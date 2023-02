Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Den beste kjøkkenmaskinen (2023)

Vi har funnet den aller beste kjøkkenmaskinen

Oppdatert med tre nye maskiner.

Kamera David Auby Johansen/Tek.no

I disse dager er vi både mer hjemme og spiser flere av måltidene våre innenfor husets fire vegger. Og la oss være ærlige: Vi ønsker kanskje også å kose oss litt ekstra. Da kan det kanskje være en idé å ta til innkjøp av en ny kjøkkenmaskin.

Det norske begrepet «kjøkkenmaskin» er i seg selv ganske ullent. De enkleste kjøkkenmaskinene er ikke annet enn mekaniske eltere av deig. De gjør jobben når du skal bake et brød eller piske litt krem til kakaoen.

De mer avanserte maskinene kan, avhengig av tilleggsutstyret, gjøre alt fra å bake brød, lage iskrem til å kverne kjøtt. De store spørsmålene blir da: Hva trenger du maskinen til, og hvor hyppig har du tenkt til å ta den i bruk?

Samletesten er sist oppdatert februar 2023 med modellene Bosch Mum Series 2, Bosch Mum Series 6 og Smeg SMF03. Også oppdatert desember 2022 med modellene KitchenAid Artisan XL 7580XEBK og Philips HR7962/01.

Vi tester basisfunksjonaliteten

I denne testen har vi gått nærmere inn på det rikholdige sortimentet av kjøkkenmaskiner. Vi testet både rimelige og mer eksklusive modeller fra store produsenter som Kenwood og Electrolux, samt noen nye utfordrere fra blant annet Sage, Smeg og Wilfa.

Electrolux EKM6000 lyser godt opp på sparsomt belyste kjøkken. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

Flere av maskinene har tilkoblingsmuligheter for et vidt spekter av redskaper, men dette har vi ikke tatt stilling i denne testen. I stedet har vi fokusert på de mest grunnleggende funksjonene, som det å elte deig og å piske krem, samt prøvd ut de ulike funksjonene som kan brukes i forbindelse med disse oppgavene. På den måten har vi fått testet både de finmotoriske og grovmotoriske egenskapene til maskinene.

Mange, inkludert undertegnede, har begrenset plass på kjøkkenet, og da blir forholdet mellom kraft og volum viktig. Høy vekt har vi sett på som et pluss siden dette er med på å hjelpe maskinene å holde seg stødige under bruk.

I forkant av testen skisserte vi også opp en del kriterier vi trodde kom til å bli viktig. Dette inkluderte blant annet støynivå og renhold. I etterkant ser vi at dette ikke har vært så essensielt.

Sage har den eneste kjøkkenmaskinen som kommer med glassbolle. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

Samtlige maskiner i testen gir mellom 70 og 80 desibel på maks hastighet. Renhold har heller ikke vist seg å være utslagsgivende på noen måte. Skal man lage en deig er det ikke mye å rengjøre i etterkant, og det er ikke stor forskjell fra maskin til maskin. Kjøkkenmaskiner er generelt sett enkle å renholde, og dessuten kan det meste av utstyret i denne testen vaskes i oppvaskmaskinen.

Når det kommer til tilleggsutstyr så kommer nesten samtlige maskiner med en miksebolle (eller to) og alle kommer med standard utstyr som ballongvisp, eltekrok, blandespade og splashguard (beskyttelse for sprut).

Noen av maskinene kommer også med flatvisp med silikonkant som skal gjøre det enklere å skrape innsiden av bollen. Her er det greit å tenke på hva en selv synes er nødvendig. For noen er det enklere å skrape bollen for hånd, andre synes det er bedre med et eget redskap.

I denne oppdaterte testen med to nye kjøkkenmaskiner – en fra Kenwood og en fra Wilfa – har vi altså gått for god gammeldags gjærbakst, nærmere bestemt speltboller med havregryn. Dette er en ganske tung deig som må eltes skikkelig. Vi har også pisket krem til bollene.

Det finnes mange andre måter å bruke en kjøkkenmaskin på enn til elting og pisking. Enkelte modeller kommer med mulighet for blant annet juicepressing og kjøttkverning, men vi har imidlertid holdt oss til grunnfunksjonalitetene i denne testen siden vi tror det er det de fleste bruker den til.

Tips til deg som skal kjøpe kjøkkenmaskin Hold deg godt under maksimumsgrensene. Spesielt på tyngre gjærbakst. Produsentene liker å skryte av produktene sine. Dessverre kan dette faktisk medføre at man ødelegger motoren ved tung bruk. Det er også viktig å påpeke at garantien ofte ikke dekker slike typer skader.

Alle maskinene i denne testen klarer fint å piske krem og å elte en enkel bolledeig. Er du en gjennomsnittlig interessert kokk som maks baker en gang i uken, så tenk heller på pris (og design hvis du er opptatt av det).

Vi har ikke testet ekstrautstyret som kan kjøpes til maskinene. Hvis du ønsker en maskin som kan klare alt, så vær nøye med å sjekke om maskinen støtter tilleggskomponenter. De mest kjente produsentene har en lang rekke ekstrautstyr som gjør alt fra å lage pasta til å kverne kjøtt.

Motorkraft og effektivitet er mye viktigere enn volum på blandebollen. Det er lite poeng med en stor blandebolle om maskinen uansett ikke klarer jobben. Mer +

Dette er maskinene vi har testet:

Product Bosch Mum Series 2 Bosch Mum Series 6 KitchenAid Artisan XL 7580XEBK Philips HR7962/01 Ankarsrum Assistent AKM6230 Electrolux Assistent EKM5540 Electrolux EKM6000 Kenwood Chef XL Titanium Patissier Kenwood Chef XL Titanium KVL8300S KitchenAid Artisan 5KSM175 Sage Appliances the Bakery Boss SMEG SMF01 SMEG SMF03 Wilfa ProBaker KM1B-70 annonse Pris 1523 4490 7999 4799 6990 3599 4529 8075 - 5390 4999 5846 4406 9499 Dimensjoner (H*B*D) 26 x 26 x 23 28 x 28 x 30 42 x 29 x 37 cm 34 x 22 x 37 cm 36 x 26,8 x 40 cm 36 x 21 x 37 cm 40,5 x 29,4 x 41,9 cm 48,5 x 35 x 49 cm 35,6 x 28,5 x 38 cm 35,6 x 22,2 x 36,2 cm 36 x 41 x 21,5 cm 42 x 42 x 25 cm 38 36 x 39,5 x 19,5 cm Vekt 3,1 kg 4,36 kg 13,1 kg 6,7 kg 8,2 kg 8,3 kg 9,3 kg 14,4 kg 10,4 kg 11,6 kg 7,5 kg 9 kg 9,2 kg 10,7 kg Kapasitet 3,8 liter 6,2 liter 6,9 liter 5,5 liter 7 liter 4,8 liter 5,7 liter 5/7 liter 6,7 liter 4,8 liter 4,7/3,8 liter 4,8 liter 4,8 liter 7 liter Motorkraft 700W 1000W 500W 1000W 1500 watt 1200 watt 1200 watt 1400 watt 1700 watt 300 watt 1200 watt 800 watt 800 watt 700 watt Timer Bytt Bytt Bytt Krysse av Krysse av Bytt Krysse av Krysse av Bytt Bytt Krysse av Bytt Bytt Bytt LED-lys/display Bytt Bytt Bytt Krysse av Bytt Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Bytt Krysse av Bytt Bytt Bytt Pulse-funksjon Krysse av Krysse av Bytt Krysse av Bytt Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Bytt Bytt Bytt Bytt Krysse av Splashguard Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Bytt Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Høydejustering av utstyr Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Bytt Bytt Bytt Bytt Åpne fullskjerm Mer +

Vår favoritt: Ankarsrum Assistent

Kamera David Auby Johansen/Tek.no

Det første som slår oss når vi pakker ut denne kjøkkenmaskinen fra svenske Ankarsrum er det meget spesielle designet. Ikke bare er den utformet helt annerledes enn samtlige kjøkkenmaskiner vi har hatt inne tidligere, men maskinen ser unektelig ut som et slags 50-talls "husmor-romskip". Det er vel heller ikke så rart, siden Assistent-merket har vært på markedet siden 1940-tallet. Tidligere var det Electrolux som brukte navnet og utformingen, men de solgte for noen år siden rettighetene til et annet selskap, og derfor heter den i dag Ankarsrum Assistent.

Designet henger også tett sammen med funksjonaliteten. Denne kjøkkenmaskinen har ikke noen stor toppdel. Istedenfor har den en tynn, men veldig sterk, arm der man kan feste medfølgende utstyr. Her står selve armen stille, mens det er bollen som snurrer rundt. Den unike konstruksjonen kunne lett vært en gimmick, men maskinen takler gjærbaksten vår best av alle.

Maskinen er såpass spesiell at den krever noe forkunnskap. Her er det nok greit å lese seg litt frem i bruksanvisningen. Istedenfor standard eltekrok kommer modellen med en større S-formet eltestang. I tillegg kan man også bruke en såkalt deigrulle. Deigrullen passer best på mindre og lettere deiger, mens eltestangen fungerer som en eltekrok, bare bedre. I vår test brukte vi først rullen mens deigen var løs og så deigkroken etter hvert som deigen ble fastere. Det fungerte utmerket. Den store forskjellen fra flere av de andre maskinene er at deigen virkelig blir knadd og dradd med eltestangen.

Ankarsrum-maskinen har to pisker. Det gjør at det går kjemperaskt å piske krem, for eksempel. Kamera David Auby Johansen, Tek.no

Også det å piske krem fungerer annerledes enn på de andre maskinene. For det første følger det ikke med noen splashguard. For det andre bruker maskinen to visper. Vi kjørte oss opp til maks hastighet på krempiskingen, og ikke én dråpe fløte havnet på kjøkkenbenken. Her kan man lage krem på rekordtid.

Maskinen har to brytere. Den ene er en timer der man kan sette ønsket tid mellom 1 og 12 minutter (eller i "on-posisjon" for kontinuerlig bruk). Den andre bryteren setter farten. Sammen med modellen fra Point var Ankarsrum eneste med timer. Dette synes vi var en nyttig og god funksjon (og viktigere enn blant annet LED-lys, som flere av modellene kan skilte med). Bryterne er også godt integrert i designet, for dem som er opptatt av den slags. I det hele tatt er designet svært godt gjennomtenkt. At maskinen ikke har noen stor toppdel, gjør at den tar mindre plass i høyden. Det gjør det også enkelt å helle i ingredienser underveis hvis man har behov for det.

Denne modellen fra Ankarsrum kommer hverken med lys, LED-display eller masse ekstrautstyr, men maskinen leverer som få andre. Til vanlig bakst har man alt man trenger, og skulle man ønske mer finnes det masse ekstrautstyr å få tak i. Dette er nok en kjøkkenmaskin som kan føles litt uvant helt i begynnelsen. Vi mener likevel at 10 minutter med bruksanvisning er en liten pris å betale for mange år med pur bakeglede.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Ankarsrum Assistent AKM6230 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7695 hos Elkjøp Sjekk nå 7695 hos Power Sjekk nå 9 Imponerende sitat Rå kraft og unik konstruksjon ga denne modellen fra Ankarsrum topplassering i vår test. Fordeler + Best på gjærbakst

+ Spesielt rask krempisking uten søl

+ Unik konstruksjon med flere fordeler

+ Timer Ting å tenke på — Litt uvant utforming på maskinen

— Spesielt design som ikke passer alle

Kraftig og funksjonsrik: Kenwood Chef XL Titanium Patissier

Kamera David Auby Johansen, Tek.no

Chef XL Titanium Patissier ser ut som en typisk Kenwood-maskin, men under panseret lurer det noen nye innovative overraskelser. Denne maskinen har nemlig både innebygget vekt og innebygget varmeplate for å smelte smør eller sjokolade. Tidligere har vi testet Kenwood Chef XL Titanium. Denne hadde planetarisk blandefunksjon, men det kan se ut til at dette er sløyfet på denne modellen. I tillegg er motoreffekten senket fra 1700 til 1400 watt.

Vi setter i gang maskinen og touchskjermen lyser opp. Gjennom menyene (også på norsk) kan man velge alt fra hastighet til forhåndsinnstilte programmer. Menyene er intuitive og går stort sett greit å manøvrere seg rundt i. Første steg i oppskriften er å blande de tørre ingrediensene. Siden maskinen har innebygget vekt (både gram og ml) bruker vi naturligvis den. Samtidig kontrollerer vi med en vanlig kjøkkenvekt. Først måler vi opp 1000 gram mel på kontrollvekten og heller det over i bakebollen som også viser 1000 gram. Vekten fungerer. Topp!

Mens vi finner frem de andre ingrediensene oppdager vi noe merkelig. Vekten har begynt å stige. Etter fem minutter ender den opp på 1016 gram. Merkelige saker. Vi gjenoppretter fabrikkinnstillingene for å se om dette kan løse problemet. Etter noen minutter førsøker vi igjen, og nå går det bedre. Vekten tikker riktignok et par gram opp, men stopper der. Ikke perfekt, men heller ikke krise.

Touchskjermen gir deg tilgang til forhåndsinnstilte programmer, vektmåling og andre funksjoner. Kamera David Auby Johansen, Tek.no

Etter dette går vi i gang med smelting av smøret. Her kan man velge mellom 9 ulike varmenivåer der vi vil tippe at det høyeste nivået er cirka like varmt som det laveste eller nest laveste nivået på en kokeplate. Her kan man altså smelte varsomt, eller noe raskere hvis man ønsker det. Maskinen har ikke innebygget varmesensor, så skal man varme opp noe til en viss temperatur, må man bruke termometer i tillegg. Det er også mulig å bruke varmefunksjonen for å heve deig. Vi gjorde dette i vår test og det fungerte som tiltenkt.

Elting av deigen går veldig fint. Dette er en robust og sterk maskin som takler større deigemner. Maskinen beveger seg en del under elting, men dette er tross alt en tung og ganske tørr deig på litt over 2 kg. Det ser litt voldsomt ut, men det virker allikevel som om maskinen takler det greit. Vår erfaring etter å ha testet mange kjøkkenmaskiner er at det kan være lurt å dele deigen i to hvis man grenser opp mot maks kapasitet.

En sak som irriterer oss litt, både når vi pisker krem og elter deig, er at hastigheten låser seg etter et par sekunder. For å endre etter det må man dobbeltklikke på touchskjermen for å kunne velge på nytt. Det går som regel greit, men skal man piske krem eller utføre andre oppgaver som krever mer kontroll så kan det bli litt knotete.

Chef XL Titanium Patissier er en kjøkkenmaskin for deg som er mer enn gjennomsnittlig glad i å bake. Skal du ha nytte av innebygget vekt, og spesielt varmefunksjonen, burde dette være en maskin du ikke bare trekker frem en gang eller to i året. Dette er en kostbar alt-i-ett-løsning, så det naturlige spørsmålet er selvfølgelig om det koster mer enn det smaker. Men tar du deg råd, så er du sikret høy kvalitet!

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Kenwood Chef XL Titanium Patissier annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Smart og kraftig kjøkkenmaskin med innebygget varmeplate Fordeler + Alt i én maskin

+ Kraftig elting, god til det meste

+ Innebygget vekt

+ Innebygget varmefunksjon

+ LED-lys og touchskjerm Ting å tenke på — En del bevegelse under elting

— Noe ustabil vektmåling

— Hastighet låser seg

— Kostbar

Rå kraft: Kenwood Chef XL Titanium KVL8300S

Kamera David Auby Johansen/Tek.no

Det er ikke til å komme unna: Rå muskelkraft har mye å si. Med sine 1700 watt har denne Titanium-modellen fra Kenwood testens sterkeste motor. Alt føles robust og tungt med denne maskinen. Den massive aluminiumskroppen står fjellstøtt på kjøkkenbenken, og har man plass til det, så vil denne maskinen gi bakeglede i mange år fremover. Nå er det viktig å presisere at utholdenhet ikke har vært en faktor i denne testen, men inntrykket i løpet av testperioden er at denne maskinen er laget for evigheten.

Kenwood er ingen nybegynner i kjøkkenmaskin-gamet, og de vet hvordan de skal bygge en maskin som fikser biffen (og bollene). Likevel kan det se ut til at de har sakket akterut når det kommer til design. Mens flere av de andre maskinene i denne testen har satset hardt på å gjøre kjøkkenmaskinen sexy igjen, minner Kenwood Chef XL Titanium mest om en sementblokk. Men for en sementblokk!

Makskapasiteten på gjærbakst er på hele 2,56 kg deig. Nå skal det sies at maskinen sliter litt med maksimumsmengden, så denne er kanskje satt unødvendig høyt av produsenten. Reduserer man mengden noe, går det med ett mye lettere. Selve maskinen står støtt på kjøkkenbenken og man kan trygt gå fra maskinen mens den gjør seg ferdig. Maskinen får litt trekk for at overdelen på maskinen beveger seg en del under bruk. Samtidig er dette noe som gjelder nesten samtlige maskiner i testen, spesielt når de må håndtere tung gjærbakst.

Likevel, maskinen sakker ikke farten nesten uansett hvor tung baksten blir. Deigen blir dessuten utrolig godt eltet, noe som sannsynligvis er en kombinasjon av kraften til maskinen kombinert med en spesielt godt utformet eltekrok, samt den planetariske blandefunksjonen (verktøyet spinner motsatt vei av hylsen som er festet til mikserhodet).

Maskinen har en innvendig lysring som lyser godt opp. Dessuten er den et stilig visuelt element i den ellers grå massen. Dette er en svært god maskin, men det er synd at maskinen ikke har timer og et noe mer gjennomtenkt design.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Kenwood Chef XL Titanium KVL8300S annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Kraftfull maskin man kan stole på. Fordeler + Maskinen med mest kraft i testen

+ Spesielt robust

+ Stilig LED-lysring Ting å tenke på — Kjedelig design

— Tar mye plass

Et meget godt kjøp: Philips HR7962/01

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Når vi pakker ut denne splitter nye modellen fra Philips føles den overraskende lett i vekt. Ja, med sine 6,7 kg er det faktisk den letteste modellen i hele testen. Vi er glade i lette kjøkkenapparater, men akkurat når det gjelder kjøkkenmaskiner så kan det være en fordel med litt vekt så ikke maskinen beveger seg for mye under bruk.

Heldigvis har Philips funnet en smart løsning på problemet: Som den eneste modellen vi har testet hittil har den nemlig sugekoppføtter. Smart! Så kan man kanskje innvende at den derfor er litt upraktisk å flytte rundt på, men vi synes at stabiliteten som sugekoppføttene gir er verdt bryet.

Under bruk står Philips HR7962 altså stødig på kjøkkenbenken, selv om selve maskinen beveger seg noe mens den elter den relativt tunge gjærdeigen. Kapasiteten på bollen er 5,5 liter, noe som kan sies å være medium størrelse sammenlignet med de andre modellene. Dette er med andre ord kanskje ikke maskinen du tar de aller største deigene med. Samtidig holder den mer enn nok for de fleste oppgaver.

Vi setter også pris på at modellen kommer med LED-lys, pulsfunksjon og timerfunksjon. På et greit opplyst kjøkken vil nok ikke de fleste ha behov for LED-lys, men timer er derimot en funksjon vi gjerne skulle ha sett på flere modeller. Her kan man sette maskinen i gang med jobben og så sier den ifra med et par signallyder når den er ferdig.

Det er i det hele tatt lite å utsette på Philips HR7962. Noen er kanskje på utkikk etter større kapasitet eller enda mer funksjonalitet - og da vil for eksempel Kenwood Chef XL Titanium Patissier være et enda bedre valg. Ekstrautstyret, og da kanskje spesielt deigkroken, kunne også med fordel vært enda mer robust - samtidig må det sies at den får jobben gjort på en god måte. Til en pris på rett under 5000 kroner er dette alt i alt et veldig godt kjøp!

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Philips Series 7000 Kjøkkenmaskin HR7962/01 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat En kjempegod kjøkkenmaskin til en overkommelig pris Fordeler + Mye verdi for pengene

+ Har sugekoppføtter som gjør at den ikke glir

+ Har timer som signaliserer når den er ferdig

+ Har LED-lys og pulsefunksjon Ting å tenke på — Beveger/rister noe under bruk

— Bare medium størrelse på bolle

God kjøkkenmaskin til god pris: Electrolux EKM6000

Kamera David Auby Johansen/Tek.no

Electrolux Assistent Pro har uten tvil testens mest spesielle design. Det tar litt tid å venne seg til, og enten så hater man det eller så elsker man det. Vi endte opp med å elske det! Det kan selvfølgelig komme av at maskinen unektelig minner om en Xenomorph fra Alien-filmene med altfor korte armer. Med andre ord: Du finner ikke en bedre gave til kjøkken-nerden enn dette.

Den spesielle utformingen har i stor grad å gjøre med hvordan man fester blandebollen. Istedenfor å skru bollen på plass, så fester man heller bollen på to metallarmer. Med en liten dreiespak får man hevet bollen og satt den på plass. Det er helt unikt og smått genialt. For det første så slipper man at bollen sitter fast i maskinen (noe som var til stort bry under testen av lillebror EKM4300). For det andre så virker det som om bollens plassering gir maskinen en økt stabilitet og en annen vektfordeling. Selv om maskinen gynger forsiktig frem og tilbake når vi forsøker oss på en større gjærbakst, så er bevegelsene mer jevn enn på de andre maskinene.

Både denne og den billigere modellen Electrolux EKM4300 føles veldig robuste. Maskinen er laget i rustfritt stål og kommer i både sort og hvit («Ice White») finish. Det som skiller de to modellene, foruten den kraftigere motoren og den unike festemekanismen, er at EKM6000 også kommer med integrert timer.

Her kan man programmere hvor lenge maskinen skal gå eller man kan holde oversikt over hvor lenge man har holdt på. Det er utrolig nyttig, spesielt hvis man lager oppskrifter der man vet blandetiden. Så slipper man det utrolig kjedelige ritualet med å se på kakemiksen forme seg.

I likhet med EKM 4300 kommer også EKM 6000-modellen med integrert blått LED-lys. Det ser unektelig kult ut, men har kanskje ikke den helt store praktiske funksjonen på et godt opplyst kjøkken. Alt i alt er dette en modell fra Electrolux som virkelig gjør et godt inntrykk. Det eneste verdt å trekke for er at motorstyrken og kapasiteten kanskje kunne vært enda høyere, men det er vi i stor grad villig til å tilgi når prisen er blitt så lav som den er blitt nå. Dessuten er ikke designet for alle.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Electrolux EKM6000 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 4529 hos Elkjøp Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Smarte løsninger veier opp for noe manglende muskelkraft. Fordeler + Kult design

+ Smart feste for blandebollen

+ Timer

+ Svært stabil Ting å tenke på — Kunne hatt mer kraft

KitchenAid Artisan XL 7580XEBK

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Førsteinntrykket av KitchenAid Artisan XL er at dette er en utrolig robust kjøkkenmaskin der alt fra selve konstruksjonen til hastighetsjusteringen er laget i metall av beste kvalitet. Men selv om den er en skikkelig tungvekter på over 13 kg, opplever vi den ikke som spesielt stor rent fysisk - kanskje med unntak av høyden.

Denne kan du med andre ord fint få plass til på et mindre kjøkken. Designet er også smart utført, synes vi, med to «armer» som holder bollen i et stødig grep. Det er litt knotete de første gangene vi forsøker å få bollen på plass, men til gjengjeld sitter bollen godt og den er også veldig enkel å løsne.

I vår test av gjærbakst hadde KitchenAid Artisan XL lite problemer med deigen og selve maskinen beveger seg lite. Vi opplever imidlertid at maskinen glir litt på vår benkeplate i tre ved stor belastning og når farten øker. Til sammenligning forsøkte vi nøyaktig den samme deigen i Philips HR7962/01.

Her beveget maskinen seg mer, men den gled ikke på benkeplaten fordi den hadde sugekopper som holdt den på plass. Når maskinen derimot får gjort lettere oppgaver - som å piske krem - opplever vi den som svært stødig. Men, med tanke på den høye vekten, kunne vi kanskje ønsket at Artisan XL sto enda stødigere. Her vil det også avhenge av hva slags benkeplate man har, og det kan godt hende gummiknottene på undersiden fester seg bedre til for eksempel stein eller stål.

På undersiden av KitchenAid Artisan XL 7580XEBK finner man fem gummiknotter. Vi synes ikke det var ideelt på vår benkeplate av tre. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

Når det er sagt så opplever vi ellers KitchenAid Artisan XL som en topp maskin. Tilleggsutstyret som følger med - en deigkrok, en flatvisp og en ballongvisp - er av høy kvalitet. Spesielt deigkroken synes vi er kjempegod å bruke og den får et skikkelig godt grep om deigen. Dette er en maskin man fint kan elte større deigemner med. Nå har ikke vi muligheten til å teste maskinene over lang tid, men inntrykket etter å ha brukt den et par ganger er at dette er en modell som kommer til å holde lenge.

Kapasiteten på bollen er 6,9 liter, noe som er omtrent like stort som på modellene fra Kenwood. Det eneste vi kanskje savner her er timerfunksjon og LED-lys, så hvis dette er viktig for deg så finnes det bedre alternativer. Når det er sagt så er KitchenAid Artisan XL et godt og trygt kjøp.

8 Meget bra fjerne Sammenlign KitchenAid Artisan XL 7580XEBK annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8 Meget bra sitat En svært solid og robust kjøkkenmaskin Fordeler + Solid og robust

+ Beveger seg lite under bruk

+ Takler tunge gjærdeiger

+ Slankt design

+ Tilleggsutstyr av høy kvalitet Ting å tenke på — Glir litt på kjøkkenbenken ved høy belastning og fart

— Har ikke timer, pulsefunksjon eller LED-lys

Ny norsk utfordrer: Wilfa ProBaker

Kamera David Auby Johansen, Tek.no

Wilfa ProBaker er en sylfersk kjøkkenmaskin som skiller seg ut. Den er faktisk så ny at den i skrivende stund (februar 2021) ikke engang er i salg. Maskinen har et flott sort design som tar seg veldig godt ut på kjøkkenbenken. Den er kompakt og relativt tung i forhold til størrelsen. Noen vil kanskje kalle det maskulint, vi kaller det heller for robust.

I motsetning til Kenwoods Patissier som vi også har testet i denne runden, er Wilfa ProBaker en kjøkkenmaskin som hovedsakelig gjør én ting, nemlig å blande ingredienser, enten det er å elte, røre eller piske. Her er det ikke mulig å smelte sjokolade eller veie mel. Vi kunne kanskje ha ønsket oss noe mer funksjonalitet, spesielt timer, men det må sies at maskinen gjør sin ene ting veldig godt. I tillegg til manglende timer er det heller ikke lys til bollen. På et godt opplyst kjøkken er ikke dette noe problem, men enkelte vil kanskje savne det.

På toppen har maskinen et hjul som er til hastighetsjustering. Her kan man stille inn farten fra 0-100% fordelt på 20 trinn. Hastighetshjulet er veldig responsivt og gir en suveren nøyaktighet og kontroll. Dette legger vi spesielt merke til ved pisking av krem der man veldig enkelt kan gå opp og ned i hastighet slik at resultatet blir perfekt. Denne maskinen kommer for øvrig med dobbel visp.

Vi elsket hastighetshjulet til Wilfa. Kamera David Auby Johansen, Tek.no

I eltetesten vår var vi også veldig imponert. Motorkraften er oppgitt til kun 700 watt, men her er det likevel tydelig at maskinen leverer mye kraft. Her må nok den kompakte utformingen og den korte armen ta mye av æren. Maskinen har også et såkalt «dual action»-eltesystem, noe som enkelt forklart betyr at bollen roterer mens det eltes. Dette fungerer utmerket.

Elting av den tunge gjærdeigen går veldig fint og maskinen rører seg knapt mens den elter. Den lager riktignok en del pipelyder ved tung belastning (stillegående ved pisking av krem). Etter 7 minutters elting av bolledeigen vår stopper også maskinen opp på grunn av et overspenningsvern. Denne slår inn for å hindre at motoren overbelastes. Det er en god funksjon, som vi kunne ønske flere maskiner var utstyrt med. At maskinen ikke klarer deigen kunne kanskje blitt sett på som noe negativt, men denne deigen er ganske tørr og tung. Når vi tilsetter det kalde smøret (I manualen anbefales det å begynne med kalde ingredienser siden temperaturen på deigen øker med 1-2 °C per minutt man elter. Derfor eltet vi alt unntatt smøret først for så å elte inn det kalde smøret i terninger til slutt) og fortsetter eltingen går det mye lettere og vi elter videre i 10 minutter uten problemer.

Wilfa ProBaker er en enkel og ukomplisert kjøkkenmaskin som gjør akkurat det den skal, og ikke særlig mer. Den har en utrolig behagelig hastighetskontroll og elter skikkelig godt. Noen vil kanskje savne LED-lys, vekt eller touchskjerm. Andre vil synes det er deilig uten. ProBaker koster til vanlig 9500 kroner, og selv om dette er en god og kraftig maskin synes vi det er en ganske høy pris for det man får.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Wilfa ProBaker KM1B-70 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 9499 hos Komplett Sjekk nå 9499 hos Elkjøp Sjekk nå 8 Meget bra sitat En kjøkkenmaskin som skiller seg ut Fordeler + Elter veldig godt

+ Beveger seg lite

+ Svært god hastighetsregulering

+ Flott og kompakt design

+ Robust Ting å tenke på — Ingen ekstra funksjonalitet

— Ingen timer, ingen LED-lys

— Ganske kostbar

Et veldig godt kjøp: Bosch Mum Serie 2

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Bosch Mum Serie 2 er utvilsomt den rimeligste kjøkkenmaskinen vi noensinne har testet. Og vi må være ærlig: denne modellen ser heller ikke ut som noe påkostet kjøkkenmaskin-beist. Den er liten i størrelse og lett i vekt. Men at den er en lettvekter hindrer den faktisk ikke fra å gjøre knockout på langt tyngre og større modeller.

Modellen er i det hele tatt et glimrende eksempel på at et kjøkkenprodukt ikke trenger å koste mye for å fungere godt. Hovedgrunnen til det er at maskinen er godt designet med en rekke smarte løsninger. Utfordringer knyttet til den lave vekten og bevegelse under bruk er for eksempel løst ved at maskinen har sugekopper på undersiden. Det er kanskje opplagt at en såpass lett maskin må ha en slik løsning, men vi har vært borti langt mer påkostede maskiner som ikke står like støtt på kjøkkenbenken som denne. I vår test med en tung gjærdeig bestående av både grovt speltmel kunne vi fint forlate rommet og gjøre noe annet mens deigen ble eltet.

Selv ved elting av en tung gjærdeig sto maskinen stødig på kjøkkenbenken. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

Når det gjelder selve blandingen av ingredienser og spesielt eltingen, så fungerte dette også helt utmerket. Redskaper som eltekrok og visp settes inn på skrå, noe som gjør at alle ingredienser blir effektivt blandet sammen i bollen. Spesielt eltingen var vi imponert over. Maskinen har riktignok en ganske begrenset bollekapasitet på kun 3,8 liter, så dette er nok ikke maskinen å tilberede de største deigemnene med. Allikevel er den maksimale vekten på en gjærdeig oppgitt til 1,7 kg, noe som vil være nok for de fleste. Eltekroken som følger med kunne også med fordel vært mer robust, men gjør allikevel jobben godt.

En annen smart løsning som vi satt stor pris på var at armen der de ulike redskapene installeres både kan vippes opp og ned. Ved å vippe den opp blir det enklere å sette inn redskapet, og ved å vippe den ned tar maskinen mindre plass. Denne kan man faktisk la bli stående på kjøkkenbenken. Størrelsen og vekten gjør også at den lettere kan gjemmes vekk hvis man foretrekker det.

Armen på Bosch Mum Series 2 kan vippes opp eller ned, noe som gjør at den tar mindre plass. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

Ja, vi kunne ønsket oss mer kraft, sterkere eltekrok og høyere kapasitet. Men til denne prisen kan man ikke forvente det. Maskinen har heller ikke timer, integrert vekt eller lys, men så er det heller ikke alle som har behov for det. For de som setter en brøddeig i ny og ne, eller som liker å lage bakverk ved spesielle anledninger, vil denne maskinen fungere mer enn godt nok - og det er ikke verst med tanke på den usedvanlig hyggelige prisen.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Bosch Mum Serie 2 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8 Meget bra sitat En veldig billig modell som vil være god nok for mange. Fordeler + God til å elte

+ God til å piske krem

+ Liten og lett i vekt

+ Står støtt på kjøkkenbenken

+ Smart design med arm som kan vippes og eller ned Ting å tenke på — Ikke den kraftigste motoren

— Spinkel eltekrok

— Kjedelig utseende

— Har ikke lys eller timer

Sage BEM825

"Power and speed in the clarity of glass".

Det høres unektelig kult ut, men klarer maskinen å leve opp til sin noe pompøse tagline? Svaret er både ja og nei. Men sin stålblå farge og bolle i glass er maskinen alt annet enn traust. Det er naturligvis smak og behag, men undertegnede synes kanskje ikke hverken fargen eller utformingen er spesielt pen (maskinen kommer også i en rekke andre farger).

Når det gjelder bollen av glass føles dette i utgangspunktet som en gimmick for å skille seg ut i mengden av kjøkkenmaskiner. Når det er sagt så er det faktisk nyttig å kunne se om det setter seg fast rester på innsiden av bollen.

For de spesielt interesserte er det også greit å påpeke at dette i utgangspunktet er en maskin fra den australske produsenten Breville. Nå er maskinen inkludert i den anerkjente kokken Heston Blumenthals produktserie Sage.

Når det gjelder elting av deig leverer maskinen rimelig bra. Med sin motor på 1200 watt takler den maksimumsverdien sin ganske så godt (selv om den vibrerer noe). Samtidig, men en prislapp på nesten 6000 kroner skulle det bare mangle. Her betaler man mye for designet og den stilige glassbollen.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Sage Appliances the Bakery Boss annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 5299 hos Elkjøp Sjekk nå 8 Meget bra sitat En maskin som skiller seg ut. Ikke for alle. Fordeler + Stilig glassbolle

+ Timer

+ Led-lys Ting å tenke på — Dyr i forhold til ytelse

— Ikke mulig å høydejustere redskaper

SMEG SMF01

Smeg er en sjelden eksotisk fugl i dette litt triste landskapet av kjøkkenmaskiner. Her har de store produsentene noe å lære, og da spesielt Kenwood.

Med sitt luftskip-inspirerte 50-tallsdesign passer denne pastellblå maskinen like godt inn i en Mad Men-episode som i et hipster-hjem på Grünerløkka. Det er ikke noen dårlig kjøkkenmaskin heller, men her betaler man ganske mye for det innbydende designet.

I bruk er Smeg sin kjøkkenmaskin helt ok. Dette er kanskje ikke maskinen for de heftigste bakejobbene, men den elter mindre bolledeiger på en god måte.

Kremen ble også god og luftig, selv om den medfølgende ballongvispen var i skrøpeligste laget. Det må også sies at dette var den maskinen det sprutet mest fra og der det medfølgende sprutdekselet var altfor tynt til å gi skikkelig beskyttelse. Her kan det nok komme noen seige overraskelser!

Maskinen får også trekk for at det var vanskelig å høydejustere redskapene. Det skal være mulig, men i vår test slo ikke maskinens låsemekanisme inn etter justering.

Modellen kommer i flere forskjellige farger slik at du enkelt kan matche med dine andre kjøkkendingser fra Smeg. Kommer også med mulighet for ekstra tilbehør.

7 Bra fjerne Sammenlign SMEG SMF01 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7 Bra sitat En kjøkkenmaskin med design i førersetet. Fordeler + Kjempeflott design

+ Klarer enkle bakejobber Ting å tenke på — Skrøpelig ballongvisp

— Svak motor

— Litt lite kraft for pengene

Electrolux Assistent EKM5540

Med kullgrå finish er denne modellen fra Electrolux en av testens tøffeste. Kroppen er av aluminium, men føles som støpejern. Den er ikke spesielt tung, men føles robust. Maskinen kommer også med integrert LED-lys. Kjekt å ha, selv om det på et godt opplyst kjøkken ikke vil ha så mye å si.

Dessverre kommer maskinen noe til kort når vi går i gang med bolleproduksjonen. Maskinen kommer med den minste eltekroken i testen, og den er såpass liten at deigen fester seg til kroken istedenfor å bli knadd skikkelig. Dette er ikke godt nok.

Her måtte man stoppe maskinen, fjerne deigen fra kroken og så fortsette for å få et brukbart resultat. Heldigvis opplever vi ikke noen problemer med krempiskingen. Maskinen kommer med «splashguard» som effektivt stopper det lille av sprut som kommer.

Som eneste modell i testen kommer Electrolux Assistent med egen bolle for heving av deig. Den heter «PerfectRiseLid» og består egentlig bare en plastbolle med lokk. Den hindrer at deigen tørker og får skorpe (som igjen hindrer gjæringsprosessen). Selv om det er enkelt, er det ingen dårlig idé og det fungerer fint som tilleggsutstyr.

Alt i alt er denne modellen fra Electrolux en god maskin, men som dessverre ser og føles mer robust ut enn resultatet skille tilsi. Prisen er også omtrent den samme som storebror Assistent Pro, og vi ville langt heller valgt den.

7 Bra fjerne Sammenlign Electrolux Assistent EKM5540 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7 Bra sitat God maskin, men med altfor liten eltekrok der deigen setter seg fast. Fordeler + Kommer med egen bolle for heving av deig

+ Har LED-lys Ting å tenke på — Liten eltekrok der deigen fester seg lett

— Ser mer robust ut enn den er

KitchenAid Artisan 5KSM175

KitchenAid Artisan-serien kommer i en rekke ulike farger og materialer. I denne omgangen har vi testet modellen "Cast Iron Black". Med sitt svarte jernaktige materiale (det oppgis ikke hvilket materiale som faktisk er brukt) må KitchenAid Artisan sies å være den mest maskuline maskinen i testen. Maskinen er dessuten den mest robuste i forhold til størrelsen på de maskinene vi har testet. Så hvis du har veldig liten plass på kjøkkenet, så er dette et av de bedre valgene.

Men så over til selve ytelsen. Dessverre er ikke maskinen like sterk som utseendet skulle tilsi. Motorkraften er på kun 300 watt, noe som er testens aller laveste. Det er likevel viktig å presisere at KitchenAid har motoren plassert på et annet sted enn konkurrentene, og det gjør at en direkte sammenligning ikke er helt rettferdig.

Maskinen elter godt og virker med sine 11,6 kg svært stabil. Den planetariske rotasjonen sørger for en smidig bolledeig. KitchenAid har laget en maskin som presterer godt basert på sine tekniske ferdigheter. Tenk hva denne kunne ha klart med motorkraften til Kenwood!

Maskinen får dessverre trekk for å ha testens desidert minst ergonomiske bryter for justering av hastighet. For det første var den altfor hard og for det andre så var det ekstremt vanskelig å få stilt den inn på riktig hastighet. Dette virker kanskje som småpirk, men denne bryteren var svært irriterende.

7 Bra fjerne Sammenlign KitchenAid Artisan 5KSM175 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 6999 hos Elkjøp Sjekk nå 7 Bra sitat En robust maskin du får plass til på et lite kjøkken. Fordeler + Svært robust i forhold til størrelse

+ Plassbesparende Ting å tenke på — I dyreste laget

— Lite kraft for pengene

— Irriterende hastighetsjustering

Smeg SMF03

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Vi har ikke lagt stor vekt på utseende i denne testen. Kjøkkenmaskiner kommer i ulike farger og former, og det viktigste er hvor godt de faktisk fungerer. Men når det er sagt, denne kjøkkenmaskinen fra Smeg er uten tvil den flotteste modellen vi har testet. Vi har hatt inne en pastellblå variant, men maskinen kommer også i en rekke andre farger. I tillegg er modellen behagelig priset med en prislapp på godt under 5000 kr.

Her stopper dessverre lovordene. For selv om modellen unektelig ser flott ut på kjøkkenbenken fungerer den ikke like godt i praksis. Det første man må gjøre når man lager en brøddeig er å blande alt det tørre. Her gjør dessverre Smeg SMF03 en slett jobb - i hvert fall hvis man kun bruker deigkroken. Både når man blander tørt, og etter hvert når man tilsetter væske, så klarer nemlig ikke maskinen å trekke med seg melet skikkelig fra sidene på bollen. Det gjør at man selv må passe på nøye for å oppnå et godt resultat, for eksempel ved å blande det tørre for hånd selv, eller bruke et annet verktøy først før man setter inn deigkroken. Det er langt fra ideelt.

Smeg SMF03 blander ikke godt nok ut til sidene av bollen. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

Da vi testet forløperen til denne modellen (SMF01) reagerte vi på at det sprutet mye da vi pisket krem. Det opplevde vi ikke at var et problem denne gangen. Det er positivt. Ellers er det ikke gjort store endringer på modellen sammenlignet med forgjengeren. Maskinen har fremdeles en 800W motor og designet er mer eller mindre likt. Den har fremdeles ikke lys eller timer. Når det gjelder lys så trenger man strengt talt ikke det på et normalt opplyst kjøkken, men en timer kan være fint å ha. Denne modellen er «old school» både i utseende og funksjonalitet. Kapasiteten på gjærbakst er fremdeles 1,3 kg, noe vi synes er i minste laget.

Rent mekanisk takler maskinen fint en middels stor deig, men vi opplever ikke at den elter spesielt godt. Deigen har en tendens til å samle seg til en klump som stadig skyves høyere opp i bollen. Derfor må vi underveis stoppe maskinen og dele opp deigen. Smeg blir rett og slett ikke venn med deigen vår, og det er synd. Vi irriterer oss også over festemekanismen til bollen. Her vrir man bollen inn i et spor, men det er ikke noe tydelig tegn i form av en klikkelyd eller lignende som indikerer at bollen sitter godt nok fast. Fester man bollen for løst så løsner den under bruk og fester man den for hardt er den vanskelig å løsne igjen. Det er kanskje brutalt å si men denne modellen har et flott design, men en dårlig konstruksjon.

Smeg er en fargeklatt i et ellers ganske så grått kjøkkenmaskinmarked, og vi har utrolig lyst til å kunne anbefale denne modellen. Prisen er overkommelig, designet er utrolig flott, men i bruk har den flere irriterende mangler og feil som dessverre trekker ned.

6 Helt greit fjerne Sammenlign Smeg SMF03 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 4999 hos Elkjøp Sjekk nå 6 Helt greit sitat Fargesprakende og flott utseende kan ikke redde denne modellen. Fordeler + Fungerer greit på enkle deiger

+ Brukbar til å piske krem

+ Flott utseende Ting å tenke på — Svak motor og ganske spinkel eltekrok

— Blander ikke helt ut til sidene

— Irriterende låsemekanisme

Bosch Mum Series 6

Forrige Neste Åpne fullskjerm

De fleste kjøkkenmaskiner er designet på omtrent den samme måten: en base med en toppdel - eller “arm” om du vil - der man fester utstyr som deigkrok eller visp. Bosch Mum Series 6 har et litt annerledes design. Her er basen bredere og lavere, og istedenfor å feste utstyret i armen plasseres det direkte i bollen. Maskinen tar altså mindre plass i høyden og mer plass i bredden. Den er annerledes, om ikke bedre designet, men for en del vil nok utformingen passe bedre med tanke på oppbevaring.

Men design handler ikke bare om utseende, men også om funksjon. Og rent funksjonelt faller dessverre Mum Series 6 litt igjennom. I vår test bruker vi en oppskrift med sammalt speltmel og havregryn. Det gir en tung deig som er utfordrende å elte. Da vi forsøkte oppskriften på denne modellen gikk det fint i starten og ingrediensene ble normalt blandet sammen. Etter hvert oppstod det imidlertid problemer og deigen endte med å bli skjøvet rundt i bollen istedenfor å eltes. De beste kjøkkenmaskinene knar, drar og elter deigen til den er smidig og glatt. Det er viktig for at glutenet skal få kunne utvikle seg. Her endte vi med å etterkna deigen for hånd for å sikre god heving. Det er synd at maskinen ikke klarer å elte skikkelig. Den fungerer nemlig ellers veldig godt og på grunn av det brede designet er den spesielt stødig under bruk. Vi er også imponert over bollekapasiteten som er på hele 6,2 liter.

Elting av gjærdeig er for de fleste hovedgrunnen til at man skaffer seg en kjøkkenmaskin og når maskinen ikke takler dette på en tilfredsstillende måte trekker det kraftig ned. Vi forsøkte også å piske krem med Mum Series 6, og det fungerte utmerket - ja, siden den har dobbel visp, gikk det raskere enn på mange andre modeller. Men om det tar 30 eller 40 sekunder å piske krem er ikke det som utgjør en god kjøkkenmaskin. Modellen kommer også med utstyr til å kverne kjøtt.

Bosch Mum Series 6 fungerer best til enklere oppgaver som pisking av krem. Skal man elte en tyngre deig vil vi heller anbefale å kjøpe noe annet. Bosch Mum Series 2 som også er med i denne testen er et langt bedre og billigere kjøp.

5.5 Middelmådig fjerne Sammenlign Bosch Mum Serie 6 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 5.5 Middelmådig sitat Annerledes design, men ikke den beste i bruk. Fordeler + Veldig god til å piske krem

+ Stør stødig på kjøkkenbenken

+ Kommer med blant annet kjøttkvern Ting å tenke på — Ikke så god til å elte - skyver på deigen

— Annerledes design som gjør den svakere i bruk

Utgåtte modeller: Vis innhold Electrolux EKM4300 De to maskinene vi har fått inn fra Electrolux Assistent-serien føles, som nevnt før, veldig robuste. Denne rimelige varianten er i tillegg enda mer kompakt enn sin storebror. Er du usikker på designet på Assistent Pro og samtidig ønsker å spare noen kroner, kan vi trygt anbefale denne modellen. Designet er stilrent – rustfritt stål med sort finish. Maskinen har en ganske lav maksimumskapasitet på 16 dl mel (tilsvarende 0.8 kg). Den sliter ørlite grann med denne mengden, men ikke nok til at vi ble bekymret. Når den først kom i gang så fullførte den med stil. I etterkant fikk vi oss en litt ubehagelig overraskelse. Bollen satt fast og var hard å få løs. Dette kan ha vært unikt med akkurat dette eksemplaret, men er likevel verdt å merke seg.

En hyggelig overraskelse med denne maskinen var at den kom med to boller. Flere av de andre produsentene burde følge dette eksempelet. To boller gjør at man kan gjøre mer arbeid samtidig uten å måtte vaske mellom hver økt. Det er veldig greit å kunne la bolledeigen heve i den ene bollen mens man går i gang med krempiskingen. 7.5 Bra fjerne Sammenlign Electrolux Assistent EKM4300 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 4449 hos Elkjøp Sjekk nå 7.5 Bra sitat En rimelig og robust kjøkkenmaskin med godt design. Fordeler + Robust

+ 2 mikseboller

+ God pris Ting å tenke på — Lav kapasitet

— Defekt feste for blandebolle Kenwood Limited Chef XL Sense KQL6300 Denne modellen fra Kenwood minner mye om Chef XL Elite. Motorkraften, bollestørrelsen og vekten er tilnærmet lik. Chef XL Sense har et litt annet utseende, men ellers er mye det samme. Modellen kommer også her med gode, solide redskaper. Både ballongvispen, K-spaden og eltekroken ser ut som om de kan tåle en støyt eller to. Maskinen har ikke timer, men kun et justeringshjul med hastighet.

Designet er ellers ganske enkelt, men vi synes den hvite finishen fungerer godt. Toppdelen på maskinen beveger seg ganske kraftig når den elter bolledeig, og den lager en del lyd. Likevel står maskinen fjellstøtt på kjøkkenbenken og den får jobben gjort. Kremvispingen går som forventet, her er det få problemer å spore. Maskinen kommer med splashguard, og ellers med standard utstyr som ballongvisp, K-spade og eltekrok. Oppsummert er Kenwood Chef XL Sense en pålitelig maskin, men ikke blant de beste i testen. Oppdatert 19. desember 2017: Fjernet modeller som er tatt ut av sortiment. Oppdatert 14. desember 2018: La til Ankarsrum AKM6230, Electrolux Assistent EMK5540, Kenwood KQL6300 og Point Pro POKM55AW. Oppdatert 24. februar 2021: La til Kenwood Chef XL Titanium Patissier og Wilfa ProBaker. Fjernet to maskiner som var gått ut av salg. Oppdatert 2. november 2022: Justert tekst og modernisert tabell. 7.5 Bra fjerne Sammenlign Kenwood Limited Chef XL Sense KQL6300 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7.5 Bra sitat Kenwood Chef XL Sense er en pålitelig og robust maskin, men ikke et bakevidunder. Fordeler + Solide redskaper

+ Pålitelig og robust maskin Ting å tenke på — Har ikke timer

