Samletest Beste mus for gaming

Stor test av spillmus

Trådløst? Kablet? Knappebonanza, eller kjører du det enkelt? Vi har testet noe for envher smak.

Kamera Kristoffer Møllevik

22. oktober 2017, 06:00

Mens vi venter på utstyret de bruker i Ready Player One, må de fleste av fortsatt ta til takke de tradisjonelle bindeleddene mellom den virkelige, og den digitale verden: Skjerm, hodetelefoner, tastatur og mus.

Og på den bit-baserte banen er det sistnevnte som er forlengelsen av armen din, enten den armen styrer et maskingevær i skytespill, dirigerer soldater og krigere i strategispill, eller fjerner bassengstiger i The Sims. Vent, sa vi fjerne bassengstiger? Vi mente «velge gardiner».

Det er derfor helt naturlig at mange ønsker seg en god spillmus, med form og funksjon som passer godt til deres behov. FPS- og RTS-spill krever nøyaktighet og presisjon, MOBA- og RPG-spillere vil nok i tillegg sette pris på ekstra knapper og makrofunksjoner. Og noen vil ha litt av alt.

Kanskje vi kan være til hjelp?

Oppdatert 27/4: Vi har inkludert flere trådløse og kablede mus, og hentet inn favorittene fra tidligere tester av kablede mus for å samle alt på ett sted.

Dette bør du se på

En ting vi alle må ta inn over oss og forbehold om med en gang, er at det er mye personlig preferanse når det kommer til spillmus. Ja, vi vil at de skal være presise, uten akselerasjon, «jitter» eller den slags tull, men dette er ting de aller fleste spillmusene klarer helt fint, eller i det minste lar de oss justere selv. Så slagene står nok mer om hvor godt de passer hånda og grepet ditt, om de har nok knapper for spillfunksjonene du trenger, og om de har god programvare som gjør bruken enkel for deg.

Logitech G903 (øverst) er laget for begge hender, har litt flere knapper og fungerer etter undertegnedes mening bedre i klogrepet. Razer Mamba Hyperflux er lettere, har to knapper mindre, men er ergonomisk utformet for høyre hånd og ligger bedre i fullhåndsgrep. Kamera Kristoffer Møllevik

Form og komfort

Dette er jo personlig, men vi vil tro at de fleste er enige med oss når vi sier at det er viktig at musen ligger godt i hånden. Skal den være laget for begge hender, eller vil du ha den mer ergonomisk tilpasset høyre? Vil du ha en større, tilpasset et mer komfortabelt fullhåndsgrep? Det kan være fint hvis du skal bruke den til mer enn bare å spille med. Eller vil du ha en mindre, lettere, som er bedre tilpasset klo- eller fingerspissgrep? Lett eller tung?

Her gjelder det å finne den som du synes er komfortabel, og det beste er nok å gå til en butikk der du kan få prøve dem.

Knapper og funksjoner

De aller fleste har seks knapper: Høyre og venstre museknapp, nedtrykk på musehjulet, to tommelknapper og en knapp bak musehjulet, ofte satt opp til å justere sensitiviteten. Dette er det vi regner som minimum, og gir gode muligheter i de fleste spill. Men flere knapper gir flere muligheter, og selv om du ikke ser behovet i dag, kan det være det kommer i fremtiden.

Undertegnede bruker for eksempel tommelknappene til å lene seg med i spillet PlayerUnknown's Battlegrounds, musehjulet og to DPI-knapper til ulike granater, og knapper på venstresiden av musen til å justere kikkertsiktet for avstand. Til dette trenger jeg en mus med minst ni knapper. I andre spill kunne du bundet knappene opp mot spesielle «abilities», «potions», utstyr og så videre.

Med kablet mus trenger du ikke tenke på batteritid og små, trådløse mottakere - men du må sørge for at ledningen ikke kommer i veien. Her er undertegnedes heller hjemmelagde løsning: En tråd festet i veggen med et gummistrikk i enden. Kamera Kristoffer Møllevik

Trådløst eller kablet

Musekabler som henger seg opp i bordkanter, krasjer og krøller seg mot høyttalere eller på et annet vis hindrer deg i å flytte musa fritt, er noe de aller fleste dataspillere burde være kjent med. Og det er til å bli gal av. Det finnes flere løsninger på problemet, fra teip til egne ledningsholdere, men én er bedre enn alle de andre: Dropp kabelen, gå trådløst. No cable, no cry. Tiden hvor trådløst utstyr var for treigt for annet enn «casual gaming» er for lengst forbi, og det er nå flere gode, trådløse alternativer på markedet.

Vi kan faktisk bare se to gode argumenter for å foretrekke kabel: Pris og batteri. De fleste gode, trådløse musene på markedet er noe dyrere enn de kablede. Flere av de kablede favorittene våre koster rundt 6-700 kroner, mens de trådløse toppmodellene koster deg gjerne 11-1200 kroner. Siden de fleste av dem går på batteri, må du også passe på å lade dem, eller ha ekstrabatterier tilgjengelig.

Slik har vi testet

Hver enkelt mus har fått kjørt seg i flere timer i spill som PlayerUnknown's Battlegrounds og Battlefield 1, samt sanntidsstrategispillet Total War: Rome II. Flere av spilløktene har vart i to timer eller mer, og musene har også blitt brukt til vanlig kontorarbeid. Her forsøker vi bare å kjenne på hvordan de er i bruk, hva vi liker eller misliker, og om det er noen direkte feil, som at de henger seg opp, slutter å spore, eller sporer feil.

Vi har også kjørt dem gjennom de tekniske testene vi kan kjøre uten veldig spesialisert måleutstyr, og har målt rådata fra musen, kjørt en praktisk forsinkelsestest og en forholdsvis standardisert brukstest i form av spillet Aim Hero. Vi har så langt ikke funnet noen som yter merkbart bedre eller dårligere enn andre.

Først de trådløse

For at vi skal sammenligne epler med epler, og ikke appelsiner, har vi valgt å dele de kablede og trådløse hver for seg. Vi tar de trådløse først, siden vi liker dem best.

Noen av de trådløse vi har testet (artikkelen oppdateres jevnlig): (F.V) Asus ROG Spatha, Logitech G603 (G403 ser stort sett lik ut, bare at den er helt sort), Razer Lancehead og Logitech G903. Kamera Kristoffer Møllevik

Vi har valgt å gi både G903 og Razer Mamba HyperFlux «Best i test»-merket, siden begge er svært gode, presise, lette og responsive spillmus, hver med noen fordeler over den andre, slik at spørsmålet «hvilken er best?» i stor grad koker ned til personlig preferanse.

Flest muligheter og best programvare

Logitech G903 Lightspeed

G903 er kort sagt G900 med støtte for trådløs lading via Powerplay-musematta.

Design og komfort

Den er designa for å ligge like godt (eller dårlig) i både venstre som høyre hånd, med markant bakbue og innsving for tommel på begge sider, men uten den høyrehåndsorienterte hellingen som vi finner på G403, 603 og 703. Dermed ligger den ikke like godt i hånden, etter undertegnedes mening, men i det minste er den bedre for venstrehendte brukere. Hvorfor man ikke bare kan lage ergonomiske mus for både venstre- og høyre hånd er jo et annet spørsmål... Uansett, den ligger greit i både fullhånds- og klogrep.

Vekten på 110 gram er lav og fin, og plasten er teksturert, men vi savner likevel bedre gummiering på sidene, slik som vi får med G703, Razer Lancehead og Asus ROG Spatha.

Knapper og programvare

G903 kan settes opp med inntil 11 knapper, men den er nok ikke like MMO-vennlig som ROG Spatha. Fire av dem er på siden, og der kan vi velge om vi vil bruke to, fire eller ingen. Undertegnede har valgt å gå for bare to, siden de to på høyresiden havnet der jeg holder musa med ringefingeren og lett ble trykket ned ved et uhell. Men det er jo fint med valgmuligheter.

To av de andre knappene er bak hjulet og er i utgangspunktet for DPI, mens de to siste «ekstraknappene» er musehjulet som kan flyttes til høyre eller venstre. Dermed er ikke alle like lett tilgjengelige i kampens hete som på mer dedikerte MMO-mus, men de fungerer fint i situasjoner der det ikke står om umiddelbar liv og død. Ellers er dette den eneste musa i testen der vi kan veksle mellom om musehjulet skal være trinnvist eller trinnløst.

Logitech har testens beste programvare, med en mengde ferdige spillprofiler, slik at vi enkelt kan sette opp spillfunksjoner til de ulike knappene. Hvis vi for eksempel velger spillprofilen for GTA V kan vi for eksempel velge funksjonen «Previous Radio Station» og bare dra den til knappen vi vil. Enkelt og oversiktlig. Vi kan også lage egne funksjoner og makroer under spillprofilene, men de lastes ikke opp til «skyen» som med Razers system. Så hvis du må slette programvaren, mister du makroene og andre ting du har satt opp.

Høy pris med ladematten

Det er lite vits i å kjøpe denne foran G900 hvis du ikke kjøper PowerPlay-musematten. Samlet kommer de til å koste deg nærmere 2900 kroner, og da er det kanskje verdt å spørre seg om du ikke heller skal spare noen hundre-/tusenlapper ved å kjøpe G900, Razer Lancehead eller Logitech G403 Wireless.

Konklusjon

Undertegnede savner litt bedre ergonomi (jeg håper fortsatt, og helt sikkert forgjeves, på en trådløs G502), men utover det er det unektelig en svært god spillmus for deg som enten har behov for litt flere knapper å boltre deg på, eller vil sikre deg mot at et slikt behov dukker opp i fremtiden. Den trådløse ladingen er også en herlig luksus, men det blir jo kostbart med tanke på at Powerplay-matta for øyeblikket koster over 1300 kroner.

Sammenlignet med Razer Mamba HyperFlux, som deler topplasseringen i denne testen, får du litt mer fleksibilitet med G903. Både fordi den har to ekstra knapper, men også i den forstand at den er litt enklere å kjapt ta med til laptopen (eller noe slikt), siden den ikke er avhengig av musematta for å fungere. For høyrehendte vil nok Mambaen ligge bedre i hånden, og den lave vekten er fin for de som liker nettopp det.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Logitech G903 Lightspeed annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 9 Imponerende sitat Svært god, lett vekt og mange knapper, men kostbar sammen med ladematten. Fordeler + Lett, responsiv og presis

+ 11 programmerbare knapper, svært god programvare

+ Passer for høyre- og venstrehendte, passer til flere grep

+ Lader trådløst via egen musematte (kjøpes utenom)

+ Rullehjulet kan være "klikkete" og trinnløst Ting å tenke på — Design for begge hender går ut over ergonomi - Mamba HyperFlux kan være bedre

— 11 knapper, men ikke alle er like lette å nå raskt

— Har ikke gummibelegg på sidene

— Svært kostbar

Utrolig lett med bedre grep

Razer Mamba HyperFlux

Design og komfort

Mamba Hyperflux er, ikke overraskende, bygget opp rundt samme lest som de øvrige Mamba-musene fra Razer, med tydelig høyrehåndsorientert ergonomi og forholdsvis høy rygg. De ligger behagelig i hånden for både fullhånds- og klogrep. Men det er noe helt spesielt med Mamba Hyperflux.

Denne utgaven er nemlig både trådløs, og batteriløs. Strømmen får den gjennom musematten, og siden Razer har droppet batteriet veier den ikke mer enn mange kablede spillmus. Med sine 96 gram kan det kanskje bli i letteste laget for enkelte. Undertegede synes rett og slett det er herlig, men det krevde en kvelds tilvenning.

Knapper og programvare

Med 9 knapper får vi det grunnleggende og litt til, men altså ikke riktig de samme mulighetene som vi får med de 11 knappene på Razer Lancehead og Logitech G903. De er til gjengjeld godt plassert, passelig store og enkle å nå, kanskje bortsett fra de to DPI-knappene under rullehjulet, som gjerne kunne vært plassert side-om-side som på G903.

Den nye utgaven av Razers programvare, Synapse 3 (fortsatt i Beta), er en stor forbedring fra den forrige. Nå finner den automatisk spill som vi kan linke ulike forhåndsoppsett til, som kan være kjekt hvis du setter musen opp med bestemte funksjoner for GTA V, som ikke nødvendigvis er de samme som du trenger når du spiller League of Legends.

Låst til ladematta, og svært høy pris

Siden Mamba HyperFlux ikke har batteri, holder den ikke på strømmen mer enn noen sekunder hvis vi tar den vekke fra matta. Så i motsetning til G903, kan du ikke bare kjapt ta denne med til laptoppen uten å ta med hele ladematta. Noe som også betyr at det er litt mer å drasse med seg når du skal LAN-e med venner. Hvis folk fortsatt gjør slikt.

Og med tanke på at musen er helt ubrukelig uten musematta, må du kjøpe begge, og da gir det for så vidt mening at det blir dyrt. Da får du en ypperlig trådløs spillmus, og en god musematte med både hard og myk overflate, men det får du også med Racer Lancehead, Logitech G900 og G403, til en brøkdel av prisen. Sistnevnte koster for eksempel rett under 700 kroner for øyeblikket, over 2000 kroner mindre enn Mamba Hyperflux. Eller de litt dyrere Lancehead og G900, som koster rundt 1200. I alle tilfeller sparer du masse penger, men får en litt tyngre mus du må huske på å lade selv.

Den er dog ikke noe dyrere enn Logitechs toppmodell, G903 sammen med deres musematte for trådløs lading.

Konklusjon

Mamba HyperFlux får dele «Best i test»-tittelen med Logitech G903, men det kan likevel være du vil foretrekke den ene over den andre. Mambaens styrker er en bedre ergonomi for høyrehendte brukere, svært lav vekt og gode, teksturerte gummiferlter på sidene, noe G903 ikke har. Den har to knapper mindre, helt avhengig av ladematta , men om den lave vekten og gode ergonomien kan veie opp for det, kommer helt an på deg, ditt bruk og dine behov.

9.5 Imponerende fjerne Sammenlign Razer Mamba HyperFlux annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 9.5 Imponerende sitat Superlett og responsiv, en fryd å bruke, men kostbar. Fordeler + Batteriløs og svært lett - får strøm via egen musematte

+ 9 programmerbare knapper, god programvare (m. forbehold)

+ Ergonomisk tilpasset høyre hånd m/gummipaneler for godt grep Ting å tenke på — Svært kostbar

— Avhengig av egen musematte for å fungere trådløst

— Du får flere kanpper med Logitech G903

— Programvaren er i skrivende stund i Beta

Svært god i begge hender

Razer Lancehead

Kamera Razer Lancehead

Design og komfort

Lancehead veier omtrent akkurat det samme som Logitechs G903, men virker slankere siden den har en litt lavere profil, spesielt foran. Også denne er laget for å kunne bli brukt med både høyre og venstre hånd. I motsetning til G903, har Lancehead store, gummierte flater på sidene , noe som hjelper oss med å få et godt og sikkert grep på den. Dette kan ha en del å si for spillere som flytter mye på musen og som «resetter» den ofte.

Den lavere profilen, og en mindre markert bakbue enn på G903, gjør at den for undertegnede passer bedre til klogrepet enn G903, mens sistnevnte føles hakket mer behagelig i et fullhåndsgrep. Men dette er både subjektivt og individuelt, så hvis noen av delene er viktige for deg, burde du nok helst gå til en butikk og prøvekjøre den litt før kjøp.

Proprietær ladekabel

En ting som er fryktelig irriterende, er at vi ikke kan lade musen med en vanlig micro-USB. Pluggen får nemlig ikke plass i sporet, som istedet er tilpasset Razers egen micro-USB-kabel, som nok er designet for å sitte bedre fast dersom du må spille med musen mens den lader. Ikke det verste i verden, men USB-kabler har lett for å forsvinne i mylderet, og vi synes det er en dårlig løsning.

Knapper og programvare

I tillegg til de «vanlige» knappene (høyre og venstre museknapp, rullehjul) får vi to «tommelknapper» på hver side av musen og to DPI-knapper bak rullehjulet. Vi kan endre funksjon på absolutt alle knappene, men én av dem må være venstreklikk (hvis ikke får du jo ikke gjort så mye på PC-en).

Også knappene har en litt lavere profil enn de vi finner hos Logitech, noe som gjør at vi ikke trykker inn sideknappene ved ringefingeren ved et uhell, som vi lett gjorde på G903. Til gjengjeld gjør det dem også litt vanskelige å finne med fingrene på den siden, men kanskje det er en treningssak. På tommel-siden fungerer de fint.

Med den nye utgaven av Razers programvare, Synapse 3 (fortsatt i Beta), er brukervennligheten blitt betraktelig bedre, ikke minst på grunn av at programmet nå selv finner spillene dine, slik at du kan koble ulike forhåndsoppsett til dem slik som med Logitech.

Konklusjon

Den lave profilen og gode gummieringen gjør at Lancehead etter undertegnedes mening er den best egnede for FPS- eller RTS-spillere som flytter mye og raskt på musen. Men den ligger ikke like godt i et fullhåndsgrep som Razers egen Mamba Hyperflux, eller Logitechs G403 (med varianter). Så hvis du er på jakt etter en «all-rounder» til jobbing og flere typer spill, ville vi sett mer på dem.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Razer Lancehead annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8 Meget bra sitat Lett vekt og lav profil kan gjøre dette til en favoritt blant FPS-, RTS- og MOBA-spillerne Fordeler + Lett, responsiv og presis

+ God batteritid (dog uten trådløs lading)

+ Passer for høyre- og venstrehendte, passer til flere grep

+ Lav profil og gummibelegg på sidene, bedre til klogrep enn G903

+ 9 programmerbare knapper Ting å tenke på — Egen passform på micro-USB-plugg. Mange vanlige passer ikke.

— Design for begge hender går ut over ergonomi

— Mange knapper, men som på G903 er mange ikke like enkle å nå raskt

— Programvaren er i skrivende stund i Beta

Utmerket allrounder (G403, G603 og G703)

Logitech G603 Lightspeed

Kamera Logitech G603 Lightspeed

Disse tre er såpass like, at vi av praktiske årsaker har valgt å se på dem som varianter av hverandre. Denne boksen lenker til G603, men du kan se produktbokser med priser for de andre nederst i artikkelen.

Likehetene

Både G403, 603 og 703 er bygget rundt samme kropp, og er laget for høyrehånden med tydelig innsving for høyre tommel, og en ganske markant bakbue. De ligger godt i et fullhåndsgrep, og G403 og 703 fungerer fint til klogrepet, men til det siste blir G603 litt i tyngste laget for undertegnedes smak. I tillegg til de «vanlige» knappene har vi to tommelknapper og en bak musehjulet. Den er i utgangspunktet satt opp for å endre DPI, men Logitech gir oss god programvare som gjør det enkelt å endre funksjonen på samtlige knapper etter ønske, eller sette dem med ulike funksjoner knyttet opp mot ulike spill.

Ulikehtene

G603 er utstyrt med en ny, mer energieffektiv optisk sensor, som skal gjøre det mulig å klemme ut opp til 500 timer spilling på to stykk AA-batterier. Eller 18 måneder (!) i strømsparingsmodus. Og siden du ikke trenger å lade den opp, men bare kan bytte til to nye AA-batterier på et blunk, trenger du omtrent ikke tenke på strømmen. Vi kan også slå den over fra 2,4 Ghz til Bluetooth, og for eksempel bruke den med et nettbrett. Batteritiden går på bekostning av vekten, som mange nok vil synes er i overkant høy for spilling med mye rask museføring, og i kombinasjon med det at den ikke har gummierte, men glatte, sideflater, er denne lite egnet for FPS- eller RTS-spillere som foretrekker lav DPI og «resetter» musa ofte.

G703 er egentlig G403 (som igjen er den trådløse utgaven av testvinneren fra den kablede kategorien) med støtte for den trådløse ladingen vi får fra den nye musematta Powerplay. Utover det kan vi ikke se at det er noen forskjell på dem. Vekta er merkbart lavere enn G603, og siden denne også har gummierte sideflater egner den seg bedre til spill med mye rask museføring (typisk FPS og RTS), og/eller spillere som foretrekker å spille på lav DPI.

Konklusjon

Siden G703 blir ganske kostbar i kombinasjon med Powerplay-matta, er nok G403 den mest aktuelle for de fleste. Den er lett, behagelig og har de knappene vi trenger mest. Batteritiden er også god.

G603 har jo langt bedre batteritid, og en hyggeligere pris, men mer intense FPS- og RTS-spillere bør tenke litt ekstra på vekten og de glatte sidene. Men for dem med utvidet makro-behov kan nok samtlige komme til kort.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Logitech G603 Lightspeed annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7.5 Bra sitat En god allroundmus til både spill og jobb, for deg som ikke vil tenke på strømmen Fordeler + Ekstremt god batteritid, AA-batterier er enkle å bytte

+ Litt tung, men presis

+ Bluetooth og 2,4Ghz-kobling

+ God ergonomi for høyrehendte brukere

+ Svært god programvare Ting å tenke på — Tung pga. AA-batterier

— Glatte flater går ut over grepet

— Kun høyrehendt utgave

Den lille ekstra

Razer Atheris

Kamera Razer Atheris

Design og komfort

Atheris er en kompakt mus, som nok passer best for deg som vil ha en reisevennlig spill- og arbeidsmus å pakke ned med laptopen. Designmessig kan den ligne litt på en krympet Lancehead, men der sistnevnte var laget for å ligge like greit i begge hender, heller Atheris litt mer mot høyrehåndsbruk da den har tommelknapper bare på venstre side. Til tross for at musen er liten, veier den likevel omtrent 110 gram på grunn av de to AA-batteriene den bruker som strømkilde.

Som en hovedmus for de lange spilløktene, blir den neppe undertegnedes førstevalg med det første. Til det er den for liten, og et godt gammeldags LAN med denne hadde nok gitt meg kramper i hånden. Men til kortere økter (vår lengste med denne var på et par timer) fungerer den overraskende bra. Gode gummierte felter på siden gir oss et godt fingerspissgrep, men den er for liten for et komfortabelt klo- eller fullhåndsgrep for andre enn de med små hender.

Knapper og programvare

Størrelsen tatt i betraktning er det ikke overraskende at Atheris legger seg i det lavere sjiktet hva knapper anngår. I antall, i alle fall. Vi får seks, som i tillegg til standardknappene består av to for tommelen (for høyrehendte) og én programmerbar DPI-knapp bak musehjulet. Flere knapper åpner jo for flere muligheter, og hvis du er en aktiv makrobruker eller bare generelt kreativ i oppsettene dine er nok ikke dette musen for deg, men du får nok til å dekke de vanlige funksjonene i de fleste spill.

På programvaresiden får vi samme muligheter som de øvrige musene fra Razer. Det er enkelt å endre knappefunksjoner, lage makroer og ulike forhåndsoppsett som vi kan knytte til ulike spill og programmer. Den nye utgaven av programvaren, Synapse 3, finner også spillene våre selv, slik at vi ikke må gå på skattejakt etter exe-filer for å knytte de ulike profilene opp mot dem.

Bluetooth og helt kabelfri

I motsetning til de fleste andre trådløse spillmusene, har ikke Atheris inngang for micro-USB for lading eller tilkobling når den er tom for strøm. Hvis AA-batteriene du bruker tømmes, må du ha reservebatterier klare for å fortsette kampen. Razer oppgir ikke batteritiden på den raskeste tilkoblingen, men etter et par dagers lett kontorbruk og 3-4 timer spilling hadde den gått fra 100- til 90%, så hvis du bare spiller noen timer om kveldene kan den sikkert holde strømmen noen uker av gangen.

Konklusjon

Størrelsen alene gjør nok at denne blir for de med helt spesifikt behov for en ekstra reisevennlig mus, uten at størrelsen skal gå utover ytelsen. For det gjør den ikke her; vi klarte oss akkurat like godt med Razer Atheris som med testvinnerne G903 og Mamba HyperFlux, den ligger bare ikke riktig så behagelig i hånden. Ja, det, også er det egentlig ingen ekstraknapper her, så det begrenser jo funksjonaliteten noe.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Razer Atheris annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 549 hos Komplett Sjekk nå 7.5 Bra sitat Ikke la størrelsen lure deg, Atheris yter like godt som sine større konkurrenter Fordeler + Liten og lett å ta med

+ Presis og responsiv

+ Svært god batteritid

+ Bruker AA-batterier, lett å skaffe nye, også oppladbare

+ God programvare (i Beta) Ting å tenke på — Selve musen kan ikke lades, du må bytte batteriene

— Størrelse går selvsagt ut over ergonomien

— Tung for størrelsen pga. batteriene

— Kun 6 knapper

— Programvaren er i skrivende stund i Beta

Den ekstra store

Asus ROG Spatha

Kamera Asus ROG Spatha

Design og komfort

Asus har nok ikke sendt ut noe memo om å roe ned «gaming-looken» på produktene sine, og tar du denne med på kontoret eller skolen får du nok en og annen kommentar. Her er snakker vi maksimalisme i både form og funksjon.

ROG Spatha er definitivt testens største datamus, med egne «hyller» for både tommel, ring- og lillefinger. Den føles greit stor i undertegnedes normalt store herrehender (størrelse L i gule oppvaskhansker), men på grunn av størrelsen blir grepet veldig «flatt» og lite luftig, så jeg ble merkbart mer klam i hånda av denne, sammenlignet med de andre i testen. Og de med mindre pailabber enn meg bør nok tenke seg om og kanskje helst prøvekjøre den først.

Tyngden på hele 178 gram gjør at den føltes uvant stor og litt klossete i starten, men den fungerte fint etter litt tilvenning. Gode, gummierte sidepaneler gir oss et godt grep, men den blir nok likevel i største laget for FPS-spillere som foretrekker lav DPI og flytter mye på musen.

Ladeplate

Dette er den eneste musen i testen med dockingstasjon, som også fungerer som den trådløse mottakeren. Den kan enten ligge flatt på pulten, eller stå oppreist, uansett sørger magneter for å holde musen på plass på kontaktpunktene. Det tar litt mer plass på skrivebordet, og er litt mer å dra med på LAN, men det gjør det til gjengjeld mye enklere å lade musen ofte.

Knapper og programvare

Spatha er satt opp med hele ni ekstraknapper, hvorav seks er ved tommelen og to på siden av venstre musetast. Dermed er dette musen i testen med både flest og lettest tilgjengelige ekstraknapper. Dette er veldig kjekt i spill hvor du trenger rask tilgang til mange funksjoner.

Programvaren for å sette opp knappene er grei nok, men som med Corsairs programvare er det lite automatikk, og skal du binde profiler opp mot bestemte spill eller programmer, må du selv finne exe-fila. Og hvis du nå tenker at «finne hva-sa», så skjønner du sikkert poenget: Den er ikke spesielt brukervennlig.

Og på ett punkt får Asus' programvare stryk, og det er makro-funksjonene. Av en eller annen grunn er Asus' makroskaper utrolig lite responsiv, og vi måtte ofte trykke en tast mange ganger for at den skulle bli registrert, med det resultat at den gjerne registreres flere ganger. Ikke alle bruker makrofunksjonaliteten uansett, men hvis du gjør det, kan vi ikke anbefale Spatha før Asus retter opp i dette.

Konklusjon

Størrelsen og vekten gjør dette til en spillmus for de litt spesielt interesserte, og vi tror du skal ha ganske store hender for at den skal ligge godt i hånden uten å bli klam iløpet av spilløkten. De mange knappene gir helt klart fine ekstramuligheter for de som trenger det, men da ville vi også vurdert Logitechs mindre G700s (etterfølgeren til G700), kablede G502 eller en dedikert MMO-mus à la Razer Naga.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Asus ROG Spatha annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7.5 Bra sitat En mus for deg med ekstra knappebehov, men vær obs på størrelse og vekt Fordeler + Stor, med god ergonomi for høyrehendte med store hender

+ Svært mange, lett tilgjengelige ekstraknapper

+ Lett å lade på dockingstasjon

+ Presis, men vekten krever nok tilvenning for mange Ting å tenke på — Middelmådig og tidvis dårlig programvare

— Veldig stor og tung, vil passe dårlig til personer med medium/små hender

— Makroprogrammeringen fungerer nesten ikke

— Egen passform på micro-USB-plugg. Mange vanlige passer ikke.

Kablede spillmus

Mens kabler har sine helt klare ulemper, som at de hekter seg opp, kan slites over tid (ikke så mye med mus som på hodetelefoner kanskje) og generelt bare ser rotete ut, har kablede mus også noen fordeler. Du slipper å forholde deg til batteritiden, de koster jevnt over mindre, og du slipper å holde rede på bittesmå trådløse mottakere som kan forsvinne omtrent over alt hvis du ikke passer nøye på når du flytter dem fra et sted til et annet. Vi snakker ikke av erfaring. Æresord.

Hvis alt dette høres ut som gode ting, kan det være en kablet mus er det riktige for deg.

Beste kablede allrounder

Logitech G502 Proteus Spectrum

Design og komfort

Denne er fra tiden hvor Logitech kjørte hardt på med en karakteristisk, og litt maksimalistisk «gamer»-estetikk. Man kan si mye om designet, og like det eller ikke, men nøytralt er ikke et ord vi ville brukt om det i allefall. Komforten er til gjengjeld svært god (for høyrehåndsbrukere, riktignok), og G502 er fortsatt undertegnedes favoritt på dette punktet.

Den ligger svært godt i et fullhåndsgrep, og gode, teksturerte gummiflater sikrer klogrepet. Den er dog litt stor og tung med sine 121 gram (kan bli tyngre med medfølgende vektlodd), men det er til dels både en vane- og en smaksak.

Knapper og programvare

G502 lar deg stille til kamp med 11 knapper, derav to tommelknapper, to ekstraknapper på siden av venstre museknapp og en egen «skarpskytterknapp» foran på siden. Knappene er godt konstruerte, og ekstraknappene har en passelig lav profil, samtidig som de er tydelig separerte slik at de er enkle å finne med fingrene.

Tanken med «skarpskytterknappen» er at du skal kunne senke sensitiviteten på musa når du trenger litt ekstra presisjon, som for eksempel når du er skarpskytter («sniper») i skytespill. Derav navnet. Det kan være en nyttig funksjon, men hvis det ikke høres ut som noe du trenger, kan du alltids programmere den om til noe annet.

Logitech har også, som vi har nevnt andre steder i denne testen, en svært god og brukervennlig programmvare, med ferdige profiler for de fleste av de mest populære spillene. Dette gjøre veldig enkelt å sette musen opp med ulike knappe- eller makrooppsett etter behov, som knyttes til de spillene du vil.

Konklusjon

Med god ergonomi, mange knapper og svært god programvare, er G502 heler klart den kablede musen som åpner for flest muligheter og allsidig bruk, noe som gjør den litt mer «fremtidssikker» dersom behovene dine skulle endre seg med nye spill i fremtiden. Størrelsen og vekten er dog ikke for alle, og mindre, lettere mus som G403, Rival 310 og M65 Pro kan være verdt å undersøke.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Logitech G502 Proteus Spectrum annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8 Meget bra sitat Mange knapper og god ergonomi gjør det til en allsidig mus for både spill og jobb Fordeler + God ergonomi, svært komfortabel

+ Svært god programvare

+ Mange godt plasserte knapper

+ Rullehjulet kan være "klikkete" og trinnløst

+ Gode muligheter for vektjustering Ting å tenke på — Litt tung

— Kun én DPI-knapp

— Designet kan være litt "mye"

— Kun for høyrehendte

Beknappet fullhåndsmus med litt ekstra

SteelSeries Rival 600

Kamera SteelSeries Rival 600

Design og komfort

Rival 600 er en fullhåndsmus for høyrehendte. I utgangspunktet er den ganske så lett med sine 96 gram (veid uten kabel), men for de som foretrekker litt mer vekt er det mulig å legge inn opp til åtte lodd på fire gram hver, som totalt vil ta vekten opp til 128 gram. Den har en matt overflate (enn så lenge i allefall, slikt pleier å forsvinne med bruken) og pene lysfelter.

I undertegnedes normalt store herrehender ligger den godt i et fullhåndsgrep, noe som er fint hvis du skal bruke den til andre PC-oppgaver enn bare spilling. Den fungerer også fint i et klogrep når øktene intensiveres, med forholdsvis store, myke gummifelter på sidene som gir et godt grep. Det siste er særlig fint for spillere som spiller med lav sensititvitet og derfor flytter mye på musen.

Knapper og programvare

SteelSeries har ikke akkurat tatt av på knappefronten, men vi får høyre- og venstre museknapp, et rullehjul som ikke kan vippes mot sidene, én DPI-knapp bak musehjulet og tre tommelknapper på musens venstre side. Totalt blir dette 7 knapper, mot for eksempel Logitech G502's 11.

Den tredje tommelknappen gir oss akkurat én knapp mer enn hva vi hadde regnet som minimum, men sitter så langt frem at vi må skifte litt på grepet for å nå den. Dette gjør at den kanskje ikke egner seg til funksjoner som du trenger når kampen er på sitt heteste.

Programvaren til SteelSeries er oversiktlig og enkel, og gir oss kontroll over ting som aksellerasjon, snapping, sensitivitet (kun to trinn), lys og knappenes funksjoner. Det er ganske enkelt å sette opp makroer, og vi kan koble knappene opp til å veksle mellom forhåndsoppsett for både musen selv og annet spillutstyr fra SteelSeries. Det betyr at vi for eksempel kan bruke den tredje tommelknappen til å bla mellom ulike knappeoppsett for tastaturet, eller ulike lydoppsett for hodetelefonene, som for eksempel å skru lyden fra VOIP-en ned eller av når du synes det blir for mye skravling.

Egen «høydesensor»

En helt ny, unik funksjon Rival 600 stiller med er en egen sensor for å registrere hvor høyt musen er over underlaget, noe som skal gjøre «lift off»-håndteringen enda mer nøyaktig. Hvis du spiller med lav sensitivitet og løfter musen mye kan lav løfteregistrering være gunstig, og her kan den justeres så lavt at vi har opplevd at den ikke leste av på enkelte underlag. Hvis dette er viktig for deg er det jo fint med ekstra kontroll her, men for undertegnede, som spiller med halvhøy sensitivitet (8-900 DPI), har dette ikke vært veldig aktuelt på andre spillmus. Det er nok en reell nytteverdi her, men antageligvis bare for et fåtall spillere som er særlig opptatt av løfteavstanden.

Konklusjon

Her får vi noe av den samme komforten som G502 tilbyr, med færre knapper, men til gjengjeld med merkbart lavere vekt. Programvaren er god og har noen spennende funksjoner, og den dedikerte høydesensoren kan kanskje være nyttig for noen, men vi merket lite til den i praksis. Prisen er dessuten høy sett mot en del av konkurrentene.



7.5 Bra fjerne Sammenlign SteelSeries Rival 600 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 999 hos Komplett Sjekk nå 999 hos Elkjøp Sjekk nå 7.5 Bra sitat Litt dyr, men kan være interessant hvis du er spesielt opptatt av løfteregistrering Fordeler + God ergonomi, svært komfortabel

+ Veldig lett, med gode justeringsmuligheter for vekten

+ Avtagbar kabel

+ Ekstra tommelknapp

+ God, brukervennlig programvare

+ Dedikert høydesensor for løfteregistrering Ting å tenke på — Kun for høyrehendte

— Vi må endre på grepet for å nå den tredje tommelknappen

— Litt dyr

Ypperlig FPS-mus

Corsair M65 Pro RGB

Kamera Corsair M65 Pro RGB

Design og komfort

Her har nok form fulgt funksjon, for M65 er hverken spesielt pen eller spesielt elegant. Flat, bred og heller minimalistisk, men overraskende behagelig. Den heller forsiktig mot høyre for bedre ergonomi, har en grop på hver side for henholdsvis tommel og ringfinger/lillefinger, og det åpne, luftige bakstykket hjelper på for å unngå klamme håndflater under lange spilløkter.

Vekten på 115 gram er det ikke mye å si på, men hvis du vil ha den tyngre kan du sette på opp til tre lodd, slik at den kommer opp i 135,5 gram. Den fungerer like fint i fullhånds-, klo- og fingerspissgrep, og er definitivt en av de bedre og mer allsidige.

Knapper og programvare

Totalt finner vi 8 knapper på M65, og to av dem (DPI-knappene) sitter så langt bak at de ikke kan brukes uten at vi endrer på håndstillinga. Legg til «skarpskyterknappen» under tommelknappene, så blir det tydelig at Corsair antakeligvis har laget denne mest for FPS-spillerne. Tommelknappene er litt små, og nedtrykket på midt-knappen er litt i tyngste laget, men det er ikke verre enn at det bare krever litt tilvenning.

«Skarpskytterknappen» er en knapp som senker sensitiviteten på musa når du holder den inne, for eksempel fra 800 DPI til 400 DPI. Tanken er at den skal brukes når du trenger litt ekstra finføring, som for eksempel når du skal lage ekstra luftehull i hodet på en intetanende motspiller. Det kan være nyttig for noen, men

Programvaren til Corsair er oversiktlig nok, og vi kan lage profiler, koble dem til spill, endre funksjoner på knappene og sette opp makroer. Men det ikke like brukervennlig som det vi får fra SteelSeries, Logitech og Razer (nye Synapse 3), og krever litt mer av deg som bruker. For eksempel at du vet hva en .exe-fil er.

Konklusjon

M65 Pro har bare én knapp mer enn det vi kaller minimum, men det er likevel nok til at den åpner for litt ekstra funksjonalitet sammenlignet med G403 og Rival 310. Vekten er dog litt høyere, men den er fortsatt behagelig i bruk, og helt klart et godt valg for deg som ikke trenger så mye ekstra.

7 Bra fjerne Sammenlign Corsair M65 Pro RGB annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7 Bra sitat M65 er en tøff og overraskende behagelig, men mer for FPS- enn RPG-spilleren. Fordeler + Luftig og komfortabelt grep

+ Ekstra tommelknapp for sensitivitetsjustering

+ Tøft, funksjonalistisk design (smaksak)

+ Gode muligheter for vektjustering Ting å tenke på — Ikke spesielt mange knapper

— Litt tungt nedtrykk på rullehjul (vanesak)

— Programvaren er mindre brukervennlig enn flere av konkurrentene

Enkel og grei fra Logitech

Logitech G403 Prodigy Wired Mouse

Kamera Logitech G403 Prodigy Wired Mouse

Design og komfort

Bortsett fra kabelen, er denne nesten identisk med sitt trådløse søskenbarn. Laget for høyrehåndsbruk, med en tydelig innsving og en markant bakbue som gjør at den ligger veldig godt i undertegnedes fullhåndsgrep. Likevel lett nok, og med gode gummiflater som gir et sikkert grep, til at den fint kan brukes i klogrepet også.

Veid uten kabel er den svært lett, og klokker den inn på 87,5 gram, men et ekstralodd på 10 gram kan tynge den ned litt skulle du ønske det. Designmessig er det definitivt blant de mer nøytrale, og bortsett fra den lysende «G»-logoen er lite oppsiktsvekkende ved den.

Knapper og programvare

Her blir det tydelig at G403 er en «begynnermodell», laget for å være litt hyggeligere mot lommeboka. For når det kommer til knappene, får vi ikke mer enn hva vi renger som minimum, som i tillegg til de tre vanlige, består av én DPI-knapp og to tommelknapper.

Det er til gjengjeld disse knappene vi trenger mest, og med gode muligheter for å lage forskjellige spillprofiler i Logitechs brukervennlige programmvare, kunne det vært verre.

Konklusjon

Ved siden av SteelSeries Rival 310, er dette helt klart et fint valg for deg som prioriterer lav vekt over funksjonalitet. Det komfortable grepet og nøytrale designet gjør dette til en like god arbeids- som spillmus, men for vår del hadde det vært kjekt med et par-tre ekstra knapper.

Hvis valget står mellom denne og Rival 310, heller vi mot Logitech på grunn av den brukervennlige programvaren, men hvis det ikke er så nøye hadde vi sett mer på pris og hvordan den passer i hånden. Det siste er subjektivt, og noe du helst bør prøve selv.

6 Helt greit fjerne Sammenlign Logitech G403 Prodigy Wired Mouse annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 6 Helt greit sitat En god "allrounder" uten noe ekstra Fordeler + God ergonomi for høyrehendte brukere

+ Lav vekt og gummibelegg gir godt grep

+ Nøytralt design

+ Svært god programvare Ting å tenke på — Litt for myke trinn på rullehjulet

— Kun høyrehendt utgave

— Få knapper

Enkel og grei fra SteelSeries

SteelSeries Rival 310

Kamera SteelSeries Rival 310

Design og komfort

Rival 310 er laget på samme lest som de andre musene i Rival-serien, deriblant den nyere 600. Den er ergonomisk utformet for høyre hånd, og ligger godt i undertegnedes fullhåndsgrep. Gode, teksturerte sidepaneler bidrar til at vi får godt tak på den, også dersom du skulle bli klam på hendene iløpet av lengre spilløkter. Kombinert med en lav vekt på 88 gram (uten kabel), gjør dette at den egner seg godt for deg som spiller med lav sensitivitet og «resetter» musen ofte.

Designet for øvrig er nøytralt nok, utover den lysende logoen er det ikke mye «gamer-estetikk» ute å går her.

Knapper og programvare

Som Logitech med sin G403, har SteelSeries lagt seg på det vi anser som minimum hva antall knapper anngår. Vi får seks stykker, som i de fleste spill holder til de vanligste funksjonene og bittelitt til. Men vår filosofi er (innen rimelighetens grenser) dess flere jo bedre, siden du da «fremtidssikrer» deg litt i tilfelle du får bruk for dem i fremtidige spill, selv om du kanskje ikke ser behovet akkurat nå.

SteelSeries Engine 3, programvaren til SteelSeries, er oversiktlig og lett å bruke. Her får du kontroll over det meste av det du måtte ønske å justere på musa, i tillegg til at SteelSeries gir oss muligheten til å bruke knapper på musa til å bla mellom oppsett til andre SteelSeries-enheter. Slik at du for eksempel kan bruke en museknapp til å justere lyden i hodetelefonene (hvis de er fra SteelSeries).

Konklusjon

Som Logitech G403 er dette en lett og god spillmus med «standardfunksjonene» og ikke mye mer. Bra for deg som prioriterer vekt og komfort over ekstra funksjoner. Hvis valget står mellom denne og G403, ville vi nok latt pris og personlig preferanse veid tyngst.

Men Logitechs programvare er et lite hakk mer brukervennlig, noe som kan være verdt å ta med i beregningen hvis det er viktig for deg.

22. oktober 2017, 06:00

