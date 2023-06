Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Zendure nødladere

Dette er de råeste nødladerne du kan kjøpe

Danker ut selv fullblods veggladere til MacBook-er.

Zendures nødladere. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Torstein Norum Bugge 17. november 2019, 06:00

Vi har testet mange nødladere her på Tek de siste årene. I skrivende stund teller lista hele 68 ulike modeller, spredt utover tre ulike samletester. Disse kan du sjekke ut via lenkene under:

Her har vi funnet ut at det er enorme forskjeller i både kapasitet, vekt, funksjonalitet og kvalitet veid opp mot prisen – og enkelte modeller peker seg ut som soleklare favoritter. Ett er uansett felles for alle laderne: de er ikke i nærheten av å nå sitt oppgitte mAh-tall i reell kapasitet, ettersom dette ikke er direkte sammenlignbare tall.

Noe strøm går også alltid tapt i overføringen fra nødlader til mobil. Hvis du vil lese mer om finurlighetene rundt dette, og hvilke testrutiner vi bruker for å teste nødladere, kan du ta turen innom den forrige samletesten vår her.

Hvorfor oppsummerer vi alt dette? Jo, fordi vi i dag har fem nye nødladere som har vært innom testbenken, og de er mer unike enn de fleste vi har sett på tidligere. Det er også grunnen til at vi vier fem ladere fra samme selskap, Zendure, en egen sak – de skiller seg rett og slett ut fra mengden. Hvordan? Vel, først og fremst på effekten de kan gi ut. Sagt enklere: de kan lade opp telefoner og datamaskiner ekstremt mye raskere enn de fleste andre lader, og også lades opp raskt selv.

Dette skjer gjennom den såkalte PD-standarden, som står for «Power Delivery» – og det er nettopp denne standarden for eksempel Apple bruker til hurtiglading av sine MacBook-er, iPhoner og iPad-er. En god del andre mobilprodusenter har også hevet seg på her, eksempelvis Sony og Samsung.

Hvorfor du burde bry deg om Power Delivery

Kort sagt er dette en universell standard knyttet til den universelle USB Type-C-inngangen, og begge vil vokse dramatisk i popularitet i årene fremover. Slik sett kan PD-lading på sikt tenkes å overta for mylderet av andre hurtigladestandarder der ute, som for eksempel QuickCharge og PumpExpress.

Den laveste effekten en PD-lader vil gi er som regel 18 watt, men langt kraftigere muligheter finnes også. Vi har allerede testet ladere som kan gi både 45 og 65 watt. Samtidig har langt de fleste nødladere ingen PD-lading overhodet, og de som har det har med få unntak kun den laveste standarden. De fem produktene vi har testet fra Zendure er slik sett svært kraftige saker:

Zendure ZDA8PDP (SuperTank) – 100 W, begge veier (27.000 mAh)

Zendure ZDPX6PD (X6 Power Bank) – 45 W, begge veier (20.100 mAh)

Zendure ZDA8PD (A8PD) – 30 W, begge veier (26.800 mAh)

Zendure ZDA5PD (A5PD) – 18 W, begge veier (16.750 mAh)

Zendure ZDA3PD (A3PD) – 18 W, begge veier (10.000 mAh)

100 watt er svært mye for en nødlader. Til sammenligning leverer Apple de fleste MacBook Pro-maskiner med 60 watt-ladere, og i noen tilfeller 87 watt-ladere. Med andre ord er denne nødladeren ganske mye mer potent til opplading av slike bærbare datamaskiner enn laderne de faktisk kommer med.

Så er det bare én av nødladerne som faktisk har denne effekten også, den såkalte «Supertank»-laderen. De andre har likevel alle som én PD-lading av respektabelt kaliber, og kan alle lade laptoper med grei hastighet og mobiler med forrykende hastighet. Ladestandarder som Qualcomm QuickCharge og slikt er selvsagt også kompatibelt.

Zendure sendte oss denne kofferten med masse ekstrautstyr; dette følger ikke med ellers. Men det er tilgjengelig. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Samtlige tilbyr også «ekte» Pass Through-lading, altså hurtiglading av eksempelvis mobiltelefoner selv om nødladeren også lades. Kun SuperTank-laderen kan lade opp laptoper eller lignende som krever USB Type-C i begge ender mens nødladeren også lades, dog. Dette er rett og slett fordi den er den eneste med to USB Type-C-porter.

PD-støtten i alle laderne betyr også at de alle kan hurtiglade iPhoner, noe de færreste nødladere ellers kan. Samtlige av laderne kan også PD-lades opp igjen, i noe ulik hastighet. De raskeste har like stor hastighet både inn og ut, som vist i punktlista litt lenger opp. To av laderne, X6 og SuperTank, har dessuten en dedikert «X»-modus som setter nødladerne i en egen «low power»-modus.

Dette er ønskelig for å mate strøm til enheter som krever lav strømføring, eksempelvis smartklokker, enkelte trådløspropper og minidatamaskiner som Raspberry Pi. Ja, også kan X6 også benyttes som en USB-hub når den kobles til en datamaskin via USB Type-C samtidig som den lader den opp – og SuperTank vil automatisk slå over til batterimodus om pass through stanses. Dermed er den ideell som backup for for eksempel sikkerhetssystemer, viltkameraer eller hjemmeautomatisering.

Svært funksjonsrike – men hvordan er kapasiteten?

Du skjønner sikkert poenget per nå: dette er nødladerne som kan gjøre mer eller mindre alt bedre enn de fleste andre, og som tilbyr «det lille ekstra» til de som måtte trenge det. Men hvordan gjør de seg sånn ellers? Vel, la oss se på grafene vi vanligvis tilbyr i disse sakene, her i noe forkortet versjon. Vi har utelatt de fleste av de tidligere testede 68 modellene, og kun tatt med de anbefalte modellene fra forrige test. Dermed vil du kunne se hvor Zendures ladere legger seg i forhold til disse.

La oss starte med tallene for reell kapasitet sett opp mot kapasiteten som loves:

Som vi kan se i grafen utpeker ikke Zendures ladere seg som eksepsjonelt gode målt i ren kapasitet, men heller ikke eksepsjonelt dårlige. Husk at i grafen er de andre laderne testvinnere alle som én, og sammenligningen er derfor ikke helt rettferdig. At den målte kapasiteten er helt sånn på det jevne blir uansett tydeligere når vi viser tallene som prosenter:

Her ser vi at alle Zendures ladere legger seg noen prosent under testvinnerne, og som vi ofte før har sett er det de største variantene som faller mest fra på kapasiteten målt opp mot mAh-tallene som loves. Nøyaktig hva dette skyldes kan vi ikke vite, men det er en tendens at jo større effekt en lader lover (spesielt i PD-tall), desto verre blir som regel prosenten.

Det kan tenkes at dette er et nødvendig onde, og Zendure kan til en viss grad unnskylde seg med at de aldri har påstått å ha laderne med høyest kapasitet heller. Det de derimot påstår er at de har «...de mest fleksible og funksjonsrike nødladerne på markedet», og det må vi nesten gi dem rett i. I hvert sitt segment er disse laderne mer eller mindre unike og mer funksjonsrike enn sine sammenlignbare konkurrenter.

Prisen kan imidlertid ikke Zendure konkurrere på. De selger seg dyrt, spesielt sett opp mot kapasiteten du får. Er du kun ute etter ren kapasitet og gir full beng i den avanserte funksjonaliteten kan du like godt se andre steder med én gang. Det viser den (for Zendure) nokså dystre pris/vekt-grafen vår under (lavere er bedre):

Vekten på laderne er altså nokså god sett opp mot kapasiteten, og alle sammen har en byggekvalitet jevnt over det vi er vant til fra disse laderne. Zendure selv omtaler designet som «...den perfekte balansen mellom robusthet og stil...», og selv om vi nok ikke er helt enige i at de ser så fryktelig stilige ut er de i alle fall svært slitesterke. Materialet er ikke vanlig, sprø plast men heller av den typen du finner i eksempelvis Samsonite-kofferter. Rillene hjelper nok også litt på den strukturelle integriteten, men direkte pent synes vi ikke det er.

Vel, med målingene og formalitetene unnagjort er det på tide å konkludere: kan vi anbefale noen av ladernere til Zendure?

Zendure ZDPX6PD (X6 Power Bank)

Zendure X6. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Ja, anbefales kan flere av dem helt definitivt – og aller øverst har vi lyst til å peke på nødladeren vi heretter bare kaller X6. Dette er den nyeste og også mest unike laderen Zendure har i sitt sortiment, og til tross for en litt høy prislapp på 1.249 kroner synes vi du faktisk får en god del for pengene her.

Vi har allerede testet dusinvis av ladere med 20.100 mAh, og med en oppladingsprosent på 65,93 prosent skiller ikke X6 seg særlig ut. Dette er et godt stykke under de høyeste tallene vi har sett, på 73 prosent, men heller ikke veldig lavt. Midt på treet, altså.

I realiteten har det ikke voldsomt mye å si, ettersom X6 uansett ikke konkurrerer på mAh per krone. Der Zendures lader briljerer er på funksjonaliteten, og for å starte med det mest åpenbare: den har fem utganger. Dette er det mer eller mindre ingenting annet vi har testet som har, og du kan hurtiglade to enheter samtidig som alle portene er i bruk. Ja, også er det pass through her, selvfølgelig.

Apropos hurtiglading: gjennom USB Type-C-utgangen får du 45 W PD-lading, langt mer enn de 18 W som er vanlig på de fleste PD-ladere. Og minst like viktig: X6 lades også opp med 45 W effekt om du har en lader som kan dytte dette inn. Kapasiteten vises på en LED-skjerm i front. En «X» indikerer «low power»-modus, og en «H» indikerer hub-modus.

Førstnevnte er altså til enheter som krever lavere strømføring, mens sistnevnte er både så rasende enkel og så rasende genial at vi ikke skjønner at ingen har tenkt på det før: laptopen din lades og får ekstra USB-porter samtidig. To av X6 sine USB-A-porter vil nå fungere til dataoverføring, og til spesielt Apple sine USB Type-C-befengte MacBook-er er dette helt fortreffelig. Dette er rett og slett en liten innovasjon fra Zendures side.

X6 koster litt, men du verden som den leverer. Og for dét kan den trygt anbefales.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Zendure X6PD 9 Imponerende sitat En funksjonalitetspakke du ikke får noen andre steder. Fordeler + Lader raskt (med 45W PD) og har mange utganger

+ Kan gi laptopen din USB-innganger

+ Godt vekt/kapasitetstall

+ Velbygget og robust design

+ Kan fungere som backup for kritiske systemer Ting å tenke på — Dyr

— Litt stor og klumpete

— Kunne hatt bedre prosentvis kapasitet

Zendure ZDA8PDP (SuperTank)

Zendure SuperTank. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Også SuperTank synes vi fortjener en klar anbefaling, til tross for den ganske stive prisen på 1.799 kroner. Faktum er at det rett og slett ikke eksisterer andre nødladere som konkurrerer med kombinasjonen av funksjonalitet og kapasitet som finnes her. La oss starte med det siste: her får du 27.000 mAh å rå over. I wattimer-tall er dette 99,9 Wh, eller hårfint under 100 Wh-grensen for hva du kan ha med på flyet. Dette er ikke tilfeldig.

Med andre ord er dette den største laderen du får med deg trygt på reise, og dét er jo en egenskap i seg selv. Men mest imponerende er effekten du også får med deg på farta her: 100 watt PD-lading (!). Dette er mer enn de fleste laptopladere kan dytte ut, og sikrer deg full hastighet for nødladeropplading av eksempelvis en MacBook Pro.

Dette gjøres selvsagt via USB Type-C, og bare én av portene er i stand til dette. Hastigheten vil også reduseres dersom flere er i bruk samtidig, men det vil stadig gå fortere enn nær sagt alt annet vi har testet selv om hastigheten skulle halveres. Og ja, den kan også lades opp igjen med 100 watt. Rett og slett helt rått!

Også her får du en LED-skjerm, modus for lav strømføring og null avbrudd ved overgang fra pass through til internt batteri (som hos X6). I motsetning til X6 har SuperTank imidlertid også mulighet til å bytte PD-laderetning, for å sikre at det er laptopen som lades og ikke SuperTank som suger strøm ut.

Hva angår prosentmessig kapasitet, så imponerer ikke Zendure her. 61,69 prosent er ikke så veldig mye, og den reelle kapasiteten ligger derfor ikke så veldig langt over de beste 20.100 mAh-laderne vi har sett. Men hva gjør vel det, når vekten uansett ikke er avskrekkende høy og funksjonaliteten (igjen) uslåelig?

8.5 Meget bra fjerne Zendure SuperTank 8.5 Meget bra sitat SuperTank er den ultimate nødladeren - til den ultimate prisen. Fordeler + Helt vanvittig 100W PD inn og ut

+ Pass Through med USB-C

+ LED-skjerm for kapasitet

+ Kan fungere som backup for kritiske systemer

+ Robust design

+ Maksimal kapasitet for fly Ting å tenke på — Dyr

— Lav prosentmessig kapasitet

— Ikke veldig pen å se på

Zendure ZDA8PD (A8)

Zendure A8. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Denne laderen er mer eller mindre kliss lik SuperTank, men der én USB Type-C-port byttes bort mot to ekstra USB A-innganger. Dette er i og for seg greit, og gir den nøyaktig samme oppsett som tidligere nevnte X6. A8PD har også litt høyere kapasitet enn X6, med 26.800 kontra 20.100 mAh.

Samtidig har den også langt lavere prosentmessig kapasitet (så vidt over 60), og det eldre, litt traustere designet også SuperTank og de andre laderne fra Zendure deler. Verre er det imidlertid at du «kun» får 30 watt PD-lading inn og ut, kontra X6 sine 45 watt, og at du mister viktig funksjonalitet som USB Hub-modusen og modusen for lav strømføring.

Dette høres kanskje i overkant kresent ut, men når prislappen ligger på 1.249 kroner også her er A8 pinadø nødt til å faktisk ha egenskaper som gjør at den skiller seg ut – og det gjør den rett og slett ikke. Selv ikke kapasiteten taler til fordel for den, fordi den prosentmessige kapasiteten er så lav.

Her er egentlig konklusjonen enkel. Kjøp en X6 for funksjonaliteten, eller spar mye på å gå for en av testvinnerne fra forrige samletest.

6.5 Helt greit fjerne Sammenlign Zendure A8 6.5 Helt greit sitat Skiller seg ikke nok ut til å rettferdiggjøre prisen. Fordeler + Fem utganger og pass through

+ 30W PD inn og ut

+ Robust design

+ 26.800 mAh er det få andre som har Ting å tenke på — Har ikke spesiell funksjonalitet

— Lav prosentmessig kapasitet

— Traust design

— Dyr

Zendure ZDA5PD (A5)

Zendure A5. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Dette er en mellomstor lader med en litt snodig kapasitet på 16.750 mAh, og på papiret er ikke spesifikasjonene helt ille. Her får du 18 watt PD-lading både ut og inn via USB Type-C, og to USB A-porter. Nokså standard greier, egentlig.

Som på alle andre Zendure-ladere er vi heller ikke overstadig begeistret for designet på A5, selv om det virker robust. Det ligner mest av alt på en koffert av noe slag, og gir definitivt mest assosiasjoner til lange flyplasskøer heller enn eleganse og luksus (som vi tror er intensjonen).

Prisen på 849 kroner gir imidlertid mest assosiasjoner til det å bli ranet på åpen gate, når vi vet at du kan få ladere med større kapasitet og samme egenskaper (pluss ekstra egenskaper) for godt under halvparten. Dermed blir det også svært utfordrende å anbefale A5.

4.5 Svakt fjerne Sammenlign Zendure A5 4.5 Svakt sitat A5 skiller seg ikke ut og er ran på åpen gate. Fordeler + Robust

+ 18W inn og ut Ting å tenke på — Dyr

— Traust design

— Ikke veldig høy prosentmessig kapasitet

— Ikke veldig mange utganger

— Lav kapasitet til prisen

Zendure ZDA3PD (A3)

Zendure A3. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Til sist må vi nesten plassere Zendures minste lader i denne testen, A3. Det er i og for seg ingenting galt med denne laderen; den gjør jobben sin, er kompakt og føles robust bygget. Den kommer også i en litt artig farge: rød.

Like artig synes vi ikke det er at du må ut med hele 599 kroner for denne lille tassen på 10.000 mAh. Det er rett og slett alt for mye, spesielt når den ikke er voldsomt kompakt for kapasiteten heller.

Igjen ser Zendure ut til å bomme i de mindre kategoriene: det er ikke nok å levere 18 watt PD-lading her, for det er det så mange andre som gjør også – og til en langt billigere penge og med tilsvarende eller større kapasitet.

4.5 Svakt fjerne Sammenlign Zendure A3 4.5 Svakt sitat Alt for lite for for mye penger. Fordeler + 18W PD inn og ut

+ Robust Ting å tenke på — Dyr

— Traust design

— Lav prosentmessig kapasitet

— Ikke veldig kompakt

— Få utganger og lav kapasitet til prisen

