrert da vi pakket høyttalerne i kofferten i løpet av testperioden.

Revolve-høyttalerne er også «bare» IP55-sertifiserte, så alle de øvrige høyttalerne i testen har bedre vannsikring, og mikro-USB føles noe gammeldags for lading. Du får heller ingen nødladerfunksjon, slik enkelte av de andre kan skilte med.

Likevel: Grunnen til at vi ikke rangerer denne høyere er i hovedsak prisen. For 3000 kroner får du ikke noe annet enn eventuelt designet her som kan forsvare prisforskjellen fra en Charge 5 eller en Sony XB33. Og det synes vi nok ikke helt er nok.

God inne, litt mindre god ute: Bose SoundLink Revolve II

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Bose SoundLink Revolve II er den minste av Boses to Revolve-høyttalere. Stein Jarle Olsen, Tek.no De gummierte knappene på topp gir fra seg et særs tilfredsstillende klikk når du trykker på dem. Åpne fullskjerm

Boses mindre Revolve-høyttaler er nærmere konkurrentene prismessig, med en veiledende pris på 2190 kroner. Den er også betydelig mer kompakt enn den større Revolve+, og leverer i så måte ganske imponerende lyd ut fra størrelsen. Revolve II har fyldig, engasjerende og dynamisk lyd med en noe avrundet diskant som gjør at du kan spille høyt uten at det blir slitsomt å lytte til. Bose kan som nevnt sin hjemmelyd, men også denne blir litt lavmælt ute.

Den litt innelukkede diskanten er som nevnt behagelig innendørs, men så fort lydbølgene får flyte fritt ute blir denne litt veik i fremtoningen. Av alle høyttalerne i testen var det denne som opplevdes mest forsiktig ute, til tross for at volumet ble skrudd helt opp til maks. Lyden Revolve II produserer bærer rett og slett ikke så godt, og det kan være verdt å ha i bakhodet om du har planlagt å bruke høyttaleren mye ute og vil ha volumressurser.

Revolve II og Revolve+ II låter i det hele tatt ikke veldig ulikt, og vi er faktisk av den oppfatning at lillebror i noen tilfeller er den som låter best ved normalt lyttevolum. Den større versjonen har mer bass, men det gjør også at den tilbakeholdne diskanten risikerer å drukne enda mer enn den gjør på Revolve II. Storebror har imidlertid mer volum å by på, og batteritiden er litt bedre.

Akkurat som for plussversjonen føles det litt gammeldags med mikro-USB, og du får heller ingen ladeport for å kunne lade mobilen fra høyttaleren, for eksempel. At den «bare» har IP55-sertifisering er også verdt å notere, selv om det for praktiske formål nok ikke har så mye å si.

Knappene til Bose er dem vi liker best av alle, med et behagelig dypt klikk som gir veldig god feedback til fingrene, og vi liker også at stemmen i Bose-høyttaleren forteller deg hvilken enhet som er tilkoblet, akkurat slik det er for Boses hodetelefoner. Små detaljer, men det er brukervennlig.

Om du i hovedsak skal bruke høyttaleren inne er det lite i veien for å velge Boses minste Revolve heller. Da trenger du neppe mer volum enn den leverer, og nødladerfunksjon er heller ikke så viktig, men samtidig kan du kanskje like godt velge en wifi-høyttaler med enda bedre lyd – som Sonos One? De fleste øvrige får mer for pengene andre steder.

Stor, men ikke voldsomt imponerende: Sony SRS-XE300

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Åpne fullskjerm

Sonys større variant i XE-serien har mye av en samme lydsignaturen som lillebror XE200, men med litt større fysiske dimensjoner kommer den dypere i bassen og låter med det noe mer dynamisk og velspillende. Den har likevel litt av den samme litt innestengte følelsen som XE200, med en mellomtone som tar litt for mye plass og gjør at det blir lite luft i lydbildet.

XE300 spiller stort, fyldig og for så vidt ganske overbevisende, men litt mer rom til å puste innimellom de ulike bestanddelene hadde vært udelt positivt. Sammenliknet med JBL plasserer Sony vokaler lenger frem i lydbildet, men det hele fremstår likevel som litt flatere og som om det dynamiske omfanget er mindre.

Sånn sett synes vi likevel XE300 er et bedre kjøp enn XE200. Prisen er 500 kroner høyere, men forskjellen i lyd er større enn den prisforskjellen kanskje skulle tilsi.

Ellers har XE300 mange av de samme kvalitetene som XE200, nemlig multipointstøtte, innebygget mikrofon og ekstrafunksjoner i appen som lover å skvise ekstra ut av batteriet. Større høyttaler betyr også større batteri, så her skal batteriet vare i hele 24 timer.

Hurtiglading skal gi 70 minutters avspilling fra ti minutters lading (det samme gjelder for XE200) men du får ingen mulighet til å bruke høyttaleren som nødlader for andre enheter. På en såpass voluminøs høyttaler anser vi det som en liten mangel, og dette er altså en funksjon du får hos enkelte av konkurrentene.

Totalt sett er Sony XE300 en god bluetooth-høyttaler, men den når ikke helt opp lydmessig mot de aller beste.

Råbillig og helt grei: Andersson BHS 3.2

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Åpne fullskjerm

Som en liten joker i testen tok vi i 2022-oppdateringen også med denne modellen fra Andersson og Netonnet til bare 399 kroner. At den ikke akkurat er splitter ny merkes kanskje i hovedsak ved at den bruker mikro-USB til lading, og ikke minst at den «bare» støtter Bluetooth 4.2. Sistnevnte kan vi leve med, førstnevnte føles litt gammeldags - men er levelig når høyttaleren altså koster en brøkdel av enkelte andre høyttalere i testen.

Utvendig er det ikke så mye som skulle tilsi at høyttaleren er såpass mye billigere enn resten, kanskje med unntak av et litt kjedelig og intetsigende svart design. Kanskje kan man si at Andersson-høyttaleren er litt JBL-inspirert i og med at den har synlige basselementer på sidene. Til tross for det er den IPX7-sertifisert, og dermed for alle praktiske formål vanntett - i alle fall så lenge du holder klaffen foran ladeporten lukket.

Lyden sparker også litt over sin egen prisklasse. Bassen er litt mer løssluppen og “boomy” enn vi skulle ønske, og høyttaleren mangler også noe definisjon i diskant og mellomtone sammenliknet med enkelte av de mye dyrere konkurrentene, men totalt sett vil vi si at dette absolutt er godkjent og vel så det til 399 kroner. Det låter ikke stort, dyrt og dynamisk, men det er langt innafor til prisen - med en ganske tilfredsstillende ekstra boost i bassområdet.

Ved første lytt synes vi høyttaleren spilte overraskende lavt, men det innså vi fort skyldtes at høyttaleren har “dobbel” volumkontroll. Med andre ord: Høyttaleren har en egen volumkontroll i tillegg til volumkontrollen på telefonen din, i stedet for at sistnevnte justerer begge to. Greit å være klar over.

Litt underlig er det også at høyttaleren ikke har noen plan flate som gjør at du kan plassere den horisontalt i stedet for vertikalt, men det er i alle fall praktisk med den lille hengeløkka i toppen. Mikrofon har den også, så du kan bruke den som handsfree om nødvendig.

Noen app får du ikke, og dermed ikke mulighet til å justere på lyden om du ikke bruker app-spesifikke equalizere som den i Spotify. Det må også nevnes at lydsignalet som varsler om at batteriet snart er tomt er veldig irriterende. Det dukker opp med 15-20 sekunders mellomrom, uten noen mulighet til å skru av - og ødelegger i praksis den siste timen eller hva det er med avspilling. Det drar ned totalinntrykket av høyttaleren litt.

Likevel: BHS 3.2 er absolutt en habil bluetooth-høyttaler til en pris som de fleste kan ha råd til.

Hadde den bare gått litt dypere: UE Boom 3

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no UE Boom-designet bør vel være velkjent for mange nå. Stein Jarle Olsen, Tek.no I tillegg til det store pluss- og minustegnet foran får du tre knapper på toppen - en til bluetooth, en multifunksjonsknapp og en av- og påknapp. Stein Jarle Olsen, Tek.no Mikro-USB til lading ligger under en flapp bak. Åpne fullskjerm

Ultimate Ears’ små Boom-høyttalere var nærmest synonymt med bluetooth-høyttalere i kategoriens spede begynnelse, og utmerket seg med kurant lyd i kompakt formfaktor og spreke fargekombinasjoner. I siste versjon – som allerede er rukket å bli tre år gammel – har Boom nærmet seg storebror Megaboom i størrelse, men den ligger i skrivende stund godt under i pris, og det gjør at vi synes den blir et noe bedre kjøp.

Begge to har imidlertid det samme problemet, som er at dypbass nærmest er tilnærmet fraværende. UE-høyttalerne kutter av litt for tidlig, og skviser det som skal være bass inn i mellomtoneområdet. Boom kompenserer riktignok en god del ved å ha en ganske fremoverlent og pen diskant, men det blir likevel en klar kvalitetsforskjell fra mange av høyttalerne over. Boom blir litt blikkboksaktig sammenlignet med dem.

En liten fordel ved Boom-lyden er at den bærer ålreit utendørs, så den sliter ikke like mye med det samme problemet som Bose gjør, og lyden kastes i alle retninger, så du er ikke like avhengig av å finne «sweet spot» foran høyttaleren.

Ellers er det ikke så mye å melde. Du får «bare» mikro-USB til lading, og Boom kan ikke brukes som nødlader for andre enheter. Du kan imidlertid pare opp et utall ulike Boom-høyttalere, slik at du kan ha fest i parken om du møter noen andre med en maken en (eller en Megaboom eller Wonderboom, for den del).

Den største fordelen ved Boom 3 er at den etter hvert er blitt ganske rimelig, men det er også både JBL Flip 6 og Sony XB33 – som begge er mye bedre høyttalere.

Litt for dyr, litt for flat: Sony SRS-XE200

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Åpne fullskjerm

Sonys nye SRS-XE200 frister med det Sony kaller en «Line-Shape Diffuser», som skal sørge for at lyden distribueres jevnt i rommet. Det ser nesten litt underlig ut, med tanke på at høyttaleråpningen i front er formet som et tynt lite belte som bryter av den ellers gummierte plasten.

Førsteinntrykket var heller ikke all verden, med lavt volum og det som fremsto som hul og lavoppløst lyd, men vi mistenker at høyttaleren og telefonen hadde bestemt seg for å bruke en kodek som vanligvis brukes til telefonsamtaler og derfor er i mye lavere kvalitet. Det rettet seg i alle fall tilsynelatende etter hvert. XE200 har nemlig innebygget mikrofon til telefonsamtaler, så du kan bruke den som handsfree om nødvendig.

Mikrofonen har også en sekundærfunksjon, og det er at høyttaleren kan analysere omgivelsesstøyen og fjerne lyder som uansett ikke vil oppfattes gjennom støyen. Det skal kunne spare batteri - opptil en times avspilling ekstra på maks volum, ifølge Sony.

Litt underlig er det dog at både XE200 og XE300 «aldri» skrur seg av om de har Bluetooth-tilkobling til en telefon eller annet - til tross for at de i appen er satt til å skru seg av etter et kvarter med inaktivitet. Denne kan du plutselig oppleve at lager lyd i et annet rom flere timer etter at du lyttet til den, om du ikke passet på å skru den av manuelt.

Høyttaleren kan både brukes stående og liggende, men Sony anbefaler i utgangspunktet stående. Sonys Music Center-app inneholder også en mulighet til å velge mellom mono og stereo for høyttaleren, hvor Sony anbefaler stereo om du legger høyttaleren horisontalt. Vår opplevelse var imidlertid at stereo-innstillingen ikke var ueffen heller i stående posisjon, med et litt åpnere lydbilde som resultat.

Likevel er det noe litt ullent og innestengt over XE200-lyden, og det uten at den egentlig kompenserer med heftig bass eller noe annet. Den gjør seg absolutt ikke bort, men spesielt sammenliknet med JBL blir det litt flatt og lite dynamisk - og det gjelder både Charge, Flip og Xtreme.

Sonyen har et par punkter som kan telle til dens fordel, dog. Den nevnte handsfree-mikrofonen er én, 16 timers oppgitt batteritid er en annen (selv om vi stiller oss noe tvilende til den påstanden, basert på våre erfaringer). En tredje er multipoint-støtte, så du kan koble til flere enn én enhet, selv om det kanskje er hakket mindre nyttig her enn på hodetelefoner og ørepropper.

Lydmessig ville vi uansett valgt JBL over denne Sonyen alle dager i året. Og når denne koster mer enn både Flip 6 og Charge 5 blir i alle fall valget enkelt.

En gammel, ålreit traver: UE Megaboom 3

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Ultimate Ears Megaboom 3 har fått tre år på baken. I 2021 er den bare helt ålreit. Stein Jarle Olsen, Tek.no Strømknapp, blåtannknapp og multifunksjonsknapp på toppen av Megaboom 3. Stein Jarle Olsen, Tek.no Megaboom til venstre, lillebror Boom 3 til høyre. I tidligere generasjoner var det større forskjell mellom dem. Åpne fullskjerm

Megaboom er den nest største av de fire høyttalerne i Boom-serien, og må etter hvert sies å begynne å dra litt på årene. Også den ble sist oppdatert for tre år siden, og det merkes blant annet ved at ladingen gjøres med mikro-USB i stedet for USB-C, som de fleste moderne høyttalere har.

Megaboom har et ganske luftig lydbilde med skarp og veloppløst diskant, men som vi påpekte første gang vi testet den: Den går rett og slett ikke dypt nok i bassen til at resultatet blir på høyde med testvinneren.

Dypbass låter mer som dyp mellomtone her, og det gjør at lyden fremstår litt for veikt mot de beste. Det sagt, så er denne «mangelen» mer merkbar innendørs enn utendørs, hvor det uansett er vanskelig for slike små høyttalere å produsere dypbass.

Sammenlignet med lillebror Boom 3 har Megaboom likevel noe mer bassfylde og også en mer fyldig og raffinert mellomtone, så resultatet blir noe bedre, selv om den også koster en god del mer enn lillebror. En fordel Boom-høyttalerne har mot en del av konkurrentene er at de produserer lyd i 360 grader, altså kan du sette høyttaleren midt i parkfølget, og så vil alle høre omtrent den samme lyden.

Likevel: Når de koster omtrent det samme er det ingen tvil hos oss om at vi hadde valgt JBL Charge 5 over Megaboom. Og om du først vil ha en UE-høyttaler kan du nesten like godt velge den billigste av dem.

B&O Beosound Explore: Robust, kompakt og ganske vellåtende

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Beosound Explore er en høyttaler med et ganske minimalt fotavtrykk. Den kjennes ut som om den er bygget som en tanks, dog. Stein Jarle Olsen, Tek.no Bang & Olufsens knapper er nesten like gode som Boses knapper, og det er et kompliment. Stein Jarle Olsen, Tek.no De to B&O-høyttalerne i testen er ganske ulike, men begge er kompakte og pene. Åpne fullskjerm

Om du synes Sonos Roam fremstår som litt plastaktig, kan det hende det er denne modellen fra B & O du bør se på. Størrelsesmessig er den omtrent som et litt stort drikkekrus, men designet peker mer i retning av bålkaffe og villmark enn kaffe latte i parken.

Beosound Explore både ser ut og føles robust, og vekten på 637 gram vitner også om at det er lite plast involvert. Denne tåler garantert en trøkk, selv om vi kanskje mistenker at aluminiumen også her kan være noe utsatt for skraper og merker. IP67-sertifisering gjør at du kan miste den i elven uten at den skal ta skade av det, og inntrykket sementeres av at det følger med en solid karabinkrok som du kan henge høyttaleren i.

Også Explore låter fint til størrelsen, men den er hakket mer metallisk og blikkboksaktig enn både søstermodellen Beosound A1 og nevnte Sonos Roam. Når du kommer opp mot 70–80 prosent volum blir det tydelig at bassressursene her er ganske begrensede, og resultatet blir litt lite fyldig sett opp mot konkurrentene.

Når det er sagt, så har Beosound Explore dypere bass enn UE Boom 3, og diskantgjengivelsen er også ganske pen – i alle fall inntil du når et visst volumnivå. En fordel dansken har er at batteritiden skal være betydelig bedre enn for eksempel hos Sonos, så om det er en høyttaler til helgeturen på fjellet du er ute etter, så er nok dette et bedre valg av den enkle årsak.

Totalt sett blir det likevel litt for veikt til å nå helt opp i denne omgang. Til 2000 kroner blir også prisen litt stiv.