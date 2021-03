Tilbudskrig mellom butikkene: Vi har på ny kåret den beste spillmaskinen

En super mulighet om du vil sikre deg siste generasjon grafikkort.

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud 21 Mar 2021 12:00

Her på Tek har det blitt en hyggelig tradisjon å kåre «Beste spill-PC» med jevne mellomrom. Vi sender forespørsel ut til små og store butikker om å delta med sine beste kandidater. Og om vi ser hvor langt enkelte har strukket seg for å gå til topps i kåringene våre og få Tek-lesere som kunder, tør vi påstå at det krever litt mot å delta.

For det blir krig når disse kåringene skal avgjøres. Deltagerne skviser marginene sine og setter sammen pakker med mye ytelse for pengene, eller dumper prisen på eksisterende maskiner.

Dermed gir kåringene deg mulighet til å stikke av gårde med en helt rå spillmaskin for en billig penge noen ganger i året.

Særlig interessant er nok det akkurat nå, med stor mangel på nye grafikkort og et PC-marked der prisene ser ut til å øke og øke.

Og «spoiler alert»: flere av maskinene byr på siste skrik av grafikkort!

Da vi for et år siden forsøkte oss på en kåring var det bare Elkjøp som klarte – og turte – å være med. Da sto vi midt oppe i en begynnende pandemi, med leveringsproblemer og totalhavari for den norske kronen.

Siden har vi ventet på at situasjonen skulle normaliseres og en ny generasjon grafikkort lanseres før vi kjørte i gang en ny kåring.

Viruset herjer fremdeles. Det skaper utfordringer for dem som lager komponenter. De merker ekstrem interesse, og betalingsvilje, for produktene sine fra horder av mennesker med mer fritid til overs for PC-spilling.

Men, en ny generasjon grafikkort er lansert, og til tross for annen usikkerhet og lav tilgang har tre modige aktører igjen blitt med oss i en ny kåring.

Maskinene i testen

Digital Impuls deltar med sin spesialbygde «Evo Judge», Power med en prispresset «HP Omen»-maskin og Komplett med sin konfigurerbare «a141 Epic».

Alle har det til felles at de koster under 15.000 kroner. Annet enn det går enkelte «all in» på spillytelse, mens andre forsøker å sjarmere deg med et mer balansert bygg, gode oppgraderingsmuligheter og rå kjøling.

Den gode nyheten for deg er at alle maskinene gir deg mer ytelse for pengene enn du normalt finner ute i butikkene, og at du nesten er garantert å finne en maskin som har det du er på jakt etter.

Her er kandidatene for påskens «Beste spill-PC-kåring»:

Power Digital Impuls Komplett 12999 NOK 14999 NOK 14999 NOK Modell HP OMEN GT11-0427no DI:PC - EVO Judge a141 Epic Pris ved test 12.999,- 14.999,- 14.999,- Grafikkort Nvidia RTX 3070 (8GB) Nvidia GTX 1660 Super (6GB) AMD RX 6700 XT (12GB) Prosessor AMD Ryzen 5 3600 (6 kjerner) AMD Ryzen 5 3600 (6 kjerner) AMD Ryzen 5 3600 (6 kjerner) Minne 16 GB (3200 MHz) 16 GB (3600 MHz) 16 GB (3200 MHz) Lagring 1 TB (M.2 SSD) 1 TB (M.2 SSD) 1 TB (M.2 SSD) Kommunikasjon WiFi 6, BT5 WiFi 6, BT5 – Brikkesett B450 B550 B550 Strømforsyning 500 Watt 650 Watt 650 Watt Formfaktor Micro-ATX (Liten) ATX (Standard) ATX (Standard)

Oppsummert om maskinene

Power Digital Impuls Komplett 12999 NOK 14999 NOK 14999 NOK Grafikkytelse Svært bra. Best i testen generelt og med overlegen ytelse for strålesporing og når DLSS støttes av spillene. Middels dårlig. Mellomklassekortet GTX 1660 Ti fra forrige generasjon mangler støtte for strålesporing og DLSS. Gjør jobben for typiske esport-spill, men er ikke noe å satse på for tyngre titler over Full HD-oppløsning. Bra. Super ytelse i de fleste av dagens spill. Kommer til kort for titler som drar nytte av nye teknikker som strålesporing og DLSS. Prosessorytelse Bra. 6 kraftige kjerner leverer god nok ytelse til tunge arbeidslaster og holder ikke grafikkortet tilbake. Bra. 6 kraftige kjerner leverer god nok ytelse til tunge arbeidslaster og holder ikke grafikkortet tilbake. Bra. 6 kraftige kjerner leverer god nok ytelse til tunge arbeidslaster og holder ikke grafikkortet tilbake. Minne og lagring Bra. Nok minne til multitasking og kjøring av moderne spill. Rask lagring for favorittspillene og programmene. Bra. Nok raskt minne til multitasking og kjøring av moderne spill. Rask lagring for favorittspillene og programmene. Bra. Nok minne til multitasking og kjøring av moderne spill. Rask lagring for favorittspillene og programmene. Støy og kjøling Svært dårlig. Desidert mest støy i testen takket være dårlig luftsirkulasjon og små vifter som jobber for livet. Kan potensielt redusere ytelsen. Svært bra. Testens klart beste prosessorkjøler. God luftsirkulasjon og svært lite støy under spilling. Uproblematisk å sitte nær. Bra. Oppgradert prosessorkjøler og grei luftflyt fra flere kabinettvifter. Oppgraderingsmuligheter Middels. Kompakt mATX-hovedkort fra forrige generasjon. Usikker støtte for dagens nye Ryzen 5000-prosessorer. Kun mulighet for å sette inn mer lagring. Øvrige komponenter må evt. skiftes ut, da det ikke er flere ledige minnespor, M.2-plasser eller PCIe-spor. Strømforsyningen gir begrenset effekt. Svært bra. Hovedkortet har plass til ekstra lagring, minne og utvidelseskort. Kabinettet kan leve i mange år, og gir sammen med strømforsyningen rom for oppgraderinger i fremtiden. Svært bra. Hovedkortet har plass til ekstra lagring, minne og utvidelseskort. Kabinettet kan leve i mange år, og gir sammen med strømforsyningen rom for oppgraderinger i fremtiden. Bygg og design Middels. Kabinettet er lite og stilrent. Verktøyløs tilgang. Ingen justering av lys. Middels byggekvalitet med litt «blikkfølelse» og bygget uten tanke på å hente frisk luft fra utsiden. Svært bra. God byggekvalitet på kabinett. Flott design med glassvindu og stemningsfull valgbar lyssetting av komponentene på innsiden. Skjult strømforsyning. Synlige kabler har fått sorte strømper. Svært bra. God byggekvalitet på kabinett med enkel tilgang. Stilren design med glassvindu og valgbar lyssetting av komponentene på innsiden via programvare. Skjult strømforsyning.

1. plass og beste spill-PC påsken 2021: Komplett

Vinneren av denne kåringen er faktisk ikke maskinen med det aller kraftigste grafikkortet, selv om dette er svært viktig for spillytelsen.

Fremfor å sette alt inn på å innta ytelsestronen i spilltestene våre overbeviser imidlertid Kompletts maskin oss med en svært balansert og oppgraderingsvennlig pakke.

Grafikkortet, det rykende ferske RX 6700 XT fra AMD, leverer god flyt i inntil 1440p oppløsning selv for moderne og tunge spill. Kompetitive nettspill, som Overwatch og Fortnite, glir på sin side unna i omtrent 200 FPS i samme høye oppløsning, og kler dermed raske spillskjermer godt.

Grafikkortet leverer strålesporing i spill som støtter den teknologien, men er bare kraftig nok til å drive dette med jevn bildeflyt i Full HD oppløsning. Kortet støtter heller ikke «DLSS», som det kun er maskinen fra Power som gjør i denne testen. DLSS kan forbedre bildeflyten kraftig både i spill med og uten strålesporing som støtter teknologien. Vi mener likevel Komplett-maskinens øvrige egenskaper veier opp for denne éne mangelen og den generelt litt lavere spillytelsen enn Power-maskinen leverer.

Dette handler først og fremst om muligheten for fremtidige oppgraderinger. Kabinettet har masse plass til overs og er lett å åpne og jobbe i. Hovedkortet har flust av porter, samt ledige spor for både minne, mer rask lagring og diverse utvidelseskort. Det støtter dessuten at du kan bytte ut Ryzen 3600-prosessoren med en fra den nye Ryzen 5000-generasjonen senere. Det er kjekt om du vil øke regnekraften uten å bytte hele hovedkortet senere, som er ganske vanlig. Strømforsyningen er også dimensjonert for det fremtiden måtte bringe, være seg kraftigere prosessor eller grafikkort.

Maskinen er stille og det høres vanligvis bare en jevn suselyd fra viftene. Under spilling stiger støynivået, men det blir aldri plagsomt eller forstyrrende, til tross for at det absolutt finnes mer støysvake grafikkort enn det fra AMD som du får her, som kalles «referansemodellen».

Byggekvaliteten er god, og mens designet selvsagt er en smakssak er det jo RGB-belysningen som står for det meste av pynt her. Denne kan du tilpasse som du vil, eller slå av om du ikke liker å se inn på komponentene gjennom glasspanelet.

Vi savner i grunnen bare et WiFi- og blåtann-kort, slik vi finner i de andre maskinene i testen. Kablet nett er alltid mer stabilt, men det kan være upraktisk å være avhengig av en kabel også. Heldigvis er det både billig og lett å installere dette selv i etterkant. Eventuelt kan Komplett smekke inn et WiFi-kort for deg for 250 kroner ekstra om du konfigurerer maskinen med det under bestillingen.

Selv om Kompletts a141 Epic ikke leverer den aller beste spillytelsen i testen, leverer den fremdeles veldig god spillytelse. Og den har ikke minst alle forutsetninger for å kunne bygges ut i fremtiden etter hvert som enkeltkomponenter må byttes ut for å holde følge med den raske utviklingen i PC-verdenen. Det du eventuelt måtte tape av ytelse i forhold til maskinen fra Power i dag, kan du raskt tjene inn igjen senere ved at du har maskinen lenger.

8.5 Meget bra Komplett annonse Sjekk prisen Den best balanserte maskinen i testen, med god spillytelse og mange oppgraderingsmuligheter. Fordeler God spillytelse for inntil 1440p-oppløsning

God prosessorytelse

Oppgraderingsvennlig kabinett, hovedkort og strømforsyning

Pent kabinett med RGB-lys og heldekkende glassvindu

Lite støy og god kjøling

Flere ulike tilkoblingsporter

Nok minne og rask lagring Ting å tenke på Grafikkortet har svak strålesporing og ingen DLSS-mulighet

Mangler WiFi og blåtann

2. plass med råest ytelse: Power

Ingen av de andre maskinene i testen leverer så rå spillytelse som HP Omen-maskinen som Power selger. Dette er også den maskinen i testen som leverer mest ytelse for pengene rett ut av esken, med en prislapp som er 2000 kroner lavere enn begge konkurrentene.

Grafikkortet dens fra Nvidia, RTX 3070, er ekstremt kraftig. Det lar deg spille med høyeste grafikkinnstillinger imellom 60 og 100 FPS i krevende, nye spill.

For mer lettdrevne titler, som Overwatch, kommer bildeflyten raskt opp i nesten 250 FPS(!) på «Epic» grafikkinnstilling. Her er selv 4K-oppløsning godt innafor å spille i, selv om grafikkortet generelt ikke anbefales for denne krevende oppløsningen.

Selv strålesporing, som er ekstremt tungt, kan du enkelt nyte i inntil 1440p-oppløsning takket være støtte for DLSS-teknologien til Nvidia. Om du allerede vet hva strålesporing er, og virkelig ønsker å oppleve dette i dagens og morgendagens storproduksjoner, kan denne maskinen være en interessant kandidat for deg.

Les om hva strålesporing er i denne artikkelen.

Om du ikke vet hva strålesporing er, eller ikke bryr deg om det, kan du gjøre et smartere valg i Komplett-maskinen. Med nesten like høy spillytelse i de fleste spill, gir nemlig den deg langt flere oppgraderingsmuligheter.

Power-maskinen skal ha for at den er litt mer kompakt enn de andre, men det betyr også at kabinettet har mindre plass til nye komponenter. Du kan utvide med inntil to ekstra harddisker eller SSD-er, og det er det. Du kan legge til mer minne, men da må du kaste minnebrikkene som allerede er montert i de to sporene på hovedkortet fremfor å bare legge til mer slik du kan hos de andre maskinene i testen som har to ledige minnespor på hovedkortet. Du kan heller ikke legge til mer lynrask M.2-lagring.

Ettersom hovedkortet har forrige generasjons «B450»-brikkesett og er et spesielt HP-hovedkort, kan du sannsynligvis ikke oppgradere Ryzen 3600-prosessoren i maskinen til en fra den raskere Ryzen 5000-serien senere uten å bytte hele hovedkortet i prosessen. Du vil kunne oppgradere grafikkortet i fremtiden, men du må tenke på at strømforsyningen kun leverer 500 watt. Det kan bety at du aldri kan installere et entusiastgrafikkort i denne maskinen, men holde deg til den til enhver tid gjeldende «mellomklassen», uten at det trenger være noen krise.

Et større problem enn de litt reduserte oppgraderingsmulighetene er at Power-maskinen støyer en del. Og det er ikke så rart. Kabinettet har nemlig en heldekkende front, ingen vifter som trekker frisk luft inn, og bare en knøttliten vifte som trekker varm luft ut. Som en konsekvens jobber viftene på prosessorkjøleren og grafikkortet for livet hele tiden når du spiller. Det blir det en masete og godt hørbar støy av, som du bare blir kvitt med et par godt dempede hodetelefoner .

Vi ser også tendenser til at prosessoren yter litt svakere enn konkurrentene. Det er jo fordi den blir «kokt» inne i kabinettet, med temperaturer som ligger rundt 96 celsius under last. Du merker ikke mye til akkurat dette ytelsesmessig, men det er et tydelig signal om at kjølingen er altfor svak.

Kjølingen og støyen er dermed noe å tenke gjennom før du rykker ut for å handle inn denne ytelseskongen.

7.5 Bra Power annonse Sjekk prisen Klart råest spillytelse i testen, men den kommer på bekostning av støy og færre oppgraderingsmuligheter. Fordeler Svært bra spillytelse for 1440p-oppløsning og god støtte for strålesporing og DLSS

God prosessorytelse

Nok minne og rask lagring

Kompakt kabinett

Innebygget WiFi og blåtann

Flere ulike tilkoblingsporter Ting å tenke på Svært dårlig kjøling

Lager en del støy

Begrenset med oppgraderingsmuligheter

3. plass med svakest grafikkytelse: Digital Impuls

Alt stemmer for maskinen fra Digital Impuls. Unntatt der det gjelder som aller mest i vår test, altså når det kommer til grafikkytelsen.

Her finner vi nemlig bare et mellomklassegrafikkort fra forrige Nvidia-generasjon, kalt GTX 1660 Super. Dette støtter verken strålesporing eller DLSS, og gruses av «Kompletts» RX 6700 XT og «Powers» RTX 3070-kort når det kommer til vanlig spillytelse. Vi snakker om minst en halvering av ytelsen målt mot konkurrentene her.

Grafikkytelsen er såpass svak av du ikke kan forvente å spille moderne storproduksjoner ved høyere skjermoppløsning enn Full HD. Selvsagt med unntak av lettdrevne esport-spill, som fint oppnår 100+ FPS ved 1440p-oppløsning.

Det er kjedelig at vi ikke finner et i det minste litt kraftigere grafikkort her, for alt annet er så gjennomført.

Prosessorytelsen er topp.

Kjølingen er best i testen, blant annet takket være en solid prosessorkjøler, gode kabinettvifter og et kabinett med fokus på god luftflyt.

Maskinen oppleves også som den mest støysvake under bruk og er rett og slett veldig behagelig å høre på selv om du sitter tett på den.

Vi mener kabinettet er testens lekreste og mest funksjonelle. Her er masse plass til ekstra SSD-er, og strømforsyningen er - akkurat som hos Komplett-maskinen - skjult. De kablene som uansett synes har fått egne sorte strømper for å se ensartede og tøffe ut.

Kabinettet har en elegant og justerbar RGB-belysning, og alle komponentene virker å være valgt litt med tanke på å se flott ut gjennom den store kabinettdøren i glass også, ved siden av for funksjonaliteten, selvsagt.

Hovedkortet byr på muligheter for å installere mer rask M.2-lagring, mer minne og diverse utvidelser gjennom ledige PCIe-spor. WiFi- og blåtann er allerede bygget inn, og en ekstern antenne som fester seg magnetisk til kabinettet sikrer bedre signaler.

Ettersom hovedkortet er basert på B550-brikkesettet til AMD ligger alt til rette for at du senere kan smekke inn en enda raskere Ryzen 5000-prosessor i det. Når strømforsyningen på 650 watt dessuten er 80+ Gold-sertifisert gir det god nok kapasitet til at du kan bytte ut grafikkortet med virkelig kraftige saker i fremtiden også.

Når vi skal gjøre opp status for vår kåring havner maskinen til slutt mellom to stoler. Den ekstremt høytytende, men støyende Power-maskinen på en side. Og den litt svakere Komplett-maskinen, som har mye av den samme balansen og oppgraderingsvennligheten som Digital Impuls har lett etter, på den andre.

Vi mener de fleste vil gjøre lurt i å gå til Komplett denne gangen.

6.5 Helt greit Digital Impuls annonse Sjekk prisen En gjennomtenkt og oppgraderingsvennlig maskin som savner mer musker i spill. Fordeler God prosessorytelse

Oppgraderingsvennlig kabinett, hovedkort og strømforsyning

Pent kabinett med RGB-lys og heldekkende glassvindu

Lite støy og svært god kjøling

Flere ulike tilkoblingsporter

Nok minne og rask lagring

Innebygget WiFi og blåtann Ting å tenke på Svak grafikk fra forrige generasjon, uten strålesporing og DLSS

