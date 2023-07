Samletest Best i test: Hodetelefoner med aktiv støydemping.

Gigantene går til strid: De aller beste hodetelefonene med aktiv støydemping

Enten du flyr mye eller ei.

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Snittprisen på hodetelefonene vi kjøper har vokst kraftig de siste årene, og stadig flere av oss kjøper hodetelefoner som koster 3000 kroner og mer.

I denne prisklassen er aktiv støydemping nærmest en standardfunksjon, og der Bose tidligere var den definitive markedslederen, er det nå kommet et par meget gode konkurrenter.

Vi har derfor plukket ut de fire aller mest aktuelle, både basert på våre egne erfaringer og på mengden spørsmål vi har fått fra lesere, og skal prøve å gå gjennom de ulikes styrker og svakheter. Formålet er å forsøke å hjelpe leserne til å velge det hodesettet som best passer deres bruksområde.

De fire er:

Om du følger testene her på Tek.no nøye, så vet du kanskje at vi har delt ut 8,5/10 til B&W, 9/10 til Bose og Sony og 10/10 til B&O gjennom året som har gått. Dette er altså fire fabelaktige sett med hodetelefoner, men det betyr likevel ikke at sistnevnte er de beste hodetelefonene for alle.

I denne gjennomgangen vil redaksjonens tre lydtestere presentere sine synspunkter løpende, og så vil vi oppsummere med en tabell hvor vi rangerer de ulike egenskapene til hvert hodesett. Her er det altså lov til å være uenig, men vi skal prøve å gjøre det såpass oversiktlig at det fremgår tydelig hvorfor vi mener nettopp det vi gjør.

Først en rask oversikt over spesifikasjonene:

B&O BeoPlay H9 Bose QuietComfort 35 II Bowers & Wilkins PX Sony WH-1000XM2 Frekvensområde 20 - 22000 Hz Ikke oppgitt 10-30000 Hz 20 Hz - 40000 Hz (LDAC) Elementstørrelse 40 mm Ikke oppgitt 40 mm 40 mm Oppgitt batterilevetid (bluetooth + NC) 14 timer 20 timer 22 timer 30 timer Justerbar støydemping Bytt Krysse av Krysse av Krysse av Utskiftbare deler Batteri, puter Puter Puter Ingen Vekt 295 gram 235 gram 320 gram 275 gram Ekstrafunksjoner utover støydemping Touchpanel på den høyre øreklokka. Equalizer-app Google Assistant-støtte gjennom egen knapp der det er støttet. Autopause når du tar dem av, skrur seg automatisk av ved inaktivitet. NFC, trykk-optimalisering, equalizer-app Ladestandard Micro-USB Micro-USB USB-C Micro-USB Innhold i esken Minijack-kabel, ladekabel, flyadapter, bærepose Minijack-kabel, ladekabel, hardt etui Minijack-kabel, ladekabel, bærepose Minijack-kabel, flyadapter og hardt etui Pris 4495,- 3995,- 3698,- 3690,- Åpne fullskjerm Mer +

Ole Henrik Johansen

Hovedbruksområde:

Jeg hører på musikk og podcaster når jeg er på farten, som aller oftest er til eller fra jobb. Som fremkomstmiddel tar jeg buss og T-bane, og normalt bruker jeg en Android-mobil, men det hender også at jeg bruker en iPhone til å servere musikken. Likevel må jeg si jeg foretrekker aptX fremfor AAC-teknologien som Apple sverger til. Ofte syns jeg sistnevnte gir en for skarp lyd.

Selv om jeg vil betegne meg selv som ganske så lydkresen, er det herlig befriende å slippe ledninger som floker seg eller klamrer seg fast til jakke og genser. Det er derfor jeg i all hovedsak velger trådløse produkter versus tradisjonelle, kablede alternativer.

Så fort jeg kommer på kontoret tas de trådløse hodetelefonene av til fordel for en kablet løsning der en forsterker med DAC forsyner klokkene med lyd fra Mac-en via Tidal.

Ole Henrik Johansen ville valgt Bang & Olufsen H9. Bilde: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Hvis jeg skulle valgt én av disse, hvilken ville det vært?

I det daglige ville jeg, knepent, valgt B&O BeoPlay H9. Disse har den desidert beste lyden etter min mening, og har en meget god komfort. Riktignok er de ikke i nærheten like gode på støykansellering som resten av gjengen, men i det daglige er ikke det viktigste for min del. jeg syns faktisk det er helt greit å få med seg litt av hva som skjer i trafikken der jeg trasker – trøtt – rundt i morgenrushen.

Men valget sitter likevel hardt inne, for som totalpakke er Sony sine klokker et meget godt alternativ, men jeg klarer rett og slett ikke legge fra meg den gode lyden i H9 med mindre jeg sitter på et fly.

Hvis jeg skulle valgt vekk én av disse, hvilken ville det vært?

Den som frister meg minst av denne gjengen er B&W PX. De er riktignok uten tvil de flotteste klokkene å se på av disse fire, men lydkvaliteten er ikke like god som hos Sony eller Bose, og enda lenger unna H9. Hadde jeg vært mer opptatt av støykansellering ville jeg valgt Sony fremfor disse, og hadde komfort vært aller viktigst ville Bose vært bedre. Likevel er dette langt fra et dårlig produkt, noe karakteren også indikerer, men likevel det dårligste valget av de fire etter min mening.

Hva med noe i andre enden av skalaen? Hvor gode kan Europris-hodetelefoner til 600 kroner være?

Finn Jarle Kvalheim

Hovedbruksområde:

Jeg liker å omgi meg med musikk til enhver tid. Enten det er på volum 11 i bilen, i trådløse hodetelefoner på t-bane og fly eller i store åpne klokker når jeg er hjemme. Jeg liker at hodetelefonene mine kan servere en del bass når det faktisk er basstung musikk som står på menyen, men en presis og avslørende diskant og et bredt stereoperspektiv står nok høyest i kurs.

Samtidig er det høyst ulikt hvilken type lyd som passer i ulike situasjoner. Hodetelefoner for utendørs bruk med støydemping bygget inn tenderer ofte litt mot det bassige. Og det er i og for seg greit, siden det effektivt bidrar til å overdøve støyen rundt. Men spesielt nøytral lyd blir det sjelden av det - denne kategorien hodetelefoner trekker som samlet flokk i retning av mer engasjerende enn analytisk lyd.

Hjemme er det Sennheiser HD800 og HD650 som regjerer, på jobb er det Denon MM400 som gjør jobben. DAC, forsterker og kabler er altså utgangspunktet når jeg sitter i ro. Jeg har svært mange hodetelefoner, og liker å ha én variant for hver type bruk.

Hvis jeg skulle valgt én av disse, hvilken ville det vært?

Om jeg måtte velge én av de fire blir det faktisk Bose QC35.

Finn Jarle Kvalheim er den i redaksjonen som flyr mest, og foretrekker Bose QC35. Bilde: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Valget preges nok av det praktiske ved disse produktene - og det faktum at jeg flyr ganske mye. Sonys klokker leverer bedre støykansellering når det er bråk og ståk rundt en, men touch-styringen på høyre øreklokke er av de minst presise jeg noensinne har vært borti - den er stort sett forvirrende og i veien hvis man kommer borti dem når man legger dem fra seg. I tillegg lager støydempingen et brus av hvit støy i stille omgivelser. En automatikk fungerer ganske fint i å stille om ulike typer støydemping på Sonyene, men følges av avbrudd i musikken på rundt fem sekunder og en håpløs gong-gong-lyd som absolutt ingen hodetelefonbrukere er interessert i å lytte til.

Bose leverer helt ålreit lyd - antakeligvis er de de nest svakeste lydmessig i dette feltet. Men du kan uten problemer hvile hodet i hånden uten at touch-styring går berserk. De bråker ikke når det er stille, og får stadig nye funksjoner i oppdateringer. Skulle jeg valgt for lydkvalitet alene hadde jeg gått for B&O Play H9. Lyden her er veldig god, men støydempingen er såpass svak at jeg ikke vet om det egentlig er så stor vits i å betale mellomlegget opp fra H7.

Hvis jeg skulle valgt vekk én av disse, hvilken ville det vært?

B&W PX er noen av de mest behagelige klokkene jeg har hatt på, med stoooor plass for Dumbo-ørene mine. De har også den definitivt peneste designen, etter min mening. At Bowers and Wilkins er HiFi-legender som beviselig kan god lyd skinner dessverre ikke så godt gjennom i PX-modellene. De låter litt tilbakeholdne og nesten ulne til tider - akkurat nok til å gi meg følelsen av at naboen har fest og jeg hører musikken gjennom en vegg.

For all del, det låter greit nok - og går du ned i halve prisen må du lete litt før du finner lyd som er like tiltalende. Men på dette prisnivået burde det rett og slett låte bedre.

Stein Jarle Olsen

Hovedbruksområde:

Jeg foretrekker å ha ett par hodetelefoner som gjør nytten til alt, men det har vist seg å være ganske vanskelig å finne. Jeg reiser en del, men det er likevel lydkvalitet og komfort i det daglige som veier tyngst. Støykansellering betyr ikke voldsomt mye for meg til vanlig, men det er desto viktigere at de ikke lekker for mye lyd, da jeg liker å spille høyt, noe som kan være et problem i et tett kontorlandskap.

Jeg er glad i bass, men jeg setter nesten vel så stor pris på en glassklar diskant og ikke minst et luftig lydbilde. Dermed er det viktig at ikke bassen og den nedre mellomtonen tar for stor plass og gjør lydbildet trangere enn det kunne vært. Jeg anser meg selv for å være rimelig kresen på lyd, men velger normalt sett friheten og brukervennligheten til trådløse produkter over en teoretisk mulighet for bedre lydkvalitet i kablede hodetelefoner.

Stein Jarle Olsen ville valgt Bang & Olufsen H9. Bilde: Ole Henrik Johansen, Tek.no

Hvis jeg skulle valgt én av disse, hvilken ville det vært?

Med bakgrunn i at jeg setter større pris på god lydkvalitet enn god støydemping blir det nok til at jeg lander på B&O Beoplay H9. De låter rett og slett fabelaktig, med et luftigere lydbilde enn noen andre trådløse hodetelefoner vi har hatt inne til test i redaksjonen. Jeg skulle nok riktignok ønsket at de var et lite hakk mer veloppløst i toppen av registeret, men til de aller fleste formål låter det helt topp, og den tilhørende appen gjør også at du kan skreddersy lyden litt mer etter eget ønske.

H9 er også meget komfortable å ha på, bygget i solide og eksklusive materialer og attpåtil ganske stilige å se på. Støydempingen er definitivt ikke den mest imponerende, og sånn sett kan det også være aktuelt å se på lillebror H7 om du vil spare en liten tusenlapp. Den er likevel grei å ha i det daglige, selv om den ikke kan måle seg med dempingen i modellene fra Bose, Sony og B&W.

Hvis jeg skulle valgt vekk én av disse, hvilken ville det vært?

Et fryktelig vanskelig spørsmål, noe også de høye karakterene vi har gitt disse hodetelefonene tyder på. Bose har topp støydemping og komfort, men låter rett og slett ikke fantastisk om du er noenlunde kresen på lyden. Sony låter hakket bedre og har like god, om enn litt annerledes, støydemping, men er ikke helt like komfortable, noe som blant annet skyldes at de veier rundt 40 gram mer.

Jeg klarer likevel ikke å tilgi den lukkede og ulne mellomtonen til Bowers & Wilkins PX, og kan ikke helt forstå den nærmest unisone hyllesten disse har fått for lydkvaliteten. De låter engasjerende og gøy, med plenty av bass og en brukbart veloppløst diskant, men mellomtonen tar altfor mye plass og ødelegger til dels det som ellers er rimelig god lyd.

Lydkvaliteten lider også når du skrur på støydempingen og alt presses sammen i enda større grad, i tillegg til at de ikke er spesielt komfortable å ha på seg i timevis av gangen. Det er synd, for PX er ellers stort sett alt jeg ser etter i et par hodetelefoner. De er stilige å se på, har tilsynelatende upåklagelig byggekvalitet og smarte funksjoner som autopause når du tar dem av deg.

Hvilken skal jeg velge?

Vi har over gått gjennom våre personlige preferanser og valg, og nå er tiden kommet for å oppsummere. Våre preferanser trenger som kjent ikke være de samme som dine, og her skal vi forsøke å fremheve de ulike hodetelefonenes styrker og svakheter slik at du kan finne frem til det paret som er best for akkurat deg.

Slik vurderer vi de ulike hodetelefonenes styrker og svakheter:

Bang & Olufsen H9 Bose QuietComfort 35 II Bowers & Wilkins PX Sony WH-1000XM2 Lydkvalitet Meget god Middels Middels God Støydemping - - - - - på fly Svak Meget god God Meget god - på kontoret Middels God God God - på gata Svak God God Meget god Komfort Meget god Meget god God Meget god Byggekvalitet Meget god Middels Meget god God Design Meget god Middels Meget god Middels Batterilevetid Middels God God Meget god Lydlekkasje God God God God Best for deg som: Synes lydkvalitet er aller viktigst og ikke behøver topp støydemping. Flyr mye, gjerne har hodetelefonene på lenge av gangen og ikke bryr deg voldsomt mye om lydkvaliteten. Synes design og bass er viktigst. Flyr en del og gjerne vil ha et godt allround-headset. Åpne fullskjerm Mer +

