Den beste blenderen til en overkommelig penge

David Johansen Auby, Tek.no

David Johansen Auby 18 Juli 2021 13:00

En blender gir deg smakfulle og næringsrike måltider i flytende form. Istedenfor å måtte knaske i seg frukt og grønnsaker til den store gullmedaljen, kan man overlate tyggejobben til maskinen. Det vanligste er å mikse ingrediensene sammen til en frisk og velsmakende kald suppe - bedre kjent som den mye omtalte «smoothien». Eller man kan knuse is til en deilig sommerdrink.

Alternativt kan du selvfølgelig gå motsatt vei, og heller lage en skikkelig kaloribombe i form av en milkshake eller to. Det er helt opp til deg, vi dømmer ingen.

Det er store prisforskjeller på blendere. Vi har i denne omgang testet modeller til under 1500 kroner. For trenger man egentlig en blender til flerfoldige tusen kroner for å lage smoothie eller knuse is? Det er det vi skal finne ut av i denne testen.

I denne omgang har vi ikke testet såkalte «bullet-blendere». Men det er ikke utenkelig at vi kommer tilbake til denne kategorien ved en senere anledning.

Slik testet vi

Mange bruker blenderen sin først og fremst for å lage smoothie. Derfor var det naturlig at nettopp det ble testens hovedkriterium. En god blender skal på effektiv måte kunne lage en glatt smoothie - altså en smoothie som er jevn og fin, uten hverken små eller store biter. I tillegg er det mange som synes det er nyttig at blenderen kan finknuse isbiter til bruk i for eksempel drinker. Derfor har også mange blendere, inkludert flere i denne testen, både eget smoothie-program samt eget isknuser-program.

Smoothiene som vi laget til denne testen besto blant annet av frosne bær og frossen banan i biter. Ikke bare ga det en real utfordring for blenderne, det er også en god fremgangsmåte hvis man ønsker kald drikke uten å måtte legge til isbiter, noe som har en tendens til å vanne ut smaken. I tillegg til dette brukte vi spinat, mandarin og rå hempfrø (nøtteaktig smak). Ikke bare er det næringsrikt og velsmakende, men spesielt frøene og mandarinen viste seg å være en god utfordring for blenderne.

Litt grønt har aldri skadet. David Johansen Auby, Tek.no

Vi brukte en toppmodell fra Blendtec som referanse. Den klarer fint å bryte ned hempfrø, spinat og andre vanskelige ingredienser, og gir smoothier fullstendig fri for sjenerende biter.

Det er relativt lik kapasitet på blenderne, så vi gikk for samme mengdeforhold på alle sammen. Blendernes ulike smoothie-programmer (ikke alle hadde slikt program) varierte i lengde og intensitet, så vi har ikke vært rigide på å kun kjøre ingrediensene én gang på smoothie-program, men samtidig har vi ikke kjørt maskinene lenger enn i maksimalt to minutter.

En blender burde uansett ikke gå for lenge før motoren må kjøle seg ned. Dette var med andre ord ingen vitenskapelig test, men ga likevel en god indikasjon på blenderens effektivitet. Noe av drikken silte vi dessuten gjennom et en finmasket sil for å sjekke konsistens.

Nedenfor kan man se forskjellen på testvinner (til venstre) og en mindre god modell.

For å teste blendernes evne til å knuse is brukte vi lik mengde is - det magiske tallet var ifølge flere manualer maksimalt 8 isbiter av gangen. Noen av maskinene hadde eget program for dette, andre ikke. Det går fint mulig an å knuse is uten denne type program, men det krever større egeninnsats.

En viktig ting som vi dessverre ikke fikk testet er slitasje på deler og motor. Her gjelder det å undersøke når man kjøper varen hvor enkelt det er å skaffe seg reservedeler (da spesielt knivenhet) og hvor lang garanti man har på motordelen. Noen av modellene i denne testen hadde utvidet garanti på nettopp motordelen.

Hva gjelder vår sammenligningsmodell fra Blendtec kommer denne med åtte års garanti på motordel og beholder. Dette er en vesentlig dyrere modell, så her gjør vi ingen direkte sammenligning, men poenget er at garanti og reklamasjonsrett er noe å vurdere når man kjøper seg en blender.

Dette var blenderne vi testet i denne omgang:

Electrolux Create 3 Cuisine blender 800W OBH Nordica Perfect Mix Point NutriHealth Bosch VitaPower MMB6141B Wilfa Xplode Vital Wilfa Xplode Vitamin 649 NOK 699 NOK 999 NOK 999 NOK 978 NOK 899 NOK 749 NOK Pris ved testing 649 kr 699 kr 999 kr 999 kr 799 kr 1379 kr 749 kr Motorkraft 500 W 800 W 1200 W 1000 W 1200 W 1800 W 1200 W Kapasitet 1,5 liter 1,5 liter 1,5 liter 1,5 liter 1,5 liter 1,8 liter 1,8 liter Hastighetskontroll To innstillinger To innstillinger Gradvis Gradvis To innstillinger Gradvis Gradvis Pulse-funksjon Ja Ja Ja Ja Ja Nei Nei Høyde (inkludert lokk) 39,5 cm 39,5 cm 41 cm 42 cm 41 cm 42,5 cm 42,5 cm Lydvolum 75 db 72 db 74 db 75 db 75 db 74 db 76 db Materiale Glass Glass Glass Glass Plastikk Glass (borosilicate) Glass Maks temperatur 80 grader 80 grader 80 grader 80 grader 70 grader 90 grader 80 grader Antall beholdere 1 1 1 1 1 1 1 Ekstrautstyr Nei Nei Spatel Nei Nei Nei Nei

Noen tips til bruk av blender

For å få en kald smoothie, frys ned og bruk frossen frukt (bananer, blåbær) istedenfor isbiter som vil vanne ut smaken.

Hvis maskinen ikke har eget isknuser-program kan man allikevel lage knust til. Et tips er å bruke blenderens pulse-funksjon.

Skyll beholderen med en gang for å gjøre oppvasken enklere og for at det ikke skal sette seg et skittent lag på undersiden av bladene.

Kjør alt to ganger med en liten pause imellom. At smoothien blir klumpete kan ha med at du kjører den for kort tid. Pass samtidig på at motoren ikke overopphetes.

Noe mange ikke vet er at den lille gjennomsiktige «plastbeholderen» på lokket ofte er utformet som en målekopp.

Kniver kan bli sløve av å bli vasket i oppvaskmaskin. Derfor, når dette er mulig, ta av knivenheten før du eventuelt vasker glassbeholderen i oppvaskmaskinen. Dette er mulig på de fleste, men ikke alle, modeller.

Skal du knuse is, ikke ta for mye av gangen. Og sørg for at isbitene er separert.

Ulike blendere oppgir ulik temperatur på det som kan mikses. Skal du mikse suppe, for eksempel, så sørg for å kjøle ned ingrediensene noe. Vær generelt forsiktig når du blander varme ingredienser, uavhengig av oppgitt makstemperatur.

De fleste blendere kommer med mikro-målebeger. David Johansen Auby, Tek.no

Testvinner - bedre enn bare god

Alle blenderne i denne testen laget brukbare smoothier. Vi var også imponert over at samtlige billige modeller klarte å finknuse is - selv om det var en del forskjeller i hvor effektivt de klarte nettopp det.

Testvinneren i denne testen og modellen som vi har utpekt som «Godt kjøp» skilte seg imidlertid litt ut når det gjaldt kvaliteten på smoothiene. Her var så å si alle ingredienser brutt fullstendig ned, noe som ga drikker av høy kvalitet - helt på høyde med det vi laget i den langt dyrere sammenligningsmodellen fra Blendtec.

Testvinner var jevnt over en knallbra modell, og kommer dessuten med beholder i såkalt borsilikat-glass, som skal tåle høye temperaturer.

Flere blendere i denne testen kom med ferdige programmer. David Johansen Auby, Tek.no

En annen egenskap som skilte de ulike modellene var de ulike ferdigprogrammene. Man kan fint lage smoothie eller knuse is uten disse, men det krever dog litt mer egeninnsats og kanskje litt prøving og feiling - spesielt når det gjelder isknusingen.

Noen av modellene hadde også eget vaskeprogram. Dette har vi lagt mindre vekt på i testen. For det første ser vi ikke helt poenget med dette siden det uansett er bedre å bare skylle beholderen rett etter bruk. For det andre kan man fint vaske beholderen ved å simpelthen kjøre den på lav-medium hastighet skulle man ønske det.

På de fleste modellene var det dessuten mulig å ta ut knivenheten, skulle man ønske å fjerne belegg fra undersiden.

(NB: Klikk på «Mer» for å se alle cellene i tabellen under).

Product Electrolux Create 3 Cuisine blender 800W OBH Nordica Perfect Mix Point NutriHealth Bosch VitaPower (plastikk) MMB6141B Wilfa Xplode Vital Wilfa Xplode Vitamin Kvalitet på smoothie God kvalitet, men noe fiber God kvalitet, men noe fiber God kvalitet, men noe fiber God kvalitet, men noe fiber God kvalitet, men noe fiber Svært god kvalitet, nesten uten fiber Svært god kvalitet, nesten uten fiber Isknusing Mulig, men må bruke pulse-funksjon Mulig, men må bruke pulse-funksjon Har program for dette, men det er lite effektivt Har program som fungerer utmerket Mulig, men må bruke pulse-funksjon Har program som fungerer utmerket Har program som fungerer utmerket Smoothie-program Nei Nei Ja Ja Nei Ja Ja Isknuser-program Nei Nei Ja Ja Nei Ja Ja Vaske-program Nei Nei Ja Nei Nei Ja Ja Varme ingredienser Glassbeholder, skal tåle 80 grader Glassbeholder, skal tåle 80 grader Glassbeholder, skal tåle 80 grader Glassbeholder, skal tåle 80 grader Beholder i plastikk (tritan), skal tåle 70 grader Beholder i borosilikat-glass, skal tåle 90 grader Glassbeholder, skal tåle 80 grader Avtakbar knivenhet Nei Ja Ja Ja Nei Ja Ja Sikkerhetsmekanisme i lokket Nei Ja Nei Nei Nei Nei Nei Sugekopper på motorenhet Ja Nei Ja Ja Ja Ja Ja

Best i test: Wilfa Xplode Vital

Wilfa Xplode Vital var best til det meste. David Johansen Auby, Tek.no

Med det kraftfulle navnet Xplode Vital seiler denne blenderen fra Wilfa inn som testens store vinner. Det har til tider vært utfordrende å skille de ulike blenderne fra hverandre i denne testen, siden de fleste fint klarer å lage en brukanes smoothie - også med frosne ingredienser. Mange klarer også fint å knuse is til en kald drink på en varm sommerkveld. Hva mer kan man forvente av en rimelig blender? Wilfa Xplode Vital har imidlertid et par ess opp i ermet som gjør at den skiller seg litt ut.

For det første er beholderen laget av såkalt borsilikat-glass. Dette er en type glass du garantert har vært borti selv om du ikke kjenner igjen navnet. Glasset brukes blant annet i målebeger av glass, og er laget på en måte som gjør at det ikke utvider seg i like stor grad som vanlig glass. Det gjør at det tåler høyere temperaturer (i manualen står 90 grader som maks temperatur, selv om vi må minne om at det er lov å bruke sunn fornuft når man blender varme ingredienser). Det andre fortrinnet er at Xplode Vital har fem års garantitid på motordelen, noe som gjør at du slipper den kjipe diskusjonen hos forhandler om den skulle ryke etter noen år.

Og nei, vi har ikke glemt det viktigste: denne modellen lager den glatteste smoothien av samtlige blendere i testen. Her var det riktignok små forskjeller, men på denne modellen var det så å si ingen små fiber igjen å spore i silen som vi brukte for å undersøke konsistens. Også isknusingen fikset modellen med glans.

Det er i det hele tatt lite å utsette på denne modellen fra Wilfa. Den har eget smoothieprogram, isknusingsprogram og pulse-funksjon, samt gradvis hastighetskontroll. Også små detaljer (som at lokket sitter skikkelig godt på, men er svært enkelt å løsne fordi det har en liten hank) er på plass.

Det eneste vi kan komme på som trekker litt ned er at det ikke finnes noen sikkerhetsmekanisme som hindrer deg i å slå på blenderen mens lokket er av. Kombinert med blending av svært varme ingredienser kan det vise seg å være en farlig kombinasjon. Samtidig burde dette være greit å unngå for de aller aller fleste.

Modellen har heller ikke såkalt pulse-funksjon. I våre tester har vi ikke hatt så stor nytte av nettopp det, men noen bruker pulse-funksjon for bedre kontroll ved tilbereding av for eksempel sauser der man ønsker å ha en viss mengde biter i sausen. Et tips her vil være å starte og stoppe isknusingsprogrammet ved ønsket konsistens, siden dette programmet i praksis bare er en rekke pulseringer etter hverandre.

Oppsummert er denne blenderen fra Wilfa et meget godt kjøp for deg som trenger en blender til å lage smoothie eller knuse is. Skulle vi ønsket oss en ekstra beholder som vi kunne laget nøttesmør eller hummus med? Selvfølgelig. Skulle vi ønsket oss mer ekstrautstyr? Ja. Men da må man også over i en høyere prisklasse.

9 Imponerende Wilfa Xplode Vital BBLSP-1800 annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Sjekk prisen En svært god blender som leverer på de fleste punkter. Fordeler Svært god kvalitet på smoothie

Veldig god til å knuse is

Flere programmer

Smart lokk

5-års garanti på motordel

Tåler godt varme ingredienser

Gradvis hastighetsjustering Ting å tenke på Ikke sikkerhetsmekanisme i lokket

Ikke ekstrautstyr

Ikke pulse-funksjon

Wilfa Xplode Vitamin

David Johansen Auby, Tek.no

Wilfa Xplode Vitamin er den andre av to Wilfa-blendere i denne testen. Navnet Vital (testvinner) er byttet ut med Vitamin. Hovedforskjellen her er at beholderen som følger med denne ikke er laget av borsilikat-glass, men av vanlig glass. Dermed må man være noe mer forsiktig ved miksing av veldig varme ingredienser.

Ellers minner dette på mange måter om Vital både i utseende og funksjonalitet. Her har vi de samme programmene (isknusing, smoothie og vask), men altså ikke pulse-funksjon her heller. Også kvaliteten på smoothien er den samme. Selv om motorkraften her er vesentlig lavere, med 1200 watt istedenfor 1800, merker vi ingen forskjell på konsistensen. Is knuser den også lekende lett. Det er også verdt å merke seg at denne modellen, i likhet med Vital, kommer med fem års motorgaranti.

Denne modellen fra Wilfa er med andre ord et godt og rimeligere alternativ til testvinner, spesielt hvis man ikke har planer om å mikse særlig varme ingredienser.

8 Meget bra Wilfa Xplode Vitamin BL1B-P1200 annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Sjekk prisen En svært god blender med beholder i vanlig glass. Egner seg best til smoothie. Fordeler Svært god kvalitet på smoothie

God til å knuse is

Flere programmer

Gradvis hastighetsjustering

5-års garanti på motordel Ting å tenke på Ikke pulse-funksjon

Ikke sikkerhetsmekanisme i lokket

Point NutriHealth

David Johansen Auby, Tek.no

Det første vi legger merke til på denne blendermodellen fra Point er det litt uvanlige designet på beholderen. Her er åpningen på undersiden plassert litt til siden, noe som betyr at knivenheten ikke kutter ingrediensene fra sentrum av beholderen. Dette pirrer vår nysgjerrighet: har dette faktisk noe å si, eller er det bare en gimmick?

Vår test av isknusing kan tyde på det spesielle designet faktisk har noe for seg. Blenderen er i alle fall veldig effektiv, og modellens isknuser-program fungerer utmerket. Om det er på grunn av designet eller fordi selve programmet fungerer godt, er ikke så lett å si. Det kan også ha noe med selve utformingen på bladene å gjøre. Her har nemlig knivenheten hele seks blader, noe som er mer enn på de fleste andre modeller. Uansett, alle isbitene blir omhyggelig knust på rekordtid. Sammenlignet med for eksempel Bosch VitaPower, som på papiret har en sterkere motor, går det vesentlig raskere her.

Også når vi lager smoothie går det kjapt unna. Resultat er godt, men ikke eksepsjonelt. Vi liker også at modellen har gradvis hastighetsinnstilling, noe som gir bedre kontroll. Det er i det hele tatt lite å utsette på denne modellen. Vi opplevde imidlertid at selve knivenheten var litt knotete å skru inn, og vi skrudde den først inn skeivt. Men det er uansett positivt at enheten i det hele tatt kan skrus ut og vaskes separat om man skulle ønske det. Modellen kommer med vanlig glassbeholder som skal tåle temperaturer på rundt 80 grader.

Point NutriHealth er i det hele tatt en veldig god blender med velfungerende isknusings- og smoothie-program.

8 Meget bra Point NutriHealth POBL90SS annonse Sjekk prisen En god blender med unik og effektivt designet beholder Fordeler God kvalitet på smoothie

Smart design på beholder

Flere programmer

Gradvis hastighetskontroll

Pulse-funksjon Ting å tenke på Litt knotete å skru inn knivenhet

OBH Nordica Perfect Mix

David Johansen Auby, Tek.no

OBH Nordica Perfect Mix har et lovende førsteinntrykk. Modellen kommer med både smoothiefunksjon og muligheten for å knuse is. I tillegg har den egen vaskefunksjon som kan brukes til å forvaske beholderen. Ikke nok med det: modellen har også pulse-funksjon og gradvis hastighetskontroll.

I bruk, derimot, så er blenderen god, men heller ikke mer. Kvaliteten på smoothien er godkjent, men det ligger fremdeles igjen noe fiber i silen. Isknusings-funksjonen er det imidlertid verre med. Etter to runder er all isen knust, men dette må sies å være et lite effektivt program. Pulseringene er for lange og resultatet er svakest blant de blenderne med denne funksjonen.

Vaskefunksjonen er en fiffig funksjon, selv om vi er usikker på hvor nyttig dette faktisk er. Her blir vi bedt om å bruke et par dråper oppvaskmiddel og cirka en liter med varmt vann. Beholderen blir for så vidt vasket greit, men vi må uansett frem med oppvaskbørsten i etterkant siden det naturlig nok ikke blir vasket på randen av beholderen, der lokket er i veien. Vi ser kanskje ikke helt poenget.

Det er mer effektivt å simpelthen skylle beholderen rett etter bruk. Og skulle man ha behov for å vaske knivenheten separat kan denne enkelt tas ut.

7 Bra OBH Nordica Perfect Mix annonse Sjekk prisen Sjekk prisen En god blender, men med lite effektivt isknuser-program Fordeler Grei kvalitet på smoothie

Gradvis hastighetskontroll

Har pulse-funksjon

Flere programmer Ting å tenke på Lite effektivt isknuser-program

Cuisine blender 800W

David Johansen Auby, Tek.no

Denne blenderen fra Europris er testens eneste uten sugekoppføtter. Allikevel opplever vi at modellen står støtt på kjøkkenbenken ved bruk. De ekstra forsiktige vil kanskje allikevel ønske å ha en hånd på beholderen mens den er i gang. Sugekoppføtter kan for øvrig fungere som en falsk trygghet, siden en blender uansett kan bevege seg eller i verste fall velte ved overbelastning (ved for mange eller for store ingredienser).

Resultatet på smoothien er godt. I silen som vi bruker for å sjekke konsistens finner vi noen små fibertråder, men når vi drikker oppleves det ikke sjenerende. Modellen har ikke eget smoothie-program, så her må man bare kjøre på maks hastighet til den er ferdig. Heldigvis har den pulse-funksjon som kan hjelpe på å knuse de største og vanskeligste ingrediensene. Vi synes også det går fint å knuse is med blenderen, selv om den ikke har program for dette heller (vi brukte pulse-funksjonen).

Ellers så har blenderen sikkerhetsmekanisme både i feste til motordel og på lokket. Her er det teknisk sett ikke mulig å sette i gang blenderen slik at ingrediensene fyker veggimellom. Lokket må imidlertid settes på i nøyaktig riktig vinkel, noe som er litt knotete i begynnelsen, men vi vente oss raskt til det. Alt i alt er denne Cuisine-blenderen fra Europris et greit kjøp, selv om vi savner noe mer funksjonalitet.

7 Bra Cuisine blender 800W annonse Sjekk prisen En god blender med pulse-funksjon, men uten programmer Fordeler Grei kvalitet på smoothie

Har pulse-funksjon

Grei til å knuse is

Sikkerhetsmekanisme i lokk Ting å tenke på Ingen programmer

Uten sugekoppføtter

Litt knotete lokk

Bosch VitaPower Serie 4

David Johansen Auby, Tek.no

Bosch VitaPower er den eneste modellen i denne testen som kommer med beholder laget av plast. For så vidt ikke noe galt i det, men vær oppmerksom på at maksimal temperatur på ingrediensene er oppgitt til 70 grader. Uansett beholdertype kan det være lurt å kjøle ned ingrediensene noe før man moser dem.

I det hele tatt er denne blenderen fra Bosch en ganske enkel og beint frem modell. Den har ingen programmer å skilte med og ingen sikkerhetsmekaniske i lokket. Det er heller ikke mulig å ta ut knivenheten, noe som er litt synd.

Utover det er dette en god modell som leverer en brukbar smoothie. Vi savner imidlertid noe mer funksjonalitet. Her finner man kun to hastigheter, men modellen har heldigvis pulse-funksjon, noe som i hvert fall gjør det greit å knuse is.

Dette er en god blender hvis man først og fremst kun er ute etter å lage smoothie.

7 Bra Bosch VitaPower MMB6141B annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Sjekk prisen En helt grei blender uten programmer og beholder i plast Fordeler God kvalitet på smoothie Ting å tenke på Ingen programmer

Ikke mulig å ta ut knivenhet

Beholder i plast

Electrolux Create 3

David Johansen Auby, Tek.no

Denne blenderen fra Electrolux kommer med en god, relativt tung og robust glassbeholder. Modellen har ingen ferdiginnstilte programmer, kun to hastighetsinnstillinger og pulse-funksjon. I manualen står det at man burde kjøre ingrediensene i to minutter på maks hastighet for best smoothie-resultat.

Konsistensen på smoothien er tilfredsstillende, selv om vi synes det er en del fibertråder igjen fra mandarinen - spesielt med tanke på at blenderen har kjørt såpass lenge. For å teste isknusingen brukte vi pulse-funksjonen rundt et dusin ganger for å knuse all isen. Det fungerte greit, selv om vi selvfølgelig hadde foretrukket at modellen hadde eget program for dette.

Ellers er dette en grei, ganske anonym modell. Vi irriterer oss imidlertid litt over låsemekanismen til beholderen, som til tider er litt vanskelig å få inn i sporet. Det er også synd at det ikke er mulig å skru ut knivenheten for separat vask. Ellers er det positivt at modellen har sugekoppføtter som gjør at den står støtt.

Selv om den havner nederst i vår test, er denne blenderen fra Electrolux en helt grei modell - spesielt med tanke på den relativt lave prisen. Vi savner imidlertid noe mer funksjonalitet, som gradvis hastighetsjustering eller forhåndsinnstilte programmer.