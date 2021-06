Den beste høytrykksspyleren for krevende brukere

Skal du vaske bil, hus eller båt, vil en høytrykksspyler raskt bli din beste venn. Når skitten skal angripes med vann, vil en slik maskin bidra med nok trykk til at møkka må gi tapt. Men det finnes utallige modeller på markedet. Og prisene varierer mye.

Tidligere i år testet vi spylere som kostet under 2000 kroner , enkle og lette maskiner som fungerer utmerket om du ikke skal ta fatt på de aller tyngste oppgavene.

Men legger du på litt, til rundt 3500 kroner, får du maskiner bedre egnet for tyngre jobber og hyppigere og mer langvarig bruk. En klasse vi sist testet tilbake i 2018 .

Vi har nå tatt en ny runde, og testet syv maskiner i denne klassen. Dette er høytrykksspylere som gir godt med trykk, og som på papiret skal klare å levere rundt 500 liter vann i timen.

Dette er maskinene som er med:

Til rundt 3500 kroner begynner du å få pondus nok til å ta unna de aller fleste oppgavene du trenger en høytrykksspyler til. Mens maskinene vi testet til under 2000 kroner er ment for lette oppgaver, vil disse være kraftige nok til å for eksempel ta unna den utvendige husvasken.

De er også godt egnet til vasking av biler. Siden du får mer vann ut av maskinen, vil du bli raskere og mer effektivt ferdig med å gjøre bilen ren.

De klarer til dels også de tyngste oppgavene - som å spyle av under båten din etter at sesongen er over. Her trenger du rikelig med krefter, og det vil ta noe mer tid med disse spylerne enn om du velger å gå enda lenger opp i pris.

AVA P60 Evolution

AVA P60 Smart

Biltema HPW 160 DB

Husqvarna PW 360

Kärcher K5 Premium Full Control

Nilfisk E150.2

Stihl RE 130 Plus

Pass på dette når du kjøper høytrykksspyler

Hvis du ikke passer på kan en høytrykksspyler fort gjøre at terrassen din ser ut som en krigssone – spesielt om du kjøper en dyr spyler som kombinerer høyt trykk med mye vann. Om du i tillegg velger feil dyse, vil du fort kunne ende opp med stygge rifter og sår i treverket ditt.

Selv på harde overflater som asfalt og betong skal man være forsiktig med å sette dysen for nære, spesielt om man bruker en rotordyse. Denne er meget kraftig, og skal i alle fall ikke brukes på bilen din.

Har du planer om gjøre unna vasken på en søndag, eller har en nabo som ikke er spesielt glad i støy, skal du dessuten tenke deg litt om med en høytrykksspyler. De bråker ikke på langt nær like mye som for eksempel en plenklipper, men er likevel høylytte nok til at de kan være til irritasjon.

Husk å sjekke hvor mye strøm spyleren du vurderer å kjøpe trekker. Ofte kan du bruke en kurs på 10 ampere, men for å være på den sikre siden burde du ha en kurs på 16 ampere. I denne testen klarer de fleste maskinene seg med en 10-amperes kurs.

Slik tester vi: Det første er hva som kreves for å komme i gang. Med det legger vi vekt på hvor mye montering som trengs. Som regel kommer du langt med en kniv og en skrutrekker for hånd. Når spyleren er montert tar vi en kikk på byggekvaliteten og ulike praktiske løsninger på maskinen. Hvor enkelt er det å oppbevare strømkabelen, hvordan slangen oppbevares, og ikke minst kvaliteten på denne. I tillegg vurderer vi hvor man kan gjøre av tilleggsutstyr som dyser og såpedispenser. Vi ser også på rekkevidden til maskinene, altså hvor lang slange og kabel som følger med i esken. Det er alltid en fordel å kunne nå så langt som mulig. I alle fall nok til at du enkelt kan vaske rundt hele bilen uten å måtte flytte spyleren. Eventuelt ha nok slange til å nå helt opp til toppen av husveggen uten å måtte løfte spyleren etter deg. Vi sjekker også hvor mye maskinene støyer. Her har vi målt med en støyapp på mobiltelefonen, hvor denne er plassert én meter unna maskinen, mens vi kjører maskinen med vanlig flatdyse. Samtidig har vi lagt litt vekt på hvilken type støy maskinen gir. Noen er nemlig litt mer høyfrekvente og intense enn andre, som ikke nødvendigvis gir et høyere desibeltall, men som i praksis oppleves mer plagsomme og bråkete. Som det ligger i navnet så bruker disse maskinene trykk for å «trykke» vannet ut gjennom en trang dyse. Like viktig som trykket er mengden vann disse maskinene gir. For det er kombinasjonen av mye trykk og nok vann som gir deg en god spyler. Vi sjekker vannmengden uten dyse, ved å samle opp alt vannet maskinen gir i en 10-litersbøtte på 30 sekunder, før vi veier innholdet og ganger opp resultatet slik at det tilsvarer antallet liter per time. Kombinasjonen av trykk og mengden vann gir utslag på vaskeresultatet. Maskinene som er med i denne testen er laget for litt enklere oppgaver, så vi har testet disse ved å blant annet vaske bil. Da ser vi også på såpeløsningen som følger spyleren.

Product AVA Evolution P60 Medium AVA P60 Smart Husqvarna PW 360 Nilfisk E 150.2-10 H X-TRA Biltema HPW 160 STIHL RE 130 Plus Kärcher K5 Power Control 3799 NOK 3295 NOK 3999 NOK 3590 NOK 3190 NOK 3672 NOK Liter i timen 456 432 475 475 462 372 429 Oppgitt liter i timen inntil 500 500 500 500 520 500 500 Oppgitt trykk i bar (maks) 145 150 160 150 160 135 145 Støy (dB) 79 79 81 81 84 81 80 Slangelengde (m) 8 8 10 10 8 9 10 Kabellengde (m) 5 5 5 5 Vekt (kg) 22,1 11,1 20,8 19,8 23.5 21,2 13,1 Modulær lanse Ja, pistolgrep, forlenger++ Ja, pistolgrep, forlenger++ Nei, må ha dyseforsats Nei, må ha dyseforsats Nei, må ha dyseforsats Nei, må ha dyseforsats Nei, må ha dyseforsats Kabeltrommel Ja, med sving Ja, med sving Ja, fast Ja, fast Ja, fast Ja, fast Ja, tverstilt på baksiden Slangetype Stålarmert Stålarmert Stålarmert Stålarmert Stålarmert Stålarmert Pumpetype 4 sylindre, metall Metall Metall Metall Metall Metall Plast Garantivarighet (hvis mer enn rekl.) 20 år 10 år - - - - - Effekt /sikring (watt / ampere) 2100 / 10 2200 / 10 2300 / 10 2100 / 10 2500 / 16 2300 / 10 2100 / 10

Best i test: AVA P60 Evolution

Ava P60 Evolution stikker av med seieren i denne testen. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Dette er en av Ava sine helt nye modeller, og her har selskapet laget en av de aller mest komplette maskinene vi har testet noen gang.

En av få ulemper med maskinen er at den er ruvende og stor, samtidig som den veier en del. Men unntatt av det og manglende mulighet til å justere trykket er det lite å trekke for her. Enkelte ganger hadde det vært hendig å kunne temmet trykket litt.

Ellers er dette en gjennomført maskin hvor det er flust med smarte løsninger, enten det er for å legge fra deg lansen eller å samle sammen slange eller strømkabel. Begge sistnevnte kan enkelt tromles inn i hver sin trommel. Løsningen for strømkabelen er laget slik at du alltid må tromle inn hele kabelen, og tilsvarende trekke ut all kabelen når du skal bruke den. Slik at du unngår at det blir noe form for varmegang i kabelen.

Et praktisk brett til å ha tilbehør på trekker opp, og det samme gjør flere andre praktiske løsninger, så som trommel med sving og en stang som gjør det lett å bære med seg spyleren som en koffert. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ava fortsetter å bruke de hendige løsningene som at du kan velge å bruke lanse, eller feste dysene rett i pistolgrepet. Det gjør at du har en god frihet til å variere alt ettersom hva du gjør. Skal du vaske bil er det for eksempel hendig å kun ha pistolgrepet når du skal vaske i hjulbuer og så videre.

Denne modellen har dessuten en større trommel, og du kan enkelt hekte på flere meter med slange om du skulle ønske det. Så du kan i teorien hekte på flere titalls meter og dermed ha mulighet til å la maskinen stå på fast plass og kun trenge å trekke frem slangen når det skal vaskes.

Samtidig er det mange små detaljer som er nyttige. Som det nye «serveringsfatet» på maskinen hvor du enkelt kan feste dysene, legge fra deg lansen eller henge fra deg såpekanonen. Og den har store hjul som ruller lett, i tillegg til et håndtak som lar deg bære maskinen horisontalt. Dyser, såpekanon og lanse er godt festet til maskinen når den bæres.

Motoren er også blant de beste i testen. Den bråker lite, og er blant de beste i testen hva gjelder kapasitet på antall liter levert i timen. Så lenge trykket er godt er antall liter det mest vesentlige, og her får du altså godt med begge deler.

Alt i alt er dette maskinen som har flest positive og smarte løsninger. Flere av de andre maskinene i denne testen er også gode til å levere nok trykk og vann. Men de er ikke i nærheten av å ha den samme fleksibiliteten og smarte løsningene som Ava får til med P60 Evolution.

P60 Evolution innfrir med gode praktiske løsninger og topp ytelse i klassen. Fordeler Praktisk modulært lansesystem

Kabeltrommel som følger deg

Praktisk løftestang

Brett for enkel tilgang på deler

Store, gode hjul

God skumlegger følger med

Stor trommel med plass til 20 meter slange

Mest stillegående i testen Ting å tenke på Stor og tung

Kun 8 meter slange med i esken

Anbefalt: AVA P60 Smart

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

AVA har flere modeller som passer inn i denne prisklassen. Fra før har de P60 Master, som vant forrige samletest vi gjorde, og de har denne nye modellen, P60 Smart.

Dette er også en gjennomført modell, som passer bedre til deg som ønsker en mer kompakt maskin som er lettere å bære med seg, men som fortsatt klarer å levere greit med trykk og vann. Dette er nemlig testens letteste maskin.

Her må du regne med litt enkel montering før du er i gang, men alt du trenger ligger i esken. Noe av det første som slår oss med denne maskinen er at den har såkalt softstart, litt som støvsugeren din, at den ikke slår inn med full kraft i det du starter. I stedet bygger den opp trykket over litt tid, og det gjør den enklere og mer behagelig å bruke.

Igjen får du mye av den samme fleksibiliteten som med Evolution-modellen med tanke på å kunne forlenge lanse eller bare bruke dyser rett fra pistolgrepet. Du får en litt enklere trommel, men som fortsatt er kurant å sveive inn slangen i.

Strømkabelen derimot har ingen trommel å bo i. Den ender derfor opp med å bare vikles sammen på selve maskinen der du finner det for godt. En knagg å henge den på eller tilsvarende løsning hadde vært bedre.

Det følger med den samme skumkanonen som på Evolution-modellen, noe som er en klar fordel om du liker å vaske bil. Da får såpen bedre tid til å løse opp smusset, siden skum blir hengende lenger på lakken.

Alt i alt er dette en maskin som gjør sine saker godt, og med den gjør seg fortjent til et Anbefalt-stempel.

Lett og kompakt Fordeler Dempet "rolig" oppstart

Kabeltrommel som følger deg

God skumlegger følger med

Testens letteste maskin

Enkel å rulle med seg

Mest stillegående i testen

Praktisk modulært lansesystem Ting å tenke på Færre praktiske stativløsninger enn i Evolution

Kun 8 meter slange med i esken

Savner en enkel måte å samle strømkabelen på

Ikke best på vannmengde

Anbefalt: Nilfisk E150.2

Knall ytelse og gode praktiske egenskaper til en forholdsvis rimelig penge gjør Nilfisken til et godt valg for budsjettorienterte. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Denne Nilfisk-modellen stikker også av med et Anbefalt-stempel. Denne gjør en identisk jobb som Husqvarna, men prisen taler i Nilfisk sin favør denne gang.

Oppskriften for denne modellen er den samme som da vi testet den i 2018, og det betyr igjen at du får en vellaget maskin som gjør sine saker godt på det aller meste. Den leverer godt med vann, og bråker dessuten ikke spesielt mye.

Det som skiller denne modellen fra AVA sin testvinner, er at den ikke på langt nær har like god fleksibilitet når det kommer til lanse og generell bruk. Å skifte ut dysene er også her en enkel affære, hvor du bare trykker inn en knapp, men det finnes ingen enkel måte å justere lengden på lansen, og ei heller mulighet til å bruke dysene rett i pistolgrepet.

Nilfisken i testen er enkelt bestykket, men slik er også de fleste av maskinene - et enkelt feste til å surre kabelen opp på, og en holder til å sette den dysen som ikke er i bruk på den ene siden, og oppbevaring for pistol og lanse på andre siden. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det er også verdt å merke seg at du heller ikke får med en såpekanon. I stedet får du med en såpepålegger, som for all del gjør det enkelt å legge på såpe om du skal vaske bilen din, men det renner nesten like raskt av som du fører det på. Så det blir ikke samme vaske-effekten ut av det, som når du legger på skum som blir hengende og får virke en stund.

Men Nilfisk viser likevel at de kan sine saker godt, og vi har ingen problemer med å anbefale deg denne maskinen.

Robust og gjennomført maskin Fordeler Solid konstruksjon

God kabeltrommel

God rekkevidde på slangen (10 meter)

Grei løsning for å samle opp strømkabelen

Gir bra med vann og trykk

Står stabilt Ting å tenke på Litt traurig lanseløsning sammenlignet med AVA

Bråker noe mer enn de beste

Mye for pengene: Stihl RE130

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Stihl er marginalt svakere enn Nilfisk og Husqvarna på å levere vann, men har til gjengjeld noen hundrelapper lavere prislapp.

En av tingene vi liker med denne modellen, som også skiller den fra Nilfisk og Husqvarna, er en dør på siden av maskinen hvor du kan kveile opp strømkabelen etter bruk. Da slipper du at kabelen henger på siden av maskinen uten beskyttelse.

Utover dette så er lansesystemet mye det samme, annet enn valg av farger. Maskinen presterer ikke fullt så godt når det kommer til å levere vann som verken Nilfisk eller Husqvarna, noe som trekker litt ned. Men prisen veier altså opp i positiv retning. Det kan være verdt å merke seg at slangen på denne modellen er én meter kortere enn på Nilfisk og Husqvarna.

Stihl har laget et lite kabelskap ut av de ellers ordinære kabelkrokene. Det minker sjansen ytterligere for at kabelen kveiler seg ut i garasjen. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Igjen følger det med en såpepålegger. Ikke overraskende lik den som Nilfisk bruker. Vi testet også en egen skumkanon fra Stihl utenom, og den var rett og slett meget god. Så vasker du mye bil, vil denne absolutt være å anbefale.

Alt i alt Stihl leverer en god maskin til en hyggelig pris.

Fordeler Praktisk skap for å rydde strømkabelen

Slid konstruksjon

Gir godt med vann og trykk

Står stabilt

Testens billigste Ting å tenke på Litt traurig lanseløsning sammenlignet med AVA

Bråker noe mer enn de beste

Gir litt mindre vann enn sine "brødre" i Nilfisk og Husqvarna

Husqvarna PW360

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det er lite vondt å si om Husqvarna sin modell, som ikke allerede er nevnt for de to modellene fra Nilfisk og Stihl. Også denne modellen leverer mye vann, og gjør sine saker slik du forventer en maskin til nesten 4000 kroner bør gjøre.

For dette er testens dyreste maskin, og når du ikke får noe mer for de ekstra hundrelappene enn det Nilfisk kan skilte med, blir det vanskelig å anbefale denne maskinen.

Igjen så får du samme lansesystem som hos Nilfisk og Stihl, altså en god løsning, men ikke på langt nær så fleksibel som det Ava sine maskiner gir deg.

Utover det så er maskinen robust satt sammen, og står stødig så lenge du ikke drar for hardt i slangen når du skal ha den ut. Dessuten følger det med 10 meter med slange til denne maskinen, noe som kommer godt med når du for eksempel vasker bil.

Alt i alt er dette en god maskin, like god som Nilfisk sin maskin, men den rangeres altså under på grunn av prisen.

Like god som Nilfisk sin maskin – men dyrere Fordeler Slid konstruksjon

God kabeltrommel

God rekkevidde på slangen (10 meter)

Grei løsning for å samle opp strømkabelen

Gir bra med vann og trykk

Står stabilt Ting å tenke på Litt traurig lanseløsning sammenlignet med AVA

Testens dyreste maskin

Bråker noe mer enn de beste

Kärcher K5 Premium Power Control

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Denne maskinen fra Kärcher er kompakt og lett. Og veier likevel et par kilo mer enn Ava sin P60 Smart-modell.

En hendig funksjon på denne maskinen er en smart løsning i pistolgrepet. Her får du en skala som viser hva slags trykk og bruk de ulike dysene gir deg, så du raskt kan sjekke om du har valgt riktig oppsett til jobben du skal utføre.

En praktisk indikator på dysen viser hva slags trykk du jobber med på en lettfattelig måte. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Du får 10 meter med slange som samles i en trommel på tvers på baksiden av maskinen. Det gjør at du må trekke slangen ut sideveis, og siden den er såpass lett av seg, så velter den enklere enn når vi trekker ut slangen av de andre maskinene.

Strømkabelen har god rekkevidde, men maskinen har ikke en spesielt god måte å samle kabelen på. Det er et nett på baksiden hvor du kan kveile sammen kabelen og legge den ned i. Men det finnes bedre løsninger enn dette.

Slangen står oppført som forsterket, men den ser ikke stålarmert ut, slik de andre slangene er. Likevel tåler den mye juling, noe den ikke gjorde da vi testet samme maskin i 2018. Så her har det skjedd en forbedring til det bedre.

Maskinen leverer greit med vann, og bråker dessuten ikke mye. Den har en behagelig dur når den brukes.

Slangetrommel er kjekt å ha, men på Kärcheren er den montert sidelengs. Dermed må hele maskinen stå sidelengs om du skal kunne trekke kabel fra den etter behov. Maskinen har forøvrig lett for å velte. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Fordeler Smart styrkekontroll på lanse

Kompakt og lett

God rekkevidde på slangen Ting å tenke på Svak kabelorganisering

Pumpe i plast

Ikke allverdens vannmengder

Står ikke like stødig som de beste

Biltema HPW 160 DB

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Biltema leverer den billigste maskinen i denne testen, og det er en helt grei maskin du får for rett under 2300 kroner.

Men den faller litt igjennom sammenlignet med de resterende modellene som er med i denne testen. Om vi starter med selve maskinen, så er denne tyngst av de som er med i testen. Og tyngden kommer ikke maskinen til gode når du skal trekke ut slangen. For maskinen står ikke spesielt stabilt.

Det som dog er en god løsning er hvordan maskinen oppbevarer slangen og strømkabelen. Disse passes på av hver sin trommel, som er en god løsning helt på høyde med testvinneren.

Og denne maskinen leverer godt med vann og trykk. Helt topp til prisen. Men maskinen bråker mest av alle i testen, og det er et bråk av den typen som du kanskje har irritert deg over selv når naboen vasker bilen. Den marg-og-bein-gjennomtrengende harde støyen av en gammeldags høytrykksspylerpumpe.

Maskinen har to såpedispensere, og du kan velge mellom de to ved å vri på en enkel bryter på siden. For å få såpen ut av dysen så må du trekke tuten på lansen ut, og da kan du velge hvor bredt du vil at såpen skal legge seg på. Men det kommer beskjedent med såpe. Også en del mindre enn påleggerne til Nilfisk, Stihl og Husqvarna.

Så er det selve dysen. Du har to å velge mellom, enten en vario-type eller en tradisjonell

Biltema-spyleren har alt-i-ett-dyse som både kan gi vaskestråle og ekstra konsentrert stråle i samme dings. Ulempen er at det er litt uforutsigbart hvor det ene avløser det andre - plutselig står du med en «spikerstråle» rettet mot bilen uten å være forberedt på det. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no