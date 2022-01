Samletest Beste termokopp (2022)

Den beste termokoppen holder både varmen og er god å drikke av

Vi har testet 13 termokopper, og kvaliteten varierer enormt.

For mange av oss er behovet for termokopper synonymt med en noe hektisk morgenrutine. Det inkluderer gjerne en variasjon av knuste vekkerklokker, undertøy på vrangen, nøkler som aldri ligger der de skal, og en spurt til bussen som burde kvalifisere til deltagelse i Team Ingebrigtsen. I de fleste tilfeller er alt gruff kurert så fort vi får i oss kaffen fra termokoppen på vei ut døren.

Men hvis den termokoppen ikke er tett, og den nødvendige koffeinen nå ligger som et hånlig smil utover sekken eller jakkelommen, da er det bare å ringe sjefen og si at «denne dagen skjer ikke».

Oh sauna-julekjøkken med din glede

Heldigvis har vi i Tek en sjef som responderer med «la oss teste hvilken termokopper som faktisk fungerer», med det resultat at vi har brukt romjulen til å teste intet mindre enn tretten termokopper. Med alt det det innebærer av kjøkken-sauna, brannalarmer og en familie som med rette er lei fordi «du kan ikke okkupere kjøkkenet hele julen!».

Vi ble ferdige, selv om det nå krever mer enn koffein for å blidgjøre det ufrivillige test-teamet. Og konklusjonen er at de færreste koppene holder ut mer enn 3 timer før væsken blir lunken eller kald. Med unntak av noen få, som utmerker seg særdeles positivt.

Disse termokoppene er med i testen:

Thermos JMY

Asaklitt Insulated Travel Tumbler 0.3L

Lifeventure Thermal Mug 0.3L

Stelton Carrie thermo cup

Hydro Flask Coffee Flex Sip 0.35L

Camelbak Hot Cap 0,35L

Stanley Classic Neverleak Travel Mug 0.35L

Contigo Autoseal Travel Mug 0,3L

Stelton To Go Click 0.4L

Bodum S/Steel Vacuum Travel Mug 0.35L

Circle K Koppen Premium

Stanley Classic Trigger-Action Travel Mug 0.35L

Contigo Autoseal Luxe 0,3L

I tillegg til de tretten vi har testet, vil vi legge til et par andre kopper som ikke rakk å ankomme i tide. Av disse er blant annet Eva Solo og Kinto. Vi tester disse så fort vi får dem inn, og legger til i denne testen.

Slik har vi testet – og disse tingene bør du ta hensyn til

Termokopper er selvsagt ikke kun forbeholdt B-mennesker med elendige morgenrutiner. Å ta med seg en kopp kaffe, kakao, te, eller annen varm væske er like viktig for dem som ønsker å gå seg en kortere eller lengre tur.

Uansett bruksområde kan vi alle enes om at termokoppen har to kritiske funksjoner: holde væsken varm og unngå lekkasje. I tillegg er det greit at den er behagelig å drikke av, praktisk å håndtere og enkel å rengjøre. Dette har også vært viktige kriterier for oss når vi har testet.

Våre vurderinger baserer seg i hovedsak på hvorvidt termokoppen fungerer som pendlerkopp – selv om det er en kjempebonus om den kan brukes til noe mer enn det – og vektlegger de ulike kriteriene i denne rekkefølgen:

Det aller viktigste er at koppen holder varmen, og her lener vi oss på temperaturmålingene våre, fordi det er meningsløst å gå til anskaffelse av en termokopp hvis porselenskoppen din gjør samme nytten.

Dernest er det viktig at den ikke lekker. Det hjelper jo fint lite at kaffen er varm, når den ligger utover hele sekken.

Og så må den være god å drikke av. Rett og slett fordi hvem vil vel ha en kopp som er kjip å drikke av..?

Alle andre vurderinger kommer i tillegg til de tre viktigste kriteriene.

I spesifikasjonene våre har vi målt og lagt inn omtrentlig diameterstørrelse på termokoppene (målt fra undersiden). Dette fordi en gjennomsnittlig koppholder i bil er rundt 7 centimeter. Hvorvidt termokoppen passer i akkurat din bil, bør derfor måles på forhånd.

Jo større volum, desto lenger klarer termoser å holde på varmen. Derfor har vi valgt å dele termokopptesten i to. Denne første forholder seg til termokopper mellom 0,3 – 0,4 liter væske, som er den som publiseres nå. Vi er også i gang med å teste 0,4 – 0,6 L, som vil publiseres senere.

Alle termosene har blitt målt regelmessig over tid, i henholdsvis et pensjonert kjøleskap med litt høy varmegrad (9°C) og en fryser (-15°C). De færreste koppene er forventet å tåle mer enn 3–5 timer, men de er målt til 9 timer fordi det er et par som holder ut vesentlig lenger enn andre.

NB: Selv om produsentene i flere tilfeller opplyser at termokoppen «kan vaskes i oppvaskmaskin» vil vi likevel anbefale å kun vaske topplokkene i oppvaskmaskinen. Termofunksjonen til flaskene kan ta skade av behandlingen. Forøvrig er det kun i tre av tilfellene noe herk å vaske lokket for hånd.

Det er kun brukt kokende vann, og samtlige kopper har blitt forvarmet.

(PS: Du kan trykke på navnene for å fjerne/legge til i grafen, hvis du bare vil sammenligne et par av koppene)

Thermos JMY Vacuum Mug 0.35L Asaklitt Insulated Travel Tumbler 0.3L Lifeventure Thermal Mug 0.3L Camelbak Hot Cap 0,35L Contigo Autoseal Travel Mug 0,3L Stelton To Go Click 0.4L Bodum S/Steel Vacuum Travel Mug 0.35L Circle K Koppen Stelton Carrie thermo cup Contigo Autoseal Luxe 0,3L Stanley Classic Trigger-Action Travel Mug 0.35L Stanley Classic Neverleak Travel Mug 0.35L Hydro Flask Coffee Flex Sip 0.35L annonse Pris 422,- 120,- 188,- 249,- 399,- 248,- 199,- - 229,- - 300,- - - Volum 0.35 liter 0.3 liter 0.3 liter 0.35 liter 0.3 liter 0.4 liter 0.35 liter 0,35 liter 0,4 liter 0.36 liter 0.35 liter 0.35 liter 0.35 liter Materiale Stål Stål Aluminium, Plast, Stål Stål Aluminium, Plast, Stål Aluminium, Plast, Stål Gummi, Aluminium, Plast, Silikon, Stål Stål Rustfritt stål Stål Aluminium, Stål Aluminium, Stål Stål Diameter nederst (ca.) 67 mm 60 mm 67 mm 75 mm 74 mm 75 mm 68 mm 67 mm 68 mm 75 mm 68 mm 68 mm 73 mm Oppgitt høyde 188 mm 188 mm 160 mm 156 mm 165 mm 170 mm 175 mm 170 mm 150 mm 180 mm 189 mm 194 mm 162 mm Oppgitt vekt 300 g 178 g 300 g 267 g 268 g 280 g 330 g - - - 310 g - - Rengjøring Tåler oppvaskmaskin Tåler oppvaskmaskin Tåler oppvaskmaskin Lokket tåler oppvaskmaskin, flasken må håndvaskes Tåler oppvaskmaskin Tåler oppvaskmaskin Tåler oppvaskmaskin Tåler oppvaskmaskin Tåler oppvaskmaskin Tåler oppvaskmaskin Tåler oppvaskmaskin Tåler oppvaskmaskin Lokket tåler oppvaskmaskin, flasken må håndvaskes

Best i test: Thermos JMY

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Thermos er i en egen klasse for seg selv. De har bare skjønt det: kaffen skal være varm over tid og holde seg i koppen. I grunn ganske enkelt.

I motsetning til flere av de andre termokoppene lukkes Thermos’ drikkeåpning inn under et lokk. Lokket åpnes ved å trykke på åpne-knappen, som også har en ekstra låsemekanisme for å forsikre seg om at den er ordentlig lukket.

Selv om et medlem i det ufrivillige test-teamet mente på at låse/feste-mekanismen er litt klønete, og at termokoppen ser ut som et portabelt toalett, er det nettopp dette designet som sørger for å forhindre varmetapet så effektivt. Etter tre timer i fryseren holder den hele 75 grader celsius, og selv etter ni timer er ikke temperaturen sunket mer enn til 49 grader.

Den lekker ikke i det hele tatt og den er enkel å drikke av. Et lite innsenk øverst på flasken gir et godt grep når du drikker, og lokket slår deg ikke i nesen når du bøyer hodet bakover for å drikke. Rett og slett fordi lokket automatisk vippes helt bak og blir der.

Dette er en termokopp som er like god til å være turkamerat på korte og lange turer, som den er til å kurere marerittmorgener. Den er rett og slett bare kjempegod.

9 Imponerende Thermos JMY Vacuum Mug 0.35L annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sammenlign sitat " Ingen termokopp holder bedre på varmen enn Thermos. " Fordeler Krysse av Holder svært godt på varmen, lenge.

Krysse av Enkelt design Ting å tenke på Bytt Noe klønete å åpne lokket.

Asaklitt Insulated Travel Tumbler 0.3L

Forrige Neste Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Åpne fullskjerm

Asaklitt minner mistenkelig om testvinneren Thermos, på godt og vondt. Mest godt.

Den har nesten samme utseende som Thermos, den er nesten like god på å holde varmen som Thermos, og den er nesten like god å drikke av som Thermos.

Asaklitt er derimot smalere enn Thermos, hvilket også gjelder drikketuten. Dette gjør at den fremstår noe irriterende å drikke av fordi drikkeluken egentlig er for smal for munnen. Men er det i overkant problematisk? Overhodet ikke.

Fra venstre: Thermos og Asaklitt

Utover dette er det fint lite å si på kvaliteten på termokoppen. Den fungerer dønn likt Thermos’. Hvorvidt den ene kopierte den andre, eller begge bare hadde tidenes mest geniale idé, legger vi oss ikke opp i. Men Asaklitt vinner soleklart på pris.

Den er liten og nett og gjør ikke så mye ut av seg, men med sine 68 grader celsius etter tre timer i fryseren, er den perfekt både til å redde morgenen og dagsturen i skog eller by.

8.5 Meget bra Asaklitt Insulated Travel Tumbler 0.3L annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sammenlign sitat " Billig, enkel og holder særdeles godt på varmen. " Fordeler Krysse av Holder svært godt på varmen, lenge.

Krysse av Enkelt design Ting å tenke på Bytt Noe klønete å åpne lokket.

Hydro Flask Coffee Flex Sip 0.35L

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Hydro Flask kommer med spenstige farger og en hank vi ikke visste at vi trengte.

Hanken vil gjøre seg merkbar som strategisk smart akkurat i dét vi skal løpe ut døren med nøkkelknippet i ene hånden, telefonen i den andre, vottene mellom armen og skjerfet halvveis i bakken. Hvem trenger en ekstra hånd til termokoppen når den kan plukkes opp med en finger?

Den kan derimot være for bred for noen koppholdere i bil, da den er omtrent 7,3 centimeter i diameter. En vanlig Tesla sin koppholder er omtrent 7 cm nederst.

Koppen åpnes og lukkes ved å vri rundt på øverste del av lokket, og en rød markering viser tydelig når den er ordentlig lukket. Det kan virke usikkert, men den later ikke til å lee på seg når den først er snudd rundt. Det er ingen fare for lekkasje, med andre ord.

Den er også behagelig nok å drikke av og vannet skvulper ikke ut av flasken, men kommer i en passe stor stråle.

Den holder greit på varmen i fryseren med 54 grader celsius etter tre timer, og 66 grader i kjøleskap. I plussgrader holder den seg også over 50 grader i seks timer, men er ikke like standhaftig i kulde.

Dette er en helt super kopp hvis det du ønsker bruke den til er turer i varmegrader, på vei til jobb i buss, eller bil med stor koppholder.

7.5 Bra Hydro Flask Coffee Flex Sip 0.35L annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sammenlign sitat " God på varme og spennende design " Fordeler Krysse av Holder på varmen lenge

Krysse av En praktisk hank til å feste termokoppen med

Krysse av Enkel vri-mekanisme for drikkehull Ting å tenke på Bytt Ganske bred flaske, passer ikke i alle koppholdere

Bytt Vanskelig å rengjøre lokket for hånd

Lifeventure Thermal Mug 0.3L

Forrige Neste Åpne fullskjerm

For dem som foretrekker å drikke av en faktisk kopp, er Lifeventure et godt alternativ.

Den krever en del mer av brukeren, all den tid du faktisk må ta av lokket for å drikke av den, men den holder godt på varmen over tid. Faktisk er den blant de eneste tre termokoppene som klarer å holde temperaturen over 60 grader celsius etter tre timer i fryseren.

Man drikker derimot av metall, som undertegnede i alle fall er mindre begeistret for, og kanten kommer borti nesen din når du drikker.

Den har et dobbeltlokk, som hovedsakelig skaper vakuum som holder væsken varm, men som også kan brukes til å legge inn en tepose eller lignende. Termokoppen har en god form som passer fint i hånden, lommen eller bilens koppholder, og den har et belegg rundt flasken som gjør den ekstra behagelig å holde i.

Den lekker ikke så lenge lokket er på, men for de av oss som helst skal løpe mens vi drikker, anbefales en annen kopp for å unngå varmtvannsdusj. Men de som klarer å planlegge livet litt bedre kan nyte godt av denne koppen.

7 Bra Lifeventure Thermal Mug 0.3L annonse 188,- Sjekk nå 269,- Sjekk nå Sammenlign sitat " Behagelig å holde i og holder godt på varmen " Fordeler Krysse av Holder godt på varmen

Krysse av God å holde i

Krysse av Ekstra rom i toppen til en liten tepose Ting å tenke på Bytt Ikke spesielt god å drikke av

Bytt Kan kun drikkes av når du står i ro

Stanley Classic Neverleak Travel Mug 0.35L

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Stanley Neverleak er utvilsomt den peneste koppen i testen. Den har et dødslekkert design og er skikkelig god å holde i. Vi tok det derfor som en personlig fornærmelse at den ikke var noe god å drikke av. Ikke slo den noen varmerekorder heller.

Ikke at den er spesielt elendig på å holde på varmen, den bare utmerker seg ikke. Den holder greit på varmen, en stund. Etter tre timer i fryseren snakker vi 54 grader celsius, men dobler vi tiden halverer vi nesten gradene og ligger på 32 grader.

Stanley reklamerer heller ikke med at denne termokoppen skal klare å holde på varmen i mer enn fem timer, men basert på dataen samlet inn, tilgjengelig i grafene over, så skal det godt gjøres at den kaffen er spesielt drikkendes etter fem timer.

Den lekker ikke så lenge toppen er på plass, men skrur man «halv-lokket» feil vei har man fort et lite badekar i sekken. Eller fryseren. Slik artikkelforfatters familie ble «fornøyd» vitne til.

Det er vel heller usannsynlig at denne koppen blir med på en lengre tur enn til kontoret. Men til det fungerer den nok svært godt. Spesielt når den ved ankomst kontoret får stå og skinne som en sol på skrivebordet midt i VG-byggets åpne landskap.

7 Bra Stanley Classic Neverleak Travel Mug 0.35L annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sammenlign sitat " Pent design og holder greit på varmen, men er ikke spesielt god å drikke av " Fordeler Krysse av Utrolig pen termokopp

Krysse av Holder greit på varmen i tre timer

Krysse av Kommer med livstidsgaranti Ting å tenke på Bytt Ikke spesielt god å drikke av

Stanley Classic Trigger-Action Travel Mug 0.35L

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Denne termokoppen er så innmari behagelig å drikke av. Drikkelokket bøyer seg nedover, noe som gjør at den former seg etter ansiktet ditt når du drikker.

Genialt? Ja.

Ble vi forelsket ved første sipp? Helt korrekt.

Ble vi skuffet da temperaturmålingene ikke var noe å skrive hjem om? Ord strekker ikke til engang.

Så hvorfor i alle dager har vi gitt den en god karakter likevel? Fordi den på tross av åpenbare begrensninger duger til én ting – korte turer i bil eller kollektivtransport. Og til akkurat det er den så fenomenalt perfekt.

I tillegg til å være utrolig behagelig å drikke av har den en knapp bak som gjør at det ikke bare er enkelt å drikke mens du løper til bussen eller går tur i skauen, nei, den er også utmerket for dem som kjører bil.

Og med mindre man klarer å dytte koppen borti ett eller annet i en sekk, som dytter inn den knappen, så er den også helt tett.

Men så holder den ikke mer enn 52 grader celsius etter 1,5 time i fryseren. Hvis du vil ha en termokopp som kan brukes til mer enn bare til og fra jobb, så bør du absolutt velge noe helt annet enn denne.

7 Bra Stanley Classic Trigger-Action Travel Mug 0.35L annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sammenlign sitat " Kjempegod å drikke av, men kaffen blir fort kald " Fordeler Krysse av Utrolig pen termokopp

Krysse av Smart løsning med knapp bak for drikke

Krysse av Svært god å drikke av - former seg etter ansiktet

Krysse av Kommer med livstidsgaranti Ting å tenke på Bytt Holder dårlig på varmen etter 1,5 time

Stelton Carrie thermo cup

Forrige Neste Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Åpne fullskjerm

Steltons Carrie termoskopp er en nett liten sak, med stilrent design, en behagelig drikkeløsning og har ingen merkbare lekkasjer.

Den har et dobbeltlokk, som kan være litt klønete fordi begge lokkene ofte vil av samtidig. Men når man får dreisen på det er denne koppen ganske så fin å drikke av. Den har et behagelig lite «søkk» ned i koppen som gjør at det er plass til både munn og nese når du drikker. Vannstrålen kommer fra undersiden av en liten sirkulær plate nederst i lokket.

Den holder helt greit på varmen så lenge det er snakk om plussgrader, men så fort det er snakk om kuldegrader dumper temperaturen fort. Eksempelvis er det forskjell på tre timer i frysen (48°C) og tre timer i kjøleskapet (64°C).

Det er derimot ikke ulikt flere i denne testen, og den utmerker seg således ikke negativt eller positivt.

7 Bra Stelton Carrie thermo cup annonse 229,- Sjekk nå 252,- Sjekk nå Sammenlign sitat " Grei på varme, enkel i form, men lokket er klønete " Fordeler Krysse av Helt enkelt design - ensfarget kopp med lokk

Krysse av God drikkeløsning Ting å tenke på Bytt Noe klønete å skru av riktig del av lokket for å drikke

Bytt Ingen deler av denne tåler oppvaskmaskin

Contigo Autoseal Luxe 0,3L

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Contigo har i likhet med Stanley Trigger-Action en knapp på drikkelokkets bakside som åpner ventilen for væske. I tillegg har den også en ekstra lukkemekanisme som sørger for at det er helt sjanseløst at noe skulle lekke hvis man kommer borti knappen.

Uheldigvis sørger ikke det for at varmetapet er noe bedre av den grunn. Den takler helt greit 1,5 time i fryser (42) og kjøleskap, men etter det blir det vanskelig å holde på varmen.

Den er derimot god nok å drikke av, og kan i likhet med flere av testens termokopper brukes til-og-fra jobb, men det er ikke en termokopp som blir med på lengre utflukter enn det.

Uansett fordrer pendlerutflukten at det er snakk om via kollektivtransport. Dens størrelse i bunn er 7,6 centimeter, og kan derfor være i største laget for bilens koppholder, som ligger på rundt 7 centimeter.

7 Bra Contigo Autoseal Luxe 0,3L annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sammenlign sitat " Smart design, men dårlig på varme " Fordeler Krysse av Smart løsning med knapp bak for drikke

Krysse av God å drikke av

Krysse av Har ekstra sikkerhetsknapp som «låser» flasken Ting å tenke på Bytt Ikke spesielt god på varme

Stelton To Go Click 0.4L

Forrige Neste Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Åpne fullskjerm

«Det der er en sølekopp», uttalte et medlem av det ufrivillige test-teamet.

For å drikke av koppen må du trykke ned toppen. Det vil si at du aldri er heeelt sikker på hvor vannstrålen kommer, utover at du nesten må regne med at tyngdekraften fortsatt fungerer som den skal.

Men selv om du lener deg på vitenskapen og stoler på koppen, så har den en ganske bred vannstråle. Denne sørger for å dryppe ut på siden av munnviken så fort du bøyer koppen ned for å slutte å drikke.

Men den søler heldigvis bare når du drikker. Etter å ha ristet rundt på denne koppen som en bartender som har misforstått konseptet «blande innholdet» med «rist det i stykker», er vi i alle fall sikker på en ting. Den lekker ikke.

Lokket er dessverre ikke blant de enkleste å rengjøre for hånd, da du ikke kommer ordentlig til under klikk-lokket. Det gjør selvsagt ikke så altfor mye, da produsent opplyser at koppen kan vaskes i oppvaskmaskin.

Den er helt grei å drikke av, og holder helt greit på varmen i noen timer. Mer er det egentlig ikke å si om den. Helt ok sølekopp.

6.5 Helt greit Stelton To Go Click 0.4L annonse 248,- Sjekk nå 279,- Sjekk nå Sammenlign sitat " Holder greit på temperaturen, men er langt fra best " Fordeler Krysse av Grei til å holde på temperaturen i tre timer

Krysse av Enkelt og pent design Ting å tenke på Bytt Klønete å drikke av

Bytt Vanskelig å rengjøre lokket for hånd

Camelbak Hot Cap 0,35L

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Camelbak har et belegg rundt termokoppen som gjør den spesielt god å holde i, den lekker overhodet ikke, og den har en form som passer perfekt i hånden.

Dessverre har den også testens desidert verste drikkeåpning.

For å drikke av termokoppen må du skru opp drikkeåpningen med en roterende ventil, som minner mistenkelig om en vingemutter. Denne vingemutteren sørger dessverre også for at ethvert forsøk på å drikke av koppen vil resultere i ubehag og irritasjon, fordi den rett og slett er i veien. Det positive er at du trolig får mindre lyst på kaffe av å måtte tvinges til å drikke av den.

Du kan selvsagt helt fint velge å drikke rett av koppen, men da er vi tilbake til nødvendigheten av å ikke løpe mens du drikker.

Lokket er heller ikke blant de enkleste å vaske for hånd, men nettopp lokket kan gå i oppvaskmaskinen.

Tross dårlig drikkeløsning, så holder den helt greit på varmen en stund. Etter tre timer i kuldegrader ligger den på ca. 50 grader celsius. Det er ikke fantastisk, men det er langt fra krise.

6 Helt greit Camelbak Hot Cap 0,35L annonse 249,- Sjekk nå 349,- Sjekk nå Sammenlign sitat " Holder greit på varmen, men er dårlig å drikke av " Fordeler Krysse av Belegget rundt koppen gjør den god å holde i.

Krysse av Holder på varmen en stund

Krysse av Lekker ikke Ting å tenke på Bytt Skikkelig ubehagelig å drikke av

Bytt Vanskelig å rengjøre lokket for hånd

Contigo Autoseal Travel Mug 0,3L

Forrige Neste Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Åpne fullskjerm

Contigo sin reisekopp er helt grei. Den har kanskje ikke det peneste designet, med sitt noe klumpete utseende og gigantiske drikkeknapp, men den er i det minste god å drikke av. Og så står den helt støtt.

Dens stødighet kan derimot sørge for at den ikke passer i enhver koppholder for bilen, da den er rundt 7,4 centimeter i diameter. Hvis du derimot har typen koppholder hvor koppen «henger» i et feste, så kan den kanskje funke siden topplokket er så tykt at det gir koppen en slags timeglass-form hvor øverste del er bredest.

Denne timeglassformen gjør også at den er veldig behagelig i hånden.

Den har også en låsemekanisme lik testens andre Contigo-kopp, som sørger for at den ikke lekker hvis man skulle være uheldig å komme borti knappen på flaskens bakside, som åpner drikkeåpningen.

Termokoppen er derimot målt som blant de dårligste i testen når det gjelder temperatur, som sammen med en litt klumpete form og tykkelsen nederst, gjør at vi heller velger noen andre løsninger.

6 Helt greit Contigo Autoseal Travel Mug 0,3L annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sammenlign sitat " God å drikke av, men kaffen blir kald fort " Fordeler Krysse av Smart løsning med knapp bak for drikke

Krysse av Behagelig å drikke av

Krysse av Har ekstra sikkerhetsknapp som «låser» flasken Ting å tenke på Bytt Holder dårligst på varmen

Bytt Klumpete design

Circle K Koppen Premium

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Denne koppens aller største fordel er at den inkluderer gratis kaffe ut året hos Circle K. Men kvaliteten på den kaffen er vel litt som termokoppen selv – den duger til det aller mest nødvendige.

Den er ikke spesielt god på å holde på varmen, men det gjør kanskje ikke så mye, forutsatt at du uansett er på vei til neste Circle K, som ikke er så langt unna.

Å få av «flappen» som åpner drikkeåpningen er også et lite prosjekt for seg selv. Du må da altså dytte en «låseknapp» bak, før du dytter flappen over på andre siden, og så tar deg en sipp.

Men det største problemet med denne koppen er muligens at den er fryktelig dårlig å drikke av selv når man konsentrerer seg om å drikke. Væsken kommer ut i en bred stråle, som tilsynelatende ønsker å treffe utenfor munnen, hver gang. I bil kan man bare se for seg hvor mye av den kaffen som ender på kinnet, haken eller bilsetet.

Den er heller ikke noe enkel å vaske for hånd, for du kommer ikke godt til i lokkets mange kriker. Oppvaskmaskin er her en god venn å ha.

Men den kommer i det minste med en egen kaffeavtale! Og som absolutt nødkopp på lange, kjipe veier, så duger den til det.

5.5 Middelmådig Circle K Koppen annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sammenlign sitat " Den er det den er - en termokopp med kaffeavtale " Fordeler Krysse av Enkel form uten mye dilldall

Krysse av Kommer med en egen kaffeavtale Ting å tenke på Bytt Holder ikke spesielt godt på varmen

Bytt Ubehagelig å drikke av

Bytt Vanskelig å rengjøre lokket for hånd

Bodum S/Steel Vacuum Travel Mug 0.35L

Forrige Neste Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Åpne fullskjerm

For ikke mange år siden skulle «alle» ha Bodums termokopp. Etter denne testen klarer undertegnede fortsatt ikke å forstå hvorfor.

Den har et behagelig silikonbånd rundt stålflasken, som absolutt gjør den god å holde i. Men den holder ikke spesielt godt på varmen. I konkurransen om laveste målinger er det ikke Bodum som stikker av med førstepremien, men den har en rekke andre feil og mangler som også trekker den ned.

Utover at koppen er ganske dårlig å drikke av – vannstrålen går bredt og sørger for søl – så er jo åpne/lukke-mekanismen en tålmodighetsprøve. Den har en «flapp» som må dyttes opp med makt og bannskap for å finne drikkeåpningen.

Kan hende denne blir lettere å åpne etter tid og bruk, men vi mistenker at den da sørger for å bli så «lett å åpne» at den melder seg behjelpelig til å vanne sekkens innhold også. Dette kan vi ikke vite med noen som helst form for sikkerhet, men vi stiller oss rimelig kritisk til dens funksjon.

Det vi derimot kan si med sikkerhet er at den lekker som en sil. Vel bekomme.

4 Svakt Bodum S/Steel Vacuum Travel Mug 0.35L annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sammenlign sitat " Holder dårlig på varmen og er ikke spesielt behagelig å drikke av " Fordeler Krysse av Silikonbåndet rundt flasken er behagelig å holde i

Krysse av Svært enkel å rengjøre Ting å tenke på Bytt Lekker som en sil

Bytt Vanskelig å få av og på lokket på toppen

Bytt Dårlig til å holde på varmen

Bytt Stor form for lite innhold

Rettet 12:51, 1. januar: opprinnelig skrev vi at Hydro Flask ikke kan demonteres, men det kan den. Vi har derfor justert teksten, men karakteren står.