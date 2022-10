Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Vanntette pakkposer – en vestlendings våte drøm

Brødposer i skoene, søppelsekk som poncho, dusjhette som lue. Triksene for å holde seg tørr i høljregn er mange når man kommer fra steder med mye regn. Men på tur, være det seg på ski, på vann, i skog, eller til fjells, så er det egentlig uproblematisk å være litt bløt så lenge man er i bevegelse, og med det nokså varm. Så fort du stopper opp bør du derimot ha tørre klær lett tilgjengelig, og helst ikke pakket rett oppi den nå søkk gjennomblaute sekken. Det er her vanntette pakkposer kommer inn.

Du kan selvsagt pakke klærne dine i noen vanlige plastposer, men disse plastposene er ikke ordentlig tett og revner veldig enkelt. Da blir plutselig eneste løsning å gaffatape dem så hardt at de er å regne som «engangs-poser».

Vanntette pakkposer på den annen side, er en vestlendings våteste drøm og sørger for å holde klær og annet utstyr tørt hele turen.

Men å finne riktige pakkpose i en jungel av pakkposer er et kunststykke forbeholdt de tålmodige. For de kommer med lovnader om unike kvaliteter til ulike formål, de er laget i forskjellige materialer, og selges til derav varierende priser. Så hva velger man? Den tjukke, tunge og gjennomsiktige? Den tynne og rimelige? Den som er fra et kjent merke, eller den fra et ukjent? Er det verdt å selge sin førstefødte for en pakkpose, når man kunne brukt en plastpose?

Svaret er at pakkposene stort sett gjør den jobben de er tiltenkt å gjøre: holde ting tørt. Ulike turer kan likevel ha nytte av ulike poser. Selv om det i de aller fleste tilfellene holder lenge med de enkleste variantene.

Så her kommer det, en gavepakke fra en bergenser som er i overkant begeistret for alle triks i boken for å holde seg og sitt tørt.

Disse pakkposene har vi testet

Vi følger opp med test av flere merker og modeller etter hvert. Disse er med foreløpig:

Ortlieb Dry Bag PS 10

Sea to Summit Clear Stopper

Seal Line Blocker Dry Sack

Sea to Summit Ultra-Sil Nano Dry Sack

Sea to Summit Big River Dry Bag

Sea to Summit Clear Stopper Dry Bag

Biltema vanntett pakkpose

Urberg Drybag (Set)

Sydvang Dry Bag

Exped Shrink Bag Pro

Slik har vi testet

Det mest naturlige hadde muligens vært å teste alle pakkposene ute i det fri. Men for å faktisk teste hvor mye vann de tåler, er det mer etterprøvbart og målbart å teste dem innendørs, under kontrollerte forhold.

Under normale omstendigheter vil en pakkpose ligget i en sekk, eller pakket bort i en båt, kano eller kajakk. Derfor vil de i de færreste tilfellene måtte gjennomgå en kontinuerlig strøm av regn i time etter time uten noe form for ekstra beskyttelse – selvsagt med mindre du skal bevege deg i ti-tolv timer i vestlandsvær.

Forrige Neste Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Åpne fullskjerm

Våre pakkposer har ikke stått i tolv timer, men i to timers kontrollert «regndusj». Til tross for at samtlige pakkposeprodusenter påpeker at posene deres ikke skal druknes i vann, så er det tilfeller hvor man faktisk trenger at pakkposene tåler det lille ekstra. Som når man velter kajakken og senere innser at man i et talentløst øyeblikk ikke hadde festet luken helt fast. Derfor fikk alle posene også gå rett fra regndusj til badekarsvømming i to ekstra timer.

De testede pakkposene er i størrelser mellom 4–7 liter. Ettersom vi her ønsket å finne ut av hvor vanntett de faktisk er, er størrelsen ganske uviktig, utover å være praktisk håndterbar. På tur er det derimot en helt annen sak, og man bør kjøpe størrelser som passer ens formål. 4–7 liter er supert å bruke til sortering av klær og utstyr i sekken, mens større størrelser (10–20 liter) er nyttig hvis man vil pakke inn absolutt alt i større pakkposer.

To doruller ble pakket inn i pakkposene før regndusj og svømmetur for å lettere kunne se antydninger til dråper som har funnet veien til innsiden. Det var, som nevnt tidligere, lite antydning til at posene skulle takke for seg. Noen tydelige variasjoner fant vi likevel. Det er kanskje ikke et stort spenn i karakterer i denne testen, rett og slett fordi produktene testet er veldig bra. Men du bør likevel lese nøye gjennom hvilke unike kvaliteter hver pose har, og hvilke turer de trolig gjør seg best på.

Sea to Summit Big River Dry Bag 5L Sea to Summit Ultra-Sil Nano Dry Sack 4L Biltema vanntett pakkpose Urberg Drybag Set Sydvang Dry Bag 5L SealLine Blocker Dry Sack 5L Exped Shrink Bag Pro 5L Ortlieb Dry Bag PS 10 7L Sea to Summit Clear Stopper Dry Bag 5L annonse Pris 239 189 109 329 119 511.81 229 199 - Bredde 17 cm 17 cm 22 cm (4 liter) 24 cm 23,5 cm 9 cm 20 cm 27 cm 11 cm Dyp 17 cm 11 cm 14 cm (4 liter) 3 cm 23,5 cm 16,5 cm 20 cm 17.5 cm 17 cm Høyde 39 cm 33 cm 30 cm (4 liter) 49 cm 40 cm 11,8 cm 40 cm 55 cm 39 cm Produktvekt 96 g 19 g Ikke oppgitt 43 g 36 g 50 g 110 g 54 g 108 g Volum 5 liter 4 liter 4 og 8 liter testet 7 liter testet 5 liter 5 liter 5 liter 7 liter 5 liter Andre størrelser 3, 8, 13, 20, 35 og 65 liter 1, 2, 8, 13, 20 og 35 liter 4, 8 og 16 liter 1,5, 7 og 20 liter (3x1,5L, 2x7L og 1x20L følger med settet) 2, 10, 15 og 25 liter 10, 15, 20 og 30 liter 15 og 25 liter 3, 12, 22 og 1,5 liter 8, 13, 20, 35 og 65 liter Material (overflate) Nylon/Polyamid Nylon/Polyamid, Cordura/Ultra-Sil 30D Cordura, belagt med silikon 380T 20D Ripstop nylon - Nylon/Polyamid Nylon/Polyamid Nylon/Polyamid, PS10 Nylon/Polyamid

Best i Test: Ortlieb Dry Bag PS 10

Forrige Neste Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Åpne fullskjerm

Ingen pakkposer klarer å være absolutt alt du trenger til enhver tid. Ortlieb kommer likevel farlig nær.

Ortlieb er for de fleste nok best kjent som produsent av sykkelvesker. Men som alle født et godt stykke utenfor Ring 3 i Oslo vet – altså, der hvor regnvær ikke bare er en myte østlendinger prøver påstå at de har opplevd – er at sykkelvesker faktisk må være vanntette. Dette vet også Ortlieb, og det kom derfor ikke som noen overraskelse at pakkposen deres også er helt fantastisk tett.

Foruten at undertegnede, etter 4 timer med forsøk på å drukne pakkposen, bare noterte i blokken at det var «knusktørt på innsiden», så er den også ganske lett i vekt. Den er ikke ultra-light, som andre modeller i testen, men den veier knappe 50 gram. Det burde holde rimelig greit til hvermannsens bruk.

Men mest kjærkomment er likevel hempen på baksiden av posen. Denne er praktisk av opptil flere grunner. Først og fremst, hvis du stapper pakkposen helt full, og så prøver å dra ut klærne du har stappet oppi. Da blir du innmari fornøyd med å kunne holde tilbake ved hjelp av en hempe i bånn, fremfor banning og steiking for å dra ut den der fordømte genseren som sitter fast under en sokk.

Bilde tatt på en helt tilfeldig tur, med en helt annen pakkpose (Silva, som vi dessverre ikke har med i testen) – men poenget er like fullt det samme: hempe bak på posen gir sjelefred.

Men kanskje viktigst av alt er likevel muligheten til å kunne henge den opp, eller feste den til øvrig utstyr. Hvorfor i alle dager ikke alle pakkposer bare kan være lett i vekt og samtidig komme med behjelpelige hemper aner jeg ikke, men her er vi: Ortlieb leverer.

Så kan vi kanskje bli passe irritert fordi vi tross alt foretrekker avstivede brettekanter, men Ortliebs er i alle fall godt gummierte. Og det holder faktisk i massevis.

Pakkposen er kanskje ikke den billigste, men den er heller ikke den dyreste. Kanskje en knapp trøst når vi snakker om én enkelt pakkpose til to hundre kroner, men du er i alle fall trygg på at innholdet er tørt innen ankomst.

9 Imponerende Ortlieb Dry Bag PS 10 7L Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat Lett i vekt, god i brett og praktisk som få Fordeler + Kommer med hempe i bånn av posen.

+ God gummiert brettekant

+ Veier ikke noe særlig Ting å tenke på — Brettekanten er ikke avstivet

Seal Line Blocker Dry Sack 5L

Forrige Neste Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Åpne fullskjerm

Det enkle er veldig ofte det beste. Og Seal Line sin Blocker er fantastisk enkel, og kunne vært blant de aller beste med et par justeringer.

Den mangler nemlig alskens ekstra dill og dall og særegenheter. Men er til gjengjeld suveren på det den faktisk er god på.

Den har eksempelvis testens desidert beste brettekant. På den ene siden har den en tykk, gummiert brem, mens den avstivede bremkanten på motsatt side har samme stoff som resten av posens ytre. Sammen gjør de at brettingen er enkel, stram og tillitvekkende. Den bare funker. Kjempebra.

Også det ytre materialet er av det virkelig gode slaget. Materialet er nemlig på samme tid såpass tykt at den oppleves hardfør nok til noe «behandling», mens det også er tynt nok til å være fleksibelt og lett håndterlig. Hvilken annen pakkpose fikk til det i denne testen? Ingen.

Men så er det småting som likevel trekker fra. Da i all hovedsak irriterer det at den mangler en hempe. Det høres kanskje helt fjernt ut at en så enkel ting skal trekke ned på en ellers god pakkpose, men saken er at pakkposens form (den er oval) og materiale gjør det irriterende å prøve å få ut klær som er blitt «stappet» inn i den, uten å dra ut absolutt alt innholdet.

Men hvis hempemangelen er et høyst levelig irritasjonsmoment, så får du tidenes deiligst brettede pakkpose. Dessuten er den ovale formen superenkel å pakke i sekken.

8.5 Meget bra SealLine Blocker Dry Sack 5L Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat En godt balansert pakkpose Fordeler + Både gummiert og stiv brettekant

+ Gummiert parti også rett under brettekanten, tetter posen ekstra

+ Et tykkere stoff som likevel ikke er spesielt tungt Ting å tenke på — Dens avlange form og mangel på hempe i bånn, gjør det irriterende å dra ut innholdet

— Mangler tilleggsfunksjoner som hemper

Sea to Summit Clear Stopper

Forrige Neste Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Åpne fullskjerm

Det kan bli litt mye vestlending i monitor når en bergenser tester regndingser, men hold fast, for her kommer nok en bergensk læresetning: hvis det høljer som et vått hel*** så er det kun en oljehyre som kan hjelpe deg. Det er her Sea to Summits Clear Stopper kommer seilende inn som dagens stjerne. For alle andre pakkposer, nesten uavhengig, blir som en allværsjakke i storm. De holder en stund, men ingen holder til enden av drittværet. Men det gjør Clear Stopper, for den er pakkposens oljehyre.

Minuset med Clear Stopper er derimot det samme som med oljehyren. De er jo noe så innmari upraktisk og stiv i stoffet. Dermed er ikke dette pakkposen man gidder ta med seg på enhver tur. Men til turer man vet kommer til å bli fuktige, da spesielt padle- og båtturer, så er denne pakkposen et godt alternativ.

Pakkposen er naturlig nok heller ikke blant de letteste. Med sine 108 gram ruver den blant toppen, og er således ikke å anbefale for gramjegeren.

Med Clear Stopper kan du også fysisk se alt innholdet, hvilket tross alt bidrar positivt når du prøver å finne luen din innimellom alt annet ræl i posen. Det gjør det i det minste enkelt å sortere ting.

Da vi gjennomførte testen anvendte vi StS sin 5 liters pakkpose, som vi i ettertid har hatt vanskelig for å finne igjen i norske butikker. Derimot finnes større størrelser, fra 8 – 65 liter, som vi også anser å være hakket mer praktisk for en slik type pakkpose som Clear Stopper er. For hvis planen er å ha utstyret tørt og trygt i båt, kano eller kajakk, så er mindre, rimeligere pakkposer bedre på innsiden av en stor Clear Stopper.

8.5 Meget bra Sea to Summit Clear Stopper Dry Bag 5L Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat Padleturens ekvivalent til oljehyren: når det må være helt tett er det ingenting annet som duger. Fordeler + Tykkelsen på plaststoffet gjør den perfekt for båt- og padleturer

+ Enklere å finne frem når innholdet er synlig

+ Tjukk og god brettekant Ting å tenke på — Tykkelsen på stoffet gjør at den også blir tyngre enn andre

— Brettekanten er ikke avstivet

— Mangler tilleggsfunksjoner som hemper

Sea to Summit Clear Stopper Dry Bag 8L Lagre Sammenlign Sammenlign annonse

Sea to Summit Big River

Den er laget av et stivt og tykt materiale, den er pen, den har intet mindre enn to hemper på sidene, og alt lå egentlig til rette for en hodestups forelskelse. Men vi holder oss likevel bare til «veldig betatt».

Pakkposen er laget med et såpass tykt materiale at den oppleves mindre fleksibel hvis den skal pakkes i en sekk. Men nettopp derfor opplever vi også at materialet tåler litt «behandling». Altså, en ting er at den tåler undertegnedes til dels distré tilværelse hvor nærmest «alt» kan ødelegges (les: knuse, revne, gå i oppløsning), men den tåler også en hund som er likedan. En sånn som gladelig hjelper deg med å lage en ny døråpning til teltet, skulle du være så uheldig å møte på uannonsert lyn og torden. Men med en pakkpose som tåler å bli kastet litt rundt, i et forsøk på å finne den «trygge» plassen i teltet, så er i alle fall innholdet i posene reddet. Med andre ord bør den også tåle å treffe steiner på vei ned en elv.

Utover at pakkposen tåler en del mer enn øvrige pakkposer, kommer den også som nevnt med to fester på sidene. I tillegg har den to D-ringer i brettefestet, som gjør den mer fleksibel enn mange andre pakkposer, kan hende på tross av det litt «ufleksible» og tjukke materialet.

Men så er ikke Big River vår store forelskelse likevel, og det handler selvsagt litt om at den er best på litt spesifikke turer, fremfor en «allrounder», men det er også noe takket være brettefestet. For her oppdaget vi at det, til tross for at innholdet holdt seg tørt og godt, samlet seg vann i bretten som rant ned i posen ved åpning. Om det er fordi bretten er såpass tykk på grunn av materialet fremstår noe usikkert, men vi repeterte problemet et par ganger nok til å irritere oss over det.

Er dette noen krise? Nei, innholdet er jo tørt, og bikkjen har ikke klart å herpe posen. Og vi er fortsatt kjempebetatt.

8 Meget bra Sea to Summit Big River Dry Bag 5L Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat For turer som krever at pakkposen tåler litt «behandling» Fordeler + Hemper på begge sider av posen

+ Tjukt og godt stoff

+ Doble D-ringer i bremmen Ting å tenke på — Det tykke stoffet gjør den hardere å pakke

— God brett med gummiering, men stoffet som foldes inn gjør at den enklere drypper vann inn ved åpning

Exped Shrink Bag Pro 5

Forrige Neste Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Åpne fullskjerm

Det er mye «greier» med Expeds pakkpose. Nesten for mye, hadde det ikke vært for at vi i Tek elsker dingser som er litt ekstra dingsete.

For det første har den opptil flere hull nederst på pakkposen for fester. Dette er suverent av grunner vi har påpekt tidligere i testen også: ting som kan festes fast i andre ting gir sjelefred. Videre har den også en ventil som gjør at du kan komprimere innholdet mer effektivt. Også helt nydelig.

Denne ventilen gjør at pakkposen også kan vikariere som pumpepose for Expeds øvrige utstyr, slik som liggeunderlagene deres. Problemet er bare at dette likevel krever ekstrautstyr i form av en adapter for dette oppdraget. Det er litt kjedelig, men likevel praktisk å vite at dingser kan brukes til flere ting enn en ting.

Som om ikke alt dette var nok så har Expeds pakkpose utvilsomt den mest forseggjorte brettemekanismen. Her snakker vi lag-på-lag metoden. På innsiden av posen finnes to gummierte striper på hver side av pakkposen, som naturlig festes sammen når du lukker den. Dernest brettes posen ved å folde en del over den andre, før du ruller ned den avstivede toppen, som også har et ruglete materiale for ekstra sikkerhet. Det er som å kjøre fem låser på hoveddøren. Du hadde sikkert klart deg med en, men så gjør vi det litt ekstra komplisert bare for sikkerhets skyld.

Men det funker jo! Bortsett fra hvis du ikke klarer å feste ventilen godt nok da. Hilsen en «sånn en». Men slike brukerfeil tydeliggjør bare at noen av oss kanskje ikke trenger ekstra dingsete dingser, for de som trenger det klarer trolig å også lukke ventiler godt nok.

8 Meget bra Exped Shrink Bag Pro 5L Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat Flerbrukspose fra Exped Fordeler + Tillitsvekkende lukkesystem med flere folder

+ En egen tetningsventil for bedre komprimering av posens innhold

+ Tetningsventilen kan også brukes som pumpepose for Exped-utstyr Ting å tenke på — Ikke blant lettvekterposene

— Ved bruk som pumpepose kreves likevel ekstrautstyr

Sea to Summit Ultra-Sil Nano

Forrige Neste Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Åpne fullskjerm

Når det kommer til vekt er det ingen over og ingen ved siden av StS sin Nano. Med sine 19 gram stiller den soleklart i en klasse for seg selv. Det gjør den også til et ypperlig alternativ til gramjegerne.

Oss klønefanter bør derimot vurdere å holde oss unna, for disse lavvektsproduktene er også laget med et såpass tynt materiale at vi står i fare for å skade dem. Sagt med andre ord, hvis du ikke har lyst til å gaffatape den dyre pakkposen din fordi du glemte å feste fast kniven i sliren før du kastet den i en pakkpose, så er ikke dette posen for deg.

Med det sagt, det er vel alt som er negativt med denne pakkposen. Med det overstått kan vi også avsløre/bekrefte at den holder innholdet helt knusktørt over lengre tid. Det ser faretruende tynt ut iblant, men det er bare synet som bedrar, for dorullene våre kunne anvendes uten hårføning ved testens ende.

Brettefestet er kanskje av den smalere sorten, men like fullt på høyden med de beste brettefestene. Den har et tynt gummiert bånd langs yttersiden på en brem, mens den andre er avstivet. Enkelt og greit.

Den koster kanskje rundt 200 kroner, men det er langt fra en høy pris for så lav vekt. Forutsatt at vekten er viktigst for deg.

8 Meget bra Sea to Summit Ultra-Sil Nano Dry Sack 4L Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat En gave til gramjegeren Fordeler + Superduperlett pakksekk for gramjegeren

+ Gummiert og avstivet brettekant

+ Godt brettefeste Ting å tenke på — Tynnere stoff gjør den naturligvis mindre hardfør

— Er trolig ikke pakkposer som vil tåle storm

Urberg Drybag Set

Forrige Neste Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Åpne fullskjerm

Pakkposen til Urberg får kanskje ikke toppkarakteren, ikke nummer to eller tre heller. Men Urbergs pakkposer kommer som et sett med seks pakkposer i ulike størrelser. Og bare det gjør at de også listes høyt i vår bok.

For de er langt fra dårlige, de er bare ikke laget for å tåle like mye som de der helt i toppen. Men til vanlige turer i skog og mark, hvor klær stort sett er gjemt i en pose i sekken, og hvor det ikke høljer? Ja, da er disse pakkposene helt utmerket.

Skulle himmelen åpne alle slukene derimot, og pakkposen får bade i time etter time, da må du faktisk regne med at det vil piple inn vann og at de etter hvert gir noe etter. De var nemlig merkbart mer vannoppslukt enn mange av de øvrige i testen etter fire timers drukningsforsøk.

Dessuten har de en litt irriterende brettekant. Den fungerer helt fint, men det ruglete båndet langs brettekanten kunne helt fint ha blitt byttet ut med et mer gummiert materiale. Da hadde det vært enklere å tette den helt.

Pakkposene har heller ingenting «ekstra» ved seg. De er enkle poser, uten en ordentlig «bunn», slik mange har. De er rett og slett bare sydd sammen som to lag med stoff. Men de funker. Og det er seks av dem, til en billig penge.

7.5 Bra Urberg Drybag Set Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat Mange pakkposer for pengene Fordeler + Grei brettekant med avstiving

+ Lett materiale

+ Mange pakkposer for pengene Ting å tenke på — Mangler tilleggsfunksjoner som hemper

— Er trolig ikke pakkposer som vil tåle storm

Biltema vanntette pakkposer

Forrige Neste Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Åpne fullskjerm

Biltemas pakkposer kommer i tre ulike størrelser, koster ikke all verdens og har lite ekstra med seg. Men de holder likevel tingene dine tørre.

I likhet med StS sin Nano-pakkpose, så ser det ikke alltid ut som ting er tørt etter 4 timer med regndusj og svømmetur i badekaret, for materialet er til dels tynt og innholdet blir således svært synlig. Men nok en gang er det synet som bedrar, for Biltemas pakkposer er beviselig enkle men funksjonelle.

Vi oppdaget likevel at deler av pakkposen lot til å bli i overkant våt, og at det i sømlinjene øverst i bremmen var farlig nær en mindre lekkasje. Men vi kom altså aldri dit hen at dorullene våre faktisk ble noe mer våte enn noen dråper her og der – som vi også antar har mer med at det samler seg vann i brettekanten, enn at de faktisk lekker.

Brettekanten er god, med en gummiert brem på en side, en avstivet en på andre siden og den bretter enkelt. Selv om den ikke har hemper eller andre spennende finurligheter, så kommer den med en liten D-ring på ene siden av bremmen – som absolutt er en bonus.

Alt i alt, en enkel pose som gjør det den skal, nemlig å holde tingene dine tørre. Til en billig penge.

7.5 Bra Biltema vanntett pakkpose 4L Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat Rimelig og funksjonelt Fordeler + Gummiert og avstivet brettekant

+ Et rimelig alternativ

+ Kommer med D-ring i bremmen for oppheng og feste Ting å tenke på — Er trolig ikke pakkposer som vil tåle storm

Sydvang Dry Bag

I likhet med Biltema og Urberg er Sydvangs pakkpose av det helt enkle slaget. Og det funker stort sett like bra.

Den har lite ekstra, men den holder tingene dine tørre og koster lite. Enkelt og greit.

Derimot trekker det ned at den har testens kjipeste brettefeste. For i motsetning til andre, hvor man har én side som er avstivet, mens den andre har et enten gummiert eller tykkere stoffstykke, så har Sydvang lagt både avstivingen og den tykkere delen til samme brem. Det betyr i praksis at brettepartiet blir lealaust og glatt, og dermed lettere mottagelig for fukt hvis man ikke er særs nøye på pakkingen. Det er ikke bare upraktisk, det er en helt uforståelig løsning.

Men utover dette er det fint lite å si på Sydvangs pakkpose. Den er enkel og billig, og hvis du er tålmodig nok til å dobbeltsjekke at du har brettet pakkposen godt nok, så er den helt fin.

7 Bra Sydvang Dry Bag 5L Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat Enkel, god og koster lite Fordeler + Lett materiale

+ Et rimelig alternativ Ting å tenke på — Både avstiving og festereim er på samme side - gjør det mer klønete å pakke tett

— Mangler tilleggsfunksjoner som hemper

— Er trolig ikke pakkposer som vil tåle storm