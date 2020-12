Vi har testet 12 sett med trådløse juletrelys

Noen holdt i ukevis – andre ga seg etter få dager.

Vegar Jansen, Tek.no

Vegar Jansen 19 Des 2020 12:01 Først publisert 9 Des 2019 19:15

Oppdatert 18. desember 2020. Vi har lagt til to nye sett : Biltema Juletrelys LED og Light IT Juletrelys Flamme.

For mange av oss kommer den gode julestemningen først når treet skal pyntes en dag eller to før julaften. Men «du grønne glitrende tre» trenger naturligvis litt hjelp for å virkelig skinne, og derfor blir det ganske enkelt ikke noen skikkelig juletre uten noen anstendige lyskilder i grana.

Mange regner nok juletrebelysningen som treets viktigste ingrediens.

Gjennom tidene har derfor trær i de tusen hjem blitt ustyrt med levende lys, gammeldagse glødepærer og nymotens LED-pærer. Noen sverger for øvrig fremdeles til levende lys – om ikke annet for å slippe den hersens strømledningen som alltid er i veien. Og da står heller ikke grana mørk selv om strømmen går på julaften.

Men egentlig er det ikke lenger noen grunn til å ha flammer mellom greinene, for i noen år nå har det vært mulig å få det beste fra to verdener. Med batteridrevne og fjernkontrollerte LED-lys er det mulig å unngå både ledninger og besøk av brannvesenet.

Ikke trenger du å tømme lommeboka for å få på plass noen trådløse lys på treet heller. I denne samletesten har vi tatt for oss ti forskjellige pakkeløsninger, og det er stor forskjell i pris – fra en skarve hundrelapp til over ti ganger dette for de mest påkostede settene.

La oss begynne med en tabell som gir en viss oversikt over hva vi har drevet med de siste ukene:

Antall lys i pakka Farge Høyde Batteri Driftsmodi Justerbar lysstyrke Driftstid maksimal lysstyrke (+/- 5 t) Driftstid minimum lysstyrke (+/- 5 t) Driftstid alternativ modus (+/- 5 t) Tidsbryter Vekt Pris Anslut 10 Elfenben 9 cm AAA Varmhvit, kaldhvit, funklende og RGB Ja 115 timer 295 timer 175 timer RGB Nei 23 g 200 kr Biltema 10 Elfenben 9 cm AAA Varmhvit, oransje (amber), funklende og RGB Ja 140 timer 380 timer 210 timer RGB, 330 timer funklende Nei 23 g 180 kr Konstsmide 1920 10 Elfenben 16 cm AAA x 2 Varmhvit Nei 335 timer N/A N/A Nei 40 g 900 kr Krinner Lumix Superlight 10 Diverse 12 cm AA Varmhvit, funklende (i to hastigheter) og «superlight» Ja 235 timer 660 timer 820 timer funklende Ja 43 g 900 kr Krinner Lumix Superlight Mini 12 Diverse 8,5 cm AAA Varmhvit, funklende (i to hastigheter) og «superlight» Ja 175 timer 530 timer 110 timer superlight, 450 timer funklende Ja 22 g 900 kr Kulz 10 Ganske hvit 11 cm AA Varmhvit, kaldhvit og RGB Ja 190 timer 530 timer 160 timer RGB Nei 39 g 200 kr Light IT Juletrelys Flamme 10 Elfenben 9 cm AAA Varmhvit og flammeeffekt Nei Ca. 300 timer N/A 135 timer flammeeffekt Nei 21 g 250 kr Northlight AA 16 Ganske hvit (også å få i gull) 11 cm AA Varmhvit Nei 315 timer N/A N/A Nei 41 g 300 kr Northlight AAA 16 Hvit 15,5 cm AAA Varmhvit og flammeeffekt Nei 135 timer N/A 255 timer flammeeffekt Nei 27 g 330 kr Rusta AA 16 Hvit 12 cm AA Varmhvit og funklende Nei 395 timer N/A 480 timer funklende Ja 45 g 300 kr Rusta AAA 10 Hvit 9 cm AAA Varmhvit Nei 85 timer N/A N/A Nei 22 g 100 kr Star-Max 10 Elfenben 9 cm AAA Varmhvit og funklende (i to hastigheter) Ja 85 timer 425 timer 215 timer funklende Ja 23 g 300 kr

Vi har altså hanket inn forskjellig trådløs juletrebelysning fra flere aktører, og mange av løsningene – i hvert fall de rimeligere – ligner ganske mye på hverandre.

Samtidig er det noen viktige forskjeller. Noen av lysene kan bare slås av og på, mens andre også har flere egenskaper. Vi kan kjapt gå gjennom de forskjellige modiene:

Varmhvit: Vanlig «varm» lyspærefarge. Alle lysene i denne testen har dette som standard.

Kaldhvit: Gir et blåaktig lys. Neppe noe du vil ha i stua, men utendørs kan det være greit.

Oransje/amber: En modus som gir et nærmest ravfarget lys. For de sene timer.

RGB: Får lysene til å kontinuerlig og sømløst veksle farge. Gjevt når du rocker rundt juletreet.

Funklende: Sørger for stadig varierende lysstyrke. Er også batteribesparende.

Flammeeffekt: Skal simulere levende lys.

I tillegg kommer noen av lysene med en tidsbryterfunksjon som gjør at de slår seg av, og eventuelt på, etter et visst antall timer.

Et spørsmål om smak

Før vi startet på denne testen, var planen å gjøre noe ut av det rent estetiske rundt disse lysene. Men da vi samlet noen redaksjoner rundt vårt pyntede og lysende tre, viste det seg at smak og behag rundt juletrebelysning gikk i flere retninger enn vi hadde regnet med.

RGB-kjør i julegrana er visstnok ikke for alle. Vegar Jansen, Tek.no

Lysene én person mente var mindre vakre, fikk komplimenter av en annen. Noen foretrakk lys som funklet, andre mente de skulle lyse fast. Fra en kant ble det ytret at det var stilig med lys som hadde «stearinlook», noe som straks ble møtt med sukk og stønn fra den andre siden av treet.

Det eneste de fleste andre klarte å enes om, var at RGB-funksjonen nok er for de spesielt interesserte. Men vi i Tek.no er jo ganske spesielt interesserte i alt med litt sær funksjonalitet.

Visse ting med lysene er det altså helt greit å elske eller hate. Det gjør i så fall bare valget av juletrebelysning langt enklere. Vi synes uansett at det er flott at det finnes noe som passer de mange forskjellige smaker.

Vanskelig å måle

Moderne juletrebelysning er selvfølgelig basert på den energieffektive LED-teknologien, som gjør det mulig å kjøre ett slikt lys over en hel jul uten å måtte skifte batterier. LED løser også eventuelle problemer med varme pærer, da et slikt lys typisk klarer seg på mellom 0,06 og 0,10 watt.

Men dette gjør det også vanskelig å måle driftstid, ettersom ettersom de da kan holde koken i flere hundre timer på ett batteri.

Fra venstre: Konstsmide 1920, Northlight (lange), Lumix (standard), Rusta (AA-størrelse), Kulz, Northlight (AA-størrelse), Rusta (AAA-størrelse), Star-Max, Anslut og Lumix Mini. I 2020 la vi til to nye lys i testen. Disse er ikke avbildet her. Vegar Jansen, Tek.no

Ettersom lysene i testen grunnleggende sett bruker den samme teknologien, tenkte vi først at det ikke skulle være spesielt store forskjeller – gitt identiske batterier og omtrent samme lysstyrke.

Men noen lys bruker AA-batterier, andre tar AAA-størrelse, så selv om vi har brukt samme batterimerke over hele testlinja, blir det jo forskjeller. Videre er det kun halvparten av lysene som har justerbar lysstyrke.

Og denne lysstyrken har vist seg vanskelig å måle, da de fleste av «pærene» har en fasettert overflate som enten konsentrerer lys over visse områder eller slipper gjennom mer eller mindre lys avhengig av vinkelen.

Hvor mye de ser ut til å lyse, er med andre ord fullstendig avhengig av hvor du befinner deg i forhold til lyskilden.

Det er altså vanskelig å si noe bestemt om lysstyrken på disse juletrelysene, men la det være klart at vi her snakker om lys som ikke trives i konkurranse med dagslys. Dette er rene stemningslys som skal gjøre sitt for å pynte på treet i den mørke årstiden.

Sakte-TV à la Tek: For å kunne «kikke innom» lysene med mer eller mindre jevne mellomrom, satt vi i 2019 opp en bærbar PC som strømmet det hele ut på en Twitch-kanal. Juletrelys minutt for minutt, altså. Vegar Jansen, Tek.no

Når vi likevel har målt driftstiden, har vi først og fremst konsentrert oss om hvor lenge de kan lyse på maksimal styrke. For halvparten av kandidatene betyr dette altså standard lysstyrke.

Videre har vi – der det har vært mulig – også sett på driftstiden i forskjellige andre driftsmodi, noe som har tatt sin tid.

I våre resultater har vi for øvrig oppgitt et nøyaktig tall, men her regner vi stort sett med pluss/minus fem timer. Dette har noe med at vi ikke har kunnet finne tiden til å nistirre på juletrelys over ukevis i strekk.

Styres med fjernkontroll

Samtlige løsninger bruker den samme teknologien for å kontrollere lysene, nemlig gammeldags IR – ja, det er infrarøde lysstråler – akkurat som på en klassisk TV. Derfor får du også med en enkel fjernkontroll som sender signaler til hvert enkelt lys.

Så tenner vi et lys i kveld... med fjernkontrollen. Vegar Jansen, Tek.no

Ulempen med dette, er at du trolig må gå et par runder rundt treet for at IR-strålen skal finne veien til alle lysene. Men det har sine klare fordeler også. Det er ingen sentral del som kan ryke, og du kan fint dele opp et slikt sett med lys akkurat som du vil. Det er også smertefritt å utvide med flere lys.

Hvis du ikke er så nøye på det, kan du også fint ha lys fra forskjellige produsenter på samme tre. Er du riktig heldig, fungerer den samme fjernkontrollen på alle lysene også.

Lav pris og matchende kvalitet

Når vi ser priser nede i en femtilapp for en pakke på ti slike lys, kommer det ikke som en overraskelse at flere av produktene også føles ganske «billige» ut – uten eksterne elementer i glass eller metall. Samtidig er plast et helt greit materiale med tanke på vekt, og LED-lys av dette kaliberet utvikler heller ikke noe varme å snakke om.

Vi konstaterer også at samtlige produkter er CE-merket, noe som betyr at i hvert fall produsenten selv mener at de oppfyller europeiske kvalitetskrav.

Interessant nok er også juletrelysene meket Anslut, Biltema, Lumix og Star-Max klassifisert som IP44, noe som betyr at de også skal kunne takle utendørs bruk. Men med tanke på hvordan kulde pleier å påvirke batterikapasiteten, vil nok de fleste her på berget ønske å bruke utendørsbelysning med ledning.

Det er også verdt å få med seg at det ikke er mulig å bytte «pærer» på lys som dette, så hele lyset må resirkuleres når diodene slutter å lyse. Få av produsentene oppgir typisk levetid, men Rusta nevner 10 000 timer og Konstsmide hele 50 000 timer.

Ti tusen timer holder til omtrent femti julefeiringer hvis lysene er på i 14 timer per dag i 14 dager, altså omtrent 200 timer over én jul.

Størrelse og vekt – se an treet

Samletestens høyeste og korteste lys: Konstsmide 1920 og Krinner Lumix Superlight Mini. Vegar Jansen, Tek.no

Mye av tyngden på disse juletrelysene kommer fra batteriet, og da blir det altså slik at lys med et AA-batteri kan veie dobbelt så mye som et lys med et lettere og mindre AAA-batteri. Sistnevnte er også gjerne fysisk mindre, og vil heller ikke ha like god driftstid. Men det vil naturligvis også være avhengig av batteriene som brukes og ikke minst lysstyrken som benyttes.

Vekten og størrelsen vil kunne ha noe å si for hvor lysene kan plasseres på treet, ettersom greinenes tykkelse og styrke vil variere. Sånn sett vil det nok være en fordel å bruke de lettere AAA-lysene på mindre trær eller svakere greiner – som nærmere tretoppen.

Med større trær trenger man kanskje mer enn en pakke med lys, og flere av løsningene har også «påbyggingssett». Men det er ikke sikkert at dette lønner seg kontra det å kjøpe to startpakker.

Krinner Lumix Superlight – i en klasse for seg

Vegar Jansen, Tek.no

Vegar Jansen, Tek.no

Vegar Jansen, Tek.no

Vegar Jansen, Tek.no

Vegar Jansen, Tek.no

Vegar Jansen, Tek.no

Lumix Superlight fra tyske Krinner er uten tvil det produktet i denne samletesten som leverer den beste kvalitetsfølelsen. Selv om materialet i hovedsak er plast, virker det hele litt mer robust enn hos de fleste konkurrentene. Så tåler disse lysene utendørs bruk også.

Selv fjernkontrollen virker bedre skrudd sammen, selv om det ikke skal så veldig mye til i dette selskapet.

Vi har testet både standardstørrelsen og dens lillebror Superlight Mini. Begge har de samme egenskapene, men bruker hver sin batteristørrelse. Så ved siden av størrelsen og vekta, er også driftstiden forskjellig – men er uansett i det øverste sjiktet sammenlignet med andre lys som bruker slike batterier.

Lumix-serien er for øvrig de eneste lysene i denne testen som kommer i to størrelser, og de er i tillegg å få i flere fargeutførelser. Du kan til og med få dem dekorert med krystaller hvis du virkelig ønsker å ta jula helt ut.

Av mer tekniske egenskaper kommer lysene med tidsinnstillingsfunksjon, de kan settes til å funkle (i to hastigheter) og har justerbar lysstyrke i fem trinn.

I tillegg har disse «superlight», som høres tøffere ut enn det er – ja, det lyser enda sterkere, men det er ikke akkurat blendende. Det oppleves litt som å gå fra sterkeste styrke på trinn fem til omtrent «trinn åtte». Det kutter også driftstiden med omtrent førti prosent.

Superlight er kjekt å ha, men det er fremdeles den gode driftstiden, kvaliteten og muligheten for å blande farger og størrelser som er de store salgspunktene her.

Det eneste store «problemet» med Lumix-lysene er prisen. For du må betale for kvaliteten, og da vil det nok friste mange å gå for langt rimeligere juletrelys.

9 Imponerende Krinner Lumix Superlight Basic Set annonse Sjekk prisen Fordeler Justerbar lysstyrke

«Superlight»

Kan funkle

Har tidsbryterfunksjon

Kan brukes utendørs

Har en anstendig kvalitetsfølelse

Kommer i to størrelser og flere utførelser Ting å tenke på Høy pris

Biltema Juletrelys LED – med mye funksjonalitet

Ny! Testet julen 2020.

Flere av juletrelysene i denne samletesten lages åpenbart på de samme samme fabrikkene, og et godt eksempel får vi ved denne 10-pakningen fra Biltema.

Både lys og fjernkontroll er så vidt vi kan bedømme nærmest identiske med Julas lys, som du finner på plass nummer tre i denne testen. Fysisk sett er altså dette elfenbensfargede lys med høyde på ni centimeter og drives av ett AAA-batteri.

Men samtidig er det noen forskjeller fra Jula-lysene også. Biltemas pakke byr på oransje (eller «amber») som sekundærfarge – noe som i våre øyne er mer anvendelig enn Julas kaldhvite alternativ.

Vi fikk i tillegg bedre driftstid ut av disse lysene – både på maksimal og minimal lysstyrke.

Disse juletrelysene har ikke tidsbryter, men det er ellers nok av funksjonalitet. Du kan velge mellom varmhvitt og oransje lys i fem forskjellige styrketrinn, alternativt holde «på»-knappen inne for å aktivere funklefunksjonen for disse modiene.

I tillegg kan lysene settes i RGB-modus, slik at de gradvis skifter mellom de forskjellige hovedfargene.

Lysene er også klassifisert med IP44, noe som betyr at de også skal kunne brukes utendørs. Men med tanke på at kulde og batterier sjelden går spesielt godt sammen, ville vi i hovedsak brukt dem på treet i stua.

8.5 Meget bra Biltema Juletrelys LED annonse Sjekk prisen Fordeler Justerbar lysstyrke

Kan funkle

Har RGB-modus

Har oransje/amber-modus

Kan brukes utendørs Ting å tenke på Ingen spesielle

Anslut LED – har det meste på plass

Vegar Jansen, Tek.no

Vegar Jansen, Tek.no

Tente lys som varmhvit, kaldhvit og RGB. Vegar Jansen, Tek.no

Vegar Jansen, Tek.no

Vegar Jansen, Tek.no

Det ville naturligvis vært helt feil å lage en test av denne typen uten å ha med noe fra butikkjeden Jula . Anslut er butikkens eget merke, og juletrebelysningen kommer i både en grunnpakke med ti lys og påbyggingspakke med fem lys.

De drives av AAA-batterier og skal også tåle utendørs bruk. Fargen er klassisk elfenben og høyden ligger på ni centimeter – så lysene passer greit i mindre trær også.

Når det gjelder funksjonalitet, har Jula fått på plass det meste i sine lys. Her kan du velge mellom en varm eller kjølig fargeprofil, og lysene kan dimmes over fem trinn. I tillegg kan de settes i RGB-modus, noe som naturlig nok gleder nerdehjertene våre.

Hva som ikke straks kommer frem, er at lysene også har funklefunksjon for vanlig varmhvitt lys. Denne slås på ved å holde inne på-knappen for dette et par sekunder. Det eneste som mangler på funksjonssiden er en tidsbryterfunksjon.

Driftstiden er heller ikke den beste i klassen, men her har du jo muligheten til å skru ned lysstyrken selv. Kombinert med «av»-knappen burde dette gjøre det enkelt å få batteriene til å vare over hele julefeiringa.

8 Meget bra Jula Anslut Juletrelys annonse Sjekk prisen Fordeler Justerbar lysstyrke

Kan funkle

Har RGB-modus

Har kaldhvit modus

Kan brukes utendørs Ting å tenke på Litt kort driftstid

Kulz LED - en fargerik pakke

Vegar Jansen, Tek.no

Vegar Jansen, Tek.no

Vegar Jansen, Tek.no

Vegar Jansen, Tek.no

Vegar Jansen, Tek.no

Kulz er et merke vi bare finner hos Power , og dette settet på ti lys har mer for seg enn man kanskje skulle tro. Lysstyrken er justerbar over fem trinn, og de har to modi i tillegg til vanlig varmhvitt lys.

Kaldhvit- og RGB-modusen vil naturligvis ikke interessere alle, men det er jo uansett greit å ha variasjonsmuligheter.

Høyden på lysene er på elleve centimeter, og fargen ligger et sted mellom hvit og elfenben. Plastformen prøver å etterligne rennende stearin, og det kan du enten velge å like eller ikke.

Hvert lys drives av ett AA-batteri, noe som gjør at lysene har litt vekt, og sånn sett passer nok ikke disse spesielt godt til mindre trær med svake greiner. Men batteriet sørger også for at driftstiden er ganske så god, i hvert fall når vi skrur ned lysstyrken noen hakk.

7.5 Bra Kulz LED Juletrebelysning annonse Sjekk prisen Fordeler Justerbar lysstyrke

Har RGB-modus

Har kaldhvit modus Ting å tenke på Ikke noe spesielt

Star-Max LED juletrebelysning – utholdende hvis du vil

Vegar Jansen, Tek.no

Vegar Jansen, Tek.no

Vegar Jansen, Tek.no

Vegar Jansen, Tek.no

Dette settet på ti lys fikk vi fra Jernia , og her er faktisk AAA-batterier inkludert. Lysene er ni centimeter høye og er elfenbensfarget, mens plastformen er av typen «liksomstearin».

Lysstyrken kan justeres i fem trinn, og funksjonaliteten inkluderer ellers funkling i to hastigheter og en tidsbryter. I tillegg skal disse kunne brukes utendørs.

Driftstiden er du i stor grad herre over selv. Hvis du liker å kjøre lysene dine på maksimal lysstyrke, må du pent regne med minst ett batteribytte i løpet av jula.

Er du mer sparsommelig, klarer du deg dog fint med det samme batteriet over hele høytiden. I vår måling for laveste lysstyrke endte vi på over fire hundre timer.

7.5 Bra Star-Max Juletrelys annonse Sjekk prisen Fordeler Justerbar lysstyrke

Kan funkle

Har tidsbryterfunksjon

Kan brukes utendørs Ting å tenke på Kort driftstid på full lysstyrke

Northlight med flammeeffekt – både klassisk og moderne, visstnok

Vegar Jansen, Tek.no

Vegar Jansen, Tek.no

Vegar Jansen, Tek.no

Vegar Jansen, Tek.no

Northlight er et husmerke tilhørende Clas Ohlson , og dette settet har seksten litt uvanlige lys med en høyde på omtrent femten centimeter. Sånn sett er det helt greit at de løse klemmene holder lysene litt på siden av treets greiner.

Selve «flammen» gir ikke fra seg så veldig mye lys – kanskje litt vel lite hvis du liker å ha på mye lys i stua – og har en nærmest gulhvit farge. Et pluss er at den kan settes til å enten lyse fast eller gå gjennom en variasjonssyklus som skal simulere en blafrende flamme. Sistnevnte kan bety en nesten dobling av driftstiden for disse lysene.

Riktignok vil ikke alle være like begeistret for funklende eller «blafrende» LED-pærer, men vi setter alltid pris på muligheten til å velge.

Foruten dette er det ingen måte å kontrollere lysene på, selvfølgelig med det unntak av at de kan slås av og på med fjernkontrollen.

Som du selv kan se, skiller lysene seg ganske mye fra de andre i denne testen, og i begynnelsen var vi litt kritiske til det rent estetiske. Men det var før vi fikk se dem på på treet, hvorpå våre gode kolleger i MinMote-redaksjonen raskt konkluderte med at disse både er klassiske og moderne.

Høres ut som en «pose og sekk»-situasjon for oss.

7 Bra Northlight trådløs juletrebelysning (lange) annonse Sjekk prisen Fordeler Særegen stil

Flammeeffekt Ting å tenke på Lyser litt svakt

Light IT Juletrelys Flamme – god effekt

Ny! Testet julen 2020.

Denne pakka med ti elfenbensfargede og ni centimeter høye lys kommer fra Light IT, som etter hva vi vet er «husmerket» til Europris.

Lysenen spiller sterkt på effekten av å simulere en blafrende flamme. Dette gjør de en helt grei jobb med. Lyset i seg selv har en god og varm fargeprofil, nærmest på grensen til oransje, og toppen har en flammeformet plastbit som får det til å se litt mer ut som et brennende stearinlys.

Hvorvidt det er realistisk kan dog diskuteres, da lyset og «flammen» ser litt merkelig ut rett fra siden. I tillegg sitter lysdioden nede i selve «stearinen», så også den øverste centimeteren av denne delen lyser godt opp.

Her vil selvsagt smaken være forskjellig, men lysene lager jo litt stemning likevel, selv om det bare er plast og elektronikk.

Flammeeffekten er egentlig standardmodus for disse lysene. Hva bruksanvisningen ikke forteller, er at de også kan settes til å lyse jevnt. Dette aktiveres ved å holde inne «på»-knappen på fjernkontrollen i et par sekunder.

I løpet av testperioden har det til vår overraskelse gått opp for oss at de ti lysene i pakka ikke er helt uniforme. Vår teori er at tre av de ti lysene kommer fra et annet samlebånd med litt andre deler. Det gjør seg ikke store forskjellen i flammemodus, men kan muligens ha noe å si på driftstiden ved jevnt lys. En ekstra test av dette er på vei, og vi oppdaterer så snart resultatet foreligger.

Som et kuriosa kan vi nevne at de syv andre lysene faktisk har justerbar lysstyrke, men det lar seg ikke stille på med den medfølgende fjernkontrollen. I vårt tilfelle testet vi ut dette med Biltemas eksemplar.

7 Bra LightIT Juletrelys Flamme annonse Sjekk prisen Fordeler Flammeeffekt Ting å tenke på Litt kort driftstid ved bruk av flammeffekt

Noen av lysene i pakka er ikke som de andre

Rusta juletrebelysning (AA-batterier) – varer og varer og varer...

Vegar Jansen, Tek.no

Vegar Jansen, Tek.no

Vegar Jansen, Tek.no

Vegar Jansen, Tek.no

Dette settet på seksten lys fra Rusta er en liten gåte. For disse kan skilte med den aller beste driftstiden for lys med AA-batterier. Her nærmet vi oss 400 timer, men da skal det også innrømmes at de lyste ganske svakt de siste dagene – og det hadde ingen spesielt god lysstyrke å skryte av fra begynnelsen heller.

Noen liker det jo behersket, tenkte vi først. Men så viste det seg at det faktisk er mulig å stille lysstyrken på disse lysene. Problemet er at den funksjonen ikke finnes på den medfølgende fjernkontrollen.

Men med en bunke juletrelysfjernkontroller for hånden er vi jo litt privilegert.

Så disse hvite og tolv centimeter store lysene med «stearinlook» er egentlig hakket mer anvendelige enn de egentlig er rett ut av esken, for å si det slik. Ellers kan disse by på både funkling og en tidsbryterfunksjon.

Det må også nevnes at disse lysene har samletestens mest tilfredsstillende krokodilleklemmer.

7 Bra Rusta Juletrebelysning 16pk annonse Sjekk prisen Fordeler Kan funkle

Har tidsbryterfunksjon

Varer og varer og varer... Ting å tenke på Medfølgende fjernkontroll tillater ikke justering av lysstyrke

Northlight (AA-batterier) – en enkel og grei pakke

Vegar Jansen, Tek.no

Vegar Jansen, Tek.no

Vegar Jansen, Tek.no

Vegar Jansen, Tek.no

Disse lysene fra Northlight – eller Clas Ohlson om du vil – er omtrent elleve centimeter høye og kommer i pakker på seksten stykker.

De driftes av AA-batterier, noe som naturlig nok gjør sitt med både tyngde og driftstid. Du får heller ikke påvirket dette i noen grad – fjernkontrollen har bare knapper for å slå lysene av og på.

Sånn sett er ikke dette de mest spennende juletrelysene vi har vært borti, men i tillegg til denne ganske hvite fargen på våre testeksemplarer, vet vi at de også kommer i fargevarianten gull .

Driftstiden er god. Vi målte over tre hundre timer, og det betyr at du ikke bør ha noen bekymringer for at de må byttes i løpet av julefeiringa.

Vi bet oss merke i at ett av lysene i esken ikke ville tenne. Vi tipper at dette ikke er noe problem å få byttet, men kjøper du disse, kan det være greit å sjekke at alt virker som det skal før treet skal pyntes.

6 Helt greit Northlight trådløs juletrebelysning (korte) annonse Sjekk prisen Fordeler Varer og varer... Ting å tenke på Ingen lysmodi, kun av og på

Konstsmide 1920 – høye og kostbare

Vegar Jansen, Tek.no

Vegar Jansen, Tek.no

Vegar Jansen, Tek.no

Vegar Jansen, Tek.no

Ved siden av de høye Northlight-lysene, er nok disse de mest iøynefallende juletrelysene i denne samletesten. Vi er usikre på det offisielle navnet, men det ser ut til at de bare kalles 1920, etter varenummeret på 10-pakningen som utgjør grunnsettet.

Disse elegante og elfenbensfargede lysene rekker drøye seksten centimeter over greina de festes på, noe som gjør dem til testens mest høytragende lys. Disse tar seg nok aller best ut på et stort tre med god avstand mellom greinene.

Konstsmide har heller ikke gjort det spesielt komplekst – de kan kun slås av og på, og der stopper funksjonaliteten.

Lysene skiller seg for øvrig også ut ved å benytte seg av to AAA-batterier hver, og dette gjorde at de holdt det gående i ganske nøyaktig to uker under våre målinger. Men det er heller ikke mer enn vi burde kunne forvente, da diodene heller ikke lyser nevneverdig sterkt.

Driftstiden er altså grei, men ikke noe mer. Ellers lider produktet av en litt høy pris, og vi må legge til at ingen av oss klarte å falle for fargen på lyset diodene gir fra seg – det har et litt rødlig skjær.

Samtidig vil vi ikke si at Konstsmide 1920 er dårlige lys, for på det riktige treet vil disse så avgjort gjøre inntrykk.

6 Helt greit Konstsmide 1920 annonse Sjekk prisen Fordeler Elegant stil Ting å tenke på Lyser litt svakt

Ingen lysmodi, kun av og på

Høy pris

Rusta juletrebelysning (AAA-batterier) – juletrelys til kinapris

Vegar Jansen, Tek.no

Vegar Jansen, Tek.no

Vegar Jansen, Tek.no

Vegar Jansen, Tek.no

Samletestens aller rimeligste juletrelys får du med denne tipakningen fra Rusta . Disse hvite lysene er omtrent ni centimeter høye, og plastformen forsøker å gi et inntrykk av at det har rent litt stearin nedover.

Med i pakken får du også en meget enkel fjernkontroll – det er kun to knapper: av og på. Hvert lys drives av et AAA-batteri, og driftstiden målte vi til 85 timer – blant testens dårligste resultater.

Uten mulighet til å stille lysstyrken heller, får du gjort fint lite med dette. Til sitt forsvar lyser de i det minste ganske godt, men ikke bedre enn mange av konkurrentene når de også får skrudd opp styrken.

Med mindre du er veldig gnien på tiden du har lysene slått på, må du nesten regne med å måtte bytte batterier minst én gang i løpet av en julefeiring med denne pakka. Det du sparer på å kjøpe disse lysene kontra noen av konkurrentene, vil du altså etter hvert bruke på kjøp av nye batterier.

5 Middelmådig Rusta Juletrebelysning annonse Sjekk prisen Fordeler Lav pris Ting å tenke på Ingen lysmodi, kun av og på

Kort driftstid