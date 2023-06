Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest HP Spectre x360 15 og Dell XPS 15 2-i-1

To av de mest luksuriøse PC-ene på markedet

Intel-AMD-samarbeidet gir oss både i pose og sekk.

Anders Brattensborg Smedsrud

27. juni

Oppdatert 6. september: Om du deaktiverer «Fan always on» i BIOS-en til HPs Spectre x360 vil problemene vi opplevde med at viften aldri stoppet, forsvinne. Vi mener likevel at denne innstillingen ikke skulle måtte gjøres fra BIOS, hvor brukere flest ikke føler seg særlig hjemme/finner frem til. Karakteren og kritikken blir derfor stående, men maskinen bør nå likevel fremstå som et enda bedre kjøp for deg som kan investere et minutt i maskinens BIOS før du tar den i bruk.

I år har vi blitt vitne til et ørlite under. De to erkerivalene AMD og Intel har for en liten stund lagt ned spydene og samlet sine gode krefter for å gi oss en «ny» type systembrikke. Nemlig en som har prosessorytelse fra Intel og grafikkytelse fra AMD.

Resultatet? Langt bedre enn når de jobber hver for seg!

Den nye systembrikken er å få i to modeller, kalt henholdsvis Core i5-8305G og Core i7-8705G. Her er selve prosessorhastigheten litt forskjellig, men grafikkløsningen – kalt Radeon RX Vega M 870 – er den samme hos begge. Mens førstnevnte og rimeligste systembrikke er hjertet i Dells nye XPS 15 2-i-1, finner sistnevnte i HPs nye Spectre 15 x360.

Det viktigste vi skal finne ut er selvsagt om de nye systembrikkene har noen fordeler (noe vi allerede har hintet til), om det er noen tydelig forskjell mellom de to ulike versjonene av systembrikken, og selvsagt om det er HP eller Dell som har bygget den beste maskinen rundt disse brikkene.

Spesifikasjoner Dell XPS 15 2-i-1 HP Spectre 15 x360 Skjerm: 15,6" 1920x1080 60Hz IPS 15,6" 3840x2160 60Hz IPS Prosessor: Intel i5-8305G @ 2,8 - 3,8 GHz Intel i7-8705G @ 3,1 - 4,1 GHz Grafikk: AMD Radeon RX Vega M 870 AMD Radeon RX Vega M 870 Minne: 8 GB DDR4 (2400MHz) 16 GB DDR4 (2400MHz) Lagring: 256 GB M.2 PCIe-SSD 512 GB M.2 PCIe-SSD Batteri: 75 Wh 84 Wh Teknologier: Ansiktspålogging, 802.11ac, Bluetooth 4.1 Ansiktspålogging, 802.11ac, Bluetooth 5 Tilkoblingsporter: 2x Thunderbolt 3, 2x USB-C 3.1, Minnekortleser, Minijack 2x Thunderbolt 3, 1x USB 3.1, HDMI, Minnekortleser, Minijack Mål: (HxBxD): 1,6 x 35,4 x 23,5 cm 1,8 x 35,6 x 25,1 cm Vekt: 2 kg 2,14 kg Pris: 17 900 kroner ( LINK Fra 21 000 kroner. Se flere priser hos LINK (Annonselenke) Åpne fullskjerm Mer +

Fruktbart samarbeid

Den nye systembrikken består i praksis av tre moduler: Selve prosessoren, grafikkprosessoren og minnet som tilhører grafikkdelen. Sistnevnte er for øvrig av den nye HBM2-typen som er langt raskere og tar opp mye mindre plass enn tradisjonelt grafikkminne.

Samlet på én brikke tar disse modulene opp under halvparten så mye plass som en egen prosessor og en dedikert grafikkbrikke ellers ville gjort.

Dette gir i teorien mulighet for å utstyre den bærbare med et større batteri eller gjøre den mer kompakt.

Det mest spennende for deg er uansett at Intel, som er best på prosessorytelse, og AMD, som er gode på grafikkytelse, kombinerer styrkene sine i én og samme brikke.

Resultatet av samarbeidet kan du se i de to grafene like under, men oppsummeringen er uansett at du får i både pose og sekk. Det er sjelden kost.

Prosessorytelsen er i det store og hele god både hos HPs Spectre x360 og Dells XPS 15. Men, vi ser en viktig forskjell som ikke har med selve prosessorene å gjøre, men måten de to maskinene er satt sammen på. HP har nemlig underdimensjonert kjøleløsningen i sin Spectre x360.

Dette ser vi fordi maskinen yter svært godt under den relativt korte og intensive «Flerkjerne»-testen vår, mens den under den like intensive men mer langdryge «Videokonvertering»-testen havner bak Dells XPS 15. Det eneste som kan forklare at HPs Spectre x360, med sin raskere prosessormodul, havner bak den i teorien tregere XPS 15, er at førstnevntes prosessor «throttler». På godt norsk betyr dette at prosessormodulen i Spectre x360 setter ned farten og ikke jobber ved maksimalt hastighet for å unngå overoppheting.

Dette er svært viktig informasjon for alle som vurderer HPs Spectre x360 for intensive konverteringsjobber og arbeid med video, tunge simuleringer eller lignende.

Prosessoren jobber imidlertid sjelden på 100 prosent når du spiller, og spill elsker høye turbofrekvenser. Høyere poengsum i enkjerneytelsestesten vår kan derfor være en fordel for HPs Spectre x360 når vi kommer til spillmålingene våre...

...men også kanskje ikke. Spillmålingene våre avslører nemlig at den i teorien svakere Dell XPS 15 2-i-1 gjør det bedre i hele tre av fire tester, og særlig i populære Fortnite trekker Dell det lengste strået. Spectres kjøling setter nok en gang en stopper for at den sterkere maskinvaren HP har utstyrt den med får skinne.

Vi vil uansett skryte av begge de bærbare for god spillytelse.

Til sammenligning gir nemlig et dedikert GTX 1060 omtrent 53,5 FPS og et dedikert GTX 1050 omtrent 46,5 FPS i Rise of the Tomb Raider med i alle fall lignende prosessorer som støttespillere. Bærbare med dedikert Nvidia MX 150-grafikk har på sin side kun 18 FPS i samme spill.

10 timer batteritid

Hver gang bærbarprodusentene setter en ny og kraftig systembrikke inn i en kompakt bærbar er det nesten like spennende å se hva som skjer med batteritiden. Heldigvis leverer både HP og Dell varene her, med 10 timer batteridriftstid eller mer under videovisning.

Det betyr at du kan ta med hvilken som helst av maskinene på jobb og overleve dagen selv uten lader. Surface Book 2 fra Microsoft har mange av de samme egenskapene som dagens to kandidater, og hele 16 timer batteritid, men koster til gjengjeld nesten 15 000 kroner mer!

Som vi var inne på i ytelsestestene setter prosessoren i HPs Spectre x360 på bremsene under de heftigste slagene. Temperaturmålingen vår fra utsiden av maskinen viser også at Spectre blir varmere enn Dells XPS under hard last. Samtidig støyer den hakket mer og maskinen blir faktisk aldri helt stille. Viften suser i vei selv når maskinen står i ro, og dette blir raskt plagsomt.

Den største forskjellen på ytelse mellom de to maskinene er det lagringsdisken som står for, der HPs Spectre slår til med svært høye hastigheter både når det kommer til lesing og skriving av data.

Dells XPS er på sin side tregere under skriving av data, som når du installerer programmer og pakker ut filer. Vi drister oss likevel til å hevde at de færreste vil merke særlig til denne forskjellen, og begge maskiner starter opp både Windows og programmer lynraskt.

Balanserte maskiner

Takket være de nye systembrikkene fra Intel og AMD-samarbeidet er både HPs Spectre x360 og Dells XPS svært balanserte maskiner med både høy prosessorytelse og god spillytelse.

Slik skiller de seg svært positivt ut ved at de ikke bare fokuserer på å være rene arbeidsjern, men også underholdningsmaskiner som du kan spille nye og populære spill på.

Viktigere enn noen prosent høyere eller lavere ytelse, eller noen minutter kortere eller lenger batteridriftstid, er likevel hvordan maskinene er å bruke. Her stiller begge maskinene sterkt, men Dell taper poeng på et svært viktig område, nemlig interaksjon.

Stor forskjell på tastaturet

Dell har tradisjon for å levere tastatur med dypere taster og lang vandring, men denne generasjonen XPS har noen av de grunneste tastene vi har stiftet bekjentskap med. Ofte kan grunne taster også være raske og spretne, men ikke noe av dette er tilfellet her.

I stedet sitter vi igjen med et tastatur som bidrar til å bryte opp skriveøkter ved at du må ta pauser fra skrivingen fordi du blir sliten av den nær ikke-eksisterende tilbakemeldingen. I tillegg støyer tastene mer enn vi liker og mellomromtasten føles forskjellig fra de øvrige tastene.

HP har på sin side utstyrt Spectre x360 med sitt faste «premium»-tastatur. Her får du dype taster med lengre vandring og svært god demping som er med på å holde støynivået nede, men også her bråker mellomromtasten unødvendig mye.

Tastene er uansett lettere på baken og i det hele tatt langt mer egnet til lange skriveøkter.

Både HP og Dell har gått for såkalte «Precision Trackpads» , og vi har lite å utsette på disse. Begge er glasslaminert for jevn sporing og de byr på flere og mer presise sensorer enn de billigste bærbare.

Elegant eller tøff

Begge de to maskinene våre er virkelig godt satt sammen. Her finner du ingen slingring i skjermhengslene, foran panelet går en glassplate fra kant til kant og kabinettene er laget av solid aluminium. Dells XPS har også innslag av karbonfiber.

Spectre x360 står spesielt sterkt på design, kanskje fordi den skiller seg ut i fargevalget og finishen, der den tør å ta et skritt bort fra sølv eller svart med sin matte og mørkeutførelse krydret med varme kobberdetaljer som bindingsverk. Kobberdetaljene bidrar til å gi et inntrykk av eksklusivitet, mens den matte finishen nærmest eliminerer problemet med fingermerker. Selv overgangen mellom tastatur/pekeplate og den innvendige basen er elegant utført.

XPS kommer på sin side i sølv/sort utførelse. Du finner et minimalistisk og heldekkende aluminiumskall på utsiden, men dette er kastet til fordel for en mørk overflate av karbonfiber på innsiden. Karbonfiberen gir et tøffere utseende og føles mykere og mer behagelig enn aluminium for håndbakene dine.

Lysstyrke over oppløsning

Skjermen som imponerer mest tilhører nok Dell og deres XPS. Denne er omtrent 25 prosent mer lyssterk enn Spectre sin, og kombinert med de svært tynne rammene rundt panelet er det vanskelig å ikke foretrekke denne.

Spectre frir på sin side med et panel som har 4K-oppløsning heller enn XPS 15's Full HD-panel. Det kan være en fordel med høyere oppløsning om du har tenkt til å tegne på skjermen med den medfølgende pennen (som fungerer godt), men ellers har det lite å si.

Skjermene har god innsynsvinkel og er ganske likt kalibrert med naturlige farger. Vi hadde likevel ikke klaget om vi fikk servert hakket mer mettede toner.

Se hvordan skjermene er kalibrert her.

Fordi HP fortsatt har noen centimeter ramme over skjermen kan de plassere web-kameraet der vi er vant til å ha det. Dell har måttet gjemme sitt under skjermen, slik at det sikter rett opp i nesen din. Dette er ikke særlig flatterende under videokonferanser.

Konklusjon

Billigst med best ytelse

Dell XPS 15 9575 (MF76X)

Dells XPS 15 2-i-1 vinner duellen mot Spectre x360 fordi HP tar betalt for ytelse du aldri får. I motsetning til Spectre x360 kan Dells XPS 15 nemlig vise til bedre prosessor- og grafikkytelse fra sin i teorien svakere systembrikke, samtidig som maskinen støyer mindre. Utslagsgivende er det også at XPS 15 ikke lager en lyd under lett arbeid, mens det alltid suser fra Spectre x360. Slik støy er nemlig svært irriterende.

XPS 15 kommer «bare» med en Full HD-skjerm, men for normal bruk og spilling er dette ikke noe du vil legge merke til. Skjermen veier opp for oppløsningen ved at den oppleves skarp og klar, og er mer lyssterk enn HPs Spectre. Det gjør heller ikke noe at den ser mye mer moderne ut med syltynne rammer rundt hele panelet.

Maskinen gjør det meste riktig, så vi vil heller enn å gjenta alt det positive sammenfatte det du må tenke på som kan være problematisk med den.

Det mest kritiske er tastene er grunne og støyer en del, samt at mellomromtasten føles annerledes enn resten av tastene. Helt krise er det selvsagt ikke – da ville karakteren vært mye lavere – men det er utypisk Dell og trekker ned karakteren.

256 GB SSD-lagring, som maskinen kommer med som standard, kan også bli litt lite for mange. Dagens spill tar fort vekk opp 30-50 GB stykket, og etter at Windows og noen programmer er lagt inn sitter du gjerne igjen med plass til bare fem-seks spill. Det samme kan sies om mengden minne. 8 GB er stort sett nok i dag, men om et par år tror vi dette kan bli i minste laget. Særlig for deg som produserer innhold, men også for deg som spiller.

En XPS 15-konfigurasjon som matcher Spectre x360-modellen vi har testet, med raskere prosessor, dobbelt så mye minne og ditto lagring, koster halvannen tusenlapp mer enn HP skal ha, så her blir Spectre en farligere konkurrent.

Du velger Dells XPS 15 over HPs Spectre x360 dersom du prioriterer ytelse, god kjøling og lite støy, og kan akseptere et tastatur som ikke lever opp til det vi tidligere har sett fra Dell.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Dell XPS 15 9575 (MF76X) 8.5 Meget bra sitat Godt balansert underholdningsmaskin med svakt tastatur Fordeler + God spillytelse

+ God prosessorytelse

+ Lyssterk og flott skjerm

+ Presis pekeplate

+ Stilig og kompakt design

+ Flere tilkoblingsporter å velge blant

+ Ansikt- og fingerpålogging

+ 360-graders skjerm Ting å tenke på — «Nose»-cam

— Støyende og grunt tastatur

— Kun USB-C-porter

Best i bruk

HP Spectre x360 15-CH004no

HPs Spectre x360 kommer med god prosessorytelse, mulighet til å spille nye spill og ikke minst herlig interaksjon. Denne maskinen er uten tvil den beste å bruke av de to duellantene.

Men, HP hadde ikke trengt å utstyre maskinen med den dyrere og sterkere prosessoren, for den underdimensjonerte kjøleløsningen hindrer den likevel i å hente ut potensialet sitt og den fører til mer støy. Særlig plagsomt, og en faktor som nesten alene koster Spectre x360 seieren, er at viften «aldri» holder opp å suse. Det er til å bli litt smågal av når det er stille rundt deg, og vi forventer mer hensynsfull kjøling av en maskin i 2018. (Oppdatert: se starten av artikkelen for ny status på dette problemet!).

Spectre x360 er likevel spekket med ting å like. For eksempel er berøringsskjermen klar og høyoppløst, og kommer med en penn du kan ta notater eller tegne med. Dette er noe du absolutt burde prøve ettersom det er lagt opp til at du bruker Spectre x360 som et nettbrett ved å vi skjermen rundt.

Spectre x360 kommer også med et større utvalg porter enn XPS 15, som kun har USB-C-porter. Her slipper du altså å forholde deg til adaptere i flere år fremover for ting som minnekort og TV-skjermer eller eksterne harddisker.

Maskinen koster noen tusenlapper mer enn konfigurasjonen vi testet av Dells XPS 15 2-i-1, men til gjengjeld får du dobbelt så mye lagringsplass og minne. Disse komponentene er ikke noe du oppgraderer i ettertid, så om du ser for deg å ha flere enn fem-seks spill installert samtidig er dette i alle fall konfigurasjonen du bør velge. Dells tilsvarende konfigurasjon, med like mye minne og lagring, samt samme prosessor, er halvannen tusenlapp dyrere enn denne Spectre-modellen, så her får du faktisk grei verdi for pengene.

Av de to duellantene i denne testen er Spectre x360 det klare valget for deg som setter interaksjonen i forsetet og ikke bryr deg om at noe av prosessorytelsen du betaler for forblir uutnyttet. Men, med på kjøpet kommer en vifte som alltid maler i bakgrunnen. Enten jevnt lavt, eller i konstant av/på-giring som stjeler enda mer oppmerksomhet.

7.5 Bra fjerne Sammenlign HP Spectre x360 15-CH004no 7.5 Bra sitat Best i bruk, men kjøleløsningen er svak og holder aldri fred Fordeler + Tegnepenn følger med

+ Ansikt- og fingerpålogging

+ 360-graders skjerm

+ Presis og jevn pekeplate

+ Svært godt tastatur

+ God og klar skjerm

+ Solid byggekvalitet

+ Elegant design Ting å tenke på — Underdimensjonert kjøleløsning

— Viften holder aldri fred (men kan justeres fra BIOS)

— Du får ikke prosessorytelsen du betaler for

Eier du noen av produktene i samletesten? Hjelp andre ved å skrive en anmeldelse Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse Dell XPS 15 9575 (MF76X) Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse HP Spectre x360 15-CH004no Forrige Neste

Oppdatert 27. juni 2023