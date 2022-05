Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Gaming Samletest Den beste gamingstolen (2022)

Her gjelder det å velge smart: Vi har testet seks nye gamingstoler

Dyrest er definitivt ikke best.

Seks gamingstoler - to av dem med RGB-lys - har vært testet i flere måneder. Forskjellene er store.

For litt over to år siden testet vi for første gang gamingstoler her på Tek, noe som viste seg å være både omfattende og til dels utfordrende for både kontorhumør og rygghelse. Så da måtte vi selvsagt gjøre denne testøvelsen igjen, to år senere, med et knippe nye produkter.

Som i forrige test er det seks nye stoler som har måttet bryne seg på undertegnedes stump i et par måneder, så det skal med en gang understrekes at vi har fått svært god testtid med alle stolene i denne testen.

Og det har ikke vært veldig vanskelig å finne favoritter og klare vinnere her. Enkelte stoler får man nærmest pukkelrygg av å sitte på over litt tid, der andre er deilige og ergonomiske i bruk.

Ja, og så har vi også tatt inn et knippe RGB-utstyrte stoler som lyser i alle regnbuens farger denne gangen. Her er det med andre ord litt for alle og enhver.

Dette er produktene vi har testet:

Product Zen Saga Cloth Deltaco Gaming Whiteline WCH90 RGB Razer Tarok Razer Tarok Pro Piranha Attack V2 RGB Deltaco GAM-121 annonse Pris 3 598,- 2 206,- 1 999,- 2 995,- 1 595,- 3 000,- Maksvekt 130 kg 120 kg 130 kg 130 kg 110 kg 130 kg Materiale Stoff Imitert skinn Imitert skinn Imitert skinn Imitert skinn Stoff (alcantara) Høydejustering 10 cm (ikke oppgitt 10 cm (fra 44 cm til 54 cm) 10 cm (fra 37 cm til 47 cm) 10 cm (fra 37 cm til 47 cm) Ja, cm ikke oppgitt 8 cm (45 cm til 53 cm) Lenefunksjon Ja, ikke oppgitt i grader Ja, grader ikke oppgitt Ja, grader ikke oppgitt Ja, grader ikke oppgitt Ja, grader ikke oppgitt Ja, grader ikke oppgitt Armlenejustering Høyde, rotasjon, frem og tilbake Høyde, rotasjon, frem og tilabke Høyde, rotasjon Høyde, rotasjon, frem og tilbake Høyde Høyde, rotasjon, frem og tilbake Vippefunksjon Ja (kan låses) Ja (kan låses) Ja (kan låses) Ja (kan låses) Ja (kan låses) Ja (kan låses) Ryggstøtte Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Hodestøtte Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av RGB Bytt Krysse av Bytt Bytt Krysse av Bytt

Slik testet vi stolene

Så, hvordan tester du egentlig gamingstoler? Vel, først og fremst ved å sitte i dem over tid. Hverdagsbruk er kort og godt den beste måten å teste en produktkategori som dette på, og mangler eller ergonomiproblemer kan fort komme snikende over tid. Tid er kort og godt den viktigste faktoren her.

Og tid har vi hatt nok av. Testingen har foregått over omtrent tre måneder, der alle stolene har blitt brukt litt av og på og notering gjort underveis. Undertegnede har vært hovedtester, og i den forbindelse er det verdt å nevne at det er snakk om en relativt småvokst kar på 170 centimeter og 63 kilo.

Ha det i mente når du leser denne saken og justér forventningene dine i forhold til din relative kroppsstørrelse og -høyde.

Forrige Neste Torstein Norum Bugge, Tek.no Deltaco GAM-121 Torstein Norum Bugge, Tek.no Razer Tarok Pro Torstein Norum Bugge, Tek.no Deltaco Gaming Whiteline WCH90 RGB. Åpne fullskjerm

Vi har imidlertid også hatt besøk av andre fra redaksjonen, som både er betydelig høyere og tyngre enn meg. Og deres betraktninger vil bli viet plass i teksten om hver enkelt stol under, for å gi et bedre inntrykk av hvordan stolene egner seg om du er en mer ekspansiv kar, karinne eller noe midt i mellom.

Generelt sett er prisen rundt det samme leiet som i vår forrige test, men nok noe lavere totalt sett. Vi passet imidlertid på å få med noe vi nok mistenker er viktig for den yngre skaren i denne testen: stoler med RGB-lys. Dette har selvsagt null og niks å si for sittekomforten, men om du vil ha full regnbuemodus for å matche tastatur, mus og stasjonær PC er det en veldig kraftfull måte å «fullføre» spillhula på.

Testmetodikkmessig har vi – foruten den generelle bruken – krysstestet stolene frem og tilbake og notert ulike erfaringer underveis. Eksempelvis umiddelbar stabilitet når man setter seg ned, hvor lett det er å justere ryggen, armlenene og høyden og hvor lett det er å bevege stolen mens man sitter i den.

Blant andre ting vi vektlegger i testingen er kvalitetsfølelsen på overflatene, sømmene i materialet stolene er gjort i og hva ulike typer materialer gjør for komforten. Eksempelvis kan imitert skinn fort oppleves klamt, mens stoff puster bedre – men også kan være vanskeligere å rengjøre og slites lettere.

Dette er de fire kategoriene vi har vektlagt i vurderingene av stolene, i tillegg til prisen:

Komfort og ergonomi – Hvor god er stolen å sitte i over tid? Får man rygg- eller nakkeproblemer av formen? Er det rygg- eller nakkepute? Hvor myk er sitteputa?

– Hvor god er stolen å sitte i over tid? Får man rygg- eller nakkeproblemer av formen? Er det rygg- eller nakkepute? Hvor myk er sitteputa? Justeringsmuligheter – Kan stolen legges ned flatt? Kan armlenene roteres, justeres i høyden og dras frem og tilbake? Kan setet vippes eller justeres opp og ned?

– Kan stolen legges ned flatt? Kan armlenene roteres, justeres i høyden og dras frem og tilbake? Kan setet vippes eller justeres opp og ned? Kvalitetsfølelse – Hvor god er stabiliteten når man sitter i stolen? Ruller hjulene godt? Er konstruksjonen solid? Er materialet godt å ta på og godt sydd sammen?

– Hvor god er stabiliteten når man sitter i stolen? Ruller hjulene godt? Er konstruksjonen solid? Er materialet godt å ta på og godt sydd sammen? Design – Hvordan tar stolen seg ut i hjemmet? Er designet grelt eller pent? Passer stolen inn i en nøytral kontorsituasjon, eller er den kun for «hardcore» gaming-oppsett?

Under kan du se vår vurdering av disse kriteriene i et fargekart, med korte notater i hver rute:

Product Zen Saga Cloth Deltaco Gaming Whiteline WCH90 RGB Razer Tarok Essentials Razer Tarok Pro Piranha Attack V2 RGB Deltaco GAM-121 Komfort og ergonomi Justeringsmuligheter Kvalitetsfølelse Design

Så, hvordan gikk det med de seks stolene?

OBS! Fortsatt den beste stolen – Arozzi Vernazza

Arozzi Vernazza (i front) er stadig den beste gamingstolen vi har testet.

Før vi nevner noen av de nye stolene er det verdt å nevne at ingen av stolene i denne testen rett ut slår testvinneren fra forrige test, som fortsatt i aller høyeste grad er i salg. Arozzi Vernazza er en super gamingstol på alle måter, og kan på alle måter anbefales også i dag.

For å sitere fra vår forrige test:

– Byggekvaliteten er minst to knepp over nærmeste konkurrent. Det merker du på de solide armlenene, de tydelige spakene og den jevne og presise løftemekanismen som for øvrig byr på størst fleksibilitet i testen. (...) Dette er testens ubestridte vinner og en av få kandidater verdt å vurdere om du bryr deg om komfort og ergonomi. Prisen er høyest, men reflekterer også den kvaliteten du får.

Det siste er stadig relevant, for prisen er også i dag høyere enn på stolene vi i dag anbefaler. Men om du vil ha det ypperste vi har testet, er dette fortsatt stolen for deg.

En super stol til spiselig pris – Deltaco GAM-121

Den definitivt beste stolen i denne samletesten er Deltacos GAM-121, og det er det mange grunner til.

Stolen har soleklart best ergonomi og byggekvalitet, med god støtte til både rygg og lår. Dette var den eneste stolen i testen som både undertegnede og en av redaksjonens mer storvokste karer begge kunne skrive under på at var behagelig å sitte i.

Da snakker vi altså om to individer der kroppstørrelsen varierer voldsomt, både i høyde og vekt – og det vitner om en godt bygget stol som kan passe de fleste. Det er likevel verdt å nevne at om du er litt småvokst, et barn eller kanskje kvinne, så er denne stolen potensielt større enn du trenger.

Hovedgrunnen til at vi nevner dette er at med størrelse og robusthet kommer også vekt og pris. Undertegnede syntes eksempelvis at det kunne være litt strevsomt å flytte på stolen under testperioden, spesielt i situasjoner der du bare vil justere litt på sittestillingen eller snu stolen vekk fra pulten for å snakke med noen. Men dette er definitivt i småpirk-kategorien.

Justeringsmulighetene på denne stolen er mange, og det er den eneste av stolene i testen som kan legges (nesten) helt flatt ut - i en slags liggestilling. Slikt kan være behagelig etter et par timer på hjemmekontoret eller en heftig gaming-økt.

Teksturen på stoffet, som visstnok skal være alcantara eller en slags etterligning, gjør også at stolen er behagelig å sitte over tid, og ikke så lett føles klam.

I likhet med alle de andre stolene i testen er det imidlertid tynne og sprø plastdeksler på siden av stolen som vi ikke har veldig høye forhåpninger til om de skulle få seg en smell, og på samme måte som de andre stolene kan det være noe utfordrende å skru inn de mange skruene uten å strippe skruene. Her må du holde tunga rett i munnen, men det gjelder altså alle stolene i testen.

Prisen på rundt tre tusenlapper er et godt stykke under det testvinneren fra vår forrige samletest, Arozzi Vernazza, kostet da den ble testet her. Fortsatt er Vernazza noe dyrere enn denne Deltaco-stolen, noe som lover godt for sistnevntes fremtidige relative prisfall.

Uansett er dette en god stol gitt dagens pris også, om enn nok ikke like behagelig som forrige testvinner. Derfor får den også en noe lavere vurdering, men begge er gode alternativer om du skal ha en robust og komfortabel gamingstol.

8 Meget bra Deltaco GAM-121 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " En meget behagelig stol til en billigere prislapp enn forrige testvinner. " Fordeler Krysse av Veldig god ergonomi, solid støtte både på siden og bak

Krysse av Pent design, godt tøystoff

Krysse av Veldig gode justeringsmuligheter, kan legges nesten flatt

Krysse av Solid byggekvalitet

Krysse av God sittepute Ting å tenke på Bytt Dyrere enn andre i testen

God nummer to – Razer Tarok Pro

På en solid andreplass finner vi en gamingstol fra spillutstyrsprodusenten Razer, men det er teknisk sett ikke Razer som har laget stolen. Den er laget av et kinesisk selskap som benytter Razers design og merkevare, men det er uansett tydelig at Razer har hatt en finger med i spillet.

Razer Tarok-serien er tydelig inspirert av selskapets «in-house»-modeller, men er billigere og mer tilgjengelige for massene – og det er da også prislappen vi er mest imponert over med denne stolen.

Razer Tarok Pro.

I skrivende stund må du ikke ut med mer enn knapt 2300 kroner for Razer Tarok Pro, og da får du faktisk mye gamingstol for pengene. Byggekvaliteten er mange hakk over de andre stolene i testen, minus Deltaco-stolen som vant knepent. Men likevel gir Razer-stolen et noe mer «premium»-inntrykk, med det skarpe designet og de presise sømmene.

Sitteputa kunne nok vært noe mer dempet, men den er stadig komfortabel og god over lengre økter så fremt du ikke er veldig storvokst. Dette er en stol som passer ypperlig om du er en gjennomsnittlig kar eller kvinne som ønsker deg en solid stol uten å tømme lommeboka fullstendig eller fylle kontoret unødig mye.

For her kommer vi inn på en – i undertegnedes øyne – stor fordel med Razer Tarok Pro: den er behagelig og komfortabel uten å være svær og tung. Den er lett å snu seg rundt i, navigere gulvet på og generelt endre sittestilling på et blunk. Og i praksis sitter du neppe rett beint frem mot pulten hele dagen. Da er justérbarhet alfa omega.

Apropos justering, så er justeringsmulighetene veldig gode. Både på armlenet, opp og ned og bakover – stolen kan legges langt bak, om enn ikke like langt som Deltaco GAM-121 eller Arozzi Vernazza.

Vi vil også gi honnør til ryggputen på Tarok Pro, som er lang og flat og betydelig mer komfortabel enn putene på enkelte av de andre stolene i testen. For øvrig er det verdt å nevne at mangel på justeringsmuligheter og unødig hardt materiale gjør at vi ikke ser særlig verdi i noen av hodeputene på noen av stolene. De har konsekvent vært tatt av helt siden vi startet testen, fordi null justeringsmuligheter i praksis gjør at de kun passer om du tilfeldigvis treffer gullstandarden på kroppsfasong og høyde.

Uansett: Tarok Pro er en rimelig og god gamingstol. Definitivt verdt å vurdere, både for kontorbruk og spilling.

7.5 Bra Razer Tarok Pro annonse Lagre Lagre Sammenlign sitat " Tarok Pro er rimelig og bra, spesielt om du ikke er så fryktelig høy eller tung. " Fordeler Krysse av Godt bygget, god støtte både på siden og bak

Krysse av Gode justeringsmuligheter

Krysse av Rimelig prislapp

Krysse av Stilrent design med god byggekvalitet

Krysse av God ryggpute Ting å tenke på Bytt Noe mindre komfort enn fra testvinneren

Bytt Kanskje i overkant grønn for noen

Bytt Kunne hatt mer behagelig sittepute

Hvis du vil ha lys – Deltaco Gaming WCH90 RGB

I vår forrige test hoppet vi glatt bukk over det som etterhvert kanskje er blitt et av de viktigste kjennetegnene på «gaming»: fargede lysdioder. Som vi alle vet er dette den viktigste komponenten for å øke både ytelse og komfort ved ethvert spill-oppsett.

Okay, spøk til side: Det finnes altså gamingstoler med RGB, og denne gangen valgte vi å ta inn to av dem. Hvordan fungerer dette, spør du kanskje? Vel, det er flere alternativ. Stolene kan kobles direkte til en stasjonær datamaskin via forlengelseskabler, eller også direkte til strømuttak i rommet du sitter i.

Men det mest praktiske (og minst snublebefengte) alternativet er nok å bruke en stor nødlader som kobles i USB-kabelen stolene kommer utstyrt med. Deltaco WCH90 RGB har en stor og romslig lomme bakpå stolen der du finner nevnte kabel, og der kan du også legge nødladeren. Så må du selvsagt huske å lade denne med jevne mellomrom. Batteritiden virker dog å være i størrelsesorden flere uker, om du har en stor lader og skrur av lyset mellom hver økt.

Lyset kan kontrolleres enkelt via en medfølgende kontroller som drives av et klokkebatteri, og du har (tilsynelatende) en halv million ulike modi å velge mellom. Strobelys med 60 ulike fargekombinasjoner som alle har ulik hastighet om du stiller inn dette? Jepp. Regnbue i ulike rotasjoner og format? Selvfølgelig. Og om du vil ha statiske farger eller bare hvitt, så kan du selvsagt også få dette.

Fargene er altså godt under kontroll, og vi synes også LED-diodene langs utkanten av Deltaco-stolen er både myke og mer raffinerte enn i den andre RGB-stolen i testen. Deltaco har også laget en helt ålreit stol sånn utenom lyset, med greie justeringsmuligheter og ålreit komfort. Ryggputen er den nest beste i testen, og er igjen lang og flat. Kun Razer Tarok Pro har en bedre ryggpute.

Sitteputa kunne nok hatt godt av litt mer polstring, men det er absolutt brukbart. Du vil kunne bruke stolen over lengre tid uten problemer. Byggekvaliteten er likevel flere hakk under de to testvinnerne, sånn totalt sett.

Prisen på rundt 2200 kroner i skrivende stund er ikke avskrekkende høy, gitt at du faktisk får et helt lysshow på kjøpet. Om du ikke vil ha lys er Razer-stolen til omtrent samme pris et par hakk bedre, men altså også litt mer kjedelig.

7 Bra Deltaco Gaming Whiteline WCH90 RGB annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Skal du ha RGB, er Deltacos stol et greit alternativ til en ålreit pris. " Fordeler Krysse av Har bra RGB-lys med stor kontrollerbarhet

Krysse av Relativt rimelig

Krysse av Bedre byggekvalitet enn andre i samme prisklasse

Krysse av Bra med justeringsmuligheter Ting å tenke på Bytt Litt hard sittepute

Bytt For lav for høye personer

Litt for enkel – Razer Tarok Essentials

Dette er den billigste stolen i testen, og gitt det utgangspunktet har vi selvsagt både lavere forventninger og også til dels krav. Og sånn på overflaten må vi si at Razer Tarok Essentials imponerer: designet er pent og stilrent, og minner en god del om storebroren Tarok Pro. Begge har matt, sort imitert skinn som materiale, og begge har et skarpt og veldesignet preg.

Der stopper imidlertid også mange av likhetene, for Tarok Essentials er på mange måter en veldig mye enklere gamingstol – og ikke på en god måte.

Razer Tarok Essentials.

Komforten lider av lavere byggekvalitet, og sitteputa er veldig hard og flat. Dette er en stol der du kan få ubehag i stumpen av å sitte for lenge over en spilløkt eller en arbeidsdag. Det kan nok være mer dugendes om du er et barn eller veldig kortvokst, men vi ville nok likevel tenkt at de burde et teppe eller en pute til før det er helt greit å bruke over lengre tid.

Justeringsmulighetene er også langt dårligere. Ryggen kan ikke legges like langt ned, og armlenene har kun høydejustering. Ryggputa fra Pro er også nedgradert til en omtrent halvparten så stor og langt hardere pute som vi ikke synes er særlig behagelig i bruk.

Likevel er byggekvaliteten ikke helt gal, tatt prisen på rundt 1700 kroner i betraktning. Stolen ser bra ut, og om du har riktig kroppsstørrelse kan den nok være brukbar. Til prisen kan vi ikke direkte slakte den. Men vi ville nok likevel sett oss om til andre stoler før vi kjøpte denne, og gjerne slengt på et par hundrelapper for å «oppgradere».

6 Helt greit Razer Tarok annonse Lagre Lagre Sammenlign sitat " Tarok Essentials blir litt for enkel, og mangler helhetsinntrykket storebroren har. " Fordeler Krysse av Ser pen ut

Krysse av Veldig rimelig

Krysse av Relativt bra komfort til prisen Ting å tenke på Bytt Mangler justeringsmuligheter

Bytt Dårligere bygget enn Pro

Bytt Veldig flat sittepute

Pen å se på, men dyr og kjip – Zen Saga Cloth

Zen Saga Cloth er en stol gjort i tøystoff, som navnet hinter om. Designet er i det hele tatt utmerket, og vitner om et premium-inntrykk som løfter stolen et hakk over stolene i imitert skinn og gjør at den ligner på testvinneren fra Deltaco.

Dessverre er det lite annet med stolen som minner om testvinneren, og det har spesielt med komforten å gjøre. Sitteputa er den desidert hardeste i testen, og har ingen form for sidestøtte. Ryggen buler også ut på en merkelig måte, som vi ikke helt kan skjønne at noen vil synes er behagelig over tid.

Det føles litt som om du sitter på en buss og niåringen i setet bak deg trener leggmusklene sine så hardt han kan rett inn i korsryggen din hele bussturen. Med andre ord ikke en spesielt behagelig opplevelse, spesielt ikke over tid.

Vi antar at «bulen» er der for å kompensere for mangelen på en ryggpute, men i praksis gjør det bare stolen verre og tar fra brukeren valget om å bruke ryggpute eller ikke. Justeringsmulighetene er også helt fraværende, i så måte.

Stolen føles heller ikke særlig robust bygget, selv om førsteinntrykket er godt. Det er kun på overflaten. Stolen vingler litt, og føles rett og slett noe ustabil.

Så hjelper det heller ikke at prisen er høy. Ja, nesten like høy som på testvinneren, men her kan det absolutt ikke forsvares. Til nesten tre tusenlapper får du langt mer stol enn det Saga Cloth kan tilby.

4.5 Svakt Zen Saga Cloth annonse Lagre Lagre Sammenlign Fordeler Krysse av Godt tøystoff

Krysse av Pent design Ting å tenke på Bytt Føles ikke særlig robust

Bytt Veldig hard sittepute, lav og ikke justerbar

Bytt For lav for høye personer

Bytt Dyr gitt byggekvaliteten

Dårlig ergonomi, ustabil – Piranha Attack V2 RGB

Her har vi altså kommet til det vi hintet om tidligere i testen: vår andre RGB-gamingstol. Som med Deltaco-stolen får du her et svært bredt fargespektrum å velge mellom, og en medfølgende kontroller til å styre hele sulamitten. Så langt vi kan skjønne er kontrolleren og lysinnstillingene identiske som på Deltaco-stolen, så her er det nok samme tredjepartsprodusent som har laget lysoppsettet i begge stolene.

Som på Deltaco-stolen kan du også holde Piranha-stolens lys i gang via en nødlader, men lommen finner du her på undersiden og den er både mindre og langt mer upraktisk å bruke/bytte nødlader på.

Piranha Attack V2 RGB fremstår i det hele tatt som et dårligere valg enn Deltacos RGB-stol på de fleste punkter. Prisen er høyere og vi satt langt mer komfortabelt i konkurrentens stol. Ryggputa og hodeputa er ubehagelige og harde, og byggekvaliteten på stolen er ikke noe å skryte av. Den føles ustabil og sjanglete, og da vår noe tyngre testperson satte seg i den var vi rett og slett litt bekymret for om den ville knekke tvert av.

Sitteputa har også lite komfort, om enn noe bedre sidestøtte enn noen andre stoler. Men den er fortsatt hard og lite dempet.

Det verste er imidlertid at den heller fremover og nærmest «dytter» deg ut av stolen og ned på bakken, noe som gir en svært fremoverlent og veldig rar sitteopplevelse over tid. Det er rett og slett litt anstrengende å sitte i stolen.

Justeringsmulighetene er også de desidert verste i testen, både hva angår setet, ryggjustering bakover og armlenene. Men den har tross alt ryggpute, noe enkelte andre ikke har. Ikke at den er veldig behagelig, men den er nå der.

Når prislappen da også er omtrent lik som hos testvinneren er det ikke særlig annet å si enn følgende: styr unna!

2.5 Elendig Piranha Attack V2 RGB annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Piranha-stolen blir veldig dyr og veldig ukomfortabel sett opp mot konkurrentene. " Fordeler Krysse av Har RGB-lys Ting å tenke på Bytt Veldig dyr gitt byggekvaliteten

Bytt Puta "dytter" deg ut av stolen

Bytt Ikke behagelig å sitte i, lite polstring

Bytt Få justeringsmuligheter

