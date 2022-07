Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Den beste teltlykten 2022

Den store teltlykttesten

Med hele 12 ulike teltlykter.

Det er ingen grunn til at idyllen skal avsluttes bare fordi solen har gått ned og bålet er slukket. Mens noen vil trekke seg rolig tilbake i hengekøyen med en god bok, har andre for lengst fått lakenskrekk, funnet frem kortspillet «Exploding Kittens» og står nå og veiver alle inn i teltet med stor entusiasme.

Uavhengig om du velger lystig lag med kortspill, eller den gode boken i fred og ro, så forutsetter det hele en ordentlig lykt. Gjerne en som ikke slår seg av akkurat idet noen trekker den eksplosive katten, eller når morderen i thrilleren du leser står rett bak deg.

For å unngå dårlig stemning har vi derfor hentet inn tolv ulike teltlykter til test.

Hva skal man egentlig med en teltlykt når man har hodelykt?

Noen foretrekker å bare henge hodelykten sin i telttaket. Rett og slett fordi det er færre greier å ta med seg på tur. Men erfaringsmessig er dette ofte like mye et irritasjonsmoment, som praktisk.

For hodelykten er – sjokkerende nok – ment å henge på hodet, og har således ofte ikke en praktisk metode for opphenging i telttaket. Det ender fort i en dinglende lysstrobe som minner mer om et elendig diskolys enn koselig teltlykt. Ei heller er den spesielt god til å ligge på bakken utenfor teltet og lage god stemning. Smak og behag det der for øvrig, og undertegnede foretrekker teltlykter på en rekke kortere turer i lag med andre.

Slik har vi vurdert

Hva vil man ha ut av en teltlykt da? Holder det at den har lang batteritid? Vel, det er fint om den klarer å stå på en liten stund, men det er vel så viktig at lyset ikke oppleves som at det brenner hull på netthinnen din.

Eller enklere forklart: det bør helst være et behagelig lys, som du ikke tenker for mye over at eksisterer.

Vi har derfor vært opptatt av en rekke ulike kvaliteter:

Er lyset varmt eller kaldt? Vi foretrekker varmt, all den tid vi ser nok på den fryktelige blåskjermen hver dag. Vi skal slappe av i skogen, ikke få vondt i hodet.

Vi foretrekker varmt, all den tid vi ser nok på den fryktelige blåskjermen hver dag. Vi skal slappe av i skogen, ikke få vondt i hodet. Hvor godt lys gir det , og avgir det flytende eller «mønstrete» lys?

, og avgir det flytende eller «mønstrete» lys? Veier det et tonn, er uhamslig , eller på annen måte upraktisk å bære med seg?

, eller på annen måte upraktisk å bære med seg? Hvor mange lysfunksjoner har lykten, og kan den brukes som nødlys?

I tillegg har vi selvsagt sjekket hvor lang tid lyktene holder ut, men her er det mange forbehold:

Holder den ut i over 5 timer på sterkeste nivå, eller tåler den én kveld med gøy før den takker for seg? Dette vil alltid være en sannhet med modifikasjoner, for de aller fleste har ikke lykten på full guffe, men på laveste nivå. Dermed vil de alltid holde ut lenger enn noen få timer på høyeste nivå. I tillegg spiller temperaturer inn – det er vesensforskjell på batteritid på vinter- og sommerstid. Dette punktet er derfor prioritert lavere enn ved andre typer lykter vi har testet.

I vår test av batteritid har vi valgt å enten bruke batterier som vi fikk tilsendt sammen med lykten eller AA batteriene Varta Power (2600 mAh), som kom godt ut i vår test av oppladbare batterier, og AAA batteriene Varta Longlife Power.

Black Diamond Apollo Lantern Black Diamond Moji Campinglykt Black Diamond Volt Lantern Nitecore LR60 Ledsavers Mini-campinglampe Led Lenser ML4 Led Lenser ML6 Urberg Lantern Cob Black Urberg Tent Lamp Nova 200 Black Biltema Campinglykt Nitecore LA30 Princeton Tec Helix Backcountry Rechargeable annonse Pris 499,- 236,- 389,- 494,- 130,- 487,- 859,- 299,- 149,- 100,- 499,- 739,- Lumen oppgitt (maks) 225 lm 150 lm 200 lm 280 lm 175 lm 300 lm 750 lm 350 lm 200 lm 90 lm 250 lm 150 lm Mål 7,5 x 11,5 cm (21,5 med utslåtte ben) 6,5 x 4,5 cm 7 x 10 x 3 cm 12,9 × 6,07 × 3,1 cm 6,8 x 5 cm 9,7 x 3,5 cm 4 x 14 cm 5,9 x 11,9 cm 6,6 x 13,9 cm 6,4 x 14,2 cm 7,5 x 4,9 x 5,3 cm 8 x 7 x 10-14 cm Vekt (oppgitt) 280 g 72,5 g 224 g 136 g 95 g 71 g 280 g 385 g (målt mange ganger, dette stemmer ikke) 146g Ikke oppgitt 117 g 155 g Vekt (målt inkl. batteri) 368 lm 108 g 200 g 290 g 134 g 70 g 299 g 198 g 190 g 195 g 175 g 182 g Lysstyrkejustering Dimming Dimming Dimming Tre nivåer 3 lysstyrker (en er nødfunksjon) Tre nivåer Fire nivåer To nivåer teltlykt, to nivåer lommelykt Tre nivåer To nivåer Tre nivåer Dimming (både rødt og hvitt) Nødlysinnstilling Strobelys Strobelys Strobelys To nivåer blinkende SOS-signal i morse Blinklys Rødt lys, Blink, S.O.S og Strobe Blinkende telt- og lommelykt, samt blinkende rødt Strobe og SOS Ikke tilgjengelig To nivåer av rødt, blinklys og SOS Blinklys (både rødt og hvitt) Batteri Oppladbart 2600mA eller 3xAA 3xAAA Oppladbart eller 3xAA 21700/ 18650/ CR123/ RCR123 3xAAA Oppladbart batteri som følger med, eller AA alkalisk batteri Følger med oppladbart Li-ion batteri Oppladbar 4 x AA-batterier 3 x AA-batterier Oppladbart, integrert Oppladbart, integrert Batteritid målt med høyeste styrke 12 timer + 24 timer + 12 timer + 12 + timer 24 timer + 3 5-6 timer 3 timer 12 timer + 24 timer + 3-4 timer 12 timer Batteritid oppgitt (best mulig, lav styrke) 24 timer Ikke oppgitt 24 timer 100 -150 timer (18650/ 21700) 12 timer 3 70 timer 20 timer 42 timer 300 timer 48 timer 110 timer Batteriindikator Krysse av Bytt Krysse av Bytt Bytt Bytt Bytt Krysse av Bytt Bytt Lyser rødt på siden når lavt batteri Bytt Ladeinngang Mikro-USB Ingen internlading Mikro-USB USB-C Ingen internlading Proprietærlader Mikro-USB Mikro-USB Ingen internlading Ingen internlading Mikro-USB Mikro-USB Batteribank Krysse av Bytt Krysse av Krysse av Bytt Bytt Krysse av Krysse av Bytt Bytt Bytt Bytt IPX IPX 4 IPX 4 IPX 4 IP66 - IP66 IP54 IPX6 IPX5 Ikke oppgitt IP66 IPX6

Best i test: Black Diamond Moji

Forrige Neste Silje Glidbjørg Østensen Silje Glidbjørg Østensen Silje Glidbjørg Østensen Åpne fullskjerm

Det enkle er faktisk veldig ofte det beste. Denne lille, runde saken passer i enhver sekk, veier ikke noe særlig (108 gram) og avgir et fantastisk lys.

I utgangspunktet er det kun fire lysdioder som avgir Moji sitt lys. Men fordi fronten er frostet, spres lyset den avgir til hele lysflaten. Dermed får du et konsentrert lys som former seg rundt hele lykten og lyser opp like godt på hver side.

Ved å holde inne av/på-knappen kan du også enkelt dimme lyset, slik at du får akkurat den lysstyrken som passer deg. I tillegg har den strobelys, som fungerer som nødlys hvis dette skulle bli nødvendig.

Den holder også ut veldig lenge. Vi satt den på og tenkte den skulle slukne innen et døgn, men sammen med to andre lykter holdt den koken såpass mange døgn at vi bare registrerte den som «over 24 timer». Det er selvsagt ikke dermed sagt at den kjører på full guffe hele perioden, den vil automatisk nedjustere seg. Dessuten er det også avhengig av hvilke batterier du bruker, samt temperaturene den brukes i.

For å feste den i en hempe i telttaket bøyer du opp de to halvkrokene og snirkler den inn på hempen. Voila. Enkelt.

Ikke koster den noe særlig heller, så dens eneste minus er at den bruker vanlige batterier og ikke kan lades opp selv. Men man kan jo anvende oppladbare batterier. Utover dette er Moji så god at du rett og slett slutter å tenke over at den eksisterer, for den bare funker. Kjempebra.

8.5 Meget bra Black Diamond Moji Campinglykt annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " I all sin enkelhet er dette vår foretrukne lykt " Fordeler Krysse av Liten og nett, passer i enhver sekk

Krysse av Enkel dimming av lyset

Krysse av Avgir svært behagelig, varmt lys

Krysse av Frostet front

Krysse av Den enkle formen gjør at den står godt uansett

Krysse av Har nødlys i form av blinkende lys Ting å tenke på Bytt Kan ikke lades opp, bruker vanlige batterier

Ledsavers Mini-campinglampe

Forrige Neste Silje Glidbjørg Østensen Silje Glidbjørg Østensen Åpne fullskjerm

Ledsavers teltlykt har i likhet med testvinneren fått den smarte runde formen, men med en noe lavere lysflate. Det tydeligste skillet ligger riktignok i de tolv diodene til Ledsavers, versus Mojis fire. Det gir nemlig ikke lykten noe mer lys, men diodene i seg selv er mye mer synlig, og således litt mer irriterende, enn hos Moji.

Fra venstre: Ledsavers og Moji

Kjempeviktig er ikke dette derimot, all den tid den gir fra seg greit med lys, som er behagelig å se på.

Den er derimot ikke like fleksibel på lysstyrke som Moji. Foruten at denne også har strobelys som nødlys, har den ingen dimming. Den har kun to mulige lysnivåer, som er semi-sterkt og «mindre semi-sterkt».

Den har heller ingen internt batteri som kan lades opp, utover at du selvsagt kan bruke oppladbare AAA-batterier.

Den har to halvkroker som du kan feste den i taket med, magnetpunkter som gjør det mulig å feste den til metall, samt en prislapp som er så lav at den hopper høyt opp på ønskelisten vår. Topp lykt til en rimelig penge!

8 Meget bra Ledsavers Mini-campinglampe annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Veldig enkel og veldig god lykt. " Fordeler Krysse av Kompakt og nett lykt

Krysse av Den enkle formen gjør at den står godt uansett

Krysse av Delvis frostet front

Krysse av Har SOS-signal

Krysse av Magnetisk topp, kan festes til metall Ting å tenke på Bytt Kan ikke lades opp, bruker vanlige batterier

Bytt Litt mer kropp enn lysflate

Black Diamond Apollo

Forrige Neste Silje Glidbjørg Østensen Silje Glidbjørg Østensen Åpne fullskjerm

Det er som man hører Neil Armstrong i det lykten plasseres på bakken, og lyset går på: «Et lite steg for mennesket, et stort steg for menneskeheten».

Foruten dens navn, Apollo, så står den såpass støtt på bakken med de tre utbrettbare bena sine, at det fremstår rimelig ukontroversielt å påstå at produsenten har forsøkt å lage en lyktversjon av det kjente romfartøyet Apollo 11. Men om Black Diamond sin Apollo er like banebrytende for friluftslivet, som månelandingen var for menneskeheten, er det store spørsmålet.

Først og fremst er den skikkelig tung. Den veier et sted mellom 280 og 368 gram, avhengig av om du bruker eksterne batterier eller ei. Her ligger for øvrig ett av lyktens genistreker: Den har både internt batteri, samt mulighet for å legge til vanlige AA-batterier. Og akkurat dét teller opp for vår del. For det er ikke så mange strømuttak langt inni skauen. Da er det greiere å kunne bytte batteri på normalt vis.

«Hun kan jo bare lade opp lykten med en nødlader vel..?!», er for så vidt en rimelig antagelse. Men sannheten er at denne lykten også er en nødlader. Nå skal sant sies at det har vært vanskelig å vurdere batterikapasitet opp mot både funksjon som lykt og nødlader, all den tid separate batterier kan variere i kapasitet, og det er en kjensgjerning at temperaturer spiller inn i tillegg. Det vi derimot kan si er at den lyste i rundt et døgn.

Og det lyset, det er bra. I likhet med Moji har Apollo en dimmefunksjon, samt nødlys i form av blinkende lys, samt en frostet front som skaper behagelig lys. I tillegg har den såpass stor lysflate at du uavhengig om du vil ha den stående eller hengende, får mye lys for pengene.

Det siste der er viktig, for dette er ikke den rimeligste lykten i testen. Dens fastpris ligger rundt 800 kroner. Det kan nok for mange være i overkant mye å betale for en teltlykt, uavhengig om den er nødlader i tillegg. Men hvis dette ikke er noe hinder, så får du en svært god teltlykt, som nok gleder barna like mye som den barnlige journalisten.

8 Meget bra Black Diamond Apollo Lantern annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Tross å være tyngst, gir den mest og fleksibelt lys " Fordeler Krysse av Ser ut som et romskip

Krysse av Står støtt på ulent underlag med regulerbare bein

Krysse av Både interne og eksterne batterier kan anvendes

Krysse av Er også en batteribank

Krysse av Enkel dimming av lyset

Krysse av Avgir svært behagelig, varmt lys

Krysse av Har nødlys i form av blinkende lys Ting å tenke på Bytt Veier en god del

Bytt Har en kompakt størrelse selv pakket sammen

Black Diamond Volt

Forrige Neste Silje Glidbjørg Østensen Silje Glidbjørg Østensen Åpne fullskjerm

Er det noe Black Diamond kan, så er det teltlykter. For i likhet med de øvrige Black Diamond-lyktene, avgir også Volt et særdeles behagelig lys. Det eneste er at Volt har betydelig større kropp og mindre lysflate enn de to andre.

Til gjengjeld veier den mindre enn Apollo, men mer enn Moji, og plasserer seg således glatt midt mellom dem. For øvrig er også Volt en kombinasjon av batteribank og lykt, og har i likhet med Apollo både internt batteri, og mulighet for ekstra batteri i form av AA-batterier.

Den holder også ut lenge, står relativt støtt tross sin avlange form, samt henger helt fint i taket.

Festet som holder på plass batteriene.

Så hvorfor er den ikke helt der oppe med sine søsken? Fordi den som nevnt har mindre lysflate, men også et altfor skjørt feste for batteriene. På et tidspunkt ble den så svak at den ikke ville feste seg, og vi måtte fysisk bøye den tilbake. Den lille bøylen er derimot tynn plast, så hvis vi er riktig uheldig ryker den mens vi er ute i skauen. Da får vi bare håpe at vi har fulgt vår egen pakkeliste og tatt med gaffatape på tur.

Men utover disse to irritasjonsmomentene er denne lykten svært god likevel, god nok til å likevel være et alternativ på tur.

7.5 Bra Black Diamond Volt Lantern annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Veldig god lykt, om enn mye kropp i forhold til lykt " Fordeler Krysse av Både interne og eksterne batterier kan anvendes

Krysse av Enkel dimming av lyset

Krysse av Avgir svært behagelig lys

Krysse av Varmt lys

Krysse av Har nødlys i form av blinkende lys

Krysse av Frostet front Ting å tenke på Bytt Relativt tung

Bytt Mye mer kropp enn lykt

Bytt Låsemekanismen for batteriene er svak

Nitecore LR60

Forrige Neste Silje Glidbjørg Østensen Silje Glidbjørg Østensen Silje Glidbjørg Østensen Åpne fullskjerm

Den ser ut som en krysning mellom en lollipop-is og en ultralydstrobe, men er altså en teltlykt.

Grunnen til den rare formen er at den bruker opptil to 21700 eller 18650 batterier, eller to til fire CR123 / RCR123 batterier. Det følger med et par beholdere, som gjør at man kan bruke en variasjon av ulike typer batterier. Rimelig fleksibelt opplegg, med andre ord. Vi brukte Nitecores egne oppladbare 5000 mAh-batterier, NL2150.

Nitecores 5000 mAh-batterier, NL2150

Og de batteriene holder. Lenge.

Når utladet trenger du ikke ta ut batteriene for å lade lykten, den er nemlig en batterilader i seg selv. Det betyr at du bruker en vanlig USB-C-kabel til å lade batteriene. Forutsatt at du ikke kjører en variasjon av ladbare og ikke-ladbare batterier. Det er å be om bråk.

Lyset er særdeles sterkt når det først er på full guffe. Den har tre lysdioder på hver side, samt tre på toppen. Disse kan du variere i styrke, samt også hvor mange av sidene du ønsker å bruke samtidig. Det er i utgangspunktet en praktisk løsning, sånn sett bort fra de veldig typiske Nitecore-innstillingene, som alltid involverer en variasjon av enkelttrykk, dobbelttrykk og en bønn til oven. Men har du først fått inn teknikken så er det mye lys i denne lykten.

Minuset er derimot at det sterke lyset gir godt lys, men det er jo ingen som ønsker seg flombelysning på telttur. Når du da jekker ned lysstyrken, blir diodene såpass tydelige at det kan virke irriterende, men beholder du de på full styrke risikerer du å bli blendet. Bortsett fra fra topplyset da, som faktisk er veldig behagelig uansett.

Nitecores LR60 er nok ikke vår foretrukne teltlykt for kos og hygge. Med det sagt, det er ingen annen lykt som lyser så godt opp når du virkelig trenger nødlys fordi noe skjedde og du trenger å se ordentlig selv om det er bekmørkt ute.

Så får du velge om du vil ha en lykt som er der når du trenger det, og samtidig er en batteribank og en helt ok teltlykt, eller en koselykt hvis jobb er å skape kos. For hvis det første er hovedprioritering, så er denne helt utmerket.

7.5 Bra LED-lanterne Nitecore LR60 annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Et utmerket nødlys, som også fungerer som turlykt " Fordeler Krysse av Gir mye lys

Krysse av Kan justere fra hvilken side lyset skal komme fra

Krysse av Er en batteribank og batterilader

Krysse av Kan bruke en variasjon av ulike typer batterier

Krysse av Er en kjempegod nødlykt Ting å tenke på Bytt Noe tung

Bytt Diodene er for spredt til å samle lyset, irriterer øyet

Led Lenser ML6

Forrige Neste Silje Glidbjørg Østensen Silje Glidbjørg Østensen Silje Glidbjørg Østensen Åpne fullskjerm

Led Lensers ML6 avgir det varmeste lyset av alle lyktene i testen. Det er deilig. Men lysmønsteret er ikke fullt så deilig.

Vi skulle ønske at mønsteret fra Led Lenser sine lykter ikke kjørte fullskala sebramønster. Det ser pent ut, men det er samtidig så innmari ugreit å se på over tid, det er rett og slett irriterende.

Og det er jo synd, for en slik kolbe er jo enkel nok å pakke med seg på tur, selv om den for noen kan virke for stor. Ikke det, vi har med noen lykter av litt størrelse i denne testen, men de kan til gjengjeld pakkes sammen. Det kan ikke denne i samme grad, men den er smal nok til å kunne skvises inn mellom alt annet utstyr.

Det den derimot kan er å holde ut i 5–6 timer på full styrke, og det er ikke så halvgærent. Enda bedre er det jo at den også er en batteribank. Minuset er at vi trenger mye mer tid for å finne ut av kombinasjonen lykt og batteribank og hvor mye den egentlig takler. For 5–6 timers lys, når du også er en batteribank begynner å bli litt knapt.

Derimot kan vi se for oss at denne lykten er deilig å ha på hytten om kvelden, fordi den har en plattform som gjør at den står veldig støtt på flate underlag. Til dels også på ujevne, men på hyttebordet eller campingbordet kommer den formodentlig mer til sin rett enn hengende i et telt som den eneste, og derfor irriterende, lyskilden.

7.5 Bra LED Lenser ML6 Campinglykt annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Det desidert varmeste lyset av alle lyktene " Fordeler Krysse av Fluoriserende detaljer, enklere å finne i mørket

Krysse av Er også en batteribank

Krysse av Kommer med avtagbar plattform for bedre ståstøtte

Krysse av Avtagbar hempe

Krysse av Varmt lys Ting å tenke på Bytt Relativt tung

Bytt Har et lysmønster som kan virke irriterende for øyet

Bytt Koster en del

Princeton Tec Helix Backcountry Rechargeable

Forrige Neste Silje Glidbjørg Østensen Silje Glidbjørg Østensen Vilde M. Horvei, Tek.no Informasjon om alle innstillingene på lampen. Åpne fullskjerm

Da Helix-lykten ankom redaksjonen utbrøt undertegnede at «DETTE ER DEN KULESTE LYKTEN JEG NOENSINNE HAR SETT», etterfulgt av en times lang avhandling om hvilke maskindyr fra Playstationspillet Horizon den lignet på. Den ligner mest på en Shell Walker, hvis noen lurte.

Hadde denne testen vært en designkonkurranse hadde den vunnet glatt, ikke bare fordi den ser kul ut, men også fordi den har noen smarte løsninger og pedagogiske formidlingsgrep.

Først og fremst, den kan henges i taket fra begge ender. Enten fra beina, som er formet som kroker, eller fra hanken på toppen. Sistnevnte krever derimot en karabinkrok for å henge, da denne er en hel hank og ikke avtagbar som andre lykter i testen.

For å slå på lykten må du «sveipe» fingeren over der det tydelig står «swipe». Den har også en rekke ulike funksjoner, som hvitt eller rødt lys, dimming og strobelys. Men i motsetning til da vi i en tidligere hodelykttest beskrev forsøket på å finne riktig innstilling på lyktene som en kombinasjon av «dobbelttrykk, enkelttrykk, en spasertur til Mordor og et pust fra Magica fra Tryll», så har Princeton gjort det superenkelt for oss: bruksanvisningen står under lykten. Besinnelsen er intakt.

Styrkemessig er heller ikke lykten noe dårlig, selv om vi opplever at flere andre gir mer og bedre distribuert lys. Derimot kan du faktisk ta av selve lampeskjermen for å få et sterkere lys. Da senkes jo kulhetsgraden betraktelig, men lyset blir sterkt da.

Når du slår av lyset vil du også legge merke til at lampeskjermen lyser i mørket. Hvor nyttig akkurat det er kommer an på øyet som ser. Men undertegnede syntes det var helt utmerket med semi-lys uten faktisk lys når hun prøvde å lokalisere hvor den der genseren som skulle være hodepute ble av, uten å måtte slå på lyset og kvele det lille opparbeidede mørkesynet.

Derimot koster Helix betraktelig mer enn andre lykter vi har med i testen, og når den da ikke er fenomenalt mye bedre enn andre i testen, så faller glansen dens noe. Men er det en dårlig lykt? Nei, overhodet ikke. Vi digger den fortsatt, men det finnes rimeligere alternativer som gir deg mer for pengene.

7 Bra Princeton Tec Helix Backcountry Rechargeable annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Friluftslivet møter spillverden: aldri har en lykt sett så kul ut " Fordeler Krysse av Ser ut som et maskindyr fra Playstationspillet Horizon

Krysse av Avtagbar «lampeskjerm» for sterkere lys

Krysse av Innstillingsinstruksjoner under selve lampen

Krysse av Flere alternativer for å plassere eller henge lampen

Krysse av Fluoriserende «lampeskjerm» Ting å tenke på Bytt Selvlysende etter at lyset er slått av

Bytt Kun delvis sammenleggbar

Bytt Ikke den sterkeste lykten, lyset spres ikke så godt

Led Lenser ML4

Forrige Neste Silje Glidbjørg Østensen Silje Glidbjørg Østensen Åpne fullskjerm

Led Lenser sin ML4 er genialt liten. Men det er også batteritiden.

Det tok ikke mer enn 2–3 timer før den takket for seg, hvilket i utgangspunktet høres ut som verdens beste grunn til slakt. Legger vi til at den i tillegg har et lysmønster som kan komme til å irritere øynene dine, så burde saken være komplett: dette står vel til stryk, eller?! Overhodet ikke.

For den er så idiotisk liten at den passer i bukselommen din. Den er så lett at den kan henge og dingle utenpå sekken uten å irritere deg. Den kan plasseres i telttaket uten problem, men enda bedre: snorer over hengekøyer tenderer til ikke å tåle all verdens vekt, før hele sulamitten faller i hodet på deg. Men med denne pittelille lykten? Null problem.

Så er den kanskje ikke lykten du tar med deg for folkefest i teltet, eller til bruk ute og over tid. Til det er den jo helt meningsløs. Men til å henge i «taket» over en hengekøye, som gir bra lys mens du manøvrer rundt i soveposen for å legge deg, eller enda bedre, finne deg selv igjen før du ramler ut av køyen for å gå på do midt på natten? Ja, til det er den faktisk super.

Lyset er også sterkt nok på høyeste styrke, og sprer seg bra nok i små rom eller overflater. Den har tre lysnivåer, samt en nødlysfunksjon i form av blinkende lys.

Konklusjonen er vel at ja, den har batteritid som fremstår som en vits, men trenger du å pakke lett, og ikke har kjempebehov for langvarig lykt som skal lyse opp en teltfestival, så funker faktisk denne lykten ganske greit.

7 Bra LED Lenser ML4 Campinglykt annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Liten og lett lykt som passer i lommen " Fordeler Krysse av Fluoriserende detaljer, enklere å finne i mørket

Krysse av Liten i størrelse, tar minimalt med plass

Krysse av Veier veldig lite Ting å tenke på Bytt Bruker proprietær lader

Bytt Lyset varer ikke lenge på det sterkeste

Nitecore LA30

Forrige Neste Silje Glidbjørg Østensen Silje Glidbjørg Østensen Åpne fullskjerm

I utgangspunktet er denne lykten i samme kategori som Moji og Ledsavers campinglykt, men så er det noen småting som gjør at den ikke er helt der likevel.

For den er like liten, men den veier mer. Grunnene er flere. Blant annet har den en magnetisk base, som gjør at den kan festes til metall. For det andre har den både innebygget batteri, samt mulighet til å bruke vanlige AA-batterier.

Derimot, uansett hvilke batterityper, eller hvor lang tid vi brukte på å lade den opp, så ville ikke lykten lyse mer enn 2–3 timer. Det er dumt, for lykten avgir et veldig behagelig lys.

Den har frostet front, hvilket gjør at lyset sprer seg perfekt rundt hele flaten. Lyset legger seg fint i et teltrom, og er ikke plagsom for øyet overhodet. Det er rett og slett et veldig deilig lys. Den har også flere nødlysfunksjoner. Foruten å ha rødt lys som alternativ, kan den både blinke rødt, samt gi SOS-signal i morse.

Lykten henger greit i telttaket, forutsatt at du har med en karabinkrok, men kanskje best er den når den står, all den tid vektfordelingen er skeiv, og tyngden er i kroppen.

Som sagt, lykten er skikkelig god, og som nødlykt hadde den vært utmerket, hvis vi stolte på at den holdt ut mer enn tre timer.

7 Bra Nitecore LA30 annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Liten, nett og deilig lys, men lever ikke så lenge om gangen " Fordeler Krysse av Liten og nett å ta med

Krysse av Har magnetfelt under og kan festes på metallplater Ting å tenke på Bytt Kort batteritid

Bytt Tung for størrelsen

Urberg Lantern Cob Black

Forrige Neste Silje Glidbjørg Østensen Silje Glidbjørg Østensen Silje Glidbjørg Østensen Åpne fullskjerm

Denne lykten ser veldig grei ut, og skal fungere som både teltlykt, lommelykt og nødlader. I teorien i alle fall.

For i praksis er den kun en ok teltlykt, ettersom den skarpe diodestripen midt på skjærer i øynene. Lommelykten fungerer derimot rimelig greit, og den har et fungerende rødt lys som blinker.

Til gjengjeld har vi gjentatte ganger ladet denne lykten, satt den på høyeste lysstyrke (kun diodestripen, ikke lommelykten samtidig, selv om dette er mulig), uten å få et bedre resultat enn at den holder ut i maks 3,5 time.

Det er jo i utgangspunktet noe kort tid, men vi kan tåle mye hvis lykten bare er knall på alle andre områder, men det betyr jo at nødladerfunksjonen utgår med god margin.

Det jeg ønsker meg fra Urberg er at de slår sammen det beste med denne og den andre lykten i testen, for med litt frostet front på denne lykten, sammen med bedre batteritid, så har vi fort gjort en knallgod lykt. Nå faller den derimot litt sammen, kan hende fordi den vil for mye.

6 Helt greit Urberg Lantern Cob Black annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Den vil masse, men rekker ikke helt opp " Fordeler Krysse av Er også en batteribank

Krysse av Enkelt design

Krysse av Er også en lommelykt Ting å tenke på Bytt Kort batteritid, vil også innvirke på batteribankens funksjon

Bytt Diodene er veldig skarpe

Biltema Campinglykt

Forrige Neste Silje Glidbjørg Østensen Silje Glidbjørg Østensen Åpne fullskjerm

Biltemas campinglykt er utvilsomt den billigste lykten av dem alle, og det gjenspeiles dessverre i utformingen. De to på tur ble aldri enig om sisteplassen i denne testen, men Biltema er blant de to i bånn.

Ikke fordi den utmerker seg som eksepsjonelt dårlig. Den bare utmerker seg nesten ikke i det hele tatt.

Lyset er svakt og avgir et slags blå-gulgrønt og kjølig lys. Typen farge som gjør deg irritert over at du fortsatt er våken, heller enn å skape god stemning. Den har to lysnivåer, hvorav den sterkeste er greit nok, mens det laveste er en vits. Ikke uvanlig for øvrig, men det er altså kun disse to styrkene du kan velge mellom.

Det den derimot gjør kjempebra er å holde ut ganske lenge. Og da mener vi lenge. Vi satte den på en gang forrige uke. Da denne teksten ble ferdigstilt ganske nøyaktig en uke senere sto den fortsatt på. Om enn på lysnivå nummer «vits».

Lykten har et enkelt feste, en enkel form, og en design som egentlig hadde fungert ganske greit, hadde det ikke vært for det forferdelige lyset som gjorde oss grinete.

Men den koster til gjengjeld veldig lite, men for bare noen få kroner mer, får du en så utrolig mye bedre lykt enn denne.

5.5 Middelmådig Biltema Campinglykt annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Grei nok form, men lykten avgir lite og kaldt lys " Fordeler Krysse av Praktisk nok form

Krysse av Lyset varer lenge

Krysse av Veldig billig Ting å tenke på Bytt Avgir lite lys

Bytt Avgir kaldt lys

Bytt Få lysnivåer og ingen nødlys

Urberg Tent Lamp Nova 200 Black

Forrige Neste Silje Glidbjørg Østensen Silje Glidbjørg Østensen Silje Glidbjørg Østensen Åpne fullskjerm

«Er jeg helt idiot som ikke skjønner hvordan man slår på denne lykten?!», spurte jeg min kollega, som også ble sittende og klø seg i hodet.

Selv om vi etter hvert skjønte at man måtte dra opp glassdelen for å komme til av/på-knappen, brukte vi vel så mye tid på å vurdere hvorvidt dette var smart eller idiotisk. Vi kom frem til noe sånt som at det var klønete, om enn uproblematisk, men problemet oppstår når du faktisk skal bruke lykten som teltlykt.

For den har to funksjoner. Det ene er at den er en lommelykt. For å bruke den som lommelykt må glassflaten (vi sier glass, men mener selvsagt plast) være dratt ned. Når du skal bruke den som teltlykt til å henge i taket må du derimot dra denne flaten opp igjen for at lyset skal kunne skinne inne i den lille «glassbeholderen». Dermed får du ikke bare en lang og irriterende lykt i trynet så fort du litt begeistret beveger deg i teltet, men lyktdelen er også nærmest taket. Mens kroppen til lykten – hvor lykten helst burde vært – henger nedover.

Det gir så innmari lite mening.

Den gir jo for så vidt greit nok lys, men det er også et kaldt lys. Og for å være ærlig så foretrekker vi at det blålige lyset er forbeholdt kontoret, ikke kos og hygge i skogen.

Derimot holder den ut lenge, og takket ikke for seg før det var gått 12 timer. Det er i utgangspunktet helt super tid, men kan sikkert opp- og nedjusteres avhengig av hvilke batterier man velger. For lykten bruker vanlige AA-batterier.

Alt i alt er ikke dette vår foretrukne teltlykt. Til det blir lyset for kaldt og designet for upraktisk.

5.5 Middelmådig Urberg Tent Lamp Nova 200 Black annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Upraktisk design og kjølig lys " Fordeler Krysse av Grei batteritid

Krysse av Både lommelykt og teltlykt Ting å tenke på Bytt Klønete å måtte dra den opp for å slå på lykten

Bytt Kjølig lys